Hoe maak je een BIM Projectmanagement abonnement?

Traditionele tekeningen en CAD-tools (computerondersteund ontwerpen) kunnen handig zijn als je werkt aan bouwplannen en blauwdrukken. Maar ze brengen vaak hun eigen uitdagingen met zich mee.

Het maken van realtime wijzigingen kan langzaam gaan en vatbaar zijn voor fouten. Bovendien kan het integreren van verschillende disciplines lastig zijn en is het creëren van zinvolle visuals net zo moeilijk.

Het resultaat? Beperkte toegang en communicatie, datasilo's, slechte detectie van botsende ontwerpen en verspilling van middelen.

Stel je voor dat je realistische 3D-visualisaties zou kunnen maken en slimmere beslissingen zou kunnen nemen in elke fase van het proces. Dat is waar BIM (Building Information Modeling) relevant wordt.

Laten we in dit artikel eens kijken wat BIM projectmanagement inhoudt, wat de sleutelcomponenten en voordelen zijn en hoe je BIM projectmanagement kunt implementeren voor succesvolle bouwprojecten.

⏰60 Tweede samenvatting

BIM projectmanagement is het proces van het abonneren op, coördineren van en toezicht houden op het gebruik van Building Information Modeling om de efficiëntie, samenwerking en resultaten van projecten te verbeteren

Het biedt vele voordelen, waaronder een soepelere uitvoering van projecten, verbeterde opsporing van botsingen en productiviteit, lagere kosten, betere visualisatie en verbeterde samenwerking en communicatie

BIM centraliseert alle projectgegevens in intelligente 3D-modellen, waardoor projecten tussen architecten, ingenieurs, aannemers en facilitymanagers gedurende de hele levenscyclus van het gebouw worden gestroomlijnd

Gebruik ClickUp de uitgebreide lijst met hulpmiddelen, waaronder Docs, Dashboards, Whiteboards, Grafieken en Brain, om het hele BIM-implementatieproces te stroomlijnen

Wat is BIM projectmanagement?

BIM projectmanagement is een aanpak voor het plannen, ontwerpen, bouwen en beheren van gebouwen of infrastructuurprojecten met behulp van digitale hulpmiddelen en processen.

Het wordt meestal gebruikt door architecten, ingenieurs, fabrikanten, aannemers en facility managers om samen te werken aan de hand van intelligente 3D-modellen van een gebouw of faciliteit.

Dit intelligente model legt de fysieke en functionele kenmerken van een gebouw vast, waardoor het gemakkelijker wordt om elk aspect te visualiseren, aan te passen en te perfectioneren voordat de eerste steen wordt gelegd.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/BIM.png BIM: bim projectmanagement /$$$img/

via InnovaSystems Wat BIM in projectmanagement voor de bouw zo krachtig maakt, is de mogelijkheid om alles te centraliseren in een gedeelde database. Moet u de materialen controleren, een simulatie uitvoeren of een onderhoudsschema plannen? Het is er allemaal, klaar voor gebruik.

En het houdt niet op bij de bouw: BIM ondersteunt de hele levenscyclus van een project, van het eerste concept en ontwerp tot exploitatie, onderhoud en zelfs sloop

👀Wist u dat? Zoals per Allied Market Research's Rapport wordt verwacht dat de wereldwijde BIM-markt, die in 2022 een waarde van $7,9 miljard vertegenwoordigde, in 2032 zal zijn gegroeid tot $34,2 miljard, met een jaarlijkse groei van 16%.

Deze snelle groei wordt gedreven door factoren zoals overheidsmandaten voor BIM, de opkomst van digitale technologieën in de bouw en de integratie van Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR) met BIM.

Sleutelcomponenten van BIM projectmanagement

Nu is het tijd om in de sleutelcomponenten te duiken die BIM projectmanagement zo effectief maken. Laten we elk kernelement in meer detail bekijken:

via ResearchGate

🏢 Het 3D-model

Laten we beginnen met de ster van de show: het 3D-model. In tegenstelling tot ouderwetse 2D-tekeningen die de klus nauwelijks klaren, kent dit 3D-model de geometrie, materialen, layout en ruimtelijke relaties.

In plaats van naar een blauwdruk te staren, stap je nu in een interactieve, begaanbare versie van je hele project. Het is alsof je een papieren kaart inruilt voor Google Maps: intuïtief, gedetailleerd en ronduit cool.

Opslagplaats van gegevens

Vervolgens hebben we de opslagplaats voor gegevens. Alles gaat naar deze gemeenschappelijke gegevensomgeving, zoals:

Ontwerpen

Afmetingen

Specificaties van apparatuur

Kostenramingen

Garantie

Benchmarks

Onderhoud schema's

Iedereen in uw team heeft in realtime toegang tot de digitale bibliotheek van uw gebouw en kan weloverwogen beslissingen nemen. Dit verbetert het gegevensbeheer en het projectmanagement tussen teamleden.

Simulatie en analyse

BIM projectmanagement werkt als de persoonlijke probleemoplosser van uw gebouw, die simulaties uitvoert om mogelijke problemen te identificeren voordat ze zich voordoen. Instance kan bijvoorbeeld conflicten tussen elektrische, loodgieters- en constructiesystemen detecteren lang voordat de bouw begint.

📆Scheduling en planning

Met 4D BIM-technologie is het plannen een fluitje van een cent. Met dit onderdeel kunt u een gedetailleerde tijdlijn voor de bouw samenstellen - bronnen, mijlpalen, voortgang controleren - en tijdens het werk aanpassingen maken. U kunt potentiële haperingen van tevoren zien, dus geen gemiste deadlines of verrassingen meer.

Kostenbeheer

5D-gebaseerde BIM projectmanagement tools integreren kostengegevens in het 3D-model. Stelt u zich eens voor dat u kosten en projectbudgetten kunt uitsplitsen op dezelfde plaats waar u het gebouw ontwerpt. Het geeft je gewoon een nauwkeurige kostenraming! Je team kan de kosten bijhouden, in realtime bijsturen en beslissingen nemen die de bouwkosten onder het budget houden.

👀Wist je dat? Volgens Autodesk en Dodge Data & Analytics SmartMarket Rapport gebruikt 40-60% van de bedrijven in alle sectoren BIM op meer dan de helft (>50%) van hun projecten.

6D duurzaamheidsanalyse

De 6D BIM-component analyseert energiegebruik, koolstofvoetafdrukken, en kijkt zelfs of de materialen die u gebruikt duurzaam zijn, zodat u gebouwen kunt bouwen die energiezuinig zijn en vriendelijker voor de planeet.

🧑‍🏭 7D facilitair beheer

BIM-technologie gaat verder dan de bouwfase en biedt voordelen gedurende de hele levenscyclus van gebouwen. Dit onderdeel houdt alles bij, van onderhoudsschema's tot activabeheer. Dat betekent minder stilstand, lagere operationele kosten en beter presterende gebouwen die langer meegaan.

BIM-integratie

Nog beter, BIM projectmanagement werkt ook met andere tools. Of u nu cRM-software voor de bouw eRP of andere tools, verbindt platforms naadloos met elkaar en deelt gestandaardiseerde projectgegevens. Geen gegevenssilo's meer, geen _'Ik kan daar niet bij!

Voordelen van BIM in projectmanagement

BIM-technologie verandert de situatie in de bouwsector en steeds meer bedrijven stappen af van verouderde methoden om te profiteren van wat deze technologie te bieden heeft. Plus, nu de tijden snel veranderen, kun je het zelfs combineren met AI-tools voor de bouw om nog efficiënter te worden.

Laten we eens kijken hoe BIM bouwteams helpt om succesvolle projecten uit te voeren:

Verbeterde efficiëntie

BIM automatiseert veel van de bouwprocessen, waardoor u inconsistenties onderweg kunt elimineren. Dit leidt tot minder bestellingen, soepelere communicatie en effectief projectmanagement.

⏳Real-time toepassing: BIM automatiseert verschillende bouwtaken, waaronder hoeveelheidsbepalingen, botsingscontroles, het bijwerken van gegevens en bouwplannen en het maken van simulatiemodellen, waardoor u tijd bespaart en het project efficiënter verloopt.

Vroege detectie van botsingen

Elk model kan verschillen van de bouwvoorwaarden ter plaatse tot het uiteindelijke gebouw. BIM helpt u echter om botsingen en fouten vroegtijdig te detecteren, zodat u kunt beginnen met het afbreken van de grond en tijdverlies en handmatige controles kunt voorkomen.

⏳Real-time toepassing: Een geavanceerde BIM projectmanagement oplossing detecteert botsingen tussen rioolbuizen, ventilatiekanalen en elektrische kabels, signaleert problemen en genereert een rapport zodat u de abonnementen onmiddellijk kunt aanpassen.

Verhoogde ROI

BIM-technologie brengt alle belanghebbenden op één platform, zodat ontwerpers, aannemers en leveranciers altijd gesynchroniseerd zijn. Dit coördinatieniveau vermindert dure haperingen, versnelt de besluitvorming en elimineert verspilling.

⏳Real-time toepassing: BIM-technologie kan loodgieterswerk en elektrische lay-outs op elkaar afstemmen in een complex woonproject. Wanneer het loodgietersteam de leidingtracés aanpast, past het elektroteam de abonnementen onmiddellijk aan. Dit voorkomt kostbare overlappingen en materiaalverspilling, waardoor het project sneller wordt opgeleverd en de ROI toeneemt door een soepelere samenwerking binnen het project.

Stappen om BIM in projectmanagement te implementeren

Nu heb je een goed beeld van de componenten en voordelen. Laten we eens kijken hoe je BIM naadloos kunt integreren in je bouwworkflow ⬇️

1. Begrijp de behoeften en definieer duidelijke doelen

Elk project heeft zijn eigen uitdagingen en doelen. Daarom is de eerste stap de tijd te nemen met uw team om de reikwijdte, de vereisten en het doel van het project te begrijpen. Als dat duidelijk is, stel dan specifieke doelen voor wat je wilt bereiken met BIM.

Om te beginnen hebben we een aantal vragen die je jezelf kunt stellen:

Met welke specifieke uitdagingen, zoals vertragingen, rework of miscommunicatie, worden we geconfronteerd in onze huidige bouwprojecten?

Welke processen, zoals clashdetectie of planning, moeten worden verbeterd met de implementatie van BIM?

Welke meetbare resultaten, zoals lagere kosten of snellere voltooiing van het project, zullen het succes van onze BIM-implementatie bepalen?

Hoe zal BIM ons helpen de coördinatie tussen ontwerp-, engineering- en bouwteams te verbeteren?

Welke hulpmiddelen en training heeft ons team nodig om BIM effectief in onze werkstromen te integreren?

Uiteindelijk komt het neer op het verbeteren van teamwerk, het voorkomen van vertragingen, het verminderen van kostenoverschrijdingen, of het perfectioneren van de nauwkeurigheid van het ontwerp. Maar wat je doelen ook zijn, door ze van tevoren te definiëren zet je de toon voor succes.

💡Pro Tip: Streef naar ten minste één doel dat gekoppeld is aan duidelijke meetwaarden, bijvoorbeeld 'RFI's met 30% verminderen in het eerste jaar' in plaats van vage targets zoals 'de coördinatie verbeteren' Dit maakt succes meetbaar en rechtvaardigt BIM-investeringen.

Maar hoe doe je dit allemaal? Welke oplossing zorgt voor een soepele overgang naar BIM en maximaliseert de voordelen?

Om te beginnen kunt u ClickUp Documenten om samen te werken met uw teamgenoten en de reikwijdte, het doel, de doelstellingen van de client en de gewenste doelen van het project te definiëren.

Zo werkt het:

Maak gedetailleerde overzichten van bouwprojecten met geneste pagina's, stylingopties, bladwijzers, tabellen, banners en knoppen

Bewerk het document in realtime samen met je teamgenoten, wijs ze actiepunten toe en zet tekst om in taken om op één lijn te blijven

Plak een inhoudsopgave en spring naar elke sectie van je bouwprojectmanagement document

Gebruik /Slash commando's om plattegronden toe te voegen, BIM-modellen in te sluiten of tabellen voor het bijhouden van de voortgang direct in de documentatie van je bouwproject in te voegen

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ClickUp-Docs-3.gif ClickUp Documenten : bim projectmanagement /%img/

Definieer doelen, doelstellingen en doelen van projecten met ClickUp Docs

📮ClickUp Insight: Kenniswerkers sturen dagelijks gemiddeld 25 berichten, op zoek naar informatie en context.

Dit betekent dat er veel tijd wordt verspild aan scrollen, zoeken en het ontcijferen van gefragmenteerde gesprekken in e-mails en chats. had je maar een slim platform dat taken, projecten, chatten en e-mails (plus AI!) op één plek met elkaar verbindt. Maar Nog te doen: Probeer ClickUp !

2. Een BIM-uitvoeringsplan ontwikkelen

Als u hier bent, begin dan met het maken van een BIM abonnement dat alles omvat - rollen, verantwoordelijkheden, details, tijdlijnen, mijlpalen, communicatie, modelleerstandaarden en hoe u gegevens gaat delen. Dit helpt elke teamgenoot hun taken te kennen en communicatiegaten te voorkomen.

Vraag jezelf bovendien af:

👉 Wordt het BIM-model actief gebruikt tijdens de fasen van het abonnement, het ontwerp en de bouw en hoe ondersteunt het de besluitvorming in elke fase?

👉 Welke specifieke leden van het team of afdelingen krijgen de taak om het 3D BIM-model te ontwerpen, te creëren en te onderhouden en wat zijn hun deliverables?

wat is de exacte tijdlijn voor het voltooien van de ontwerpfase en wat zijn de specifieke deadlines voor elke volgende projectfase?

👉 Welk detailniveau (LOD) is vereist voor het BIM-model om doelen van het project aan te pakken, zoals clashdetectie, kostenraming of facilitymanagement?

Als je eenmaal een lijst hebt om naar te verwijzen, gebruik dan ClickUp Whiteboards om een abonnement te bedenken, te brainstormen en te coördineren. Het beste deel? Aan de slag gaan is net zo eenvoudig:

Bouw whiteboards vanaf nul of gebruik een bibliotheek met kant-en-klare sjablonen om tijd te besparen

Gebruik vormen en verbindingsstukken om ieders rol in kaart te brengen. Laat de ontwerpspecialisten zich bijvoorbeeld bezighouden met 3D-modellen, terwijl de gegevensinformatiemanagers zich richten op gegevensconsistentie

Zet deze vormen en teksten om in traceerbare ClickUp-taak met relevante aangepaste velden, afhankelijkheid en tags

Brainstorm ideeën met je team en ontwikkel een BIM uitvoeringsplan met ClickUp Whiteboards

Nu is het tijd om het juiste gereedschap te kiezen. En, laten we zeggen, het kiezen van 'het juiste' kan extra moeilijk zijn omdat er talloze software voor het beheer van de werkstroom in de bouw die er zijn.

Dus, hoe weet je dat je de juiste BIM in projectmanagement kiest?

Hier zijn vier elementen waarmee je rekening moet houden als je zo'n belangrijk hulpmiddel selecteert:

Gebruiksgemak: Het platform moet gebruikersvriendelijk zijn, zodat de trainingstijd gehalveerd kan worden

Vereisten voor het project: Beoordeel de omvang, het type en de complexiteit van het project om de tool te kiezen die aan uw vereisten voldoet

Schaalbaarheid: Naarmate het aantal succesvolle projecten en bouwgegevens groeit, moet de tool meegroeien zonder afbreuk te doen aan de prestaties

Interoperabiliteit: De tool moet integreren met uw bestaande bedrijfssystemen en BIM-softwareoplossingen om werkstromen met elkaar te verbinden en gegevenssilo's te doorbreken

Met al deze criteria en nog veel meer, ClickUp voor bouwteams is de ultieme oplossing voor teams die bouwprojecten willen plannen, beheren en bijhouden op slechts één platform.

Bouwprojecten plannen, beheren en bijhouden met ClickUp for Construction Teams

Lees hier hoe u het kunt gebruiken om de volledige workflow van een bouwproject te transformeren:

Bouw uw ideale werkstroom: Bewaak bronnen in een Lijst, plan en bijhoud taken op de Calender en houd de tijdlijn van uw project in de gaten met een Ganttgrafiek. U kunt zelfs gedetailleerde checklists maken met behulp van ClickUp Checklists en ontdek 15+ ClickUp Weergaven om op de hoogte te blijven van de volledige levenscyclus van het bouwproject

Bewaak bronnen in een Lijst, plan en bijhoud taken op de Calender en houd de tijdlijn van uw project in de gaten met een Ganttgrafiek. U kunt zelfs gedetailleerde checklists maken met behulp van ClickUp Checklists en ontdek 15+ ClickUp Weergaven om op de hoogte te blijven van de volledige levenscyclus van het bouwproject Samenwerken van kantoor tot op de bouwplaats: Moet u werk beoordelen of het team op de hoogte houden van recente wijzigingen in de regelgeving? Gebruik ClickUp chatten om belanghebbenden en teamgenoten bij het project te betrekken en elk gesprek te koppelen aan specifieke projecttaken. Met uw BIM-software verbonden met ClickUp wordt samenwerking een koud kunstje

Chatten zonder uw werkruimte te verlaten en berichten omzetten in items met ClickUp Chat

Integreer tools met topprioriteiten: ClickUp biedt meer dan 1000 integraties, zodat u ze kunt verbinden met uw bestaande CRM's, ERP's, communicatietools en BIM-software. Breng uw belangrijkste bouwinformatie onder in één gestroomlijnde werkstroom

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-App-store-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Apps en integraties vereenvoudigd /%img/

Integreer ClickUp met bestaande CRM's, ERP's en BIM-tools om uw activiteiten te stroomlijnen

💡Pro Tip: Hoewel het gebruik van de juiste platforms onmisbaar is, maken sommige sjablonen uw werk nog eenvoudiger. Dus, probeer uw handen op gratis sjablonen voor bouwbeheer met vooraf aangepaste statussen en velden om bouwactiviteiten op één plaats te beheren en te weten wat er gebeurt.

4. BIM-workflows implementeren

Laten we eens duiken in de implementatie van het BIM-proces in projectmanagement. Om te beginnen moeten projectmanagers hun huidige workflows beoordelen. Dit helpt om te bepalen waar BIM de activiteiten kan stroomlijnen en het abonnement op projecten efficiënter kan maken.

Begin vervolgens met een proefproject. Het idee hier is om te voorkomen dat je meteen op grote schaal gaat werken en je team overweldigt. Kies een klein, eenvoudig project dat in uw normale werklast past.

Zo kan je team het platform verkennen, vertrouwd raken met de workflows en eventuele uitdagingen aanpakken in een gecontroleerde omgeving voordat je het uitrolt over alle projecten.

💡Pro Tip: Begin met slechts 2-3 BIM functies in uw pilot project in plaats van de volledige suite. Richt u eerst op functies met een hoge impact die gemakkelijk te leren zijn, zoals 3D-visualisatie en basis botsingdetectie.

5. Bewaking en voortdurende verbetering

Het implementeren van BIM in projectmanagement is slechts het begin van de race - het monitoren van de prestaties en voortdurend verbeteren is wat u naar de eindbestemming brengt.

Dat gezegd hebbende sleutel prestatie-indicatoren (KPI's) en metrieken om de effectiviteit te begrijpen en gebieden voor verbetering te identificeren. Enkele meetgegevens die u kunt bijhouden zijn de nauwkeurigheid en consistentie van modellen, het opsporen van conflicten en het oplossen van problemen, en de efficiëntie van de samenwerking.

⌛Time-Saver: Maak een 'BIM Scorecard' die zowel technische KPI's (zoals clashdetectiepercentages) als menselijke factoren (zoals teamadoptiepercentages) bijhoudt. Bekijk deze maandelijks met projectleiders.

En wat is een betere optie dan ClickUp voor projectmanagement om uw werkstromen te verenigen en te bewaken? Verkrijg snel krachtige inzichten en verbeter de prestaties van projecten met de ingebouwde functies van ClickUp voor het bijhouden van prestaties, zoals ClickUp Dashboards . Geen afzonderlijke software voor bouwrapportage !

Volg de voortgang van projecten en mijlpalen en voorzie uitdagingen met ClickUp Dashboards

Zo kunt u gegevens visualiseren en uw team naar succes leiden:

Visualiseer de voortgang van de bouw en deadlines met functies voor tijdsregistratie, zodat elke fase van uw bouwproject op schema blijft

Verkoopoverzichten gebruiken om kosten bij te houden, budgetten te vergelijken en slimmere financiële beslissingen te nemen voor uw projecten

Portalen voor clients instellen om updates, abonnementen en mijlpalen direct te delen, zodat belanghebbenden betrokken blijven

Stel specifieke vragen over de prestaties van uw project en laat ClickUp Brein u begeleiden met directe antwoorden om de efficiëntie te verbeteren

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Screenshot-2025-01-21-at-6.06.18 PM.png ClickUp Brein https://clickup.com/ai Probeer ClickUp Brain gratis uit /$$$cta/

Ik heb het gebruikt om de voortgang van een bestelling bij te houden. Ik kon een gedetailleerde beschrijving, koppelingen naar de monsters, kopieën van tekst chatten, statusupdates, allemaal op één plek hebben. Het elimineerde zoveel e-mails.

Laura Devine, medewerker capaciteitsopbouw, World Vision

Best Practices in BIM Projectmanagement

Om de implementatie van BIM projectmanagement gestroomlijnder te maken, volgen hier enkele tips om uw teams te begeleiden:

Volg gestandaardiseerde naamgevingsconventies: Het creëren en consequent gebruiken van een gestandaardiseerd naamgevingssysteem verbetert de coördinatie van projecten en minimaliseert fouten. Voorbeeld: gebruik kristalheldere bouwmanagementtermen zoals muren, deuren, ramen, elektrische, loodgieters- en mechanische systemen binnen uw bouwprojecten

Het creëren en consequent gebruiken van een gestandaardiseerd naamgevingssysteem verbetert de coördinatie van projecten en minimaliseert fouten. Voorbeeld: gebruik kristalheldere bouwmanagementtermen zoals muren, deuren, ramen, elektrische, loodgieters- en mechanische systemen binnen uw bouwprojecten Geef voorrang aan gegevensbeheer: Maak regelmatig back-ups van uw bouwgegevens en zorg voor een herstelplan voor gegevensverlies. Hier hebt u gestandaardiseerde data formats nodig voor teams om samen te werken en dingen consistent te houden gedurende de hele levenscyclus van het project

Maak regelmatig back-ups van uw bouwgegevens en zorg voor een herstelplan voor gegevensverlies. Hier hebt u gestandaardiseerde data formats nodig voor teams om samen te werken en dingen consistent te houden gedurende de hele levenscyclus van het project Breng BIM in de architectuurwerkstromen: Projectmanagement in de architectuur kan aanzienlijk verbeteren wanneer u BIM integreert. Het helpt de nauwkeurigheid van het ontwerp te verbeteren, vereenvoudigt de communicatie tussen architecten, ingenieurs en bouwteams en maakt de overgang van ontwerp naar bouw veel soepeler

Projectmanagement in de architectuur kan aanzienlijk verbeteren wanneer u BIM integreert. Het helpt de nauwkeurigheid van het ontwerp te verbeteren, vereenvoudigt de communicatie tussen architecten, ingenieurs en bouwteams en maakt de overgang van ontwerp naar bouw veel soepeler Stel duidelijke SOP's en protocollen voor kwaliteitscontrole op: Definieer standaard werkprocedures (SOP's) en implementeer maatregelen voor kwaliteitscontrole zodat uw team vanuit hetzelfde draaiboek kan werken. Dit helpt afwijkingen vroegtijdig te identificeren en vergroot het succes van het project

BIM Projectmanagement abonnementen implementeren en overzien met ClickUp

BIM projectmanagement verandert en vormt de manier waarop projecten worden bedacht, uitgevoerd en onderhouden. Voor de implementatie en integratie is echter een blauwdruk nodig.

Op dat moment schakelen teams over naar ClickUp omdat dit de meest effectieve manier is om de kloof tussen concept en implementatie te overbruggen. Bovendien zorgen de bouwmanagementtools van ClickUp, waaronder de integratiemogelijkheden, communicatie- en samenwerkingsoplossingen en de vooruitgang van ClickUp AI, ervoor dat er geen ruimte is voor fouten en dat de projectkosten dalen.

Wilt u BIM projectmanagement implementeren zonder gedoe? Probeer ClickUp gratis uit vandaag.