Airtable Projectmanagement Review 2025 (functies, voordelen, nadelen, prijzen)

Is Airtable de juiste tool_ voor jou?

Toen Airtable in 2012 zijn intrede deed, was het in kringen van projectmanagement het hipste jongetje van de klas.

maar krijgt het nog steeds evenveel high-fives als tien jaar geleden?

En nog belangrijker, kan een spreadsheet echt een projectmanagement oplossing zijn?

Deze Airtable review helpt je bij het beantwoorden van deze vragen om te beslissen of het de beste software voor projectmanagement is voor jouw team.

We behandelen de functies, voor- en nadelen en de prijsabonnementen van Airtable om je een uitgebreide review van de app te geven.

Laten we beginnen.

Wat is Airtable?

Airtable is een eenvoudig te gebruiken database- en spreadsheetsoftware . Hiermee kunt u "records" of cellen met gegevens toevoegen aan een uitgebreide gegevenstabel. Deze rasterweergave dient als uw standaard Airtable werkruimte.

In wezen gebruikt Airtable de beste functies van een Excel- of Google Spreadsheets-spreadsheet en presenteert deze in een eenvoudige gebruikersinterface!

Een Airtable-spreadsheet kan een gebruiker helpen: Inventarisgegevens beheren als je nu speciale projecttools hebt?

Ik weet het ook niet!

Maar Airtable is voor die mensen.

5. Blokken in Airtable kunnen plugins van derden integreren

Plugins van derden die Airtable-integratie ondersteunen, worden "blokken" genoemd

Airtable heeft niet de essentiële functies die je zou verwachten in een projectmanagement app (wat de meeste Airtable alternatieven bieden).

Met blokken kun je werken met plugins zoals Google Drive om de nadelen van de tool te compenseren.

Enkele van de populaire integraties zijn:

Slack: instant messaging en communicatietool

GitHub: platform voor softwareontwikkeling

WordPress: gratis open-source content management systeem

Stripe: platform voor online betalingsverwerking

Noot: Het nadeel hier is dat blokken niet zijn inbegrepen in de basis Airtable pricing plannen. Je kunt de Airtable Google integraties niet ontgrendelen zonder flink in de buidel te tasten.

De voordelen van Airtable

waarom zou je Airtable gebruiken?

Hoewel Airtable eigenlijk gewoon een goed uitziende spreadsheet is, heeft het toch een paar voordelen:

1. Aanpasbaar aan alle soorten bedrijven

De gebruikersinterface van Airtable volgt een basis format van een spreadsheet dat geschikt is voor bijna elk bedrijf.

Gebruikers van Airtable kunnen kiezen tussen de Airtable weergaven die het beste voor hen werken en zelfs waarden van gegevens aanpassen in verschillende formats, zoals:

Valuta

Data

Lange tekst

Vooraf ingestelde waarden

Je kunt ook plugins voor apps van derden via blokken integreren in je Airtable-database om je bestaande workflows te stroomlijnen. Je kunt ook de Zapier-integratie gebruiken om verbinding te maken met verschillende apps.

2. Eenvoudig delen van bestanden en Airtable-gegevens

Om het gebrek aan samenwerking in teams functies kunnen gebruikers van Airtable gemakkelijk bestanden en gegevens delen. Deze functie wordt zelfs aangeboden in het gratis Airtable abonnement.

Met desktop-apps en een mobiele app op iOS- en Android-platforms heb je overal toegang tot je bestanden. En met de grote limieten voor bestandsopslag kun je grote bestanden uploaden zodat je team ze kan downloaden.

Voor het delen van je spreadsheetgegevens biedt Airtable een paar deelopties:

Koppelingen delen met verschillende toestemmingen voor weergave

Je Airtable basis integreren in je websites

De Airtable API-sleutel van je basis gebruiken om je app aan te passen (alle gebruikers van Airtable hebben toegang tot hun API-sleutel via de Airtable API-documentatie)

Zet uw gegevens over naar Google Spreadsheets via de Airtable Importer, Zapier of andere apps die een Airtable-integratie ondersteunen

Met deze deelopties kunt u uw Airtable-database of resultaten in een handomdraai delen met wie u maar wilt!

De 6 nadelen van Airtable

Hoewel Airtable een handige software is, is het niet de perfecte management app.

Ik bedoel, het is eigenlijk een database management tool

geen project tool!

Het is net zoiets als het drinken van Cola Light.

Het lijkt in de verste verte niet op echte cola, ook al doet het wel alsof.

We kennen het allemaal.

Hier zijn 6 nadelen van Airtable:

(klik op de koppelingen om naar een specifiek nadeel te springen)

Gebrek aan georganiseerd commentaar maakt samenwerking moeilijk Geen geconsolideerde weergaven van alle teams Instelling van taken (en subtaken) is complex Geen gedetailleerde functies voor rapportage Ontbreekt aan native functie voor bijhouden Kostbaar prijsmodel ### Airtable Con #1: Geen georganiseerd commentaar

Moderne platformen voor projectmanagement draaien om real-time samenwerking en feedback.

Maar Airtable is hier niet voor ontworpen.

In tegenstelling tot de Airtable branding is de eigenlijke tool meer een relationele database die relaties tussen gegevens in een tabel weergeeft.

wat is een relationele database?

**Alleen al het feit dat je dat moet vragen laat zien hoe ingewikkeld dit alles is, toch?

Het betekent dat Airtable zich niet richt op eenvoudige samenwerking of communicatie. Als je een opmerking wilt achterlaten voor je team, moet je meerdere keren zoeken om het juiste record te vinden.

En we weten allemaal hoe leuk het is om door honderden berichten te zoeken!_

De enige oplossing is om Airtable te koppelen aan andere projectmanagement software.

maar wat is het nut daarvan?

Je hebt geen relationele database nodig of een andere superverwarrende, irrelevante term.

Wat je nodig hebt zijn commentaarsecties.

Gelukkig is dat precies wat ClickUp je geeft.

Met ClickUp kun je commentaar achterlaten binnen elke Taak, net als bij Slack!

Je kunt alle gesprekken voeren die je nodig hebt!

En er is meer..

Natuurlijk kun je een opmerking achterlaten waarin je iemand vraagt om iets te doen, maar hoe vaak zeggen mensen dit?

Met toegewezen opmerkingen hoeft u zich nooit zorgen te maken dat uw opmerkingen ongeadresseerd blijven!

Airtable nadeel #2: Gebrek aan weergave van het grote geheel

Hier zijn een paar veelgestelde vragen die projectmanagers vaak stellen:

_Wat is de status van deze Taak? Hoe vordert het? Waar zijn mijn donuts?

(Ik meen het! Wie wil er nou geen donut?!)

Wanneer een gebruiker Airtable gebruikt, is het vrijwel onmogelijk om deze vragen te beantwoorden en te weten wat er aan de hand is.

Voor Taakbeheer moet iedereen zijn tabel handmatig bijwerken en jou toegang geven.

Zelfs dan moet je tussen de tabellen van elk team blijven schakelen om te vinden wat je wilt!

als dat niet vervelend is, wat dan wel?

Je verspilt al die tijd aan het schuifelen tussen tafels terwijl je in plaats daarvan een donut met dubbel glas en hagelslag zou kunnen eten.

En dat is geen redelijke ruil.

Ever.

De ClickUp oplossing: Aangepaste Taak Statussen

Managers moeten altijd weten wat er in een project gebeurt.

Ze hebben geen tijd om ieders spullen door te spitten om uit te zoeken wat er gebeurt.

Om u een snel overzicht van de voortgang te geven, kunt u met ClickUp aangepaste Taken statussen toevoegen!

U hoeft alleen maar even naar een status te kijken om te weten wat er aan de hand is en dan kunt u weer verder met uw d̶o̶n̶u̶t̶ andere werk!

Deze statussen kunnen worden aangepast voor elk team en elke organisatie.

Een ontwerpteam kan bijvoorbeeld statussen als "wireframing" en "concept" gebruiken, terwijl softwareontwikkelingsteams liever "review" of "problemen gevonden" gebruiken Op deze manier kan iedereen in één oogopslag de voortgang controleren.

Met een projectmanagement app zoals ClickUp kun je snel en efficiënt de voortgang in de verschillende teams analyseren!

Airtable nadeel #3: Taken (en subtaken) zijn bijna onmogelijk te gebruiken

soms heeft een Taak meer werk nodig dan gepland, toch?

Maar het beheren van Taken in Airtable is zo goed als onmogelijk.

Ik bedoel, heeft Airtable wel taken ?

Kort antwoord:

Lang antwoord:

Het heeft rijen zonder de mogelijkheid om specifieke opmerkingen toe te voegen.

Je zult heel veel moeite moeten doen om Taken te gebruiken of te organiseren - wat het doel van projectmanagement software tenietdoet.

En vraag niet eens naar subtaken!

Daarvoor zou je een andere tabel moeten creëren en koppelen die de _taken bevat die je nodig hebt.

Serieus. Over onoverzichtelijkheid, verwarring en complexiteit gesproken!

De ClickUp oplossing: Taken, subtaken en checklists ClickUp gaat over onmiddellijke actie ondernemen.

U vindt dit in elke Taak die u maakt.

Een update nodig? Gedaan

Moet je iets aan iemand toewijzen? Gedaan

moet ik iets annuleren? Gedaan_

_Meer suiker in je koffie nodig? Dat kunnen we nog niet doen, maar daar werken we aan!

Taken zijn de belangrijkste onderdeel van ClickUp .

Daarom kunt u op elk moment Taken tussen lijsten verschuiven of ze bewerken.

Subtaken voegen een extra laag toe aan je structuur, waarmee je het volgende kunt definiëren gedetailleerde doelen en nog te doen lijsten binnen van uw taken . Net als bij normale taken kunt u informatielagen toevoegen aan subtaken, zoals toegewezen personen , deadlines en prioriteiten .

Met de checklists van ClickUp kan uw team de voltooiing van een taak versnellen.

ClickUp's checklists ondersteunen:

Nesting: elke checklist kan meerdere sub-items bevatten om u te helpen zo gedetailleerd te worden als u wilt Sleep en neerzetten functionaliteit: verplaats items gemakkelijk om uw lijst opnieuw in te plannen Items toewijzen: Wijs items in de lijst toe aan specifieke leden van je team Sjablonen: maak checklistsjablonen die direct aan uw projecten kunnen worden toegevoegd

Met zoveel aanpassingen in elk detail, zou je denken dat je een periode drama aan het filmen bent!

Airtable Con #4: Geen gedetailleerde functies voor rapportage

Airtable geeft de gebruiker geen gedetailleerde ingebouwde rapportages.

De enige beschikbare rapporten zijn basisgrafieken en rapporten via Airtable blokken, die te duur zijn .

In Airtable heb je praktisch geen manier om de voortgang van je project te analyseren om te weten of alles volgens plan verloopt!

De ClickUp oplossing: Krachtige functies voor rapportage ClickUp heeft tonnen krachtige functies voor rapportage om u op de hoogte te houden van de voortgang van uw projecten.

En als we tonnen zeggen, menen we het.

Er zijn meer grafieken dan het aantal vervolgen in de Fast and Furious-franchise!

En dat is nog niet alles.

De grafieken van ClickUp automatiseren verschillende processen in real-time. Hier is een glimp van wat ze kunnen automatiseren:

Opnieuw aanpassen afhankelijkheden op basis van wijzigingen in de planning

Percentages van de voortgang van het project bepalen op basis van voltooide taken op het totale aantal taken

De huidige voortgang vergelijken met de verwachte voortgang

Identificeer de kritiek pad om te weten welke Taken je nog moet doen om je deadlines te halen

En Gantt grafieken zijn nog maar het topje van de ijsberg als het gaat om functies voor rapportage!

Airtable nadeel #5: Gebrek aan eigen tijdsregistratie

wil je weten hoe lang elke Taak duurde? In het gratis Airtable abonnement kan dat niet.

U kunt geen tijdsinschattingen maken voor projecten of de tijd bijhouden zonder nog een Airtable integratie of add-on.

Dit is niet alleen onhandig, maar Airtable blokken zijn alleen beschikbaar in de premium abonnementen zoals het Airtable Pro-abonnement en het Enterprise-abonnement.

Je moet minstens $20 per maand per gebruiker betalen voor een eenvoudige tijdsregistratie functie!

Of misschien je horloge gebruiken en nummers in een andere_ spreadsheet invoeren?

nooit meer raden hoe lang een Taak duurde._

Of je horloge gebruiken tijdens het maken van een andere spreadsheet 😉

Elke Taak slaat ook de tijd op in individuele batches zodat je kunt zien hoe lang iedere persoon aan de taak heeft besteed.

en wat nog beter is? Het is 100% GRATIS.

ClickUp integreert zelfs met verschillende tijdsregistratieprogramma's om u gedetailleerde inzichten te geven, waaronder:

Time Doctor

Pomodoro Time

TimeCamp

en nog veel meer!

Airtable nadeel #6: Dure abonnementen

Hoewel Airtable een gratis abonnement aanbiedt, is de functie te beperkt.

Als basis Airtable abonnementen staan niet toe dat je blokken gebruikt, je krijgt geen tijdsregistratie of rapportage functies.

Voor essentiële functies zoals blokken of persoonlijke en vergrendelde weergaven, zullen uw Airtable kosten stijgen tot minstens $20/maand per gebruiker met de duurdere Airtable abonnementen!

_Zeg die vakantie maar vaarwel die je hebt gepland nadat COVID-19 verdwijnt!

Hier wordt het kostenmodel van Airtable nader bekeken:

Airtable prijsmodel

Airtable biedt u drie prijsabonnementen waaruit u kunt kiezen:

A. Airtable Free abonnement: gratis

Unlimited bases en 1200 Airtable-records per base. 2 GB opslagruimte per basis en alle weergaven inbegrepen.

B. Airtable Plus abonnement: $10/maand per gebruiker

Bevat alle "Free" functies, plus 5000 Airtable-records en 5GB per basis.

C. Airtable Pro abonnement: $20/maand per gebruiker

Omvat alle "Plus"-functies, 50.000 records, 20 GB per basis en verwijdert het Airtable-logo van elk Airtable-formulier dat u aanmaakt.

Het Airtable pro abonnement geeft u ook blokken en... meer kleur opties?

De ClickUp oplossing

Door maandelijks $20 of zelfs $10 per gebruiker te betalen, kunnen de totale kosten van Airtable voor de meeste teams al snel oplopen tot meer dan $200 per maand.

ik bedoel, waarom?

Waarom zoveel betalen voor een relationele database platform als ClickUp veel meer functies tegen veel beter betaalbare tarieven_ biedt?

ClickUp biedt u drie prijsopties:

Gratis-abonnement : Onbeperkt aantal taken en gebruikers met 24/7 klantenservice

Onbeperkt aantal taken en gebruikers met 24/7 klantenservice Unlimited ( $5 per gebruiker per maand ): biedt "Free" functies + onbeperkte opslagruimte, weergaven, dashboards en integraties

( ): biedt "Free" functies + onbeperkte opslagruimte, weergaven, dashboards en integraties Business ($9 per gebruiker per maand): biedt "Unlimited" functies + Google single sign-on + doelen mappen + extra gasten + privéweergaven en meer

In tegenstelling tot Airtable-abonnementen biedt ClickUp functies voor bijhouden, onbeperkte taken en 24/7 klantenservice in het Gratis abonnement!

En voor slechts $5/maand per gebruiker krijgt u dashboards voor geavanceerde rapportage en integraties om uw projectmanagement te stroomlijnen.

Op deze manier houdt u meer dan genoeg geld over voor die geplande vakantie, een nieuwe laptop of een maandvoorraad donuts!

Conclusie

De Airtable app is geen slecht hulpmiddel als je een cloud-gebaseerde relationele database en spreadsheetsoftware wilt!

Maar daar houdt het nut op.

Vergeet niet dat het geen tool voor projectmanagement is!

Waarom betalen voor een ineffectieve tool als 's werelds beste projectmanagement app _ er is, gratis?

ClickUp heeft niet alleen betere versies van alle functies die in deze Airtable review aan bod komen, maar het heeft ook een heleboel extra functies voor een budgetvriendelijke prijs.

Of je nu de voorkeur geeft aan Kanban, Scrum of een andere projectmanagement methode, ClickUp is de enige tool die je nodig hebt!

Waarom niet meld u aan voor ClickUp en vandaag een proefrit maken?