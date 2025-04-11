Een grafiek maken in Excel (2025 handleiding met sjablonen)

De afgelopen jaren hebben we onder andere geleerd dat Microsoft Excel net een Hallmark-film is.

Sommigen van ons kunnen er geen genoeg van krijgen en anderen kunnen er gewoon niet tegen. 💔😬

Ongeacht je voorkeur, als je een manager of eigenaar van een bedrijf bent, zul je waarschijnlijk moeten vertrouwen op Excel voor zakelijke inzichten.

Tools zoals Microsoft Excel grafieken zijn handig voor het analyseren en bijhouden van gegevens.

En wayyy beter dan eindeloze spreadsheets die gemakkelijk een migraine kunnen triggeren.

Waarom dan niet je saaie Excel spreadsheet _omzetten in iets interessants?

In dit artikel leren we wat een Excel-grafiek is, hoe je een grafiek maakt in Excel en wat de nadelen ervan zijn. We stellen ook een alternatief voor om moeiteloos grafieken te maken.

_Laten we grafieken maken!

Wat zijn grafieken en diagrammen in Microsoft Excel?

Grafieken in Excel zijn grafische weergaven van variaties in waarden van gegevenspunten over een bepaalde periode.

Met andere woorden, het is een diagram dat veranderingen weergeeft in vergelijking met een of meer variabelen.

Vraag je je af of grafieken en diagrammen in Excel hetzelfde zijn?

Grafieken zijn meestal numerieke weergaven van gegevens omdat ze laten zien hoe een variabele een andere variabele beïnvloedt of verandert.

Grafieken zijn daarentegen visuele weergaven waarbij variabelen al dan niet met elkaar in verband kunnen worden gebracht. Ze worden ook beschouwd als esthetischer dan grafieken. Bijvoorbeeld een cirkeldiagram. 🥧

Als je je afvraagt hoe je een grafiek maakt in Excel, dan verschilt dit niet veel van het maken van een grafiek.

Maar laten we ons nu richten op de belangrijkste plot: grafieken!

Stappen om een grafiek te maken in Excel

⭐️ Stap 1: vul het Excel-blad met gegevens

Begin met het vullen van je Excel-spreadsheet met de gegevens die je nodig hebt.

U kunt deze gegevens vanuit andere software importeren, handmatig invoegen of kopiëren en plakken.

In ons voorbeeld, laten we zeggen dat je een eigenaar bent van een bioscoop in een kleine stad, en je vertoont vaak oudere films. Je wilt waarschijnlijk de verkoop van je kaartjes bijhouden om te zien welke film een hit is, zodat je die vaak kunt vertonen.

Laten we dat doen door de kaartverkoop in januari en februari te vergelijken.

Zo zouden je gegevens eruit kunnen zien:

Kolom A bevat de namen van de films.

Kolom B bevat de verkochte kaartjes in januari.

En kolom C bevat de kaartjes die in februari zijn verkocht.

Je kunt koppen vet maken en je tekst centreren voor een betere leesbaarheid.

klaar? Oké, maak je klaar om een grafiek te kiezen.

⭐️ Stap 2: Bepaal het gewenste type Excel-grafiek

Het type grafiek dat u kiest, hangt af van de gegevens die u hebt en het aantal verschillende parameters dat u wilt bijhouden.

Je vindt de verschillende grafiektypes onder de Excel Invoegen tab, in het Excel Lint, dicht bij elkaar gerangschikt zoals dit:

Je zult zien dat de namen van de films op de horizontale as staan en het aantal verkochte kaartjes op de verticale as.

⭐️ Stap 3: pas je lijngrafiek aan

Nadat je de lijngrafiek hebt toegevoegd, zie je een nieuw tabblad Chart Design op je Excel Ribbon.

Selecteer het tabblad Ontwerpen om de lijngrafiek aan uw eigen wensen aan te passen door de gewenste grafiekstijl te kiezen.

Je kunt ook de titel van de grafiek wijzigen.

Selecteer de Kaart titel Dubbelklik om een naam te geven Typ de naam in die je wilt gebruiken. Om het op te slaan, klik je ergens buiten het titelvak of grafiekgebied van de grafiek.

We noemen onze grafiek "Verkoop filmkaartjes"

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Je kunt elk grafiekelement naar wens aanpassen, inclusief de Axis Labels (de kleur van de lijnen die elk gegevenspunt vertegenwoordigen, enz.)

Dubbelklik op een grafiekelement om een zijbalk te openen voor opmaak zoals deze:

Dat is het! Je hebt met succes een lijngrafiek gemaakt in Excel!

Laten we nu leren hoe je een staafdiagram maakt. 📊

3 stappen om een staafdiagram in Excel te maken

Elke Excel grafiek of grafiek begint met een bevolkt blad.

Dit hebben we al gedaan, dus kopieer en plak de gegevens van de bioscoopkaartjesverkoop naar een nieuw tabblad in dezelfde Excel-werkmap.

⭐️ Stap 1: selecteer de gegevens voor een balkgrafiek

Net als stap 1 voor de lijngrafiek, moet je de gegevens selecteren die je in een staafdiagram wilt veranderen.

Sleep van cel A1 naar C7 om de gegevens te markeren.

Je kent de volgende stap! Wijzig de titel van de balkgrafiek.

Selecteer de Excel Chart Title Dubbelklik op de titelbox Typ "Movie Ticket Sales." in

Klik dan ergens op het excelblad om het op te slaan.

Aantekening: je kunt ook andere grafiekelementen toevoegen, zoals Axistitel, Gegevenslabel, Gegevens tabel, enz. met de optie Een grafiekelement toevoegen. Je vindt deze optie onder het tabblad Chart Design.

En dat is alles. 🎬

Je hebt met succes een balkgrafiek gemaakt in Excel!

Nou, dat was leuk.

maar de vraag is, heb je tijd voor grafieken in je? drukbezette werkschema_ ?_

En dat is nog maar een voorproefje van de nadelen van Excel-grafieken.

Lees verder om de volledige film te bekijken. 👀

Bonus: **Bekijk deze Excel Alternatieven !

Excel Grafiek Sjablonen

De ingebouwde grafieksjablonen in Excel kunnen goud waard zijn voor wie nieuw is in datavisualisatie of voor wie tijd wil besparen. Deze voorgeformatteerde ontwerpen laten beginners toe om de nauwgezette aanmaak van grafieken achterwege te laten en bieden de broodnodige opstap naar de wereld van gegevensinterpretatie.

Ga aan de slag met deze sjablonen voor Excel-grafieken:

Beperkingen van het maken van grafieken in Excel

Hoewel Excel een krachtig hulpmiddel is en vaak voorop loopt als het gaat om de weergave van gegevens, heeft het ook nadelen die de presentatie en analyse van uw gegevens kunnen belemmeren.

Tijdrovend en handmatig

Het maken van een grafiek in Excel kan een tijdrovend proces zijn, vooral wanneer u te maken hebt met grote gegevenssets. Handmatig gegevens invoeren, het juiste grafiektype selecteren en de uiteindelijke grafiek opmaken kan veel van uw kostbare tijd opslokken.

Vatbaar voor fouten

Bij het handmatig invoeren van gegevens kunnen menselijke fouten optreden. Elke onopzettelijke fout in deze stap kan de authenticiteit van de hele grafiek aantasten en bijgevolg ook uw analyse ervan.

Complex voor beginners

Excel, met zijn talloze functies, lijkt overweldigend voor beginners. Het brengt een leercurve met zich mee en zonder een zeker niveau van vertrouwdheid is het mogelijk dat u de functies niet ten volle benut.

Beperkte aanpassingen

Hoewel Excel de mogelijkheid biedt om grafieken aan te passen, is dit niet altijd even eenvoudig of uitgebreid. Bepaalde elementen van de grafiek kunnen onveranderlijk lijken en voor het maken van een sterk aangepaste grafiek is meer inzicht nodig in het vaak complexe systeem van Excel.

Moeiteloos grafieken maken met ClickUp

Of u nu tijd wilt bijhouden, projecten wilt controleren, toezicht wilt houden op het personeel of de kaartverkoop wilt meten, ClickUp levert met slechts een paar klikken, zonder de tegenslagen die met Excel gepaard gaan.

De beperkingen van Excel maken het tijdrovend, complex, duur en foutgevoelig. Gelukkig is ClickUp ontworpen om dit tot een minimum te beperken. Het is een meer geautomatiseerd systeem dat ervoor zorgt dat tijdrovende handmatige invoer van gegevens tot het verleden behoort. Gebruik de onderstaande functies om aan de slag te gaan met ClickUp!

Sjablonen voor grafieken

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/whiteboard-template.webp ClickUp Staafdiagram Whiteboard Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-228089655&department=operations&_gl=1\*15l2wjj\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjQ0MzQyMzUuRUFJYUlRb2JDaE1JZ2ZyUmlkS0xpQU1WM3pXdEJoMjQ0elY1RUFBWUFTQUJFZ0lMc1BEX0J3RQ. Dit sjabloon downloaden /%$cta/ ClickUp's Staafdiagram Whiteboard Sjabloon stelt u in staat om uw ruwe gegevens om te zetten in een visueel aantrekkelijk staafdiagram, waardoor u in één oogopslag een duidelijk en beknopt overzicht van uw gegevens krijgt. Nu kunt u eenvoudig verschillende gegevenssets vergelijken, voortgang meten of veranderingen bijhouden over specifieke periodes - allemaal binnen een overzichtelijk, gemakkelijk te begrijpen staafdiagram. Het Bar Graph Whiteboard is perfect voor presentaties of gewoon om een beter inzicht te krijgen in uw gegevens en is gewoon nog een manier waarop ClickUp het beheer en de weergave van uw gegevens vereenvoudigt.

Widgets voor lijngrafieken De Lijngrafiek Widget is een

Aangepaste widget op ons Dashboard. Gebruik deze ClickUp productie om letterlijk alles te visualiseren in de vorm van een lijngrafiek.

Het kan gaan om het bijhouden van winst, totale dagelijkse verkoop of hoeveel films u in een maand hebt bekeken.

Zoals we al zeiden, a-n-y-t-h-i-n-g!

Visualiseer een reeks waarden als een lijngrafiek met de Line Chart Widget op ClickUp's Dashboard!

En dat is nog niet alles. U kunt uw gegevens ook op veel verschillende manieren visualiseren.

Gebruik gewoon een van deze aangepaste widgets:

Berekeningen

Staafdiagrammen

Batterijgrafiek

Cirkeldiagram

En meer

Presenteer uw gegevens visueel als een cirkeldiagram met Custome Widgets in ClickUp!

Weergave Gantt Grafiek

Net zoals het moeilijk is om van slechts één filmgenre te houden, begrijpen wij dat grafieken alleen niet werken.

En daarom hebben we ook grafieken!

Specifiek, ClickUp's grafiek , een interactieve grafiek met live updates en het bijhouden van de voortgang die u kan helpen:

Abonnementen op projecten

Taken en toegewezen personen toewijzen

Een tijdlijn plannen

Beheren afhankelijkheden En meer



Een relatie tekenen van een taak naar een toekomstige taak in de weergave ClickUp-taak!

Tabel weergave

Als u een fan bent van de Excel-rasters, dan kunt u op ClickUp rekenen.

Met in de hoofdrol.. ClickUp Tabel weergave !

Met deze weergave kun je je Taken visualiseren in spreadsheetstijl.

Het is supersnel en je kunt gemakkelijk tussen velden navigeren, bewerkingen in bulk uitvoeren en gegevens exporteren.

➡️ Leuk weetje: Je kunt de gegevens van je tabel snel kopiëren en plakken in andere programma's, zoals MS Excel. Klik en sleep om de cellen te markeren die je wilt kopiëren.

Markeer gegevens uit uw tabel in ClickUp om ze te kopiëren en in andere programma's te plakken!

En dat was nog maar de trailer voor jou. 📽️

Hier zijn nog enkele krachtige ClickUp functies in petto voor:

E-mails verzenden en ontvangen rechtstreeks vanuit uw tool voor projectmanagement met E-mail in ClickUp Werk zelfs wanneer de wifi niet werkt met Offline modus Werk zoals je wilt met meerdere ClickUp Weergaven inclusief kalender, mindmaps, chatten, enz.

Verlaag uw werklast met ClickUp Automatiseringen Houd de tijd die u aan Taken besteedt bij met ClickUp's eigen tijdwaarnemer Deel tabellen of dashboards met clients en externe gebruikers met behulp van Publiekelijk delen en Toestemmingen Alle grafieken en grafieken onderweg weergeven met ClickUp mobiele apps ## Verder dan Excel voor grafieken en gegevensvisualisatie



Grafieken en grafieken bieden ons een intuïtieve, aangename en snelle manier om complexe gegevenssets te interpreteren. Hoewel Microsoft Excel voor velen van ons de meest gebruikte manier is om grafieken te maken, heeft het ook bepaalde beperkingen en complexiteiten. Het goede nieuws is dat er alternatieve tools zijn die veelbelovend zijn op het gebied van functionaliteit, efficiëntie en gebruiksgemak.

ClickUp is zo'n gebruiksvriendelijk hulpmiddel waarmee je moeiteloos schone en aangepaste grafieken kunt maken en tegelijkertijd de nauwkeurigheid van de gegevens kunt garanderen. Functies zoals de weergave van Gantt grafieken, tabellen en sjablonen maken uw gegevensbeheer veel eenvoudiger.

Met ClickUp kunnen drukke eigenaren van bedrijven, managers en alle andere professionals eenvoudig grafieken maken en gegevens weergeven, zonder dat ze een Excel-cursus nodig hebben. Het gaat erom uw werklast te verminderen en uw succesgrafieken te verbeteren! Vergeet dus uw grafiekellende en start vandaag nog uw gratis proefversie met ClickUp!

