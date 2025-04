ClickUp + Minerva: Maak van 2025 je beste jaar ooit

#

nieuw jaar, nieuwe ik!

Elk jaar stellen we onszelf nieuwe voornemens voor het nieuwe jaar, en elk jaar lijkt het erop dat ze al mislukken voordat januari voorbij is..

Neem nu even de tijd en denk terug aan het laatste goede voornemen dat je hebt gemaakt.

Wilde je beginnen met een nieuw fitnessregime, meer boeken lezen of eindelijk dat nieuwe bedrijfsidee opstarten waar je het altijd al over had?

Als je bent zoals de meeste mensen, is de kans groot dat je wat moeite had om je aan je voornemen te houden, en raad eens? Dat is heel normaal!

De meeste mensen weten niet hoe ze zich aan een voornemen moeten houden omdat ze niet het juiste abonnement hebben. Natuurlijk, iedereen kan voetballen, maar om te winnen heb je de juiste training, strategie en het juiste team nodig. Het is moeilijk om goede voornemens te realiseren zonder een goed doordacht en gestructureerd abonnement.

Daarom werken we samen met ClickUp en Business Efficiency Coach en ClickUp Consultant Yvonne Heimann voor het maken van de ultieme e-mailcursus over productiviteit om je te helpen je meest productieve jij te worden!

Wat is Minerva eigenlijk? Minerva is een gratis Google Chrome extensie die interactieve how-to gidsen maakt! Gebruikers kunnen online leren hoe ze iets moeten doen door simpelweg een punt te volgen.

Of je nu een telewerker, student of gewoon een nieuwe gebruiker van een platform bent, Minerva kan je helpen om gemakkelijk te leren en te delen hoe je alles Nog te doen online-in de helft van de tijd. Onze cursus laat je alle tips en trucs zien om de perfecte werkruimte voor jou op ClickUp te creëren. 😉

Minerva

Hoe jezelf instellen op succes

De eerste stap naar het bereiken van je doel is het identificeren van de exacte stappen die je moet nemen om daar te komen. Om daar achter te komen, moet je een Taak Audit doen.

Een Taak Audit is gewoon een georganiseerd logboek van wat je elke dag doet.

Het zal je verbazen om te zien waar je je tijd aan besteedt. Als je eenmaal ziet wat je allemaal doet, kun je nauwkeurig bezuinigen, delegeren en je tijd effectief beheren zodat je je goede voornemen kunt uitvoeren.

Is je voornemen om een boek per week te lezen? Dan kun je misschien 15 minuten extra tijd inplannen vlak nadat je je tanden hebt gepoetst en voor je eerste vergadering.

Zonder een Taak Audit zal je spontaan proberen om je goede voornemens in te passen nieuw doel zonder structuur. Dit maakt het gemakkelijker om het over te slaan en uiteindelijk te vergeten. Het doel is om van je voornemen een licht verteerbare gewoonte te maken die op natuurlijke wijze in je dagelijkse of wekelijkse routine past.

Minerva

Het jaar beginnen met een abonnement helpt ClickUp is het perfecte platform om uw abonnement op te stellen, uw voortgang bij te houden en een overzicht te krijgen van vrijwel alles waar u aan werkt.

Of u nu een voornemen opstelt voor uw persoonlijke of professionele leven, onze cursus laat u zien hoe u alle verschillende taken die nodig zijn om uw doel te bereiken, kunt creëren, delegeren en automatiseren. Het kan zijn dat je veel tijd besteedt aan taken die je zou kunnen delegeren.

Misschien heb je niet genoeg tijd opzij gezet om je doel te bereiken. Misschien kom je erachter dat je meer moet gaan slapen!

Wat je ook ontdekt, je zult leren hoe je je tijd efficiënter kunt indelen. 🙌

Met je voornemen in je achterhoofd kun je het nu opdelen in iets kleins dat in je schema past.

Voorstelling van onze e-mailcursus productiviteit voor 2022

We zijn op een missie om werk zo makkelijk mogelijk te maken, zodat je meer tijd kunt besteden aan de dingen waar je van houdt (zoals Squid Games kijken op Netflix) en we hopen dat je nog meer van dat werk kunt doen in 2022.

Onze gratis 3-weekse e-mailcursus laat je precies zien hoe je processen kunt instellen om je werk te stroomlijnen met ClickUp en Minerva.

Je leert hoe je:

Een gepersonaliseerde ClickUp-werkruimte instelt die past bij uw behoeften

Sjablonen maakt en ontwerpt om uw Taken te verkorten

Taken kunt delegeren en toewijzen aan uw team

Duizenden ondernemers en professionals over de hele wereld hebben Yvonne's tips gebruikt om meer zin te krijgen in hun doelen, en nu gaan we hetzelfde doen voor jou. Met 7 eenvoudige video's, stap-voor-stap interactieve gidsen en vooraf ontworpen sjablonen heb je je voornemens in een mum van tijd op orde.

Wat ga jij nu bereiken in 2022? 😉

Schrijf je gratis in voor onze cursus op_ clickup.minervaknows.com!/%href/_