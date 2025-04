5 Redenen om uw Business Tools te consolideren en te besparen met ClickUp

Voelt het alsof het aantal tools in je technische stapel blijft groeien, maar het eigenlijke werk steeds moeilijker te voltooien is?

Het komt vaker voor dan u denkt - de 2020 Blissfully SaaS Trends Rapport ontdekte dat ondernemingen gemiddeld 288 verschillende business tools gebruiken in de hele organisatie.

Op dit moment betaalt de gemiddelde onderneming voor extra 7,6 business tools met dezelfde functie. Met zoveel SaaS abonnementen en communicatietools verspreid over de hele organisatie wordt er onnodig veel geld verspild.

Het aantal dubbele online business tools stijgt zelfs met 80% per jaar. 🤯

Het is waarschijnlijker dan niet dat uw kleine bedrijf of onderneming financieel voordeel zou kunnen halen uit het consolideren van uw technologiestapel. Maar u wilt geen dingen wegdoen alleen om wat geld te besparen. In plaats daarvan heb je business tools nodig die geld besparen en werkstromen verbeteren, zodat je team meer bereikt in minder tijd! ⚡️ We zullen het maar gewoon zeggen: er zijn serieuze redenen voor hoe uw bedrijf kan besparen met ClickUp.

Het gaat niet alleen om het verminderen van het aantal business tools. Met ClickUp geeft u uw teams de ruimte om samen te werken, taken toe te wijzen en projecten in beweging te houden met een eenvoudig aanpasbaar platform dat voor iedereen geschikt is.

En voor de meesten heeft niets zo'n grote invloed op het resultaat als productiviteit!

Veiligheid STANLEY Veiligheid voordat ze ClickUp gingen gebruiken, waren ze silo's in meerdere online bedrijfstools. Als virtuele organisatie had STANLEY een 'bottom-up'-aanpak nodig om processen en samenwerking overal te verbeteren.

Gebruik kant-en-klare automatiseringsrecepten of pas ze aan op basis van de behoeften van uw bedrijf, zodat uw team zich kan concentreren op wat het belangrijkst is

Daarom vinden zo veel kleine en grote bedrijven dat ClickUp een echte geldbesparende oplossing is. Eigenaars van bedrijven ontdekken snel hoe ClickUp het aantal overlappende tools met onze talrijke functies vermindert.

U hoeft ons niet op ons woord te geloven-Nick Foster, directeur productbeheer bij Lulu Pers , het bedrijf dat zelf boeken uitgeeft, legde uit hoe zijn team onmiddellijk 12% efficiënter werkte toen ze ClickUp gebruikten als de bron van de waarheid.

En tijdens het proces verving de uitgever twee van zijn tools voor projectmanagement met één!

Toen we Jira gebruikten, werkten onze ontwikkelaars platform code bij die helemaal niet gekoppeld was aan Jira. Dan moesten ze terug naar Jira om handmatig de status te wijzigen. We besteedden te veel tijd aan het bepalen van de status van functies in plaats van ons te concentreren op het opleveren ervan.

Nick Foster, directeur productbeheer @ Lulu Press

Lulu Press heeft zijn team gecentraliseerd met één hub voor werkruimte en heeft productreleases aanzienlijk versneld door dubbele Taken op meerdere platforms zoals Jira te elimineren.

Met ClickUp's krachtige GitHub integratie en robuuste functie voor automatisering, heeft Lulu's team voor webontwikkeling het repetitieve handwerk verminderd en meer dan 8 uur per week bespaard met één app. 🧑‍💻

Lees meer over hoe ClickUp het aantal dubbele apps in uw organisatie kan verminderen met

betere functies tegen een veel lagere prijs_

2. Deel kennis binnen een centrale werkruimte

Heeft u ooit de pure chaos ervaren van het proberen te lokaliseren van een document of informatie wanneer iemand niet beschikbaar is om te helpen?

Dat is geen pretje.

En wat nog erger is, is hoe tijdrovend bestandsbeheer kan zijn in verschillende business tools. Uit het eerder vermelde marktonderzoek blijkt dat werknemers gemiddeld 59 minuten per dag besteden aan het zoeken naar informatie die verborgen zit in zakelijke tools van organisaties.

Pas uw Whiteboards eenvoudig aan door documenten, Taken en meer toe te voegen

Zonder een uitgebreide en doorzoekbare hub voor het delen van kennis, verspilt uw team tijd en geld met het zoeken naar de dingen die ze nodig hebben om hun werk te doen. ClickUp is de juiste business tool om teams te helpen kennis te ontsluiten met zijn granulaire zoekfunctie! 🔍

In de lijstweergave kunt u de filter- en zoekfuncties gebruiken om taken in een handomdraai te bekijken, te vinden of te organiseren. U kunt de Slapdash integratie om low-latency universele zoekkracht te krijgen in ClickUp.

En met commando's kunt u taken maken en door uw werkruimte navigeren met sneltoetsen. Dit geeft je team een nog snellere manier om toegang te krijgen tot de informatie die ze nodig hebben.

Maak commando's om de kennis verder te personaliseren en te ontketenen

Geavanceerde functies zoals zoeken en filteren stellen organisaties in staat om bestandsbeheer en delen van bestanden zodat alles in één ruimte blijft. Of u nu marketingteksten voor sociale media opslaat of een kalender maakt voor e-mailmarketing, ClickUp is een van de beste online zakelijke tools om bestanden te maken en te delen.

In feite is het organiseren van bedrijfsmiddelen essentieel als u uw bedrijfsprocessen flexibel wilt houden en werknemers wilt laten opgaan in hun werk. Daarom moeten eigenaren van kleine bedrijven teams een gecentraliseerde plek geven om te werken en snel te vinden wat ze nodig hebben. ClickUp Documenten organiseert informatie in één ruimte voor beter delen van bestanden, zodat teams gemakkelijker toegang hebben tot documenten in het hele bedrijf. Gebruikers kunnen Google Documenten verbinden met werkstromen en hoeven zich nooit meer zorgen te maken dat ze de ene zakelijke tool moeten verlaten voor de andere of dat ze informatie kwijtraken in willekeurige Google Drive accounts.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/clickup-docs.gif clickUp Docs functie /%img/

Voeg eenvoudig een Tabel weergave toe om meer context te geven in uw ClickUp Docs

3. Krijg het volledige beeld met uitgebreide en nuttige functies

Teams zijn gewoon niet zo efficiënt als ze tientallen vergelijkbare zakelijke tools gebruiken in plaats van dezelfde. Het goede nieuws is dat zowel eigenaren van kleine bedrijven als grote bedrijven de problemen met de decentralisatie van zakelijke tools en marketingtools tussen teams beginnen op te merken.

De 2021 Marktgids voorSaaS-beheer rapport verwacht dat de helft van de organisaties hun SaaS-applicaties aanzienlijk zal centraliseren tegen 2026. Naast desorganisatie en dure lijsten met dubbele bedrijfshulpmiddelen, zijn de risico's voor de veiligheid van het bedrijf een ander probleem met de toename van bedrijfshulpmiddelen en het daaropvolgende delen van wachtwoorden. 🌎

Visualiseer taken, projecten en werkstromen op de manier die voor u het beste werkt met ClickUp-taaks 15+ aanpasbare weergaven

Het probleem met de meeste productiviteitsplatforms is dat ze maar een paar dingen echt goed doen. Vergelijk dat eens met de enorme reeks functies van ClickUp die bedrijven helpen het volledige plaatje van een project te zien.

De kans is groot dat u wel eens van ClickUp hebt gehoord. En misschien hebt u het wel eens vergeleken met standaard software voor projectmanagement . Maar wat velen zich niet realiseren totdat ze ClickUp dagelijks gebruiken, is dat dit productiviteitsplatform en online business tool zoveel meer doet.

Om eigenaren van kleine bedrijven, grote bedrijven en teamleiders een beter inzicht te geven in de mogelijkheden, duiken we in drie van de minder bekende geavanceerde functies van ClickUp die teams helpen een volledig beeld van hun werk te krijgen:

Functie 1: Whiteboards

Zet vormen om in taken op uw ClickUp Whiteboard om uw ideeën onmiddellijk in actie om te zetten

Er zijn andere soortgelijke producten beschikbaar van populaire bedrijven zoals Miro en Mural, ClickUp Whiteboards is de enige virtuele whiteboardtool die de ideeën van uw teams kan omzetten in gecoördineerde acties. 🎯

Of eigenaren van kleine bedrijven nu moeten brainstormen, strategieën moeten opstellen of agile werkstromen moeten opbouwen, ClickUp Whiteboards kan het allemaal! In tegenstelling tot andere zakelijke whiteboard tools, kan ClickUp een idee sneller omzetten in een specifiek project met ingebouwde taakbeheer mogelijkheden rechtstreeks vanuit uw Whiteboards.

Het is een koud kunstje om context toe te voegen aan uw werkstromen met ingesloten taken en rijke formattering. En iedereen in uw organisatie kan in realtime toegang krijgen en samenwerken alsof u allemaal in dezelfde ruimte bent!

Functie 2: Annotatie en Redactie

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image13-1-1400x726.gif ClickUp functies voor annotatie /%img/

Geef commentaar op bestanden voor snellere samenwerking met de annotatiefunctie van ClickUp

Teams voor sociale-mediamarketing, grafisch ontwerp, contentmarketing, eigenaren van websites en productmarketing beoordelen dagelijks verschillende documenten, bestanden en bedrijfsmiddelen. Veel van deze Teams gebruiken marketingtools zoals Prodigy, Filestage en Annotate. Maar de Annotatie functie van ClickUp gaat nog een stapje verder. ✍️

Met de functies Annotatie en Redactie missen de bijdragers en belanghebbenden van projecten niet langer belangrijke goedkeuringen in hun inbox en ontstaan er langere knelpunten. Dit is wat u kunt doen om feedback en beoordelingen in ClickUp te versnellen:

Populaire bestandstypen zoals PNG, GIF, JPEG, WEBP en MP4 uploaden als bijlagen bij Taken

Bekijk een voorbeeld van alle onopgeloste opmerkingen over de Proef in het gedeelte Nog te doen van een Taak

Open een commentaar vanuit de afspeel balk om video content sneller te testen

Gebruik commentaar om direct over updates te praten in de bestanden

Functie 3: Dashboards

Organiseer de gegevens die u nodig hebt met aangepaste widgets in ClickUp Dashboards

Dit is geen gewoon dashboard. In feite helpt ClickUp's Dashboard een team dicht bij huis, het San Diego Padres efficiënter draaien!

Ken Kawachi, VP Baseball Operations van de Padres, legde uit hoe ClickUp zijn team hielp bij het bijhouden en beheren van de voortgang van projecten, gebudgetteerde en werkelijke uitgaven, kosten en facturering - alles in één oogopslag in aangepaste rapporten.

Het MLB-team had één gecentraliseerde zakelijke tool nodig om de voortgang van hun suite-renovatieproject in Petco Park te beheren en bij te houden. Ze keken naar ClickUp om het grote plaatje van die kosten, toegewezen budgetten, bedrijfsgroei en renovatie-uitgaven visueel te interpreteren in real-time door middel van variantie formules in hun ClickUp Dashboard. 📊

Operations gaat over het vinden van manieren om de organisatie op peil te houden. Daarbij hoort ook het gebruik van technologie zoals ClickUp om efficiënter te werken en makkelijker samen te werken. ClickUp is heel duidelijk en beknopt, maar biedt de eindgebruiker toch de mogelijkheid om het platform zo veel als hij wil aan te passen op basis van zijn voorkeuren. Het heeft me enorm geholpen in mijn dagelijkse werk.

Ken Kawachi, VP Honkbaloperaties @ San Diego Padres

4. Stroomlijn werkstromen met geavanceerde aanpassingen

Verstoringen zijn de vloek van productiviteit. Daarom hebben teams handige en gebruiksvriendelijke zakelijke tools nodig om zich te concentreren op het meest boeiende werk, zodat mensen hun werkstromen kunnen stroomlijnen.

De beste manier om dit te bereiken is door je team te voorzien van een krachtige zakelijke tool die kan worden aangepast aan hun voorkeuren. Vermijd de ontelbare sessies en steeds veranderende tools door teamleiders die komen en gaan!

ClickUp is gebouwd met aanpassingen in het achterhoofd, zodat verschillende afdelingen niet vastzitten aan workflows die voor andere teams zijn gemaakt.

Of het nu gaat om IT die tickets bijhoudt, marketeers die content beheren of technici die agile workflows implementeren, maatwerk wordt cruciaal wanneer werknemers verspreid zijn over zoveel betaalde en gratis tools (vooral bij teams op afstand). 🌐

Pas eenvoudig je Project reikwijdte Whiteboard sjabloon door toevoeging van documenten, taken en meer

Een team dat hulp nodig had bij het opbouwen van meer samenwerkende werkstromen was de afdeling Alumni and Donor Services (ADS) bij Universiteit van Wake Forest . Morey Graham, directeur van ADS Projects, legde uit hoe de afdeling worstelde om de productiviteit te verbeteren omdat teams niet wilden toegeven aan hun eigen gezamenlijke inspanningen.

Hierdoor gebruikten verschillende afdelingen van Wake Forest online business tools zoals Asana , Jira , Trello , Notion , Workfront en Google Drive om werkstromen te stroomlijnen. Teams verplaatsten zich voortdurend tussen tools voor kleine bedrijven om documenten te vinden in Google Documenten, bestanden op te slaan in verschillende accounts, werk toe te wijzen, Taken bij te werken en gegevens toe te voegen.

Toen besloten ze ClickUp eens te proberen. 📈

Het team zag onmiddellijk een verbetering in de afdelingsoverschrijdende afstemming tussen de projecten van het team omdat ClickUp de enige echte informatiebron werd. Door het dashboard aan te passen konden teams precies krijgen wat ze nodig hadden van een online business tool, zodat iedereen vanuit één hub kon werken - iets wat ze misten bij de verschillende andere oplossingen.

We kunnen nu samenwerken binnen één systeem en hebben zichtbaarheid in kritieke gegevens. Hierdoor kunnen onze verschillende teams voortgang rapporteren, problemen met werklast en capaciteit identificeren en nauwkeuriger plannen.

Morey Graham, directeur ADS projecten @ Wake Forest University

5. Bespaar tijd met een van de meest betaalbare opties

Teams willen tijd besparen op het werk dat er echt toe doet, met de context die nodig is om het te doen - en dat alles zonder de afleidingen die de productiviteit in de weg staan. Eigenaars van bedrijven willen dit ook doen zonder de bank te breken. Er zijn veel gratis zakelijke tools, maar hoe zit het met de werkelijke kosten van ClickUp?

En hoe verhoudt het zich tot de online business tools die u al gebruikt of overweegt te gebruiken? U hebt opties, maar niet veel zijn zo krachtig en betaalbaar als ClickUp. Het is gemakkelijk een van de beste gratis tools in de industrie. ✨

Bekijk onze uitsplitsing van de kosten per gebruiker in vergelijking met de toonaangevende online zakelijke tools voor productiviteit:

ClickUp Jira Monday Trello Asana 10 gebruikers $50/maand $600/jaar $70/maand $840/jaar $100/maand $1.200/jaar $100/maand $1.200/jaar $110/maand $1.320/jaar 50 gebruikers $250/maand$3.000/jaar $320/maand$4.200/jaar $500/maand$6.000/jaar $500/maand$6.000/jaar $550/maand$6.600/jaar 100+ gebruikers $500/maand$6.000/jaar $700/maand$8.400/jaar $1.000/maand$12.000/jaar $1.000/maand$12.000/jaar $1.000/maand$13.200/jaar $1.000/maand$13.200/jaar

ClickUp is nog steeds de best geprijsde zakelijke tool voor productiviteit, maar dat betekent niet dat het de zwakste is. Gebruikers krijgen meer functies en aangepaste mogelijkheden in vergelijking met de meeste grote online businesstools in de sector.

RevPartners, een platform voor het bouwen van een revopsmotor, bevond zich in een vergelijkbare situatie als Wake Forest University: ze hadden te veel online bedrijfstools in het hele bedrijf die hetzelfde deden.

Dane Dusthimer, Traffic Partner bij RevPartners, legde uit hoe het team, na de implementatie van ClickUp, zijn online bedrijfstools consolideerde productiviteit apps van drie naar één business tool, wat resulteerde in een kostenbesparing van 50% voor de organisatie.

Met ClickUp hebben we toegang tot alle functies die we nodig hebben op één plek, wat enorm belangrijk voor ons is. Bij ons draait alles om adoptie en zonder een echt gebruiksvriendelijk platform dat dit mogelijk maakt, zou het onmogelijk zijn om alle teams en clients te laten overstappen.

Dane Dusthimer, verkeerspartner @ RevPartners

Is het tijd om je team te versterken met betere online tools die tegelijkertijd je uitgaven voor apps kunnen verlagen? We hopen van wel, want we zouden het leuk vinden als je in de zetel van de bestuurder gaat zitten Free Forever-abonnement van ClickUp om een gratis account aan te maken en te zien waarom ClickUp een van de beste gratis tools op de markt is.

ClickUp helpt eigenaars van kleine bedrijven en grote organisaties om al hun essentiële online bedrijfstools op één plaats te bewaren. Van documenten tot Taken tot Bedrijfscommunicatie - u bespaart uw team elke week een dag

Kijk waar alle commotie over gaat en begin geld te besparen met de best beoordeelde online business tool voor samenwerking en productiviteit!