Top 25 Tools voor gegevensbeheer voor moderne bedrijven

Gegevens zijn overal, maar er wijs uit worden? Dat is de echte uitdaging.

Met systemen die niet met elkaar praten en processen die tijdrovend zijn, zijn bedrijfsanalisten en IT-managers vaak brandjes aan het blussen in plaats van te innoveren.

Maak kennis met tools voor gegevensbeheer. šŸ“Š

In deze gids zetten we 25 van deze moderne softwareoplossingen in de schijnwerpers die uw werkstroom kunnen vereenvoudigen en uw gegevens onder controle kunnen krijgen.

Laten we beginnen met hoe je de perfecte tool voor jouw behoeften kiest.

Stroomlijn uw werkstromen en verbeter de veiligheid met ClickUp

ā° 60-seconden samenvatting

Dit is onze opsomming van de 25 beste tools voor gegevensbeheer die momenteel verkrijgbaar zijn:

1. ClickUp : Het beste voor AI-gestuurd, teamgericht gegevensbeheer

2. Informatica: de beste voor schaalbare data-integratie en -governance

3. Talend: Het beste voor veelzijdige data-integratie in de cloud

4. IBM Cloud Pak voor Data: Het beste voor AI-gestuurde, cloud-native data-oplossingen

5. Amazon Web Services: Het beste voor schaalbare cloud data opslagruimte en analytics

6. Google Cloud: Het beste voor real-time data pipelines en AI analytics

7. Oracle Autonomous Database: Het beste voor geautomatiseerd master data management

8. Snowflake: Het beste voor multi-cloud datawarehousing en delen van gegevens

9. Denodo Platform 9.1: het beste voor datavirtualisatie en uniforme toegang

10. SAP Data Intelligence: Het beste voor complexe data orkestratie

11. Microsoft Purview: Beste voor hybride data governance

12. Collibra Data Intelligence Cloud: Het beste voor datacatalogisering en lineage bijhouden

13. Veritone Data Refinery: Beste voor AI-gestuurde analyse van ongestructureerde gegevens

14. Microsoft Azure AI Foundry: Beste voor AI-modelintegratie in datapijplijnen

15. Tableau: Het beste voor intuĆÆtieve datavisualisatie en self-service BI

16. Qlik Sense: het beste voor associatieve gegevensverkenning en geavanceerde analyses

17. Alteryx: het beste voor automatisering van data prep en geavanceerde analyses

18. KNIME: het beste voor het ontwikkelen van data science pipelines en ML-modellen

19. Looker van Google: Het beste voor onbeperkt gegevens verkennen en cloud BI

20. Polymer: Het beste voor het omzetten van ruwe gegevens in bruikbare dashboards

21: ASK BOSCOĀ©: Het beste voor gesprekken en spraakgestuurde analyses

22. DataRobot: Het beste voor automatisering van AI-modelontwikkeling

23. H2O.ai: de beste voor open-source AI-raamwerken en schaalbare ML

24. Akkio: Het beste voor no-code AI-voorspellingen en real-time analytics

25. MonkeyLearn: Het beste voor analyse van tekstgegevens met behulp van NLP

Probeer ClickUp gratis uit

Wat moet u zoeken in een tool voor gegevensbeheer?

Een goede gegevenstool organiseert niet alleen informatie, maar zorgt ook voor snellere besluitvorming. De sleutel functies die u moet zoeken zijn:

Automatisering : Selecteer een tool die terugkerende taken afhandelt, zoals het opschonen van gegevens of rapportage

: Selecteer een tool die terugkerende taken afhandelt, zoals het opschonen van gegevens of rapportage Realtime inzichten : Zoek naar een tool die up-to-date gegevensanalyses biedt om uw beslissingen relevant te houden

: Zoek naar een tool die up-to-date gegevensanalyses biedt om uw beslissingen relevant te houden Gebruiksvriendelijke interface : Kies een tool die intuĆÆtief is voor niet-technische gebruikers, maar robuust genoeg voor IT-professionals

: Kies een tool die intuĆÆtief is voor niet-technische gebruikers, maar robuust genoeg voor IT-professionals Degen veiligheid: Zoek een tool die de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen neemt voor de veiligheid van gegevens voor uw gevoelige informatie

tip: Leer hoe u AI kunt gebruiken om uw workflows voor gegevensbeheer te automatiseren. Bekijk hoe! šŸ‘‡šŸ¼

Ontdek deze toptools voor masterdatamanagement om meer te doen met uw gegevens.

1. ClickUp (de beste voor AI-gestuurd, teamgericht gegevensbeheer)

Pas aan hoe u uw gegevenswerkstromen weergeeft met de meer dan 15 visualisatieopties van ClickUp ClickUp , de alles app voor werk, brengt datamanagementstrategie en teamsamenwerking onder Ć©Ć©n dak. Zijn AI-aangedreven neuraal netwerk, ClickUp Brein , automatiseert repetitieve taken zoals invoer van gegevens en real-time rapportage terwijl historische projectgegevens worden geanalyseerd om toekomstige tijdlijnen te voorspellen.

Je kunt Brain ook vragen stellen over bestaande projecten en het haalt dan gegevens op uit relevante Taken, documenten en chats om je de meest recente, relevante informatie te geven.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Clickup-brain.gif clickUp brain: tools voor gegevensbeheer /$$$img/

Krijg updates over taken, mijlpalen, werklasten van teams en meer met ClickUp Brain

Probeer ClickUp Brain gratis uit

ClickUp's Aangepaste weergaven en dashboards maken het gemakkelijk om sleutelgegevens te organiseren en visualiseren, van werklasttoewijzing tot budgetbeheer. Het integreert probleemloos met andere tools, zoals Tableau en Salesforce, en brengt verschillende datasets samen.

Pluspunten, Het veiligheidsbeleid van ClickUp zorgt voor een sterk gegevensbeheer en compliance met behulp van op rollen gebaseerde toegangscontrole en auditlogboeken.

Klantgegevens worden gehost bij Amazon Web Services (AWS), dat SOC 2 Type 2 gecertificeerd is en zich houdt aan branchespecifieke veiligheidsnormen om de veiligheid en compliance van de cloud te handhaven. Bovendien voeren ClickUp's teams voor veiligheid routinematig applicatie-, prestatie- en penetratietests uit om risico's en gegevensdiefstal te beperken.

ClickUp beste functies

Projectgegevens bijhouden via ClickUp Dashboards met 50+ aangepaste attributen

Biedt robuuste KPI bijhouden via ClickUp sjablonen voor het beheren van dataprestaties

ClickUp sjablonen voor het beheren van dataprestaties Maakt soepele samenwerking in teams mogelijk via ClickUp chatten zonder van app te wisselen

ClickUp limieten

Biedt een enorme array aan functies, wat enigszins overweldigend kan zijn

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per gebruiker per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

āž”ļø Lees meer: Top eDiscovery Tools voor gestroomlijnd gegevensbeheer

2. Informatica (de beste voor schaalbare data-integratie en -governance)

via Informatica Informatica is een van de populairste schaalbare datamanagementtools waarmee bedrijven verspreide databronnen kunnen omzetten in duidelijke, bruikbare inzichten. Dankzij het cloud-native ontwerp en de low-code/no-code functies is het flexibel genoeg om voor iedereen te werken, van kleine startups tot grote ondernemingen.

Het platform maakt het gemakkelijk om on-premises en cloud resources te combineren met hybride implementatieopties. Bovendien zorgen functies zoals change data capture (CDC) en gebeurtenisgestuurde architectuur voor een soepele multi-source verbinding.

Informatica beste functies

Uniforme data-integratie -tools helpen u data uit verschillende databronnen te verbinden, waaronder traditionele databases zoals Oracle, cloud-platforms zoals Salesforce en big data-systemen zoals Hadoop, allemaal in realtime

-tools helpen u data uit verschillende databronnen te verbinden, waaronder traditionele databases zoals Oracle, cloud-platforms zoals Salesforce en big data-systemen zoals Hadoop, allemaal in realtime Geavanceerd datakwaliteitsbeheer identificeert inconsistenties in datasets met behulp van dataprofilering , ondersteund door geautomatiseerde gegevensopschoning en aangepaste kwaliteitsregels

, ondersteund door en Duidelijke regels voor gegevenstoegang garanderen het gebruik met het bijhouden van de datalijn, naleving van voorschriften zoals GDPR en HIPAA, en op rollen gebaseerde toegangscontrole

Informatica limieten

Werkt niet goed met dynamische datasets

Informatica-prijzen

Aangepaste prijzen

Informatica beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (100+ beoordelingen)

šŸ’” Pro Tip: Bouw een kennis hub met Wiki-sjablonen vereenvoudigen de samenwerking en gegevenstoegang naarmate je opslagplaats groeit.

3. Talend (het beste voor veelzijdige cloudgebaseerde gegevensintegratie)

via Talend Talend is een platform voor data-integratie in de cloud voor middelgrote bedrijven om gegevens uit verschillende bronnen te verbinden en te beheren in een uniform, bruikbaar format, waardoor het aanmaken van datapijplijnen wordt vereenvoudigd.

De open-source basis maakt het mogelijk gegevens aan te passen en samen te werken via gedeelde opslagplaatsen en versiebeheer.

Talend beste functies

Uitgebreide mogelijkheden voor data-integratie met 1000+ vooraf gebouwde connectoren voor databases, cloudservices en applicaties, die zowel ETL als ELT processen ondersteunen

met 1000+ vooraf gebouwde connectoren voor databases, cloudservices en applicaties, die zowel als processen ondersteunen Uitgebreid datakwaliteitsbeheer met ingebouwde kwaliteitscontroles waarmee u aangepaste regels kunt definiƫren om gegevens op te schonen en te valideren tijdens de integratie

met ingebouwde kwaliteitscontroles waarmee u aangepaste regels kunt definiƫren om gegevens op te schonen en te valideren tijdens de integratie MDM-oplossing (Master Data Management) die u helpt kritieke gegevens te beheren, met ƩƩn vertrouwde weergave om de gegevenskwaliteit te verbeteren

Talend beperkingen

Steile leercurve van de grafische interface

Talend prijzen

Aangepaste prijzen

Talend beoordelingen en recensies

G2 : 4/5 (60+ beoordelingen)

: 4/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (20+ beoordelingen)

šŸ“®ClickUp Insight: We hebben onlangs ontdekt dat ongeveer 33% van de kenniswerkers dagelijks 1 tot 3 mensen berichten stuurt om de context te krijgen die ze nodig hebben.

Maar wat als je alle informatie gedocumenteerd en direct beschikbaar zou hebben? Met ClickUp Brain's AI Knowledge Manager aan uw zijde, behoort het wisselen van context tot het verleden. Stel de vraag gewoon vanuit uw werkruimte en ClickUp Brain haalt de informatie op uit uw werkruimte en/of verbonden apps van derden!

Registreer u gratis op ClickUp

4. IBM Cloud Pak voor gegevens (het beste voor AI-gestuurde, cloud-native gegevensoplossingen)

via IBM cloud pak voor gegevens IBM Cloud Pak for Data is ontworpen om AI-gedreven data- en analyseoplossingen in hybride cloudomgevingen te faciliteren. Het is ideaal voor industrieƫn die behoefte hebben aan sterke compliance in databases voor projectmanagement .

Dit modulaire platform helpt u een datastructuur te bouwen die silogegevens met elkaar verbindt gedurende de gehele datalevenscyclus-van verzameling en organisatie tot analyse en modelimplementatie.

Het platform is gebouwd op Red Hat OpenShift, waardoor het in verschillende omgevingen kan draaien, waaronder on-premises, privƩ clouds en publieke clouds zoals AWS, Azure en Google Cloud.

IBM Cloud Pak for Data beste functies

GeĆÆntegreerde data fabric die geavanceerde datavirtualisatie biedt, waardoor uw team toegang krijgt tot gegevens uit meerdere databronnen en deze kan queryen zonder dat deze verplaatst hoeven te worden

die geavanceerde datavirtualisatie biedt, waardoor uw team toegang krijgt tot gegevens uit meerdere databronnen en deze kan queryen zonder dat deze verplaatst hoeven te worden AI-gestuurde analyses met IBM Watson AI voor geavanceerde ML en NLP, en geautomatiseerde evaluatie van modellen met tools zoals Watson OpenScale

voor geavanceerde ML en NLP, en geautomatiseerde evaluatie van modellen met tools zoals Data governance ondersteund door IBM Knowledge Catalog, waarmee u een centrale opslagplaats voor metadata kunt creƫren voor het classificeren, catalogiseren en beheren van gegevenstoegang

beperkingen van IBM Cloud Pak voor Data

Initiƫle configuratie kan complex zijn

Prijzen IBM Cloud Pak voor Data

Aangepaste prijzen

IBM Cloud Pak voor Data beoordelingen en reviews

G2: 4.3/5 (90 beoordelingen)

āž”ļø Lees meer: AI verantwoord gebruiken: Een beknopte handleiding voor AI-governance

5. Amazon Web Services (het beste voor schaalbare cloud opslagruimte en analyses)

via Amazon webdiensten Amazon Web Services (AWS) is een cloud computing platform op maat gemaakt voor organisaties van elke grootte.

De architectuur van AWS is gebouwd voor flexibiliteit, zodat u kunt kiezen uit verschillende opslagmogelijkheden, waaronder object opslagruimte met Amazon S3, relationele databases met Amazon RDS en NoSQL oplossingen met Amazon DynamoDB.

Bovendien biedt het tools zoals serverless computing met AWS Lambda en automatische schaling met EC2 om een breed bereik van operationele behoeften te ondersteunen.

AWS beste functies

Schaalbare opslagruimte met Amazon S3 , inclusief meerdere klassen zoals Standard en Glacier, geavanceerde functies zoals versiebeheer en levenscyclusbeleid , en S3 Storage Lens voor inzichten

, inclusief meerdere klassen zoals Standard en Glacier, geavanceerde functies zoals en , en voor inzichten Gegevensanalysediensten, waaronder Amazon Athena voor interactieve query's, Amazon Redshift voor datawarehousing en Amazon Kinesis voor real-time gegevensverwerking

voor interactieve query's, voor datawarehousing en voor real-time gegevensverwerking Gegevensversleuteling voor zowel actieve als passieve gegevens, veilig sleutelbeheer via AWS KMS en bijhouden van activiteiten met AWS CloudTrail

AWS limieten

Complexe prijsstructuur kan leiden tot onverwachte kosten

AWS prijzen

Gratis niveaus

Pay-as-you-go: Prijzen variƫren per gebruik en type Instance

AWS beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (70+ beoordelingen)

6. Google Cloud (het beste voor real-time datapijplijnen en AI-analyse)

via Sneeuwvlok Snowflake is een cloud-native platform dat helpt met real-time toegang en tabulaire gegevensopslagruimte in een verenigd platform datawarehouse .

Snowflake is ontworpen om grote hoeveelheden gestructureerde en semigestructureerde gegevens te verwerken en de architectuur ondersteunt onafhankelijke schaalbaarheid om te voldoen aan verschillende werklastvereisten.

Het platform voldoet ook aan normen zoals HIPAA, PCI DSS, en GDPR, zodat organisaties voldoen aan de wettelijke vereisten voor cloud gegevensoverdracht.

Snowflake beste functies

Cross-cloud support helpt u om in meerdere cloudomgevingen te werken, waardoor u de flexibiliteit hebt om de provider te selecteren

helpt u om in meerdere cloudomgevingen te werken, waardoor u de flexibiliteit hebt om de provider te selecteren Dankzij de scheiding van opslagruimte en rekenkracht kunt u opslagruimte en rekenkracht onafhankelijk van elkaar schalen op basis van de werklast

kunt u opslagruimte en rekenkracht onafhankelijk van elkaar schalen op basis van de werklast Ingebouwde functies voor het delen van gegevens maken veilig delen van live gegevens met andere Snowflake accounts mogelijk zonder ingewikkelde ETL-processen, samen met integratie van de datamarktplaats voor het delen van datasets met externe partners

Snowflake beperkingen

Mist native ondersteuning voor ongestructureerde gegevens

Prijzen Snowflake

Standaard, Enterprise, Bedrijfskritisch: Begint bij $2/krediet; prijs varieert per regio en platform

Begint bij $2/krediet; prijs varieert per regio en platform Opslagruimte op aanvraag: Begint bij $ 20/TB per maand; prijs varieert per regio

Begint bij $ 20/TB per maand; prijs varieert per regio Virtuele privƩ Snowflake: Aangepaste prijzen

Snowflake beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

4.6/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (80+ beoordelingen)

āž”ļø Lees meer: Fantastische Snowflake-alternatieven voor gestroomlijnd gegevensbeheer

9. Denodo Platform 9.1 (het beste voor gegevensvirtualisatie en uniforme toegang)

via Denodo Denodo Platform 9.1 is een realtime datavirtualisatieoplossing voor organisaties die met verschillende datasets moeten werken, zoals JSON, XML en traditionele relationele databases, binnen Ć©Ć©n framework.

Het platform maakt gebruik van een semantische laag om je te helpen interactief met de gegevens om te gaan zonder complexe ETL-processen.

Denodo zorgt ook voor veiligheid van gegevens met robuuste functies zoals data masking en encryptie. Bovendien bevat het uitgebreide audit trails met logboekmogelijkheden om de activiteiten van gebruikers bij te houden en de accountability te verbeteren.

Denodo Platform 9.1 beste functies

Unified data access helpt je verbinding te maken met een breed bereik aan databronnen-waaronder databases, opslagruimte in de cloud en API's-zonder dat je de data hoeft te repliceren of te verplaatsen

helpt je verbinding te maken met een breed bereik aan databronnen-waaronder databases, opslagruimte in de cloud en API's-zonder dat je de data hoeft te repliceren of te verplaatsen De AI-powered Denodo Assistant met NLP-mogelijkheden helpt je gegevens te query'en met behulp van natuurlijke taal en geeft intelligente aanbevelingen

met NLP-mogelijkheden helpt je gegevens te query'en met behulp van natuurlijke taal en geeft intelligente aanbevelingen De integratie met de AI SDK voor applicatieontwikkeling vereenvoudigt het opnemen van gestructureerde en ongestructureerde gegevens in AI-datamodellen en ondersteunt Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Denodo Platform 9.1 beperkingen

Mist een wachtrij voor transacties voor het geval je ze wilt opslaan omdat de bron down is

Denodo Platform 9.1 prijzen

Aangepaste prijzen

Denodo beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (30+ beoordelingen)

10. SAP Data Intelligence (het beste voor complexe gegevensorkestratie)

via SAP gegevensinformatica SAP Data Intelligence is een software voor gegevensbeheer op maat gemaakt voor organisaties die gebruikmaken van SAP ecosystemen en die data-orkestratie bieden voor verschillende systemen.

Een van de sleutels tot succes is de mogelijkheid om de volledige gegevenslevenscyclus te beheren, van invoer en verwerking tot analyse en beheer.

U kunt workflows automatiseren en ervoor zorgen dat gegevens efficiƫnt worden verwerkt in verschillende systemen. Het platform legt ook de nadruk op veiligheid en compliance en biedt functies voor governance zoals data lineage bijhouden.

SAP Data Intelligence beste functies

Pipeline modeling die SAP en niet-SAP bronsystemen verbindt, waardoor real-time extractie , transformatie en verrijking van gegevens mogelijk wordt

die SAP en niet-SAP bronsystemen verbindt, waardoor real-time , en van gegevens mogelijk wordt Geautomatiseerde ontdekking en catalogisering van gestructureerde en semigestructureerde gegevens, samen met een soepele verbinding met een groot bereik aan databronnen (inclusief streaming platforms)

van gestructureerde en semigestructureerde gegevens, samen met een soepele (inclusief streaming platforms) GeĆÆntegreerd ML werkstroombeheer binnen Ć©Ć©n enkele interface, samen met een AutoML functie die de selectie van algoritmen en hyperparameters automatiseert

SAP Data Intelligence beperkingen

Integratie met niet-SAP toepassingen is moeilijk

Prijzen SAP Data Intelligence

Aangepaste prijzen

11. Microsoft Purview (het beste voor hybride gegevensbeheer)

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Microsoft-Purview-1400x964.png Microsoft Purview Dashboard: tools voor gegevensbeheer /%img/

via Microsoft overzicht Microsoft Purview ondersteunt sjablonen voor projectgegevensbeheer en compliance voor gereguleerde bedrijfstakken, die helpen bij het beheren van masterdata in hybride en multi-cloud omgevingen.

Het platform biedt een uniform platform voor datadetectie, -classificatie en -handhaving en biedt bedrijven zichtbaarheid in hun datapark.

Bovendien zorgt de integratie met het Microsoft-ecosysteem, inclusief Azure Services, Microsoft 365 en Power BI, voor een samenhangende omgeving voor initiatieven op het gebied van data governance.

Microsoft Purview beste functies

Unified data governance framework inclusief een datacatalogus met metadata uit verschillende bronnen, automatische data discovery in on-premises en cloud omgevingen en data lineage weergave

inclusief een met metadata uit verschillende bronnen, in on-premises en cloud omgevingen en Geautomatiseerde dataclassificatie met ML-algoritmen, aangepaste gevoeligheidslabels en integraties met DLP-functies om ongeautoriseerde toegang te voorkomen

met ML-algoritmen, en integraties met om ongeautoriseerde toegang te voorkomen eDiscovery mogelijkheden zoals geavanceerde indexering voor doorzoekbare content, conversation threading om berichten uit Microsoft Teams te organiseren en voorspellende codering op basis van eerdere coderingsbeslissingen

Beperkingen van Microsoft Purview

API kan worden verbeterd voor betere verbindingen met niet-Microsoft API-bronnen

Microsoft Purview prijzen

Gratis

Microsoft Purview beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (20 beoordelingen)

12. Collibra Data Intelligence Cloud (Het beste voor het catalogiseren en bijhouden van gegevens)

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Collibra-Data-Intelligence-Cloud.png Collibra Data Intelligence Cloud Dashboard: tools voor gegevensbeheer /$$img/

via Collibra Data Intelligence Cloud Collibra Data Intelligence Cloud richt zich op data privacy en lineage management, wat ideaal is voor bedrijven die complexe datasets beheren.

Het platform maakt het eenvoudiger om een volledige weergave van gegevens te creƫren, zodat u de informatie die u nodig hebt snel kunt vinden, begrijpen en vertrouwen. Bovendien bevat het tools voor samenwerking, zoals commentaar en delen, zodat teams effectiever kunnen samenwerken.

De bijgewerkte Workflow Designer versterkt de automatisering van bedrijfsprocessen, waardoor het nog eenvoudiger wordt om gegevensbeheer te consolideren.

Collibra Data Intelligence Cloud beste functies

Datacatalogisering via een intuĆÆtieve interface voor eenvoudige toegang tot datasets, automatische vastlegging van metagegevens en verrijking van de catalogus met context over eigendom en gebruik

via een intuĆÆtieve interface voor eenvoudige toegang tot datasets, automatische vastlegging van metagegevens en verrijking van de catalogus met context over eigendom en gebruik Visualisatie van de end-to-end lineage voor het bijhouden van gegevens van bron tot bestemming, het tonen van transformaties en processen die de gegevens ondergaan, samen met impactanalyse

voor het bijhouden van gegevens van bron tot bestemming, het tonen van transformaties en processen die de gegevens ondergaan, samen met Integratie van AI-modellen met vertrouwde datasets*, naast tools als Power BI en Tableau voor geavanceerde analyses, en toegang tot een datamarktplaats voor gecureerde datasets

Collibra Data Intelligence Cloud limieten

Inzetten in een hele organisatie kan een uitdaging zijn

Collibra Data Intelligence Cloud prijzen

Aangepaste prijzen

Collibra Data Intelligence Cloud beoordelingen en reviews

G2: 4.3/5 (80+ beoordelingen)

13. Veritone Data Refinery (Beste voor AI-gestuurde analyse van ongestructureerde gegevens)

via Microsoft Azure AI Foundry Microsoft Azure AI Foundry helpt de integratie van AI-modellen in een volledig beheerde gegevenspijplijn te vereenvoudigen, perfect voor organisaties die AI effectief willen inzetten.

Het platform ondersteunt de hele levenscyclus van de ontwikkeling van AI-toepassingen door samenwerking tussen datawetenschappers, ontwikkelaars en IT-professionals tot stand te brengen.

Het bevat ook ethische richtlijnen om risico's met betrekking tot vooroordelen en oneerlijkheid in AI-oplossingen te beperken en bevat veiligheidsfilters die modeluitvoer evalueren op nauwkeurigheid.

Microsoft Azure AI Foundry beste functies

GeĆ¼nificeerde ontwikkelomgeving met een geĆÆntegreerde toolchain die Azure services, vooraf gemaakte sjablonen voor apps en functies voor samenwerking combineert

met een geĆÆntegreerde toolchain die Azure services, vooraf gemaakte sjablonen voor apps en functies voor samenwerking combineert Geavanceerd modelbeheer met een modelcatalogus voor het verkennen van vooraf getrainde modellen, voltooid met evaluatietools en versiecontrole

met een voor het verkennen van vooraf getrainde modellen, voltooid met en verbinding met Azure Services zoals Azure OpenAI, Azure Machine Learning en Azure Data Factory, waarmee datapijplijnen worden geĆÆntegreerd in AI-workflows

Microsoft Azure AI Foundry limieten

Veiligheidsevaluaties staan momenteel geen plug-ins of extensies toe

Microsoft Azure AI Foundry prijzen

Aangepaste prijzen

15. Tableau (het beste voor intuĆÆtieve gegevensvisualisatie en self-service BI)

via Tableau Tableau is een van de beste tools voor gegevensvisualisatie voor self-service analytics, die snelle, bruikbare inzichten bieden.

Het platform helpt bij self-service business intelligence (BI), waarvoor geen code nodig is: u kunt eenvoudig complexe visualisaties maken door velden naar het canvas te slepen.

Met Tableau Server- en Tableau Cloud-integraties kunnen dashboards veilig worden gepubliceerd, zodat teamleden uit de hele organisatie op een consistente manier toegang hebben tot de gegevens.

Bovendien helpen functies als commentaar en annotaties teams om directe feedback te geven op visualisaties, terwijl de mobiele app ervoor zorgt dat dashboards toegankelijk zijn.

Tableau beste functies

Interactieve visualisaties met functies zoals filteren en inzoomen op specifieke gegevenspunten, en aanpasbare dashboards voor een uitgebreide weergave van gegevens

met functies zoals filteren en inzoomen op specifieke gegevenspunten, en voor een uitgebreide weergave van gegevens Uitgebreide gegevensverbindingen ondersteunen cloud services, databases, spreadsheets en big data platforms, met real-time toegang tot live databronnen

ondersteunen cloud services, databases, spreadsheets en big data platforms, met Geavanceerde analytische functies, waaronder voorspellende analyses voor voorspellingen en trendanalyses, ruimtelijke analyses, en statistische functies zoals regressie of clustering binnen visualisaties

Tableau limieten

Beperkte samenwerkingsopties buiten Tableau Server of Tableau Online

Tableau prijzen

Tableau Creator: $75/maand per gebruiker

$75/maand per gebruiker Tableau Explorer: $42/maand per gebruiker

$42/maand per gebruiker Tableau Viewer: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Enterprise: Begint bij $35/maand per gebruiker

Begint bij $35/maand per gebruiker Tableau+: Aangepaste prijzen

Tableau beoordelingen en reviews

G2: 4.4/5 (2.000+ beoordelingen)

4.4/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra:4.6/5 (2.000+ beoordelingen)

16. Qlik Sense (het beste voor associatieve gegevensverkenning en geavanceerde analyses)

via Qlik Sense Qlik Sense biedt associatieve gegevensverkenning en -analyse, ideaal voor bedrijven die door gegevens willen navigeren zonder de beperkingen van traditionele querygebaseerde tools.

Het zorgt ervoor dat geen data over het hoofd wordt gezien, alle waarden in de analyse worden behouden om verborgen kansen bloot te leggen.

Het platform biedt gebruikers in verschillende rollen zelfbedieningsmogelijkheden, waardoor de toegang tot waardevolle inzichten wordt gedemocratiseerd.

Bovendien zorgt de geavanceerde integratie met R en Python voor het gebruik van ML-modellen en voorspellende analyses direct binnen Qlik, terwijl de AI-aangedreven inzichten verder helpen bij de besluitvorming.

Qlik Sense beste functies

Dynamische relaties tussen gegevens die gerelateerde gegevens benadrukken en niet-gerelateerde informatie grijs maken, in combinatie met exploratieve analyse

die gerelateerde gegevens benadrukken en niet-gerelateerde informatie grijs maken, in combinatie met Interactieve dashboards en visualisaties met een drag-and-drop interface, real-time data updates en storytelling mogelijkheden

met een drag-and-drop interface, real-time data updates en storytelling mogelijkheden Soepele verbinding van gegevens met brede ondersteuning voor verschillende databases, cloudservices en big-dataplatforms, uitgebreid met data blending en geautomatiseerde datavoorbereiding

Qlik Sense beperkingen

Handmatig opnieuw laden of verversen van data vereist

Qlik Sense prijzen

Client managed services: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Cloud Analytics: Standaard: Vanaf $825/maand bij 25 GB voor 20 gebruikers Premium: Vanaf $2500/maand bij 50 GB voor 20 gebruikers Enterprise: Aangepaste prijzen



Qlik Sense beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (900+ beoordelingen)

4.4/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

17. Alteryx (het beste voor automatisering van data prep en geavanceerde analyses)

via Alteryx Alteryx is ontwikkeld om datavoorbereiding en geavanceerde analyses te automatiseren, zodat organisaties gegevens uit meerdere databronnen efficiƫnt kunnen voorbereiden, combineren en analyseren.

Het platform helpt gebruikers, van data-analisten tot business executives, workflows en inzichten te vereenvoudigen zonder uitgebreide programmeerkennis.

Bovendien kunt u dankzij de integratie met populaire visualisatietools zoals Tableau en Power BI inzichten direct in dashboards publiceren, zodat deze breder binnen de organisatie kunnen worden gedeeld.

Alteryx beste functies

Geautomatiseerde voorbereiding van gegevens met een no-code visuele interface , uitgebreide data cleansing tools, en werkstroom automatisering voor repetitieve taken

, uitgebreide tools, en voor repetitieve taken Geavanceerde analyse tools voor voorspellende modellering met behulp van regressie- en classificatietechnieken, ruimtelijke analyse en integratie met R en Python voor uitgebreide functionaliteit

tools voor met behulp van regressie- en classificatietechnieken, en voor uitgebreide functionaliteit Unified data preparation voor het samenvoegen, verenigen of toevoegen van datasets uit verschillende databronnen en fuzzy matching en join tools op basis van vergelijkbare kenmerken

Alteryx limieten

Gebrek aan robuuste realtime functies voor samenwerking tussen meerdere gebruikers

Alteryx prijzen

Designer Cloud Professioneel: $4950/jaar per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Designer Desktop: Aangepaste prijzen

Alteryx beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (600+ beoordelingen)

4.6/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (90+ beoordelingen)

18. KNIME (Beste voor het ontwikkelen van data science pipelines en ML-modellen)

via KNIME KNIME is een open-source platform voor het ontwikkelen van data science pipelines en ML-modellen, zeer geschikt voor data stewardship in verschillende industrieƫn.

Het biedt een gebruiksvriendelijke visuele interface waarmee datawetenschappers en -analisten complexe workflows kunnen creƫren zonder uitgebreide kennis van codering.

Het platform zorgt voor traceerbaarheid en reproduceerbaarheid van data workflows, waardoor het makkelijker wordt om analyses bij te houden en te repliceren.

Bovendien biedt KNIME geavanceerde ML-ondersteuning, inclusief AutoML-mogelijkheden voor het automatiseren van modeltraining en -evaluatie.

KNIME beste functies

Visueel workflowontwerp dat verschillende knooppunten verbindt die verschillende gegevensbewerkingen vertegenwoordigen voor een duidelijk overzicht van het hele proces

dat verschillende knooppunten verbindt die verschillende gegevensbewerkingen vertegenwoordigen voor een duidelijk overzicht van het hele proces Uitgebreide integratie met verschillende databronnen , waaronder big data frameworks zoals Apache Spark

, waaronder big data frameworks zoals Apache Spark De functies voor productie en implementatie, beschikbaar via de KNIME Business Hub, helpen u bij de overgang van workflows met tools voor planning, bewaking en automatisering van processen

KNIME limieten

Vereist uitgebreide configuratie voor eenvoudige Excel Taken

KNIME prijzen

KNIME Community Hub Persoonlijk abonnement: Gratis Team abonnement: $99/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

KNIME beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (60+ beoordelingen)

4.4/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (20+ beoordelingen)

19. Looker by Google (Beste voor onbeperkt gegevens verkennen en cloud BI)

via Looker door Google Looker by Google is een cloud BI-platform met een gebruiksvriendelijke interface. Het is in 2019 overgenomen door Google en kan worden geĆÆntegreerd in het Google Cloud Platform, zodat u kunt beschikken over een gecentraliseerde, interactieve hub voor gegevensanalyse en rapportage.

De robuuste functies van het platform zijn geschikt voor bedrijven van elke grootte en helpen hen het volledige potentieel van gegevens te benutten.

Looker by Google beste functies

Geavanceerde datamodellering met LookML , de unieke modelleertaal van Looker, helpt relaties binnen gegevens te definiƫren en aangepaste statistieken te creƫren

, de unieke modelleertaal van Looker, helpt relaties binnen gegevens te definiƫren en aangepaste statistieken te creƫren Integratie met Google Cloud Services biedt schaalbaarheid, functies voor veiligheid en toegang tot de AI- en ML-tools van Google voor het in kaart brengen van gegevens en aangepaste configuraties

biedt schaalbaarheid, functies voor veiligheid en toegang tot de AI- en ML-tools van Google voor het in kaart brengen van gegevens en aangepaste configuraties Native verbinding met Google BigQuery voor realtime analyses, helpt u bij het uitvoeren van realtime analyses direct in uw datawarehouse

Looker by Google limieten

Afhankelijkheid van LookML kan knelpunten creƫren voor selfservice tools voor rapportage aan clients Looker by Google prijzen

Platform Edition: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Gebruikerslicenties: Aangepaste prijzen

Looker by Google beoordelingen en reviews

G2: 4.4/5 (1.400+ beoordelingen)

4.4/5 (1.400+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

20. Polymer (Beste voor het omzetten van ruwe gegevens in bruikbare dashboards)

via Polymeer Polymer is een real-time data visualisatie platform ontworpen voor bedrijven in verschillende sectoren, waaronder e-commerce, marketing, en enterprise.

Het helpt verschillende databronnen te integreren met projectmanagement analytics . Bovendien kan iedereen met de gebruiksvriendelijke interface gegevens verkennen, rapporten maken en visualisaties genereren zonder een steile leercurve.

Het platform heeft ook een dynamische beleidsengine die u helpt uw veiligheid aan te passen, inclusief het identificeren en opheffen van blootgestelde gegevens en het geven van waarschuwingen voor risicovolle gedeelde gegevens.

Polymer beste functies

Dashboards met AI-ondersteuning maken automatisch inzichtelijke dashboards, zodat u snel gegevens kunt visualiseren en uitkomsten kunt voorspellen op basis van historische en real-time gegevens

maken automatisch inzichtelijke dashboards, zodat u snel gegevens kunt visualiseren en uitkomsten kunt voorspellen op basis van en Integratie met populaire databronnen zoals Google Analytics, Shopify, en Facebook Ads helpt u bij het verzamelen en synchroniseren van gegevens van meerdere platforms

en helpt u bij het verzamelen en synchroniseren van gegevens van meerdere platforms Robuuste functies voor veiligheid die gevoelige gegevens beschermen zoals persoonlijk identificeerbare informatie (PII) en beschermde gezondheidsinformatie (PHI) op SaaS-platforms

Polymer beperkingen

Ontbreekt aan essentiƫle gegevensconnectoren

Prijs van polymeer

Starter: $50/maand per gebruiker

$50/maand per gebruiker Pro: $100/maand per gebruiker

$100/maand per gebruiker Teams: $250/maand per 3 gebruikers

$250/maand per 3 gebruikers Enterprise: Aangepaste prijzen

21. ASK BOSCOĀ® (het beste voor gesprekken en spraakgestuurde analyse)

via DataRobot DataRobot is een geautomatiseerd ML-platform dat de ontwikkeling en implementatie van voorspellende modellen vereenvoudigt. De gebruikersvriendelijke interface helpt u modellen te integreren in bestaande systemen via REST API's.

Het platform ondersteunt zowel batch als real-time voorspellingen en biedt daarmee de flexibiliteit om tegemoet te komen aan uiteenlopende toepassingsbehoeften. Het is met name gunstig voor organisaties die gebruik willen maken van AI zonder uitgebreide expertise op het gebied van datawetenschap nodig te hebben.

DataRobot beste functies

Geautomatiseerde modelselectie en training waarbij honderden algoritmen parallel worden geƫvalueerd na het uploaden van een dataset

waarbij honderden algoritmen parallel worden geƫvalueerd na het uploaden van een dataset Geavanceerde functie-ontwikkeling genereert nieuwe functies uit bestaande gegevens om de prestaties van het model te verbeteren

genereert nieuwe functies uit bestaande gegevens om de prestaties van het model te verbeteren Voortdurende optimalisatie via het bijhouden van metrics zoals voorspellingsnauwkeurigheid en datadrift, zodat modellen zich aanpassen aan veranderende voorwaarden en betrouwbaar blijven in dynamische omgevingen

DataRobot limieten

Ontbreekt aan ETL-mogelijkheden (Extract, Transform, Load)

DataRobot prijzen

Aangepaste prijzen

DataRobot beoordelingen en reviews

G2: 4.4/5 (20+ beoordelingen)

23. H2O.ai (Beste voor open-source AI-raamwerken en schaalbare ML)

via Akkio Akkio is een AI-platform zonder code, ontworpen om de toegang tot ML en voorspellende analyses te democratiseren voor bedrijven van elke grootte.

Het vereenvoudigt het proces voor het aanmaken van modellen met een intuĆÆtieve drag-and-drop interface, waarmee u eenvoudig datasets kunt uploaden en voorspellingen kunt genereren.

Bovendien bevat Akkio functies voor continue monitoring en automatische hertraining om de nauwkeurigheid van het model in de loop der tijd te behouden.

Akkio beste functies

De ML-workflow wordt geautomatiseerd door AutoML-technologie , waardoor u snel nauwkeurige modellen kunt genereren die zijn afgestemd op uw specifieke behoeften

, waardoor u snel nauwkeurige modellen kunt genereren die zijn afgestemd op uw specifieke behoeften Flexibele inzetmogelijkheden helpen bij het integreren van AI-modellen in bestaande systemen via API's of directe integratie met populaire business apps zoals CRM en e-commerce platforms

CRM e-commerce platforms De tool Chat Data Prep gebruikt gen-AI om taken voor gegevensvoorbereiding te automatiseren en fungeert als een intuĆÆtieve chatinterface die u helpt op een conversationele manier met uw gegevens om te gaan

Akkio limieten

Moet training kunnen vasthouden, zodat het niet bij elke sessie opnieuw hoeft te worden opgestart

Akkio prijzen

Abonnementen op gebruikersniveau Weergave: Gratis Basis: $49/maand per gebruiker Professioneel: $99/maand per gebruiker

Abonnementen voor de hele organisatie Aanbouwpakket: Vanaf $999/maand Enterprise: Aangepaste prijzen



25. MonkeyLearn (Beste voor tekstanalyse met NLP)

via MonkeyLearn MonkeyLearn is gespecialiseerd in tekstanalyse via NLP en helpt bedrijven waardevolle inzichten te halen uit ongestructureerde tekstgegevens, zoals klantbeoordelingen, berichten op sociale media en e-mails.

De intuĆÆtieve grafische gebruikersinterface van het platform vereenvoudigt het proces van het bouwen van modellen, biedt tutorials en een eenvoudig ontwerp dat ervoor zorgt dat gebruikers gemakkelijk door het platform kunnen bladeren.

MonkeyLearn beste functies

Geavanceerde sentimentanalyse om emoties en meningen van klanten in tekst te meten, zodat u inzicht krijgt in de publieke opinie over uw producten of diensten

om emoties en meningen van klanten in tekst te meten, zodat u inzicht krijgt in de publieke opinie over uw producten of diensten Aangepaste modeltraining helpt u uw unieke datasets te gebruiken om relevante modellen te maken, terwijl de voorgetrainde modellen voor taken als trefwoordextractie en onderwerpclassificatie een snelle en efficiƫnte start bieden

helpt u uw unieke datasets te gebruiken om relevante modellen te maken, terwijl de en een snelle en efficiƫnte start bieden Integratie met tools zoals Google Spreadsheets, Excel, en Zapier vereenvoudigt de integratie van tekstanalyse in bestaande werkstromen

MonkeyLearn beperkingen

Beperkt het aantal query's op basis van het abonnement

MonkeyLearn prijzen

Vanaf $299/maand per functie

Betere gegevensbeslissingen met ClickUp

Met tools voor gegevensbeheer kunnen teams heen en weer springen tussen platforms, zich concentreren op analyse of automatisering, maar vaak sleutelintegraties of samenwerking missen. šŸ¤·

ClickUp draait het script om door AI-gestuurde automatisering te combineren met teamwork op Ć©Ć©n plek. Als de alles-in-Ć©Ć©n app voor werk vereenvoudigt het de verwerking en rapportage van gegevens en brengt het teams samen om gegevens bij te houden, te analyseren en erop te reageren, en dat allemaal binnen Ć©Ć©n enkele werkruimte!

Dus waar wacht je nog op? Registreer u gratis op ClickUp en ervaar naadloze gegevensstromen.