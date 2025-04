Hoe tekenen op Google Slides presentaties verbetert

Hoe vaak ben je in slaap gevallen tijdens een presentatie, om je vervolgens te realiseren dat je de belangrijkste punten hebt gemist? Het is een veel voorkomende ervaring.

Met een gemiddelde aandachtsspanne van slechts 10 tot 15 minuten met dia's vol tekst kan je publiek gemakkelijk belangrijke inzichten missen.

Maar dat hoeft niet het geval te zijn. Google Slides biedt presentatiehulpmiddelen om vrij op je dia's te tekenen. Je kunt sleutelideeën markeren, complexe tekeningen schetsen om concepten te verduidelijken of annotaties toevoegen die ervoor zorgen dat je publiek de cruciale punten niet mist.

Lees deze blogpost om te leren hoe je op Google Slides kunt tekenen!

Breng concepten in kaart en zet ideeën om in gestructureerde presentaties met ClickUp

60-seconden samenvatting

Google Slides biedt verschillende tekengereedschappen, waaronder Scribble voor snelle schetsen en Google Tekeningen voor het maken van gepolijste visuals zoals grafieken en diagrammen

Het ondersteunt tools van derden zoals Annotate voor real-time presentatiemarkeringen op een tekentablet

Mindmaps sjablonen in Google Slides bieden een uitstekende manier om ideeën visueel te organiseren en met elkaar te verbinden

De tool biedt geen realtime samenwerking bij het tekenen en geavanceerde visuele ontwerpen, zoals kleurverlopen of tekeningen in vectorstijl, zijn beperkt

ClickUp Whiteboards maken samenwerking in realtime mogelijk, zodat teams kunnen tekenen, aantekeningen kunnen maken en ideeën kunnen aandragen in één georganiseerde ruimte die eenvoudig kan worden geïntegreerd met Google Slides

Met ClickUp's Google Slides-integratie kunt u Taken en updates direct in uw slides synchroniseren, zodat uw presentatie up-to-date blijft zonder handmatige bewerkingen

Teken, schets en voeg afbeeldingen toe met ClickUp

Google Slides biedt een bereik aan tekengereedschappen om uw presentaties boeiender te maken. Je kunt snel aantekeningen toevoegen, gedetailleerde visuals maken of zelfs slides ter plekke markeren tijdens een live sessie.

Laten we eens kijken naar de belangrijkste tekengereedschappen die je in Google Slides kunt gebruiken om je presentaties een niveau hoger te tillen.

1. Krabbelen: Snel tekenen uit de vrije hand

Het Krabbelgereedschap is perfect om snel elementen uit de vrije hand toe te voegen aan je dia's. Het is vooral handig als je snel een visuele aanpassing wilt doen, de aandacht wilt vestigen op specifieke gebieden of gewoon een persoonlijk tintje aan je presentatie wilt geven.

Waarom handig:

Snelheid en flexibiliteit: Teken iets snel of benadruk een punt zonder naar een complexere ontwerptool te hoeven overschakelen

Teken iets snel of benadruk een punt zonder naar een complexere ontwerptool te hoeven overschakelen Realtime aanpassingen: Pas de kleur en dikte van de lijnen aan zodat ze passen bij het ontwerp van de dia

Pas de kleur en dikte van de lijnen aan zodat ze passen bij het ontwerp van de dia Het beste voor basisvisuals: Voeg eenvoudige vormen, pijlen of doodles toe om de aandacht te vestigen op relevante punten

2. Google Tekeningen: Gestructureerde en gedetailleerde visuals maken

Wil je visuals aan je dia's toevoegen die verder gaan dan eenvoudige aantekeningen? Google Tekeningen is een uitstekend hulpmiddel om gepolijste, professionele afbeeldingen te maken die perfect in uw presentaties passen. Van aangepaste grafieken tot gedetailleerde werkstroomdiagrammen kun je visuals ontwerpen die complexe ideeën duidelijk en effectief overbrengen.

🌟 Waarom het nuttig is:

Precisie en controle: Krijg volledige controle over de grootte, positie en uitlijning van elk element

Krijg volledige controle over de grootte, positie en uitlijning van elk element Ideaal voor complexe ontwerpen: Procesdiagrammen maken , stroomdiagrammen of zelfs aangepaste pictogrammen

Procesdiagrammen maken , stroomdiagrammen of zelfs aangepaste pictogrammen Naadloze integratie: Voeg afbeeldingen toe aan uw Google Slides, zodat uw afbeeldingen op één lijn blijven met de content

3. Hulpmiddelen van derden: Verbeterde interactiviteit en functies

Wilt u tijdens een live presentatie aantekeningen maken, markeren of direct op uw dia's tekenen? Hulpmiddelen van derden, zoals de extensie Annotate Chrome, maken het gemakkelijk om in realtime met uw dia's te werken. Deze hulpmiddelen verbeteren dynamische presentaties door u te helpen uw publiek betrokken te houden en te focussen op de sleutelpunten.

🌟 Waarom het nuttig is:

Draagbaarheid van annotaties: Sla uw tekeningen op voor later gebruik, wat handig is als u een verslag van de discussie nodig hebt

Sla uw tekeningen op voor later gebruik, wat handig is als u een verslag van de discussie nodig hebt Interactieve feedback: Maak aantekeningen bij dia's om suggesties van het publiek direct op de dia vast te leggen brainstormsessie Live markeringen: Markeer gegevenstrends op grafieken of onderstreep sleutelzinnen in realtime om uw publiek te helpen geconcentreerd te blijven

Maak aantekeningen bij dia's om suggesties van het publiek direct op de dia vast te leggen brainstormsessie

**Meer dan 800 miljoen mensen gebruiken Google Slides elke maand! Met de mobiele app Google Slides, die beschikbaar is op Android en iOS, en de versies voor web en desktop, kunt u altijd en overal presentaties maken en bewerken.

Hoe teken je op Google Slides?

Wil je je Google Slides-deck een persoonlijk tintje geven? Of het nu gaat om een snelle doodle, een gepolijste afbeelding of een dynamische aantekening, hier zijn drie leuke en eenvoudige manieren om creatief te worden op uw dia's!

Methode 1: Gebruik de Krabbel-tool

Met de Krabbel-tool in Google Dia's kun je uit de vrije hand tekenen, en je kunt er in een handomdraai mee aan de slag.

Stap 1: Open uw dia

Start uw Google Slides-presentatie

💡 Tips om het meeste uit Scribble te halen:

Houd Shift ingedrukt tijdens het tekenen om rechte lijnen te maken voor het onderstrepen van tekst of het scheiden van secties

ingedrukt tijdens het tekenen om rechte lijnen te maken voor het onderstrepen van tekst of het scheiden van secties Gebruik de Undo knop als je een fout maakt, zodat je niet opnieuw hoeft te beginnen met tekenen

Methode 2: Google Tekeningen

Voor meer ingewikkelde en gepolijste ontwerpen is Google Tekeningen het hulpmiddel bij uitstek. Het geeft je de vrijheid om eenvoudig professioneel ogende visuals te maken!

Stap 1: Open Google Tekeningen

Klik in je Google Drive op Nieuw > Meer. Selecteer Google Tekeningen

Stap 2: Maak uw ontwerp

Teken lijnen en gebruik Google tekengereedschappen zoals vormen, tekstvakken en kleuren om uw meesterwerk te maken

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Screenshot-2025-02-12-at-7.28.46 PM.png Hoe tekenen op Google Slides: Tekenelementen invoegen /$$$img/

Stap 3: Opslaan en invoegen

Als je Klaar bent, ga dan naar Bestand > Delen. Klik op Publiceer naar het web om een link te krijgen

Klik in Google Dia's op Invoegen > Afbeelding, plak de link en voeg tekeningen toe aan je dia

via eenvoudige dia's_

Stap 2: Annotaties aanzetten

Open uw Google Slides-presentatie

Klik op het pictogram Anoteren in Chrome en selecteer Aantekeningen aanzetten om de werkbalk te activeren

visualiseer uw creatieve ideeën met ClickUp Whiteboards om ze interactiever te maken_ Start uw ClickUp Whiteboard en nodig uw team uit om samen te werken, allemaal binnen één georganiseerde ruimte. U kunt vrijelijk tekenen, vormen, plakbriefjes en meer toevoegen, terwijl alles gemakkelijk te volgen blijft.

Zodra u al het brainstormen, plannen en organiseren in ClickUp hebt gedaan, is het tijd om die ideeën om te zetten in concrete actie-items.

Wanneer u aantekeningen, vormen of diagrammen aan uw Whiteboard toevoegt, kunt u deze onmiddellijk omzetten in Taken. Op die manier is uw team klaar om actie te ondernemen en hoeft u niet terug te gaan om handmatig taken aan te maken. Ze zijn er al, geïntegreerd in uw ClickUp werkstroom.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image1-4.png Taken toevoegen in ClickUp-taakborden /%img/

zet uw ideeën in een paar seconden direct om in acties in ClickUp Whiteboards_

En alsof dat nog niet genoeg is, bieden ClickUp Whiteboards ongelooflijke insluitmogelijkheden. U kunt live kaarten uit ClickUp Documenten, Taken en zelfs Google Slides toevoegen om alles wat u nodig hebt direct in uw whiteboard te integreren.

De Whiteboard functie? Geobsedeerd. Deze tool werd vaak gebruikt tijdens vergaderingen van teams om ideeën te brainstormen of bepaalde initiatieven verder uit te werken.

Briettny Curtner, programmamanager bij Utah Valley University

Leer hoe je ideeën kunt visualiseren met ClickUp Whiteboards!

📖 Lees meer: Top AI Whiteboard Tools om uw werkstromen te verbeteren

2. Moeiteloos integreren met Google Slides

Taken en ideeën van ClickUp naar Google Slides brengen is net zo naadloos. Met de ClickUp-Google Slides integratie kunt u alles waaraan u in ClickUp hebt gewerkt - of het nu een taak, aantekening of project-update is - direct in uw presentatie synchroniseren.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image21-1400x1043.png ClickUp integratie met Google Drive /$$$img/

bekijk live, gesynchroniseerde visualisaties van Google Drive-bestanden in uw werkruimte met ClickUp-integraties_

Nu hoeft u niet meer elke keer handmatig uw dia's bij te werken als er een wijziging is. Het wordt allemaal geregeld en je dia's blijven automatisch up-to-date.

3. Maak uw perfecte presentatie in ClickUp Docs

Klaar om uw presentatievoorbereiding naar een hoger niveau te tillen? Met al uw taken, aantekeningen en ideeën netjes georganiseerd in ClickUp, kunt u gemakkelijk details toevoegen aan uw presentatie en deze nog indrukwekkender maken.

In plaats van afbeeldingen, grafieken of andere content verspreid over verschillende apps te bewaren, sleept u gewoon alles wat u nodig hebt rechtstreeks naar ClickUp Documenten .

Wilt u een diagram van een marketingtrechter weergeven? Drop het in het document. Heb je een tabel nodig om prestatiecijfers te vergelijken? Voeg het toe. Je kunt zelfs YouTube video's, PDF's en Figma-ontwerpen rechtstreeks in je Documenten invoegen, waardoor je een rijkere, dynamischere presentatie krijgt.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image2-3-1400x789.png Afbeeldingen insluiten in ClickUp Docs /$$$img/

content in ClickUp Docs insluiten door eenvoudig een link te plakken_

En dit is het toppunt: Zodra u uw content klaar hebt, kunt u deze eenvoudig rechtstreeks in uw Google Slides-presentatie opnemen.

U kunt een ClickUp Doc delen met uw team, en zij kunnen meekijken, bewerkingen maken, ideeën toevoegen en zelfs visuele updates maken, allemaal in realtime.

Hulp nodig bij het maken van een presentatie? U kunt gebruik maken van ClickUp Brein om een presentatieoverzicht te maken.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Screenshot-2025-02-12-at-8.32.37 PM.png Maak presentatieoverzichten en inzichten met ClickUp Brain https://app.clickup.com/login?product=ai&ai=true Probeer ClickUp Brain gratis uit /$$$cta/

4. Ideeën voor de presentatie visualiseren

Weet je niet zeker waar je moet beginnen of hoe je je ideeën voor de presentatie moet organiseren? ClickUp mindmaps biedt ruimte om samen te brainstormen en uw presentatie creatief te schetsen. Begin met uw hoofdonderwerp en breid dit uit naar subonderwerpen, taken of concepten om een goed gestructureerde werkstroom op te bouwen. Herschik of verbind ideeën terwijl u uw abonnement verfijnt, zodat u een samenhangende presentatie krijgt die gemakkelijk te volgen is en visueel in kaart is gebracht.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image7.gif Ideeën koppelen met ClickUp Mindmaps /%img/

breid je mindmap uit met subonderwerpen en details met behulp van ClickUp Mindmaps_

💡 Pro Tip: Snel concepten overbrengen of feedback delen met behulp van ClickUp Clips . Deze korte schermopnames zijn perfect om teamleden door de lay-out van dia's te leiden of ontwerpsuggesties uit te leggen. Ze bieden duidelijkheid zonder dat er lange berichten of extra vergaderingen nodig zijn, waardoor uw team tijd en moeite bespaart.

5. Whiteboard sjablonen gebruiken

Je kunt beginnen met een blanco tekenvel (als je je supercreatief voelt) of een van de kant-en-klare whiteboardsjablonen gebruiken sjablonen voor whiteboards . Geloof ons, sjablonen veranderen alles. Ze bieden een duidelijke structuur voor wat anders een intimiderende lege ruimte zou kunnen zijn.

kies een geschikt ClickUp Whiteboard sjabloon uit de bibliotheek om aan de slag te gaan_

Het maakt niet uit of u wilt werken aan een diagram, een raamwerk of een grafiek. Deze sjablonen zijn op maat gemaakt voor specifieke gebruikssituaties zoals productontwikkeling, projectplanning en brainstormen. En maak je geen zorgen, je kunt ze altijd aanpassen aan jouw unieke behoeften.

Maximaliseer uw presentatie met ClickUp

En dat is hoe je kunt tekenen op Google Slides! Tekenen op Google Slides geeft uw presentaties een creatief tintje, waardoor ze boeiender en visueel aantrekkelijker worden. U kunt uit de vrije hand schetsen, vormen maken of zelfs aangepaste ontwerpen toevoegen die uw ideeën laten opvallen en de aandacht trekken.

U kunt nog een stapje verder gaan met ClickUp. Integreer uw Taken, grafieken en diagrammen naadloos in uw Google Slides om alles georganiseerd en up-to-date te houden.

Klaar om uw presentaties te verbeteren? ClickUp vereenvoudigt alles, van Taakbeheer tot samenwerking in realtime. Aanmelden voor ClickUp vandaag om elke slide te laten tellen!