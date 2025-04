10 beste CRM-systemen voor de detailhandel om de betrokkenheid van klanten te vergroten en de verkoop te stimuleren

Retailmerken die klantervaring verbeteren zien 3x hogere winst en sneller herstellen in moeilijke tijden. Dat is de onmiskenbare kracht van uw klanten op de eerste plaats zetten. 🛍️

Succes in de dynamische detailhandel van vandaag de dag draait niet alleen om verkopen, maar ook om het opbouwen van vertrouwen, het verdienen van klantentrouw en het creëren van onvergetelijke ervaringen. 🛒🤝

Maar het is een echte uitdaging om dat niveau van personalisatie te bieden tijdens talloze interacties met klanten en via meerdere kanalen.

Dat is waar een CRM-systeem (Customer Relationship Management) voor de detailhandel het spel verandert. Het helpt u om klantinzichten te ontdekken, hun behoeften te voorspellen en verbindingen op te bouwen die toevallige shoppers veranderen in levenslange pleitbezorgers van uw merk.

Geïntrigeerd? Blijf bij ons terwijl we de 10 beste CRM-oplossingen voor de detailhandel onthullen die de toekomst van de detailhandel vormgeven.

⏰ 60-seconden samenvatting:

Software voor het beheer van klantenrelaties kan iets bieden voor elke detailhandelaar, van kleine bedrijven die hun schaal vergroten tot reuzen die hun strategieën verfijnen.

Hier is een lijst met de 10 beste CRM-software voor de detailhandel:

Wat moet u zoeken in CRM-software voor de detailhandel?

Maar voordat u op de retail CRM-bandwagon springt, moeten we er zeker van zijn dat u een winnaar kiest! De reis van elke klant is uniek en dat geldt ook voor de behoeften van uw business.

Hier zijn de must-have CRM-componenten om prioriteit aan te geven:

Gebruiksgemak: Kies een CRM-oplossing voor de detailhandel die gebruiksvriendelijk en intuïtief is. Met40% van gebruikers worstelt met onhandige tools, kies dan voor een tool die je verkoopmedewerkers snel onder de knie hebben. De beloning? Minder fouten en snellere besluitvorming

Kies een CRM-oplossing voor de detailhandel die gebruiksvriendelijk en intuïtief is. Met40% van gebruikers worstelt met onhandige tools, kies dan voor een tool die je verkoopmedewerkers snel onder de knie hebben. De beloning? Minder fouten en snellere besluitvorming Aanpasbaarheid: Pas uw CRM aan uw unieke verkoopactiviteiten aan! Pas dashboards aan om best verkopende producten onder de aandacht te brengen, uitverkoopworkflows te optimaliseren en uw bedrijf aan te passen aan de groei van uw bedrijf

Pas uw CRM aan uw unieke verkoopactiviteiten aan! Pas dashboards aan om best verkopende producten onder de aandacht te brengen, uitverkoopworkflows te optimaliseren en uw bedrijf aan te passen aan de groei van uw bedrijf 360° weergave van de klant: Begrijp uw klanten als nooit tevoren. Gebruik voorspellende inzichten om demografische klantgegevens te begrijpen, aankoopgeschiedenis te analyseren en hypergerichte marketingcampagnes op te zetten om herhaalaankopen te stimuleren

Begrijp uw klanten als nooit tevoren. Gebruik voorspellende inzichten om demografische klantgegevens te begrijpen, aankoopgeschiedenis te analyseren en hypergerichte marketingcampagnes op te zetten om herhaalaankopen te stimuleren Verkoop- en marketingautomatisering: Verbeter de follow-up van achtergelaten winkelwagens, houd verkooppijplijnen bij en voorspel de omzet98% van de CRM-kopers automatisering een must vindt, is dit de sleutel tot snellere upselling, cross-selling en het sluiten van deals

Verbeter de follow-up van achtergelaten winkelwagens, houd verkooppijplijnen bij en voorspel de omzet98% van de CRM-kopers automatisering een must vindt, is dit de sleutel tot snellere upselling, cross-selling en het sluiten van deals leadbeheer via meerdere kanalen: Leg leads vast vanuit elk contactpunt, online, in de winkel en via sociale media. Geef prioriteit aan potentiële klanten en routeer ze naar de juiste verkoopmedewerkers, waardoor conversies en klantbetrokkenheid verbeteren

Leg leads vast vanuit elk contactpunt, online, in de winkel en via sociale media. Geef prioriteit aan potentiële klanten en routeer ze naar de juiste verkoopmedewerkers, waardoor conversies en klantbetrokkenheid verbeteren Beheer van bestellingen en leveringen: Verbeter de efficiëntie van het verwerken van bestellingen in uw volledige toeleveringsketen. Van plaatsing tot levering, optimaliseer uw CRM-proces voor naadloos bijhouden en verbeterde klanttevredenheid

Bonustip: Verhoog uw efficiëntie met mobiele CRM! stel uw verkoopteam in staat om onderweg deals te sluiten met een mobielvriendelijke CRM-strategie. In 2034 zal de mobiele CRM-markt zal omhoogschieten naar meer dan 58 miljard dollar, met een productiviteitsstijging van 50% en een target slagingspercentage van 65%. Het is duidelijk waarom retailers voor mobiel gaan.

Leuk weetje: Na een robuuste CRM-implementatie, rapporteren de meeste bedrijven een 21%-30% stijging in verkoopopbrengsten.

De 10 beste CRM-oplossingen voor de detailhandel 18% van de bedrijven gebruikt CRM software in hun eerste jaar. Binnen vijf jaar springt dat cijfer naar bijna 65%. Wat drijft deze snelle adoptie?

Het draait allemaal om voorop blijven lopen met slimmere activiteiten, diepere verbindingen met klanten en betere resultaten. Daarom richten intelligente retailers zich op efficiëntie en uitgebreid beheer van klantgegevens. Het juiste CRM-systeem voor de detailhandel maakt het mogelijk.

Klaar voor een vergadering met de gamechangers?

1. ClickUp (het beste voor gestroomlijnde retailtaken en CRM-integratie)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXceADN\_zAC5zmo5qVRLr-btcTVZvHROBLWixFwHgam0AObembLIQ-oIPx\_l-7tNGwq85eJyau33\_bj-LGq1XaMBhg1r0DGrt3sApJ9zi0oOfhoHWaJcna1rZEK3UNboAI3-t18fpg?key=NoZqmjxYZ6uA36hARAK295WS crm voor de detailhandel: Het beste voor gestroomlijnde Taken in de detailhandel en CRM-integratie /$$img/

inventarisatie stroomlijnen, verkooppijplijnen beheren en strategieën voor relatiebeheer overzien met ClickUp's CRM voor de detailhandel_

Bent u het beu om te worstelen met onhandige CRM-systemen voor de detailhandel die hun doel missen? ClickUp de alles-in-één app voor werk - herschrijft het verhaal met AI-gebaseerde tools om klantgegevens te verenigen, automatisering van werkstromen en het leveren van uitmuntende klantervaringen.

De kern van ClickUp's CRM ligt aanpasbare workflows die zich aanpassen aan retailspecifieke behoeften. Of het nu gaat om voorraadbeheer op meerdere locaties, het bijhouden van klantvoorkeuren of het verfijnen van omnichannel verkoopstrategieën, ClickUp schaalt met uw activiteiten mee.

Visualiseer uw retail succes precies zoals u dat wilt met 15+ dynamische weergaven, zoals Lijst, Kanban en Gantt Grafiek. Als u zich zorgen maakt over andere tools in uw technische stapel, integreert ClickUp met meer dan 1000 apps.

ClickUp weergaven

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXeZYLOY6q9OANY_1lhra7P-JjFFN0EZljsjzxa32DHYYfjD-5tqiEtPa\_7Iix9EWfvrvi-YLgmpUG8vLGJeEer6It7pqdb\_JYC\_HCEoM6Je2eTkoNqHVe8j8o0DBC\_26hMZuu-ZdQ?key=NoZqmjxYZ6uA36hARAK295WS crm voor de detailhandel: ClickUp Weergaven /$$img/

optimaliseer uw retailstrategie door campagnes te visualiseren en te prioriteren met de dynamische ClickUp grafiekweergave_

Moeiteloos accounts ordenen met ClickUp's 10+ flexibele CRM weergaven voor eenvoudige segmentatie van klanten.

Verhoog de productiviteit door tijdrovende taken zoals follow-ups, voorraadupdates en herinneringen per e-mail te automatiseren. Real-time updates nodig? ClickUp's samenwerkingstools brengen uw team op één lijn met geïntegreerde chats, delen van bestanden en live commentaar, zonder van platform te hoeven wisselen.

Maar dat is nog maar het begin! ClickUp biedt een uitgebreide bibliotheek van CRM-sjablonen om je te helpen snel te beginnen.

ClickUp CRM sjabloon

Een uitschieter is de ClickUp CRM sjabloon ontworpen om uw detailhandel te verfijnen strategieën voor klantenbeheer. Centraliseer activiteiten, houd voorraden bij en optimaliseer verkooppijplijnen op één intuïtief platform. Het resultaat? Een gestroomlijnd team en tevredener, trouwer winkelend publiek.

Hier lees je waarom je van dit sjabloon zult houden:

Leads en conversies moeiteloos bijhouden om de omzet te verhogen

Consolideer klantgegevens en aankoopgeschiedenis voor persoonlijke service

Werk naadloos samen met ingebouwde chats, opmerkingen en delen van bestanden

Ideaal voor: Detailhandelaren met meerdere locaties die hun voorraad synchroniseren, e-commercemerken die hun storefronts verfijnen en hybride detailhandelaren die online en offline kanalen beheren met realtime updates voor een soepelere werking

⭐Gevalstudie: Laten we onderzoeken hoe Deksels , een wereldleider in sportkleding, zijn retailactiviteiten optimaliseerde, de samenwerking verbeterde en opmerkelijke resultaten boekte met ClickUp.

✅ De impact van ClickUp bij Lids:

🕒 66% meer efficiëntie bij wekelijkse vergaderingen. Teams werken nu effectiever samen en nemen sneller beslissingen

Teams werken nu effectiever samen en nemen sneller beslissingen door automatisering en gestroomlijnde workflows is kostbare tijd vrijgekomen voor taken met een grote impact

verbeterde betrokkenheid in 25 winkels: Verbeterd programmamanagement zorgde voor soepelere operaties en betere afstemming

Sluit u aan bij Lids en talloze andere retailers die ClickUp gebruiken om slimmer te schalen, tijd te besparen en uitstekende klantervaringen te leveren.

De beste functies van ClickUp

ClickUp Dashboards Zoho CRM voor de detailhandel combineert functionaliteit met aanpassingen om uw bedrijfsvoering te vereenvoudigen. Deze omnichannel oplossing gaat verder dan basis klantgegevensbeheer door verkoop, marketing, klantenservice en voorraadbeheer te integreren in één naadloze oplossing.

Maak gerichte marketingcampagnes op maat, houd de voorraad in realtime bij en verbeter de communicatie met klanten vanaf één dashboard. Of je nu een boetiekje runt of een grote winkel, Zoho past zich aan je behoeften aan en helpt je inzichten te benutten om herhaalaankopen te stimuleren.

Zoho CRM beste functies

Voorraad bijhouden, factureren en bestellingen beheren automatiseren

Laat productcatalogi zien, zodat klanten moeiteloos kunnen bladeren en winkelen

Sociale mediatrends vastleggen om uw CRM-strategie en de betrokkenheid te vergroten

Gebruik voorspellende analyses om klantvoorkeuren te identificeren en slimmere campagnes op te zetten

Zoho CRM limieten

Niet-technische gebruikers hebben mogelijk training nodig om geavanceerde functies onder de knie te krijgen

Voor sommige geavanceerde functies zijn extensies nodig, wat de kosten verhoogt

Zoho CRM prijzen

Gratis

Standaard: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Professioneel: $35/maand per gebruiker

$35/maand per gebruiker Enterprise: $50/maand per gebruiker

$50/maand per gebruiker Ultiem: $65/maand per gebruiker

Zoho CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (2700+ beoordelingen)

4.1/5 (2700+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (6800+ beoordelingen)

Dit is waarom een gebruiker van G2 geeft de voorkeur aan Zoho CRM:

Zoho is een van de mooiste, meest ontworpen en wrijvingsloze CRM's die ik ooit heb gebruikt. De gebruikersinterface is pakkend en aantrekkelijk, en de intuïtieve indeling van de UI maakt het geschikt voor iedereen.

➡️ Meer lezen: De beste CRM-marketing softwaretools

3. Salesforce (de beste voor grootschalige detailhandel en B2B-activiteiten)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXeupl1EAj2xKXp6AbM5qEIAQrA-ZJ8Tw\_9qFAABaBzeX7Oo59Wm76Ts-EJqCN\_0\_JU43HoETDNKTQQg9SOiBLweMiEiDYqrsK8S1-eus87wP-vLTVoBdceUY9i8vQkwS7B5dxGJFQ?key=NoZqmjxYZ6uA36hARAK295WS crm voor detailhandel: Salesforce /$$img/

via verkoopafdeling_ Het afhandelen van complexe verkoopprocessen en grote klantenbestanden hoeft niet zwaar te zijn. Salesforce biedt de precisie en schaalbaarheid die u nodig hebt om ingewikkelde cycli te vereenvoudigen, klantgegevens te uniformeren en klantinteracties via verschillende kanalen te verbeteren.

Of het nu gaat om het voorspellen van de klantvraag, het beheren van activiteiten via meerdere kanalen of het koesteren van relaties tussen bedrijven onderling (B2B), Salesforce rust u uit met robuuste tools voor datagestuurde beslissingen.

De beste functies van Salesforce

Online en offline klantgegevens combineren voor aangepaste marketing en snellere, meer aantrekkelijke e-commerce ervaringen

Automatiseer leadprioritering, optimaliseer campagnes en los problemen sneller op met autonome, datagestuurde AI-agents

Vereenvoudig activiteiten door leveranciers, werknemers en klantinteracties te integreren op één platform

Personaliseer elk contactmoment met schaalbare tools die zich aanpassen aan grootschalige verkoopactiviteiten in de detailhandel

Salesforce limieten

Hogere prijs, het meest geschikt voor grote ondernemingen

Vereist technische expertise voor installatie en aanpassingen

Prijzen voor Salesforce

Starter Suite: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Pro Suite: $100/maand per gebruiker

$100/maand per gebruiker Enterprise: $ 165/maand per gebruiker

$ 165/maand per gebruiker Unlimited: $ 330/maand per gebruiker

$ 330/maand per gebruiker Einstein 1 Sales: $500/maand per gebruiker

Salesforce beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (23.000+ beoordelingen)

4.4/5 (23.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (18.000+ beoordelingen)

4. Shopify Plus (Beste voor e-commerce gerichte retailers)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXeBdV3BUozbyxsJ2jvi2Cvlpg3qSW5BKaOLoT2jeTXAl8eB\_PK7HTOM-12n2QSPYHu2YxQ7\_p6DDg0OVaf0y59mS0C-SJQiK4vUi2n7gJfodGO\5ijRumEcB7STV7C16PdiD1R?key=NoZqmjxYZ6uA36hARAK295WS?key=NoZqmjxYZ6uA36hARAK295WS crm voor detailhandel: Shopify Plus /$$img/

via shopify Plus_ Shopify Plus rust retailers uit met de flexibiliteit en schaalbaarheid om de complexiteit van de moderne detailhandel te vereenvoudigen.

Deze CRM-software voor de detailhandel is ontworpen om uw bedrijf te laten groeien en overbrugt de kloof tussen online en offline activiteiten. Beheer flitsverkopen met bliksemsnelle checkouts, breid uit naar wereldwijde markten met gelokaliseerde oplossingen of faciliteer groothandelsbestellingen - allemaal vanaf één platform.

De beste functies van Shopify Plus

Stroomlijn groothandelsactiviteiten met B2B-gerichte tools voor efficiënt beheer van bulkbestellingen

Beheers omnichannel verkoop door het synchroniseren van voorraad-, verkoop- en klantgegevens op alle platforms

Bekijk trends en voorkeuren met geavanceerde verkoopanalyses om datagestuurde beslissingen te nemen

Optimaliseer uw technische stack met API's, headless commerce en een robuust app-ecosysteem

Shopify Plus limieten

De prijs kan te hoog zijn voor kleinere retailers of retailers die net beginnen met schaalvergroting

Aanpassing van de kassa vereist technische expertise of ondersteuning van ontwikkelaars

Prijzen Shopify Plus

Aangepaste prijzen

Shopify Plus beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (650+ beoordelingen)

: 4.4/5 (650+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (100+ beoordelingen)

A G2 gebruiker zegt:

Het is een geweldig platform voor e-commerce en heeft een geweldig CRM waarmee leden van alle niveaus toegang hebben tot de gegevens op basis van hun rol.

5. ActiveCampaign (Beste CRM voor kleine bedrijven voor e-mailmarketing)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXeptBRZxqB4s\_uLo3\_cqjS2JWjiFjmqzFy4Me9o798lBhMN1yxd3mKXnrDDA3-WUWv0svqiAkHLwKaBIWJdklsP5nnfviBX\_II-5HmvlQ5JFnjlwbq4bpYdBIEEMJmq4ld7pgBavg?key=NoZqmjxYZ6uA36hARAK295WS ActiveCampaign /$$$img/

via actieve campagne_ Vindt u het moeilijk om de juiste boodschap op het juiste moment aan het juiste publiek over te brengen? ActiveCampaign helpt je. Deze CRM voor de detailhandel combineert e-mailmarketing met AI-gestuurde automatisering, zodat u slimmer kunt targetten in plaats van harder.

Wil je gepersonaliseerde e-mails sturen op basis van individuele klantenvoorkeuren of klanten die zijn afgehaakt opnieuw werven? ActiveCampaign past je marketingcampagnes aan en valideert ze, zodat elke klantinteractie op het juiste moment komt en relevant is.

De beste functies van ActiveCampaign

Kies uit 250+ prachtige sjablonen en gebruik geavanceerde segmentatie om gepersonaliseerde marketingcampagnes te maken

Bereik klanten waar ze het meest actief zijn om betrokkenheid te stimuleren en retailgroei te bevorderen

Pak hoge verzendkosten of barrières bij het afrekenen aan om het online winkeltraject te optimaliseren

Analyseer de aankoopgeschiedenis en de waarde van de klantlevenscyclus om de inkomsten te maximaliseren

ActiveCampaign limieten

De prijs stijgt naarmate uw lijst met contactpersonen groeit, ongeacht het e-mailvolume

Het heeft een steile leercurve voor nieuwe gebruikers

Prijzen van ActiveCampaign

Starter: $15/maand voor 1000 contactpersonen

$15/maand voor 1000 contactpersonen Plus: $49/maand voor 1000 contactpersonen

$49/maand voor 1000 contactpersonen Pro: $79/maand voor 1000 contacten

$79/maand voor 1000 contacten Enterprise: $145/maand voor 1000 contacten

ActiveCampaign beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (13.000+ beoordelingen)

4.5/5 (13.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.400+ beoordelingen)

Dit is wat een G2 gebruiker te zeggen heeft:

Ik vind het geweldig dat Active Campaign voor een klein bedrijf een kosteneffectieve manier is om aan de slag te gaan in de CRM- en marketingruimte.

6. HubSpot CRM (het beste voor het personaliseren van retailmarketingcampagnes)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXfDi5M3tjLc5qT5HdNbbYu3wwkGo-lleAf\_UXH2w5yhgskpTLy5NCFyoaLCgNqStmIOCGI\_5gPUrHwhQc0kyy0II3ZbQq7FPUwM3MaFuclxYgRsg2MjpsEv\_3W2gp0LtNLAC\_t3?key=NoZqmjxYZ6uA36hARAK295WS HubSpot CRM /$$img/

via HubSpot CRM HubSpot CRM blinkt uit in het helpen van retailers bij het aantrekken, binden en behouden van winkelend publiek door middel van op maat gemaakte inbound marketingstrategieën en naadloos relatiebeheer.

HubSpot is ontworpen voor veelzijdigheid en automatiseert e-mailmarketing, lead bijhouden en klantsegmentatie. Het intuïtieve dashboard en de gecentraliseerde gegevens stellen retailteams in staat om op één lijn te blijven, leads te koesteren en op schaal gepersonaliseerde winkelervaringen te leveren.

De beste functies van HubSpot

Lever een aangepaste winkelervaring door klantgegevens te centraliseren

AI-tools gebruiken om marketing te automatiseren en verbeterde klantinzichten te genereren

Verbeter de samenwerking tussen teams met gedeelde dashboards voor verkoop, marketing en service

Bouw aangepaste werkstromen om klantsegmenten te creëren, leads te voeden en uw bedrijfsprestaties te verbeteren

Beperkingen van HubSpot

De gratis versie biedt beperkte aanpassingsmogelijkheden

Opschalen naar grote activiteiten kan extra integraties vereisen

Prijzen voor HubSpot

Gratis tools: Gratis voor maximaal 2 gebruikers

Gratis voor maximaal 2 gebruikers Starters: $16/maand per gebruiker (extra zetels voor $20/maand)

$16/maand per gebruiker (extra zetels voor $20/maand) Professioneel: $1000/maand voor drie gebruikers (extra zetels voor $50/maand)

$1000/maand voor drie gebruikers (extra zetels voor $50/maand) Enterprise: $3800/maand voor vijf gebruikers (extra zetels voor $75/maand)

HubSpot beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (12000+ beoordelingen)

4.4/5 (12000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (4200+ beoordelingen)

➡️ Meer lezen: Wat is een collaboratieve CRM? Functies, voordelen en voorbeelden

7. Pipedrive (Beste voor verkooppijplijnbeheer)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXdvXYeHcy8KNZyo5-h8oImfnvA6yAG268xdhjZxPi1chBy1DqqVi2vTP7vH7xKYfmMubItNAAg5B-j1rkS4LntY07Np-dptEMU3CkRn9W5PZtJE47d\_4rbczFex4xWbfYLGsxfeLA?key=NoZqmjxYZ6uA36hARAK295WS Pipedrive /$$img/

via pipedrive_ Ongeorganiseerde verkoopprocessen en gemiste follow-ups zijn veelvoorkomende uitdagingen in de detailhandel. Pipedrive pakt deze problemen frontaal aan met zijn visueel gestuurde CRM-platform, dat is ontworpen om het beheer van pijplijnen te vereenvoudigen en de efficiëntie van teams te verhogen.

Krijg meer duidelijkheid met real-time rapportages en AI-gebaseerde inzichten om uw verkooptrechter te optimaliseren. Pipedrive's prognoses, instellingen en geavanceerde verkoopmethodieken stellen retailers in staat om slimmere en snellere beslissingen te nemen, waardoor de verkoop groeit en de klanttevredenheid toeneemt.

De beste functies van Pipedrive

Visualiseer verkoopinspanningen en voortgang met een intuïtieve drag-and-drop pijplijn

Automatiseer follow-ups en herinneringen voor taken om de klantbetrokkenheid te verbeteren

Inzichten verkrijgen en strategieën optimaliseren met gedetailleerde verkoopanalyses

Centraliseer de klantendatabase om interacties aan te passen en merkloyaliteit te verbeteren

Pipedrive limieten

Geen gratis abonnement, waardoor de toegankelijkheid voor kleinere teams in de detailhandel beperkt is

Beperkte functies voor automatisering van marketing vergeleken met andere CRM-systemen voor de detailhandel

Pipedrive prijzen

Essential: $14/maand per gebruiker

$14/maand per gebruiker Geavanceerd: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Professioneel: $59/maand per gebruiker

$59/maand per gebruiker Power: $69/maand per gebruiker

$69/maand per gebruiker Enterprise: $99/maand per gebruiker

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (2.100+ beoordelingen)

4.3/5 (2.100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

8. Monday CRM (Beste voor visueel werkstroombeheer)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcwJ6UZ7jbZw9V1ZvOjPBSVfTf3pMB7zAtkjwpEJ0RcFtODwhqFc61bVuxrGKzSq-QSfcm9QooNZy-XbXh3d80xzTeTmXeaYgtMIQVemW7NQF0lsgqIU6SoZFr5PU3ZmY7qJEmuJg?key=NoZqmjxYZ6uA36hARAK295WS Maandag CRM /$$$img/

via maandag.nl_ Monday CRM is ontworpen om gelijke tred te houden met de dynamische eisen van de detailhandel. Van voorraadbeheer tot retail mediacampagnes, dit platform centraliseert uw activiteiten terwijl het teams op één lijn brengt met visuele, aanpasbare workflows.

Of het nu gaat om het lanceren van een productlijn of het stimuleren van loyaliteitsprogramma's, Monday CRM combineert automatisering en realtime dashboards voor naadloze samenwerking. Houd je team productief, gefocust en klaar om uitstekende winkelervaringen te leveren.

De beste functies van Monday CRM

Versnel productlanceringen met geoptimaliseerde workflows en een snellere time-to-market

Stimuleer de vraag met op maat gemaakte marketingcampagnes en geoptimaliseerde processen

Verbeter de operationele efficiëntie door tools voor voorraad-, verkoop- en promotiebeheer te integreren

Post-sale activiteiten beheren om op de hoogte te blijven van projecten van clients, het bijhouden van collecties en meer in één hub

Monday CRM limieten

Basis abonnementen missen geavanceerde CRM functies zoals gedetailleerde rapportage en analyses

Kosten escaleren snel naarmate de grootte van het team en de functies toenemen

Prijzen voor maandag CRM

Basis: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Standaard: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Pro: $33/maand per gebruiker

$33/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Mondagen CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (900+ beoordelingen)

4.6/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (390+ beoordelingen)

A G2 gebruiker zegt:

Het beste aan Monday's CRM is dat het veel vrijheid biedt. Je kunt veel configureren op basis van je specifieke behoeften en eisen.

➡️ Lees meer: Hoe u een CRM-database kunt bouwen om uw klanten beter van dienst te zijn

9. Zendesk Sell (Beste voor klantenservice-integratie)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXeflNsqZJ2fZENUUiPMK5ISjBfbXltMw6P92zkkKmx66RXLOKRHLuBr5mjByTzosDUjhmsQ-0KSNXCXUTyQunG5GDwXVhmIrIkUKt0ZME-9tzH4H8a458_1XB3u45UuQ-1e6z3ghQ?key=NoZqmjxYZ6uA36hARAK295WS crm voor detailhandel: Zendesk verkopen /$$img/

via Zendesk Verkoop Zendesk Sell overbrugt de kloof tussen verkoop en ondersteuning en creëert een CRM voor de detailhandel om relaties met klanten te onderhouden. Het biedt een 360-graden weergave van het klanttraject en stelt retailers in staat om elke interactie te personaliseren, zowel online, in de winkel als na de aankoop.

Het biedt moeiteloos bijhouden van leads, pijplijnbeheer en automatisering van taken om de werkstromen in de detailhandel te vereenvoudigen. Van het vastleggen van prospects tijdens flash sales tot het vereenvoudigen van retourzendingen, deze retail CRM houdt uw verkoopteam gefocust en uw klanten tevreden.

Zendesk Sell beste functies

Log gesprekken, stuur teksten en houd klantcommunicatie bij vanuit een gecentraliseerd platform

Automatiseer leadbetrokkenheid met aangepaste sequenties en slimme follow-ups

Analyseer knelpunten in de pijplijn en voorspel inkomsten met vooraf gemaakte dashboards

Segmenteer leads in realtime en sla dynamische lijsten op voor directe toegang

Zendesk Sell limieten

De prijs is mogelijk niet geschikt voor kleinere teams in de detailhandel

Minder aangepaste opties in vergelijking met concurrenten

Zendesk Sell prijzen

Teams: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Groei: $69/maand per gebruiker

$69/maand per gebruiker Professioneel: $149/maand per gebruiker

$149/maand per gebruiker Enterprise: $219/maand per gebruiker

Zendesk Sell beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (480+ beoordelingen)

4.2/5 (480+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (150+ beoordelingen)

Dit is waarom een G2 gebruiker houdt van Zendesk Sell:

De robuuste functies van het platform voor lead- en dealbeheer, samen met de automatiseringsmogelijkheden, hebben de efficiëntie van ons team bij het sluiten van deals en het onderhouden van relaties met clients en leads aanzienlijk verbeterd.

10. SAP (Beste voor retailbeheer op ondernemingsniveau)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcgwvfKz5xcwDah9RuNpYmKlkQAeBzPZl7KvPoi5JpDxC3hSsktv8fzY\_nsMwgQ9VOSuncTbfMyHmRMcOITOYR\_MwfYC38IdmHvW5UfgFBD76nKv1mwY5306R9\_b9Is8aFiAOP3UQ?key=NoZqmjxYZ6uA36hARAK295WS SAP /$$img/

via SAP SAP CX- en CRM-software herdefiniëren hoe grootschalige retailers activiteiten beheren, klanten betrekken en groei stimuleren. Deze robuuste CRM-software voor de detailhandel combineert AI-gestuurde inzichten, e-commerce en klantgegevens om gepersonaliseerde klantervaringen te bieden op elk contactpunt.

Wilt u vertragingen opsporen voordat uw klanten er last van hebben? Of de sleutelgegevens optimaliseren, zoals de gemiddelde waarde van bestellingen en de levenslange uitgaven van klanten? SAP zorgt voor naadloze klantenbinding en bestellingen, of u nu offline of online winkels verbetert.

SAP beste functies

Lever een uniforme winkelervaring op digitale en fysieke platforms

Promoties afstemmen op de voorkeuren van de klant voor een betere betrokkenheid

De afhandeling van bestellingen en retouren vereenvoudigen om de klantenservice te verbeteren

Milieubewust kopen bevorderen door nieuwe en gebruikte items naast elkaar te presenteren

SAP limieten

Hoge kosten, waardoor het meer geschikt is voor grootschalige detailhandel

Vereist technische expertise voor installatie en onderhoud

Prijzen voor SAP

Aangepaste prijzen

SAP beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (800+ beoordelingen)

: 4.1/5 (800+ beoordelingen) Capterra: N/A

Bijzondere vermelding gereedschap

NetSuite : Verfijnt klantenbeheer, voorraadbeheer en financiën, helpt detailhandelaars bij het leveren van persoonlijke service en het optimaliseren van activiteiten

Verfijnt klantenbeheer, voorraadbeheer en financiën, helpt detailhandelaars bij het leveren van persoonlijke service en het optimaliseren van activiteiten Koper CRM : Integreert klantgegevens en werkstromen en helpt detailhandelaars relaties en verkoop efficiënter te beheren

Integreert klantgegevens en werkstromen en helpt detailhandelaars relaties en verkoop efficiënter te beheren Insightly : Combineert relaties met klanten, verkoop en projecten in één platform om betrokkenheid te verbeteren en activiteiten te stroomlijnen

🎁 Bonus: Geef uw klantreis een boost met een op maat gemaakt CRM-campagne die in elke fase van de trechter de juiste aantekening maakt:

Top of the funnel: Trek kopers aan met e-mails over trendy producten, sociale advertenties en VIP-uitnodigingen voor in de winkel om de klantbetrokkenheid te vergroten

Trek kopers aan met e-mails over trendy producten, sociale advertenties en VIP-uitnodigingen voor in de winkel om de klantbetrokkenheid te vergroten Midden in de trechter: Zorg voor leads met aangepaste productaanbevelingen, quizzen met gamefuncties en retargetingadvertenties voor achtergelaten winkelwagentjes

Zorg voor leads met aangepaste productaanbevelingen, quizzen met gamefuncties en retargetingadvertenties voor achtergelaten winkelwagentjes Onderkant van de trechter: Sluit de deal met exclusieve kortingen, voorproefjes van nieuwe producten en lovende klantbeoordelingen

Uw CRM-revolutie in de detailhandel begint hier met ClickUp

En dat is het - de ultieme line-up van CRM-systemen voor de detailhandel, klaar om te transformeren hoe u verbinding maakt met klanten en uw bedrijf laat groeien!

Maar het vinden van de juiste CRM is niet alleen een kwestie van hokjes aankruisen. Het gaat erom een oplossing te vinden die met u meegroeit, uw activiteiten stroomlijnt en u bij elke stap een wow-waardige klantervaring biedt.

Dat is waar ClickUp in de schijnwerpers staat. Het is een krachtig hulpmiddel voor het ontwerpen van aangepaste workflows, het veranderen van teams in krachtpatsers en het creëren van klantervaringen waar ze enthousiast over zullen zijn.

Wacht niet - begin vandaag nog met uw ClickUp reis en zie hoe uw detailhandel transformeert! 🚀