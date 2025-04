Top 13 van alternatieven voor Connecteam in 2025

Personeelsbeheer is geen sinecure.

Dingen veranderen voortdurend binnen een organisatie en toch is de verbinding met je team cruciaal voor succes op de lange termijn.

Waarom? Omdat zeer betrokken medewerkers 21% hogere winstgevendheid en 17% meer productiviteit in vergelijking met hun collega's die niet betrokken zijn.

Als het uw business ten goede komt, is het de moeite waard om het goed te doen. Misschien heb je je daarom gewend tot providers van derden voor planning en tijdsregistratie - misschien zelfs Connecteam.

Maar hier ben je dan, je opties aan het verkennen en je vraagt je af: _Wat is er nog meer?

Til Personeelsbeheer naar een hoger niveau

Goed nieuws: we hebben een lijst samengesteld van de beste Connecteam concurrenten (inclusief tools met een gratis versie) die misschien wel de functies hebben die uw huidige installatie mist. Laten we ze eens bekijken.

60-seconden samenvatting

Hier is een lijst van onze top Connecteam alternatieven:

ClickUp : Het beste voor teamsamenwerking, planning en taakbeheer QuickBooks Time: Het beste voor tijdsregistratie en salarisintegratie Clockify: Het beste voor tijdsregistratie met een gratis abonnement Deputy: Het beste voor personeelsplanning en tijdsregistratie Asana: Het beste voor projectmanagement en samenwerking in teams Rippling: Beste voor alles-in-één HR-, salaris- en IT-beheer Homebase: Het beste voor kleine bedrijven met teams die per uur werken BambooHR: De beste voor uitgebreide HR-oplossingen voor KMO's Buddy Punch: Het beste voor eenvoudige tijdsregistratie en verantwoording Monday.com: Beste voor gebruiksvriendelijk projectmanagement Hubstaff: Beste voor productiviteit en tijdsregistratie Gusto: Het beste voor kleine en middelgrote bedrijven Wanneer ik werk: Het meest geschikt voor werkplekken met ploegendiensten

Wat moet je zoeken in een Connecteam alternatief?

Voordat je je verdiept in de beste alternatieven, moet je eerst uitzoeken wat jouw werkstroom op dit moment belemmert. Hier zijn een aantal veelvoorkomende problemen met Connecteam. Kijk of een van deze je aanspreekt:

Tijdsregistratie : Connecteam biedt offline functie, maar het kan voelen als een no-show. Als het internet wegvalt, kan het voor je team lastig zijn om in te klokken, pauzes bij te houden of uren te registreren

: Connecteam biedt offline functie, maar het kan voelen als een no-show. Als het internet wegvalt, kan het voor je team lastig zijn om in te klokken, pauzes bij te houden of uren te registreren Kilometrage bijhouden : Het ontbreken van automatische kilometerregistratie dwingt gebruikers te vertrouwen op handmatige invoer, wat foutgevoelig en inefficiënt kan zijn

: Het ontbreken van automatische kilometerregistratie dwingt gebruikers te vertrouwen op handmatige invoer, wat foutgevoelig en inefficiënt kan zijn Bugs in planning: De planningsmodule van Connecteam heeft problemen zoals verdwijnende diensten, duplicaties en verkeerde toewijzingen, wat leidt tot verwarring

Dit is wat je moet zoeken in een alternatief:

Personeelsdatabasebeheer : Centraliseer gegevens, deel werknemers in op rol of locatie en maak eenvoudig updates

: Centraliseer gegevens, deel werknemers in op rol of locatie en maak eenvoudig updates Aanwezigheids- en verlofbeheer : Vereenvoudig aanwezigheidslogboeken, tijdsregistraties en -bijhouden, en verlofaanvragen terwijl de nauwkeurigheid van de salarisadministratie gewaarborgd blijft

: Vereenvoudig aanwezigheidslogboeken, tijdsregistraties en -bijhouden, en verlofaanvragen terwijl de nauwkeurigheid van de salarisadministratie gewaarborgd blijft Zelfbedieningsopties : Medewerkers hebben toegang tot een speciale kennisbank met HR-documenten, kunnen verlof aanvragen en hun projecten zelfstandig bijhouden

: Medewerkers hebben toegang tot een speciale kennisbank met HR-documenten, kunnen verlof aanvragen en hun projecten zelfstandig bijhouden Hulpmiddelen voor prestatiebeheer : Voer gedetailleerde functioneringsgesprekken, stel doelen en geef feedback in realtime

: Voer gedetailleerde functioneringsgesprekken, stel doelen en geef feedback in realtime Leer- en analyseplatforms: Bied carrièreontwikkeling en gebruik analyses om betrokkenheid, verloop en productiviteit bij te houden

De 13 beste Connecteam alternatieven

Verrassend feit: alleen 16% van de bedrijvene technologie gebruiken om de betrokkenheid van werknemers te monitoren.

Die 16% heeft een streepje voor omdat het bijhouden van de betrokkenheid en prestaties van werknemers - vooral in een installatie op afstand - hard nodig is om de productiviteit te verhogen en het succes van het bedrijf te stimuleren.

Hier is een lijst van tools die vergelijkbare functies hebben als Connecteam, maar zonder de nadelen:

1. ClickUp (het beste voor teamsamenwerking, planning en taakbeheer)

Herinner je je de must-have functies die we zojuist hebben besproken? ClickUp heeft ze allemaal.

ClickUp is namelijk de "alles app voor werk" waarop meer dan 3 miljoen teams wereldwijd vertrouwen.

Veel van deze teams werken ook op afstand. ClickUp zorgt echter voor hen met functies die zijn ontworpen om het plannen, organiseren en uitvoeren van projecten te vereenvoudigen. ClickUp's kalender weergave maakt drag-and-drop mogelijk, wat het herschikken van planningen super eenvoudig maakt: klik, sleep en laat vallen en uw hele week is gereorganiseerd. Hebt u een project op lange termijn? Schakel over naar ClickUp weergave van gantt breng afhankelijkheid in kaart en pas deadlines aan met een eenvoudige klik.

taken naar wens organiseren met behulp van ClickUp-taakvelden_

Als je een gegevensliefhebber hebt, kan hij/zij het volgende gebruiken ClickUp aangepaste velden om statistieken en inzichten rechtstreeks binnen Taken bij te houden.

Deze verschillende functies helpen teams om het volgende onder de knie te krijgen taak delegeren zo moeiteloos mogelijk.

💡 Pro Tip: Met de aangepaste velden van ClickUp-taak kunt u vervolgkeuzemenu's, selectievakjes of zelfs numerieke velden aan uw taken toevoegen voor een betere organisatie en context. Als u een taak toewijst aan het aanmaken van content, voeg dan velden toe als "Doelpubliek", "Deadline" en "Status goedkeuring" Zo weet iedereen in één oogopslag wat er nodig is.

Het gebied waar ClickUp het beste uitblinkt is samenwerking.

Een marketingteam dat aan een productlancering werkt, kan brainstormen over ClickUp Whiteboards documenteren hun strategieën in ClickUp Documenten en taken toewijzen met duidelijke deadlines en prioriteiten in ClickUp-taak.

bewerkingen voorstellen, feedback achterlaten en in realtime samenwerken met ClickUp Docs_

Moet het concept van de campagne worden bewerkt? Het hele team kan in realtime samenwerken in ClickUp-werkruimte en opmerkingen en suggesties achterlaten.

voorbeeld: Neem een HR-team op afstand dat nieuwe medewerkers inwerkt. Met ClickUp kunnen ze alle personeelsdocumenten, van contracten tot trainingsmateriaal, opslaan in een veilige, gecentraliseerde map. Elk teamlid kan bestanden bijwerken, aantekeningen toevoegen en de voortgang bijhouden zonder op elkaars tenen te stappen. Met functies zoals threaded comments en directe notificaties blijft iedereen op de hoogte zonder dat ze elkaar constant hoeven te controleren.

ClickUp beste functies ✅

Sleep en neerzet kalender planning : Verplaats gebeurtenissen moeiteloos in dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse weergaven, ideaal om abonnementen aan te passen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken

: Verplaats gebeurtenissen moeiteloos in dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse weergaven, ideaal om abonnementen aan te passen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken Gantt grafieken met afhankelijkheid : Breng tijdlijnen van projecten in kaart, verbind taken met afhankelijkheden en verschuif eenvoudig planningen om alles op schema te houden

: Breng tijdlijnen van projecten in kaart, verbind taken met afhankelijkheden en verschuif eenvoudig planningen om alles op schema te houden Resourcesbeheer met werklastweergave : Controleer in één oogopslag de capaciteiten van de leden van het team om burn-out of onderbezetting te voorkomen

: Controleer in één oogopslag de capaciteiten van de leden van het team om burn-out of onderbezetting te voorkomen Aangepaste velden en statussen voor Taken : Taken op maat maken met dropdowns, selectievakjes en statussen voor voortgang zoals "eerste ontwerp" of "in behandeling"

: Taken op maat maken met dropdowns, selectievakjes en statussen voor voortgang zoals "eerste ontwerp" of "in behandeling" 15+ aanpasbare weergaven : Van Lijst en Board tot Tijdlijn en Kalender, laat uw team de weergave kiezen die bij hun werkstroom past

: Van Lijst en Board tot Tijdlijn en Kalender, laat uw team de weergave kiezen die bij hun werkstroom past Realtime samenwerking met ClickUp Docs: Bewerk documenten samen, brainstorm op Whiteboards en houd commentaren bij om iedereen op één lijn te houden

ClickUp limieten 💢

De overvloed aan functies kan in het begin overweldigend aanvoelen, vooral voor degenen die niet bekend zijn met tools voor projectmanagement

ClickUp prijzen 💰

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

beoordelingen en recensies van #### ClickUp 🌟

G2 : 4.7/5 (9000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4000+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Taken bijhouden is supergemakkelijk met veel details. Delen met Teams en nieuwe leden uitnodigen om mee te werken aan het bord en de Taak is super eenvoudig. G2-reviewer 🔗 Ook lezen: Free HR Templates & Formulieren om HR Processen te Verbeteren 2. QuickBooks (het beste voor tijdsregistratie en salarisintegratie)

via QuickBooks Voor veel bedrijven voelt dit als het lopen van een marathon zonder finish.

QuickBooks Time stapt in om dit proces minder vermoeiend en efficiënter te maken.

Of je nu een klein bedrijf bent dat uren bijhoudt of een groter bedrijf dat loonlijstintegratie beheert, QuickBooks Time is ontworpen om personeelsbeheer te vereenvoudigen.

Met zijn mobiele tijdsregistratie app en mogelijkheden voor geofencing zorgt QuickBooks Time ervoor dat je altijd weet wie waar aan het werk is.

Stel je voor: een teamlid op afstand dat inklokt bij een client of een bouwvakker die automatisch een herinnering krijgt om uit te klokken als hij het bouwterrein verlaat.

QuickBooks beste functies ✅

Urenregistraties overal bijhouden, bewerken en goedkeuren met de mobiele app

Zorg ervoor dat werknemers zijn waar ze moeten zijn met op locatie gebaseerde herinneringen voor in- en uitklokken

Laat werknemers op locatie inklokken met codes vastmaken of foto's verifiëren om tijddiefstal te voorkomen

Genereer gedetailleerde inzichten om de kosten van projecten bij te houden, de productiviteit van werknemers te bewaken en de salarisadministratie te plannen

Vergelijk geschatte vs. werkelijke uren voor een betere toewijzing van resources en tijdige levering

QuickBooks limieten 💢

De basiskosten plus de kosten per gebruiker kunnen snel oplopen voor kleine bedrijven

Gebruikers rapporteren dat het systeem vaak wachtwoorden moet wijzigen, wat de werkstromen kan verstoren

Hoewel het een krachtig systeem is, kan de instelling en beheersing van integraties en geavanceerde tools tijdrovend zijn

Prijzen QuickBooks 💰

Premium : $20/maand basiskosten + $8/maand per gebruiker

: $20/maand basiskosten + $8/maand per gebruiker Elite: $40/maand basiskosten + $10/maand per gebruiker

QuickBooks beoordelingen en recensies 🌟

G2 : 4.5/5 (1.430+ beoordelingen)

: 4.5/5 (1.430+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (6.960+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over QuickBooks?

De leukste functies zijn facturatie, bijhouden van uitgaven en voorraadbeheer. Ik gebruik het vaak, bijna elke dag. G2 recensent 🔗 Ook lezen: 10 Beste werknemer Rostering Software 3. Clockify (Beste voor tijdsregistratie met een gratis abonnement)

via Klokweergave Clockify maakt een einde aan de chaos van tijdsregistratie en aanwezigheidsregistratie met een gratis abonnement dat perfect is voor teams die hun werkuren willen beheren zonder dat dit ten koste gaat van de bank.

Van eenvoudige timers tot geavanceerde rapportage, bij Clockify draait alles om flexibiliteit. Stel je voor: een ontwerper die factureerbare uren bijhoudt of een manager die de urengegevens analyseert om workflows te verfijnen.

Het werkt zelfs voor teams op afstand, met GPS locatie bijhouden en geofencing om nauwkeurigheid te garanderen.

Clockify beste functies ✅

Tijd, projecten en gebruikers bijhouden zonder kostenbeperkingen

Gebruik timers, timesheets en zelfs een gedeelde kiosk voor teams op locatie

Genereer inzicht in productiviteit, inkomsten en tijdsindeling

Houd de locaties en routes van teams in de gaten om ervoor te zorgen dat ze verantwoording afleggen

Vergelijk de geschatte vs. de werkelijk bestede tijd aan taken en projecten

Clockify limieten 💢

Geavanceerde functies zoals planning en facturatie vereisen betaalde upgrades

Het grote aantal functies kan ontmoedigend zijn voor gebruikers met eenvoudige behoeften

Sommige gebruikers rapporteren af en toe haperingen en een minder intuïtieve ervaring in vergelijking met de desktop versie

Clockify prijzen 💰

Standaard : $5,49/maand per gebruiker

: $5,49/maand per gebruiker Pro : $7,99/maand per gebruiker

: $7,99/maand per gebruiker Enterprise: $11,99/maand per gebruiker

Klokify beoordelingen en recensies: 🌟

G2 : 4.5/5 (170+ beoordelingen)

: 4.5/5 (170+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (9.130+ beoordelingen)

4. Deputy (Beste voor personeelsplanning en tijdsregistratie)

via Plaatsvervanger Proberen om roosters van werknemers, salarisadministratie en naleving van wet- en regelgeving te beheren is een recept voor chaos.

Deputy vereenvoudigt dit alles door een gebruiksvriendelijk platform te bieden voor het maken van planningen, tijdsregistratie en personeelsbeheer.

Zo werkt het: Deputy laat je slimme schema's maken in slechts een paar klikken. Je kunt diensten ruilen zonder eindeloos heen-en-weergeloop of de salarisadministratie en compliance vanuit hetzelfde platform afhandelen in plaats van te schakelen tussen meerdere platforms.

Bovendien kunnen werknemers met de mobiele app overal inklokken, vrije tijd aanvragen of hun schema's bekijken. Dit maakt het vooral handig voor dynamische werkomgevingen zoals de detailhandel, horeca en gezondheidszorg.

🧠 Wist u dat: 94% van de bedrijfsleiders wereldwijd willen hun payroll software naadloos integreren met al hun HR software en systemen.

Plaatsvervanger beste functies ✅

Maak, pas aan en wissel werknemersschema's met slechts een paar klikken

Nauwkeurige urenstaten opnemen en ze rechtstreeks exporteren naar payroll-systemen

Stel werknemers in staat om verschuivingen te beheren, in/uit te klokken en verlof aan te vragen via de app

De naleving van arbeidswetten vereenvoudigen en kostbare fouten voorkomen met ingebouwde compliance tools

Verbinding maken met populaire salaris- en HR-systemen om werkzaamheden te stroomlijnen

plaatsvervangend #### beperkingen 💢

De prijs per gebruiker kan snel oplopen voor kleine teams met een beperkt budget

Rapportagemogelijkheden zijn mogelijk niet zo geavanceerd als bij sommige concurrenten

Sommige gebruikers rapporteren trage laadtijden en kleine problemen met de bruikbaarheid tijdens piekactiviteiten

Plaatsvervangende prijzen 💰

Planning : $4,50/maand per gebruiker

: $4,50/maand per gebruiker Tijd en aanwezigheid : $4,50/maand per gebruiker

: $4,50/maand per gebruiker Premium : $6/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd aan $5/maand per gebruiker)

: $6/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd aan $5/maand per gebruiker) Enterprise: Aangepaste prijzen

Plaatsvervangende beoordelingen en recensies 🌟

G2 : 4.6/5 (310+ beoordelingen)

: 4.6/5 (310+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (730+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Deputy?

Ik vind het fijn dat de roosters kunnen worden weergegeven door teamleden en ook dat ze kunnen worden onderverdeeld in groepen. G2 reviewer 🔗 Ook lezen: 10 Beste WFM-tools en software voor personeelsbeheer 5. Asana (de beste voor projectmanagement en samenwerking in teams)

via Asana Met Asana kunt u elk detail van uw project organiseren: deadlines instellen, taken toewijzen en de voortgang in realtime bijhouden.

Als u een overzicht op hoog niveau nodig hebt, kunt u de weergave Tijdlijn gebruiken om te visualiseren hoe alles in elkaar past.

Van automatisering van werkstromen tot integratie met meer dan 300 tools zoals Slack en Google Drive, Asana is gebouwd om complexe projecten te vereenvoudigen.

**Weet je dat? Volgens Deloitte's jaarlijkse wereldwijde onderzoek onder leidinggevenden blijkt dat 73% van de organisaties is begonnen met intelligente automatisering om werkstromen en bedrijfsprocessen soepeler te laten verlopen.

Asana beste functies ✅

Taken efficiënt organiseren met duidelijke prioriteiten en realtime updates

Nodig leden van het team uit voor werkruimten, deel de voortgang en laat commentaar achter op taken

Visualiseer de voortgang van projecten en identificeer eenvoudig conflicterende vereisten

Verbinding maken met meer dan 300 tools, waaronder Slack, Microsoft Teams en Google Drive

Specifieke details aan taken toevoegen om context te bieden en de voortgang effectief bij te houden

Asana limieten 💢

In tegenstelling tot concurrenten heeft Asana geen ingebouwde functies voor tijdsregistratie

Het enorme aantal functies kan basistaken onnodig complex maken

Er kan slechts één gebruiker aan een taak worden toegewezen, wat de samenwerking bij gedeelde verantwoordelijkheden kan belemmeren

Prijzen Asana 💰

Persoonlijk : Free

: Free Starter : $10,99/maand per gebruiker

: $10,99/maand per gebruiker Geavanceerd: $24,99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies over Asana 🌟

G2 : 4.4/5 (10.700+ beoordelingen)

: 4.4/5 (10.700+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (13.200+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Asana?

De interface van Asana is gebruiksvriendelijk en intuïtief, wat het navigeren door het platform en het uitvoeren van specifieke Taken gemakkelijker maakt. G2 recensent 6. Rippling (Beste voor alles-in-één HR-, salaris- en IT-beheer)

via Rimpeling Als u een HR-professional bent die op zoek is naar een tool voor teambeheer die HR, salarisadministratie, IT en uitgavenbeheer samenbrengt, kijk dan eens naar Rippling.

Met het geïntegreerde ecosysteem van Rippling kunt u een nieuwe werknemer inwerken door eenvoudigweg een apparaat uit te geven en de salarisadministratie in te stellen - alles in één workflow.

Van het automatiseren van terugkerende taken met aanpasbare "Recepten" tot het waarschuwen bij problemen met naleving, zoals overtredingen van het minimumloon of loonverschillen, het biedt oplossingen die concurrenten vaak over het hoofd zien.

Rippling beste functies ✅

Ontvang meldingen over problemen zoals schendingen van het minimumloon, loonhiaten en zwakke plekken in de veiligheid

Tijdrovende taken automatiseren met door gebruikers gegenereerde "recepten" voor enquêtes, formules voor de boekhouding en meer

HR, salarisadministratie, IT en uitgaven in één platform beheren, voor een soepele werking

Functies toevoegen of verwijderen naarmate uw business groeit of krimpt

Teams in meer dan 140 landen beheren met tools voor salarisadministratie, arbeidsvoorwaarden en HRIS

Rippling limieten 💢

Bedrijven moeten een betaald abonnement toewijzen zonder de software zelf te testen

Het platform is afhankelijk van verbindingen met apps van gebruikers, die inconsistent of onvolledig kunnen zijn

Ondersteunt alleen Engels en Frans, wat een uitdaging kan zijn voor wereldwijde teams

Rippling prijzen 💰

Aangepaste prijzen

Rippling beoordelingen en recensies 🌟

G2 : 4.8/5 (5.430+ beoordelingen)

: 4.8/5 (5.430+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (3.390+ beoordelingen)

🔗 Ook lezen: 20 beste softwarehulpmiddelen voor taakbeheer om uw werkstromen te verbeteren

7. Homebase (het beste voor kleine bedrijven met teams die per uur werken)

via Homebase Het managen van werknemers op uurbasis brengt unieke uitdagingen met zich mee: roosterconflicten, fouten in de loonadministratie en eindeloos heen-en-weer gepraat over het ruilen van diensten.

Homebase neemt de chaos weg door een alles-in-één platform aan te bieden dat planning, tijdsregistratie en loonadministratie combineert en teamcommunicatie verbetert .

voorbeeld: Stel je voor dat je teamlid een shiftruil aanvraagt en binnen enkele minuten is het goedgekeurd en bijgewerkt in het hele team - geen teksten, geen verwarring. Homebase houdt iedereen op dezelfde pagina met zijn gebruiksvriendelijke mobiele app, geautomatiseerde notificaties en realtime updates.

Homebase beste functies ✅

Gratis beheer van planning en tijdsregistratie voor maximaal 20 werknemers op één locatie

Medewerkers kunnen onderweg in- en uitklokken, schema's weergeven en verlof aanvragen

Stroomlijn shift abonnement met sjablonen, voorspellende planning en real-time notificaties

Urenregistratie naadloos omzetten in loonstrookjes met ingebouwde belastingregistratie

Stuur updates, herinneringen en team aankondigingen via de app

Pro Tip: Ga met ClickUp verder dan basisplanning en tijdsregistratie. Gebruik aangepaste velden om details zoals "Shift Type", "Pay Rate" of "Approval Status" direct aan Taken toe te voegen en integreer naadloos met salarissystemen om accurate uitbetalingen te garanderen - alles op één platform.

Homebase limieten 💢

Veel functies, zoals aanwervings- en compliance-tools, zitten opgesloten in hogere abonnementen

Sommige gebruikers rapporteren haperingen bij het in- en uitklokken, wat de nauwkeurigheid van de salarisadministratie kan verstoren

Richt zich voornamelijk op Amerikaanse bedrijven, waardoor wereldwijde bruikbaarheid beperkt is

Homebase prijzen 💰

Basic : Free (tot 20 werknemers op één locatie)

: Free (tot 20 werknemers op één locatie) Essentials : $20/maand per locatie

: $20/maand per locatie Plus : $48/maand per locatie

: $48/maand per locatie All-in-One: $80/maand per locatie

Beoordelingen en recensies van Homebase 🌟

G2 : 4.2/5 (110+ beoordelingen)

: 4.2/5 (110+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.060+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Homebase?

Ik vind het geweldig dat het e-mails en tekst notificaties stuurt wanneer een nieuwe planning of een verandering is gemaakt. G2 reviewer 8. BambooHR (Beste voor uitgebreide HR-oplossingen voor KMO's)

via BambooHR BambooHR, dat vergelijkbaar is met Rippling, laat je nieuwe aanwervingen, inschrijvingen en salarisadministratie afhandelen op één eenvoudig te navigeren platform.

Of het nu gaat om het terugbrengen van een drie weken durend arbeidsvoorwaardenproces naar slechts twee dagen of het jaarlijks besparen van $20.000 door automatisering van de salarisadministratie, het platform stelt bedrijven in staat om zich meer te richten op mensen en minder op papierwerk.

BambooHR beste functies ✅

Consolideert salarisadministratie, tijdsregistratie, secundaire arbeidsvoorwaarden en prestatiebeheer in één interface

Stelt werknemers in staat om hun informatie te openen en bij te werken, waardoor HR wordt geautomatiseerd beheer van werklast Biedt een verscheidenheid aan aanpasbare rapportages voor gegevensgestuurde besluitvorming

Vereenvoudigt werving en selectie met ingebouwde ATS functie

Stroomlijnt het inwerkproces met e-handtekeningen en welkomstpakketten

Beperkingen van BambooHR 💢

Prijsinformatie is niet direct beschikbaar en hiervoor moet contact worden opgenomen met het verkoopteam

Salarisadministratie en voordelenbeheer zijn alleen beschikbaar voor in de VS gevestigde bedrijven

Tijdsregistratie is niet inbegrepen in het basispakket en vereist extra kosten

💡 Pro Tip: Heb je BambooHR al geprobeerd, maar ben je op zoek naar alternatieven? Dit is onze mening over de 10 beste alternatieven voor BambooHR voor HR Teams

Prijzen van BambooHR 💰

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van BambooHR 🌟

G2 : 4.4/5 (2.420+ beoordelingen)

: 4.4/5 (2.420+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.980+ beoordelingen)

9. Buddy Punch (het beste voor eenvoudige tijdsregistratie en verantwoording)

via Vriend Punch Het beheren van werknemersuren zou niet moeten voelen als het kraken van een code, en Buddy Punch zorgt ervoor dat dit niet gebeurt.

Dit platform is ontworpen voor kleine en middelgrote bedrijven en vereenvoudigt tijdsregistratie, planning en salarisintegratie.

Zo werkt het: Buddy Punch maakt het gemakkelijk om uren te controleren met GPS, geofencing en webcam verificatie.

Bovendien biedt het locatie bijhouden en geautomatiseerde urenstaten die rechtstreeks integreren met salarisadministratiesystemen zoals QuickBooks en Paychex.

De beste functies van Buddy Punch ✅

Werknemers kunnen in- en uitklokken met QR codes, webcams of GPS

Op locatie gebaseerde beperkingen instellen om frauduleuze tijdstempels te voorkomen

Notificaties ontvangen voor overuren of gemiste stempels

Sluit naadloos aan op belangrijke salarissoftware zoals QuickBooks en ADP

Gedetailleerde urenstaten en loonlijstoverzichten genereren

Buddy Punch limieten 💢

Internetverbinding vereist voor in- en uitklokken

Live chatten is alleen beschikbaar van Monday tot en met Friday

Mobiele apps missen sommige functies die beschikbaar zijn op de desktop-app

Buddy Punch prijzen 💰

Starter : $4,49/maand per gebruiker + $19 basiskosten

: $4,49/maand per gebruiker + $19 basiskosten Pro : $5,99/maand per gebruiker + $19 basiskosten

: $5,99/maand per gebruiker + $19 basiskosten Enterprise: $10,99/maand per gebruiker + $19 basiskosten

Buddy Punch beoordelingen en recensies 🌟

G2 : 4.8/5 (280+ beoordelingen)

: 4.8/5 (280+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.030+ beoordelingen)

🔗 Ook lezen: Gemakkelijk tijdmanagement: uw perfecte weekplanning maken

10. Monday.com (Beste voor gebruikersvriendelijk projectmanagement)

via Monday.nl Stel dat je team moeite heeft om iedereen op dezelfde pagina te houden. Met monday.com kun je de voortgang visualiseren met behulp van Gantt grafieken, Kanban-borden en aangepaste dashboards terwijl je repetitieve taken automatiseert om tijd te besparen.

Bonus: De drag-and-drop interface maakt het makkelijk om je werkstroom te organiseren zonder dat je een technische achtergrond nodig hebt.

Nog te doen: geavanceerde functies zoals tijdsregistratie en Gantt grafieken zijn alleen beschikbaar op hogere abonnementen.

monday.com beste functies ✅

Pas uw projectboards precies aan uw behoeften aan

Houd de prestaties van je team bij met 15+ weergaveopties, inclusief grafieken en tabellen

Regels instellen voor notificaties, statuswijzigingen en Taaktoewijzingen

Deel borden met externe belanghebbenden en laat opmerkingen achter voor leden van het team

Sneller aan de slag met vooraf ontworpen werkstromen

maandag.com limieten 💢

Alleen geschikt voor kleine teams (maximaal twee gebruikers)

Basis abonnementen missen geavanceerde functies

Vereist tijd om aangepaste opties onder de knie te krijgen

Minder functie vergeleken met de desktop versie

💡 Pro Tip: Op zoek naar een eenvoudige manier om je tijd bij te houden? Bekijk dan onze lijst van de 10 Gratis sjablonen voor tijdsregistratie van projecten

monday.com prijzen 💰

Gratis abonnement: Voor individuen en kleine Teams (tot 2 gebruikers)

Voor individuen en kleine Teams (tot 2 gebruikers) Basis abonnement : $9/maand per gebruiker

: $9/maand per gebruiker Standaard abonnement : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Pro Plan : $19/maand per gebruiker

: $19/maand per gebruiker Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

monday.com beoordelingen en recensies 🌟

G2 : 4.7/5 (12.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (12.500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (5.300+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over monday.com?

Ik hou ook van de integratiemogelijkheden, naast het aanbieden van tonnen no-code integratie met platforms zoals CognitoForms, Gmail, Slack en Twilio etc. G2 recensent 11. Hubstaff (het beste voor productiviteit en tijdsregistratie)

via Gusto Gusto zorgt voor alle gebruikelijke HR-hoofdpijn: het uitvoeren van loonlijsten, het beheren van secundaire arbeidsvoorwaarden zonder dat het je moeite kost en het inwerken van nieuwe medewerkers.

Of je nu net begint of groter wordt, Gusto vereenvoudigt de lastige dingen, zoals belastingen, secundaire arbeidsvoorwaarden en naleving, zodat je je kunt richten op wat echt belangrijk is: het laten groeien van je bedrijf en het tevreden houden van je team.

Gusto beste functies ✅

Voer uw salarisadministratie in een paar klikken uit met geïntegreerde belastingberekeningen en -aangiften

Inclusief ziektekostenverzekering, pensioen abonnementen en financiële extraatjes, zonder extra makelaarskosten

Processen stroomlijnen met job bijhouden, aangepaste onboarding checklists en papierloze workflows

Werknemers hebben toegang tot loonstrookjes, beheren voordelen, en gebruiken de Gusto Wallet app voor financiële tools

Verbinding maken met toonaangevende zakelijke apps voor tijdsregistratie, boekhouding en meer

Gusto limieten 💢

Abonnementen verdubbelen in prijs tussen niveaus, wat de betaalbaarheid voor kleinere bedrijven beperkt

Belangrijke tools zoals compliance alerts zijn alleen beschikbaar in het duurste abonnement

Rapporten over trage responstijden en onopgeloste problemen nemen toe

Dekking is alleen beschikbaar in 38 staten en Washington, D.C

De app ondersteunt alleen werknemers, waardoor werkgevers geen mobiele functie hebben

Gusto prijzen 💰

Eenvoudig : $40/maand + $6 per gebruiker

: $40/maand + $6 per gebruiker Plus : $80/maand + $12 per gebruiker

: $80/maand + $12 per gebruiker Premium: $180/maand + $22 per gebruiker

Gusto beoordelingen en recensies 🌟

G2 : 4.5/5 (2.200+ beoordelingen)

: 4.5/5 (2.200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

🔗 Ook lezen: Hoe uw interne kennisbank optimaliseren voor productiviteit van werknemers en projectmanagement succes

13. Wanneer ik werk (het beste voor werkplekken met ploegendiensten)

via Wanneer ik werk Laten we zeggen dat het vrijdagmiddag is en dat je team nog steeds bezig is met het afwerken van de diensten van volgende week. Teksten vliegen je om de oren, e-mails stapelen zich op en je vraagt je af of er een betere manier is.

Dit is waar When I Work dingen beter maakt.

Het platform maakt het supergemakkelijk om diensten in te plannen, de tijd bij te houden en iedereen op dezelfde pagina te houden. Of je nu een druk café, een winkel of een zorginstelling runt, met When I Work bespaar je uren op je administratie.

🧠 Wist u dat: Volgens de Bureau of Labor Statistics (BLS) in februari 2023 betaalde 43% van de privé-vestigingen in de VS hun werknemers tweewekelijks, waarmee dit de meest voorkomende loonperiode is. Dit maakt het plannen tot een belangrijke Taak voor HR's.

Wanneer ik werk beste functies ✅

Maak automatisch volledige werkschema's met een enkele klik

Werknemers kunnen verschuivingen ruilen en managers worden direct op de hoogte gebracht

Ingebouwde messaging voor 1:1 of groep chatten om iedereen op één lijn te houden

Plannen, tijdsregistratie en communiceren rechtstreeks vanuit mobiele apps

Beheer arbeidsbudgetten en verlaag kosten met voorspellende tools

Wanneer ik werk limieten 💢

Geen telefonische ondersteuning en beperkte live chat-uren

Niet in staat om specifieke Taken of werk per uur te controleren

Voor sommige geavanceerde planningsbehoeften zijn handmatige oplossingen nodig

Wanneer ik werk aan prijzen 💰

Essentials : $2,50/maand per gebruiker

: $2,50/maand per gebruiker Pro : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Premium: $8/maand per gebruiker

When I Work beoordelingen en recensies 🌟

G2 : 4.3/5 (290+ beoordelingen)

: 4.3/5 (290+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.100+ beoordelingen)

Extra nuttige hulpmiddelen

Hier is een lijst met aanvullende Connecteam alternatieven die onze top 13 lijst niet hebben gehaald, maar die erg nuttig kunnen zijn voor je teams:

7shifts : Richt zich op restaurantplanning met functies zoals shiftbeheer, tijdsregistratie en voorspelling van arbeidskosten. Kan naadloos worden geïntegreerd met kassasystemen voor gestroomlijnde activiteiten

: Richt zich op restaurantplanning met functies zoals shiftbeheer, tijdsregistratie en voorspelling van arbeidskosten. Kan naadloos worden geïntegreerd met kassasystemen voor gestroomlijnde activiteiten Personio : Speciaal ontwikkeld voor kleine en middelgrote bedrijven. Biedt wettelijk verplichte tijdsregistratie, beheer van werknemersgegevens, salarisverwerking en wervingstools

: Speciaal ontwikkeld voor kleine en middelgrote bedrijven. Biedt wettelijk verplichte tijdsregistratie, beheer van werknemersgegevens, salarisverwerking en wervingstools Xenia: Gespecialiseerd in eerstelijns personeelsbeheer met functies voor taakbeheer, communicatie en het bijhouden van prestaties. Biedt aanpasbare workflows en realtime analyses om de productiviteit te verhogen

Minder klikken, meer doen: ClickUp Krijgt Het Klaar Zeven op de tien managers denkt dat technologie voor het monitoren van werknemers de prestaties verbetert. In schril contrast hiermee zegt 72% van de werknemers dat het weinig tot geen invloed heeft en in sommige gevallen zelfs de productiviteit belemmert.

Hier is een gewaagde gedachte: wat als je sterpresteerders plotseling deadlines beginnen te missen?

Kijk, tijdsregistratie zou niet moeten voelen alsof Big Brother over je waakt. Het doel is niet om alles in de gaten te houden, maar om slimme hulpmiddelen te gebruiken die helpen om werklasten in balans te brengen, burn-out te voorkomen en het hele team betrokken en productief te houden.

ClickUp blinkt uit door het aanbieden van tools zoals drag-and-drop planning en Gantt grafieken, die het plannen moeiteloos en aanpasbaar maken. Met het aanpasbare taakbeheersysteem kunt u workflows personaliseren met vervolgkeuzemenu's, checklists en fases van voortgang, zodat u aan de unieke behoeften van uw team kunt voldoen.

En dan zijn er nog functies voor realtime bewerking zoals Docs en Whiteboards, waardoor iedereen op één lijn blijft, zelfs in installaties op afstand.

Bij het managen van Teams gaat het niet om het toevoegen van meer tools, maar om het kiezen van de juiste. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp!