13 Beste planningssoftware met slepen en neerzetten in 2025

Ben je het beu om handmatig meerdere projecten te beheren elk met zijn eigen taken, deadlines en middelen? Het is tijdrovend en vatbaar voor menselijke fouten en inefficiëntie.

Hier komt planningssoftware met slepen en neerzetten om de hoek kijken. Hiermee kunt u de hele tijdlijn van uw project visualiseren, eenvoudig resources opnieuw toewijzen en deadlines verschuiven met slechts een paar klikken.

In dit artikel bekijken we de 13 beste drag-and-drop planningssoftware. Of je nu je eigen planning beheert of een team coördineert, deze tools kunnen je helpen om georganiseerd te blijven, tijd te besparen en alles soepel te laten verlopen.

Hier zijn de top 13 van software voor het maken van planningen met slepen en neerzetten:

ClickUp: Het beste voor AI-gestuurde planning en taakbeheer Connecteam: Het beste voor automatisch plannen Sling: Het beste voor het maken van sjablonen voor roosters Float: Het beste voor resourceplanning QuickBooks Time: Beste voor het maken van terugkerende planningen Homebase: Het beste voor geoptimaliseerde shift planning Resource Guru: Beste voor het plannen van capaciteit van middelen Paycor: Het beste voor het maken van werknemersvriendelijke roosters 7Shifts: Beste voor het plannen van verschuivingen in restaurants Forecast: Beste voor kleur-gecodeerde planning Asana: Het beste voor het plannen van Taken Monday.com: De beste manier om een lijst met taken te organiseren Teamwork: Het beste voor het voorspellen van resources

Wat moet je zoeken in een Drag-and-Drop planningssoftware?

Bij het kiezen van drag-and-drop planningssoftware is het cruciaal om een tool te selecteren die het beheer van taken en afspraken vereenvoudigt. De software moet u helpen organiseren en plannen met gemak.

Hier zijn enkele sleutel factoren om te overwegen bij het kiezen van planningssoftware:

🔧 Multi- resource planning: De software moet helpen om meerdere middelen (zoals vergaderzalen, apparatuur of leden van een team voor verschillende projecten) tegelijk te plannen, waardoor het eenvoudiger wordt om complexe planningen te beheren geautomatiseerde urenstaten maken * 📅 Kalenderintegratie: Kies een tool die integreert met populaire agendasystemen zoals Google Agenda of Outlook

📅 Kalenderintegratie: Kies een tool die integreert met populaire agendasystemen zoals Google Agenda of Outlook Kleurcodering: Kies een tool die kleurcodering of visuele indicatoren ondersteunt, zoals vlaggen of pictogrammen, om belangrijke details te markeren

Kies een tool die kleurcodering of visuele indicatoren ondersteunt, zoals vlaggen of pictogrammen, om belangrijke details te markeren ⚠️ Conflictdetectie: De software moet automatisch planningsconflicten detecteren (bijv. dubbel geboekte bronnen) en u waarschuwen over dubbele boekingen met visuele hints, zoals rode markeringen of automatische notificaties

De software moet automatisch planningsconflicten detecteren (bijv. dubbel geboekte bronnen) en u waarschuwen over dubbele boekingen met visuele hints, zoals rode markeringen of automatische notificaties 👀 Aangepaste weergaven: Het moet mogelijk zijn om te schakelen tussen verschillende weergaven (dag, week, maand) om uw planning te zien vanuit verschillende perspectieven

Het moet mogelijk zijn om te schakelen tussen verschillende weergaven (dag, week, maand) om uw planning te zien vanuit verschillende perspectieven 💬 Geïntegreerde communicatiefunctie: Zoek naar een tool met een ingebouwde communicatiefunctie die updates stuurt en waarmee u met teamleden kunt communiceren over wijzigingen in de planning, rechtstreeks binnen het platform

Zoek naar een tool met een ingebouwde communicatiefunctie die updates stuurt en waarmee u met teamleden kunt communiceren over wijzigingen in de planning, rechtstreeks binnen het platform 🔍 Zoeken en filteren: De software moet geavanceerde zoek- en filteropties bieden om specifieke gebeurtenissen of taken te vinden op basis van criteria zoals datum, resource of clientnaam, zodat het gemakkelijk is om door grote planningen te navigeren

De software moet geavanceerde zoek- en filteropties bieden om specifieke gebeurtenissen of taken te vinden op basis van criteria zoals datum, resource of clientnaam, zodat het gemakkelijk is om door grote planningen te navigeren 💻 Gebruiksvriendelijke interface: Zorg ervoor dat de software een eenvoudige, gebruiksvriendelijke interface heeft voor het snel plannen van taken en gebeurtenissen. Taken, gebeurtenissen en afspraken moeten soepel door de kalender kunnen worden verplaatst

Deze factoren helpen u bij het selecteren van een planningstool dat aan uw behoeften voldoet en het organiseren van taken eenvoudig en efficiënt maakt.

wist u dat een inefficiënte planning van Taken ervoor kan zorgen dat bedrijven tot wel $1,3 miljoen per jaar kunnen verliezen .

1. ClickUp (het beste voor AI-gestuurde planning en taakbeheer)

rangschik de tijdlijnen van projecten en deadlines van taken gemakkelijk met de kalenderweergave van ClickUp_

Het beste deel is dat u gebeurtenissen gemakkelijk opnieuw kunt plannen. Gebruik ClickUp Relaties om een of meer taken te koppelen zodat wanneer u een taak op de kalender verplaatst, gekoppelde taken automatisch worden aangepast.

Dat is het nog niet! Met de weergave van de kalender kun je schakelen tussen dagelijkse, maandelijkse of wekelijkse weergaven, zodat je je planning kunt bijhouden zoals jij dat wilt.

Je kunt ook geavanceerde filters gebruiken om kritieke Taken of deadlines te controleren voor een betere planning tijdmanagement en integreer meerdere kalenders, zoals Google en Outlook in uw ClickUp kalender. Dubbel boeken behoort dan tot het verleden. Bovendien stuurt ClickUp u notificaties om u te herinneren aan komende Taken of gebeurtenissen.

ClickUp Brein

En als u nog steeds twijfelt, hier is ClickUp Brein om u te overtuigen. ClickUp's krachtige AI-assistent biedt projectsamenvattingen, updates van de status van taken, actie-items en de volgende stappen zodat u altijd vooruit kunt plannen en op de hoogte blijft van uw planning.

U kunt ClickUp Brain zelfs vragen om een gepersonaliseerde planning voor u te maken.

ClickUp schema blokkerings sjabloon

Wilt u het planningsproces verder vereenvoudigen? Probeer de ClickUp blokkeringsschema . Het helpt afhankelijkheid van taken te begrijpen, blokken met taken intuïtief te organiseren en efficiënte schema's te abonneren.

U kunt een duidelijke tijdlijn zien van wanneer elke taak voltooid moet zijn en de overallocatie van middelen vermijden. Het sjabloon biedt ook een weergave Scheduling Formulier, zodat je gemakkelijk een planning kunt maken.

Je kunt ook andere sjablonen bekijken voor naadloze teamplanning. De ClickUp Shift Roostersjabloon geeft alle Taken visueel weer en eenvoudige drag-and-drop planning om snel wijzigingen aan te brengen.

De ClickUp Team Planning Sjabloon is een andere beginnersvriendelijke bron om aan de slag te gaan met het plannen en bijhouden van taken.

ClickUp beste functies

Volg de voortgang van taken, stel prioriteiten in voor taken en koppel gerelateerde en gekoppelde taken met ClickUp Taken Maak automatisch samenvattingen en action items met ClickUp Brein Werk in realtime of asynchroon samen met behulp van digitale ClickUp Whiteboards Taken op de kalenderweergave laten vallen om schattingen te plannen met de ClickUp tijdsinschattingen functie

Houd de tijd bij die aan elke Taak is besteed vanaf elk apparaat met de functie ClickUp tijdsregistratie functie

ClickUp limieten

Het platform heeft een steile leercurve vanwege de vele functies

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand Business: $12/maand

$7/maand $12/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

We gebruiken het dagelijks als achtergrond voor het organiseren van alle projectvergaderingen met klanten, interne vergaderingen over projectplanning, interne vergaderingen over de voortgang van projecten, sessies voor het plannen van resources. We gebruiken het ook om het eigendom van taken met eindklanten te bevorderen, wat op zijn beurt helpt om verantwoordelijkheden te verduidelijken.

Andrew Houghton, Senior Product Manager bij Aptean

2. Connecteam (het beste voor automatisch plannen)

via Connecteam Connecteam biedt voltooide zichtbaarheid in de beschikbaarheid, kwalificaties en vrije tijd van uw werknemers, zodat u efficiënt diensten kunt plannen en inroosteren. Je kunt kaarten van medewerkers verslepen en in kalendersleuven plaatsen om diensten toe te wijzen of opnieuw in te delen.

Connecteam maakt het ook mogelijk om automatisch te plannen op basis van de vaardigheden en voorkeuren van de werknemers, shiftdekking en overlappende shifts om een gelijke verdeling van de shift onder de werknemers te garanderen en het risico op burn-out te verminderen.

Connecteam beste functies

Maak dagelijks of wekelijkse planning sjablonen en automatiseer shiftrotatie

Taken plannen, herinneringen versturen en de voortgang van taken in realtime bijhouden

Inschakelen van multi-locatie shift planning voor werknemers die werken op verschillende locaties

Toegang en bewerking verschuiving schema's op de mobiele app gemakkelijk

Connecteam beperkingen

Klantenservice is alleen beschikbaar via e-mail, wat langzamer kan zijn dan ondersteuning via live chatten

Connecteam prijzen

Free

Basis: Vanaf $35/maand

Vanaf $35/maand Geavanceerd: Vanaf $59/maand

Vanaf $59/maand Expert: Vanaf $ 119/maand voor 30 gebruikers (met $ 3,6 extra per gebruiker)

Vanaf $ 119/maand voor 30 gebruikers (met $ 3,6 extra per gebruiker) Enterprise: Aangepaste prijzen

Connecteam beoordelingen en recensies

G2: 1.700+ beoordelingen

1.700+ beoordelingen Capterra: 3.7/5 (30+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Connecteam?

De functie voor het maken van planningen is geweldig. Ik kan repliceren weken, gemakkelijk zien wanneer ik conflicten in de planning en de leden van het team kunnen aanvragen vrije tijd. Het bespaart me veel tijd. Ik wou dat nieuwe leden van een team aan bestaande chats konden worden toegevoegd.

G2 beoordeling

3. Sling (het beste voor het maken van sjablonen voor roosters)

via Sling Sling is een eenvoudig te gebruiken planning tool met een drag-and-drop interface voor het beheren van werknemer verschuivingen. Hiermee kunt u sjablonen voor personeelsplanning voor terugkerende taken maken en tijd besparen op administratieve taken. Het helpt u ook werknemersverlof bijhouden of dienstaanvragen en diensten toewijzen op basis van de werklocatie.

Sling kan verbinding maken met andere tools zoals salaris- en tijdsregistratiesystemen, waardoor het gemakkelijker wordt om alles nauwkeurig bij te houden. Het bevat een messaging functie om teams te helpen in contact te blijven, vooral voor shiftwijzigingen of belangrijke updates.

Sling beste functies

Klok in moeiteloos met voorgeprogrammeerde verschuivingen, het vereenvoudigen van het proces

Filter schema's gemakkelijk met aanpasbare velden voor snelle toegang

Swap verschuivingen naadloos door het personeel te halen open verschuivingen

Bewaak de huidige taken van werknemers en houd de tijd bij die aan elke taak wordt besteed om de productiviteit en efficiëntie te verbeteren

Sling beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden, integraties en schaalbaarheid voor grotere teams vanwege de prijs per gebruiker

Sling prijzen

Gratis

Premium: $2 per gebruiker/maand

$2 per gebruiker/maand Business: Vanaf $4 per gebruiker/maand

Sling beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (80+ beoordelingen)

4.4/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (170+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Sling?

Uiterst nuttige software; ik gebruik het om elke resourcebehoefte in te plannen bij mijn huidige bedrijf. Het heeft de efficiëntie verhoogd en overlappende fouten in de planningstijd verminderd.

G2 beoordeling

4. Float (het beste voor personeelsabonnementen)

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image1-1400x847.png Planningssoftware met slepen en neerzetten: Float /%img/

via Vlotter Float is een planningssoftware voor resources die is ontworpen om teams te helpen bij het efficiënt beheren van projecten en het toewijzen van resources. Met de drag-and-drop interface kunt u eenvoudig taken toewijzen, planningen aanpassen en de voortgang van projecten bijhouden. Float biedt realtime updates, waardoor het eenvoudiger wordt om de capaciteit van teams, tijdlijnen van projecten en budgetten te bewaken.

De software ondersteunt ook multi-project abonnementen, prognoses en rapportage en biedt integratie met tools zoals Google Agenda en Slack.

Float beste functies

Vereenvoudigen projectplanning met Float's drag-and-drop interface voor eenvoudige planning en toewijzing van middelen.

Houd het gebruik van de capaciteit van resources in realtime bij en ontvang waarschuwingen voor overcapaciteit

Taken en middelen toewijzen in uren of percentages

Float limieten

Het kan moeilijk zijn om naar de sectie Taken te navigeren in Float

Prijzen van Float

Starter: $7,50 per gebruiker/maand

$7,50 per gebruiker/maand Pro: $12,50 per gebruiker/maand

$12,50 per gebruiker/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Float beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (1.580+ beoordelingen)

4.3/5 (1.580+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1600+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Float?

Float is zeer gebruiksvriendelijk, waardoor het een top keuze is voor teams die een efficiënte planning nodig hebben. Dankzij de intuïtieve interface kunnen gebruikers gemakkelijk door de tijdlijnen van projecten navigeren, taken toewijzen en planningen aanpassen met drag-and-drop functionaliteit. Een nadeel van Float is dat de notificaties niet onmiddellijk worden gegeven, wat frustrerend kan zijn als er snel updates nodig zijn.

G2 beoordeling

5. QuickBooks Time (het beste voor het maken van terugkerende roosters)

via Quick Books Tijd QuickBooks Time biedt een functie voor het slepen en neerzetten van roosters waarmee diensten snel en eenvoudig kunnen worden toegewezen. Managers kunnen de diensten van werknemers snel verplaatsen door hun namen of tijdvensters te slepen, waardoor ze tijd besparen op het plannen van taken. Dit is vooral handig voor teams die in het veld werken of met wisselende roosters.

Je kunt ook terugkerende roosters instellen door taken uit eerdere roosters te slepen. QuickBooks Time ondersteunt shift-swapping echter niet, dus de manager moet het rooster handmatig aanpassen als een werknemer van dienst moet wisselen.

QuickBooks Time beste functies

Uren en pauzes van werknemers bijhouden en tijddiefstal voorkomen met geofencing en gezichtsherkenning

Snel diensten toewijzen met de drag-and-drop planner

Stuur automatische waarschuwingen om roosterwijzigingen bij te werken

Projecten beheren en budgetten bijhouden om de winstgevendheid te verbeteren

Maak sjablonen voor planning of kopieer planningen van de vorige week

QuickBooks Tijd limieten

QuickBooks Time kan duur zijn voor kleine bedrijven

Sommige gebruikers rapporteren dat de mobiele app bugs heeft en frustrerend in gebruik kan zijn

Prijzen QuickBooks Time

Eenvoudige start: $17,50/maand

$17,50/maand Essentials: $32,50/maand

$32,50/maand Geavanceerd: $117,50/maand

$117,50/maand Geavanceerd: $117,50/maand

QuickBooks Time beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.430+ beoordelingen)

4.5/5 (1.430+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (6900+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over QuickBooks Time?

QuickBooks Time helpt bij het verkrijgen van een gedetailleerd rapport, het maakt het plannen tot een gemakkelijke taak en biedt ook de functie voor het bijhouden van de werkelijke tijd. Soms is het moeilijk om het platform aan te passen aan de specifieke behoeften.

G2 beoordeling

6. Homebase (Beste voor geoptimaliseerde shift planning)

via Homebase Homebase is een uitgebreide HR-software die planning, salarisadministratie, aanwerving en onboarding, compliance en andere oplossingen biedt. Het stelt u in staat om gemakkelijk te beheren verschuivingen, dubbele schema's, en automatisch op de hoogte medewerkers van de komende schema.

Een van de unieke functies is de mogelijkheid om verkoopvoorspellingen en arbeid targets bijhouden, zodat u kunt optimaliseren elke verschuiving. Bovendien kun je limieten instellen voor verlofaanvragen met black-out data, zodat je planning niet wordt beïnvloed door onvoorziene verzoeken.

Homebase beste functies

Verschuivingen maken en toewijzen op basis van beschikbaarheid en budgetten, met opties voor werknemers om verschuivingen te kiezen of te ruilen

Persoonlijke aantekeningen toevoegen aan de dienst zodat je teamleden op de hoogte zijn van belangrijke Taken

In- en uitklokken vanaf elk apparaat met GPS bijhouden

Werknemers in staat stellen hun eigen beschikbaarheid bij te werken voor een optimale planning

Homebase limieten

Er zijn geen functies voor projectmanagement of taken beschikbaar

Payroll is een add-on en veel functies zijn alleen beschikbaar in duurdere abonnementen

Homebase prijzen

Basic: Gratis

Gratis Basis: $24,95 per locatie per maand

$24,95 per locatie per maand Plus: $59,95 per locatie/maand

$59,95 per locatie/maand Alles-in-één: $99,95 per locatie/maand

Homebase beoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (100+ beoordelingen)

4,2/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1000+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Homebase?

Ik vind het leuk om de app te openen en een volledige dagelijkse weergave te zien van iedereen die werkt, hun diensten en de afdeling. De layout van het schema maakt het makkelijker om te bekijken en te zien of er extra tijd beschikbaar is om te werken. Moet een beetje meer makkelijker om toegang te krijgen voor het aanvragen van tijd voor degenen die 's nachts werken.

G2 beoordeling

7. Resource Guru (het beste voor het abonnement op capaciteit)

via Bron Goeroe Resource Guru biedt zowel resource als projectplanning functies. Je kunt projecttaken en tijdlijnen slepen, neerzetten, uitbreiden of dupliceren. U kunt hulpmiddelen filteren op basis van vaardigheden, afdelingen, locaties of andere aangepaste velden voor efficiënt plannen.

Het beste deel is dat je een maximale bezetting balk kunt instellen om te voorkomen dat je te veel werknemers of freelancers inzet. Dit maakt strategische planning van de capaciteit van resources mogelijk.

Bovendien maken functies zoals tijdsregistratie, resourcebeheer en gedetailleerde rapportages het gemakkelijk om de voortgang van projecten en het gebruik van resources bij te houden.

Resource Guru beste functies

Vereenvoudig planning door snel resources toe te wijzen en tijdlijnen van projecten eenvoudig aan te passen

Verbeter de zichtbaarheid door te laten zien wie waaraan werkt en wanneer, zodat teams beter gecoördineerd worden

Taken en middelen voor meerdere projecten tegelijk plannen

Inzichten verwerven met krachtige rapportagetools die het gebruik van resources bijhouden en de voortgang van projecten effectief bewaken

Automatiseren urenregistratie aanmaken door gebeurtenissen en taken uit uw kalender te halen

Resource Guru limieten

Gebrek aan geavanceerde functies voor taakbeheer, meer gericht op het plannen van middelen dan op gedetailleerde taakafhandeling

Prijzen van Resource Guru

Grashopper Abonnement: $5 per persoon/maand

$5 per persoon/maand Blackbelt Plan: $8 per persoon/maand

$8 per persoon/maand Master Plan: $12 per persoon/maand

Resource Guru beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (350+ beoordelingen)

: 4.7/5 (350+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (500+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Resource Guru?

Ik waardeer het dat ik alle planningen voor meerdere projecten binnen handbereik kan weergeven, zelfs als ik in een vliegtuig zit of door een luchthaven ren. Ik krijg ook een melding als mijn planning wordt gewijzigd door projectmanagers, mijn manager of anderen die toestemming hebben om aanpassingen te maken.

G2 beoordeling

Met Taakbeheer van ClickUp mogelijkheden, hoeft u zich hier nooit zorgen over te maken. Maak taken aan vanuit uw kalender, chatten, commentaar op taken, documenten en e-mails met een enkele klik!

8. Paycor (het beste voor het maken van werknemersvriendelijke roosters)

via Paycor Paycor is software voor salaris- en personeelsbeheer. Met de oplossing voor shiftbeheer kunt u verschuivingen slepen en neerzetten in de kalender, wekelijkse sjablonen maken en uw werknemers updaten met realtime pushmeldingen.

U kunt ook aangepaste planningsregels instellen, zoals het limieten van het aantal uren dat werknemers werken. Het beste deel over Paycor is de voorspellende werkplanning helpt bij het maken van werknemersvriendelijke roosters die aan de regels voldoen. Het stuurt waarschuwingen als de verschuiving van een werknemer het maximum aantal uren overschrijdt.

Paycor beste functies

Beheer verlofaanvragen op dezelfde plaats voor een efficiënte tijdsplanning

Functiecodes en arbeidscategorieën toewijzen aan verschuivingen

Verschuivingsrapporten bijhouden op interactieve dashboards

Paycor beperkingen

Paycor biedt beperkte aanpassingsmogelijkheden, waardoor het moeilijk is om de software aan te passen aan specifieke bedrijfsbehoeften

Paycor prijzen

Aangepaste prijzen

Paycor beoordelingen en reviews

G2: 3.9/5 (800+ beoordelingen)

3.9/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (2900+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Paycor?

Paycor is voor het grootste deel een gebruiksvriendelijk platform. Als beheerder kan ik heel gemakkelijk werknemers beheren in het systeem. Aan de werknemerskant hebben we gemerkt dat de ervaring ook gebruiksvriendelijk is en dat de mobiele app goed functioneert. Er zijn af en toe wat problemen bij het gebruik van het Paycor platform, maar niet ongewoon. Een punt van aantekening is het gebrek aan aanpassingen op sommige gebieden.

G2 beoordeling

9. 7shifts (Beste voor het plannen van diensten in restaurants)

via 7verschuivingen 7shifts is een drag-and-drop planning software op maat voor de restaurantbranche. Het stelt managers in staat om snel schema's te maken en aan te passen, terwijl rekening wordt gehouden met de arbeidsprognoses en de verwachte verkoop, waardoor een efficiënte personeelsbezetting en een betere financiële controle worden gegarandeerd.

De meest opvallende functie is de machine-learning auto-scheduler, die leert van patronen uit het verleden om arbeid-geoptimaliseerde schema's te maken op basis van seizoensgebondenheid en werkstroom van gasten.

Medewerkers profiteren ook van de mogelijkheid om eenvoudig verschuivingen aan te vragen en verlofaanvragen in te dienen. Met zijn gebruiksvriendelijke ontwerp en de focus op arbeidsefficiëntie, 7shifts helpt restaurant managers tijd te besparen, kosten te verlagen, en het verbeteren van de algehele planning nauwkeurigheid.

7shifts beste functies

Vereenvoudig het plannen met de drag-and-drop functie, waardoor een snelle en eenvoudige shift aanpassingen

Verbeter de nauwkeurigheid van de planning met behulp van de machine-learning auto-scheduler, die leert van patronen uit het verleden om arbeid te optimaliseren

Update schema's, het beheer van vrije tijd, en swap verschuivingen van overal met behulp van de mobiele app

Bijhouden aanwezigheid van werknemers met een app voor tijdregistratie

7ploegendienst limieten

Het biedt geen herinneringen voor werknemers om pauzes te nemen en staat hen toe om pauzes vroegtijdig te beëindigen, wat de naleving mogelijk beïnvloedt

7shifts prijzen

**Gratis

Entrée: $29.99 per locatie / maand, jaarlijks gefactureerd

$29.99 per locatie / maand, jaarlijks gefactureerd The Works: $69,99 per locatie/maand, jaarlijks gefactureerd

$69,99 per locatie/maand, jaarlijks gefactureerd Gourmet: $135,00 per maand, jaarlijks gefactureerd

7shifts beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1100+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over 7Shifts?

Het maakt de communicatie met het team gemakkelijk, iedereen weet welke opdrachten ze hebben en vele tools om te handelen, vragen om verlof, herziening verschuivingen, enz. 7shifts heeft enorm veel tijd bespaard met het plannen en is ook een geweldig formulier voor de communicatie met het personeel. Het duurt een beetje tweaken om dingen te leren, maar het is zeer intuïtief en makkelijk te gebruiken als je eenmaal achterhalen.

G2 beoordeling

10. Prognose (het beste voor kleurgecodeerde planning)

via Prognose Forecast stroomlijnt de planning van projecten en middelen door taken van een kleurcode te voorzien. Dit maakt het eenvoudig om tijdlijnen van projecten in kaart te brengen, teamtoewijzingen bij te houden en overboekte medewerkers te identificeren.

Met Forecast kun je snel zien wanneer iemand beschikbaar is voor nieuwe taken en zorgen voor een evenwichtige werklast om burn-out te voorkomen.

De AI-functies van het platform helpen de hele levenscyclus van een project te beheren, van offertes tot facturen, terwijl het administratieve werk wordt verminderd. Je kunt abonnementen per project of individueel lid van een team weergeven en delen met het team voor betere communicatie.

Forecast beste functies

Tijdlijnen van projecten plannen en de beschikbaarheid van teams bijhouden met behulp van kleurgecodeerde grafieken over capaciteit om slimmere beslissingen over resources te nemen

Resources efficiënt toewijzen door werklasten in balans te brengen en vertragingen te voorkomen, zodat projecten op schema blijven en deadlines worden gehaald

De voortgang van projecten in realtime bijhouden en optimaliseren, snelle aanpassingen maken met direct inzicht om knelpunten te voorkomen en de productiviteit te verhogen

Prognosebeperkingen

Prognose krediteert geen stortingen voor Voltooid werk, wat kan leiden tot discrepanties in de projectadministratie

Forecast prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies over prognoses

G2: 4.2/5 (130+ beoordelingen)

4.2/5 (130+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Forecast?

De gebruikersinterface is mensvriendelijk. Een nieuw project aanmaken gaat snel. Taakbeheer en planning zijn eenvoudig en snel. De gebruikersinterface heeft ook een goede reactietijd.

G2 beoordeling

11. Asana (het beste voor het plannen van Taken)

via Asana Asana is een software voor projectmanagement met meerdere weergaven voor projectplanning, waaronder lijsten, borden en kalenders. U kunt snel taken aanmaken, toewijzen aan teamleden en deadlines instellen met behulp van een eenvoudige, visuele layout. De functie voor slepen en neerzetten maakt het eenvoudig om taken en prioriteiten aan te passen, zodat alles op schema blijft.

Naast taakbeheer asana koppelt uw dagelijkse activiteiten aan grotere doelen. Het helpt teams op één lijn te houden met de bedrijfsdoelstellingen, waardoor het gemakkelijker wordt om de voortgang bij te houden en ervoor te zorgen dat projecten op schema liggen.

Asana beste functies

Geplande Taken tot zeven dagen weergeven

Onbeperkt activiteiten bijhouden en bestanden opslaan (tot 100 MB per bestand) voor beter projectmanagement

Gebruik verschillende projectmanagement methodologieën met functies zoals in-app samenwerking en goedkeuring workflows

Asana beperkingen

De functie van Asana voor het exporteren van gegevens kan worden verbeterd en het ontbreekt aan handleidingen

Prijzen Asana

Personal: Free forever

Free forever Starters: $8,50/maand

$8,50/maand Geavanceerd: $19.21/maand

$19.21/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise+: Aangepaste prijzen

Asana beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (10000+ beoordelingen)

4.4/5 (10000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (13000+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Asana?

Ik vind Asana echt leuk omdat het een dynamisch systeem voor het beheren van taken biedt waarin deadlines, prioriteitsniveaus en samenwerkingstools zijn geïntegreerd. De functies voor kalenders en notificaties zorgen ervoor dat deadlines niet worden gemist en dat taken efficiënt worden gedelegeerd binnen teams. Soms kan het aanpassen van workflows, taken en het navigeren door het systeem overweldigend zijn. Het vergt veel tijd en moeite om de ingestelde taken en de opvolgdata in te stellen en onder de knie te krijgen, maar als iemand er eenmaal tijd in heeft gestoken, wordt het makkelijker te gebruiken.

G2 beoordeling

**Weet je dat? Chronowerkschema is de nieuwe virale trend die de toekomst van werk voor de meeste bedrijven een nieuwe vorm geeft! In plaats van vast te houden aan traditionele 9-tot-5-roosters, moedigt chronoworking werknemers aan om hun werktijden af te stemmen op hun natuurlijke biologische ritme. Met deze flexibele aanpak kunnen werknemers uren kiezen die passen bij hun energieniveau, of ze nu vroege vogels of nachtbrakers zijn.

12. Monday.com (Beste voor het organiseren van Nog te doen lijsten)

via Monday.nl Monday.com biedt een intuïtieve slepen-en-neerzetten planning tool om u te helpen uw dag of week te abonneren. Je kunt taken gemakkelijk herschikken en van een kleurcode voorzien. Het biedt ook automatische herinneringen wanneer deadlines naderen, zodat je productief blijft.

Met de tijdsregistratie functie van Monday.com kun je volgen waar je het meeste tijd aan besteedt prioriteiten stellen voor uw werk . Het platform is ontworpen voor kleine en middelgrote bedrijven (MKB) en biedt een intuïtieve en visueel aantrekkelijke interface.

Monday.com beste functies

Geef al je taken en projecten op één plek weer met de Google Agenda integratie

Prioriteit status toevoegen aan taken om ervoor te zorgen dat teams verantwoording afleggen

Maak een aangepast dashboard met 200+ sjablonen voor eenvoudig projectmanagement

Monday.com limieten

Taken filteren kan beperkend zijn en het gedeelte "Mijn werk" is niet erg nuttig

Monday.com prijzen

Gratis

Basis: $12 per zetel/maand

$12 per zetel/maand Standaard: $14 per zetel/maand

$14 per zetel/maand Pro: $24 per zetel/maand

$24 per zetel/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Monday.com beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (12800+ beoordelingen)

4.7/5 (12800+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (5300+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Monday.com?

Een van mijn favoriete onderdelen van Monday is de mogelijkheid om de borden aan te passen aan mijn project. Of ik nu gewoon wat nummers moet bijhouden of een lopend project moet bijhouden, ik kan titels, kleuren, soorten en zo'n beetje alles wat ik maar kan bedenken veranderen vanuit de hoofdweergave. Er zijn ook een heleboel opties voor aanpasbare weergaven, afhankelijk van hoe je iets wilt bijhouden of presenteren als dat nodig is. Het enige nadeel dat ik kan bedenken is dat de viewer van de formulieren en de tabellen soms haperingen vertonen, zoals een verkeerde bestelling of het toevoegen van uploads van het formulier van iemand anders.

G2 beoordeling

13. Teamwork (Beste voor het voorspellen van resources)

via Teamwerk Teamwork is een cloud-based projectmanagement tool waarmee je middelen of tijd kunt toewijzen aan een project via drag-and-drop planning. Met Teamwork kun je de benodigde middelen voor toekomstige projecten voorspellen en de toewijzingen dienovereenkomstig aanpassen. Dit maakt het gemakkelijker om de potentiële kosten van elk project bij te houden en je winst te voorspellen.

Teamwork werkt ook als een personeelsplanner en biedt zichtbaarheid in de werklast van je team. Met deze functie voor het slepen en neerzetten van planningen kun je direct een overzicht krijgen van de beschikbaarheid van je teamleden, taken opnieuw toewijzen en verschuivingen eenvoudig aanpassen.

Teamwork beste functies

Deadlines of de reikwijdte van projecten aanpassen met drag-and-drop planning

Aangepaste werkstromen maken, taken automatiseren en rapporten genereren die zijn afgestemd op uw planningsbehoeften

Projecten beheren, factureerbare tijd bijhouden en samenwerken met clients met behulp van aanpasbare sjablonen

Teamwerk limieten

De meeste functies worden alleen ontgrendeld met het duurdere abonnement of hoger

Prijzen voor Teamwork

Basic: Free

Free Leverbaar: $13,99 per gebruiker per maand

$13,99 per gebruiker per maand Groeien: $25,99 per gebruiker/maand

$25,99 per gebruiker/maand Schaal: $69,99 per gebruiker/maand

$69,99 per gebruiker/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Teamwork beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1150+ beoordelingen)

4.4/5 (1150+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (800+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Teamwork?

"Voor vrijwel alles wat ik in mijn werkstroom wil organiseren of plannen, heeft Teamwork de functie. Bovendien heeft het een zeer actief ontwikkelingsteam dat altijd bezig is met onderzoek, het verwerken van feedback en het toevoegen van nieuwe en verbeterde functies en oplossingen. Zo nu en dan kom ik een kleine storing tegen. De problemen zijn bijna nooit substantieel.

G2 beoordeling

Plannen vereenvoudigen met ClickUp

Drag-and-drop planningssoftware vereenvoudigt het beheer van taken en verhoogt de efficiëntie voor teams van elke grootte. Elk platform heeft zijn eigen sterke punten, zoals geavanceerde integraties of mobiele toegang, en komt tegemoet aan verschillende zakelijke behoeften.

Hoewel alle bovenstaande tools de basisfuncties van drag-and-drop voor ploegendiensten bieden, missen ze uitgebreide functies voor analyse of taakbeheer.

Dit is waar ClickUp de kloof overbrugt. Het biedt functies voor projectplanning en -planning, projectmanagement, realtime bijhouden, teamcommunicatie, tijdsbeheer en HR-management, en voldoet aan al uw zakelijke behoeften. Aanmelden voor ClickUp en optimaliseer de planning van projecten en werknemers!