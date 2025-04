Tekenen op Zoom Whiteboard

Het delen van ideeën in een instelling op afstand kan lastig zijn. Soms kost het 10 minuten aan gedetailleerde mondelinge uitleg, drie schermdelen en een gefrustreerde "Laat me je in plaats daarvan een e-mail sturen"

Maar er is een oplossing!

De functie Whiteboard van Zoom voltooit deze dynamiek. Het is direct ingebouwd in je virtuele vergadering en geeft je de visuele vrijheid die je nodig hebt.

Deze blogpost neemt de verwarring rond de Whiteboards van Zoom weg. Van basistekeningen tot geavanceerde werkstroomdiagrammen leer hoe u uw volgende brainstormsessies op afstand meer energie kunt geven.

Als je de strijd tussen 'gedeeld scherm' en 'whiteboard delen' in Zoom wilt overslaan, hebben we een bonustool om je daarbij te helpen. Lees verder!

60-seconden samenvatting

Start Zoom, start/sluit de vergadering en zoek "Whiteboards" in de bedieningselementen van de vergadering

Gebruik annotatiegereedschappen (tekenen, tekst, enz.) om op het whiteboard te tekenen

Gebruik Zoom Whiteboard voor mindmapping, processtromen, tijdlijnen en diagrammen

Overweeg ClickUp voor een robuustere, alles-in-één werkruimte voor visuele samenwerking

Gebruik Whiteboards in ClickUp voor complexe diagrammen, die de mogelijkheden van Zoom overtreffen, en maak gebruik van mindmaps om ideeën te structureren en ze in verbinding te brengen met projecten

Deel Whiteboards in ClickUp op Zoom voor real-time samenwerking en creëer ClickUp Clips voor het asynchroon delen van informatie en updates

Tekenen in Zoom Whiteboard

Visuele communicatie doorbreekt verwarring wanneer deelname aan vergaderingen. Teamleiders kunnen het gebruiken om werkstromen in kaart te brengen, leraren kunnen stap voor stap vergelijkingen oplossen en teams op afstand kunnen brainstormen over hun volgende grote doorbraak. En Zoom Whiteboards maken het allemaal gemakkelijker.

Je hoeft geen kunstenaar of techneut te zijn om Zoom effectief te gebruiken. Van eenvoudige stroomdiagrammen tot werkstroomdiagrammen maken met vergaderingen in Zoom wordt elke virtuele samenwerking duidelijker, sneller en impactvoller.

Hier is een stap-voor-stap handleiding om toegang te krijgen tot Zoom's whiteboard en het te gebruiken:

Stap 1: Start je Zoom-toepassing

Zoek de Zoom-toepassing op je computer en dubbelklik om deze te openen. Zorg ervoor dat je de laatste versie van de app gebruikt voor een optimale functie.

Stap 2: Begin of sluit een vergadering met Zoom

Er zijn twee manieren om een Zoom sessie te starten:

Maak een nieuwe vergadering: Klik op Nieuwe vergaderingg om direct een vergadering te starten Aan een bestaande vergadering deelnemen: Als u een ID of link van een vergadering hebt, klikt u op Deelnemen en voert u de vereiste informatie in om verbinding te maken met de Zoom-ruimte

via Zoom

Stap 3: Zoek de bedieningselementen van de vergadering

Als je eenmaal in de vergadering bent, zoek dan onderin je scherm naar de bedieningselementen van de vergadering. Deze werkbalk bevat meestal opties zoals mute/unmute, video starten/stoppen, scherm delen en meer

Stap 4: Zoek de Whiteboards optie

U ziet de Whiteboards optie in de bedieningselementen van de vergadering. Klik op deze optie om verder te gaan.

Als je de Whiteboards optie niet kunt vinden, klik dan op de drie stippen met het label Meer (...). Dit opent een menu met extra functies

Stap 5: Een whiteboard kiezen of maken

Om te beginnen met het maken van een whiteboard, kunt u:

1. Een bestaand whiteboard selecteren

Als je al eerder whiteboards hebt gemaakt, worden ze hier in de lijst weergegeven. Dit is wat je te zien krijgt:

Alle Whiteboards (alles waartoe je toegang hebt)

Recent (je laatste werk)

Mijn Whiteboards (whiteboards die je hebt gemaakt)

Gedeeld met mij (gezamenlijke dingen)

Starred (je favorieten)

Prullenbak (degene die je hebt verwijderd)

Projecten (georganiseerde verzamelingen)

2. Een nieuw whiteboard maken

Als je opnieuw wilt beginnen, maak dan een nieuw whiteboard. Klik erop en er wordt een leeg whiteboard geopend

👀 Weet je dat? Je kunt Zoom Whiteboard gebruiken in breakoutruimten. Hiermee heeft elke breakout-groep zijn eigen ruimte om samen te werken, waardoor het perfect is voor kleinere groepsactiviteiten of discussies tijdens grotere vergaderingen.

Stap 6: Het whiteboard gebruiken

Zodra uw Whiteboard geopend is, moet u de aanwijzingshulpmiddelen aan de linkerkant van uw scherm aantekenen. Deze werkbalk bevat verschillende hulpmiddelen om te tekenen, tekst toe te voegen en meer

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-250-1400x875.png Het whiteboard gebruiken: Tekenen op Zoom Whiteboard /%img/

Stap 7: Tekenen op het whiteboard

Ideeën visualiseren is gemakkelijker met de tekengereedschappen van het whiteboard. Of u nu een concept schetst, een abonnement opstelt of aantekeningen toevoegt, deze hulpmiddelen helpen u om uw gedachten tot leven te brengen.

Zo doe je dat:

Selecteer het tekengereedschap

Klik op pictogrammen zoals Draw of Pent om te beginnen met schetsen

Kies kleuren door te klikken op de kleurencirkel naast je geselecteerde gereedschap

Pas de lijndikte aan met de opties naast de kleurenkiezer

Beginnen met tekenen

Houd je muisknop ingedrukt op het oppervlak van het whiteboard

Sleep de muis terwijl je deze ingedrukt houdt om je tekeningen te maken

Laat de muisknop los wanneer je wilt stoppen met tekenen

🧠 Fun feit: Tijdens vergaderingen kun je spelletjes spelen op het Zoom Whiteboard, zoals tic-tac-toe of hangman. Het is een creatieve manier om het ijs te breken of een brainstormsessie leuker te maken.

Stap 8: Samenwerken met deelnemers

Als u wilt dat andere deelnemers aan de vergadering tekenen of aantekeningen maken op het whiteboard, zorg er dan voor dat u de toestemming voor aantekeningen inschakelt. U kunt dit doen via instellingen voor vergaderingen in hetzelfde menu waar u Whiteboards hebt geopend.

via Zoom Hier volgen enkele tips om effectieve mindmaps te maken:

Begin met een centraal idee

Gebruik verschillende kleuren voor verschillende vertakkingen

Gebruik Slimme Herkenning voor zuivere verbindingen

Processtromen

Het creëren van processtromen is essentieel voor projectmanagers, operationele teams en bedrijfsanalisten die werkstromen moeten verduidelijken.

via Zoom Zo breng je je proces in kaart:

Gebruik vormen voor stappen

Pijlen toevoegen voor richting

Voeg tekstvakken toe voor uitleg

Tijdlijnen voor projecten

Tijdlijnen voor projecten houden professionals zoals planners van gebeurtenissen en softwareontwikkelaars op koers. Ze kunnen voortgang en deadlines visualiseren.

via Zoom Probeer deze tips:

Teken horizontale lijnen voor periodes

Gebruik verticale secties voor verschillende teams

Voeg markeringen toe voor belangrijke mijlpalen

Onderwijsschema's

Onderwijsschema's zijn essentieel voor opvoeders en trainers. Ze maken complexe ideeën eenvoudig en memorabel.

via Zoom Zo maak je ze:

Gebruik meerdere kleuren voor meer duidelijkheid

Gebruik genummerde stappen

Bewaar belangrijke diagrammen voor toekomstig gebruik

💡Pro Tip: Organiseer je Whiteboards in een gecategoriseerde opslagplaats voor toekomstig gebruik.

Beperkingen van Zoom Whiteboard voor tekenen

Hoewel Zoom een veelzijdige platform voor virtuele vergaderingen is als je de beperkingen van Zoom begrijpt, kun je je virtuele samenwerking effectiever abonneren. Hier zijn de belangrijkste beperkingen van Zoom:

De slimme herkenningsfunctie is niet altijd te vertrouwen: De slimme herkenning van Zoom kan soms overijverig zijn, lijnen gladstrijken en vrije tekeningen automatisch omzetten in vormen Autocorrectie kan de precisie in gevaar brengen: Dit kan precieze tekeningen minder nauwkeurig maken, omdat het je lijnen aanpast aan vooraf gedefinieerde vormen Documenten met meerdere pagina's worden niet ondersteund: Whiteboard in Zoom ondersteunt geen documenten die uit meerdere pagina's bestaan, waardoor je beperkt bent in je mogelijkheden om complexe informatie op meerdere pagina's te presenteren De synchronisatietijd neemt toe met de complexiteit: Hoe complexer je tekeningen, hoe langer de synchronisatietijd kan zijn Sjablonen kunnen niet worden geïmporteerd of geëxporteerd: Sjablonen zijn vergrendeld in het ecosysteem van Zoom, wat betekent dat u uw favoriete sjablonen niet kunt importeren of aangepaste sjablonen kunt exporteren om ze in andere tools te gebruiken Limiet grootte: Complexe tekeningen met veel elementen kunnen de limiet van Zoom's grootte bereiken, en je zult het niet merken totdat je whiteboard begint te haperen Opslagruimte limiet: Whiteboard Plus gebruikers hebben een opslagruimte van 1 GB per whiteboard, terwijl alle andere gebruikers beperkt zijn tot 200 MB per whiteboard Accountvereiste sluit sommige deelnemers uit: Whiteboards kunnen alleen gedeeld worden met deelnemers die een Zoom account hebben, waardoor gasten of clients die Zoom niet regelmatig gebruiken uitgesloten kunnen worden Kan nieuwe en klassieke whiteboards niet tegelijkertijd gebruiken: Je kunt het nieuwe Zoom Whiteboard en het klassieke whiteboard niet tegelijkertijd gebruiken in dezelfde vergadering, wat verwarrend kan zijn voor gebruikers die van de ene op de andere versie overstappen.

Ontdek Zoom alternatieven kunnen de moeite waard zijn voor teams die meer robuuste diagramsoftwaretools vooral voor complexe diagrambehoeften of sessies waarin meer wordt samengewerkt.

ClickUp gebruiken om te tekenen tijdens vergaderingen

Terwijl Zoom Whiteboard een handig hulpmiddel is voor snelle schetsen en brainstormen, ClickUp biedt een robuustere oplossing.

Als de alles-in-één app voor werk biedt het een uitgebreide, verbonden werkruimte om ideeën te visualiseren, diagrammen te maken en abonnementen om te zetten in actie.

ClickUp onderscheidt zich als volgt software voor het delen van schermen :

Unlimited creatieve ruimte voor al uw visuele content

Real-time samenwerking die natuurlijk en responsief aanvoelt

Deel en bekijk werk overal en altijd

Directe integratie met Taken en Projecten

Aanpasbare sjablonen voor elk scenario

Directe omzetting van ideeën naar bruikbare items

Naadloze feedback- en iteratiecycli

Visuele voortgang bijhouden in teams

ClickUp's suite van visuele tools geeft uw team de kracht om te bedenken, te organiseren en uit te voeren op één plek.

ClickUp Whiteboards ClickUp Whiteboards zijn gemaakt om te tekenen en te brainstormen. In tegenstelling tot het Whiteboard van Zoom biedt ClickUp een canvas met alle functies waarmee u diagrammen en stroomdiagrammen op professioneel niveau kunt ontwerpen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-257-1400x935.png ClickUp Whiteboards: Hoe tekenen op Zoom Whiteboard /%img/

Visualiseer uw creatieve ideeën met ClickUp Whiteboards om ze interactiever te maken

Met ClickUp Whiteboards kunt u:

Sleep elementen : Direct beginnen met het opbouwen van uw diagram door vormen, connectoren en tekstvakken naar hun plaats te slepen. Het is snel, gemakkelijk en intuïtief, zodat u zich kunt concentreren op uw ideeën en niet op het gereedschap

: Direct beginnen met het opbouwen van uw diagram door vormen, connectoren en tekstvakken naar hun plaats te slepen. Het is snel, gemakkelijk en intuïtief, zodat u zich kunt concentreren op uw ideeën en niet op het gereedschap Vormen en connectoren aanpassen : Personaliseer uw werkstroom met behulp van aanpasbare vormen en slimme connectors die automatisch worden aangepast wanneer u elementen verplaatst. Houd uw diagrammen schoon en professioneel

: Personaliseer uw werkstroom met behulp van aanpasbare vormen en slimme connectors die automatisch worden aangepast wanneer u elementen verplaatst. Houd uw diagrammen schoon en professioneel Behandel complexe diagrammen : Maak u geen zorgen over problemen met de prestaties: ClickUp Whiteboards kan grote, ingewikkelde diagrammen aan zonder vertraging. Voeg meerdere elementen toe en herschik ze zonder enige vertraging

: Maak u geen zorgen over problemen met de prestaties: ClickUp Whiteboards kan grote, ingewikkelde diagrammen aan zonder vertraging. Voeg meerdere elementen toe en herschik ze zonder enige vertraging Ideeën flexibel organiseren: Maak stroomdiagrammen, mindmaps of andere visuele structuren. ClickUp Whiteboards geven u volledige flexibiliteit om ideeën op een georganiseerde manier met elkaar te verbinden, met volledige controle over layout en ontwerp

Kunt u niet wachten om ClickUp te proberen voor uw volgende brainstormvergadering? Begin met deze gratis whiteboard sjablonen ontworpen voor verschillende gebruikssituaties.

➡️ Ook lezen: Beginnersgids voor ClickUp Whiteboards met voorbeelden van use cases

Probeer de AI-afbeeldingsgenerator in ClickUp Whiteboards om uw ideeën duidelijker te maken!

ClickUp mindmaps

Wanneer uw visuele ideeën structuur nodig hebben, ClickUp mindmaps zet vergaderingen om in georganiseerde abonnementen.

Gebruik ClickUp Mindmaps om structuur aan te brengen in uw ideeën

Met ClickUp Mindmaps kunt u:

Visuele organisatie: Duidelijke hiërarchieën maken met hoofdtakken voor sleutelconcepten en subtakken voor gedetailleerde uitsplitsingen

Duidelijke hiërarchieën maken met hoofdtakken voor sleutelconcepten en subtakken voor gedetailleerde uitsplitsingen Dynamische bewerking: Voeg vertakkingen toe, herschik ze en wijzig ze in realtime naarmate ideeën zich ontwikkelen tijdens discussies

Voeg vertakkingen toe, herschik ze en wijzig ze in realtime naarmate ideeën zich ontwikkelen tijdens discussies Functies voor samenwerking: De leden van het team kunnen commentaar geven, eigendom nemen van secties en de voortgang direct in de mindmap bijhouden

De leden van het team kunnen commentaar geven, eigendom nemen van secties en de voortgang direct in de mindmap bijhouden Integratie van werkstroom: Zet vertakkingen om in uitvoerbare taken, koppel ze aan tijdlijnen van projecten en deel visuele abonnementen met andere teams

➡️ Ook lezen: De ultieme gids voor visueel projectmanagement

ClickUp vergaderingen

ClickUp stopt niet alleen bij visuele hulpmiddelen. ClickUp vergaderingen functie biedt krachtige manieren om uw vergaderingen te beheren, vooral die lastige brainstormsessies.

Vergaderingsagenda's en Taaktoewijzingen : Stel gestructureerde agenda's op en wijs taken toe tijdens vergaderingen. Zo blijft u op koers en worden alle belangrijke beslissingen uit uw Whiteboard of Mindmap direct gekoppeld aan uitvoerbare taken

: Stel gestructureerde agenda's op en wijs taken toe tijdens vergaderingen. Zo blijft u op koers en worden alle belangrijke beslissingen uit uw Whiteboard of Mindmap direct gekoppeld aan uitvoerbare taken AI Notetaker: Kunt u een sessie niet bijwonen? Stuur de ClickUp AI notetaker in uw plaats. Aantekeningen van vergaderingen, actie items en sleutel hoogtepunten worden voor u verzameld!

Zet uw visuals om in dynamische communicatie

ClickUp tilt uw visuele samenwerking naar een hoger niveau met deze twee nieuwe functies:

Deel uw Whiteboard op Zoom: Maak optimaal gebruik van ClickUp's Zoom integratie door uw whiteboards te delen op uw Zoom-schermen om uw team uw diagrammen, stroomdiagrammen of mindmaps in realtime te laten zien

Neem clips op ClickUp op om deze asynchroon te delen en uw team op de hoogte te houden

Creëer ClickUp Clips: Neem uw Whiteboard sessies op met behulp van ClickUp Clips en deel ze asynchroon om onnodige vergaderingen te vermijden

Dit is wat onze klant, Briettny Curtner programmamanager aan Utah Valley University, zegt over het gebruik van Whiteboards.

_ Tot slot, de functie Whiteboard? Geobsedeerd. Dit hulpmiddel werd vaak gebruikt tijdens vergaderingen van teams om te brainstormen over ideeën of om bepaalde initiatieven uit te werken

Briettny Curtner, programmamanager bij Utah Valley University

➡️ Ook lezen: Geweldige voorbeelden in kaarten brengen

Laat je beste ideeën niet verloren gaan in de vertaling

Terwijl Zoom Whiteboard helpt om gedachten te visualiseren, zet ClickUp elke schets om in uitvoerbare werkstromen die uw team onmiddellijk kan implementeren.

Of u nu de strategie voor het volgende kwartaal in kaart brengt, een nieuw ontwerp doorloopt of complexe concepten ontleedt, uw tekeningen worden onderdeel van een groter ecosysteem waarin visuele concepten naadloos overgaan in taken, tijdlijnen en traceerbare voortgang. Aanmelden bij ClickUp om samen te werken en je team vooruit te zien gaan.