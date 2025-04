10 beste Social Media CRM-tools om betrokkenheid te vergroten

Sociale media kunnen aanvoelen als een constante stroom van vluchtige momenten, maar elke interactie is een kans om verbinding te maken. Of het nu gaat om een opmerking, een vermelding of een DM, uw klanten praten, delen en verwachten snelle antwoorden.

Maar laten we eerlijk zijn: het kan overweldigend zijn om dat allemaal op meerdere platforms bij te houden.

Dat is waar CRM-tools voor sociale media van pas komen. Ze helpen u verder te gaan dan alleen reageren en zinvolle relaties en loyaliteit op te bouwen.

In deze blogpost verkennen we de 10 beste tools voor het beheer van sociale klantenrelaties om de betrokkenheid te stimuleren en een verbinding met uw publiek tot stand te brengen op de manier die u wilt. 🎯

⏰ 60-seconden samenvatting

Boost de betrokkenheid van uw publiek met deze best beoordeelde CRM-tools voor sociale media:

ClickUp (Beste voor AI-gestuurd beheer van sociale media) Salesforce Social Studio (de beste voor uitgebreide beheeroplossingen voor sociale media) HubSpot CRM (Beste voor geïntegreerde marketing- en verkoopautomatisering) Zoho CRM (de beste voor betaalbaar en veelzijdig beheer van sociale media) Sprout Social (de beste voor robuuste functies voor socialemediamarketing) Nimble (Beste voor relatiebeheer en social listening) Agorapulse (de beste voor gebruikersvriendelijke planning en analyses van sociale media) Hootsuite (Beste voor multiplatformbeheer van sociale media) Buffer (de beste voor eenvoudige en effectieve planning van berichten) Pipedrive (de beste voor verkoopgerichte sociale CRM-oplossingen)

Probeer ClickUp gratis uit

Wat is Social Media CRM?

Social Media CRM is een systeem dat sociale mediaplatforms integreert met tools voor het beheren van klantrelaties (CRM) om klantinteracties te monitoren, te betrekken en te beheren

Deze sociale media AI tools stellen bedrijven in staat om gesprekken in sociale media bij te houden, te reageren op vragen van klanten en engagementmetingen te analyseren. Ze houden ook een eenduidig overzicht bij van klantinteracties via verschillende kanalen.

Deze integratie vergemakkelijkt de communicatie, verbetert de klantenservice en bouwt sterkere relaties op op basis van inzichten uit sociale media-activiteiten.

leuk weetje: 96% van de bedrijfsleiders verwacht de komende drie jaar sociale gegevens te integreren in het CRM van hun bedrijf, wat het groeiende belang van sociale CRM benadrukt.

**Waarom is Social Media CRM belangrijk voor digitale marketeers?

Social media CRM overbrugt de kloof tussen sociale platforms en CRM-systemen. Ze bieden digitale marketeers een krachtige manier om in contact te komen met doelgroepen, gedrag te analyseren en duurzame verbindingen op te bouwen.

Dit is waarom u een CRM-tool voor sociale media moet gaan gebruiken. 📃

Centraliseert gegevens: Het combineert informatie over sociale media en CRM in één centrale weergave

Het combineert informatie over sociale media en CRM in één centrale weergave Stroomlijnt de communicatie: Met de tool kunt u interacties op platforms zoals Facebook, Instagram en X beheren vanuit één interface

Met de tool kunt u interacties op platforms zoals Facebook, Instagram en X beheren vanuit één interface Houdt analyses bij: Het houdt prestatiecijfers bij zoals conversies, verkeer en interacties met gebruikers

Het houdt prestatiecijfers bij zoals conversies, verkeer en interacties met gebruikers Analyseert het klantsentiment: De tool monitort real-time vermeldingen en feedback van merken om de publieke perceptie te peilen

De tool monitort real-time vermeldingen en feedback van merken om de publieke perceptie te peilen Personaliseert campagnes: Een tool voor CRM van sociale media helpt klanten te categoriseren op basis van demografische gegevens of aangepast gedrag voor marketing op maat en maakt A/B-tests mogelijk om te bepalen wat het beste werkt

🔍 **Weet je dat? 31% van de mensen volgt actief pagina's van bedrijven op Facebook en 64% kan bedrijven noemen die actief zijn op het platform. Dit bewijst hoe social customer relationship management de zichtbaarheid van merken vergroot.

Wat moet u zoeken in Social Media CRM?

Het kiezen van de juiste social CRM-tool maakt of breekt je strategie. Met de vele beschikbare tools moet u zich richten op specifieke functies die aansluiten bij uw doelen en werkstromen. Van integratiemogelijkheden voor sociale media tot analyse en automatisering, weten wat prioriteit moet krijgen is de sleutel tot het vinden van een oplossing die resultaten oplevert.

Laten we eens kijken waar u op moet letten bij het kiezen van een social media CRM-tool. 💁

Uitgebreide klantprofielen: Kies voor een CRM dat gegevens consolideert van sociale interacties, aankoopgeschiedenis en meer om gedetailleerde klantprofielen op te stellen voor gepersonaliseerde outreach

Kies voor een CRM dat gegevens consolideert van sociale interacties, aankoopgeschiedenis en meer om gedetailleerde klantprofielen op te stellen voor gepersonaliseerde outreach Tools voor leadgeneratie: Zoek naar functies waarmee leads uit sociale media-interacties kunnen worden vastgelegd om uw verkoop- en marketingteams te helpen prospects effectiever te benaderen

Zoek naar functies waarmee leads uit sociale media-interacties kunnen worden vastgelegd om uw verkoop- en marketingteams te helpen prospects effectiever te benaderen Ondersteuning van betrokkenheid via meerdere kanalen: Zorg ervoor dat het CRM de communicatie via sociale media, e-mail en chatten samenbrengt voor een samenhangende weergave van klantinteracties

Zorg ervoor dat het CRM de communicatie via sociale media, e-mail en chatten samenbrengt voor een samenhangende weergave van klantinteracties Tools voor snelle feedback en respons: Geef prioriteit aan tools waarmee in realtime kan worden gereageerd op vragen en opmerkingen

De 10 beste CRM voor sociale media

Sociale media kunnen behoorlijk chaotisch worden met alle berichten en vermeldingen die binnenvliegen. Een CRM voor sociale media kan orde scheppen in deze chaos voor betere relaties met klanten.

Om u te helpen een weloverwogen beslissing te nemen, volgt hier een overzicht van de 10 beste tools. 👀

1. ClickUp (de beste voor AI-gestuurd beheer van sociale media) ClickUp

, de alles app voor werk, staat bovenaan onze lijst van de beste social media CRM tools. Met functies als Taakbeheer, Content kalenders en samenwerkingstools, De marketingoplossing van ClickUp stelt u in staat om campagnes effectief te abonneren, uit te voeren en bij te houden.

ClickUp Brein

Genereer en verfijn content voor sociale media moeiteloos met ClickUp Brain

En ClickUp's eigen AI assistent, ClickUp Brein zorgt voor het genereren van creatieve content. Voer uw campagnedetails, voorkeuren, huisstijlgids en andere relevante details in en laat Brain direct aangepaste content voor uw sociale mediakanalen maken. U kunt deze dan verder aanpassen en verfijnen met de ingebouwde functies voor verbetering.

ClickUp Automatiseringen ClickUp Automatiseringen bieden een krachtig hulpmiddel dat uw social media-workflows helpt stroomlijnen en de productiviteit verhoogt. U kunt het gebruiken om automatisch taken toe te wijzen, statussen bij te werken, e-mail te beantwoorden en de voortgang van campagnes bij te houden.

Automatiseer terugkerende taken zoals het bijhouden van vermeldingen met ClickUp-taak automatiseringen

Deze functie is handig voor bedrijven die handmatige taken willen verminderen, fouten tot een minimum willen beperken en de efficiëntie willen verbeteren.

ClickUp Dashboards

Verkrijg inzichten in sociale media met ClickUp Dashboards voor gegevensgestuurde besluitvorming ClickUp Dashboards zijn uitstekend voor het bijhouden van social media statistieken op één centrale locatie. Of u nu betrokkenheid monitort, volgersgroei bijhoudt of uw sociale media controleert dashboards maken het gemakkelijk om sleutelgegevens in realtime te visualiseren.

Wanneer u bijvoorbeeld een nieuwe marketingcampagne lanceert, kunt u uw aangepaste Dashboard gebruiken om bij te houden hoe elke post presteert, welk platform de meeste betrokkenheid creëert en hoe uw volgersbestand groeit.

Communiceer met interne en externe belanghebbenden via ClickUp Chat ClickUp chatten integreert communicatie rechtstreeks in taken en projectmanagement, waardoor het ideaal is voor het effectief beheren van social media-campagnes en klantinteracties op grote schaal.

Vergeet contextwisselingen; ClickUp Chat centraliseert alles in één ruimte, zodat teams georganiseerd en productief kunnen blijven. Uw chats kunnen worden gekoppeld aan specifieke ruimtes, mappen of lijsten in ClickUp, waardoor context wordt geboden voor social media-campagnes of threads voor klantinteractie.

📮ClickUp Insight: Bijna 20% van de professionals die door ons zijn onderzocht, sturen dagelijks meer dan 50 chatberichten. Dit hoge volume kan duiden op een team dat voortdurend in de weer is met snelle uitwisselingen - geweldig voor de snelheid, maar ook rijp voor een overdaad aan communicatie.

Met de geïntegreerde samenwerkingstools van ClickUp, zoals ClickUp-taak, worden uw gesprekken altijd gekoppeld aan de juiste taken, wat de zichtbaarheid verbetert en de behoefte aan onnodige follow-ups vermindert.

ClickUp gratis proberen

De ClickUp CRM sjabloon is een krachtig hulpmiddel om het beheer van klantrelaties te vereenvoudigen voor bedrijven van elke grootte. Het biedt een gecentraliseerd platform voor het bijhouden van verkopen, het beheren van klantinteracties en het koesteren van leads.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/12-Best-Cloud-CRM-Tools-for-Streamlined-Business-Management-blog-feature.png ClickUp's CRM sjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-102457750&afdeling=verkoop-crm&\*jivqdf\*\_gcl_aw*R0NMLjE3MzQwMDA5NTQuQ2owS0NRaUFzT3E2QmhEdUFSSXNBR1E0LXpqWHRpaGluQ0FjMVljcGlwUU5hdFFjN3ZwYzc5Yms0aDNvbmNTcmFOLVo0RU5uRXlDRjVmRWFBaXVURUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTMzNjE3OTc1Ny4xNzMyNTczODM4 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Met dit sjabloon kunt u leads en kansen bijhouden met pijplijnen, contactgegevens organiseren en taken prioriteren per fase in de verkoop.

Pro Tip: Je kunt ook de ClickUp sjabloon voor sociale media om een uniform abonnement voor al uw sociale kanalen te maken, de samenwerking tussen teams te ondersteunen en contentideeën te organiseren voor maximale betrokkenheid.

De beste functies van ClickUp

De beperkingen van ClickUp

Steile leercurve

De mobiele app mist een aantal geavanceerde functies die beschikbaar zijn op de browser en de desktop-app

Prijzen voor ClickUp

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

**Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Ik zie ClickUp als een tool die kan worden uitgebreid om aan vrijwel elke behoefte te voldoen en die met weinig wrijving kan worden geïmplementeerd. Je kunt het gebruiken als een CRM met formulieren, een taakbeheersysteem, een contentkalender met goedkeuringsmogelijkheden, een Wiki of zelfs de functies van Docs als dagboek met stappen om actie te ondernemen. De functies die privacy mogelijk maken, het creëren van meerdere werkruimten en mappen, zorgen ervoor dat alleen de dingen die ik wil delen bij de juiste persoon terechtkomen. Geverifieerde G2-beoordeling 2. Later

Later is een platform voor sociale-mediabeheer dat is ontworpen om het plannen van content te stroomlijnen en de online aanwezigheid van uw merk te verbeteren. Met de gebruiksvriendelijke drag-and-drop interface kun je berichten op meerdere platforms abonneren en plannen, waaronder Instagram, Facebook, Twitter en Pinterest. De visuele inhoudskalender biedt een duidelijk overzicht van geplande posts, waardoor het plannen van content efficiënter wordt.

Een hoogtepunt is de Mediabibliotheek, waarin gebruikers afbeeldingen en video's kunnen opslaan, organiseren en categoriseren voor toekomstig gebruik. Met zijn aantekeningen, labels en mediaopties met een ster zorgt deze functie ervoor dat alle mediabestanden gemakkelijk toegankelijk en beheerbaar zijn.

Later beste functies

Abonneer en plan berichten in een visuele content kalender met een eenvoudige drag-and-drop interface

Verkrijg inzicht in bereik, impressies en engagementmetingen om sociale strategieën te verfijnen

Maak een aangepaste Linkin.bio-landingspagina voor Instagram met klikbare afbeeldingen om verkeer van Instagram-posts te genereren

Later beperkt

Voor sommige geavanceerde functies zijn mogelijk hogere abonnementen nodig, waardoor de functie voor basisgebruikers beperkt is

Het platform ondersteunt mogelijk niet alle sociale mediakanalen in gelijke mate, wat de behoeften van sommige gebruikers kan beperken

Later vermelde prijzen

Starters: $25/maand

$25/maand Groei: $45/maand

$45/maand Gevorderd: $80/maand

$80/maand Agentschap: $200/maand

$200/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Later beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (300+ beoordelingen)

4.5/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (390+ beoordelingen)

**Wat zeggen gebruikers over Later?

Later maakt het gemakkelijk om onze content te organiseren en vooraf te publiceren op onze sociale mediaplatforms. Ik batch deze Taak graag en gebruik Later er nu al een paar jaar voor. Het is eenvoudig genoeg om het niet te ingewikkeld te maken en heeft genoeg tools en opties om het snel en gemakkelijk te maken. Capterra beoordeling wist u dat? Sociale CRM kan kleine en middelgrote ondernemingen aanzienlijk verbeteren (MKB) aanzienlijk kan verbeteren door het versterken van relaties met klanten en het bevorderen van waardegedreven, duurzame bedrijfspraktijken.

3. HubSpot CRM (de beste voor geïntegreerde automatisering van marketing en verkoop)

via HubSpot HubSpot CRM helpt bedrijven bij het beheren van klantinteracties op verschillende platforms. Geïntegreerde marketingtools stellen gebruikers in staat om in contact te komen met leads en klanten via sociale mediakanalen, terwijl prestaties worden bijgehouden via realtime analyses.

De universele inbox van het platform centraliseert berichten van meerdere sociale mediaplatforms, zodat teams snel kunnen reageren op vragen van klanten. Daarnaast bevat HubSpot CRM automatiseringstools, zoals chatbots, om de communicatie bij de eerste contactmomenten te verbeteren.

De beste functies van HubSpot CRM

Verzend, bijhoud en ontvang notificaties voor e-mails rechtstreeks vanuit het CRM

Gebruik functies zoals e-mailmarketing, planning van sociale media en het aanmaken van landingspagina's om uitgebreide leadgeneratie te ondersteunen

De beperkingen van HubSpot CRM

U moet een dure marketing add-on kopen om geautomatiseerde e-mails naar klanten te sturen

Er is geen optie voor ondernemers of eenmanszaken

Prijzen voor HubSpot CRM

Free

Sales Hub Starter: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Professionele Hub Verkopen: $90/maand per gebruiker

$90/maand per gebruiker Sales Hub Enterprise: $150/maand per gebruiker

De beoordelingen en recensies van HubSpot CRM

G2: 4.4/5 (12.000+ beoordelingen)

4.4/5 (12.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (4.000+ beoordelingen)

📖 Ook lezen: Free Social Media Kalender Opties Sjabloon

4. Zoho CRM (de beste voor betaalbaar en veelzijdig beheer van sociale media)

via Zoho CRM Zoho CRM verbetert de betrokkenheid van klanten en optimaliseert verkoopactiviteiten. Als een CRM-marketing software biedt een 360-graden weergave van klantinteracties via verschillende kanalen, waaronder sociale media, voor gepersonaliseerde en zinvolle betrokkenheid.

Bovendien helpt het bedrijven cRM te implementeren strategieën door rechtstreeks verbinding te maken met klanten op sociale mediaplatforms en zo tijdige en impactvolle gesprekken te stimuleren.

Zoho CRM beste functies

Verbinding met meer dan 1.000 apps, waaronder de belangrijkste social media platforms, om de veelzijdigheid te vergroten

Gebruik AI-tools zoals Zia en ChatGPT voor het opstellen van e-mails en het identificeren van knelpunten

Verkrijg krachtige inzichten met geavanceerde rapportage- en prognosetools om socialemediametrics te analyseren en strategieën te verfijnen

Zoho CRM limieten

De mobiele applicatie loopt achter en laadt geen wijzigingen die zijn gemaakt in de desktop versie

De optie voor tweerichtingsberichten ontbreekt

Zoho CRM prijzen

Standaard: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Professioneel: $35/maand per gebruiker

$35/maand per gebruiker Enterprise: $50/maand per gebruiker

$50/maand per gebruiker Ultiem: $65/maand per gebruiker

Zoho CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (2.500+ beoordelingen)

4.1/5 (2.500+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (6.500+ beoordelingen)

💡 Pro Tip: Gebruik chatbots op platforms als Facebook Messenger of Instagram om veelgestelde vragen te beantwoorden en klanten te begeleiden. Zo bespaar je tijd en ondersteun je klanten 24/7.

5. Sprout Social (Beste voor robuuste functies voor sociale-mediamarketing)

via Behendig Nimble is een collaboratieve CRM platform dat betrokkenheid vereenvoudigt en de communicatie tussen bedrijven verbetert. Dankzij het intuïtieve ontwerp kunnen Teams gesprekken bijhouden, herinneringen instellen en engagementmetingen bekijken.

Een hoogtepunt is het dashboard van de Vandaagpagina, dat je een duidelijk overzicht geeft van je dagelijkse prioriteiten, waaronder verkooppijplijnen, gebeurtenissen in de agenda en statistieken voor e-mailprestaties. Met functies zoals een hogere open rate bijhouden en realtime feedbackanalyse kunt u uw communicatie afstemmen op een betere verbinding met uw publiek.

De beste functies van Nimble

Google en Microsoft 365 contacten, kalenders en e-mail integreren

Pas contactrecords en het dashboard van de Dagpagina aan volgens uw voorkeuren

Werkstroom sjablonen, groepsberichten, berichtreeksen en automatiseringen toepassen om de efficiëntie te verhogen

Prospecteer potentiële klanten met functies voor het matchen van sociale profielen die sociale informatie, e-mails, telefoonnummers en adressen vinden

Nauwkeurige limieten

Nimble biedt abonnementen tot 1000 berichten per maand, maar de dagelijkse limiet is afhankelijk van uw provider

Het Nimble account bevat slechts 2 GB opslagruimte per zetel

Nimble prijzen

Standaard: $29,90/maand per gebruiker

Nimble beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

4.5/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (1.500+ beoordelingen)

🧠 Fun feit: De eerste emoji werd gemaakt in 1999 door Shigetaka Kurita, die 176 tekens ontwierp om digitale communicatie expressiever te maken. Vandaag de dag worden er meer dan 3000 emoji's gebruikt op verschillende platforms!

7. Agorapulse (Beste voor gebruiksvriendelijke sociale-mediaplanning en analyses)

via Agorapulse Met Agorapulse kun je direct publiceren op netwerken zoals TikTok en Instagram Reels, zodat je korte video's kunt integreren in je strategie. Het biedt geavanceerde sociale afluistermogelijkheden, zodat je gemakkelijk sleutelwoorden uit de branche en activiteiten van concurrenten kunt monitoren

Het integreert rechtstreeks met CRM-tools zoals Salesforce en HubSpot om de transparantie en coördinatie tussen sociale media-interacties en inspanningen voor relatiebeheer te verbeteren.

Agorapulse beste functies

Versterk uw sociale-mediaboodschappen en werf gekwalificeerde leads met Advocacy by Agorapulse

Verbeter uw aanwezigheid op sociale media met betere content met behulp van de AI-geschikte schrijfassistent van de tool

Houd vermeldingen, sentimentvolumes en betrokkenheidstrends bij met de functie voor sociaal luisteren

Agorapulse limieten

Berichten moeten worden aangepast voor verschillende toepassingen

Als berichten rechtstreeks worden gepubliceerd op toepassingen zoals Instagram en Facebook, toont het platform geen statistieken voor de periode na engagement

Agorapulse prijzen

Free

Standaard: $99/maand per gebruiker

$99/maand per gebruiker Professioneel: $149/maand per gebruiker

$149/maand per gebruiker Geavanceerd: $199/maand per gebruiker

$199/maand per gebruiker Aangepast: Aangepaste prijzen

Agorapulse beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (900+ beoordelingen)

4.5/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (700+ beoordelingen)

💡 Pro Tip:Motiveer klanten om beoordelingen, getuigenissen of foto's van uw producten te delen op sociale media. Deel hun berichten om de betrokkenheid van de gemeenschap te bevorderen.

8. Hootsuite (Beste voor multiplatformbeheer van sociale media)

via Hootsuite Hootsuite is een projectmanagement sociale media platform met robuuste CRM-functies. Hiermee kunt u gesprekken in sociale media monitoren, gesprekken aangaan met klanten en gegevens analyseren via duidelijke, efficiënte rapportages.

De tools voor social listening houden vermeldingen van merken, trefwoorden uit de branche en activiteiten van concurrenten bij om inzicht te krijgen in het sentiment onder klanten en markttrends. Hootsuite biedt ook automatiseringsfuncties zoals auto-responders, opgeslagen antwoorden en geautomatiseerde tags en toewijzingen.

Hootsuite beste functies

Beheer al je sociale accounts vanuit één interface, zodat je eenvoudig kunt plannen, publiceren en analyseren

Monitor trefwoorden, vermeldingen en hashtags om op de hoogte te blijven van merksentimenten en industrietrends met de sociale luisterfunctie

Gebruik Hootsuite Amplify om de sociale netwerken van de werknemers van uw bedrijf te gebruiken voor merkpromotie

Hootsuite limieten

Het laat je maar tot 10 afbeeldingen uploaden op Instagram ondanks dat de app je meer laat posten

De functie rapportage biedt niet direct met één klik toegang tot meer details uit grafieken en grafieken

Hootsuite prijzen

Professioneel: $99/maand per gebruiker

$99/maand per gebruiker Team: $249/maand voor 3 gebruikers

$249/maand voor 3 gebruikers Enterprise:Aangepaste prijzen

Hootsuite beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (5.200+ beoordelingen)

4.2/5 (5.200+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (3.500+ beoordelingen)

**Wat zeggen echte gebruikers over Hootsuite?

Hootsuite is fantastisch voor het beheren van sociale media. De interface is eenvoudig te gebruiken en het implementeren en plannen van posts op verschillende platforms is superhandig en we gaan er elke dag mee aan de slag als centraal punt voor al onze sociale media. Het beheren van meerdere accounts en de interactie met volgers op één plek is een enorme tijdsbesparing Geverifieerd G2beoordeling 9. Buffer (de beste voor een eenvoudig en effectief schema voor het plaatsen van berichten)

via Buffer Buffer is een app voor het beheer van sociale media die particulieren en bedrijven helpt hun marketinginspanningen te verfijnen. Hiermee kunt u berichten plannen, prestaties analyseren en meerdere social media accounts beheren vanaf één centraal dashboard.

Het platform staat vooral bekend om zijn gebruiksvriendelijke interface en robuuste analyses.

De beste functies van Buffer

Gebruik Buffer Publish om berichten te maken en te plannen op verschillende platforms en meerdere social media accounts te beheren

Visualiseer uw planningen en pas ze aan met de aanpasbare kalender

Krijg gedetailleerde statistieken over de prestaties van berichten om de engagementniveaus te begrijpen en strategieën te optimaliseren met Buffer Analytics

Buffer limieten

Het biedt geen analyses voor alle sociale mediaplatforms, waardoor gebruikers beperkt worden in hun mogelijkheden om prestaties uitgebreid bij te houden

Met het gratis abonnement kunt u geen threaded tweets maken en worden gekoppelde accounts van sociale media beperkt

Bufferprijzen

Free

Essentiële gebruikers: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Teams: $12/maand per gebruiker

Bufferbeoordelingen en beoordelingen

G2: 4.3/5 (1.000+ beoordelingen)

4.3/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.400+ beoordelingen)

🤝 Vriendelijke herinnering: Een nuttige CRM-tip is om transparant te zijn. Als er een probleem is, geef dit dan publiekelijk toe op sociale media. Klanten waarderen eerlijkheid en verantwoordelijkheid.

10. Pipedrive (Beste voor verkoopgerichte sociale CRM-oplossingen)

via Pipedrive Pipedrive helpt digitale marketeers en bedrijfsstrategen om de betrokkenheid te verbeteren en relaties met klanten te beheren. De visuele layout van de pijplijn maakt het gemakkelijk om gesprekken bij te houden, de voortgang van leads te bewaken en engagementkansen te identificeren.

Automatiseringen zoals het genereren van follow-up e-mails en herinneringen vereenvoudigen workflows, waardoor er tijd vrijkomt voor strategie en creativiteit. De functie Insights optimaliseert de CRM-inspanningen voor sociale media en markeert betrokkenheidspatronen die resultaten opleveren.

De beste functies van Pipedrive

Blijf op de hoogte van follow-ups met tools zoals LeadBooster, Live Chat, Chatbot en AI-gestuurde prompts

Krijg een beter inzicht in uw publiek op sociale mediaplatforms met realtime rapportages, AI-gestuurde inzichten, doelen bijhouden en geavanceerde analyses

Integreer naadloos met uw technische stack, waaronder Google Drive, Zapier, HubSpot en meer

Pipedrive limieten

Geen optie om productlijsten te maken die zijn afgestemd op specifieke leads, wat leidt tot mogelijke desorganisatie van gegevens

Het verkrijgen van cijfers op hoog niveau, zoals het aantal nieuwe klanten, vereist vaak complexe installaties van filters en kan onbetrouwbare resultaten opleveren

Pipedrive prijzen

Essential: $24/maand per gebruiker

$24/maand per gebruiker Geavanceerd: $44/maand per gebruiker

$44/maand per gebruiker Professioneel: $64/maand per gebruiker

$64/maand per gebruiker Power: $79/maand per gebruiker

$79/maand per gebruiker Enterprise: $129/maand per gebruiker

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (2.000+ beoordelingen)

4.3/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Pipedrive?

Ik waardeer de eenvoudige gebruikersinterface van Pipedrive, de flexibiliteit voor aanpassingen en het uitgebreide bereik van integraties, dat ongeëvenaard is in zijn categorie. Ik zou het zelfs beschrijven als modulair, omdat je gemakkelijk bijna elke functie kunt toevoegen die je wenst via integraties met derden. Dit zorgt ervoor dat je nooit wordt beperkt door de limieten van waar Pipedrive niet in uitblinkt. Aan de andere kant, als je de voorkeur geeft aan een alles-in-één oplossing, presteert Pipedrive op dit gebied nog steeds beter dan zijn concurrenten. Beoordeling van Capterra Socialiseer beter met ClickUp

Na het bekijken van de top social CRM tools is het duidelijk dat er een aantal solide opties zijn, elk met zijn eigen sterke punten.

Maar als het aankomt op het combineren van efficiëntie met slimme functies, springt ClickUp er zeker uit. 👑

Het voegt projectmanagement en CRM functies samen om klantinteracties te stroomlijnen en de betrokkenheid te vergroten. Met ClickUp Automatiseringen kunt u eenvoudig follow-ups en terugkerende taken afhandelen, terwijl ClickUp Brain gebruik maakt van AI om uw gegevens te centraliseren en uw contentstrategie te verfijnen. En met ClickUp Chat kunt u naadloos samenwerken met uw team.

Al deze functies maken ClickUp de beste keuze voor het beheren van social media CRM, zodat u voorop blijft lopen in uw strategie. Aanmelden bij ClickUp vandaag nog gratis! ✅