Hoe maak je een Gantt grafiek in Google Slides?

Een Gantt grafiek is de beste vriend van een projectmanager - een slanke tijdlijn voor projecten die taken, deadlines en voortgang in kaart brengt.

Als ze Klaar zijn, transformeren grafieken complexe tijdlijnen van projecten in duidelijke, werkbare stappenplannen met behulp van visualisatietechnieken .

Hoewel er veel manieren zijn om Gantt grafieken te maken, is een sjabloon van Google Spreadsheets voor velen een favoriet hulpmiddel. Maar Google Slides kan je hier ook bij helpen!

Het is gemakkelijk te gebruiken, toegankelijk en onderdeel van de krachtpatser Google Werkruimte, met meer dan 8 miljoen klanten . In deze handleiding laten we je stap voor stap zien hoe je een Gantt grafiek maakt in Google Slides.

Maar dat is nog niet alles: we zullen ook andere hulpmiddelen en tips bekijken om uw Gantt-diagrammen nog krachtiger te maken, met functies zoals het toewijzen van taken en het bijhouden van de voortgang. Laten we aan de slag gaan!

Een Gantt grafiek maken is makkelijk met ClickUp. Probeer het nu!

Samenvatting in 60 seconden

Een Gantt-diagram is een visueel hulpmiddel voor projectmanagement dat taken, deadlines en afhankelijkheid in de tijd bijhoudt

Gebruik de sjablonen voor tijdlijnen in Google Slides om een basisgrafiek van een Gantt te maken

Je kunt er ook handmatig een maken door vormen, pijlen en rasterlijnen toe te voegen voor een volledig aangepaste tijdlijn

Enkele beperkingen van het maken van een Gantt-diagram in Google Slides zijn het gebrek aan ingebouwde sjablonen voor Gantt-diagrammen, het beperkt bijhouden van de afhankelijkheid van taken en een gebrek aan integratie met tools voor projectmanagement

Gebruik in plaats daarvan ClickUp's Grafiek weergave om projecten te visualiseren en beheren met drag-and-drop eenvoud

Vereenvoudig de planning met ClickUp's Eenvoudige Sjabloon voor Ganttgrafieken, met ingebouwde weergaven voor SMART Doelen en actie items

Leuk weetje: Het Harmonogram, gemaakt door de Poolse ingenieur Karol Adamiecki in 1896, was een vroege voorloper van de Gantt grafiek. Hoewel het hetzelfde doel had, was het toen nog niet algemeen bekend buiten Oost-Europa.

Hoe maak je een Gantt-diagram in Google Slides?

Google Slides biedt een intuïtieve en eenvoudige manier om visuals te maken en aan te passen, waardoor het toegankelijk is, zelfs als je geen technische wizard bent!

Benieuwd hoe je een Gantt grafiek maakt in Google Slides? Het is eenvoudiger dan je denkt! Volg gewoon de onderstaande stappen en je hebt in een mum van tijd je eigen Gantt grafiek:

Stap 1: begin met een lege dia

Een tijdlijndiagram invoegen met behulp van een tabel

Klik op Invoegen en kies dan Diagram

en kies dan Selecteer nu Tijdlijn

Je ziet nu een heleboel opties aan de rechterkant. U kunt deze sjablonen aanpassen door een thumbnail te selecteren en deze in uw dia in te voegen, zodat u gemakkelijk uw eigen grafiek kunt maken.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-167.png Tijdlijn diagram invoegen /%img/

Google Slides heeft geen ingebouwde Gantt grafiek, maar de tijdlijn sjablonen lijken sterk op eenvoudige Gantt grafieken.

💡Pro Tip: Voor presentaties met 10+ dia's kun je tijd besparen door een slide master te gebruiken om universele updates te maken, zodat je niet elke dia afzonderlijk hoeft te bewerken.

➡️ Ook lezen: Gantt Grafiek vs. Tijdlijn: Wat zijn ze en hoe gebruik je ze?

Stap 3: De Gantt Grafiek aanpassen

Zodra de tijdlijn is ingevoegd, klikt u erop om te bewerken

Vervang de plaatshouder tekst met uw project taken of project mijlpalen, gebruik de tijdlijn knooppunten voor taaknamen of mijlpalen. Voeg onder elk knooppunt knooppunten toe om te definiëren wanneer taken beginnen en eindigen.

Om het meer op een Gantt grafiek te laten lijken:

Kleur de tijdlijn om de status van een taak weer te geven, zoals voltooid, in uitvoering of niet gestart

om de status van een taak weer te geven, zoals voltooid, in uitvoering of niet gestart Voeg vormen of lijnen toe om overlappende taken of afhankelijkheid weer te geven, indien nodig

of lijnen toe om overlappende taken of afhankelijkheid weer te geven, indien nodig Gebruik tekstvakken of vormen om de tijdsintervallen te labelen (bijv. weken, maanden), om de tijdlijn visueel te organiseren

🧠 Leuk weetje: Gantt grafieken zijn beroemd geworden tijdens de bouw van de Hoover Dam, die begon in 1931.

Alternatieve route

Je kunt eenvoudig een Gantt grafiek maken in Google Slides door handmatig basisvormen en pijlen te gebruiken om taken en hun afhankelijkheid weer te geven.

Deze aanpak is een beetje handwerk, maar geeft je de volledige controle om alles zo aan te passen dat het perfect bij je project past!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-169.png Alternatieve route /%img/

Vormen invoegen voor taken: Selecteer Invoegen op de balk Taak en kies Vorm. In het Vormen menu , selecteer rechthoeken of afgeronde rechthoeken.

Selecteer Invoegen op de balk Taak en kies Vorm. In het , selecteer rechthoeken of afgeronde rechthoeken. Vormen aanpassen: Gebruik deze vormen om individuele taken op de tijdlijn weer te geven. Pas de lengte van elke vorm aan om de duur van de Taak weer te geven

Gebruik deze vormen om individuele taken op de tijdlijn weer te geven. Pas de lengte van elke vorm aan om de duur van de Taak weer te geven Pijlen toevoegen voor afhankelijkheden: Ga naar Invoegen > Vorm > Pijl om verbindingen te maken tussen taken en afhankelijkheid aan te geven. Positioneer de pijlen om de volgorde van de Taken weer te geven

Ga naar om verbindingen te maken tussen taken en afhankelijkheid aan te geven. Positioneer de pijlen om de volgorde van de Taken weer te geven Maak een tijdlijnraster : Voeg een horizontale lijn toe voor de tijdlijn en verticale lijnen om tijdsintervallen (dagen, weken of maanden) te markeren. Gebruik het lijngereedschap om rasterlijnen handmatig te tekenen

: Voeg een horizontale lijn toe voor de tijdlijn en verticale lijnen om tijdsintervallen (dagen, weken of maanden) te markeren. Gebruik het lijngereedschap om rasterlijnen handmatig te tekenen Taken kleurcoderen : Gebruik verschillende kleuren voor vormen om taakcategorieën, fasen of prioriteiten weer te geven, zodat taken gemakkelijk te identificeren zijn

: Gebruik verschillende kleuren voor vormen om taakcategorieën, fasen of prioriteiten weer te geven, zodat taken gemakkelijk te identificeren zijn Taken en datums labelen: Gebruik tekstvakken om taaknamen toe te voegen binnen de vormen en label de data langs de tijdlijn

📮ClickUp Insight: 92% van de kenniswerkers loopt het risico belangrijke beslissingen te verliezen die verspreid zijn over chatten, e-mail en spreadsheets.

Zonder een eenduidig systeem om beslissingen vast te leggen en bij te houden, gaan kritieke bedrijfsinzichten verloren in de digitale ruis. Met Taakbeheer van ClickUp mogelijkheden, hoeft u zich hier nooit zorgen over te maken. Taken maken van chatten, taak opmerkingen, documenten en e-mails met een enkele klik!

Probeer ClickUp gratis uit

Beperkingen van het maken van een Gantt Grafiek in Google Slides

Het maken van een Gantt grafiek in Google Slides is een snelle, eenvoudige manier om tijdlijnen van projecten te visualiseren, vooral voor kleinere projecten of presentaties. Het is echter niet echt de beste Gantt grafiek alternatief en schiet tekort in vergelijking met speciale hulpmiddelen voor projectmanagement vanwege enkele beperkingen:

Geen ingebouwde sjablonen voor Gantt-diagrammen: Google Slides biedt geen kant-en-klare sjablonen voor Gantt-diagrammen. Je moet handmatig tijdlijndiagrammen maken of aanpassen aan de behoeften van je project, wat tijdrovend kan zijn Beperkte afhankelijkheid van taken bijhouden: In tegenstelling tot gespecialiseerde software koppelt Google Slides geen taken of mensen aan projectafhankelijkheden, waardoor het een uitdaging is om kritieke paden bij te houden of onderlinge relaties tussen taken te visualiseren Handmatige updates: Alle wijzigingen aan taken of tijdlijnen moeten handmatig worden bijgewerkt omdat er geen automatische synchronisatie is met real-time projectgegevens, wat lastig kan zijn bij vaak veranderende details Beperkte aanpassingsmogelijkheden: Hoewel u basisaanpassingen kunt maken, beschikt Google Slides niet over geavanceerde functies zoals voorwaardelijke opmaak, ingebouwde vervolgkeuzemenu's of functie voor het bijhouden van voortgang, die essentieel zijn voor een effectieve weergave projectmanagement Geen integratie met tools voor projectmanagement: Google Slides integreert niet met andere tools voor projectmanagement, wat het gebruik ervan beperkt tot grotere teams en complexe projecten waar gecentraliseerd bijhouden nodig is

➡️ Ook lezen: Gratis Google Slides-sjablonen voor indrukwekkende presentaties

Gantt grafieken maken met ClickUp

Wat als u in enkele seconden op een slimme manier Gantt grafieken zou kunnen maken met reeds bestaande projectgegevens, op dezelfde plaats waar u samenwerkt met uw team?

Met ClickUp je kunt het!

Het is de everything app for work die al uw werk combineert met ClickUp chatten en voedt het allemaal met ClickUp Brein dat u helpt slimmer te werken, niet harder.

Dit is wat ClickUp gebruiker Alexis Correa , Business Intelligence Analyst bij CPPA, zegt het volgende:

Dankzij ClickUp konden we een spreadsheet elimineren waarin we elke maand een Gantt grafiek bijwerkten, maar vóór de Gantt grafiek gebruikten we een andere soortgelijke app om activiteiten te beheren en met ClickUp hebben we dit opgelost door verschillende visuele opties te hebben en dit alles in een enkele web app.

Alexis Correa, Business Intelligence Analyst bij CPPA

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-170.png ClickUp Gantt Grafiek: Gantt Grafiek in Google Slides /%img/

Voeg ClickUp Gantt Chart toe aan uw ruimte en visualiseer automatisch uw Taken

Als u op zoek bent naar gratis gantt software clickUp kan de klus klaren. Dit is hoe ClickUp Gantt Grafieken raak het doel:

Gebruiksvriendelijke interface: Navigeer ClickUp's Gantt grafieken gemakkelijk, zelfs als beginner, en maak en pas snel uw tijdlijnen voor projecten aan

Navigeer ClickUp's Gantt grafieken gemakkelijk, zelfs als beginner, en maak en pas snel uw tijdlijnen voor projecten aan Integratie in projectmanagement: Koppel taken naadloos aan elkaar, stel deadlines in en houd de planning van uw project bij - alles binnen de weergave van het projectmanagement

Koppel taken naadloos aan elkaar, stel deadlines in en houd de planning van uw project bij - alles binnen de weergave van het projectmanagement Realtime samenwerking: Werk statussen van taken bij en breng real-time wijzigingen aan, zodat uw team op één lijn blijft en iedereen op dezelfde pagina blijft

Werk statussen van taken bij en breng real-time wijzigingen aan, zodat uw team op één lijn blijft en iedereen op dezelfde pagina blijft Aanpasbare weergaven: Pas uw Gantt grafiek aan uw behoeften aan met opties om kleuren, labels voor taken en afhankelijkheid aan te passen

Pas uw Gantt grafiek aan uw behoeften aan met opties om kleuren, labels voor taken en afhankelijkheid aan te passen Geavanceerde functies:Gebruik functies zoals drag-and-drop planning, analyse van het kritieke pad en inzicht in Slack Time om op de hoogte te blijven van de sleutel tijdlijnen van uw project

Nieuw bij ClickUp? Een Gantt grafiek instellen is super eenvoudig. Hier is een video die het proces soepeler kan laten verlopen

De ClickUp Eenvoudige sjabloon voor ganttgrafieken is een geweldige manier om al uw taken en deadlines op één plaats te visualiseren, zodat u georganiseerd en op schema kunt blijven met uw projecten.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-171.png ClickUp Eenvoudige Gantt Grafiek Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-180546792&department=other&_gl=1\*5hpa0c\*\_gcl\_au*OTI1MzgwNzM3LjE3MzQzMzY5MDk.

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Deze sjabloon is ontworpen voor het lijstniveau van uw werkruimte en bevat meerdere weergaven en functies om de planning en uitvoering van projecten te stroomlijnen, zoals:

Simple Gantt : Bekijk de tijdlijn van uw project op lijstniveau voor een overzicht op hoog niveau

: Bekijk de tijdlijn van uw project op lijstniveau voor een overzicht op hoog niveau Project abonnement : Organiseer SMART doelen per initiatief in een lijstweergave voor het beter bijhouden van doelen

: Organiseer SMART doelen per initiatief in een lijstweergave voor het beter bijhouden van doelen Project Gantt: Groepeer Actie-items per Initiatief in een Lijstweergave voor Taakspecifieke Abonnementen

Aangepaste velden in het sjabloon verbeteren bijhouden met voortgangsvelden die automatisch de voltooiing van subtaak als percentage bijhouden. Keuzevelden geven ook de fase van elke taak binnen het project aan.

Bovendien helpen functies voor werkruimten zoals Views, Aangepaste velden, Documenten en meer bij het creëren van een dynamische en efficiënte omgeving.

Dit sjabloon is gebruiksvriendelijk ontworpen voor zowel beginners als doorgewinterde gebruikers van Gantt, zodat je aan de slag kunt zonder je overweldigd te voelen door de tool.

ClickUp maakt werken gemakkelijker

Weet u nog dat we zeiden dat ClickUp Gantt grafieken en meer doet? Hier zijn nog enkele sleutel functies die het de steunpilaar van je team kunnen maken:

Gecentraliseerde werkstromen : Breng al uw projecten, kennis en gesprekken samen in één app om versnippering tegen te gaan en de efficiëntie te verhogen

: Breng al uw projecten, kennis en gesprekken samen in één app om versnippering tegen te gaan en de efficiëntie te verhogen Verbeterde samenwerking : Visueel brainstormen en samenwerken met ClickUp Whiteboards en in realtime abonnementen maken, delen en bewerken met ClickUp Documenten Verbeterde zichtbaarheid : Blijf op de hoogte van elk project met een enkele bron van de waarheid, het bijhouden van de voortgang van taken, verantwoordelijkheden en updates zonder de noodzaak van voortdurende vergaderingen of follow-ups

: Visueel brainstormen en samenwerken met ClickUp Whiteboards en in realtime abonnementen maken, delen en bewerken met ClickUp Documenten Krachtige automatiseringen: Stroomlijn bedrijfsprocessen zoals het inwerken van werknemers, IT-aanvragen en onkostenbeheer met ClickUp Automatiseringen ➡️ Ook lezen: Voorbeelden van gantt grafieken voor projectmanagement ## Project doelen visualiseren met ClickUp

Hoewel ze er misschien intimiderend uitzien, bieden Gantt grafieken een grafisch overzicht van uw project om u te helpen bij het beheren van taken, deadlines en afhankelijkheid.

Hoewel Google Slides basisopties biedt zoals tijdlijndiagrammen en doe-het-zelf Gantt-diagrammen met behulp van vormen, is het proces vervelend. Het gebrek aan geavanceerde functies zoals afhankelijkheid van taken en realtime updates is opvallend.

ClickUp's weergave van het Gantt-diagram is ontworpen om workflows te stroomlijnen, taken moeiteloos te beheren en realtime updates te leveren terwijl uw project zich ontwikkelt. Vergeet het gedoe van Google Slides en maak gebruik van dynamische functies.

Met vooraf gemaakte Sjablonen voor gantt grafieken kunt u gemakkelijk aan de slag en uw projecten organiseren.

Waarom genoegen nemen met basis als je ook briljant kunt zijn? Aanmelden voor ClickUp vandaag nog!