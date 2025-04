11 Beste Cursor AI Alternatieven

Als je Cursor AI hebt gebruikt om te coderen, heb je waarschijnlijk genoten van belangrijke functies zoals het automatisch voltooien van code, debuggen en het genereren van documentatie.

Maar laten we eerlijk zijn: het is niet perfect.

Of het nu gaat om problemen met complexe code of het ondersteunen van beperkte talen, je denkt er misschien over om opties te bekijken die beter aansluiten bij je behoeften.

In deze blogpost duiken we in een aantal van de beste Cursor AI alternatieven, laten we zien hoe ze zich verhouden en waarom ze misschien net de upgrade zijn waar je naar op zoek was. šŸ‘€

Samenvatting in 60 seconden

Hier zijn de top 11 Cursor AI alternatieven om te bekijken:

ClickUp (Het beste voor het beheren van softwareontwikkelingsprojecten en samenwerking tussen teams in ƩƩn platform) TabNine (het beste voor ontwikkelaars die op zoek zijn naar snelle, AI-ondersteunde code voltooiing in meerdere IDE's) GitHub Copilot (de beste voor naadloze codesuggesties direct binnen GitHub workflows) Codeium (het beste voor realtime voltooien van code met ondersteuning voor meerdere talen) OpenAI Codex (de beste voor complexe codeertaken en werken met API's) CodeT5 (het beste voor grote codebestanden en AI-gestuurde code-analyse) IntelliCode (het meest geschikt voor gebruikers van Visual Studio die op zoek zijn naar AI-suggesties om de codeerefficiƫntie en -nauwkeurigheid te verbeteren) DeepCode (het beste voor het identificeren en oplossen van potentiƫle bugs of problemen met de veiligheid met realtime codebeoordelingen en inzichten) Replit Ghostwriter (de beste cloud-gebaseerde codeerassistent met functies voor samenwerking) Eclipse Che (Beste voor cloud-gebaseerde IDE en werkruimtebeheer) Bolt.new (Beste voor lichtgewicht, cloud-gebaseerd coderen om ontwikkeling te stroomlijnen)

Cursor AI limieten

Cursor AI is veelbelovend voor ontwikkelaars, maar heeft een aantal beperkingen die het volgende kunnen opleveren uitdagingen kunnen vormen bij de ontwikkeling van software en duwen je in de richting van alternatieven.

Maandelijkse limiet van 500 query's: Dit beperkt ontwikkelaars om aan grotere of complexere projecten te werken, wat tot frustratie leidt en hen dwingt om tools met minder beperkingen te verkennen

Dit beperkt ontwikkelaars om aan grotere of complexere projecten te werken, wat tot frustratie leidt en hen dwingt om tools met minder beperkingen te verkennen Slechte prestaties met grote codebases: Cursor AI heeft de neiging om te vertragen bij complexe projecten met meerdere bestanden, waardoor het niet efficiƫnt is voor grotere teams

Cursor AI heeft de neiging om te vertragen bij complexe projecten met meerdere bestanden, waardoor het niet efficiƫnt is voor grotere teams Onnauwkeurige suggesties: Gebruikers hebben gerapporteerd dat Cursor AI soms irrelevante of onjuiste code snippets genereert, wat de werkstroom verstoort en leidt tot tijdrovende correcties

Gebruikers hebben gerapporteerd dat Cursor AI soms irrelevante of onjuiste code snippets genereert, wat de werkstroom verstoort en leidt tot tijdrovende correcties Gebrek aan contextbewustzijn: Hoewel Cursor AI code kan voorstellen, heeft het moeite om de context te behouden in grotere projecten, wat leidt tot inconsistente resultaten

Hoewel Cursor AI code kan voorstellen, heeft het moeite om de context te behouden in grotere projecten, wat leidt tot inconsistente resultaten Beperkte integratiemogelijkheden: De integratiemogelijkheden van Cursor AI zijn minder uitgebreid dan die van sommige concurrenten, wat de flexibiliteit in bepaalde ontwikkelomgevingen beperkt

šŸ§ Leuk weetje: De term 'debuggen' in programmeren is ontstaan uit een echte incident in 1947 . Een technicus ontdekte dat de Harvard Mark II computer niet goed werkte doordat er een mot vastzat in een van de mechanische relais. Om het probleem op te lossen moest de 'bug' worden verwijderd, wat leidde tot het wijdverspreide gebruik van de term 'debuggen' om het proces van het identificeren en oplossen van fouten in een programma te beschrijven.

Cursor AI alternatieven in een oogopslag

De problemen en beperkingen van Cursor AI hebben ertoe geleid dat velen op zoek zijn gegaan naar betrouwbaardere alternatieven met meer functies. Hier volgt een kort overzicht van de beste Cursor AI alternatieven, elk met unieke functies om je codeerervaring te verbeteren. šŸ’»

**Wist u dat? Ada Lovelace, vaak de uitvinder van de computer genoemd, is een van de bekendste en bekendste computerbestandsdelen eerste computerprogrammeur ter wereld schreef in de jaren 1800 het eerste algoritme voor een machine (de Analytical Engine, ontworpen door Charles Babbage).

De 11 beste Cursor AI alternatieven om te gebruiken

Als je op zoek bent naar andere opties dan Cursor AI, dan zijn deze 11 alternatieven voor Cursor AI de moeite waard AI-tools voor softwareteams bieden een bereik aan functies op maat om uw coderings- en ontwikkelingswerkstroom te verbeteren.

Laten we dieper graven. šŸ‘‡

1. ClickUp (Beste voor het beheren van softwareontwikkelingsprojecten en samenwerking in teams in Ć©Ć©n platform)

ClickUp Brain

Genereer moeiteloos code met behulp van natuurlijke taalinput met ClickUp Brain ClickUp voor softwareteams is een dynamisch alternatief voor Cursor AI. Het combineert kunstmatige intelligentie, naadloze integraties en flexibele projectmanagement tools om uw codeerwerkstroom te verbeteren. Van het genereren van stukjes code en het bijhouden van de voortgang tot het synchroniseren met tools zoals GitHub, ClickUp zorgt ervoor dat uw codeerproces efficiƫnt en georganiseerd verloopt.

De kern van deze functie is ClickUp Brein -een AI-hulpprogramma dat precieze stukjes code levert, tijd bespaart en fouten vermindert. Het is speciaal gemaakt voor softwareontwikkelaars en heeft honderden handgemaakte, op onderzoek gebaseerde aanwijzingen om code te genereren, te beoordelen of eenheidstests uit te voeren.

De ClickUp sjabloon voor softwareontwikkeling biedt een praktische oplossing om de werkstroom van uw team te verenigen en communicatiekloven te elimineren. In plaats van te vertrouwen op eindeloze vergaderingen en statusupdates, centraliseert deze sjabloon uw ontwikkelingsproces en zorgt voor een soepele samenwerking van idee tot oplevering.

Met zijn kant-en-klare mappen en aanpasbare workflows is de sjabloon ontworpen om elke fase van softwareontwikkeling te ondersteunen. Bovendien helpt de sjabloon u:

Plannen en organiseren: Productdraaiboeken, backlogs en workflows maken die zijn afgestemd op de behoeften van uw team

Productdraaiboeken, backlogs en workflows maken die zijn afgestemd op de behoeften van uw team Uitvoering stroomlijnen: Sprints beheren, releases bijhouden en gebruikersonderzoek uitvoeren op Ć©Ć©n platform

Sprints beheren, releases bijhouden en gebruikersonderzoek uitvoeren op Ć©Ć©n platform Verbeter de communicatie: Deel de voortgang moeiteloos met belanghebbenden en leden van het team

Deel de voortgang moeiteloos met belanghebbenden en leden van het team Flexibele methodologieƫn:Aanpassen aan Scrum, Kanban of hybride werkstromen met kant-en-klare structuren

De beste functies van ClickUp

Naadloze GitHub en GitLab integratie: Koppel uw opslagplaatsen aan ClickUp om automatisch toewijzingen, vertakkingen en pull-aanvragen direct in Taken te synchroniseren met ClickUp integraties Syntax highlighting: Gebruik code blok formatteren in ClickUp Documenten om code te delen en te organiseren met syntax highlighting voor 30+ programmeertalen

Koppel uw opslagplaatsen aan ClickUp om automatisch toewijzingen, vertakkingen en pull-aanvragen direct in Taken te synchroniseren met ClickUp integraties

Delen van code stroomlijnen met syntax highlighting in ClickUp Docs

Aanpasbare dashboards: Volg en deel de voortgang van de ontwikkeling met ClickUp Dashboards door doelen voor codering in te stellen en aangepaste kaarten toe te voegen voor inzicht in taken, toewijzingen en mijlpalen van projecten

Volg en deel de voortgang van de ontwikkeling met ClickUp Dashboards door doelen voor codering in te stellen en aangepaste kaarten toe te voegen voor inzicht in taken, toewijzingen en mijlpalen van projecten Georganiseerde informatie: Houd sleutel coderingsdetails bij door toe te voegen ClickUp aangepaste velden toe te voegen aan taken, zoals programmeertalen, status van code review of testfasen, voor een betere organisatie van het project

Houd sleutel coderingsdetails bij door toe te voegen ClickUp aangepaste velden toe te voegen aan taken, zoals programmeertalen, status van code review of testfasen, voor een betere organisatie van het project Gebouwde sjablonen: Maak gebruik van verschillende sjablonen voor softwareontwikkeling om projectmanagement, Sprint management en het bijhouden van releases te optimaliseren

Beperkingen van ClickUp

Vereist tijd om geavanceerde AI functies effectief te gebruiken

Sommige geavanceerde functies zijn mogelijk niet toegankelijk op de mobiele app

Prijzen voor ClickUp

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

**Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Ik hou echt van de veelzijdigheid van ClickUp. Het heeft een breed bereik aan functies en zou in potentie veel andere softwareoplossingen kunnen vervangen. Voor kleine en groeiende teams is het een geweldige manier om werk te organiseren en te visualiseren. Tot slot is ClickUp AI een geweldig hulpmiddel om mijn team te helpen bij het zoeken naar items

Capterra beoordeling

2. TabNine (het beste voor ontwikkelaars die op zoek zijn naar snelle, AI-ondersteunde code voltooiing in meerdere IDE's)

via TabNine TabNine is een AI-assistent voor codering ontworpen om softwareontwikkelaars te helpen hun werkstromen te versnellen en de kwaliteit van hun code te verbeteren. Met de geavanceerde mogelijkheden voor het voltooien van code voorspelt en suggereert TabNine volledige functies of hele regels code terwijl je typt, waardoor je aanzienlijk minder tijd kwijt bent aan repetitieve taken.

TabNine biedt meer privacy, flexibiliteit en aangepaste opties dan alleen suggesties voor code. Of je nu werkt met JavaScript, Python of meer niche talen zoals Rust of Go, deze AI pair programmer integreert naadloos in je omgeving met behoud van strikte veiligheidsprotocollen.

TabNine beste functies

Versnel je werkstroom met suggesties op basis van machine learning die anticiperen op je volgende regel code

Kies tussen on-premises, cloud of server hosting om aan te sluiten bij de veiligheidseisen van uw bedrijf

Train AI-modellen op uw codebase voor zeer gepersonaliseerde en nauwkeurige suggesties

Voltooid de privacy van uw code zonder gegevensretentie en bescherming tegen IP-aansprakelijkheidsrisico's

TabNine limieten

Het programma verbruikt veel RAM-geheugen en heeft vaak meer dan 1 GB geheugen nodig om efficiƫnt te kunnen werken

Bij het werken met JavaScript UI frameworks zijn de suggesties vaak minder nauwkeurig of soms onjuist

TabNine prijzen

Basic: Free

Free Dev: $9/maand per gebruiker

$9/maand per gebruiker Enterprise: $39/maand per gebruiker

TabNine beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (40+ beoordelingen)

4.2/5 (40+ beoordelingen) Capterra:Niet genoeg beoordelingen

**Wat zeggen echte gebruikers over TabNine?

Past zich snel aan aan mijn code en formats, en past zich aan aan variabelen en functies die ik heb gedefinieerd

G2 beoordeling

šŸ” Wist je dat? Een van de eerste programmeertalen op hoog niveau was Fortran (Formule Vertaling), ontwikkeld in de jaren 1950. Het is ontworpen voor wetenschappelijke en technische toepassingen.

3. GitHub Copilot (Beste voor naadloze suggesties voor code direct binnen GitHub werkstromen)

via GitHub Copiloot GitHub Copilot, ondersteund door OpenAI, ondersteunt een breder bereik van programmeertalen en genereert nauwkeurige en voltooide code, waardoor het een productieve tool is voor ontwikkelaars. Als een betrouwbare ChatGPT alternatief met Copilot kunt u nieuwe programmeertalen en frameworks sneller aan, terwijl u geniet van een naadloze integratie in uw bestaande codeeromgeving.

Van het schrijven van code tot het maken van tests, documentatie en zelfs updates van meerdere bestanden, Copilot helpt je te concentreren op wat het belangrijkst is: problemen oplossen en betere code leveren. Dankzij het vermogen om aanwijzingen in natuurlijke taal te begrijpen, kun je sneller werken.

GitHub Copilot beste functies

Genereer code in meerdere programmeertalen, waaronder Python, JavaScript, C++, Go en TypeScript

Integreer naadloos met populaire code editors zoals Visual Studio Code, JetBrains IDE's en Neovim

Fouten in een vroeg stadium opsporen en verhelpen door het bekijken van door AI gegenereerde foutdetecties en suggesties

Personaliseer codeersuggesties door de tool uw stijl en projectstandaarden te leren

GitHub Copilot beperkingen

Heeft moeite met het begrijpen van complexe prompts en kan input negeren

Kan niet een hele codebase analyseren in Visual Studio, waardoor het bereik beperkt is tot individuele bestanden

GitHub Copilot prijzen

Pro: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Business: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: $39/maand per gebruiker

GitHub Copilot beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (140+ beoordelingen)

4.5/5 (140+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (20+ beoordelingen)

**Wat zeggen echte gebruikers over GitHub Copilot?

De mogelijkheid om syntax te voltooien bij het schrijven van code, om foutmeldingen te analyseren en me bijna 100% een pad vooruit te geven, om architectuuropties uit te leggen en te bespreken.

G2 beoordeling

šŸ“– Ook lezen: gids in 9 stappen voor het schrijven van documentatie voor code

4. Codeium (Beste voor real-time voltooien van code met ondersteuning voor meerdere talen)

via Codeium Codeium is een geavanceerde codeerhulp die gebruikmaakt van AI in softwareontwikkeling om contextbewuste suggesties voor code te genereren. De unieke functie 'Supercomplete' voorspelt uw volgende actie, niet alleen de volgende regel code, waardoor het intuĆÆtiever en vooruitstrevender is dan traditionele autocomplete tools.

Codeium ondersteunt meer dan 70 programmeertalen en is compatibel met de belangrijkste IDE's en platforms. Codeium past zich aan de behoeften van individuen, teams en ondernemingen aan.

De beste functies van Codeium

Maak blokken code van meerdere regels, inclusief functie-aanroepen en gebeurtenissen afhandelen, met minimale invoer

Hernoem variabelen, zuiver typefouten en bind gebeurtenissen automatisch af in uw editor

Geniet van SOC2 Type 2 compliance voor veilige en betrouwbare codeerworkflows

Integreer met IDE's en platforms zoals Chrome, Safari, MacOS, iOS en Android voor flexibele codeeromgevingen

Codeium limieten

Beperkte foutopsporingshulp voor complexe logische fouten

Geeft af en toe irrelevante suggesties, waardoor de werkstroom in complexe of onconventionele code wordt verstoord

Prijzen voor Codeium

Pro: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Ultimate: $60/maand per gebruiker

$60/maand per gebruiker Teams: $35/maand per gebruiker

$35/maand per gebruiker Teams Ultimate: $90/maand per gebruiker

$90/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Codeium beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

**Wat zeggen gebruikers over Codeium?

Ik gebruik Codeium nu al een tijdje en het is snel een onmisbaar hulpmiddel geworden in mijn ontwikkelworkflow. De AI-functie voor het voltooien van code is ongelooflijk intuĆÆtief en versnelt mijn codeerproces aanzienlijk._

G2 beoordeling

šŸ§ Leuk weetje: Het menselijk brein heeft ongeveer 86 miljard neuronen terwijl de meeste AI-modellen veel minder parameters hebben. AI kan echter veel sneller gegevens verwerken en analyseren dan onze hersenen, waardoor het krachtig is voor bepaalde Taken.

5. OpenAI Codex (het beste voor complexe codeertaken en het werken met API's)

via OpenAI Codex OpenAI Codex, ontwikkeld door de makers van ChatGPT, slaat een brug tussen natuurlijke taal en programmeren door geschreven prompts om te zetten in uitvoerbare code. Door gebruik te maken van de geavanceerde taalverwerkingsmogelijkheden van GPT-3 en miljarden regels code uit openbare bronnen, vereenvoudigt Codex coderingstaken voor ontwikkelaars van alle niveaus.

De mogelijkheid om snel relevante code te genereren maakt het een handige assistent voor productiviteit van ontwikkelaars .

OpenAI Codex beste functies

Werk met meer dan een dozijn programmeertalen, waaronder JavaScript, PHP, Swift en Shell-scripting

Pas Codex toe voor taken als het transporteren van code, het uitleggen van snippets of het refactoren van projecten

Maak gebruik van het 14 KB geheugen voor Python, dat een dieper contextueel begrip biedt dan GPT-3

Gebruik Codex om bibliotheken, API's of functies voor te stellen voor specifieke Taken, wat de ontwikkeling versnelt

OpenAI Codex beperkingen

De code van Codex kan fouten bevatten of soms niet functioneel zijn

Het heeft vaak moeite met complexe codeertaken waarbij meerdere componenten samengevoegd moeten worden

Prijzen voor OpenAI Codex

Aangepaste prijzen

OpenAI Codex beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

**Wat zeggen echte gebruikers over OpenAI Codex?

Ik ben gewend aan coderende AI's zoals Github Copilot die geen R ondersteunen. Vandaag kreeg ik bĆØta-toegang tot Codex en ik ben omver geblazen. Het begrijpt R zonder dat je hoeft te weten dat je R gebruikt

Reddit recensie

šŸ” Did You Know? De term 'spam' voor ongewenste e-mail komt eigenlijk van een Monty Python sketch uit de jaren 1970 waarin een groep Vikingen herhaaldelijk 'Spam' scanderen in een restaurant, waardoor de klanten overweldigd worden. Het internet heeft de term overgenomen om de overweldigende stroom ongevraagde berichten te beschrijven.

6. CodeT5 (het beste voor grote codebestanden en AI-gestuurde codeanalyse)

via CodeT5 CodeT5 is een open-source, op transformatoren gebaseerd model dat speciaal is ontworpen voor programmeertaken.

Het is ontwikkeld door onderzoekers van Salesforce en bouwt voort op de T5-principes (Text-to-Text Transfer Transformer) van Google en past deze aan voor aan code gerelateerde Taken.

Deze hulpmiddel voor softwareontwikkeling blinkt uit in het samenvatten, genereren, verfijnen en zelfs vertalen van code naar code. Hierdoor kan het taalspecifieke elementen zoals variabelenamen en functie-aanduidingen met precisie verwerken.

CodeT5 beste functies

Identificeer dubbele delen code in grote projecten om je codebase schoon te houden

Krijg duidelijke uitleg over wat een code snippet doet, waardoor het makkelijker wordt om nieuwe talen of frameworks te leren

Naadloos code omzetten van de ene taal, zoals Python, in een andere, zoals JavaScript

De leesbaarheid verbeteren of de functie optimaliseren door gebruik te maken van de intelligente verfijningsmogelijkheden

CodeT5 beperkingen

CodeT5 kan moeite hebben met het begrijpen van complexe codebases, wat leidt tot minder nauwkeurige suggesties

Het aanpassingsvermogen van het model aan specifieke codeerstijlen of nicheprogrammeertalen kan beperkt zijn

Prijzen voor CodeT5

Gratis

CodeT5 beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

**Wat zeggen echte gebruikers over CodeT5?

Niet genoeg beoordelingen

7. IntelliCode (het beste voor Visual Studio gebruikers die op zoek zijn naar AI-gestuurde suggesties om coderingsefficiƫntie en -nauwkeurigheid te verbeteren)

via IntelliCode Intellicode is een AI-assistent voor Visual Studio en Visual Studio Code die het coderen in grote projecten vereenvoudigt. Het maakt gebruik van machine learning om code patronen uit echte opslagplaatsen te analyseren.

Het rangschikt de meest relevante voltooid bovenaan de IntelliSense lijst om zich te concentreren op ontwikkeling in plaats van het doorzoeken van hele functies. Wat Intellicode uniek maakt, is de mogelijkheid om zich aan te passen aan je codeerstijl en voorbeelden te geven van API-gebruik in open-source projecten.

De beste functies van IntelliCode

Gebruik de tool binnen Visual Studio of Visual Studio Code zonder je processen te onderbreken

Vereenvoudig je codebase door repetitieve blokken te herkennen en de onderhoudbaarheid te verbeteren

Krijg intelligente code voltooid gerangschikt op relevantie, aangepast aan uw project

Leer hoe ontwikkelaars specifieke API's gebruiken met voorbeelden uit de praktijk van GitHub

IntelliCode beperkingen

Beperkte taalondersteuning voor minder gangbare talen

Voor bepaalde talen zoals Python heeft IntelliCode de Microsoft Python Language Server nodig om goed te functioneren

IntelliCode prijzen

Gratis

IntelliCode beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

**Wat zeggen echte gebruikers over IntelliCode?

De verbeteringen van IntelliCode hebben niet alleen betrekking op het voltooien van beweringen. IntelliCode geeft ook advies over de meest geschikte overload voor die API gezien de huidige code context. Geen onnodig scrollen meer!_

Reddit beoordeling

šŸ§ Fun feit: Het eerste computervirus, genaamd Creeper, verscheen in 1971 . Het was een zelfreplicerend programma dat was ontworpen om het concept van een virus te demonstreren, en het toonde een bericht dat luidde: "Ik ben de kruiper, vang me als je kunt!"

8. DeepCode (het beste voor het identificeren en oplossen van potentiƫle bugs of problemen met de veiligheid met realtime codebeoordelingen en inzichten)

via Replit Ghostwriter Ghostwriter van Replit is ontworpen om u te helpen een betere programmeur te worden door te focussen op creativiteit en repetitieve codeertaken te automatiseren. Het werkt als een mentor en een medewerker, die de context van je project begrijpt en relevante oplossingen biedt.

Het Cursor AI alternatief ondersteunt 16 programmeertalen en integreert naadloos met Replit's online IDE voor snel coderen onderweg.

Replit Ghostwriter beste functies

Beschrijf je behoeften in gewoon Engels om volledige functies te genereren

Markeer onbekende code om duidelijke, stap-voor-stap uitleg te krijgen

Spraakmemo's opnemen om snel projecten te starten terwijl u niet bij uw toetsenbord bent

Persoonlijke hulp bij complexe code of het leren van nieuwe programmeerconcepten

Replit Ghostwriter limieten

Hoewel Ghostwriter over het algemeen behulpzaam is, geeft hij soms suggesties die niet overeenkomen met de bedoeling van de gebruiker

Sommige gebruikers hebben gerapporteerd dat Ghostwriter soms traag is, wat mogelijk invloed heeft op de codeerervaring

Replit Ghostwriter prijzen

Replit Core: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Teams: $40/maand per gebruiker

Replit Ghostwriter beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (90+ beoordelingen)

4.5/5 (90+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

**Wat zeggen gebruikers over Replit Ghostwriter?

Ik ben gefascineerd door het feit dat je eindelijk direct in de opslagplaats code kunt maken met AI. Het gaat snel, geeft goede resultaten en bovenal is het een oplossing die direct ingezet kan worden en niet later op externe servers draait die je moet kunnen configureren.

G2 beoordeling

šŸ¤ Vriendelijke herinnering: Valideer AI-gegenereerde code altijd in de context van je bestaande codebase. Zelfs met zeer nauwkeurige suggesties kan integratie in verouderde systemen of grote projecten onverwachte bugs of problemen met de prestaties introduceren.

10. Eclipse Che (Beste voor cloudgebaseerde IDE en werkruimtebeheer)

via Eclips Che Eclipse Che is een cloud-gebaseerde ontwikkelaarswerkruimte en IDE die coderen, testen en debuggen vereenvoudigt, waardoor het een kanshebber is voor de beste code editor in cloud-gebaseerde ontwikkeling.

Het is ontworpen als een open-source platform en biedt werkruimten op afstand die toegankelijk zijn vanaf elke browser, waardoor lokale installaties niet meer nodig zijn. Met zijn op Kubernetes gebaseerde architectuur maakt Eclipse Che schaalbare en veilige ontwikkeling op afstand mogelijk.

Eclipse Che beste functies

Direct verbinding maken met GitHub, GitLab of Bitbucket voor naadloos versiebeheer

IDE's configureren om te werken op air-gapped netwerken en voldoen aan FIPS-standaarden

VS Code of JetBrains IDE's op afstand gebruiken via veilige, schaalbare Kubernetes installaties

Toegang voor teamleden verifiƫren met OpenID Connect en Kubernetes RBAC

Eclipse Che beperkingen

Gebruikers hebben gerapporteerd dat Eclipse Che last kan hebben van lag en bevriezing

Eclipse Che werkruimten heeft standaard geheugen limieten, wat de ontwikkeling van resource-intensieve applicaties kan beperken

Eclipse Che prijzen

Aangepaste prijzen

Eclipse Che beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (60+ beoordelingen)

4.3/5 (60+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

**Wat zeggen echte gebruikers over Eclipse Che?

Het is een goede IDE als je weet wat je doet. Het werkt geweldig met Java, maar om andere talen te laten werken, moet je veel plugins installeren om ze te ondersteunen. Het duurt even voordat je gewend bent aan de interface, maar als je dat eenmaal bent, kun je er heel veel mee doen! Het is erg functiegericht en heeft veel opties en instellingen om je werkstroom zo goed mogelijk te laten werken

G2 beoordeling

11. Bolt.new (Beste voor lichtgewicht, cloud-gebaseerde code om ontwikkeling te stroomlijnen)

via Bout.nieuw Bolt.new is een AI-gedreven webontwikkelingsplatform dat het aanmaken en implementeren van full-stack applicaties rechtstreeks in uw browser stroomlijnt. Door AI-hulp te integreren met StackBlitz's in-browser ontwikkelomgeving, kunt u met Bolt.new code genereren, applicaties uitvoeren en implementeren zonder lokale installaties nodig te hebben.

Je kunt ook npm-pakketten installeren, backends configureren en integreren met databases zoals Supabase.

Bolt.new beste functies

Wijzig en verfijn uw code direct in de browser-gebaseerde IDE

Lanceer uw applicaties naar productieomgevingen met geĆÆntegreerde implementatietools

Deel je werk met belanghebbenden via URL voor eenvoudige samenwerking en feedback

Voeg npm-pakketten toe en beheer afhankelijkheid zonder het platform te verlaten

Bolt.new beperkingen

Gebruikers hebben potentiƫle problemen met de veiligheid gerapporteerd

Sommige gebruikers hebben aangetekend dat Bolt.new onnodige afhankelijkheid aan projecten kan toevoegen, wat het ontwikkelingsproces kan compliceren

Prijzen van Bolt.new

Pro: $9/maand per gebruiker

$9/maand per gebruiker Teams: $29/maand per gebruiker

Bolt.nieuwe beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

**Wat zeggen gebruikers over Bolt.new?

Niet genoeg beoordelingen

šŸ¤ Vriendelijke herinnering: Hoewel AI terugkerende Taken kan uitvoeren en kan helpen bij het opsporen van veelvoorkomende bugs, moet je er niet alleen op vertrouwen voor diepgaande architecturale beslissingen of het oplossen van kritieke problemen. Behoud uw expertise in systeemontwerp, veiligheid en schaalbaarheid.

Maak meer Klaar met ClickUp

Hoewel Cursor AI nuttige functies biedt voor ontwikkelaars, is het niet de perfecte oplossing voor elk project of coderingsbehoefte. De 11 tools die we hebben onderzocht bieden verschillende oplossingen om codering te stroomlijnen, productiviteit te verbeteren en samenwerking te verbeteren.

ClickUp springt eruit als de meest veelzijdige en krachtige optie onder deze alternatieven.

