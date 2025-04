Hoe maak je een modern intranet voor je organisatie?

Enige tijd geleden hebben meer dan 500 werknemers van Amazon's cloud computing divisie een petitie ondertekend waarin er bij het bedrijf op werd aangedrongen om het mandaat van vijf dagen op kantoor te heroverwegen. Hun boodschap was luid en duidelijk: werken op afstand en hybride werken zijn niet meer weg te denken.

In een wereld waar fysieke ontmoetingen steeds zeldzamer worden, blijft sterke communicatie de ruggengraat van elk succesvol bedrijf. Daarom besteden bedrijven nu meer aandacht aan moderne intranetoplossingen om communicatiekloven op een digitale werkplek te helpen overbruggen.

De juiste informatie binnen handbereik. Probeer ClickUp Connected Search

Zie het intranet als een samenwerkend, sociaal platform dat communicatie personaliseert, de betrokkenheid van werknemers stimuleert en strategieën voor werknemerservaring ondersteunt. Bonus? Het is toegankelijk op elk apparaat met een internetverbinding - woon-werkverkeer is niet nodig.

Nieuwsgierig? Laten we eens dieper ingaan op de redenen waarom moderne intranetsystemen de kop op steken.

60-seconden samenvatting

Een modern intranet is een interactief, gebruiksvriendelijk platform dat communicatie, projectupdates en personeelsmappen centraliseert en op elk apparaat toegankelijk is

De belangrijkste functies van een modern intranet zijn onder andere:

Gecentraliseerde communicatie : Deel bedrijfsnieuws, updates en aankondigingen Samenwerkingstools : Real-time samenwerking tussen projecten op verschillende locaties mogelijk maken Aanpasbare dashboards : Geef rolspecifieke weergaven van relevante informatie Doorzoekbare opslagplaats : Bedrijfsdocumenten, beleidsregels en resources opslaan en openen

Het heeft voordelen voor organisaties in de vorm van verbeterde communicatie die silo's doorbreekt en iedereen op de hoogte houdt

Het beschermt gevoelige informatie met firewalls en inloggegevens. Het stimuleert ook het moreel van werknemers door prestaties te benadrukken en eenvoudig toegang te bieden tot trainingsmateriaal en beleid

Moderne intranetten bieden, in tegenstelling tot statische elektronische prikborden uit het verleden, real-time samenwerking, AI-gestuurd zoeken, mobiele toegankelijkheid en gepersonaliseerde dashboards

Om moderne intranetten te implementeren, moet je:

De behoeften van de organisatie beoordelen en werknemers betrekken bij het abonnement Functies gefaseerd uitrollen en gebruikerservaring prioriteit geven Content effectief beheren en betrokkenheid vanaf het begin stimuleren Het intranet beveiligen met op rollen gebaseerde toestemmingen

Een alles app voor werk zoals ClickUp biedt een uitgebreid platform voor Taak- en documentbeheer dat integreert met uw intranet om één enkele bron van waarheid te bieden

ClickUp's krachtige aanpasbare dashboards en samenwerkingstools zoals chatten en Whiteboards verbeteren de productiviteit en betrokkenheid nog verder

Probeer ClickUp gratis uit

Wat is een modern intranet?

Veel bedrijven zijn op zoek naar een one-stop communicatieplatform voor hun teams, of het nu gaat om bedrijfsnieuws, project updates of personeelsgidsen. Een modern intranet biedt precies dat.

In tegenstelling tot oudere, statische intranetsoftware is moderne intranetsoftware interactief, gebruiksvriendelijk en toegankelijk op elk apparaat. Het belangrijkste is dat het naadloos integreert met de tools die je team al gebruikt, zoals platformen voor projectmanagement, communicatie-apps en systemen voor opslagruimte voor documenten.

Dit betekent dat werknemers informatie sneller kunnen vinden, efficiënter kunnen samenwerken en betrokken blijven, of ze nu op kantoor zijn of op afstand werken.

Wat nog meer? Dit is wat je krijgt met moderne intranetten:

Een gecentraliseerd communicatieplatform voor het delen van bedrijfsnieuws, updates en aankondigingen

Een samenwerkingstool voor teams om in realtime samen aan projecten te werken, ongeacht locatie

Aanpasbare dashboards voor individuele rollen, zodat werknemers zien wat voor hen het meest relevant is

Een doorzoekbare opslagplaats voor bedrijfsdocumenten, beleidsregels en hulpmiddelen

Voordelen van het moderne intranet

Zoals u zich kunt voorstellen, zijn de belangrijkste voordelen betere communicatie en samenwerking. Hoe bereikt u dit? Door één enkel platform te gebruiken voor bedrijfsupdates, hulpmiddelen en informatiebronnen. Hier zijn enkele bijkomende voordelen van het gebruik van moderne intranetoplossingen:

Verbeterde communicatie : Doorbreekt silo's en zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte blijft en op één lijn zit

: Doorbreekt silo's en zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte blijft en op één lijn zit Betere veiligheid: Gebruikt een privé, organisatiespecifiek netwerk dat wordt beschermd door firewalls en inloggegevens, zodat gevoelige informatie alleen toegankelijk blijft voor bevoegde werknemers

Gebruikt een privé, organisatiespecifiek netwerk dat wordt beschermd door firewalls en inloggegevens, zodat gevoelige informatie alleen toegankelijk blijft voor bevoegde werknemers Werknemerserkenning : Benadrukt prestaties, waardoor het moreel toeneemt

: Benadrukt prestaties, waardoor het moreel toeneemt Vereenvoudigd inwerken : Biedt eenvoudige toegang tot trainingsmateriaal en bedrijfsbeleid

: Biedt eenvoudige toegang tot trainingsmateriaal en bedrijfsbeleid Persoonlijke ervaring : Levert rolspecifieke content en hulpmiddelen

: Levert rolspecifieke content en hulpmiddelen Vermindert informatieoverbelasting : Centraliseert informatie voor eenvoudige toegang

: Centraliseert informatie voor eenvoudige toegang Transparantie: Houdt werknemers op de hoogte van bedrijfsdoelen en voortgang

💡 Pro Tip: Op zoek naar intranetoplossingen voor je teams? Bekijk onze gids over de beste intranetsoftware om teams veilig met elkaar te verbinden .

Verschillen tussen traditioneel intranet en modern intranet

Voordat platforms als WhatsApp, Teams of Slack populair werden, vertrouwden bedrijven op lompe interne websites om te communiceren. Deze statische pagina's, ook wel elektronische prikborden (EBB's) genoemd, waren revolutionair omdat ze een manier boden om documenten te delen en toegang te krijgen tot interne bronnen zonder je bureau te verlaten.

Maar laten we eerlijk zijn: deze EBB's voldoen niet meer aan de huidige behoeften op de werkplek. Daarom heeft het moderne intranet veel veranderingen teweeggebracht voor organisaties.

**Weet je dat? Volgens Deloitte, 73% van de werknemers die samenwerken presteren beter en 60% vindt dat het innovatie stimuleert - teamwerk doet de droom werken!

Om het duidelijker te maken, volgt hier een tabel waarin traditioneel intranet wordt vergeleken met modern intranet:

Tijdperk Karakteristieken Beperkingen Moderne oplossing Voorbeeld uit het echte leven Statische webpagina's voor het delen van documenten en interne bronnen Beperkt tot het delen van documenten; niet interactief of gepersonaliseerd Gecentraliseerde hubs met interactieve tools voor real-time samenwerking, AI-gestuurd zoeken en gepersonaliseerde dashboards Een productiebedrijf dat ploegenroosters verdeelde via een intranet met prikborden verving dit door een modern intranet om teamberichten en het delen van bronnen mogelijk te maken Tweede generatie (jaren 2000) Uitgebreide mogelijkheden met wiki's, blogs en taggen van content Nog steeds sterk afhankelijk van IT voor updates; niet mobiel toegankelijk Gebruiksvriendelijke, mobiel geoptimaliseerde platforms waarmee werknemers zelfstandig content kunnen creëren, delen en openen Een wereldwijde winkelketen schakelde over op mobielvriendelijke tools, zodat winkelmanagers verkooprapporten onderweg konden uploaden Sociale intranetten met gebruikersprofielen, commentaar en communitybetrokkenheid Sociale functies waren geïsoleerd; gefragmenteerde platforms leidden tot silo's Uniforme platforms die communicatie-, samenwerkings- en kennisdelingstools integreren Een startende tech-onderneming koos voor een intranet waarin Slack, Slack, Google Workruimte en het bijhouden van delen van projecten waren geïntegreerd voor naadloze workflows Moderne intranetten (2020+) Uitgebreide platforms voor digitale werknemerservaring (DEX) met AI, zoeken binnen de onderneming en automatisering Geen (ontworpen om zich aan te passen en mee te schalen met veranderende behoeften op de werkplek) Gecentraliseerde, AI-gebaseerde tools met mobiele toegankelijkheid, sociale betrokkenheid en productiviteitsverhogende functies Een bedrijf dat voor het eerst op afstand werkt en een AI-gebaseerd intranet gebruikt om werknemers in te werken, taken te beheren en betrokkenheid effectief te stimuleren

Sleutelfuncties van een modern intranet

Wat maakt een intranet zo onmisbaar voor de communicatie met werknemers? Laten we het eens op een rijtje zetten:

1. Efficiëntie uit de cloud

Allereerst zijn de meeste moderne intranetsystemen nu cloud-gebaseerd. Dit betekent voordelen zoals automatische back-ups, real-time beheer van content en vrijheid van locatiebeperkingen.

En omdat 83% van de wereldwijde beroepsbevolking zegt dat hybride werken ideaal is, een cloud-gebaseerd intranet sluit perfect aan bij deze veranderende behoefte aan flexibiliteit.

Je intranet moet naadloos integreren met tools als Slack, Google 365, Google Werkruimte en Zendesk. Door deze in één platform te consolideren, hoeft u minder tijd te besteden aan het wisselen tussen tabbladen en hebt u meer tijd om taken te voltooien.

Ook lezen: Beste zakelijke communicatiesoftware voor effectieve berichtenuitwisseling

3. Eersteklas veiligheid

Niemand houdt van datalekken, maar ze komen steeds vaker voor. Een veilig intranet maakt gebruik van rolgebaseerde toestemmingen om ervoor te zorgen dat gevoelige bedrijfsinformatie alleen toegankelijk is voor degenen die het nodig hebben, zodat nieuwsgierige ogen (en hackers) op afstand worden gehouden.

**Weet je dat? Het organisaties gemiddeld 204 dagen om een datalek en nog eens 73 dagen om het in te dammen. De kosten van notificaties van inbreuken alleen al stegen tot $ 370.000 in 2023.

4. Gebruikersvriendelijk contentbeheer

Voor het bijwerken van intranet pagina's is meestal niet veel technische achtergrond nodig. Een modern content management systeem (CMS) stelt werknemers in staat om zelfstandig content te maken, bij te werken en te delen, met soepele integraties voor tools als Google Drive.

5. Erkenning en beloningen

Geef krediet waar het toekomt. Werknemers die regelmatig erkenning krijgen, zijn immers 20 keer meer kans om betrokken te blijven dan degenen die nooit een simpel "dank je wel" horen

Moderne intranetten moedigen peer-to-peer erkenning aan, waardoor het gemakkelijk wordt om prestaties te vieren via shoutouts, opmerkingen of bedrijfsbrede aankondigingen.

6. Slim personeelsdossier

Geen "Wie is hier verantwoordelijk voor?" momenten meer. Met een doorzoekbaar personeelsdirectory kunt u collega's vinden op naam, afdeling of functietitel, waardoor samenwerken een fluitje van een cent wordt.

7. Mobiele toegankelijkheid

Met hybride werk dat niet meer weg te denken is, zorgen mobielvriendelijke intranetten of speciale apps ervoor dat werknemers overal en vanaf elk mobiel apparaat verbinding kunnen houden.

8. Gemaakt voor teamwerk

Vandaag de dag werken teams samen met samenwerkingstools zoals Google Werkruimte en Microsoft Teams. Moderne intranetten integreren hier naadloos mee en bieden tools voor projectmanagement, realtime messaging en gedeelde werkruimten om teamwerk soepel te laten verlopen.

De rol van modern intranet in werknemersbetrokkenheid

We hebben al besproken hoe een modern intranet werknemers voorziet van interne communicatiesoftware om het te centraliseren voor beter teamwerk, zodat het altijd en overal toegankelijk is.

Maar om te begrijpen hoe het veelvoorkomende uitdagingen op de werkplek omzet in kansen voor werknemersbetrokkenheid, laten we het eens testen in een aantal veelvoorkomende scenario's.

Scenario 1: Werknemers op afstand voelen zich niet betrokken

Externe werknemers missen vaak spontane interacties op kantoor en voelen zich geïsoleerd.

✅ Hoe een modern intranet helpt: Een modern intranet overbrugt de kloof door een gecentraliseerde digitale werkplek te bieden waar werknemers op afstand toegang hebben tot bedrijfsupdates, kunnen samenwerken aan projecten en sociale contacten kunnen leggen via virtuele gemeenschappen en chattools. Functies zoals mobiele toegang zorgen ervoor dat niemand zich buitengesloten voelt, waar hij of zij ook werkt.

Scenario 2: Overweldigende hoeveelheid informatie

Werknemers hebben moeite om relevante informatie te vinden in eindeloze e-mails en documenten.

✅ Hoe modern intranet helpt: Met functies als content management systemen en geavanceerde zoekfuncties organiseren en prioriteren moderne intranetten informatie. Gepersonaliseerde dashboards zorgen ervoor dat werknemers updates en bronnen zien die voor hen van belang zijn, zodat ze door de ruis heen prikken.

📍Scenario 3: Lage waardering en moreel van werknemers

Werknemers voelen zich ondergewaardeerd wanneer hun prestaties onopgemerkt blijven, wat leidt tot ontevredenheid.

✅ Hoe modern intranet helpt: Tools voor werknemerserkenning zoals kudosborden en shout-out functies moedigen publieke waardering aan. Deze momenten van erkenning bevorderen het gevoel erbij te horen en de motivatie.

📍Scenario4: Moeite met projectmanagement in teams

Teams hebben moeite om effectief samen te werken, vooral tussen locaties en tijdzones.

✅ Hoe modern intranet helpt: In moderne intranetten geïntegreerde samenwerkingstools vergemakkelijken projectmanagement. Van gedeelde werkruimten tot realtime messaging, werknemers kunnen brainstormen, taken toewijzen en voortgang bijhouden op één platform - wat de productiviteit en het teamwork ten goede komt.

Scenario: Inefficiënte inwerkperiode voor nieuwe medewerkers

Nieuwe medewerkers voelen zich verloren zonder een duidelijk begrip van processen, beleid en teamdynamiek.

✅ Hoe modern intranet helpt: Moderne intranetten vereenvoudigen onboarding door op maat gemaakte content hubs aan te bieden met trainingsbronnen, bedrijfsbeleid en teamintroducties. Dit zorgt ervoor dat nieuwe medewerkers zich welkom voelen en goed beslagen ten ijs komen.

Pro Tip: Gebruik een gecentraliseerd platform om beleid en richtlijnen te maken, aan te passen en efficiënt te verdelen binnen uw organisatie. Bekijk om te beginnen deze lijst met de beste software voor werknemershandboeken .

📍Scenario 6: Siloïde afdelingen belemmeren samenwerking

Afdelingen werken geïsoleerd, wat leidt tot miscommunicatie en inefficiëntie.

✅ Hoe een modern intranet helpt: Een modern intranet bevordert afdelingsoverschrijdende samenwerking met gedeelde ruimtes voor het delen van kennis, projectupdates en communicatie. Werknemers kunnen gemakkelijk collega's uit verschillende teams vinden met behulp van een personeelsdirectory, waardoor silo's verdwijnen en een uniforme cultuur wordt bevorderd.

Ook lezen: Beste werknemersportaalsoftware

Een modern intranet implementeren in organisaties

De overgang naar een modern intranet is geen kleinigheid. Organisaties worstelen vaak met niet betrokken medewerkers en inefficiënte communicatiemiddelen op de werkplek .

Maar het is fascinerend hoe een efficiënte tool de rest van je problemen kan oplossen. Ten minste ClickUp doet. ClickUp is de alles-in-het-werk app die project-, chat- en kennismanagement combineert op één platform. Bonus: dit alles wordt geleverd met 's werelds meest samenhangende AI voor werk.

Hier vind je een stap-voor-stap handleiding voor het implementeren van een intranet dat echt aan je behoeften voldoet en op je team is afgestemd.

Stap 1: Begrijp wat uw organisatie echt nodig heeft

Voordat je je op de markt van glimmende intranetplatforms stort, moet je even stilstaan bij wat er ontbreekt. Instance:

Vertragen communicatiekloven projecten?

Voelen werknemers op afstand zich niet verbonden?

Verdrinken werknemers in irrelevante informatie?

Door een behoeftenonderzoek uit te voeren, kunt u deze pijnpunten aan het licht brengen en de functies bepalen die uw intranet moet hebben.

Heeft je team bijvoorbeeld content management systemen nodig om bronnen te organiseren? Of samenwerkingstools om vlotter samen te werken? Als je weet wat er mis is, wordt het gemakkelijker om een tool te vinden die het probleem oplost.

Met ClickUp-taak kunt u deze behoeften documenteren door ze op te splitsen in uitvoerbare stappen. Wijs bijvoorbeeld onderzoekstaken toe aan specifieke Teams, prioriteer functies met aangepaste velden en houd de voortgang bij van wat essentieel is.

splits actie-items op in kleinere taken en wijs onmiddellijk rollen toe aan uw team met behulp van ClickUp-taak_

Stap 2: Betrek uw werknemers bij het gesprek

Een van de grootste fouten die organisaties maken, is dat ze de werknemers buiten het abonnementsproces houden. Uw intranet is niet alleen voor het HR- of IT-team, maar voor iedereen.

U bent de betrokkenheid van werknemers al een stap voor door werknemers van verschillende afdelingen te betrekken bij de evaluatie van mogelijke oplossingen.

Gebruik enquêtes of discussies om input te verzamelen over welke tools en functies hun werk makkelijker zouden maken. Met ClickUp Whiteboards kunt u feedback van werknemers visueel in kaart brengen, zodat elk idee wordt vastgelegd en overwogen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ClickUp-WhiteBoards-5.png Gebruik ClickUp Whiteboards om ruimte te creëren voor feedback van werknemers en actie-items.

/%img/

gebruik de ClickUp Whiteboards om een specifieke ruimte in te richten voor het vastleggen van feedback van uw werknemers en voor het uitvoeren van acties_

Stap 3: Uitrollen in fasen

Elke functie op één dag naar uw werknemers gooien voelt misschien efficiënt, maar het is een recept voor overweldiging.

Een gefaseerde uitrol laat Teams stap voor stap vertrouwd raken met het intranet.

Begin met de belangrijkste functies zoals communicatietools of het delen van documenten en introduceer geleidelijk geavanceerde functies zoals real-time samenwerking suites of analyses.

ClickUp-taaken en ClickUp Dashboards maken dit proces naadloos. Taken aanmaken voor elke uitrolfase, verantwoordelijkheden toewijzen en voortgang bijhouden - alles op één plek.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ClickUp-Dashboard-1.gif Volg taken, voortgang en betrokkenheid met ClickUp Dashboards.

/%img/

houd taken, voortgang en betrokkenheid bij met ClickUp Dashboards_

U kunt Dashboards ook gebruiken om adoptiepercentages te controleren en feedback van werknemers te verzamelen, zodat u de ervaring steeds verder kunt verfijnen.

Zou het niet geweldig zijn als u tools zoals ClickUp aangepaste velden en aangepaste statussen om specifieke kenmerken toe te voegen aan taken? ClickUp's sjabloon voor werknemerscommunicatie maakt deze functie mogelijk naast een gestructureerde layout voor transparante communicatie. Het beste deel? Het is vooraf geconfigureerd en helpt u meteen aan de slag!

Stap 4: gebruikerservaring prioriteit geven

Het succes van uw intranet staat of valt met het gebruiksgemak. Als werknemers niet snel door het platform kunnen navigeren of informatie kunnen vinden, zullen ze het niet gebruiken.

Richt u daarom op een intuïtief ontwerp, mobiele compatibiliteit en gepersonaliseerde dashboards. Denk aan uw gebruikers - werknemers op afstand, teams op het veld of kantoorpersoneel - en zorg ervoor dat het platform aan hun behoeften voldoet.

ClickUp blinkt ook hier weer uit met zijn aanpasbare dashboards.

Werknemers kunnen hun weergave aanpassen om weer te geven wat het meest relevant is, van project voortgang tot team updates. Het is ontworpen om een enkele bron van waarheid te zijn, waarbij ruis wordt geminimaliseerd en duidelijkheid wordt gemaximaliseerd.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Customize-intranet-feeds-to-suit-your-team-with-ClickUp-Dashboards.--1400x836.png Personaliseer intranet feeds voor je team met ClickUp Dashboards.

/%img/

pas uw intranetfeeds aan de behoeften van uw teamleden aan met ClickUp Dashboards_

Ook lezen: Beste software voor de digitale werkplek voor moderne Teams

Stap 5: Uw content effectief beheren

Onthoud: Een intranet zonder goed georganiseerde, relevante content is gewoon het zoveelste hulpmiddel dat werknemers zullen mijden.

Content moet gemakkelijk te vinden zijn, regelmatig worden bijgewerkt en aangepast zijn aan gebruikers. Dit omvat alles van bedrijfsbeleid tot trainingsmateriaal en team resources.

Analytics kunnen ook een grote rol spelen bij het begrijpen van wat werkt - zijn werknemers betrokken bij de content?

voorbeeld: Wat als meerdere leden van een team tegelijkertijd een beleidsdocument zouden kunnen bewerken of een projectvoorstel zouden kunnen verfijnen, terwijl ze opmerkingen en suggesties rechtstreeks in het document achterlaten? Dit zou de samenwerking aanzienlijk versnellen en de zichtbaarheid verbeteren. ClickUp Documenten maakt dit mogelijk.

verbeter uw bedrijfsdocumenten door ClickUp Docs samen met zijn AI-functie te gebruiken_

De integratie van deze documenten in een centrale kennis hub zorgt ervoor dat werknemers binnen enkele seconden, in plaats van uren, toegang hebben tot wat ze nodig hebben:

Gebruik mappen om gerelateerde documenten per afdeling of project te groeperen

Tags toevoegen om snel te filteren, zoals "Policy Update" of "Onboarding"

Koppel gerelateerde bronnen om een volledige context te bieden, zoals het koppelen van een projectbeschrijving aan relevante lijsten met taken

Deel documenten tussen teams met slechts een link

Taken direct in het document toewijzen voor actie items

Gebruik opmerkingen en vermeldingen om direct feedback te krijgen

Ook lezen: Een team managen: Vaardigheden, strategieën, hulpmiddelen

Stap 6: Betrokkenheid vanaf het begin bevorderen

Zelfs het meest geavanceerde intranet zal mislukken als werknemers niet betrokken zijn. Om enthousiasme op te wekken, laat u zien hoe het platform hun leven gemakkelijker zal maken.

Samenwerktools zoals ClickUp chatten , @mentions en ClickUp Commentaar toewijzen helpen bij het bevorderen van real-time communicatie en verantwoording, zodat niemand zich buitengesloten voelt.

breng uw feedback in realtime over voor beter tijdbeheer en minder fouten met ClickUp Assign Comments_

Stap 7: Beveilig uw intranet

Veiligheid = de ruggengraat van een modern intranetsysteem.

Door uw intranet te beveiligen, blijven uw gevoelige gegevens beschermd en blijft uw platform jarenlang betrouwbaar.

Van het beschermen van bedrijfsgeheimen tot het controleren van toegangsniveaus, een veilig intranet bouwt vertrouwen op in de hele organisatie.

Pro Tip: ClickUp verbetert de ervaring met op rollen gebaseerde toestemmingen, waardoor u volledige controle hebt over wie taken, documenten, dashboards en meer kan weergeven, bewerken of delen. Zo blijft de juiste content in de juiste handen.

Bepaal wie toegang heeft tot uw intranet met behulp van de toestemmingscontrolefuncties van ClickUp

Uitdagingen in de adoptie van modern intranet overwinnen

Geen enkele reis is voltooid zonder uitdagingen. Als u zich er tenminste van bewust bent, kunt u beter abonneren.

Laten we eens kijken naar een aantal veelvoorkomende uitdagingen bij moderne intranetintegratie en hoe je ze kunt overwinnen.

Uitdaging #1: Gebrek aan personalisatie

Eén grootte past niet iedereen, vooral niet op de werkplek. Werknemers willen niet door irrelevante content ziften om te vinden wat ze nodig hebben. Zonder gepersonaliseerde content die is afgestemd op rollen, teams of locaties, dreigt uw intranet het zoveelste ongebruikte hulpmiddel te worden.

✅ Oplossing:

Moderne intranetten moeten personalisatie op basis van rollen bieden. Dit betekent dat werknemers content moeten zien die relevant is voor hun rollen, activiteiten en locaties.

Functies zoals aangepaste dashboards of gerichte notificaties houden het intranet boeiend en bruikbaar voor iedereen.

Ook lezen: Beste apps voor teamcommunicatie

Uitdaging #2: Ineffectieve zoekfunctie

Bijna tweederde van de werknemers (64%) geeft toe dat ze moeite hebben om de tijd en energie te vinden om hun taken te voltooien en dat ze 3,5 keer meer moeite hebben met innovatie en strategisch denken.

Willen we hun leven nog moeilijker maken met slechte zoekinstrumenten? Traditionele zoekmachines op basis van eenvoudige trefwoorden voldoen niet aan de behoeften van uw werknemers.

✅ Oplossing:

Moderne intranetten hebben slimme zoekmogelijkheden nodig die resultaten leveren op basis van voorkeuren, filters en gebruikersgegevens.

Maak zoeken gemakkelijker en vind in één keer wat u zoekt met ClickUp's Connected Search ClickUp's verbonden zoekopdracht functie helpt u om alles in uw werkruimte te vinden met behulp van trefwoorden, geavanceerde filters of tijdlijnen. Nog beter, het transformeert beeld- en videogegevens in doorzoekbare content, zodat geen enkel bestand onopgemerkt blijft.

Uitdaging #3: Gebrek aan vindbaarheid van informatie

Zijn de duizenden e-mails, video's, tekstdocumenten en meer content van ondernemingen gestructureerd? Nou, nee.

Traditionele intranetten hebben moeite om deze gegevens te ontginnen, wat leidt tot onbenut potentieel en slechte besluitvorming.

✅ Oplossing:

AI-gebaseerde kennisverzamelingstools zijn het beste wat moderne intranetten kan overkomen.

Deze tools nemen gegevens op uit interne apps en apps van derden, verrijken deze met metadata en leveren gepersonaliseerde resultaten via cognitieve zoekmachines voor ondernemingen. Dit betekent dat medewerkers naadloos toegang hebben tot zelfs ongestructureerde gegevens wanneer dat nodig is.

Hier vind je een handige handleiding voor het bouwen en beheren van je eigen AI-kennisbank!

💡Pro Tip: ClickUp Brein is uw AI-gestuurde kennismanager, die naadloos verbinding maakt tussen taken, documenten en chats in uw ClickUp-werkruimte om onmiddellijk de juiste informatie weer te geven. U hoeft niet langer door een wirwar van vragen te graven - vraag het in gewoon Engels en ClickUp Brain levert nauwkeurige antwoorden, stroomlijnt werkstromen en houdt teams op één lijn.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ClickUp-Brain-Ask-AI.gif ClickUp-Brain-Ask-AI /%img/

Exacte antwoorden ophalen op vragen met betrekking tot uw werkruimte met ClickUp Brain

Uitdaging #4: Gerichte berichten uitzenden

Traditionele intranetten zijn vaak gelimiteerd tot een one-size-fits-all berichtgeving. Dit wordt een groot probleem bij het beheren van externe of hybride teams die updates op maat nodig hebben op basis van hun rollen, talen of locaties.

✅ Oplossing:

Moderne intranetten maken gerichte communicatie mogelijk, zodat u gepersonaliseerde berichten naar specifieke groepen kunt sturen.

Zo kunnen managers bijvoorbeeld beleidsupdates naar leiderschapsteams sturen, terwijl onboarding-nieuws gericht blijft op nieuwe medewerkers. Dit zorgt ervoor dat de juiste mensen berichten ontvangen zonder iedereen te spammen.

Uitdaging #5: Intranet is geïsoleerd van andere digitale hulpmiddelen

Een losgekoppeld intranet is een recept voor frustratie. Werknemers moeten niet tussen apps schakelen om informatie te vinden of taken te voltooien. Traditionele intranetten, vaak statisch en in silo's, creëren inefficiënties en verstikken de productiviteit.

✅ Oplossing:

Moderne intranetten fungeren als uniforme digitale werkruimten, waarin tools voor communicatie, samenwerking en contentbeheer zijn geïntegreerd.

📮ClickUp Insight: Een typische kenniswerker moet verbinding maken met gemiddeld 6 mensen om werk Klaar te krijgen. Dit betekent dat we dagelijks contact moeten zoeken met 6 belangrijke verbindingen om essentiële context te verzamelen, prioriteiten af te stemmen en projecten vooruit te helpen.

De strijd is echt - voortdurende follow-ups, verwarring over versies en zwarte gaten in de zichtbaarheid ondermijnen de productiviteit van teams. Een gecentraliseerd platform zoals ClickUp, met Connected Search en AI Knowledge Manager, pakt dit aan door context direct beschikbaar te maken binnen handbereik. Geen app-hoppen meer!

Ook lezen: Hoe een sociaal intranet de communicatie op de werkplek verandert

Intranetinnovatie begint met ClickUp

De migratie naar ClickUp was het belangrijkste dat ons team Nog te doen stond. Sinds we zijn overgestapt, zijn onze productiviteit, efficiëntie, teamsamenwerking en algehele moraal aanzienlijk verbeterd.

Jeanne, Administratief Medewerker Senior aan de Universiteit van Michigan

Als u een intranet bouwt voor uw organisatie, kies dan voor een platform zoals ClickUp dat met u meegroeit.

ClickUp brengt alles wat u nodig hebt samen in één naadloze, schaalbare werkruimte, van Taak- en documentbeheer tot aanpasbare dashboards en op rollen gebaseerde toestemmingen.

De samenwerkingstools zoals chatten, whiteboards en documenten zorgen ervoor dat uw team verbonden, betrokken en productief blijft, ongeacht waar ze werken. Aanmelden voor ClickUp en creëer de digitale werkplek die uw team verdient!