Apple Notes vs OneNote: welke app om aantekeningen te maken is beter?

Apps voor het aantekeningen maken zijn essentieel geworden om georganiseerd te blijven in een drukke, digitale wereld. Studenten, professionals en gewone gebruikers profiteren allemaal van hun gemak.

Maar met zoveel beschikbare opties, ontstaat er vaak een debat tussen de Apple Notes app en Microsoft OneNote. Welke is beter?

Microsoft's OneNote is al meer dan 20 jaar een oplossing voor het maken van aantekeningen voor zowel bedrijven als particulieren. Ondertussen heeft Apple Notes, aanvankelijk een minimalistische tool, zich ontwikkeld tot een robuust platform met recente MacOS-updates.

Met deze apps kun je taken bijhouden ideeën organiseren en effectief samenwerken. Elk hulpmiddel heeft echter zijn eigen unieke sterke punten. In deze gids vergelijken we de beste functies van deze tools, waaronder hoe aantekeningen delen bruikbaarheid en organisatietools. Laten we beginnen!

Wat zijn Apple aantekeningen?

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-268-1400x683.png Apple aantekeningen /%img/

via App Store Apple Notes, ontwikkeld door Apple Inc, is een veelzijdige app voor het maken van aantekeningen voor macOS, iOS, iPadOS en VisionOS. Je hebt ook toegang via je browser. Het biedt robuuste veiligheidsopties zoals FaceID, TouchID of een wachtwoord om je aantekeningen te beschermen, zodat je gegevens veilig blijven.

Deze app staat bekend om zijn naadloze integratie in het Apple ecosysteem. Het synchroniseert soepel met iCloud, zodat je aantekeningen altijd toegankelijk zijn op al je apparaten. Of je nu je Mac of iPad gebruikt, je aantekeningen zijn altijd beschikbaar, zonder gedoe.

Functies van Apple aantekeningen

Apple Notes beschikt over een bereik aan functies die zijn ontworpen om de productiviteit en organisatie te verbeteren. Hier zijn de belangrijkste functies van Apple Notes als je de tool nog niet kent:

1. Zoeken naar aantekeningen

Dankzij de krachtige zoekfunctie van Apple Notes is het gemakkelijk om oude aantekeningen terug te vinden. Je kunt zoeken in tekst, afbeeldingen, bijlagen, tekeningen, handgeschreven inhoud en gescande documenten, snel specifieke aantekeningen of content vinden, ongeacht hoe je ze hebt georganiseerd.

2. Slimme mappen onderhouden

via Apple ondersteuning Met Apple Notes kun je slimme mappen maken met behulp van tags, waarbij automatisch aantekeningen worden toegevoegd met overeenkomende tags. Typ gewoon "#" gevolgd door de naam van de tag en Apple Notes ordent je aantekeningen voor je, waardoor categoriseren snel en moeiteloos gaat.

💡Pro Tip: Om optimaal gebruik te maken van alle beschikbare functies, moet je ervoor zorgen dat je iPhone of iPad op de laatste versie van iOS draait. Ga naar Instellingen > Algemeen > Software-update om te zien of de nieuwste versie beschikbaar is om te downloaden en te gebruiken.

3. Beveilig je aantekeningen

Apple aantekeningen biedt geavanceerde veiligheidsopties voor gevoelige informatie. Je kunt aantekeningen vergrendelen met een aangepast wachtwoord, het inlogwachtwoord van je apparaat of Face ID. Eenmaal vergrendeld is verificatie vereist om toegang te krijgen tot de aantekening, wat een extra beschermingslaag toevoegt.

4. Direct aantekeningen maken in Notes

via Apple ondersteuning Met Apple aantekeningen kun je direct in je aantekeningen schetsen maken met je vinger of een Apple Pencil. Met tekengereedschappen zoals potloden, markeerstiften en een kleurenpalet kun je de dikte, de ondoorzichtigheid en de tekenruimte aanpassen en schetsen gemakkelijk verplaatsen voor een betere organisatie.

🧠 Leuk weetje: Apple aantekeningen gebruikt Live tekst om tekst te extraheren uit afbeeldingen van handgeschreven aantekeningen en deze om te zetten in bewerkbare en doorzoekbare content.

5. Documenten scannen en opslaan

via Apple ondersteuning Met Apple aantekeningen kun je fysieke documenten scannen en direct in je aantekeningen opslaan. Je kunt documenten markeren of je handtekening toevoegen, waardoor het een waardevol hulpmiddel is voor projectdocumentatie en samenwerking aan belangrijke bestanden.

6. Audio opnemen en transcriberen in Apple Notes

Met Apple Notes kun je direct in de app audio opnemen, waarbij automatisch een transcript wordt gegenereerd naast de opname. Je kunt het transcript kopiëren, doorzoeken of toevoegen aan je aantekening. Perfect voor het maken van aantekeningen, samenwerking met documenten en het vastleggen van vergaderingen of ideeën, deze functie verhoogt de productiviteit en stroomlijnt het organiseren van je gedachten.

Prijzen van Apple aantekeningen

Free forever

Wat is Microsoft OneNote?

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-272.png Microsoft OneNote /%img/

via Microsoft OneNote Een van de beste Apple aantekeningen alternatieven microsoft OneNote is een veelzijdige app om digitaal aantekeningen te maken waarmee je al je gedachten, ideeën en abonnementen op één plek kunt verzamelen. Of je nu thuis bent, op het werk of op school, het biedt een handige manier om alles wat je moet onthouden te organiseren. Je kunt aantekeningen maken, onderzoek doen, abonnementen opslaan en nog veel meer - alles in een veilige en toegankelijke format.

Je hoeft je geen zorgen te maken dat je ruimte tekort komt in OneNote. De digitale notitieblokken zijn gemakkelijk te organiseren en te delen, met een snelle zoekfunctie om informatie terug te vinden, zelfs als je bent vergeten waar het is opgeslagen. Bovendien kun je ze op elk mobiel apparaat openen om aantekeningen te organiseren .

🧠 Leuk weetje: Microsoft OneNote debuteerde als OneNote 2003 in Office 2003, aanvankelijk een obscure tool. Vandaag de dag is het wereldwijd een van de meest gebruikte digitale notitieboeken.

Functies van Microsoft OneNote

OneNote is gratis te downloaden voor alle platforms. Nadat je het hebt geïnstalleerd, kun je een nieuw notitieblok maken als je er nog geen hebt.

Laten we eens kijken naar de belangrijkste functies van Microsoft OneNote:

1. Overal aantekeningen maken

via Microsoft OneNote Met OneNote kunt u aantekeningen vastleggen in verschillende formaten, zoals tekst, afbeeldingen en audio. Je kunt in Windows schrijven, tekenen of schetsen en zelfs handgeschreven aantekeningen omzetten in getypte tekst - perfect voor mindmaps aantekeningen maken .

Notities zijn gemakkelijk te organiseren in pagina's en notitieblokken, met zoekfunctie op verschillende apparaten. Je kunt webpagina's vastleggen, lijsten met opsommingstekens/nummers maken en tags gebruiken zoals "Belangrijk" of "Nog te doen" om taken prioriteit te geven. Je kunt echter geen subpagina's maken, wat de hiërarchie van content beperkt.

OneNote bevat een ingebouwde rekenmachine voor snelle, eenvoudige berekeningen, ideaal voor studenten of zakelijk gebruik.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-274.png Aantekeningen in Microsoft OneNote /%img/

via MicrosoftneNote 🧠 Leuk weetje: OneNote's oneindige canvas biedt een flexibele layout zonder grootte van pagina's, perfect voor mindmaps, het organiseren van gedachten of om het te gebruiken als een digitaal whiteboard. Het past zich aan elke aantekening of project aan.

2. Veiligheid van aantekeningen garanderen

via Microsoft OneNote OneNote is een uitstekende samenwerkingstool. Hiermee kun je vrienden, collega's of klasgenoten uitnodigen om aan gedeelde notitieblokken te werken. Perfect voor groepsprojecten of taakbeheer hiermee kunnen alle genodigde gebruikers tekst, afbeeldingen en bestanden toevoegen, zodat alles georganiseerd blijft op één handige plaats.

via Microsoft OneNote OneNote integreert met meerdere apps, waaronder Google Agenda, waardoor het een veelzijdig hulpmiddel is voor het organiseren van aantekeningen. Koppel je agenda aan OneNote om vergaderingen en taken naadloos bij te houden, zodat alles gekoppeld en toegankelijk blijft binnen je productiviteitswerkstroom.

6. Copiloot in OneNote

via Microsoft OneNote Als uw assistent voor het maken van aantekeningen kan Copilot in OneNote met uw aanwijzingen werken om abonnementen op te stellen, ideeën te genereren, lijsten te maken, informatie te ordenen, en nog veel meer. Je hebt er toegang toe door Copilot Pro of Copilot for M365 aan je M365 abonnement toe te voegen.

7. Spraaktranscriptie

via Microsoft OneNote Als transcriptie is ingeschakeld, kun je met OneNote audio opnemen terwijl je aantekeningen maakt, schrijft of sleutelpunten markeert. Inktannotaties synchroniseren met de audio, zodat je op aantekeningen kunt tikken en specifieke momenten kunt herhalen voor extra context tijdens het nakijken.

Je kunt op twee manieren transcriberen:

Direct opnemen : Audio die is opgenomen in OneNote wordt op de achtergrond getranscribeerd. Sla de opname op in OneDrive en het transcript, samen met gesynchroniseerde inktannotaties, wordt beschikbaar om af te spelen

: Audio die is opgenomen in OneNote wordt op de achtergrond getranscribeerd. Sla de opname op in OneDrive en het transcript, samen met gesynchroniseerde inktannotaties, wordt beschikbaar om af te spelen Bestanden uploaden: OneNote ondersteunt .wav, .mp4, .m4a en .mp3 bestanden voor transcriptie. Upload je bestand en de app verwerkt het tot een doorzoekbaar transcript

Houd het transcriptievenster open tijdens het verwerken en werk in andere tabbladen terwijl het Voltooid is.

Met OneNote sjablonen dankzij de samenwerkingstools en flexibele organisatiemogelijkheden is OneNote perfect voor het beheren van gedachten, het bijhouden van projectmanagement en het samenwerken met anderen.

Prijzen van Microsoft OneNote

Free Forever

🧠 Leuk weetje: Microsoft maakte OneNote gratis in 2014, jaren voordat Apple Notes volledige synchronisatie met apparaten mogelijk maakte. Deze stap heeft de populariteit van OneNote aanzienlijk vergroot, waardoor de Notes app van Apple werd uitgedaagd en OneNote een toonaangevende tool voor het maken van aantekeningen werd.

Apple Notes versus OneNote: functies vergeleken

Natuurlijk, zowel Apple Notes als OneNote hebben geweldige functies, maar zijn ze echt zo vergelijkbaar?

Denk nog eens na.

Functie Apple Notes Microsoft OneNote Ondersteunt handschrift Werkt naadloos met iPad en Apple Pencil. Converteert handgeschreven aantekeningen naar doorzoekbare tekst. Tekeningen kunnen inline gemaakt worden Basis tekengereedschappen beschikbaar. Handschrift wordt omgezet naar tekst, maar verwerkt op de server, waardoor het langzamer is Opslagruimte en synchroniseren Synchroniseert via iCloud. Lokaal opslaan zonder synchroniseren is mogelijk. Er is geen limiet voor de grootte van bestanden voor pagina's of mappen Synchroniseert via OneDrive. Heeft een limiet van 5GB gratis opslagruimte en een limiet van 2GB per notebook. Lokaal opslaan is alleen beschikbaar op Windows Platformondersteuning Beschikbaar op iOS, macOS, iPadOS en iCloud.com voor webtoegangVolledige functies zijn beschikbaar op apparaten Beschikbaar op iOS, macOS, Android, Windows en een web versieEnkele functies kunnen beperkt zijn in de web versie Bijlagen en audio-opname Verwerkt de meeste soorten bijlagen. Bijlagen worden geïndexeerd en doorzoekbaar Bijlagen zijn beperkt; PDF's moeten als afgevlakte afbeeldingen worden ingevoegd. Geen directe geluidsopname; hiervoor is een bijlage bij een bestand nodig Beveiliging Gebruikt AES-GCM encryptie voor aantekeningen met wachtwoordbeveiliging en end-to-end veiligheid via iCloud. Gedeelde aantekeningen worden ook versleuteld Notitieblokken met wachtwoordbeveiliging worden versleuteld met 128-bits AES-versleuteling

Hier worden de sleutel verschillen tussen Apple Notes en Microsoft OneNote nader bekeken:

1. Handschriftondersteuning

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-280.png Handschriftondersteuning: Apple aantekeningen vs OneNote /%img/

via App Store Apple Notes heeft de ervaring van digitale handgeschreven aantekeningen geperfectioneerd, vooral in combinatie met een iPad en Apple Pencil. Bij elke iOS- of iPadOS-update worden automatisch de nieuwste functies voor handgeschreven notities geïntegreerd.

Met name handgeschreven aantekeningen kunnen worden omgezet in doorzoekbare tekst, zodat je gemakkelijk kunt zoeken naar specifieke content. Je kunt ook gedetailleerde figuren tekenen en deze direct in je aantekeningen opnemen.

via Microsoft OneNote OneNote biedt een aantal eenvoudige tekengereedschappen die niet zo geavanceerd zijn als die van Apple Notes. Het biedt wel de mogelijkheid om tekst van handschrift naar tekst om te zetten en je aantekeningen zijn doorzoekbaar.

Het proces duurt echter langer omdat OneNote de transcriptie op de server afhandelt, in tegenstelling tot Apple Notes, die het lokaal doet.

🏆Winnaar: Apple Notes voor zijn superieure handgeschreven aantekeningen (en doorzoekbaarheid!)

2. Opslagruimte en synchroniseren

Apple Notes synchroniseert met iCloud en biedt 5 GB gratis opslagruimte. Voor gebruikers die liever offline toegang hebben, biedt Apple Notes ook de mogelijkheid om aantekeningen lokaal op te slaan zonder te synchroniseren met iCloud.

In tegenstelling tot OneNote legt Apple Notes geen beperkingen op aan de grootte van aantekeningen of mapstructuren, waardoor het een ideale keuze is voor het beheren van een grote hoeveelheid gegevens.

OneNote synchroniseert met OneDrive en biedt 5GB gratis opslagruimte. Gebruikers met een betaald OneDrive abonnement of een Microsoft 365 account kunnen hun opslagruimte limieten verhogen.

De limiet van 2GB per notitieblok in OneNote kan echter beperkend aanvoelen voor gebruikers die uitgebreide content verwerken. Aantekening: lokale opslagruimte is alleen beschikbaar in de Windows versie van OneNote, wat minder flexibiliteit biedt voor cross-platform gebruikers.

🏆Winnaar: Apple Notes voor zijn no-nonsense synchroniseren en cross-platform toegankelijkheid.

3. Platform ondersteuning

OneNote blinkt uit in platformondersteuning en biedt apps voor iOS, iPadOS, macOS, Android en Windows. U hebt ook toegang tot OneNote op het web. Alle functies zijn beschikbaar op alle platforms, behalve lokale opslagruimte, die exclusief is voor de Windows versie.

Apple aantekeningen is beschikbaar op iOS, macOS en iPadOS en is vooraf geïnstalleerd op alle Apple apparaten. Zodra je je aantekeningen hebt gesynchroniseerd met iCloud, kun je ze openen via iCloud.com. De online versie biedt echter niet alle functies die de apps op Apple apparaten wel bieden. OneNote heeft de overhand als je op zoek bent naar een cross-platform oplossing.

🏆Winnaar: Microsoft OneNote voor zijn uitgebreidere ondersteuning op alle platforms.

4. Bijlagen en geluidsopnamen

Apple Notes ondersteunt bijna elk type bijlage, of het nu een foto, document of link is. Bijlagen worden geïndexeerd, dus je kunt erin zoeken, zodat het gemakkelijk is om essentiële details te vinden.

**Wanneer je een bestand als bijlage toevoegt, verschijnt het gewoon als een pictogram. PDF's moeten worden ingevoegd als afdruk, waardoor ze worden afgevlakt tot een afbeelding en niet meer kunnen worden bewerkt.

Omgekeerd kun je met OneNote audio-opnames direct in aantekeningen invoegen zonder van app te hoeven wisselen. Deze functie is handiger dan Apple Notes, waarvoor je een aparte app nodig hebt om audio op te nemen.

🏆Winnaar: Gelijkspel. Terwijl Apple Notes uitblinkt in het netjes bijhouden van bijlagen, heeft OneNote de overhand als het gaat om audio aantekeningen.

5. Veiligheid

Microsoft OneNote gebruikt 128-bit AES encryptie om met een wachtwoord beveiligde delen van notitieblokken te beschermen. Microsoft geeft echter niet aan hoe gesynchroniseerde notitieblokken - of notitieblokken die niet met een wachtwoord zijn beveiligd - worden beveiligd.

Apple Notes benadert de veiligheid uitgebreider. Met een wachtwoord beveiligde aantekeningen worden gecodeerd met AES-GCM-encryptie en veilig opgeslagen in CloudKit, met end-to-end-encryptie. Zelfs gedeelde aantekeningen worden met dit hoge versleutelingsniveau beschermd, zodat je gegevens veilig blijven, of het nu gaat om tekst of bijlagen.

🏆Winnaar: Apple aantekeningen voor zijn directe benadering van veiligheid.

Apple Notes vs OneNote op Reddit

We hebben op Reddit gekeken waar mensen staan in het debat tussen OneNote en Apple Notes. De meeste gebruikers zijn van mening dat beide apps unieke sterke punten hebben die aan verschillende behoeften voldoen.

Eén gebruiker stelde voor om beide apps voor specifieke doeleinden :

Je kunt overwegen om ze allebei te gebruiken en de content die het meest van elke app profiteert in die app te zetten. Bijvoorbeeld, sla PDF's en dingen die tags nodig hebben op in Apple Notes. Ik gebruik verschillende apps voor aantekeningen en zet wat persoonlijke dingen in OneNote om een hele sectie vast te zetten in plaats van per pagina. Het klinkt als extra hoofdpijn, maar in werkelijkheid is het heel makkelijk te onthouden, misschien omdat ik als Windows gebruiker niet verwend ben door Spotlight 🙂 In jouw geval, omdat je een Mac gebruiker bent, zou ik het grootste deel van mijn aantekeningen in Apple Notes zetten en slechts een kleine categorie aantekeningen in OneNote om specifieke redenen

Een andere Redditor, een Windows PC gebruiker, gaf de voorkeur aan OneNote vanwege de compatibiliteit met andere platforms. Ze vermeldden dat Apple Notes goed werkt totdat je het vanaf een Windows PC moet benaderen.

Cross-platform is een ding voor mij, dus ik gebruik OneNote. Apple Notes zijn geweldig totdat je ermee moet werken vanaf een Windows PC.

Uiteindelijk hangt de keuze tussen Apple Notes en OneNotes af van je specifieke behoeften. Vergeet echter niet om het platform waarmee je werkt in overweging te nemen bij het kiezen tussen de twee.

Vergadering over ClickUp: Het beste alternatief voor Apple aantekeningen vs Microsoft OneNote

Apple Notes en Microsoft OneNote zijn geweldige hulpmiddelen, maar wat is misschien nog beter? ClickUp! ClickUp is de everything app for work, ontworpen om u te helpen gedetailleerde aantekeningen te maken en deze om te zetten in bij te houden - alles binnen één platform. Met zijn geavanceerde tools, waaronder AI-gestuurd aantekeningen maken functies kun je gemakkelijk alles bijhouden zonder een beat te missen.

Hier is een overzicht van wat ClickUp biedt:

ClickUp's One-Up #1: ClickUp Kladblok

Gemakkelijk aantekeningen maken met ClickUp Notepad ClickUp Blocnote is perfect om onderweg ideeën op te schrijven, te brainstormen of nog te doen lijsten te maken. Als een lichtgewicht Chrome extensie het is altijd klaar om snel aantekeningen te maken.

Met ClickUp Notepad kunt u:

Afbeeldingen, GIF's, video's of bestanden rechtstreeks naar uw aantekeningen slepen en neerzetten

Invoer omzetten in traceerbare Taken

Aantekeningen formatteren met /Slash commando's

Aantekeningen doorzoeken met trefwoordfilters

Koppel uw aantekeningen met ClickUp Brain, ClickUp's ingebouwde AI-assistent, om uw content te schrijven, te bewerken of zelfs te vertalen, en het werk naar een hoger niveau te tillen.

ClickUp's One-Up #2: ClickUp Docs

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-27.gif ClickUp Documenten /%img/

Organiseer uw aantekeningen met uitgebreide functies voor opmaak in ClickUp Docs ClickUp Documenten hiermee kunt u documenten, wiki's of kennisbanken maken voor van alles en nog wat en deze koppelen aan specifieke taken, projecten en werkstromen. Zo blijft uw werk georganiseerd en toegankelijk op één plek.

Documenten kunnen aan een lijst, map, ruimte of werkruimte worden gekoppeld of op zichzelf staan. Je kunt zelfs een document koppelen aan een Taak of het overal naartoe verplaatsen. Eenmaal gemaakt, is elk document beschikbaar in de Doc Hub van je linkerzijbalk.

Je kunt ook geneste pagina's maken in één document, voor een betere hiërarchie in de content

Met ClickUp Docs kunt u ook:

Delen en samenwerken met opmerkingen

Rijke tekst bewerking gebruiken

Content online publiceren voor zoekmachines zoals Google

Tekst omzetten in ClickUp-taak rechtstreeks vanuit het document

Bewerk samen met teamgenoten in realtime

Om de functie voor realtime bewerking met je team volledig te benutten, ga je naar Het sjabloon voor ClickUp Vergaderingen .

Het is als de persoonlijke assistent van uw vergadering - houdt discussies georganiseerd, bijhoudt actiepunten en documenteert sleutel beslissingen allemaal op één plek - perfect voor teams van elke grootte, waardoor vergaderingen een stuk minder chaotisch worden!

ClickUp's One-Up #3: ClickUp Brain

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-282.png ClickUp Brein /%img/

Deel eenvoudig aantekeningen met ClickUp Brain

ClickUp Brein is een krachtig pakket van drie AI-tools: ClickUp Kennismanager , AI Projectmanager en AI Schrijver voor werk.

De schrijfassistent stimuleert creativiteit, brainstormen en het maken van aantekeningen door ideeën aan te reiken, fouten te corrigeren en content te ordenen voor de duidelijkheid. Hebt u een samenvatting nodig van een lange business case? ClickUp Brain vat de sleutelpunten samen en maakt sjablonen, tabellen en meer voor efficiënt werk.

Plus, met ClickUp gekoppeld zoeken kunt u ook aantekeningen en bestanden van Google Drive, Slack en andere apps vinden zonder van tabblad te wisselen. Het is als een power-up voor productiviteit, waarmee je door workflows heen kunt zoeven en teams geconcentreerd kunt houden tijdens brainstormmarathons of sessies om aantekeningen te maken!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-283-1400x797.png ClickUp's verbonden zoekopdracht /%img/

Vind snel aantekeningen in uw werkruimte met ClickUp's Connected Search

Wilt u een kennisbank maken? De ClickUp sjabloon voor kennisbank helpt teams bij het maken van een digitale bibliotheek met secties voor kennisartikelen, veelgestelde vragen en hulpbronnen.

Het bootst een helpcentrum na, waardoor informatie eenvoudig te categoriseren, openen en delen is, wat de samenwerking bevordert en interne kennis stroomlijnt.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-285.png ClcikUp Kennisbank /%img/

Creëer en organiseer een digitale informatiebibliotheek binnen je team

ClickUp's One-Up #4: ClickUp Mindmaps

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-286.png ClickUp mindmaps /%img/

Multi-knooppunt mindmaps met ClickUp ClickUp mindmaps zijn perfect voor brainstormen, schetsen of het verbinden van ideeën. Of u nu een project plant of uw gedachten ordent, dit hulpmiddel slaat een brug tussen creativiteit en actie

U kunt ideeën verzamelen, werkstromen in kaart brengen en ze omzetten in uitvoerbare taken, waardoor het een belangrijk onderdeel van uw productiviteit wordt.

In tegenstelling tot andere tools integreert ClickUp mindmapping in uw dagelijkse werkstroom, zodat u geen enkel idee over het hoofd ziet.

➡️ Ook lezen: Gids voor Kennisbeheersystemen [Soorten en gebruikssituaties]

ClickUp: Uw hulpmiddel voor het maken van aantekeningen

Zoals je nu weet, blinken zowel OneNote als Apple Notes uit op verschillende gebieden.

Als je naadloze synchronisatie, goede privacy en soepele integratie met Apple apparaten nodig hebt, is Apple Notes je beste keuze. Als je echter de voorkeur geeft aan gedetailleerde notitieblokken en je hebt veel geïnvesteerd in Microsoft 365, dan is OneNote misschien beter geschikt.

Veel gebruikers gebruiken uiteindelijk beide, maar het wisselen tussen beide kan tijdrovend zijn.

Dat is waar ClickUp om de hoek komt kijken! Het vereenvoudigt het aantekeningen maken, projectmanagement en samenwerken - alles op één plek. Probeer ClickUp gratis uit en zie hoe georganiseerde aantekeningen uw productiviteit kunnen veranderen!