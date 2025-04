Hoe een schermopname bijsnijden voor een betere videokwaliteit?

Je bent net klaar met het opnemen van een tutorial en dan merk je dat onnodige werkbalken, onoverzichtelijke achtergronden en onhandige randen waardevolle ruimte op het scherm innemen.

Frustrerend, toch?

Deze afleidingen halen de aandacht weg van je content en zorgen ervoor dat zelfs de beste video's er onprofessioneel uitzien. Het goede nieuws is dat ze eenvoudig te verhelpen zijn.

Met de juiste snijtechnieken kun je je video's opschonen en een gepolijste, professionele afwerking geven. In deze post laten we je zien hoe je een schermopname kunt bijsnijden voor een scherper resultaat zonder afleiding. 🎯

60-seconden samenvatting

Schermafbeeldingen bijsnijden verwijdert afleidingen en richt de aandacht van de kijker. Schone, bijgesneden video's verbeteren het professionalisme en de presentatiekwaliteit

VLC Media Player biedt gratis, stap voor stap bijsnijdopties voor gebruikers van Windows PC's

Speciale tools zoals OBS Studio en _Camtasia vereenvoudigen het bijsnijden van video's met visuele besturingselementen

macOS-gebruikers kunnen opnamen bijsnijden met iMovie of aanvullen met QuickTime voor bijsnijden

iPhones maken intuïtief bijsnijden mogelijk met de app Photos met vooraf gedefinieerde beeldverhoudingen

Android gebruikers kunnen video's bijsnijden via Google Photos of apps van derden zoals CapCut

Een alles app voor werk zoals ClickUp kan u helpen schermopnames te maken, op te slaan en te beheren op één plaats voor eenvoudige toegang

Waarom zou u uw schermafbeeldingen bijsnijden?

Schermopnamen staan vol met waardevolle content, maar afleidingen zoals notificaties of lege ruimtes kunnen de aandacht afleiden van de boodschap. Bijsnijden helpt om de aandacht van je kijker te richten op wat echt belangrijk is. Dit is waarom het een must is voor je opnames. 📃

Houdt kijkers aan het lijntje: Door de rommel weg te knippen blijven kijkers gefocust op wat belangrijk is, waardoor het makkelijker is om je boodschap te volgen en te begrijpen

Door de rommel weg te knippen blijven kijkers gefocust op wat belangrijk is, waardoor het makkelijker is om je boodschap te volgen en te begrijpen Verbetert de presentatie van video's: Schone en goed bijgesneden video's zien er gepolijst en professioneel uit, waardoor tutorials, productdemo's en video's er beter uitzien opgenomen presentaties aantrekkelijker

Schone en goed bijgesneden video's zien er gepolijst en professioneel uit, waardoor tutorials, productdemo's en video's er beter uitzien opgenomen presentaties aantrekkelijker Makkelijker te delen en te bekijken: Door bijsnijden wordt de grootte van het bestand verkleind, waardoor uw video's sneller kunnen worden geüpload, gemakkelijker kunnen worden gedeeld en soepeler worden bekeken op mobiele apparaten

Hoe een schermopname bijsnijden in Windows

Schermafbeeldingen bijsnijden op Windows is eenvoudig - of u nu ingebouwde tools of software van derden gebruikt, hier leest u hoe u uw video's er scherp en professioneel kunt laten uitzien. 💁

Methode 1: VLC Media Player gebruiken

VLC Media Player is niet alleen om af te spelen, het is een gratis, lichtgewicht tool met handige functies voor bewerking, zoals bijsnijden. Zo snijd je je schermopnames bij:

Stap 1: Start VLC Media Player

Begin met het openen van VLC op je computer. Zorg ervoor dat de applicatie is bijgewerkt naar de nieuwste versie om toegang te krijgen tot alle nodige functies.

Stap #3: Effecten en filters openen

Navigeer naar het menuTools en selecteer Effecten en filters. Dit menu bevat opties om het uiterlijk van je video aan te passen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Access-Effects-and-Filters-1400x758.png Effecten en filters openen /%img/

Stap 4: Ga naar het tabblad Video-effecten

Ga in het venster Effecten en filters naar het tabblad Video-effecten en klik op het subtabblad Uitsnede. In dit gedeelte kunt u specifieke waarden voor bijsnijden invoeren.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Go-to-the-Video-Effects-Tab--1400x758.png Ga naar het tabblad Video-effecten /%img/

Stap 5: waarden voor bijsnijden invoeren

Voer de pixelwaarden in voor de gebieden die u wilt bijsnijden van de Top, Bottom, Links en Rechts.

⚠️ Kop: VLC toont geen real-time voorbeeld voor bijsnijden, dus pas de pixelwaarden langzaam aan. Voor een evenwichtig uiterlijk gebruikt u dezelfde waarde voor tegenoverliggende zijden-Top en Bottom of Left en Right.

Stap #6: Sla de bijgesneden video op

Blij met de uitsnede? Ga naar Media > Omzetten/Opslaan, voeg je video toe, kies MP4, klik op de moersleutel voor instellingen, schakel bijsnijden in, selecteer een map en druk op Start om op te slaan.

Methode 2: Speciale schermopnamesoftware gebruiken

Speciale software voor schermopname voor Windows wordt vaak geleverd met ingebouwde functies voor bewerking die het bijsnijden vereenvoudigen. Toepassingen zoals OBS Studio, Camtasia of Bandicam bieden flexibiliteit en visuele controle.

Laten we eens doorlopen hoe je ze kunt gebruiken:

Stap #1: Selecteer de juiste software

Kies een scherm- en webcamopnametool met bijsnijfunctie. OBS Studio en Camtasia zijn goede opties voor gevorderde gebruikers, terwijl Bandicam een beginnersvriendelijke interface biedt.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Select-the-right-software-1400x758.jpg Selecteer de juiste software: Hoe een schermopname bijsnijden /%img/

Open een bewerkingsprogramma zoals OBS waar je je video wilt bijsnijden

Stap 2: Open het softwareprogramma en importeer je opname

Start de software van je keuze en laad je schermopname. Deze optie bevindt zich meestal in een menu zoals Bestand > Openen of Import Media.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Open-the-software-tool-and-import-your-recording--1400x758.jpg Open de softwaretool en importeer je opname /$$img/

Open de mediabron op OBS

Stap 3: Zoek het bijsnijdgereedschap

Verken de bewerkingsopties van de schermrecorder om de optie knipselgereedschap . Zoek naar tabbladen of menu's met het label Edit, Trim of Crop. De meeste tools hebben een gemakkelijk te herkennen bijsnijdpictogram of knop.

Zoek de bijsnijder

Stap 4: Bepaal het gebied

Gebruik het selectiegereedschap om het specifieke gebied van de video te markeren dat u wilt behouden. Afhankelijk van de mogelijkheden van het gereedschap kunt u de randen verslepen of de exacte afmetingen invoeren om het bijsnijdvak aan te passen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Define-the-area-1400x757.jpg Definieer het gebied /%img/

Exacte afmetingen toevoegen voor bijsnijden

Stap 5: Wijzigingen toepassen en vooraf bekijken

Bevestig het bijsnijden en bekijk een voorbeeld van de bewerkte video om er zeker van te zijn dat deze aan uw verwachtingen voldoet. Sommige tools bieden een weergave op gesplitst scherm om de bijgesneden versie te vergelijken met het origineel.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Apply-and-preview-changes--1400x758.jpg Wijzigingen toepassen en vooraf bekijken : Een schermopname bijsnijden /%img/

Wijzigingen toepassen en vooraf bekijken

Stap #6: Exporteer de bijgesneden video

Eenmaal bijgesneden, sla de video op met Export of Opslaan als. Kies een bestandsformaat en -kwaliteit, zoals MP4, dat een goede kwaliteit en een kleinere grootte biedt.

Hoe een schermopname bijsnijden op macOS

macOS biedt intuïtieve bewerkingstools voor video, waardoor het eenvoudig is om schermafbeeldingen bij te snijden. Of je nu iMovie, online editors of schermopname extensies voor Chrome kunt u eenvoudig een gepolijst eindproduct maken.

Hier is een stap-voor-stap handleiding voor het bijsnijden van een video op macOS. 💫

Methode 1: iMovie gebruiken

iMovie is een geweldige bewerkingstool voor video die al op macOS is geïnstalleerd. Het biedt goede bewerkingsmogelijkheden, waardoor het een ideale editor is voor gerichte schermopnames.

Laten we eens kijken naar de stappen:

Stap 1: Maak een nieuw project

Start iMovie vanuit je map Applications of Spotlight Search. Klik op Create New en selecteer Movie om een nieuw project te beginnen. Dit opent een lege werkruimte voor bewerking.

Stap #2: Importeer je schermopname

Klik op de knop Import Media. Navigeer naar je schermopnamebestand, selecteer het en klik op Import Selected. Sleep de geïmporteerde video van de mediabibliotheek naar de tijdlijn onderaan het scherm.

Stap 5: Exporteer de bijgesneden video

Klik op de knop Delen in de rechterbovenhoek van iMovie. Kies Bestand of een andere exportoptie zoals YouTube, pas de resolutie en kwaliteit aan en sla het bestand op en upload het naar de door jou gekozen locatie.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Export-the-cropped-video--1400x762.png Exporteer de bijgesneden video /$$$img/

💡FYI: Als je video standaardafmetingen heeft, gebruik dan de standaard beeldverhoudingen voor snellere bewerking.

Methode 2: QuickTime gebruiken voor bijsnijden

QuickTime is een eenvoudige mediaspeler met basisfuncties voor bewerking, zoals trimmen. Hoewel het geen bijsnijgereedschappen heeft, werkt het goed naast andere Mac-schermrecorders voor een soepele werkstroom.

Laten we eens kijken hoe je het kunt gebruiken:

Stap #1: Laad de schermopname

U vindt QuickTime Player in uw map Applications of zoek ernaar met Spotlight Search. Klik op File > Open File... en selecteer New Screen Recording.

Je kunt zelfs de afspeelsnelheid van de opname aanpassen.

Stap 3: Sla de bewerkte video op

Klik op Bestand > Exporteren als om de bijgesneden video te exporteren en kies een resolutie zoals 1080p of 720p. Omdat QuickTime video's niet bijsnijdt, kun je het geëxporteerde bestand openen in iMovie of software van derden om verder bij te snijden als dat nodig is.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Save-edited-video-in-QuickTime-1400x774.png Bewerkte video opslaan in QuickTime /$$$img/

🔍Did You Know? QuickTime werd oorspronkelijk in 1991 door Apple ontwikkeld en was een van de eerste mediaspelers die streaming video via internet ondersteunde. Het maakte de weg vrij voor moderne videospelers en bewerkingstools!

Hoe je schermopnames op mobiele apparaten kunt bijsnijden

Wanneer bewerking op een laptop niet handig is, zoals wanneer je op reis bent, weinig tijd hebt of geen toegang tot je computer hebt, is je telefoon de perfecte alternatieve online video editor.

iPhone en Android toestellen bieden ingebouwde tools om schermopnames bij te snijden of afleidingen te verwijderen. Laten we eens kijken hoe! 💪

Schermopnamen bijsnijden op iPhone (iOS)

iPhones hebben standaard bewerkingstools om je te helpen een tutorial te verfijnen of een presentatie te verbeteren. De ingebouwde app Photos biedt een intuïtieve manier om je opnames aan te passen. Laten we eens kijken hoe je die kunt gebruiken:

Stap 1: Ga naar de map Recents

Start de app Photos vanaf uw startscherm en navigeer door uw albums of de map Recents. Hier vind je de schermopname die je wilt bijsnijden.

💡Pro Tip: Sla een kopie van de originele video op voor bewerking om een onaangetaste versie te bewaren voor toekomstig gebruik.

Schermopnamen bijsnijden op Android-toestellen

Android-toestellen gebruiken meestal de app Google Photos om schermopnames te bewerken. Laten we eens kijken hoe je die kunt gebruiken:

Stap 1: Naar de bewerkingsmodus gaan

Zodra u de app Google Photos opent vanuit de app-lade, bladert u door uw galerij om de schermopname te vinden. Tik op de thumbnail van de video en selecteer het Edit icoon onderaan het scherm. Dit brengt je naar de bewerkingsinterface van de app.

Krijg direct antwoord op alle vragen over uw vergaderingen met ClickUp Brain

Als u ooit een video keer op keer hebt teruggespoeld om dat ene sleutel detail te zien, ClickUp Brein is er om uw leven gemakkelijker te maken.

Deze assistent, die rechtstreeks in ClickUp is geïntegreerd, transcribeert uw Clips automatisch en creëert een doorzoekbare versie in tekst met tijdstempels. U hoeft niet meer te zoeken naar dat specifieke moment in een video, want elk gesproken woord wordt geïndexeerd zodat u het gemakkelijk kunt terugvinden.

Je kunt Brain zelfs vragen stellen over de transcripties, waardoor het voelt alsof je een persoonlijke assistent hebt om je te helpen aantekeningen maken van een video .

Feedback bijhouden met ClickUp Chat

Deel video-opnamen en stroomlijn communicatie met ClickUp chatten Feedback en updates bijhouden op meerdere platformen kan een nachtmerrie zijn, vooral voor schermopnameprojecten waarbij communicatie en taken gesynchroniseerd moeten blijven. Dat is waar ClickUp chatten komt de dag redden.

📮ClickUp Inzicht: Over 41% van de professionals geeft de voorkeur aan instant messaging voor team communicatie. Hoewel het een snelle en efficiënte uitwisseling mogelijk maakt, zijn berichten vaak verspreid over meerdere kanalen, threads of rechtstreekse berichten, waardoor het moeilijker is om informatie later terug te vinden.

Met een geïntegreerde oplossing zoals ClickUp Chat, worden uw chatten threads in kaart gebracht voor specifieke projecten en taken, waardoor uw gesprekken in context blijven en samenwerking op de werkplek bijhouden.

**In een screen recording project kan een lid van een team feedback delen over een Clip in de Chat. Het bericht wordt omgezet in een Taak, zodat de persoon die verantwoordelijk is voor het bijwerken van de video gemakkelijk actie kan ondernemen, allemaal zonder de chat te verlaten.

Deel team updates en aankondigingen met ClickUp Chat

Bovendien maken aankondigingen het gemakkelijk om updates te delen, zoals het voltooien van nieuwe opnameschema's of het introduceren van nieuwe richtlijnen voor bewerking, zodat iedereen op de hoogte blijft.

AI-taak aanmaken in chatten zet gesprekken automatisch om in uitvoerbare taken, waardoor het eenvoudiger wordt om de volgende stappen vast te leggen tijdens bewerkingen van schermopnamen of discussies over het afstemmen van content.

En met AI CatchUp kunnen teamleden snelle, beknopte samenvattingen krijgen van lopende chats zonder door lange chathistorieken te hoeven bladeren om bij te blijven.

Chaos wegknippen met ClickUp

Een schermopname bewerken is eenvoudig met de juiste hulpmiddelen. Met iMovie en QuickTime kunt u uw video's gemakkelijk bijsnijden, bijsnijden en verfijnen, zodat u zeker weet dat de nadruk op het belangrijkste ligt. Van tutorials en presentaties tot creatieve content, je gepolijste video's zullen een blijvende indruk achterlaten.

Naast basisbewerkingen zorgen tools zoals ClickUp Clips voor extra efficiëntie in uw werkstroom. Van transcriberen met ClickUp Brain tot samenwerken met uw team via chatten, de 'alles-app voor werk' zorgt ervoor dat elk onderdeel van uw project verbinding houdt en gestroomlijnd blijft. Aanmelden bij ClickUp vandaag nog gratis!