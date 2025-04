Top 13 Google Slides Alternatieven

Honderd keer naar hetzelfde sjabloon staren kan zelfs de spannendste presentatie saai maken. Als je wel eens denkt: 'Het moet beter kunnen', dan ben je niet de enige.

Docenten die lessen ontwerpen, professionals die pitches voorbereiden en teams die aan ideeƫn werken, hebben vaak tools nodig die verder gaan dan de basis.

Hoewel Google Slides een populaire keuze is, biedt het niet altijd de flexibiliteit of functies die passen bij jouw unieke behoeften.

Laten we eens kijken naar 13 Google Slides alternatieven die de manier waarop je presentaties maakt kunnen veranderen. šŸ§‘ā€šŸ’»

ā° 60-seconden samenvatting

Hier zijn de top 10 Google Slides alternatieven om uit te proberen:

ClickUp (De beste voor het maken van samenwerkingspresentaties en workflows)

Canva (de beste voor visueel verbluffende presentaties)

Beautiful.ai (de beste voor AI-gestuurd ontwerp)

Prezi (de beste voor niet-lineaire storytelling)

Powtoon (de beste voor geanimeerde presentaties)

Microsoft PowerPoint (de beste voor veelzijdigheid)

Pitch (Beste voor moderne samenwerking)

Mentimeter (de beste voor interactieve presentaties)

Keynote (Beste voor gebruikers van het Apple ecosysteem)

LibreOffice Impress (de beste voor liefhebbers van open source)

Visme (de beste voor interactieve en datagestuurde presentaties)

Gamma (de beste voor AI-gestuurde, flexibele storytelling)

Zoho Show (de beste voor naadloze samenwerking in teams)

Beperkingen van Google Slides

Google Slides wordt veel gebruikt, maar heeft een aantal beperkingen die de bruikbaarheid kunnen belemmeren:

Inconsistenties in de opmaak: Het aanpassen van de opmaak van verschillende dia's kan frustrerend zijn, omdat wijzigingen niet altijd consequent worden doorgevoerd tijdens de presentatie

Het aanpassen van de opmaak van verschillende dia's kan frustrerend zijn, omdat wijzigingen niet altijd consequent worden doorgevoerd tijdens de presentatie Gebrek aan geavanceerde functies: Voor complexere presentaties mist Google Slides functies zoals gedetailleerde grafieken, geavanceerde datavisualisatie of interactieve elementen

šŸ” Wist je dat? Google Slides was aanvankelijk google Presentations' in 2007. In 2012 werd het 'Slides' om in lijn te komen met Google's branding voor zijn productiviteitssuite.

Alternatieven voor Google Slides in een oogopslag

Om je te helpen bij je keuze, vind je hier een kort overzicht van enkele van de beste Google Slides alternatieven. šŸ‘‡

Het beste voor Google Slides ClickUp Aanpasbare sjablonen, Whiteboards en AI-hulpmiddelen op Ć©Ć©n plek Presentaties en werkstromen in samenwerking Canva Uitgebreide bibliotheek met sjablonen en media-assets Visueel verbluffende presentaties Intelligente sjablonen en lay-outaanpassingen met AI-ondersteuning Snelle, professionele presentaties Prezi Niet-lineair, inzoombaar canvas Dynamische, verhalende presentaties Powtoon: Animatietools voor boeiende videopresentaties: Training, onderwijs en marketing projecten Microsoft PowerPoint Veelzijdige functies met offline en online compatibiliteit Traditionele multimedia presentaties Moderne presentaties in teams Mentimeter: Interactieve peiling en real-time betrokkenheid van het publiek Keynote Geavanceerde animaties en naadloze integratie met het Apple ecosysteem Gebruikers van Apple apparaten en hoge eisen aan het ontwerp LibreOffice Impress Open-source oplossing met uitgebreide compatibiliteit Kosteneffectieve presentaties Visme Datagestuurde visuele content met interactiviteit Marketing, onderwijs en business visuals Gamma Adaptieve, op kaarten gebaseerde storytelling format Frisse en flexibele presentatieontwerpen Zoho Show Krachtige samenwerking met naadloze integratie van Zoho apps Teams die Zoho's productiviteitssuite gebruiken

**De vroegste 'presentaties' gaan terug tot de oude beschavingen. Net als moderne diavoorstellingen gebruikten de Egyptenaren hiƫrogliefen op muren om verhalen te vertellen en boodschappen over te brengen.

De 13 beste alternatieven voor Google Slides om te gebruiken

Google Slides is een degelijke optie, maar soms heb je iets meer nodig om je presentaties te laten opvallen.

Van betere ontwerpopties tot een soepelere samenwerking, sommige tools bieden precies wat je mist. Hier zijn 13 alternatieven om je presentaties tot leven te brengen. šŸ›Ÿ

1. ClickUp (Beste voor het maken van samenwerkingspresentaties en werkstromen) ClickUp

is de alles-app voor werk, ontworpen om teams te helpen georganiseerd te blijven en efficiƫnter te werken. Het brengt alles op ƩƩn plek, van Taakbeheer tot Kennisbeheer, tot real-time communicatie en meer, allemaal aangedreven door AI.

Als het aankomt op het maken van presentaties, onderscheidt ClickUp zich door het aanbieden van een verscheidenheid aan tools die samenwerking gemakkelijk en ontwerp eenvoudig maken. Laten we deze eens verkennen. šŸ‘€

Allereerst bieden de presentatiesjablonen van ClickUp een eenvoudige maar effectieve manier om gepolijste, professionele presentaties te maken. Ze zijn volledig aanpasbaar, dus u kunt ze aanpassen aan uw behoeften.

Een leraar kan bijvoorbeeld gemakkelijk een presentatie voor een lesplan maken en afbeeldingen, tekst en aantekeningen toevoegen om leerlingen te motiveren. Ook een projectmanager kan een van deze sjablonen gebruiken om Taak-updates, tijdlijnen en sleutelresultaten te presenteren, terwijl alles op Ć©Ć©n lijn blijft.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-12.png ClickUp presentatiesjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-200520751&afdeling=verkoop-crm&\*qf1g4p*\_gcl_aw*R0NMLjE3MzQwMDA5NTQuQ2owS0NRaUFzT3E2QmhEdUFSSXNBR1E0LXpqWHRpaGluQ0FjMVljcGlwUU5hdFFjN3ZwYzc5Yms0aDNvbmNTcmFOLVo0RU5uRXlDRjVmRWFBaXVURUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTMzNjE3OTc1Ny4xNzMyNTczODM4 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp presentatie sjabloon biedt vooraf ontworpen dia's die voldoen aan verschillende presentatiestijlen en -behoeften.

U kunt uw presentatie eenvoudig aanpassen aan uw publiek, of het nu gaat om een formele zakelijke vergadering, een creatieve pitch of een educatief seminar. Het strakke, aantrekkelijke ontwerp houdt je publiek geĆÆnteresseerd, wat cruciaal is voor effectieve communicatie.

Het sjabloon bevat ook visuele elementen zoals grafieken en grafieken die je snel kunt bewerken om je gegevens weer te geven.

ClickUp Whiteboards ClickUp Whiteboards

til samenwerking naar een hoger niveau. Deze interactieve ruimtes laten u en uw team in realtime samen creƫren.

Genereer en verfijn presentatie-inhoud met ClickUp Brain om sneller en slimmer content aan te maken

Dus als u als leerkracht werkt aan een lesplan, dan is dit AI-tool voor presentaties kan je helpen om duidelijke, boeiende content op te stellen die aansluit bij het onderwerp. Of een professional die een voorstel maakt, kan Brain gebruiken om de boodschap te verbeteren en ervoor te zorgen dat de toon aansluit bij de behoeften van het publiek.

ClickUp Docs

De inhoud van de gegenereerde presentatie weergeven in ClickUp Docs

En vergeet niet ClickUp Documenten . U kunt eenvoudig content schrijven en bewerken in Docs en de tekst vervolgens insluiten in Whiteboards voor naadloze samenwerking.

Zo kun je bijvoorbeeld de eerste opzet van de sleutelpunten van je presentatie in Docs schrijven en je team op Whiteboards laten werken aan het eindproduct.

Beste functies van ClickUp

Uw presentaties stroomlijnen: Gebruik aanpasbare sjablonen om professionele en publieksspecifieke dia's te maken

Gebruik aanpasbare sjablonen om professionele en publieksspecifieke dia's te maken Vereenvoudig het aanmaken van content: Versterk de productiviteit met AI content aanmaken via ClickUp Brain, die u helpt bij het opstellen en bijschaven van presentatiemateriaal

Versterk de productiviteit met AI content aanmaken via ClickUp Brain, die u helpt bij het opstellen en bijschaven van presentatiemateriaal Moeiteloos tools combineren: Documenten insluiten in Whiteboards om gestructureerde content samen te voegen met visuele elementen

Documenten insluiten in Whiteboards om gestructureerde content samen te voegen met visuele elementen Gegevens effectief presenteren: Visuals zoals grafieken en grafieken toevoegen en bewerken om complexe informatie begrijpelijker te maken

Visuals zoals grafieken en grafieken toevoegen en bewerken om complexe informatie begrijpelijker te maken Deel uw werk gemakkelijk: Distribueer presentaties of exporteer ze voor gemakkelijke toegang en delen

Beperkingen van ClickUp

Bevat geen geavanceerde animaties of overgangen

Functies zoals aantekeningen van sprekers of voorvertoningen van dia's tijdens live presentaties zijn niet beschikbaar in het platform

Prijzen voor ClickUp

Free forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

**Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Ik ben dol op ClickUp! Ik heb veel tools gebruikt om mijn project workflows en wat al niet meer te beheren, maar niets voldeed zo goed aan mijn behoeften als ClickUp. Het heeft alles wat je nodig hebt (het is de alles app voor werk) en voldoet aan al je persoonlijke en professionele behoeften. Mijn favorieten zijn de sjablonen (wat is er niet leuk aan!) en Docs._

Gebruiker Reddit

šŸ§ Leuk weetje: De eerste diaprojector, genaamd de toverlantaarn werd uitgevonden in de 17e eeuw. Het gebruikte licht, glazen lantaarnplaten en lenzen om afbeeldingen te projecteren en was daarmee een voorloper van de huidige digitale lantaarnplaten.

2. Canva (de beste voor visueel verbluffende presentaties)

via Canva Canva stelt design voorop en is daarom het platform bij uitstek voor visueel aantrekkelijke presentaties. Dankzij de uitgebreide bibliotheek met sjablonen en gebruiksvriendelijke tools kunnen zelfs niet-ontwerpers met Canva professionele content maken.

Naast presentaties is Canva een uitgebreid ontwerp-ecosysteem dat ideaal is voor posts op sociale media, marketingmateriaal en nog veel meer.

De beste functies van Canva

Toegang tot een uitgebreide bibliotheek met meer dan 500.000 sjablonen om zakelijke presentaties, posts op sociale media en andere ontwerpen te maken

Verken gratis en eersteklas stockfoto's, video's en afbeeldingen om de visuele aantrekkingskracht van uw ontwerpen te verbeteren

Creƫer een consistente merkidentiteit met behulp van de functie brand kit, zodat uw presentaties op ƩƩn lijn liggen met de bedrijfsrichtlijnen en visuele thema's

Onderweg ontwerpen maken en bewerken met de volledig functionele mobiele app van Canva, die flexibiliteit biedt voor gebruikers die op afstand moeten werken

Presentaties opnemen met de weergave voor sprekers om gepolijste en boeiende content te leveren voor uw publiek

De beperkingen van Canva

Beperkte geavanceerde animatieopties zijn misschien niet geschikt voor gebruikers die zeer interactieve presentaties nodig hebben

Bestandsorganisatie kan rommelig worden voor frequente gebruikers met een groot aantal projecten

Basisopties voor grafieken en gegevensvisualisatie voldoen mogelijk niet aan de behoeften van presentaties met veel gegevens

Prijzen voor Canva

Free forever

Canva Pro: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Canva Teams: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Canva Enterprise: Aangepaste prijzen

Canva beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

4.7/5 (4.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (11.000+ beoordelingen)

**Wat zeggen echte gebruikers over Canva?

Ik vind het geweldig dat ik snel en zonder gevoel professioneel uitziende afbeeldingen kan maken. Het brede bereik van sjablonen, foto's en aanpassingsopties maken het gemakkelijk om unieke ontwerpen te maken voor alles wat ik nodig heb om het gemakkelijk te kunnen implementeren voor sociale media, presentaties of persoonlijke projecten. Het is ook geweldig dat ik het op mijn telefoon of laptop kan gebruiken, zodat ik onderweg kan ontwerpen.

G2 beoordeling

3. Beautiful.ai (Beste voor AI-gestuurd ontwerp)

via Mooi.ai Beautiful.ai maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om het ontwerp van presentaties te vereenvoudigen door lay-outs, opmaak en ontwerpbeslissingen te automatiseren.

Met de functie voor slimme dia's zorgt het platform voor een professionele afwerking zonder dat er geavanceerde ontwerpvaardigheden nodig zijn. De AI-gestuurde aanpak is ideaal voor gebruikers die prioriteit geven aan snelheid en efficiƫntie bij het aanmaken van presentaties.

De beste functies van Beautiful.ai

Ontwerp presentaties moeiteloos met slimme sjablonen op basis van AI die lay-outs automatisch aanpassen aan uw content

Volg de betrokkenheid van de kijker met ingebouwde analyse- en bijhoudtools, die waardevolle inzichten geven in het gedrag van uw publiek

Visualiseer gegevens effectief met automatisch geformatteerde grafieken en diagrammen, zodat ze duidelijk en professioneel zijn

AI-gestuurde diavoorstellen ontvangen op basis van uw type content, die u naar een professioneel ogend ontwerp leiden

Toegang tot de versiegeschiedenis om bewerkingen effectief te beheren en terug te keren naar eerdere ontwerpen wanneer dat nodig is

Beautiful.ai limieten

De aanpassingsmogelijkheden zijn beperkt in vergelijking met traditionele ontwerptools, waardoor de creatieve flexibiliteit beperkt is

De variatie in sjablonen is minder groot, wat de ontwerpkeuzes kan beperken

Exportopties in de gratis versie zijn beperkt, wat de toegang tot hoogwaardige uitvoer beperkt

Beautiful.ai prijzen

Pro: $12/maand (jaarlijks gefactureerd)

$12/maand (jaarlijks gefactureerd) Teams: $50/maand per gebruiker

$50/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Ad hoc projecten: $45

Beautiful.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (170+ beoordelingen)

4.7/5 (170+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (80+ beoordelingen)

**Wat zeggen echte gebruikers over Beautiful.ai?

Ik hou van de AI Bot die prachtige dia's maakt met geweldige visuals. Hiermee kun je in korte tijd een hele presentatie maken. Het is beter dan andere platforms vanwege de vele beschikbare sjablonen en de nauwkeurigheid. De suggesties om de tekst in te korten of van toon te veranderen zijn ook een pluspunt.

G2 beoordeling

šŸ’” Pro Tip: Minder is meer als het aankomt op dia-ontwerp. Gebruik zo min mogelijk tekst en concentreer je op de sleutelpunten. Streef naar duidelijkheid en eenvoud om je publiek niet te overweldigen.

4. Prezi (het beste voor niet-lineaire verhalen)

via Prezi Prezi herdefinieert presentatie formats met een zoom interface en ruimtelijke storytelling aanpak.

In plaats van dia per dia te bewegen, kun je met Prezi een dynamisch canvas verkennen waar onderwerpen visueel met elkaar in verbinding staan. Dit format is vooral effectief voor het maken van niet-lineaire, boeiende presentaties die zich aanpassen aan de interacties van het publiek.

De beste functies van Prezi

Maak boeiende, niet-lineaire presentaties met behulp van Prezi's zoom canvas om ideeƫn te verbinden en relaties visueel te laten zien

Navigeer dynamisch tussen onderwerpen en subonderwerpen, voor een flexibele vertelervaring op maat van het publiek

Bestaande PowerPoint-dia's omzetten in Prezi-presentaties om uw traditionele content een moderne, interactieve look te geven

Videopresentaties met virtuele achtergronden opnemen voor teams op afstand of online delen

Integreer naadloos met tools voor videoconferenties zoals Zoom, voor interactieve live presentaties

Prezi beperkingen

Vereist een steilere leercurve in vergelijking met traditionele tools

Overmatig gebruik van bewegingseffecten kan leiden tot desoriƫntatie bij de kijker, vooral bij complexe presentaties

Het beheren van complexe presentaties kan een uitdaging worden als het canvas overvol wordt

Prezi prijzen

Individueel: Standaard: $5/maand Plus: $15/maand Premium: $25/maand

Studenten en docenten: EDU Plus: $4/maand EDU Pro: $8/maand Teams: $19/maand per gebruiker

Business: Plus: $15/maand Premium: $25/maand Teams: $39/maand per gebruiker



Prezi beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (5.100+ beoordelingen)

4.2/5 (5.100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.210+ beoordelingen)

**Wat zeggen echte gebruikers over Prezi?

Gemakkelijk te gebruiken en presenteert goed bij clients. Ik vind het geweldig dat je presentatieopties kunt veranderen, zodat je overgangen, in- en uitfaden en in- en uitzoomen hebt. Het is een geweldige manier om clients te betrekken, omdat de beweging ze naar binnen trekt en de software schoon en intuĆÆtief is. _

G2 beoordeling

šŸ” Wist je dat? De term 'Dood door PowerPoint' werd gepopulariseerd in het begin van de jaren 2000 om overdreven lange en weinig boeiende presentaties te beschrijven. Het inspireerde een golf van sessies over hoe je meer boeiende dia's kunt maken.

5. Powtoon (het beste voor geanimeerde presentaties)

via Google Werkruimte Powtoon brengt de mogelijkheden van een animatiestudio naar de alledaagse gebruiker en verandert statische presentaties in dynamische video content. Met behulp van professionele tools en kant-en-klare middelen kunt u met Powtoon geanimeerde presentaties maken voor training, onderwijs en marketing.

Het is een betrouwbare keuze voor projecten waar traditionele dia's te weinig impact hebben.

De beste functies van Powtoon

Kies uit een uitgebreide bibliotheek met geanimeerde tekens, rekwisieten en sjablonen die zijn afgestemd op verschillende branches en gebruikssituaties

Zet tekst om in audio met de functie tekst-naar-spraak, beschikbaar in meerdere talen voor een wereldwijd publiek

Controleer animaties nauwkeurig met tijdlijngebaseerde bewerking, wat flexibiliteit en bewerking op maat biedt voor complexe projecten

Synchroniseer de lipbewegingen van geanimeerde tekens automatisch met voice-overs, waardoor de kwaliteit van je content wordt verbeterd

Muziek en geluidseffecten uit een professionele bibliotheek toevoegen om uw presentaties en video's te verrijken

Powtoon beperkingen

Vereist veel tijd om geavanceerde animatietechnieken onder de knie te krijgen, vooral voor beginners

Het maken van complexe animaties kan tijdrovend zijn, wat de bruikbaarheid voor snelle projecten beperkt

Het ontbreekt aan robuuste functies voor samenwerking in realtime, wat teamworkflows kan vertragen

Abonnementen van een lager niveau beperken de exportkwaliteit, die mogelijk niet voldoet aan professionele normen

Powtoon prijzen

Lite: $50/maand

$50/maand Professioneel: $190/maand

$190/maand Business: $125/maand (jaarlijks gefactureerd)

Powtoon beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (230+ beoordelingen)

4.4/5 (230+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (390+ beoordelingen)

**Wat zeggen echte gebruikers over Powtoon?

Een van de meest aantrekkelijke elementen is dat we Powtoon kunnen gaan gebruiken zonder kennis te hoeven hebben over het gebruik van de tool, omdat het gebruik heel intuĆÆtief is en als je een ander type animatiesoftware hebt gebruikt, zal Powtoon je zeker heel vertrouwd zijn. Daarnaast kun je het in de cloud gebruiken, wat betekent dat elke wijziging en elke update direct wordt opgeslagen, wat het verlies van informatie minimaliseert._

G2 beoordeling

šŸ“– Lees ook: Hoe een presentatie te beĆ«indigen (tips + voorbeelden)

6. Microsoft PowerPoint (het beste voor veelzijdigheid)

via Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint is een algemeen erkende keuze voor presentatiesoftware en biedt een uitgebreid bereik aan functies voor zowel eenvoudige diavoorstellingen als multimediapresentaties. Als de meest gebruikte presentatietool. tts offline mogelijkheden en uitgebreide toolset maken het een praktische en betrouwbare optie voor gebruikers in verschillende industrieƫn, voor beginners en ervaren professionals.

De beste functies van Microsoft PowerPoint

Presentaties maken met diamaster- en sjabloonbesturingselementen voor een consistent ontwerp voor alle dia's

Gebruik geavanceerde animatie en overgangen om interactiviteit toe te voegen en je publiek betrokken te houden

Visualiseer complexe gegevens met SmartArt grafieken en een array aan grafiekopties op maat van zakelijke of academische presentaties

Kies uit een divers bereik van reeds bestaande presentatiesjablonen

Beheer je presentaties efficiƫnt met de ingebouwde weergave voor presentatoren, inclusief aantekeningen, timing en navigatietools

Werk offline met robuuste desktop mogelijkheden, zodat je ononderbroken toegang hebt, zelfs zonder internet verbinding

Microsoft PowerPoint beperkingen

Beperkingen aan de grootte van bestanden voor grote of multimedia presentaties kunnen de prestaties beĆÆnvloeden

Problemen met compatibiliteit tussen platforms kunnen optreden bij het delen van bestanden tussen macOS- en Windows-gebruikers

Prijzen voor Microsoft PowerPoint

Eenmalige aanschaf: $ 179,99

Microsoft PowerPoint beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (4.225+ beoordelingen)

4.2/5 (4.225+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (20.670+ beoordelingen)

**Wat zeggen echte gebruikers over Microsoft PowerPoint?

Microsoft PowerPoint is zeer geschikt voor het maken van projecten om te gebruiken met andere software zoals Captivate of Articulate 360 om webgebaseerde content voor trainingsmodules te maken. Het is minder geschikt als je dia's van verschillende grootte moet gebruiken voor je presentatie, het heeft de neiging om de volgende dia in het project scheef te trekken.

TrustRadius beoordeling

šŸ§ Leuk weetje: PowerPoint, uitgebracht in 1987 revolutioneerde de manier waarop presentaties werden gemaakt. Voordien maakten de meeste presentaties gebruik van fysieke dia's of transparanten op overheadprojectoren.

7. Pitch (Beste voor moderne samenwerking)

via Mentimeter Mentimeter verandert presentaties in interactieve ervaringen door real-time publieksparticipatie mogelijk te maken. Of het nu via live polls, quizzen of woordwolken is, het helpt presentatoren het publiek dynamisch te betrekken, waardoor het ideaal is voor docenten, conferentiesprekers en facilitators.

Bovendien ondersteunt Mentimeter een breed bereik aan apparaten, zodat deelnemers kunnen deelnemen via hun telefoon, tablet of laptop zonder speciale installatie. Deze flexibiliteit maakt het vooral nuttig voor hybride of externe instellingen.

De beste functies van Mentimeter

Verzamel realtime feedback met interactieve polls en quizzen en verhoog zo de betrokkenheid van het publiek

Maak visueel aantrekkelijke woordwolken en opinieschalen, om variatie toe te voegen aan presentaties

Directe visualisaties weergeven van reacties van het publiek voor vereenvoudigde interpretatie van gegevens

Meerdere formaten vragen gebruiken om presentaties aan te passen aan verschillende doeleinden

Exporteren van interactiegegevens voor analyse, zodat bruikbare inzichten uit feedback van het publiek worden verkregen

Mentimeter limieten

Aanpassingsbeperkingen van het basisontwerp kunnen de creatieve vrijheid beperken

De grootte van het publiek op basis abonnementen legt beperkingen op voor deelname

Mentimeter prijzen

Voor professionals:

Free

Basis: $17,99/maand per gebruiker

$17,99/maand per gebruiker Pro: $24,99/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$24,99/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Aangepaste prijzen

Voor het onderwijs:

Free

Basis: $12,99/maand per gebruiker

$12,99/maand per gebruiker Pro: $14,99/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$14,99/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Campus: Aangepaste prijzen

Mentimeter beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (610+ beoordelingen)

4.7/5 (610+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (95+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Mentimeter?

Ik gebruik Mentimeter tijdens onze maandelijkse teamgesprekken. Het is een geweldig hulpmiddel om de groep op te warmen en iedereen in staat te stellen een bijdrage te leveren aan de rest van de vergadering. Sommige maanden maak ik gebruik van de sjablonen en voorgemaakte dia's van Menti. Andere maanden maak ik een snel deck met aangepaste of teamspecifieke vragen. Beide methoden zijn super eenvoudig en vereisen minimale inspanning (maar zorgen voor maximaal plezier)._

G2 beoordeling

šŸ¤ Vriendelijke herinnering: Gebruik je dia's als leidraad, niet als script. Ga rechtstreeks de dialoog aan met je publiek en ga dieper in op de punten die je presenteert in plaats van alleen maar de content voor te lezen.

9. Keynote (het beste voor gebruikers van het Apple ecosysteem)

via Keynote Keynote werkt soepel samen met het ecosysteem van Apple, waardoor je gemakkelijk presentaties kunt maken die er gepolijst en professioneel uitzien. De uitgebreide bibliotheek met animatiehulpmiddelen helpt je om zonder veel moeite beweging en effecten toe te voegen, en de eenvoudige interface houdt het simpel terwijl je je concentreert op je ideeƫn.

Dankzij de iCloud-samenwerking en compatibiliteit tussen Apple-apparaten is het bovendien een solide optie als je waarde hecht aan design en gebruiksgemak.

De beste functies van Keynote

Ontwerp presentaties met filmische effecten, met geavanceerde animaties en Magic Move om objecten te animeren en vloeiende, professionele presentaties te maken

Verfraai je presentatie met typografie en branding tools die speciaal ontworpen zijn om visueel aantrekkelijke resultaten van hoge kwaliteit te produceren

Voeg interactieve animaties voor grafieken toe om gegevens tot leven te brengen en complexe informatie begrijpelijker te maken

Vormen en vectoren aanpassen met geavanceerde bewerkingstools voor volledige creatieve controle om unieke, op maat gemaakte visuals te ontwerpen

Stream je presentaties rechtstreeks naar Apple TV voor flexibele levering en presenteer draadloos zonder je zorgen te maken over kabels of verbindingen

Keynote beperkingen

Beperkt de functie tot Apple-apparaten, waardoor niet-Apple gebruikers worden uitgesloten

Bij het converteren van bestanden worden sommige geavanceerde functies mogelijk niet overgenomen, wat gevolgen kan hebben voor de functionaliteit of het ontwerp van de presentatie

Kleinere selectie sjablonen in vergelijking met sommige andere platforms, wat de variatie kan beperken bij het starten van een nieuw project

Keynote prijzen

Gratis

Keynote beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (520+ beoordelingen)

4.4/5 (520+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (135+ beoordelingen)

**Wat zeggen echte gebruikers over Keynote?

Ik ben geen grote fan, maar de kleine dingen die ik wel goed vind zijn 1) de lange lijst met mogelijke animaties (die vroeger uniek was, maar nu trivialer wordt); 2) de mogelijkheid om de eigen Keynote-bestanden te openen die je misschien nog ergens hebt liggen; 3) de prijs (gratis voor MacOS-gebruikers); en 4) het feit dat het automatisch bestaande presentaties kan animeren en filmclips kan maken.

G2 recensie

šŸ’” Pro Tip: Kies afbeeldingen met een hoge resolutie die je boodschap ondersteunen. Een visueel aantrekkelijke afbeelding kan effectiever zijn dan een blok tekst en je publiek betrokken houden.

10. LibreOffice Impress (Het beste voor open-source enthousiastelingen)

via LibreOffice Impress LibreOffice Impress is een open-source presentatietool die een solide bereik aan functies biedt zonder dat er een abonnement voor nodig is. Het is een praktische optie voor wie lopende kosten wil vermijden en toch toegang wil hebben tot essentiƫle functies voor presentaties.

Impress is compatibel met verschillende bestandsformaten, waardoor het gemakkelijk is om presentaties van verschillende platforms te importeren en exporteren. Het is een goede keuze voor iedereen die controle over zijn gegevens waardeert, omdat het niet afhankelijk is van opslagruimte in de cloud, maar alles lokaal bewaart.

LibreOffice Impress beste functies

Profiteer van het open-source ontwerp om presentaties te maken en te bewerken zonder kosten of abonnementen

Verwerk een verscheidenheid aan teken- en mediatools direct in je presentaties voor creatieve en persoonlijke ontwerpen

Maak animatiepaden en -effecten op maat om je presentaties dynamischer te maken en boeiende visuals te bieden die passen bij je content

Presentaties op meerdere monitoren weergeven voor meer controle en een meer gepolijste en flexibele presentatie-ervaring

Exporteer je presentaties als PDF's met behoud van animaties, zodat je content er consistent uitziet op verschillende apparaten

LibreOffice Impress limieten

De interface kan minder gepolijst aanvoelen, wat de gebruikerservaring kan beĆÆnvloeden, vooral voor degenen die gewend zijn aan meer intuĆÆtieve platforms

Het ontbreken van sterke functies voor samenwerking in de cloud kan teamworkflows en samenwerking in realtime beperken

Het kan langer duren om functie-updates en nieuwe releases uit te rollen omdat het platform afhankelijk is van community-gedreven ontwikkeling

Prijzen vooribreOffice Impress

Free

LibreOffice Impress beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (25+ beoordelingen)

4/5 (25+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (2.190+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over LibreOffice Impress?

De eerste keer dat ik LibreOffice probeerde, leek het een goed alternatief voor MS Office, tenminste voor wat ik nodig had. Mijn eerste indruk was echter niet geweldig. Ten eerste, het werkt niet erg soepel! het is een beetje laggy, of ik weet niet zeker hoe ik het moet omschrijven._

Reddit gebruiker

šŸ’” Pro Tip: Te veel lettertypes kunnen je presentatie chaotisch maken. Houd het bij Ć©Ć©n lettertype voor koppen en een ander voor tekst, of gebruik een derde voor de nadruk.

11. Visme (het beste voor interactieve en gegevensgestuurde presentaties)

via Visme Visme overbrugt de kloof tussen presentaties, infografieken en interactieve content en biedt tools om visueel aantrekkelijk en dynamisch materiaal te maken. De veelzijdigheid maakt het ideaal voor marketeers, docenten en zakelijke professionals die de betrokkenheid van het publiek in verschillende formats willen behouden.

De veelzijdigheid zorgt ervoor dat het kan voldoen aan de behoeften van verschillende industrieƫn en gebruikerstypen, waardoor het een veelgebruikt hulpmiddel is voor het maken van effectieve, aandachttrekkende content in verschillende formats.

De beste functies van Visme

Maak dynamische en visueel aantrekkelijke presentaties met geavanceerde widgets voor datavisualisatie

Voeg klikbare elementen en animaties toe om statische dia's te transformeren in interactieve content voor publieksparticipatie

Krijg toegang tot een uitgebreide bibliotheek met stockmedia om je presentaties te verrijken en professionele visuals toe te voegen die je boodschap aanvullen

Optimaliseer ontwerpen voor meerdere apparaten met behulp van responsieve lay-outs voor content die je ontwerp automatisch aanpassen voor verschillende groottes van schermen

Presentaties hosten op het web of direct insluiten in websites voor naadloze integratie, allemaal zonder dat je extra software of downloads nodig hebt

Visme limieten

Grotere presentaties kunnen prestatievertragingen veroorzaken, wat van invloed kan zijn op processtandaardisatie en de algehele efficiĆ«ntie tijdens het aanmaken beĆÆnvloeden

Het gratis abonnement heeft limieten op functies zoals toegang tot sjablonen, downloadopties en het toevoegen van watermerken, wat de algehele professionele uitstraling van de presentatie kan beĆÆnvloeden

Er zijn geen eigen bewerkingstools voor video, waardoor gebruikers video's in externe software moeten bewerken voordat ze deze aan presentaties kunnen toevoegen

Visme prijzen

Free

Starters: $29/maand

$29/maand Pro: $59/maand

$59/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Visme beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (420+ beoordelingen)

4.6/5 (420+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (710+ beoordelingen)

**Wat zeggen echte gebruikers over Visme?

_Visme is geweldig voor ons team van 8 marketingprofessionals om afbeeldingen, presentaties en ander marketingmateriaal te maken en te delen. Ik zie dat het ook effectief zou zijn voor een grotere marketingafdeling van een onderneming. Het is een beetje prijzig als je team groeit, en soms hebben onze nieuwere leden moeite gehad om de tool te leren

TrustRadius beoordeling

12. Gamma (het beste voor AI-gestuurde, flexibele storytelling)

via Gamma Gamma introduceert een nieuwe manier om presentaties te maken door middel van een adaptief, op kaarten gebaseerd format dat storytelling combineert met visuele impact. Dit innovatieve hulpmiddel is geschikt voor professionals die op zoek zijn naar een frisse benadering van diaontwerp en -structuur.

Het ontwerp maakt vloeiende overgangen tussen content mogelijk, waardoor gebruikers een verhalende werkstroom kunnen creƫren die natuurlijk en boeiend aanvoelt. De flexibiliteit van het kaartsysteem zorgt ervoor dat gebruikers zich gemakkelijk kunnen concentreren op ƩƩn concept tegelijk, zonder het scherm te overladen met te veel informatie.

Gamma beste functies

Organiseer uw ideeƫn en content met behulp van een flexibel, op kaarten gebaseerd systeem dat zich automatisch aanpast aan uw presentatiestijl

Integreer multimedia naadloos, verbeter verhalen met video's, afbeeldingen en meer voor een meer boeiende publiekservaring

Gebruik AI-gestuurde lay-outsuggesties om presentaties samen te stellen die je boodschap op een visueel aantrekkelijke manier benadrukken

Structuur complexe of dichte content met inklapbare secties om je presentatie duidelijk en gemakkelijk te volgen te houden

Deel je presentaties via live koppelingen die automatisch worden bijgewerkt, zodat je team of publiek altijd toegang heeft tot de meest recente versie zonder bestanden opnieuw te hoeven versturen

Gamma limieten

Beperkte offline functie kan problemen opleveren voor gebruikers in afgelegen gebieden

Relatief nieuw platform met minder sjablonen dan gevestigde concurrenten

Gamma ondersteunt niet het animeren van afzonderlijke dia-elementen, wat de dynamische presentatie van content kan limieten

Gamma prijzen

Free

Pro: $8/maand

$8/maand Teams: $16/maand per gebruiker

$16/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Gamma beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

**Wat zeggen echte gebruikers over Gamma?

Gamma is best cool voor het maken van presentaties als je eens iets anders wilt dan de gebruikelijke opties. Het op kaarten gebaseerde systeem is een leuke verandering, waardoor het makkelijk is om je dia's op te bouwen en aan te passen. De AI-suggesties helpen bij de layout, zodat je niet hoeft te stressen over het ontwerp, en het is geweldig om in realtime met teamgenoten samen te werken. De opties voor sjablonen zijn echter nogal beperkt en je kunt geen afzonderlijke dia-elementen animeren, wat een tegenvaller is.

Gebruiker Reddit

Lees ook: Beste gratis sjablonen voor pitchdecks in Slides, PPT en ClickUp

13. Zoho Show (Beste voor naadloze samenwerking in teams)

via Zoho tonen Zoho Show combineert gebruiksvriendelijke functies met robuuste samenwerkingstools, waardoor het een sterke concurrent is voor teamgerichte presentatieprojecten. De integratie met het ecosysteem van Zoho biedt extra voordelen voor degenen die al gebruik maken van hun suite van applicaties.

Daarnaast biedt Zoho Show een breed scala aan sjablonen en aanpassingsopties, waarmee teams presentaties kunnen maken die zowel functioneel als visueel aantrekkelijk zijn. Het maakt ook eenvoudige opslagruimte en delen in de cloud mogelijk.

Zoho Show beste functies

Werk op verschillende apparaten met cloud-gebaseerde functies en ondersteuning voor mobiele apps, zodat je overal toegang hebt tot je presentaties en ze kunt bijwerken

Bewerk en bekijk content gezamenlijk met op rollen gebaseerde toegangscontroles, zodat teamleden een bijdrage kunnen leveren terwijl je controle houdt over wie de content kan bekijken/wijzigen

Rijke media zoals video's, GIF's en koppelingen direct in dia's insluiten, waardoor je presentaties interactieve ervaringen worden die je publiek boeien en betrekken

Integreer naadloos met andere Zoho apps en creƫer een productiviteitssuite die de werkstroom stroomlijnt en alles georganiseerd houdt

Zoho Show limieten

Kleinere bibliotheek met sjablonen in vergelijking met andere grote concurrenten

Beperkte geavanceerde ontwerpfuncties zijn mogelijk niet geschikt voor gebruikers die op zoek zijn naar complexe aanpassingen

Offline functie is beperkt zonder voorafgaande installatie voor synchronisatie

Exportopties kunnen soms ten koste gaan van de nauwkeurigheid van het format

Zoho Toon prijzen

Free voor maximaal 25 gebruikers

Premium: $4/maand per gebruiker

$4/maand per gebruiker Enterprise: $6/maand per gebruiker

Zoho Toon beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (90+ beoordelingen)

4.3/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (150+ beoordelingen)

**Wat zeggen echte gebruikers over Zoho Show?

Zoho Show is zeer gebruiksvriendelijk en ondersteunt bijna alle soorten apparaten. Je kunt overal gemakkelijk belangrijke kantoorpresentaties delen in de cloud. Het ondersteunt ook presentaties op afstand en Powerpoint-bestanden. Het is gemakkelijk om presentaties te maken, delen en wijzigen en het werkt ook erg snel. Ik hou van de manier waarop ik belangrijke kantoorpresentaties kan delen terwijl ik mobiel ben met Zoho Show.

G2 beoordeling

šŸ¤ Vriendelijke herinnering: Test voordat je een presentatie geeft je apparatuur om er zeker van te zijn dat alles soepel werkt, vooral multimedia-elementen zoals video's of audiobestanden.

ClickUp naar uw beste presentatie ooit

Het maken van indrukwekkende presentaties hoeft geen vervelend proces te zijn. Of je nu een docent bent die een lesplan opstelt, een professional die een voorstel doet of een team dat samenwerkt aan een pitch, de juiste hulpmiddelen kunnen het verschil maken.

Er zijn zoveel alternatieven voor Google Slides dat je zeker een oplossing vindt die perfect past bij jouw behoeften. ClickUp is het ultieme alles-in-ƩƩn platform voor presentaties, naadloze samenwerking en workflow management. De aanpasbare sjablonen, AI-functies en interactieve Whiteboards herdefiniƫren wat presentatietools kunnen doen.

ClickUp helpt u niet alleen bij het maken van presentaties, maar transformeert ook uw manier van plannen, ontwerpen en samenwerken.

Waarom genoegen nemen met minder? Aanmelden voor ClickUp vandaag nog! āœ