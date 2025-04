Goodnotes versus Apple Notes: Welke app voor het maken van aantekeningen is geschikt voor jou?

Je krijgt een baanbrekend idee en je haast je om het vast te leggen. Maar je app om aantekeningen te maken schiet tekort. Frustrerend, toch?

Of het nu gaat om naadloos synchroniseren, je gedachten georganiseerd houden of de perfecte layout bieden, de juiste tool kan het verschil betekenen tussen chaos en duidelijkheid.

📈 De markt voor apps voor het maken van aantekeningen zal naar verwachting 32,4 miljard dollar tegen 2032, met een CAGR van 11,15%.

Nu steeds meer mensen op zoek zijn naar het ultieme digitale notitieblok voor iOS-apparaten, springen twee grote kanshebbers eruit: Apple Notes en Goodnotes. Elk biedt unieke functies om werkstromen te stroomlijnen en productiviteit te verbeteren, waardoor ze de beste keuze zijn voor liefhebbers van aantekeningen maken.

Leg ideeën vast en zet ze direct om in Taken met ClickUp-taak

In deze blog verkennen we Goodnotes vs Apple Notes en vergelijken we hun sterke punten en functies om je te helpen de juiste keuze te maken. 🚀

**Wat is Apple Notes?

Apple Notes is een programma voor het maken van aantekeningen dat exclusief is ontworpen voor Apple-apparaten.

De app is diep geïntegreerd in het Apple ecosysteem en biedt naadloze synchronisatie tussen iPhone, iPad en Mac via iCloud.

Wat de app zo bijzonder maakt, is de intuïtieve gebruikersinterface en de moeiteloze synchronisatie tussen al je Apple apparaten. Het helpt je een aantekening te beginnen op je iPhone en deze af te maken op je Mac zonder een slag te missen.

Met functies zoals mappen en tags, is het gemakkelijk om uw aantekeningen te organiseren en de mogelijkheid om foto's, documenten en zelfs gescande PDF-documenten te verwerken voegt een extra laag gemak toe.

Met Apple Intelligence kun je ook schrijftools gebruiken om je tekst te proeflezen, samen te vatten, van toon te veranderen en te herschrijven. En als je met een team werkt of een reis met vrienden plant, deel aantekeningen en werk samen in realtime met maximaal 100 mensen.

🔍 Wist je dat? Het maken van aantekeningen heeft een enorme rol gespeeld in de geschiedenis. In het oude Griekenland creëerden mensen iets dat ze hypomnema -persoonlijke aantekeningen waarin ze belangrijke ideeën noteerden. Deze aantekeningen werden gebruikt om alles bij te houden, van filosofische gedachten tot historische gebeurtenissen en zelfs wetenschappelijke waarnemingen.

De functies van Apple Notes

Hier zijn enkele opvallende functies van Apple Notes die het een krachtig hulpmiddel maken voor het organiseren en beheren van je ideeën:

Zoekoptie

Met de krachtige zoekfunctie van Apple Notes is het vinden van je aantekeningen een fluitje van een cent. De functie herkent je afbeeldingen om image content te zoeken, controleert je bijlagen en gescande documenten, en zelfs tekeningen en krabbels om je de juiste resultaten te geven.

Je kunt ook naar een specifieke aantekening zoeken met de optie Zoeken in aantekeningen.

Schetsen, krabbelen en rekenen

Via Apple ondersteuning Apple aantekeningen biedt een leuke methode om aantekeningen te maken waarmee je je gedachten kunt schetsen. Probeer verschillende gereedschappen, waaronder potloden, markers en kleuren, om te tekenen en te krabbelen. Voor het gemak kun je de dikte en de ondoorzichtigheid van je tekeningen aanpassen.

Bovendien kun je met Apple Pencil handgeschreven aantekeningen maken. De functie Krabbelen zet ze meteen om in getypte tekst, zodat je ze later gemakkelijk kunt begrijpen.

Met de functie Wiskunde kunnen gebruikers vergelijkingen oplossen, variabelen toewijzen, grafieken tekenen en wiskundegeschiedenis openen vanuit de rekenmachine en de app Aantekeningen.

Slimme mappen

Via Apple ondersteuning Voeg verschillende bijlagen toe om meer context en gemak te bieden voor je aantekeningen. Voeg je locatie en website toe en voeg foto's of video's toe door op nieuwe te klikken of bestaande te gebruiken. Je kunt ook documenten en foto's scannen vanuit aantekeningen, je handtekening toevoegen en ze direct opslaan.

En wat is er nog meer? Met de bijlage kun je audio opnemen en transcriberen.

Apple notities prijzen

Free Forever

Wat is Goodnotes?

Goodnotes is een krachtige app voor het digitaal maken van aantekeningen, ontworpen met de focus op het bieden van een naadloze ervaring voor gebruikers die de voorkeur geven aan een handschrift, maar ook op zoek zijn naar de functie van digitale hulpmiddelen.

Hoewel Goodnotes in eerste instantie is ontworpen voor iPads, is het compatibel met een breed bereik van apparaten, waaronder Android, Windows, iOS en webplatforms.

Een functie die Goodnotes onderscheidt is de handschriftherkenning, die je krabbels omzet in doorzoekbare tekst, zodat je je aantekeningen later altijd terug kunt vinden.

Over het algemeen is Goodnotes een veelzijdige oplossing voor het maken van aantekeningen, die de tastbare voldoening van een handschrift combineert met de voordelen van digitale organisatie en toegankelijkheid.

Goodnotes functies

Hier zijn enkele belangrijke functies waarmee Goodnotes zich onderscheidt:

AI-aangedreven digitaal papier

Goodnotes maakt gebruik van AI om slimme aantekeningen te maken. Je kunt Word Voltooid gebruiken om tijd te besparen tijdens het schrijven, spellingcontrole om spelfouten te voorkomen en zoeken om getypte tekst, handgeschreven aantekeningen of PDF-tekst te vinden.

De AI geeft ook samenvattingen van aantekeningen en verduidelijkt ruwe aantekeningen, waar nodig. 📝

Handgeschreven en getypte tekst combineren

Via Goodnotes ondersteunen Goodnotes Marketplace biedt aangepaste sjablonen voor pagina's, planners, bewerkbare stickers en bewerkbare omslagen voor notitieblokken die het maken van aantekeningen leuk maken. Je kunt meer diepte aan je aantekeningen toevoegen door omslagen te gebruiken en tijd besparen met sjablonen.

presentatiemodus

Bent u van plan om tijdens uw volgende vergadering een presentatie te geven? De presentatiemodus van Goodnotes verandert uw apparaat in een digitaal Whiteboard, zodat u uw publiek visueel kunt begeleiden. De Laser Pointer functie verbetert je presentatie nog verder door je in staat te stellen om sleutelpunten te markeren, zodat je boodschap duidelijk en gefocust is.

Goed geprijsd

Goodnotes biedt de volgende abonnementen:

Free: 3 notitieblokken

3 notitieblokken Alle platforms Jaarlijks: $9.99/jaar

$9.99/jaar Eenmalige betaling voor Apple: $29,99/eenmalig

$29,99/eenmalig Android en Windows Jaarlijks: $6,99/jaar

$6,99/jaar Goodnotes voor Business: $50 per apparaat (jaarlijks gefactureerd)

Nu je de sterke punten van beide apps voor het maken van aantekeningen hebt gezien, is het tijd voor een confrontatie! 🏆

Laten we elke functie eens testen om te zien welke app voor het maken van aantekeningen de overhand heeft: Goodnotes of Apple Notes.

Feature 1: functies om aantekeningen te maken

De eerste functie die we gaan bekijken is het maken van aantekeningen. Laten we er eens in duiken.

Apple aantekeningen

De app Notities biedt alle basisfuncties voor het maken van aantekeningen, zoals het toevoegen van tabellen, titels, koppen, opsommingstekens en andere functies voor het opmaken van aantekeningen, zoals vet, cursief en highlights. Je kunt ook checklists maken, links, doodles, schetsen en gescande documenten toevoegen en je aantekeningen synchroniseren tussen apparaten.

Tot slot kun je handgeschreven aantekeningen vastleggen met de functie Krabbelen en aan Apple Intelligence vragen om je tekst te proeflezen, samen te vatten, van toon te veranderen en te herschrijven.

Goodnotes

Goodnotes ondersteunt getypte en handgeschreven tekst, net als Apple Notes. Gebruik opmaak functies zoals vet, cursief, doorhalen, onderstrepen, kleur van de tekst, uitlijnen, formaat wijzigen, markeren en regelafstand.

Bovendien maak je diagrammen, voeg je vormen toe, schrijf je vergelijkingen, voeg je PDF's toe, en zet je handgeschreven aantekeningen om in getypte tekst. Goodnotes AI bespaart tijd door mogelijkheden zoals woordaanvulling, spellingcontrole, aantekeningen samenvatten, ruwe aantekeningen verduidelijken en zinnen voltooien.

🏅Winnaar: Beide apps blinken uit in het maken van aantekeningen, maar Apple Notes wint met zijn naadloze integratie tussen Apple apparaten, geavanceerde functies om aantekeningen te maken en synchroniseren met de cloud.

Functie 2: Prijzen

Laten we eens kijken welke tool budgetvriendelijker is:

Apple aantekeningen

Helemaal gratis! Als je een Apple apparaat hebt, heb je er al toegang toe - geen verborgen kosten, geen abonnementen.

Goede notities

Goodnotes heeft een gratis versie waarmee je 3 notitieblokken kunt maken. Daarna biedt het 3 betaalde abonnementen met meer functies.

🏅Winnaar: Als je op zoek bent naar een ingebouwde notetaker zonder extra kosten, dan is Apple Notes onverslaanbaar.v

Functie 3: Organisatie en aanpassingen

Laten we eens kijken welk hulpmiddel wint bij de confrontatie tussen Goodnotes en Apple Notes op het gebied van organisatie en aangepaste functies:

Apple Notes

Apple Notes biedt Smart Folders om je te helpen je aantekeningen te organiseren met tags🗂️. Groepeer je aantekeningen per categorie en vind ze met tags. Op het gebied van aanpassingen biedt Apple Notes beperkte mogelijkheden.

Goede notities

Goodnotes biedt maatwerk op het volgende niveau. Je kunt kiezen uit verschillende soorten notitieblokken, papiersoorten (zoals rasters of muziekbladen) en lay-outs. Het heeft ook een marktplaats voor het kopen van dingen zoals stickers, notitieboekomslagen, enz.

Voor de organisatie biedt Goodnotes een geneste mapstructuur waarmee je mappen en submappen kunt maken.

winnaar: Goodnotes komt als winnaar uit de bus met zijn geavanceerde maporganisatie en uitgebreide aanpassingsmogelijkheden.

Feature 4: Functies voor samenwerking

Voor gebruikers van aantekeningen voor project documentatie of teamsamenwerking, zijn geavanceerde tools voor delen en samenwerken essentieel. Laten we eens kijken welke app de beste functies biedt:

Apple aantekeningen

Met Apple Notes kun je samenwerken met iedereen die een Apple apparaat gebruikt. Deel een kopie van je aantekeningen met iCloud via een bericht of e-mail. Je kunt met maximaal 100 mensen samenwerken aan dezelfde aantekening.

Goodnotes

Met Goodnotes kun je aantekeningen delen met anderen door link delen in te schakelen. Hierdoor heeft iedereen met de link toegang tot je document. Gebruik bovendien de Presentatiemodus om je notitieblok aan anderen te presenteren.

De huidige versie ondersteunt delen via e-mail echter niet. Het delen van links is volledig openbaar, dus je kunt niet bepalen wie je notitieblok weergeeft.

🏅Winnaar: In dit geval wint Apple Notes met zijn eenvoudige functies voor delen en samenwerken.

Functie 4: Bijlagen

Laten we eens kijken welke tools betere mogelijkheden voor bijlagen bieden:

Apple Aantekeningen

Met Apple Notes kun je koppelingen, bestaande foto's, video's, koppelingen naar andere aantekeningen en documenten toevoegen. Verder kun je geluidsopnamen toevoegen en transcriberen.

Maak nieuwe foto's of scan tekst en documenten rechtstreeks vanuit aantekeningen. Bewerk je documenten om de grootte van het voorbeeld te wijzigen en ze een andere naam te geven.

Goodnotes

Met Goodnotes kun je foto's, koppelingen en geluidsopnamen aan je notitieblok toevoegen.

Je kunt stickers, sjablonen en gescande documenten toevoegen. De functie voor PDF's gaat nog een stap verder door je de mogelijkheid te bieden om aantekeningen te maken. Je kunt PDF's schrijven, tekenen of markeren.

🏅Winnaar: De geavanceerde functies van Goodnotes, zoals sjablonen toevoegen en gescande documenten annoteren, geven het een voorsprong op Apple Notes.

We zijn op Reddit gaan kijken wat mensen vinden van het debat tussen Goodnotes en Apple Notes. Veel gebruikers zijn het erover eens dat Apple Notes voordelen heeft voor Apple gebruikers op het gebied van prijs en eenvoudige samenwerking.

Eén gebruiker zegt, "Apple Notes heeft veel goede functies, werkt op al je Apple apparaten, is al voorgeïnstalleerd, ondersteunt gemakkelijk delen/synchroniseren tussen andere mensen en voldoet aan de behoeften van veel mensen. Het is ook gratis."

Sommige gebruikers zijn het er ook over eens dat Goodnotes een goede keuze is, vooral als je op zoek bent naar geavanceerde functies zoals PDF handling.

Een andere gebruiker zei: "Wat mij het meest opvalt is dat je niet eens kunt inzoomen. Goodnotes heeft gewoon meer functies en verwerkt al mijn notitieblokken/PDF's heel goed. Ik zou Apple Notes nooit meer gebruiken."

➡️ Meer lezen: De puntjes op de i zetten: hoe verbonden AI silo's elimineert om tijd te besparen voor echt werk Met ClickUp: Het beste alternatief voor Apple aantekeningen vs Goodnotes

Apple Notes is perfect voor eenvoudigere behoeften, terwijl Goodnotes perfect is voor degenen die meer willen bereiken met hun aantekeningen. Maar wat als er een alternatief was dat je helpt om beide te doen? ClickUp valt in dit opzicht op als de alles app voor werk.

Het combineert de eenvoud van Apple Notes met functies die veel beter zijn dan Goodnotes, zodat je taken naadloos kunt beheren, gedetailleerde aantekeningen kunt maken en kunt samenwerken met teams, allemaal op één plek.

Laten we eens kijken naar een aantal intuïtieve functies van ClickUp die het maken van aantekeningen naar een hoger niveau tillen:

ClickUp's One Up #1: ClickUp Docs

Creëer snelle checklists en aantekeningen met ClickUp Notepad

Op zoek naar iets snels om uw checklists te maken of belangrijke punten op te schrijven? ClickUp Blocnote kan helpen. Hiermee kunt u uw aantekeningen organiseren, ze omzetten in traceerbare taken en ze ordenen in een checklist.

Notepad synchroniseert aantekeningen automatisch tussen apparaten zodat je ze moeiteloos op elk apparaat en op elk moment kunt openen. Gebruik de uitgebreide functies voor het formatteren, zoals het toevoegen van kopteksten, banners en opsommingstekens om je aantekeningen leuk te maken.

Bovendien kun je met ClickUp-taak met ClickUp Tasks kunt u projecten efficiënt plannen, organiseren en eraan samenwerken. U kunt taken aanmaken, de status ervan aanpassen, prioriteiten stellen en ze direct aan uw aantekeningen koppelen, voor naadloos projectmanagement en gestroomlijnde workflows.

Luister naar wat Alaina Maracotta, marketingcoördinator voor gebeurtenissen bij Vida Health, te zeggen heeft over ClickUp:

Ik leefde altijd van mijn aantekeningen op papier, maar na twee dagen ClickUp te hebben geëvalueerd, wist ik dat dit de oplossing voor mij was.

Bonus functie: ClickUp AI Notetaker

Als je moeite hebt met aantekeningen maken tijdens vergaderingen, dan hebben we daar ook een fantastische oplossing voor! ClickUp AI notulist legt niet alleen de gesproken woorden vast, maar ook de feitelijke beslissingen die zijn genomen, zodat ze gemakkelijk kunnen worden gedeeld met iedereen, ongeacht of de vergadering wordt bijgewoond.

De AI Notetaker maakt niet alleen opnames, maar zet gesprekken ook om in stappen door het vastleggen en toewijzen van items, zodat niets over het hoofd wordt gezien.

Bovendien behoudt de AI Notetaker de context van elke vergadering door gesprekken te koppelen aan relevante taken, bestanden en beslissingen uit het verleden, zodat teams eerdere gesprekken niet hoeven te herhalen. Deze allesomvattende aanpak, die meer is dan alleen samenvatten, bevordert duidelijkheid en dynamiek, waardoor vergaderingen uiteindelijk veranderen van tijdverlies in productief werk.

Optimaliseer het proces van aantekeningen maken met ClickUp

Of u nu snelle gedachten noteert of samenwerkt met teamgenoten, de selectie van de juiste tool kan de manier waarop u uw aantekeningen beheert en gebruikt aanzienlijk verbeteren.

Hoewel Apple Notes en Goodnotes allebei uitstekende opties zijn, gaat ClickUp verder dan alleen aantekeningen maken. Als een alles-in-één platform voor werk- en projectmanagement integreert ClickUp het maken van aantekeningen met bredere organisatorische tools.

Het biedt ook meerdere aanpasbare sjablonen voor aantekeningen en functies voor verschillende stijlen van aantekeningen maken, of u nu schetst, brainstormt of de voortgang van taken bijhoudt.

Dus waarom wachten? Meld u aan op ClickUp en begin met het veranderen van de manier waarop u Taken beheert, samenwerkt en georganiseerd blijft, allemaal op één plek! 📈