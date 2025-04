10 Beste alternatieven voor Plaud Note in 2025

Het is moeilijk om aantekeningen te maken voor vergaderingen en tegelijkertijd aan discussies deel te nemen. Gelukkig hebben AI-apparaten voor het maken van aantekeningen, zoals Plaud Note, ons leven veel gemakkelijker gemaakt. Ze maken spraakopname en audiotranscriptie met geavanceerde AI mogelijk.

Plaud Note is echter een fysiek apparaat voor het maken van aantekeningen dat beter werkt voor studenten, docenten, artsen, consultants en andere professionals die face-to-face gesprekken of telefoongesprekken willen opnemen.

Maar hoe zit het met het opnemen van virtuele vergaderingen of webconferenties? Plaud Note werkt daar niet goed voor. Bovendien geeft het geen lijst met belangrijke items. Dus, wat moet je in plaats daarvan gebruiken?

In deze blogpost bespreken we de top 10 Plaud Note alternatieven om je te helpen aantekeningen van vergaderingen efficiënt te beheren.

Notities van vergaderingen moeiteloos opnemen, samenvatten en vertalen met ClickUp

Samenvatting in 60 seconden:

Hier zijn de 10 beste Plaud Note alternatieven in 2025:

ClickUp: Het beste voor AI schrijven, aantekeningen maken en projectmanagement Notion: Het beste voor het centraliseren van aantekeningen en Taken Coda: Het meest geschikt voor het analyseren van vergaderingen Obsidian: Het beste voor persoonlijk aantekeningen maken Avoma: Beste voor het vastleggen van details in vergaderingen met clients Evernote: Het beste voor digitaal aantekeningen maken Bear: Beste voor het toevoegen van schetsen aan aantekeningen HiDock: Het beste voor het opnemen van telefoongesprekken AudioPen: Beste voor het omzetten van aantekeningen naar tekst FoCase REC: Beste voor het omzetten van aantekeningen naar tekst

Zet vergaderingen om in uitvoerbare taken met ClickUp-taak

Wat is Plaud Aantekening?

Plaud Note is een kleine (grootte van een kredietkaart), AI stemrecorder ontworpen om vergaderingen, gesprekken en lezingen op te nemen. Het heeft een functie voor opnemen in twee modi, zodat je zowel omgevingsgeluiden als telefoongesprekken kunt opnemen.

Het apparaat gebruikt OpenAI's Whisper-model om opnames om te zetten in tekst en ChatGPT om aantekeningen samen te vatten . Plaud Note wordt geleverd met accessoires zoals een magnetische hoes, een USB-oplaadadadapter en een Type-C conversieadapter, waardoor het een efficiënt hardwarehulpmiddel is voor het opnemen en transcriberen van audio.

5 Beperkingen van Plaud Note

Zoals bij bijna elk technisch apparaat komen de voordelen met bepaalde nadelen. Enkele van de beperkingen van Plaud Note zijn:

Nauwkeurigheid in rumoerige instellingen: Plaud Note kan problemen ondervinden in rumoerige of drukke omgevingen, omdat achtergrondgeluiden de spraakhelderheid kunnen beïnvloeden en de nauwkeurigheid van de AI-gestuurde transcriptie kunnen verminderen

Plaud Note kan problemen ondervinden in rumoerige of drukke omgevingen, omdat achtergrondgeluiden de spraakhelderheid kunnen beïnvloeden en de nauwkeurigheid van de AI-gestuurde transcriptie kunnen verminderen Complexe of technische discussies: Het apparaat kan moeite hebben met het transcriberen van zeer gespecialiseerde of complexe gesprekken, wat kan leiden tot fouten bij het samenvatten of begrijpen

Het apparaat kan moeite hebben met het transcriberen van zeer gespecialiseerde of complexe gesprekken, wat kan leiden tot fouten bij het samenvatten of begrijpen Weinig gebruiksduur van de batterij: Voor gebruik onderweg kan de gebruiksduur van de batterij een limiet zijn, vooral bij lange vergaderingen of tijdens het reizen, waardoor de batterij vaak moet worden opgeladen

Voor gebruik onderweg kan de gebruiksduur van de batterij een limiet zijn, vooral bij lange vergaderingen of tijdens het reizen, waardoor de batterij vaak moet worden opgeladen Zorgen over privacy: Aangezien Plaud Note gesprekken opneemt, kunnen gebruikers zich zorgen maken over de veiligheid en privacy van gevoelige informatie, met name over hoe de gegevens worden opgeslagen of doorgegeven

10 beste Plaud Note alternatieven in 2025

Hier zijn een aantal van de beste Plaud Note alternatieven met verschillende aantekening strategieën en functies:

1. ClickUp (het beste voor AI schrijven, aantekeningen maken en projectmanagement)

maak samenvattingen van aantekeningen en actie-items met ClickUp Brain_

Laten we zeggen dat u Plaude Note gebruikt om een vergadering met een client op te nemen. Halverwege de vergadering realiseert u zich dat u bent vergeten op de opnameknop te drukken of dat de batterij van uw Note bijna leeg is. Belangrijke punten zijn niet opgenomen en u zult later uw hersenen moeten pijnigen om de actie items op te schrijven. ClickUp bespaart u dit gedoe. Het is de everything app for work die aantekeningen maken en projectmanagement combineert - allemaal aangedreven door AI. ClickUp AI notetaker integreert met vergaderingen in Zoom, Google Meet of Microsoft Teams, transcribeert de volledige vergaderdiscussie en maakt slimme samenvattingen. De AI software voor aantekeningen maken gaat een stap verder en geeft ook de actiepunten weer. Op deze manier hoef je het transcript of de samenvatting van de vergadering niet te lezen om erachter te komen wat je nu nog moet doen.

Wacht, het wordt nog interessanter! U kunt alle actie-items omzetten in taken en ze bijhouden in ClickUp-taak. Dit maakt het gemakkelijker om dingen in gang te zetten.

Bovendien worden het transcript van de vergadering, het audiobestand en de samenvatting opgeslagen in ClickUp Documenten zodat u er later naar kunt verwijzen. Voeg gemakkelijk commentaar toe of wijs actiepunten toe aan teamleden, rechtstreeks in Docs.

transcripties en samenvattingen van vergaderingen beheren in ClickUp Docs_

Wilt u iets van uw aantekeningen van vergaderingen ? Je hoeft geen manuscripten door te spitten. ClickUp Brein met ClickUp's AI Assistant kunt u transcripties doorzoeken op een specifiek detail.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image6-4.png ClickUp Brein https://app.clickup.com/login?product=ai&ai=true Probeer ClickUp Brain gratis uit /$$$cta/

U kunt ClickUp Brain ook gebruiken om audiobestanden te transcriberen, vergaderingen samen te vatten en aantekeningen te vertalen.

Als u op zoek bent naar een hulpmiddel om gedachten en ideeën op te schrijven, dan helpt ClickUp daar ook bij. Met ClickUp Kladblok kunt u aantekeningen maken, ze goed formatteren, ze omzetten in taken en ze gemakkelijk openen vanuit de browser of mobiele app.

Hulp nodig bij het maken van aantekeningen voor vergaderingen? Probeer ClickUp sjablonen. De ClickUp sjablonen voor vergaderingen helpt u bij het organiseren van richtlijnen en aantekeningen voor vergaderingen in één document.

Om persoonlijke aantekeningen te organiseren, gebruikt u de ClickUp sjabloon voor Cornell aantekeningen . Het biedt een eenvoudige tabel layout om informatie netjes te ordenen. Plus, de ClickUp sjabloon voor de kennisbank werkt geweldig voor het maken van een uitgebreide bibliotheek van aantekeningen of bronnen voor projecten.

ClickUp beste functies

Taken maken van aantekeningen van vergaderingen en voortgang bijhouden met ClickUp Taken Ontvang samenvattingen en actiepunten gepost in chatten met ClickUp Brain

Maak aantekeningen, beheer een agenda en stel actiepunten in met ClickUp Vergaderingen Stel herinneringen in voor opmerkingen en gesprekken met ClickUp Herinneringen zodat u geen belangrijke discussies of follow-ups mist

Werk samen in realtime of asynchroon met behulp van digitale ClickUp Whiteboards ClickUp beperkingen

Het heeft een steile leercurve door een grote verscheidenheid aan functies

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt : $7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker $12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Dit is het speciale voordeel van ClickUp: het biedt de meeste tools die nodig zijn voor het organiseren van projecten op één plek. Het maakt niet alleen het beheer en de toewijzing mogelijk, maar biedt ook andere tools in dezelfde omgeving zoals Documenten, waar men aantekeningen kan maken en rapporten kan opstellen, en integratie met kalender en e-mails, allemaal op één plek. Je hoeft geen externe programma's of verschillende apps te gebruiken voor elke functie.

Gustavo Seabra, assistent-onderzoeksprofessor aan de Universiteit van Florida

Leer hoe u gebruik kunt maken van AI voor aantekeningen van vergaderingen !👇

2. Notion (het beste voor het centraliseren van aantekeningen en taken)

via Obsidiaan Obsidian is een persoonlijk hulpmiddel voor het maken van aantekeningen en kennisbeheer dat u helpt uw gedachten op een flexibele, creatieve manier te ordenen. Het maakt gebruik van eenvoudige Markdown tekst taal, waardoor het gemakkelijk is om mindmaps te maken voor uw aantekeningen en te zien hoe ze verbinding maken.

Dit maakt het vooral nuttig voor schrijvers, onderzoekers en denkers die ideeën willen visualiseren en koppelen. Met Obsidian kun je je aantekeningen ook organiseren met tags. U kunt de aantekeningen ook slepen en neerzetten om ze aan aparte mappen toe te voegen.

Obsidian beste functies

Visualiseer verbindingen tussen aantekeningen door middel van een interactieve grafiek, waardoor het gemakkelijk is om relaties in uw kennisbank te zien

Pas uw werkruimte aan met een breed bereik aan plugins en thema's en pas de app aan uw behoeften aan

Slaat alle aantekeningen lokaal op, voor privacy en offline toegang

Obsidian beperkingen

Het kan even duren voordat u gewend bent aan de interface

Sommige gebruikers rapporteren dat de zoekfunctie van Obsidian niet goed werkt

Obsidian prijzen

Persoonlijk gebruik: Free

Free Commercieel gebruik: $50 per jaar

Obsidian beoordelingen en recensies

Capterra: 4.8/5 (30+ beoordelingen)

4.8/5 (30+ beoordelingen) G2: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Obsidian?

Obsidian is de beste app voor het maken van aantekeningen die ik ooit heb gebruikt. De mogelijkheid om aantekeningen te verbinden en te organiseren in een persoonlijke wiki maakt het erg nuttig. De community is overweldigend omdat de vele plugins uit de hand kunnen lopen.

Capterra beoordeling

🧠 Wist u dat? Obsidian biedt meer dan 500 community plugins . Je kunt de plugins gebruiken om je ervaring met het maken van aantekeningen uitgebreid aan te passen, van het integreren van systemen voor het beheren van taken tot het visualiseren van je aantekeningen.

5. Avoma (het beste voor het vastleggen van details tijdens vergaderingen met clients)

via Avoma Avoma is een van de beste alternatieven voor Plaud voor bedrijven die op zoek zijn naar een AI-aangedreven assistent voor vergaderingen. Het neemt automatisch verkoopgesprekken op, transcribeert vergaderingen en gesprekken in realtime en genereert slimme hoofdstukken zodat je gemakkelijk relevante informatie kunt vinden.

Bovendien detecteert Avoma's AI-tool automatisch de sleutelonderwerpen die tijdens vergaderingen met clients worden besproken en slaat ze op in je database. Het platform biedt functies zoals spraakherkenning, AI transcriptie agendabeheer en het bijhouden van actie-items. Avoma integreert ook met populaire tools zoals Salesforce, HubSpot en Zendesk Sell.

Avoma beste functies

Vereenvoudig vergaderingen voor klantgerichte teams met naadloze planning, agendabeheer en video conferencing

Verbeter de productiviteit met realtime aantekeningen, actie-items en taakbeheer Vergroot inzichten met geautomatiseerde transcriptietool, analyses en bijhouden van trefwoorden voor slimmere beslissingen



Avoma limieten

Sommige gebruikers rapporteren onnauwkeurigheden in realtime transcriptie

Avoma prijzen

AI Meeting Assistant: $29 per gebruiker/maand

$29 per gebruiker/maand Gespreksintelligentie: $69 per gebruiker/maand

$69 per gebruiker/maand Inkomstenbeheer: $99 per gebruiker/maand

$99 per gebruiker/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Avoma beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1300+ beoordelingen)

4.5/5 (1300+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Avoma?

Avoma is een geweldig hulpmiddel omdat het de noodzaak voor het maken van gedetailleerde aantekeningen tijdens vergaderingen (of eigenlijk het maken van aantekeningen) overbodig maakt. Het legt effectief een transcriptie van de vergaderingen vast en vat de sleutelpunten en het doel samen, zodat het gemakkelijk te begrijpen is wat er besproken is en met welke toon.

G2 beoordeling

📮 ClickUp Insight: 83% van de kenniswerkers vertrouwt voornamelijk op e-mail en chatten voor teamcommunicatie.

Echter, bijna 60% van hun werkdag gaat verloren aan het schakelen tussen deze tools en het zoeken naar informatie. Met een alles-in-één app voor werk zoals ClickUp , uw projectmanagement, berichten, e-mails en chats allemaal samen op één plaats! Het is tijd om te centraliseren en energie te geven!

Probeer ClickUp gratis uit

6. Evernote (Beste voor digitaal aantekeningen maken)

via Evernote Evernote is een digitale app voor het maken van aantekeningen waarmee je tekst, foto's, PDF's en ontvangstbewijzen kunt toevoegen om alle informatie op één plaats op te slaan. Het helpt je om georganiseerd te blijven met zijn AI-gestuurde functies voor zoeken, bijlagen en herinneringen. Bovendien maken de samenwerkingsfuncties van Evernote het makkelijk om aantekeningen van vergaderingen in realtime te maken en te bewerken.

Je kunt trefwoorden, titels, datums en tags aan je aantekeningen toevoegen en filters maken voor snelle toegang. Evernote stelt je ook in staat om documenten te scannen en ze op te slaan als aantekeningen zodat je alle benodigde bestanden op één plek hebt. De handigste functie is de mogelijkheid om taken te maken in je aantekeningen voor een betere context.

Evernote beste functies

Gebruik krachtige zoekfunctie met OCR om snel tekst te vinden in aantekeningen, afbeeldingen en bijlagen

Synchroniseer aantekeningen op alle apparaten, zodat je ze overal kunt openen en bewerken

Geef je aantekeningen altijd weer met offline toegang

Clip webpagina's en artikelen en voeg ze toe aan je aantekeningen op een kennisbank maken Evernote beperkingen

Sommige gebruikers rapporteren dat ze hun aantekeningen niet offline kunnen openen

Evernote prijzen

Gratis

Evernote Premium: $7,99 per maand

Evernote beoordelingen en recensies

G2: 4.4 (2000+ beoordelingen)

4.4 (2000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (8200+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Evernote?

Het samenvoegen van aantekeningen is in een verbazingwekkend tempo veel gemakkelijker en efficiënter geworden, wat fascinerend is. We zijn erin geslaagd om een hoog prestatieniveau te behouden terwijl we talloze aantekeningen voor elke specifieke gebeurtenis bijhielden en ze organiseerden met behulp van notitieblokken en tags zodat relevante informatie gemakkelijker te vinden is. Iedereen op dezelfde pagina en up-to-date houden bij het beheren van projecten, vergaderingen en dagelijkse activiteiten is eenvoudig met Evernote.

G2 beoordeling

📖 Lees meer: Hoe aantekeningen maken van een video?

7. Bear (Beste voor het toevoegen van schetsen aan aantekeningen)

via Beer Bear is een eenvoudige en esthetische app voor het maken van aantekeningen voor Apple gebruikers. Hiermee kun je eenvoudig je ideeën, taken en projecten noteren en organiseren met tekst, foto's, tabellen en takenlijsten in één aantekening. Bear maakt gebruik van Markdown opmaak, waardoor het gemakkelijk is om je aantekeningen te formatteren en organiseren op een schone en flexibele manier.

Het beste deel is dat je schetsen kunt toevoegen aan je aantekeningen met het Apple-potlood of je vinger. Wil je je aantekeningen exporteren naar een ander platform of ze laten afdrukken? Download ze in PDF, Word document, HTML of JPG format.

Je kunt aantekeningen maken met je stem op je Apple Watch of tekst toevoegen aan bestaande aantekeningen op Bear. Bear zet dan je spraak om in tekst binnen de aantekening.

Bear beste functies

Geniet van een gestroomlijnde en aantrekkelijke interface om gemakkelijk aantekeningen te maken

Gebruik OCR om tekst uit afbeeldingen en PDF's te halen voor betere organisatie

Moeiteloos aantekeningen importeren en exporteren, zodat u uw content gemakkelijk kunt beheren

Voeg aantekeningen toe in verschillende talen met ondersteuning voor meerdere talen

Versleutel aantekeningen voor meer privacy

Lager beperkingen

Alleen beschikbaar op Apple-apparaten

Prijzen voor Bear

Gratis

Pro: $2.99/maand

Bear beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (40+ beoordelingen)

4.6/5 (40+ beoordelingen) Capterra:Aanmerking genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Bear?

Ik vind het fijn dat de Bear app met opzet minimaal is. Er is dus heel weinig afleiding als je de app gebruikt om aantekeningen te maken, ideeën op te schrijven of content voor je blog te creëren. De app is supergemakkelijk te gebruiken, biedt veel optimalisaties en heeft ook een heleboel sneltoetsen. Ik hou niet van de standaardoptie dat de aantekeningen worden opgeslagen in de opslagruimte van icloud.

G2 beoordeling

8. HiDock (Het beste voor het opnemen van telefoongesprekken)

via HiDock Net als Plaud Note is HiDock een draagbare AI-notitiemaker die functies voor het docken van laptops combineert met Bluetooth-gespreksopname, zodat je telefoongesprekken of virtuele vergaderingen kunt vastleggen. Het registreert, transcribeert en vat vergaderingen samen met behulp van het GPT-04 model.

Je kunt de AI-gestuurde stemmarkeringen gebruiken om sleutelpunten te markeren en namen van sprekers in aantekeningen van vergaderingen te bewerken voor meer duidelijkheid. Met HiDock kun je aantekeningen ook gemakkelijk overbrengen naar Notion of Google Documenten, zonder dat je ze handmatig hoeft te kopiëren en plakken.

HiDock beste functies

Gebruik de bidirectionele ruisonderdrukking functie voor een betere transcriptie nauwkeurigheid

Geniet van sprekeridentificatie, waardoor spraakherkenning eenvoudig en nauwkeurig is

Gratis levenslange AI-transcriptie en naadloos transcriberen vanuit elke software voor chatten of virtuele vergaderingen

Transcribeer aantekeningen van vergaderingen in 57 talen

HiDock limieten

Er zijn af en toe problemen met het uploaden van vergaderingen die langer duren dan 30 minuten, wat gevolgen heeft voor de gebruikerservaring

HiDock prijzen

$329 per gebruiker

HiDock beoordelingen en recensies

Niet genoeg beoordelingen

9. AudioPen (Beste voor het omzetten van gesproken aantekeningen naar tekst)

via AudioPen AudioPen helpt je ongeorganiseerde aantekeningen om te zetten in duidelijke, samengevatte tekst.

Neem gewoon je stem op en AudioPen verwijdert vullingen zoals "ummms" en "zoals" terwijl je je gedachten ordent in nette, leesbare aantekeningen. Je kunt de stijl van je aantekeningen aanpassen, met opties om de stijl van beroemde schrijvers als Shakespeare te kopiëren.

AudioPen ondersteunt meerdere talen en biedt Zapier-integratie. Je kunt je aantekeningen eenvoudig exporteren naar meer dan 5000 apps, waaronder Notion, voor naadloos beheer van aantekeningen.

AudioPen beste functies

Aantekeningen aanpassen door stijlen te veranderen of tags en mappen toe te voegen die passen bij je behoeften

Spraaknotities omzetten in memo's, e-mails en artikelen

Publiceer aantekeningen op het web zodat je ze gemakkelijk kunt delen

AudioPen beperkingen

De gratis versie limiet het dicteren tot slechts drie minuten en tien samenvattingen

AudioPen prijzen

Gratis

Prime: $99 per jaar

AudioPen beoordelingen en reviews

Niet genoeg beoordelingen

10. FoCase REC (Beste voor het opnemen van iPhone-gesprekken)

via FoCase REC De FoCase REC is een eenvoudige hardwareoplossing voor het opnemen van gesprekken op zowel iPhone- als Android-toestellen. Met behulp van geavanceerde triltechnologie vangt het geluid op van je oortelefoon en zet het om in heldere audio-opnames. Dit apparaat werkt met een groot bereik aan apps, waaronder WhatsApp, zodat je gesprekken van verschillende bronnen kunt opnemen.

Het werkt geweldig voor professioneel gebruik: plak het aan de achterkant van je telefoon, druk op de knop en begin met opnemen. FoCase Rec zorgt voor hoogwaardige gespreksopnamen met een gebruiksvriendelijk ontwerp en brede compatibiliteit.

FoCase REC beste functies

Gebruik de intuïtieve mobiele app voor moeiteloos beheren, afspelen en delen van opgenomen gesprekken

Geniet van naadloze bediening met eenvoudige magnetische bijlage voor snelle installatie van de opname

Garandeer privacy en veiligheid met wachtwoordbeveiliging en handige back-upopties om opnamen veilig op te slaan

FoCase REC limieten

Het apparaat is mogelijk niet compatibel met alle telefoonhoesjes vanwege de magnetische bijlage

FoCase REC prijzen

$79,00 per gebruiker

FoCase REC beoordelingen en reviews

Niet genoeg beoordelingen

Notities van vergaderingen beheren met ClickUp

Alle bovenstaande Plaud Note alternatieven bieden een aantal kernmogelijkheden. Notion, Coda en Evernote werken het beste voor het organiseren en filteren van aantekeningen. Andere tools, zoals Avoma en HiDock werken beter als je een AI-assistent nodig hebt om je vergaderingen te transcriberen en samen te vatten.

Als je echter op zoek bent naar een app die alles doet wat nodig is om transcripties van vergaderingen te maken, discussies samen te vatten, notulen van vergaderingen te vertalen en automatisch items voor acties aan te maken voor aantekeningen van vergaderingen, dan is ClickUp de app die je nodig hebt.

Het biedt AI-functies voor het maken van aantekeningen, het bijhouden van taken en projectmanagement, zodat u alles in één platform hebt en minder vaak van app hoeft te wisselen. Resultaat? Snelle actie en meer efficiëntie. Aanmelden voor ClickUp vandaag nog en maak uw vergadering productiever!