10 Beste minimalistische digitale planners voor 2025

Probeer je je leven te organiseren met een toverstok zoals die van Harry Potter, om je vervolgens te realiseren dat het een eetstokje is?

Welkom in de wereld van het proberen om je leven op orde te krijgen - een chaotische mix van plakbriefjes, halfgevulde papieren planners en mentale nog te doen lijsten die nooit lijken te "doen"

Uit een onderzoek is gebleken dat eigenaren van kleine bedrijven dagelijks een uur en zesendertig minuten verliezen aan onproductieve Taken . Een van de redenen hiervoor is verlamming van het abonnement.

De oplossing is relatief eenvoudig: een minimalistische digitale planner. Deze is gebruiksvriendelijk en laat je al je abonnementen beheren vanaf meerdere apparaten.

Maar niet elke planner is geschikt voor jou. We hebben een lijst gemaakt van de beste digitale sjablonen voor planners om u te helpen uw perfecte abonnement te vinden!

60-seconden samenvatting

Als je op zoek bent naar het beste hulpmiddel voor je abonnementen, dan moet je deze 10 planners bekijken:

ClickUp : Beste AI-gestuurde digitale planner Notion: Beste Taakbeheerplanner GoodNotes digitale planner: Beste handgeschreven hulpmiddel voor aantekeningen maken Structured: Beste alles-in-één dagplanner Todoist: Beste productiviteitsplanner Sunsama: Beste dagelijkse voortgangsplanner Paperlike Digitale Planner: Beste digitale notitieboek TickTick: Beste digitale planner voor tijdmanagement Any.do: Beste vereenvoudigde Taakmanager Habitica: Beste gamified gewoonteplanner

Wat moet u zoeken in digitale planners?

Wanneer je op zoek bent naar de beste digitale planners, houd dan deze functies in gedachten om er zeker van te zijn dat ze bij jouw levensstijl en productiviteit doelen passen:

Gebruikersvriendelijke interface: Kies een digitale planner met een strak, minimalistisch ontwerp en een intuïtieve interface om gemakkelijk door taken en gebeurtenissen te navigeren.

Kies een digitale planner met een strak, minimalistisch ontwerp en een intuïtieve interface om gemakkelijk door taken en gebeurtenissen te navigeren. Aanpassingsopties: Zoek planners waarmee je meerdere lay-outs kunt aanpassen, digitale stickers kunt toevoegen en extra pagina's kunt integreren die zijn afgestemd op jouw behoeften. Een optie om direct te downloaden is een pluspunt

Zoek planners waarmee je meerdere lay-outs kunt aanpassen, digitale stickers kunt toevoegen en extra pagina's kunt integreren die zijn afgestemd op jouw behoeften. Een optie om direct te downloaden is een pluspunt Sleutelfuncties: Zorg voor een goede online kalender , een gewoonte tracker, to-do lijsten en wekelijkse en dagelijkse pagina's. Bonuspunten voor extra sjablonen zoals gewoonte stapelaars en maandelijkse pagina's

Zorg voor een goede online kalender , een gewoonte tracker, to-do lijsten en wekelijkse en dagelijkse pagina's. Bonuspunten voor extra sjablonen zoals gewoonte stapelaars en maandelijkse pagina's Apparaat compatibiliteit: Zoek naar een digitale planner app die toegankelijk is op apparaten zoals desktops, smartphones en tablets

Zoek naar een digitale planner app die toegankelijk is op apparaten zoals desktops, smartphones en tablets Waarde voor je geld: Probeer een aantal gratis steekproeven en sjablonen voordat je in een planner investeert. Ervaar het platform en overweeg dan de betaalbare prijsniveaus

De 10 beste minimalistische digitale planners

Nu je weet waar je op moet letten, gaan we op zoek naar een digitale planningstool die bij je past.

1. ClickUp (Beste digitale planner app met AI)

Verbeter je persoonlijke en team productiviteit en samenwerking met ClickUp

Als u op zoek bent naar een eenvoudige oplossing voor uw complexe Taken, ClickUp is de perfecte optie. Het is de alles-in-één app voor werk met een ongelooflijk intuïtieve tool voor taakbeheer waarmee u elk aspect van uw digitale abonnement kunt optimaliseren.

ClickUp biedt onbeperkte gebruikers, taken, sjablonen en functies die de instelling van doelen effectief, productief en - laten we zeggen - leuk maken!

Plan uw dag met het ClickUp Daily Planner Template

Voor degenen die de voorkeur geven aan een gestructureerde aanpak van dagelijkse abonnementen is er het ClickUp Dagplanner sjabloon is de perfecte oplossing. Het biedt een duidelijk kader om uw to-dos, afspraken en prioriteiten te organiseren, zodat er niets tussenkomt. Met dit sjabloon kunt u:

Taken in kaart brengen met tijdblokken

Prioriteit geven aan uw belangrijkste werk

Voortgang en deadlines bijhouden in één weergave

ClickUp beste functies

Beheer uw planning, deadlines en taken in één oogopslag terwijl u uw taken synchroniseert met Google Agenda. Digitale planners blinken uit in visuele organisatie, en ClickUp's kalender weergave levert

Wijs al uw activiteiten toe, houd ze bij en communiceer ze met ClickUp-taak . Het is de perfecte functie voor samenwerking en biedt realtime updates, notificaties en integratie

Inzetten ClickUp Brein om taakbeschrijvingen te genereren, projectupdates in seconden samen te vatten en effectiever te schrijven. ClickUp's AI-gestuurde functies zijn favoriet bij gebruikers voor het automatiseren van dagelijkse taken

Neem de leiding met de aanpasbare dashboards van ClickUp. Of u nu de voorkeur geeft aan een strak ontwerp of gedetailleerde inzichten, met ClickUp kunt u zelf bepalen hoe u uw werkruimte wilt inrichten

Kies uit een bibliotheek met sjablonen om aan de slag te gaan. ClickUp's aanpasbare sjablonen voor productiviteitsplannen zijn een game-changer voor digitale abonnementen. U kunt bijvoorbeeld deClickUp Dagelijkse Planner Sjabloon om een snelle start te maken met het vormgeven van uw abonnement

ClickUp limieten

Sommige gebruikers kunnen een korte leercurve ervaren wanneer ze de tools voor het eerst gebruiken

Bepaalde functies zijn nog niet beschikbaar op mobiel

ClickUp prijzen

Free Forever : gratis voor altijd

: gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

💡Pro Tip: Je kunt van je dagelijkse taken mini-mijlpalen maken met de ClickUp Doelen functie. Het helpt u om uw ogen op de prijs te houden terwijl u die kleine overwinningen afvinkt.

2. Notion (Beste planner voor Taakbeheer)

via Notion Notion combineert tools voor aantekeningen maken, Taakbeheer en Samenwerking in één flexibele werkruimte.

Notion biedt eindeloze aanpassingsmogelijkheden als je wilt je week wilt abonneren projecten bijhouden of ideeën brainstormen.

Notion beste functies

Taken maken, organiseren en bijhouden om in realtime of volgens uw planning samen te werken

Elke pagina naar wens aanpassen - van eenvoudige documenten tot complexe databases

Werk met tools die je waarschijnlijk al gebruikt, zoals Slack en Google Agenda -voor eenvoudigere communicatie en coördinatie tussen platforms

Beperkingen van Notion

Documenteren in Notion verschilt van het gebruik van tools zoals Google Documenten en kan handmatige opmaak vereisen om aan uw specifieke behoeften te voldoen

Er zijn momenteel geen ingebouwde functies voor tijdsregistratie of herinneringen beschikbaar

Als je uitgebreide gegevens beheert, is er geen optie om deze te visualiseren met grafieken, diagrammen of dashboards

Notion prijzen

Gratis

Plus : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Business : $18/maand per gebruiker

: $18/maand per gebruiker Optionele add-on AI: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Notion beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (5000+ beoordelingen)

4.7/5 (5000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2000+ beoordelingen)

3. GoodNotes Digitale Agenda (Beste hulpmiddel voor handgeschreven aantekeningen)

via GoodNotes Studies tonen aan dat met de hand tekenen veroorzaakt meer activiteit en betrekt grotere delen van je hersenen dan typen. Wat als je dat met je digitale planner zou kunnen doen?

GoodNotes biedt de charme van een goede oude papieren planner met het gemak van digitaal aantekeningen maken. Het is perfect als je je oude manier van werken wilt behouden, maar de rommel wilt verminderen (en papier wilt besparen!).

GoodNotes beste functies

Direct uit de vrije hand op het apparaat schrijven. Het programma herkent je handschrift en vertaalt het naar aantekeningen

Direct aantekeningen maken in PDF op documenten

Bewaar al je aantekeningen op een overzichtelijke digitale plank

GoodNotes limieten

De Android en Windows versies van de software moeten nog alle functies inhalen

In tegenstelling tot sommige andere opties om aantekeningen te maken, heeft GoodNotes geen audiotranscripties beschikbaar

De functie voor handschriftherkenning is beperkt tot leesbare tekst

GoodNotes prijzen

Gratis (limiet van drie notitieblokken)

(limiet van drie notitieblokken) Android & Windows Jaarlijks: $6.99/jaar

$6.99/jaar Alle platformen per jaar : $9.99/jaar

: $9.99/jaar Eenmalige betaling voor Apple: $29,99

$29,99 GoodNotes voor Business : $50/maand per apparaat, jaarlijks gefactureerd

: $50/maand per apparaat, jaarlijks gefactureerd GoodNotes voor Enterprise: Aangepaste prijzen

GoodNotes beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (60+ beoordelingen)

4.8/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (50+ beoordelingen)

4. Gestructureerd (Beste alles-in-één dagplanner)

via Gestructureerd Als je op zoek bent naar een minimalistische planner om je dagelijkse routine te organiseren, wordt het niet eenvoudiger dan dit.

Structured is ideaal voor licht Taakbeheer, en het wordt aangedreven door een aantal AI-functies om het te ondersteunen. Het meest eenvoudige formulier is dat van een kalender. Deze tijdlijnachtige interface met tijdstempels en balken houdt je de hele dag op de hoogte.

De app probeert ook inclusief te zijn, met functies waar minder technisch onderlegde gebruikers mee kunnen werken.

Gestructureerde beste functies

Combineer takenlijsten, gebeurtenissen in de kalender en gewoontes bijhouden in één allesomvattende dagplanner

Blokkeer je taken op tijd en verbeter je concentratie met georganiseerde sessies en een timer voor focus

Ondersteun meer dan 30 beschikbare talen voor een meer persoonlijke ervaring

Gestructureerde limieten

Structured biedt nog geen geavanceerde functies voor taakbeheer, zoals een gevisualiseerde weergave van de langetermijnkalender

Het richt zich momenteel alleen op mobiele platforms en de web app heeft minimale functies

Prijzen van Structured

Gratis : Gratis

: Gratis maandelijks : $4.99/maand

: $4.99/maand Jaarlijks : $14,99/jaar

: $14,99/jaar Lifetime: $49.99

Gestructureerde beoordelingen en recensies

G2: Beoordelingen niet beschikbaar

Beoordelingen niet beschikbaar Capterra: Beoordelingen niet beschikbaar

Ook lezen: Hoe je concentratie verbeteren: 15 manieren om je concentratie gratis te verbeteren

5. Todoist (Beste planner voor productiviteit)

via Todoist Deze zal je opvallen als je jongleert met drukke schema's en eindeloze lijsten met taken. Todoist is perfect voor individuen, freelancers en teams die projecten plannen of hun dagelijkse werkstroom willen regelen.

Todoist is een van de populairdere namen op deze lijst en heeft verschillende weergaven op basis van kalenders en ondersteunt meerdere platformen om je op weg te helpen.

Todoist beste functies

Splits complexe taken op in kleinere, hapklare subtaken, waardoor zelfs de belangrijkste projecten beheersbaar aanvoelen

Organiseer en volg je dagelijkse to-dos met speciale pagina's die je helpen je tijd te beheren en je te concentreren op specifieke Taken.

Typ natuurlijk en Todoist doet de rest. Schrijf bijvoorbeeld: "Voltooi elke dag 10k stappen" en de tool creëert direct een dagelijks terugkerende taak

Todoist beperkingen

Voor geavanceerde functies zoals opmerkingen bij taken en bijlagen is een betaald abonnement nodig

Mist geavanceerde projectmanagement tools voor complexe projecten

Todoist prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Pro : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Business: $8/maand per gebruiker

Todoist beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (800+ beoordelingen)

4.4/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.000+ beoordelingen)

👀 Wist je dat? Concentreer je eerst op belangrijke Taken, in plaats van de meest dringende, verhoogt de algemene productiviteit en vermindert uitstelgedrag. Stel uw prioriteiten!

6. Sunsama (Beste dagelijkse voortgangsplanner)

via Sunsama Sunsama is een dagelijkse planner die is ontworpen om u bij te houden en controle te houden over uw dag. Het combineert taakbeheer, kalenderintegratie en de organisatie van werk en privé op één plek.

Met de intuïtieve interface kunt u prioriteiten stellen voor taken en reflecteren op uw voortgang. Het is meer dan alleen een abonnement, het gaat om het creëren van een gerichte, productieve routine die is afgestemd op dagelijkse doelen.

Sunsama beste functies

Sleep taken vanuit verschillende andere tools zoals ClickUp-taak en Asana. Krijg een uitgebreid overzicht en een uniforme dagelijkse weergave

Plan je taken met Google, Outlook en iCloud kalenders geïntegreerd in de planner

Wijs toe en houd bij hoeveel tijd u aan een taak wilt besteden met de functie timeboxing

Reflecteer op je wekelijkse doelen en voortgang met je prestaties samengevat op één plek

Sunsama beperkingen

Er zijn geen gratis abonnementen. De tool biedt momenteel alleen een proefversie van 14 dagen.

Het is niet de beste tool voor geavanceerd Taakbeheer en samenwerking tussen teams vanwege de beperkte functies

De mobiele app is niet zo efficiënt als de desktop-app

Sunsama prijzen

Jaarabonnement : $16/maand, jaarlijks gefactureerd

: $16/maand, jaarlijks gefactureerd Maandelijks abonnement: $20/maand, maandelijks gefactureerd

Sunsama beoordelingen en recensies

G2: Beoordelingen niet beschikbaar

Beoordelingen niet beschikbaar Capterra: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

7. Paperlike Digitale Planner (Beste digitale notitieboek)

via Papierachtig Papieren plannerachtige hulpmiddelen met kwaliteiten voor Taakbeheer zijn populair. Hier is een andere optie.

Paperlike is het meest geschikt voor studenten, professionals en iedereen die graag digitaal aantekeningen maakt. Je kunt je proces aanpassen met een minimalistisch ontwerp.

Paperlike Digital Planner beste functies

Toegang tot aanpasbare lay-outs in verschillende sjablonen, waaronder jaarlijkse, maandelijkse, wekelijkse en dagelijkse pagina's om aan verschillende planningsstijlen te voldoen

Navigeer tussen verschillende secties van de planner met hyperlink pagina's

Gebruik aantekeningen apps zoals GoodNotes en Noteshelf om te schakelen tussen apparaten

Voeg digitale stickers en een extra pagina van de planner toe om je ervaring te personaliseren

Paperlike Digital Planner limieten

Bepaalde acties, zoals aantekeningen maken, lijken langer te duren omdat je daarvoor naar een andere app moet overschakelen

Het is voornamelijk ontworpen voor iPad. Dus andere gebruikers vinden het misschien niet compatibel

Paperlike Digitale Planner prijzen

Pro: $12,99, eenmalige betaling

Paperlike Digitale Planner beoordelingen en reviews

G2: Beoordelingen niet beschikbaar

Beoordelingen niet beschikbaar Capterra: Beoordelingen niet beschikbaar

8. TickTick (Beste digitale planner voor tijdmanagement)

via TickTick TickTick is echt minimaal met extra functies en brengt orde in je persoonlijke en professionele leven.

Wat het uniek maakt, is de focus op verantwoording en focus met tijdbeheer. Het organiseert niet alleen je taken, maar biedt je ook de hulpmiddelen om ze te volbrengen.

TickTick beste functies

Herinneringen en waarschuwingen op locatie instellen om nooit belangrijke Taken te missen

Ontwikkel en bijhoud gewoonten met behulp van de GTD-methode (Getting Things Klaar)

De Pomodoro techniek toepassen om focus en productiviteit te behouden zonder burn-out te raken

TickTick beperkingen

Veel geavanceerde functies zijn alleen beschikbaar voor het premium abonnement

Hoewel de interface minimalistisch is, maken de vele functies het soms moeilijker om te navigeren

TickTick prijzen

Gratis abonnement

Premium: $3.99/maand

TickTick beoordelingen en reviews

G2: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

9. Any.do (Beste vereenvoudigde Taakbeheer)

via Nog te doen Any.do is een andere populaire keuze voor minimalistische digitale planners dankzij de gebruiksvriendelijke functies. Van het coderen van taken in kleur tot het toevoegen van widgets, het platform stimuleert taakbeheer in zijn eenvoudigste vorm.

De app is beschikbaar op meerdere platforms, waaronder Apple Watch, waardoor het gemakkelijk is om onderweg te switchen.

Nog.te doen beste functies

Synchroniseer je Google Agenda direct met Any.do en beheer je Taken met je Gebeurtenissen

Zet e-mails om in taken om je communicatie en planning bij te houden

Op tijd en locatie gebaseerde terugkerende herinneringen instellen met Siri-compatibiliteit

Any.do beperkingen

Beperkte functies in het gratis abonnement, zoals geen toegang tot de meer dan 100 sjablonen die beschikbaar zijn in het Teams abonnement

Het werkt niet goed samen met andere apps

Any.do prijzen

Personal: Gratis

Gratis Premium : $7,99/maand

: $7,99/maand Familie : $9,99/maand (voor vier leden)

: $9,99/maand (voor vier leden) Teams: $7,99/maand per lid

Nog.te doen beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (150+ beoordelingen)

4.2/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (150+ beoordelingen)

💡Pro Tip: Wijs specifieke tijdslots toe voor Taken en probeer je daaraan te houden. Dit is een populaire strategie die 'tijd blokkeren' wordt genoemd. Het helpt om te focussen en voorkomt uitstelgedrag.

10. Habitica (Beste planner voor het maken van gewoontes met behulp van spelletjes)

via Habitica Heb je moeite om nieuwe gewoonten te ontwikkelen omdat je routine niet interessant genoeg is? De unieke stijl van Habitica helpt je om alledaagse klusjes om te zetten in spannende avonturen.

Als je een gamer in hart en nieren bent, kun je productiviteit veel leuker en lonender maken.

Habitica beste functies

Maak van gewoontes, to-dos en doelen RPG-achtige missies. Verdien beloningen en stijg in level terwijl je Taken voltooit

Team met vrienden en de community om samen de strijd aan te gaan (je Taken) voor extra motivatie en sociale verantwoording

Pas je avatar aan, kies een uitrusting en speel prestaties vrij naarmate je voortgang boekt

Habitica limieten

Hoewel Habitica aantrekkelijk is voor gameliefhebbers, kunnen de speelse interface en de RPG-focus een uitdaging vormen om te integreren in de werkstromen van teams uit het bedrijfsleven

Verliesperiodes of een gebrek aan betrokkenheid kunnen het beloningssysteem onderbreken, wat kan leiden tot demotivatie

Prijzen van Habitica

Gratis

Maandelijks abonnement: $4.99/maand (in-app aankoop)

$4.99/maand (in-app aankoop) Groepsabonnement: $9/maand + $3 per extra gebruiker

Habitica beoordelingen en recensies

G2: Beoordelingen niet beschikbaar

Beoordelingen niet beschikbaar Capterra:Beoordelingen niet beschikbaar

Een succesvol digitaal abonnement begint met ClickUp

Het kiezen van de juiste planner is als het vinden van het perfecte paar schoenen - comfort, stijl en pasvorm zijn belangrijk!

Kies de tool die aan al uw eisen voldoet, zoals persoonlijk projectmanagement of digitaal aantekeningen maken.

Maar als je op zoek bent naar een alles-in-één oplossing om alles te beheren, van projecten tot dagelijkse taken, dan is ClickUp het platform dat je nodig hebt. Het biedt geavanceerde functies voor taakbeheer terwijl u uw planning maakt, zelfs in de gratis versie.

Het is nooit te laat om te beginnen met plannen!