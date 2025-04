Top 10 Intranet CMS Software Oplossingen om te verkennen in 2025

Als je werkplek meer chaos dan samenwerking uitlokt, is het tijd voor verandering.

Het juiste Intranet Content Management Systeem kan de manier veranderen waarop uw organisatie communiceert, samenwerkt en informatie beheert.

Maar bij het kiezen van het juiste CMS gaat het niet alleen om het oplossen van samenwerkingsproblemen.

IT-managers hebben tools nodig die werken, HR-managers willen platforms die werknemers echt gebruiken en besluitvormers eisen tools die vanaf de eerste dag ROI opleveren.

Als dit u bekend in de oren klinkt, dan kunnen wij u helpen. 🤝

We hebben de beste intranet CMS software oplossingen voor je op een rijtje gezet om je te helpen de chaos achter je te laten en je productiviteit te verhogen. Maar voordat we dat doen, laten we eerst zien hoe je de beste tool voor jouw behoeften kiest.

Dit is onze lijst met top intranet CMS software oplossingen:

1. ClickUp: Het beste voor AI-gedreven productiviteit en innovatie van ondernemingen

2. SharePoint: De beste voor samenwerking op ondernemingsniveau en integratie met Microsoft 365

3. Plone: De beste voor open-source, veilige en aanpasbare intranetoplossingen

4. Concrete CMS: Het beste voor flexibel beheer van webinhoud en digitale functies

5. Intrexx: Het beste voor automatisering van bedrijfsprocessen en digitale werkplekactiviteiten

6. Axero: Het beste voor vereenvoudigde communicatie en sociale netwerken voor ondernemingen

7. Blink: Het beste voor frontlinie- en mobiele personeelscommunicatie

8. MyHub Intranet: Het beste voor eenvoudige, digitale werkplekcommunicatie zonder code

9. Guru: Het beste voor kennisbeheer en compliance in gereguleerde sectoren

10. Workvivo: Beste voor werknemersbetrokkenheid en sociale samenwerking

Wat moet je zoeken in een Intranet CMS Software?

Een intranet CMS software moet meer zijn dan alleen "bestaan" in uw organisatie. Het moet actief de communicatie tussen teams verbeteren, werkstromen centraliseren en een betrouwbare bron van waarheid zijn.

Hier lees je waar je op moet letten om er zeker van te zijn dat je CMS echte waarde levert:

Gebruiksgemak: Kies een platform met een intuïtieve interface waarvoor minimale training nodig is, zodat uw medewerkers het eenvoudig kunnen gebruiken

Kies een platform met een intuïtieve interface waarvoor minimale training nodig is, zodat uw medewerkers het eenvoudig kunnen gebruiken Aanpassingsopties: Kies een systeem dat zich aanpast aan de huisstijl, workflows en vereisten van uw organisatie, zonder zware code

Kies een systeem dat zich aanpast aan de huisstijl, workflows en vereisten van uw organisatie, zonder zware code Soepele integratie: Zorg voor compatibiliteit met tools zoals Microsoft 365, Google Werkruimte, Slack en andere zakelijke apps

Zorg voor compatibiliteit met tools zoals Microsoft 365, Google Werkruimte, Slack en andere zakelijke apps Robuuste zoekfunctie: Kies voor geavanceerde zoekfuncties om snel documenten, aankondigingen en teamresources te vinden

Kies voor geavanceerde zoekfuncties om snel documenten, aankondigingen en teamresources te vinden Functies voor samenwerking: Kies een tool die real-time communicatie, projectmanagement en delen van bestanden soepel laat verlopen

Kies een tool die real-time communicatie, projectmanagement en delen van bestanden soepel laat verlopen Content management: Gebruik een platform dat opslagruimte voor documenten centraliseert met versiebeheer, toestemming en eenvoudige publicatie voor interne updates

Gebruik een platform dat opslagruimte voor documenten centraliseert met versiebeheer, toestemming en eenvoudige publicatie voor interne updates Veiligheid en compliance: Kies een oplossing met ingebouwde encryptie, toegangscontrole voor gebruikers en naleving van regelgeving

Kies een oplossing met ingebouwde encryptie, toegangscontrole voor gebruikers en naleving van regelgeving Functionaliteit voor meerdere apparaten: Investeer in een intranet CMS dat werkt op verschillende apparaten - laptops, desktops, smartphones - en waarmee uw team moeiteloos kan samenwerken

De 10 beste intranet CMS software oplossingen

Hier is een overzicht van de top tools voor contentbeheer die uitstekende intranetplatforms zijn voor het organiseren van interne bronnen. Of u nu een klein bedrijf runt of een grote onderneming, deze tools zijn gebouwd om meerdere behoeften te ondersteunen.

1. ClickUp (het beste voor CMS intranetsamenwerking en werkstroombeheer)

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, herbergt een CMS intranetoplossing. Met ClickUp's kennisbeheer , Alles wat uw team nodig heeft, is op één plaats georganiseerd.

Samenwerking wordt vereenvoudigd door ClickUp Documenten waar meerdere leden van het team tegelijkertijd documenten kunnen bewerken. De ingebouwde Docs Hub biedt eenvoudige toegang tot al uw werkruimte content, en versiebeheer zorgt ervoor dat er niets verloren gaat.

Markeer problemen, stuur updates en tag teamgenoten in speciale kanalen met behulp van de ClickUp Chat-oplossing die in de ClickUp-werkruimte is geïntegreerd

Bovendien worden de gesprekken in kaart gebracht voor specifieke taken, zodat de context altijd beschikbaar is. ClickUp Brein , ClickUp's ingebouwde AI-assistent, voedt de AI samenvatting in chatten om u sneller bij te praten over threads!

En niet alleen chatten. Stel ClickUp Brain vragen of specifieke updates over projecten om direct inzicht te krijgen, of gebruik ClickUp's Connected Search om die verloren bestanden op te halen, zelfs van verbonden tools van derden!

Bovendien, Taakbeheer van ClickUp tools helpen u om workflows aan te passen met vooraf gebouwde automatiseringsrecepten, zodat u projectmanagement kunt afstemmen op uw behoeften. Voor externe doeleinden functioneert het platform als een client portal software biedt gedeelde lijsten, dashboards en openbare weergaven van documenten.

Creëer Taken rechtstreeks vanuit document tekst, wijs team leden toe en houd alles verbonden binnen uw werkstroom met behulp van ClickUp intranet oplossingen

ClickUp beste functies

Hiërarchische organisatie van content via Ruimtes, Mappen, Lijsten en Taken voor granulair bijhouden (schaalbaar voor teams van klein tot enterprise niveau)

via Ruimtes, Mappen, Lijsten en Taken voor granulair bijhouden (schaalbaar voor teams van klein tot enterprise niveau) Real-time samenwerkingsdocumenten met uitgebreide bewerking, instellingen voor toestemming, inclusief gasttoegang, en de mogelijkheid om documenten direct aan Taken te koppelen

met uitgebreide bewerking, instellingen voor toestemming, inclusief gasttoegang, en de mogelijkheid om documenten direct aan Taken te koppelen Projectmanagement met AI dankzij ClickUp Brein biedt gekoppeld zoeken in documenten, Wiki's, taken en opmerkingen, samen met samenvattingen van projecten en 50+ acties en triggers

ClickUp limieten

Sommige geavanceerde aanpassingen vereisen technisch inzicht

Voor bepaalde verbindingen met niche-tools van derden zijn omwegen nodig

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per gebruiker per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

ClickUp is het hart van onze business - ons business management platform. We zijn erin geslaagd om onze samenwerking en rapportage in één systeem te consolideren, waardoor ons team zichtbaarheid krijgt in ons werk en onze clients zichtbaarheid in wat we voor hun bedrijf doen.

Mary Zargarian, CEO & hoofdsom, Zargarian Consulting LLC

2. SharePoint (het beste voor samenwerking op ondernemingsniveau en integratie met Microsoft 365)

via SharePoint Microsoft SharePoint voegt projectmanagement en uw bedrijfsintranet samen en creëert interactieve digitale werkruimten voor moderne communicatiebehoeften. Als een enterprise-grade intranetsoftware het verbetert de samenwerking tussen teams door de toegang tot gedeelde bronnen en workflows te centraliseren.

Het platform is ideaal voor grote organisaties of ondernemingen die al hebben geïnvesteerd in het Microsoft ecosysteem.

SharePoint beste functies

Samenwerkende sitestructuren die verschillende bestandstypen, geavanceerde opslagruimte en aangepaste werkruimten voor verschillende afdelingen ondersteunen

die verschillende bestandstypen, geavanceerde opslagruimte en aangepaste werkruimten voor verschillende afdelingen ondersteunen Eenvoudige Microsoft 365-integratie die zorgt voor native compatibiliteit met Teams, Outlook, OneDrive en Power Platform

die zorgt voor native compatibiliteit met Teams, Outlook, OneDrive en Power Platform Geavanceerd documentbeheer met een centrale hub voor content, versiebeheer en gedetailleerd bijhouden van bestanden

SharePoint beperkingen

Het platform vereist uitgebreide kennis van metadata-implementatie om bibliotheken met grote hoeveelheden informatie te structureren

Als SharePoint niet goed wordt beheerd, kan het onoverzichtelijk en ongeorganiseerd worden, waardoor het voor gebruikers moeilijk wordt om de informatie te vinden die ze nodig hebben

SharePoint prijzen

SharePoint (Abonnement 1): $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Microsoft 365 Business Standard: $12,50/maand per gebruiker

$12,50/maand per gebruiker Microsoft 365 Copilot: $30/maand per gebruiker

SharePoint beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (8.400+ beoordelingen)

4/5 (8.400+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (5.200+ beoordelingen)

💡Bonus: SharePoint concurreert rechtstreeks met Confluence van Atlassian voor de titel van beste samenwerkingstool. Om erachter te komen welke tool het beste bij uw behoeften past, kunt u onze Confluence vs. SharePoint vergelijking!

3. Plone (het beste voor open-source, veilige en aanpasbare intranetoplossingen)

via Plone Plone is een open-source CMS gebouwd voor aanpasbare intranetoplossingen. Je kunt het op verschillende manieren inzetten, als volledig CMS, als headless CMS , of met een React-gebaseerde frontend. Het ondersteunt zelfs aangepaste ontwikkeling via REST API's.

Je zult merken dat Plone zeer geschikt is voor overheidsinstanties, scholen, en non-profits.

Plone beste functies

Veiligheid op enterpriseniveau biedt een sterke bescherming met gedetailleerde toestemmingen voor gebruikers, rolgebaseerde toegang en naleving van WCAG 2.0/Section 508

biedt een sterke bescherming met gedetailleerde toestemmingen voor gebruikers, rolgebaseerde toegang en naleving van WCAG 2.0/Section 508 Aanpasbare werkstromen met reviewprocessen, meerdere rollen voor gebruikers en controles voor publicatie van content met schaalbare ontwerpen

met reviewprocessen, meerdere rollen voor gebruikers en controles voor publicatie van content met schaalbare ontwerpen Geavanceerde integratie voor soepele verbindingen met Active Directory, LDAP en compatibiliteit met CRM's, Salesforce en Oracle

Plone beperkingen

Heeft een steile leercurve voor beginners

Caching moet worden verbeterd omdat het meerdere uren kost om te monitoren en op te ruimen

Plone prijzen

Gratis licentie voor commercieel of niet-commercieel gebruik

Plone beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

⚡Weet je: Plone staat in de top 2% van open-source projecten wereldwijd.

4. Concrete CMS (het beste voor flexibel beheer van webinhoud en digitale functies)

via Concrete CMS Concrete CMS is een open-source tool die het beheren van digitale content gemakkelijk maakt voor niet-technische gebruikers. Met zijn platformonafhankelijke installatie draait het probleemloos onder Windows, macOS en Linux.

Dankzij het modulaire ontwerp van de tool kun je content direct op de website bewerken.

Of je nu een creatief bureau of een klein bedrijf bent, de tool helpt je snel content te maken en te publiceren zonder dat je een ontwikkelaar nodig hebt.

Concrete CMS beste functies

Gepersonaliseerde content door aangepaste dashboards voor afdelingen, targeting op basis van rollen en dynamische verdeling

door aangepaste dashboards voor afdelingen, targeting op basis van rollen en dynamische verdeling Geavanceerde infrastructuur voor veiligheid met granulaire toegangscontroles, SSO integratie en naleving van bedrijfsnormen

met granulaire toegangscontroles, SSO integratie en naleving van bedrijfsnormen Schaalbaar sitebeheer met behulp van een centraal dashboard, consistente branding, meertalige ondersteuning en gestandaardiseerde goedkeuringsworkflows

Concrete CMS beperkingen

Zoals bij veel open-source projecten loopt de documentatie achter op de code

Het platform heeft meer add-ons en thema's op de markt nodig

Concrete CMS prijzen

Starter: $4.99/maand

$4.99/maand Business: $19/maand per 5 site editors

$19/maand per 5 site editors Aangepaste SLA: Aangepaste prijzen

Concrete CMS beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (60+ beoordelingen)

4,5/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

💡Pro Tip: Wanneer de Wiki van uw bedrijf bouwt gebruik het versiebeheersysteem om alle bewerkingen en wijzigingen bij te houden. Dit helpt om alles transparant te houden en stelt je in staat om terug te gaan naar eerdere versies als iets niet helemaal klopt.

92% van de werknemers gebruikt inconsistente methoden om actie-items bij te houden, wat resulteert in gemiste beslissingen en vertraagde uitvoering.

Of je nu aantekeningen stuurt of spreadsheets gebruikt, het proces is vaak versnipperd en inefficiënt. ClickUp's oplossing voor taakbeheer zorgt voor een naadloze omzetting van gesprekken in taken, zodat uw team snel kan handelen en op één lijn kan blijven.

5. Intrexx (Beste voor automatisering van bedrijfsprocessen en digitale werkplekoperaties)

via Intrexx Intrexx is een low-code platform dat u helpt bij het bouwen en beheren van web apps in verschillende omgevingen. Het is perfect voor grote bedrijven die een portaal of sociaal intranetplatform nodig hebben en ondersteunt meerdere talen om alles flexibel te houden.

Intrexx beste functies

Werkstroom automatisering met een drag-and-drop procesontwerper, op gebeurtenissen gebaseerde triggers en aanpasbare logica

met een drag-and-drop procesontwerper, op gebeurtenissen gebaseerde triggers en aanpasbare logica Geavanceerde gegevensintegratie voor synchroniseren met meerdere databases zoals SQL en Oracle, samen met API's van derden en automatische indexering

voor synchroniseren met meerdere databases zoals SQL en Oracle, samen met API's van derden en automatische indexering Flexibele app-ontwikkeling met low-code tools, afdelingsspecifieke aangepaste apps en snelle prototyping

Intrexx limieten

Functies voor debuggen en testen moeten worden verbeterd

Minder mogelijkheden om applicatieonderdelen te hergebruiken voor andere oplossingen

Intrexx prijzen

Aangepaste prijzen

Intrexx beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (70+ beoordelingen)

4.5/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (60 beoordelingen)

⚡Weet je: United Planet het team achter Intrexx begon eind jaren '90, een tijd waarin bedrijven net begonnen uit te zoeken hoe ze alledaagse bedrijfsprocessen konden digitaliseren.

6. Axero (Beste voor vereenvoudigde communicatie en sociale netwerken voor ondernemingen)

via Axero Axero mengsels systemen voor contentbeheer met enterprise social networking, biedt flexibele oplossingen voor zowel installaties in de cloud als op locatie.

Met gemakkelijk te beheren siteconfiguraties past het zich aan de verschillende behoeften van de industrie aan, waardoor het ideaal is voor middelgrote tot grote organisaties die op zoek zijn naar een digitale oplossing waarin de gebruiker centraal staat.

Axero beste functies

Sociale netwerken voor ondernemingen met functies zoals het bijhouden van betrokkenheid op basis van punten, badges voor prestaties en interactieve gebruikersprofielen

met functies zoals het bijhouden van betrokkenheid op basis van punten, badges voor prestaties en interactieve gebruikersprofielen Samenwerkende werkruimtes met afdelingsspecifieke gebieden, @mentions, content aanmaken zonder IT-hulp en geïntegreerde kalenders

met afdelingsspecifieke gebieden, @mentions, content aanmaken zonder IT-hulp en geïntegreerde kalenders Geavanceerd contentbeheer ondersteunt uploads via slepen en neerzetten, bijhouden van bestandsgeschiedenis, toestemming en automatische indexering

Axero beperkingen

Veel sjablonen in de bibliotheek met hulpmiddelen zijn verouderd

De functie organigram werkt alleen op basis van 'wie rapporteert aan wie'; afdelingen en onderafdelingen worden niet duidelijk weergegeven

Axero prijzen

Cloud * Standaard, Premium, Enterprise: Aangepaste prijzen

Standaard, Premium, Enterprise: Aangepaste prijzen On Prem: Aangepaste prijzen

Axero beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (60+ beoordelingen)

4.2/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

⚡Weet je: Axero heeft functies voor gamificatie waarbij werknemers punten verdienen voor interacties op het platform. (bron: Axero )

7. Blink (het beste voor frontlinie- en mobiele personeelscommunicatie)

via Knipperen Blink is een mobile-first platform ontworpen voor frontline en mobiele werknemers in industrieën zoals gezondheidszorg en detailhandel. Het brengt kennisbanken, communicatiekanalen en hulpmiddelen (zoals loonstroken) samen in één app, zodat gedistribueerde teams gemakkelijker verbinding kunnen maken en samenwerken

Blink beste functies

Tools voor werknemersbetrokkenheid zoals gepersonaliseerde content feeds, kudosystemen en interne enquêtes met een mobile-first ervaring

zoals gepersonaliseerde content feeds, kudosystemen en interne enquêtes met een mobile-first ervaring Veiligde communicatie-infrastructuur met een op sociale media geïnspireerde interface voor chatten, groeps- en privéberichten, delen van multimedia en vergaderingen via spraak en video

met een op sociale media geïnspireerde interface voor chatten, groeps- en privéberichten, delen van multimedia en vergaderingen via spraak en video Unified content hub met gemakkelijke toegang tot bedrijfsbeleid, rapportage van incidenten en digitale onboarding van werknemers

Blink limieten

Notificaties kunnen afleiden als ze niet correct zijn geconfigureerd

Je kunt niet zoeken naar eerdere berichten in chats en er is geen archief van verzonden bestanden/foto's

Blink prijzen

Business: $4,50/maand per gebruiker

$4,50/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Blink beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (250+ beoordelingen)

4.7/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (110+ beoordelingen)

⚡Weet je: Ongeveer 80% van alle werknemers wereldwijd werkt zonder bureau, precies het soort werknemers dat Blink ondersteunt. (bron: Boston adviesgroep )

8. MyHub Intranet (het beste voor eenvoudige, digitale werkplekcommunicatie zonder code)

via MyHub intranet MyHub Intranet dient als een no-code platform dat interne bedrijfscommunicatie vereenvoudigt. Perfect voor kleine en middelgrote bedrijven, de cloud-gebaseerde tool is eenvoudig in te stellen en biedt ook aangepaste branding.

Met het flexibele ontwerp kunt u een digitale werkplek bouwen die eenvoudig toegankelijk is en fungeert als zelfbediening kennisbeheersysteem voor je team.

MyHub Intranet beste functies

Hulpmiddelen voor teaminteractie, inclusief directe polls, waarschuwingen van gebruikers, direct messaging en taakbeheer

inclusief directe polls, waarschuwingen van gebruikers, direct messaging en taakbeheer Eenvoudig contentbeheer met een WYSIWYG editor, sjablonen voor content en onbeperkt publiceren

met een WYSIWYG editor, sjablonen voor content en onbeperkt publiceren Detailanalyse met opties voor managementrapportage, bijhouden van gebruikersactiviteiten en inzicht in betrokkenheid bij content

MyHub Intranet limieten

De app heeft meer functies nodig om de versie van de website na te bootsen

Sommige functies voor ontwerp en opmaak zijn een beetje onhandig

MyHub Intranet prijzen

Aangepaste prijzen

MyHub Intranet beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (20+ beoordelingen)

4.4/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (40+ beoordelingen)

9. Guru (Beste voor kennisbeheer en compliance in gereguleerde industrieën)

via Goeroe Guru is een kennisbank software die zich aanpast aan de communicatiebehoeften van je team. De AI-hulpmiddelen centraliseren en beveiligen het delen van kennis en passen tegelijkertijd in de werkstromen van ondernemingen.

Guru is op maat gemaakt voor kennisgedreven teams, zoals klantondersteuning, verkoop, en HR-binnen kleine tot middelgrote bedrijven, en zet ongestructureerde gegevens om in inzichten, waardoor het beheer en de toegankelijkheid van intellectueel kapitaal worden verbeterd.

Guru beste functies

AI-gestuurd kennisbeheer met zoeken op ondernemingsniveau, suggesties voor content en integratie met GuruGPT

met zoeken op ondernemingsniveau, suggesties voor content en integratie met GuruGPT Content verificatie door middel van een expert-gescreend content systeem, vertrouwensindicatoren en gecontroleerde toestemmingen voor bewerking

door middel van een expert-gescreend content systeem, vertrouwensindicatoren en gecontroleerde toestemmingen voor bewerking Intelligente analyses om gebruik, prestaties en betrokkenheid bij content bij te houden, met AI-suggesties om de impact van content te verbeteren

Guru limieten

De zoekfunctie kan soms een overweldigend aantal resultaten opleveren

Mist functies om grote hoeveelheden informatie te beheren

Guru prijzen

Alles-in-één: $18/maand per gebruiker

$18/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Guru beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (550+ beoordelingen)

💡 Pro Tip: Geef uw interne kennisbank een boost door deze rechtstreeks in de werkstroom van je team te integreren. Bouw Wiki's voor teams die direct gekoppeld zijn aan taken, projecten en tijdlijnen, zodat belangrijke informatie altijd binnen handbereik is.

10. Workvivo (Beste voor werknemersbetrokkenheid en sociale samenwerking)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Workvivo-Dashboard-1400x599.png Workvivo Dashboard /$$img/

via Workvivo Workvivo is een employee experience platform dat interne communicatie verandert in een live, social-first digitale werkplek. Met zijn gebruiksvriendelijke interface helpt Workvivo bij het creëren van een meer verbonden, betrokken en collaboratieve werkcultuur. Bovendien ondersteunt het krachtige API-integraties en draait het op een cloud-gebaseerde architectuur voor grotere schaalbaarheid en flexibiliteit.

Middelgrote tot grote organisaties zullen Workvivo's veelzijdigheid in het beheren van bedrijfscontent waarderen.

Workvivo beste functies

Geavanceerde betrokkenheidstools zoals op sociale media geïnspireerde activiteitenfeeds, systemen voor collegiale erkenning, badges en gemeenschapsruimtes

zoals op sociale media geïnspireerde activiteitenfeeds, systemen voor collegiale erkenning, badges en gemeenschapsruimtes Een werkruimte voor samenwerking met functies voor groepen op basis van rente, personeelsdirectory en geïntegreerde enquêtes

met functies voor groepen op basis van rente, personeelsdirectory en geïntegreerde enquêtes Een intelligent analyseplatform dat de betrokkenheid van werknemers bijhoudt, prestaties meet en de interactie met content analyseert

Workvivo limieten

De tool vereist een constante verbinding met internet, wat niet ideaal is voor werknemers op afstand of op het veld

Niet alles in Workvivo heeft notificaties, dus je zou belangrijke updates kunnen missen

Workvivo prijzen

Business-abonnement: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

Workvivo beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (1.900+ beoordelingen)

4.8/5 (1.900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (120+ beoordelingen)

⚡Wist je dat: De Workvivo platform ondersteunt Workvivo TV, een functie die organisaties helpt om updates uit te zenden op lobby's in kantoren, kantines en fabrieksvloeren.

Breng uw team samen met ClickUp's Intranet CMS

Een intranet CMS tool is niets anders dan samenwerking. We hebben hier 10 van deze tools uitgebreid behandeld om u te helpen een oplossing te vinden voor uw organisatorische behoeften.

Maar onze favoriet is een alles-in-één oplossing: ClickUp!

Terwijl andere platforms misschien goed zijn in één ding, zoals het centraliseren van documenten of het voeren van gesprekken, gaat ClickUp een stap verder in samenwerking door deze functies te verweven in een verenigd systeem voor projectmanagement.

U hoeft niet meer tussen apps te springen om taken bij te houden, documenten te delen of met uw team te chatten. Met meer dan 1000 integraties zorgt ClickUp ervoor dat elke app die je nodig hebt soepel samenwerkt. Bovendien helpt de AI-assistent je content te beheren op één live, centrale locatie. Aanmelden bij ClickUp en maximaliseer productiviteit door naadloze samenwerking in teams!