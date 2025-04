Top 10 beste AI planningsassistenten voor effectieve abonnementen

Noteer je to-dos nog steeds in notitieboekjes, zoek je nog steeds naar gebeurtenissen die verspreid staan over meerdere accounts of stel je handmatig herinneringen in voor je taken?

Terwijl u meerdere verplichtingen beheert en verschillende productiviteits- of tijdmanagementtechnieken wordt één ding duidelijk. Een planningsproces wordt noodzakelijk.

Het gebruik van een AI-planningsassistent kan in dergelijke situaties van pas komen!

Plan, prioriteer en optimaliseer taken en vergaderingen met de alles-app ClickUp!

Een AI-assistent kan gebeurtenissen in uw kalender organiseren, taken plannen, problemen met tijdzones beheren, waarschuwingen sturen bij conflicten in de planning en het abonnement op taken overnemen.

Laten we eens kijken naar deze lijst met de 10 beste AI planningstools voor professionals zoals jij.

Wil je je afspraken nakomen, dubbele afspraken in je agenda vermijden en al je deadlines halen? Deze 10 AI-planningsassistenten kunnen je helpen:

Wat moet je zoeken in een AI-planningsassistent?

Voordat je op zoek gaat naar de beste AI-planningsassistent, moet je deze sleutel functies in overweging nemen die je ervaring kunnen maken of breken:

Een slimme agenda-assistent: De beste AI kalenders geven taken automatisch voorrang en sturen geautomatiseerde herinneringen voor vergaderingen, herinneren je aan de opvolging, geven planningssuggesties en verhogen je productiviteitsscore

De beste AI kalenders geven taken automatisch voorrang en sturen geautomatiseerde herinneringen voor vergaderingen, herinneren je aan de opvolging, geven planningssuggesties en verhogen je productiviteitsscore Inclusief tijdzones en integraties: Je AI-agenda-assistent moet afspraken en vergaderingen kunnen plannen volgens verschillende tijdzones, locaties en duur. Het moet ook openstaan voor integratie met verschillende projectmanagement tools, software voor teamsamenwerking, Google Agenda en meerdere kalenders

Je AI-agenda-assistent moet afspraken en vergaderingen kunnen plannen volgens verschillende tijdzones, locaties en duur. Het moet ook openstaan voor integratie met verschillende projectmanagement tools, software voor teamsamenwerking, Google Agenda en meerdere kalenders Een vlotte installatie: Het hele punt van het hebben van een AI Taakmanager is om tijd te besparen en werk te automatiseren. De instelling van je planningsassistent neemt niet meer dan 10 minuten in beslag

Het hele punt van het hebben van een AI Taakmanager is om tijd te besparen en werk te automatiseren. De instelling van je planningsassistent neemt niet meer dan 10 minuten in beslag Veilig en betrouwbaar : Gegevensversleuteling zou je topprioriteit moeten zijn bij het kiezen van AI assistenten. Het is ook een van de meest basale functies die een AI-planningsapp moet hebben. Zoek naar tools met regelmatige veiligheidsupdates, transparante gegevensverwerking en naleving van de basisregels voor privacy

: Gegevensversleuteling zou je topprioriteit moeten zijn bij het kiezen van AI assistenten. Het is ook een van de meest basale functies die een AI-planningsapp moet hebben. Zoek naar tools met regelmatige veiligheidsupdates, transparante gegevensverwerking en naleving van de basisregels voor privacy Inzichten om te verbeteren: De beste AI-planningsassistent moet af en toe lijsten met tips en trucs sturen om je werk consistent te verbeteren. Dit kunnen instructiegidsen zijn zoals hoe je productieve vergaderingen kunt houden of hoe maak je een weekplanning en soms een productiviteitsscore voor verschillende afdelingen

De beste AI-planningsassistent moet af en toe lijsten met tips en trucs sturen om je werk consistent te verbeteren. Dit kunnen instructiegidsen zijn zoals hoe je productieve vergaderingen kunt houden of hoe maak je een weekplanning en soms een productiviteitsscore voor verschillende afdelingen Een gebruikersvriendelijke interface: Een AI voor tijdmanagement moet een vriendelijke en snelle gebruikerservaring beloven. Het moet gemakkelijk te navigeren en functioneel zijn en onbeperkte en aanpasbare planningsvoorkeuren bieden

De 10 beste AI-planningsassistenten

Benieuwd hoe u AI het beste kunt gebruiken als uw persoonlijke assistent ?

Begin met je aan te melden voor een van de onderstaande AI-planningssoftwaretools. Ze geven je suggesties om je planning te optimaliseren, terugkerende taken te elimineren en zelfs je to-dos voor je te organiseren. Wanneer je vergadering conflicten of je overweldigd voelt door werkstress, dan komen deze hulpmiddelen je te hulp.

1. ClickUp (het beste voor AI-gestuurde planning en taakbeheer)

Werk is vandaag de dag kapot. Onze projecten, kennis en communicatie zijn verspreid over losse tools die ons vertragen. ClickUp lost dit op metde alles-in-één app voor werk die projecten, kennis en chatten combineert op één plek - allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

Wat ClickUp de beste AI-planningsassistent maakt, is zijn eigen AI, ClickUp Brein . Het is ontworpen om alledaagse taken te vereenvoudigen, zoals prioriteiten stellen, plannen, projectupdates samenvatten, informatie ophalen uit uw werkruimte, routinematige rapportage automatiseren en zelfs content genereren - dit alles om de productiviteit te optimaliseren.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ClickUp-Brain-8.gif ClickUp Brein /%img/

Taakactiviteiten in uw ClickUp-werkruimte samenvatten met ClickUp Brain

De AI Projectmanager van Brain prioriteert taken, beveelt deadlines aan en stelt geschikte tijden voor vergaderingen voor op basis van de werklast en beschikbaarheid van uw team.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-258-1400x1377.png ClickUp Brein /%img/

Identificeer taken om prioriteit aan te geven en plan ze gemakkelijk in met ClickUp Brain

Het platform integreert ook met externe kalenders en biedt AI-gestuurde inzichten voor verbeterd tijdbeheer en conflictoplossing. ClickUp Vergaderingen hiermee kunt u vergaderingen rechtstreeks in ClickUp plannen, organiseren en beheren, waardoor u de verwarring vermijdt die vaak ontstaat bij het jongleren met meerdere platformen voor projectmanagement en communicatie.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-259.png ClickUp Vergaderingen /$$$img/

Organiseer en plan vergaderingen op één plaats met ClickUp Meetings

📮ClickUp Inzicht: 92% van de kenniswerkers loopt het risico belangrijke beslissingen te verliezen die verspreid zijn over chatten, e-mail en spreadsheets. Zonder een uniform systeem om beslissingen vast te leggen en bij te houden, gaan kritieke bedrijfsinzichten verloren in de digitale ruis.

Met ClickUp taakbeheer hoeft u zich hier nooit zorgen over te maken. Taken maken vanuit chatten, commentaar op taken, documenten en e-mails met een enkele klik!

Met de ClickUp Zoom integratie zo kunt u bijvoorbeeld vergaderingen rechtstreeks vanuit ClickUp plannen, onmiddellijke Zoom-vergaderingen starten vanuit ClickUp Chat of Taakopmerkingen en automatisch ClickUp-taak aanmaken vanuit Zoom-vergaderingen. Bovendien kunt u koppelingen naar Zoom-vergaderingen beheren binnen ClickUp-taaken en opnames en transcripties van vergaderingen rechtstreeks in ClickUp ontvangen!

💡Pro Tip: Gebruik de AI Notetaker in ClickUp AI om aantekeningen, transcripties en audio-opnames van vergaderingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen na elke vergadering waarvoor u toestemming geeft!

De ClickUp Kalender Weergave is een andere intuïtieve functie waarmee u de tijdlijn van uw project, vergaderingen, deadlines en aankomende taken kunt zien in een uniforme weergave van de kalender.

via Terugvorderen.ai Reclaim.ai kan een slim agendabeheersysteem zijn dat gratis integreert met Google Agenda. Een van de opvallende functies is 'gewoontes aanpassen'

Je kunt ideale tijden instellen om een gewoonte op te bouwen of af te vinken, bepalen hoe flexibel de gewoonte moet zijn en zelfs bepalen hoe beschermend de AI-assistent moet zijn om die tijd blokkerend te houden.

Instance, als je waarde hecht aan je lunchwandeling, kun je Reclaim vertellen om die ruimte vast te houden, tenzij er een noodgeval is.

Reclaim.ai beste functies

Taken en vergaderingen automatisch plannen op basis van de voorkeuren en beschikbaarheid van de gebruiker

Stel je werktijden in, voeg de gewoonten toe die je prioriteit wilt geven tijdens het inwerken

Inzichten in je productiviteit gebruiken om verbeterpunten te identificeren

Reclaim.ai limieten

Vereist tijd om de voorkeuren en werkgewoonten van gebruikers volledig te begrijpen

Kan soms de beschikbaarheid van tijd overschatten, wat leidt tot overvolle planningen

Reclaim.ai prijzen

Free forever

Starters: $10/zetel per maand

$10/zetel per maand Business: $15/zetel per maand

$15/zetel per maand Enterprise:Aangepaste prijzen

Reclaim.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (90+ beoordelingen)

4.8/5 (90+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

3. Met de klok mee (de beste manier om de kalender te optimaliseren voor maximale focus)

via Met de klok mee Stel je voor dat je meer tijd hebt voor je werk, minder vergaderingen en een kalender die je prioriteiten weergeeft. Dat is wat Clockwise doet.

Het doel van Clockwise is eenvoudig: je meer tijd geven door grotere blokken te creëren, conflicten tussen vergaderingen op te lossen en inzicht te geven in hoe je je agenda beheert. Het is niet zomaar een hulpmiddel; het is een kalenderpartner die slimme koppelingen met planningen biedt, waardoor het gemakkelijker wordt om met collega's en clients af te stemmen zonder het gebruikelijke heen-en-weergeloop. Door je werkpatronen en voorkeuren te leren kennen, zorgt Clockwise ervoor dat je agenda je prioriteiten weerspiegelt en vermindert het de cognitieve belasting van het handmatig plannen van afspraken.

Clockwise beste functies

Maak gedeelde kalenders voor gebeurtenissen in teams, voor betere coördinatie en transparantie

Stel uw eigen werktijden, duur van vergaderingen en dagen zonder vergaderingen in en pas de kalender aan uw behoeften en die van het team aan

Gegevens synchroniseren met tools als Slack en Asana, met notificaties en updates om je op de hoogte te houden van je planning

Beperkingen met de klok mee

De automatische planning van focustijd kan soms de beschikbaarheid blokeren, waardoor druk wordt weergegeven wanneer je open zou kunnen staan voor vergaderingen

Gebruikers hebben gevallen aangetroffen waar integraties, met name met Slack, verbroken verbindingen of conflicten met andere apps kunnen ervaren

Prijzen Clockwise

Free forever

Teams: $6.75/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

$6.75/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) Business: $11.50/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

$11.50/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Aangepaste prijzen

Met de klok mee beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (50+ beoordelingen)

4.7/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (50+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Clockwise?

Ik ben dol op Clockwise en de mogelijkheid om tijd vrij te maken voor focus - ik realiseerde me niet hoeveel ik in mijn dag verloor aan gefragmenteerde tijd! Kimberly S , Executive Recruiter

4. Motion (Beste voor managers en professionals die jongleren met eindeloze to-dos)

via Motie Hoeveel tijd verspilt u elke dag aan het uitzoeken waar u aan moet werken en wanneer? Motion combineert tijdbeheer en het prioriteren van taken in één tool. Begin met het verbinden van uw bestaande kalenders en het instellen van voorkeuren voor werktijden, prioriteiten voor taken en beschikbaarheid van vergaderingen.

Van daaruit helpt de AI-planningsassistent je to-do's in te passen in de gaten tussen vergaderingen, focustijd te beschermen en zelfs taken automatisch opnieuw in te plannen als er nieuwe prioriteiten opduiken. Motion balanceert flexibiliteit met precisie, zodat uw dag beheersbaar blijft in plaats van chaotisch.

Motion beste functies

Duidelijke visualisatie van deadlines, zodat gebruikers taken kunnen prioriteren en hun werklast kunnen beheren met de AI-planningstool

Maak gebruik van de intuïtieve interface die de invoer van taken en het beheer van kalenders vereenvoudigt, waardoor de algehele gebruikerservaring verbetert

Ontvang realtime updates en notificaties om u op de hoogte te houden van aankomende Taken en vergaderingen

Bewegingsbeperkingen

Het instellen van Motion om het perfect af te stemmen op individuele werkstromen kan complex zijn, omdat het tijd en moeite kost om het aan te passen

Gebruikers kunnen het gevoel hebben dat de mobiele applicatie een aantal functies mist die wel aanwezig zijn in de desktop versie, wat de productiviteit onderweg beïnvloedt

Prijzen van Motion

Gratis proefversie

Particulieren: $34/gebruiker per maand

$34/gebruiker per maand Standaard Zakelijk: $20/gebruiker per maand

$20/gebruiker per maand Business Pro: Aangepaste prijzen

Motion beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (90+ beoordelingen)

4/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (40+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Motion?

Ik ben dol op de AI-tijdvullingen. Als ik een vergadering moet afzeggen of wat vrije tijd heb, vult het mijn ruimte met wat voor project/taak nog gedaan moet worden. Het is reletief eenvoudig om in je team te implementeren en iedereen aan je kalenders te koppelen._ Alexander W. , Oprichter

5. Skedpal (het beste voor het aanpassen van Taken in realtime)

via Skedpal Skedpal is een AI-gestuurd hulpmiddel voor het beheren van taken en tijd. Het werkt als een persoonlijke assistent die je helpt je dag te organiseren door to-dos te combineren met je kalender. Het platform is gemaakt voor drukke professionals die worstelen met het in balans brengen van taken, vergaderingen en persoonlijke tijd.

De AI-planningsassistent organiseert je taken in 'slimme blokken', blokken die zichzelf aanpassen aan je werksnelheid en beschikbaarheid. In plaats van je overweldigd te voelen door eindeloze taken, zie je ze direct in kaart gebracht in je dag op basis van hun prioriteit en de tijd die je beschikbaar hebt.

Skedpal beste functies

Taken invoeren in natuurlijke taal vereenvoudigt het toevoegen en plannen van taken

Taken prioriteren zodat de belangrijkste dingen het eerst gedaan worden

Soepel synchroniseren met Google Agenda, Outlook en tools voor taakbeheer zoals Trello

Skedpal beperkingen

Taakcategorieën en weergaven aanpassen is niet zo flexibel als andere tools

Vereist een internetverbinding om taken te synchroniseren en je agenda te beheren, wat in bepaalde omgevingen limiet kan zijn

Hoewel geweldig voor individuen, kunnen grotere teams Skedpal's functie minder geschikt vinden voor gezamenlijke planning

Skedpal prijzen

Gratis proefversie

Individueel: $14,99/per maand

$14,99/per maand Teams: $9.99/per maand (jaarlijks gefactureerd)

Skedpal beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: 4.6/7 (150+ beoordelingen)

6. Trevor (het beste voor het sorteren van Taken op prioriteit)

via Trevor Als je je aanmeldt, synchroniseert Trevor met je bestaande Outlook en Google agenda en platforms voor taakbeheer zoals Todoist of Asana. De AI-planningsassistent neemt al je Taken over en organiseert ze op basis van beschikbare tijdslots.

Trevor organiseert taken op urgentie, prioriteit en deadlines. De slimme planner past zich aan als er nieuwe taken worden toegevoegd, zodat je dag nooit overvol aanvoelt en jij je kunt concentreren op wat belangrijk is.

Trevor beste functies

Verschuif andere taken om tegemoet te komen aan de huidige vergadering als deze uitloopt of een taak langer duurt dan verwacht

Maak gebruik van meerdere weergaveopties voor planningen (Compact, Standaard, Gedetailleerd)

Snel aan de slag met een overzichtelijke interface om de tool te gebruiken zonder overweldigd te worden

beperkingen van Trevor ####

Hoewel deze AI-planningsassistent gebruiksvriendelijk is, mist hij geavanceerde functies die gebruikers nodig hebben voor uitgebreidere Taken

Effectieve planning en beheer van taken vereisen nauwkeurige en consistente input van gebruikers, wat tijdrovend kan zijn

Trevor prijzen

Gratis abonnement

Pro abonnement: $6/maandelijks

Trevor beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

7. Clara (het beste voor communicatie met e-mails over en weer)

via Clara Clara Labs is speciaal gemaakt voor mensen die een betrouwbare oplossing nodig hebben voor het plannen van vergaderingen, het uitvoeren van follow-ups en het omgaan met verschillende tijdzones. Het kan ook de complexiteit van e-mailcommunicatie aan, zoals het voorstellen van tijden, het bevestigen van beschikbaarheid en het aanpassen aan last-minute wijzigingen.

Clara onderscheidt zich door de combinatie van AI en menselijk toezicht. Dit betekent dat een klein team van live assistenten toezicht houdt en ingrijpt waar nodig, om alles soepel te laten verlopen.

Clara beste functies

Maak gebruik van configureerbare werktijden en buffertijden

Integreer met kalenders van Microsoft en Google voor realtime updates

Profiteer van natuurlijke taalverwerking voor mensachtige interacties

beperkingen van Clara ####

Voor sommige gebruikers kan het gebrek aan uitgebreide aanpassingsopties voor voorkeuren voor vergaderingen beperkend zijn

Tijdens piekuren kan het hybride mens-ai systeem soms tragere responstijden hebben

Clara prijzen

Hun nieuwe prijsmodel is nog niet bekendgemaakt

Clara beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

8. Sidekick AI (het beste voor automatisering van planning en coördinatie van vergaderingen)

via Sidekick AI Uw kalender verandert voortdurend, waardoor u kostbare tijd moet besteden aan het opnieuw inplannen, het verzenden van e-mails en het proberen een tijd te vinden die voor iedereen werkt. Sidekick AI biedt een betere manier door het overnemen van het plannen van taken en het automatisch beheren van vergaderingen en afspraken zonder dat er voortdurend handmatige invoer nodig is.

Eenmaal verbonden met je Microsoft of Google agenda en andere productiviteit tools, analyseert Sidekick AI je dagelijkse planning. De assistent is ontworpen om onopvallend te zijn en neemt het zware werk van het plannen van vergaderingen op zich, stelt optimale tijden voor op basis van je beschikbaarheid en handelt eventuele wijzigingen of annuleringen af.

In plaats van te wachten tot je reageert op veranderingen, anticipeert het op conflicten en biedt het oplossingen voordat ze zich voordoen.

Sidekick AI beste functies

Behandelt heen-en-weer e-mails om vergaderingen te plannen zonder handmatige invoer

Ondersteunt verschillende soorten vergaderingen (ontdekkingsgesprekken, demo's, kickoff vergaderingen)

Integreer met verschillende productiviteitstools, waaronder apps voor Taakbeheer en communicatieplatforms, om ervoor te zorgen dat al uw gegevens op elkaar zijn afgestemd

Sidekick AI limieten

Hoewel het veel taken automatiseert, zijn er minder aanpassingsopties voor specifieke voorkeuren of soorten vergaderingen

Sidekick gebruikt e-mail om vergaderingen te plannen, wat misschien niet ideaal is voor mensen die de voorkeur geven aan andere methoden (bijv. apps voor direct messaging)

Sidekick AI prijzen

Gratis abonnement

Superhero abonnement: $5/maand

$5/maand Sidekick Business bèta: Aangepaste prijzen

Sidekick AI beoordelingen en reviews

G2: 4.9/5 (20+ beoordelingen)

4.9/5 (20+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Sidekick?

Sidekick AI is een ongelooflijke tijdsbesparing voor mij en is essentieel voor iedereen die dagelijks vergaderingen met clients boekt...Het feit dat ik automatisch een vergadering kan boeken door een e-mail door te sturen is op zijn zachtst gezegd geweldig - het voelt echt alsof je je eigen "Sidekick" hebt om te helpen bij het beheren van al die vergaderingen die je agenda vullen! Jeremia H , Verkoopmedewerker

9. Kronologic (het beste voor communicatie met externe clients)

via Rooster AI Scheduler AI is een planningsassistent die overweg kan met meerdere deelnemers en ervoor zorgt dat ieders beschikbaarheid wordt verantwoord zonder dat er constant input nodig is.

Met de AI-assistent kun je ook regels en voorkeuren instellen voor je vergadertypes, zoals minimale en maximale duur van vergaderingen en gewenste werktijden.

Voor wie vaak met meerdere afspraken jongleert, is Scheduler AI een efficiënte, tijdbesparende oplossing die helpt om de kalender overzichtelijk te houden.

Scheduler.ai beste functies

Gebruik maken van tweeweg AI gesprekken

Herschikken van afspraken bij conflicten, zodat vergaderingen zonder handmatige tussenkomst worden aangepast

Profiteer van real-time beschikbaarheidsanalyse in meerdere kalenders

Scheduler.ai limieten

Scheduler AI bevat geen functies voor Taak- of Projectmanagement

Sommige gebruikers vinden het inwerkproces complex, vooral bij de instelling van regels en voorkeuren

Scheduler.ai prijzen

Starter: $500/maand

$500/maand Groei: $1.000/maand

$1.000/maand Business: $2.500/maand

Scheduler.ai beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

Taak- en vergaderingbeheer vereenvoudigen met ClickUp-taak AI planningsassistent

AI-planningsassistenten helpen professionals hun tijd te beheren en bieden efficiëntie, nauwkeurigheid en gemak. Deze tools vergemakkelijken de coördinatie van vergaderingen, verminderen planningsconflicten en verhogen de productiviteit door veel handmatige taken te automatiseren.

Beperkingen zoals integratieproblemen, leercurves en prijzen kunnen echter zwaar wegen bij het kiezen van de juiste tool.

ClickUp is echter een alles-in-één oplossing voor het verbeteren van productiviteit, tijdbeheer en samenwerking. De krachtige tools voor planning en prioritering, AI-gestuurde functies en aanpasbare sjablonen vereenvoudigen het beheer van Taken en helpen teams op schema te blijven met deadlines en prioriteiten.

Waarom betalen voor meerdere productiviteitstools? Laat ClickUp-taaken beheren, vergaderingen plannen en zelfs uw persoonlijke productiviteit bijhouden. Aanmelden voor ClickUp gratis!