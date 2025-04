Top 10 Webex Alternatieven voor 2025

In 2022, 83.13% van de Amerikanen besteedde een derde van hun week aan het bijwonen van vergaderingen. En 50% van deze respondenten gaf toe dat audiogerelateerde problemen het grootste pijnpunt zijn voor videoconferenties.

Veel gebruikers van Cisco Webex rapporteren soortgelijke problemen. Om welke reden je ook op zoek bent naar een alternatief voor Webex - behoefte aan meer kosteneffectieve software voor videoconferenties of betere aanpassing - je vindt de beste opties in deze blogpost.

Houd video- en audiogesprekken van hoge kwaliteit met uw team met behulp van SyncUps in ClickUp Chat

Het ClickUp team en ik hebben deze lijst van Webex alternatieven samengesteld op basis van onze ervaring en uitgebreid onderzoek. Laten we ze één voor één bekijken.

Wat moet u zoeken in Webex Alternatieven?

Een soepel werkende, eenvoudig te installeren installatie software voor vergaderingbeheer bespaart ieders tijd en geduld. In uw webconferentieplatform kunt u prioriteiten stellen:

Video- en audiokwaliteit: Zoek naar software voor videovergaderen zonder haperende installaties voor video en audio. Functies voor het delen van schermen zijn ook essentieel voor online vergaderingen en duidelijke communicatie

Zoek naar software voor videovergaderen zonder haperende installaties voor video en audio. Functies voor het delen van schermen zijn ook essentieel voor online vergaderingen en duidelijke communicatie Samenwerkingstools: Zorg voor een videoconferentieplatform met ingebouwde chatten, visuele communicatiemiddelen, delen van bestanden en deeloptie voor opslagruimte voor een soepeler verloop samenwerking in de werkruimte Prestaties en betrouwbaarheid: Zorg ervoor dat minimale onderbrekingen in de internetverbinding geen invloed hebben op de kwaliteit van uw video

Zorg voor een videoconferentieplatform met ingebouwde chatten, visuele communicatiemiddelen, delen van bestanden en deeloptie voor opslagruimte voor een soepeler verloop samenwerking in de werkruimte Geavanceerde functies: Zoek naar functies zoals automatisch opnemen en AI-gegenereerde transcripties van vergaderingen om het opvolgen van vergaderingen efficiënter te maken

Zoek naar functies zoals automatisch opnemen en AI-gegenereerde transcripties van vergaderingen om het opvolgen van vergaderingen efficiënter te maken Integraties: Zorg ervoor dat uw tool integraties met toepassingen van derden ondersteunt voor een soepelere werkstroom

Zorg ervoor dat uw tool integraties met toepassingen van derden ondersteunt voor een soepelere werkstroom Schaalbaarheid: Abonneer samenwerking met tools die geschikt zijn voor kleine teams en grote organisaties

Abonneer samenwerking met tools die geschikt zijn voor kleine teams en grote organisaties Gebruiksgemak: Laat platforms met uitgebreide stappen en installatievereisten voor het deelnemen aan vergaderingen of platforms met complexe navigatiebesturingselementen links liggen

Uiteindelijk moeten de alternatieven voor Cisco Webex vergaderingen een verbeterde interface bieden voor uw bedrijfsvoering. Laten we er een paar bekijken om de beste software voor videoconferenties voor u te vinden.

De 10 beste alternatieven voor Webex

Als u het ook beu bent om steeds te moeten herhalen, "Kunt u me nu horen?" of "Ben ik zichtbaar?", dan kunnen deze video conferencing software tools u enorm helpen!

1. Zoom (het beste voor probleemloze vergaderingen met audio en video)

via Zoom Of je nu een informeel teamoverleg of een wereldwijd webinar organiseert, Zoom maakt samenwerken met HD-videogesprekken en plannen eenvoudig.

Dankzij de sleutel functies, zoals de ingebouwde whiteboard tools, kunnen teams ideeën schetsen of visueel brainstormen tijdens vergaderingen. Teams op afstand hebben hier veel baat bij, omdat het de creativiteit van een persoonlijke brainstormsessie nabootst. Bovendien kun je tijdens vergaderingen je rommelige kamer verbergen en indruk maken op je team met prachtige virtuele achtergronden.

Zoom beste functies

Verzamel feedback of meningen van deelnemers met Zoom's ingebouwde polling voor vergaderingen

Annoteer gedeelde content, markeer punten of voeg aantekeningen toe in real-time tijdens het delen van het scherm met de tekenfuncties in Zoom

Gemiste vergaderingen inhalen met een opgenomen sessie en automatisch gegenereerde transcripties

Zoom limieten

Het gratis abonnement beperkt vergaderingen tot 40 minuten, wat productieve discussies in de weg kan staan

Zoom Phone, de cloud-gebaseerde telefoondienst om gesprekken met klanten te beheren, is alleen beschikbaar in geselecteerde abonnementen

Prijzen Zoom

Basic: Free

Free Pro: $15,99 per gebruiker per maand

$15,99 per gebruiker per maand Business: $21,99/gebruiker per maand

$21,99/gebruiker per maand Business Plus: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise: Aangepaste prijzen

Zoom beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (55.000+ beoordelingen)

4.5/5 (55.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (14.000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Zoom?

Zoom maakt het voor mij gemakkelijk om verbinding te maken en virtueel te chatten met mijn team en de ervaring doet niet onder voor het persoonlijk doen van de klus. Het is zeer gebruiksvriendelijk met een eenvoudige interface. Het is goed geïntegreerd met andere applicaties zoals Outlook en maakt het beheren van kalenders eenvoudig. Capterra beoordeling 👀 Wist je dat? Het bijwonen van back-to-back vergaderingen kan ertoe leiden dat iemand zich uitgeput voelt. Dit wordt ook wel 'Zoom vermoeidheid' genoemd 1 op de 7 vrouwen en 1 op de 20 mannen gaf toe dit sterk te ervaren.

2. Microsoft Teams (het beste voor integratie met het ecosysteem van Microsoft)

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-69-1400x704.png Microsoft Teams /%img/

via Microsoft Theems Vaak vermeld als een van de top Google Vergadering alternatieven microsoft Teams is een mix van instant messaging, delen van bestanden in de cloud en onbeperkt bellen, allemaal verpakt in een platform dat is ontworpen om teamwerk op afstand te organiseren.

Het is compatibel met Microsoft 365 en stelt teams in staat om samen te werken aan documenten, projecten te beheren en in realtime te communiceren met ingebouwde team chatten en kalender planning, waardoor de productiviteit verdubbelt.

Of je nu brainstormsessies houdt, webinars organiseert of dagelijkse teamtaken beheert, Microsoft Teams houdt alles verbonden en georganiseerd onder één digitaal dak met cloud recording.

Microsoft Teams beste functies

Toegang tot HD video met 720p resolutie in het gratis abonnement en 1080p resolutie in de andere prijsklassen

Onderwerpspecifieke kanalen maken en tabbladen toevoegen voor apps, bestanden of dashboards voor projectmanagement

Maak gebruik van end-to-endencryptie en functies zoals verificatie met twee factoren voor maximale veiligheid

Beperkingen van Microsoft Teams

De uitgebreide functies kunnen intimiderend aanvoelen, vooral voor nieuwe gebruikers of kleinere teams

Grote Teams of te veel opslagruimte kunnen de app vertragen

Microsoft Teams prijzen

Microsoft Teams Essentials: $4/gebruiker per maand

$4/gebruiker per maand Microsoft 365 Business Basic: $6/gebruiker per maand

$6/gebruiker per maand Microsoft 365 Business Standard: $12,50/gebruiker per maand

$12,50/gebruiker per maand Microsoft 365 Business Premium: $22/gebruiker per maand

Microsoft Teams beoordelingen en reviews

G2 : 4.3/5 (15.500+ beoordelingen)

: 4.3/5 (15.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (9.500+ beoordelingen)

3. Workplace (het beste voor het gebruik van functies voor sociale netwerken)

via Werkplaats Workplace van Meta is als een sociaal netwerk voor je kantoor. Het combineert groepen, chats en videogesprekken om teams met elkaar in verbinding te brengen en op de hoogte te houden. Als je werknemers de weg weten op Facebook, zullen ze zich hier thuis voelen.

Hoewel het een nuttige vervanging is voor Webex, betekent de sluiting van Workplace door Meta in mei 2026 dat onze lijst nog nuttiger is voor gebruikers die op zoek zijn naar andere alternatieven.

Workplace beste functies

Verbinding maken met verschillende applicaties zoals Google Drive en Microsoft Office

Effectief samenwerken vanaf elke locatie met mobiele toegankelijkheid

Samenwerking met externe partners of clients binnen een veilige omgeving vergemakkelijken

Beperkingen op de werkplek

Aangezien het platform in augustus 2025 zal worden gesloten, is investeren in Workplace misschien niet haalbaar voor langetermijnabonnementen

Gebruikers hebben een overdaad aan notificaties gerapporteerd, wat kan afleiden

Het platform biedt beperkte aanpassingen voor specifieke organisatorische behoeften

Workplace prijzen

Basis abonnement : $4/gebruiker per maand

: $4/gebruiker per maand Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

Werkplek beoordelingen en recensies

G2 : 4/5 (1500+ beoordelingen)

: 4/5 (1500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (1000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Workplace?

Na jarenlang Facebook te hebben gebruikt, werkt het op dezelfde manier, geweldig om met heel veel mensen tegelijk te communiceren.

Geeft zelden of nooit problemen, ondanks meerdere grote groepschats.

Handige functies zoals een balk met bestanden die bij elk gesprek wordt gevoegd, zodat je de bestanden of media kunt zien die in het hele gesprek zijn verzonden. Geverifieerde G2-beoordeling 4. GoTo Meeting (het beste voor online vergaderingen en samenwerking op afstand)

via GoTo vergadering Een ander alternatief voor Cisco Webex vergaderingen, GoTo Meeting, is gemakkelijk te gebruiken, zelfs als je niet technisch onderlegd bent. De audio- en videokwaliteit zijn kristalhelder, dus je hoeft je niet voortdurend zorgen te maken. Bovendien kun je vanaf vrijwel elk apparaat inloggen - pc, Mac, noem maar op.

Het enige nadeel vooraf? Deelnemers moeten meestal de software downloaden, wat lastig kan zijn als je bedrijf streng is op downloads.

GoTo Meeting beste functies

Communiceer helder en duidelijk met HD video en voorkom misverstanden

Deel uw scherm probleemloos met teamgenoten of clients

Aangepaste URL's maken zodat deelnemers gemakkelijker aan vergaderingen kunnen deelnemen

GoTo Meeting limieten

Deelnemers moeten een app installeren, wat de vergadering kan vertragen

De gratis versie beperkt vergaderingen tot 40 minuten met maximaal drie deelnemers

Mist geavanceerde functies zoals whiteboarden of bewerking van bestanden tijdens vergaderingen

prijzen van #### GoTo Meeting

Professioneel: $14/ organisator per maand (jaarlijks gefactureerd)

$14/ organisator per maand (jaarlijks gefactureerd) Business: $19/organisator per maand (jaarlijks gefactureerd)

$19/organisator per maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Aangepaste prijzen

GoTo Meeting beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (13.000+ beoordelingen)

4.2/5 (13.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (11.500+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over GoTo Meeting?

_GoTo Meeting is de beste op het gebied van geluids- en beeldkwaliteit, live-uitzending in realtime. Ik hou van het gemak van het organiseren van vergaderingen en het verzenden van uitnodigingen en bijlagen via beveiligde digitale koppelingen. Het accepteren van de uitnodiging is direct, wat het makkelijk maakt voor genodigden om effectief deel te nemen. De verdeling van rollen tijdens virtuele vergaderingen is eenvoudig, omdat de microfoon gemakkelijk kan worden uitgezet en overgedragen aan een andere deelnemer Geverifieerde G2-beoordeling 5. RingEX (de beste voor alles-in-één zakelijke communicatie)

via ringEx_ RingEx biedt een communicatietoolkit voor bedrijven. Het integreert messaging, video en telefoondiensten in één platform. Wil je chatten, een vergadering houden of snel bellen? Met RingEX van RingCentral zit je goed.

Het werkt op al je apparaten, zodat je altijd verbinding hebt, of je nu op kantoor bent of onderweg. Maar de instelling kan in het begin een beetje lastig zijn en sommige mensen hebben problemen gehad met de gesprekskwaliteit.

RingEX beste functies

Krijg toegang tot functies zoals bestandsdeling, Taakbeheer en Team messaging voor een betere productiviteit

Betrouwbare vergaderingen per video voor effectieve virtuele samenwerking

Integreer met populaire zakelijke toepassingen zoals Microsoft 365 en Google Werkruimte

RingEX beperkingen

Het aanvankelijke configuratieproces kan lastig en tijdrovend zijn

Instances van wegvallende gesprekken of slechte audiokwaliteit kunnen voorkomen

RingEX-prijzen

Core : $30/maand voor 1-5 gebruikers

: $30/maand voor 1-5 gebruikers Geavanceerd : $35/maand voor 1-5 gebruikers

: $35/maand voor 1-5 gebruikers Ultra: $45/maand voor 1-5 gebruikers

RingEX beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (1000+ beoordelingen)

4.1/5 (1000+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (1000+ beoordelingen)

6. Skype (het beste voor gratis, betrouwbare spraak- en videogesprekken wereldwijd)

via Skype Praat bij met vrienden, woon zakelijke gesprekken bij of deel aantekeningen met collega's met Skype. Dit Webex-alternatief werkt probleemloos op verschillende apparaten, of u nu een desktop, tablet of smartphone gebruikt, waardoor het een ideale keuze is voor communicatie.

Maar zoals elk hulpmiddel is het niet perfect. Sommige gebruikers hebben last gehad van slechte gesprekskwaliteit, problemen met de verbinding of af en toe een hapering, wat frustrerend kan zijn.

Skype beste functies

Deel uw scherm tijdens gesprekken voor presentaties of samenwerking

In realtime chatten met individuen of groepen

Documenten, afbeeldingen en andere bestanden rechtstreeks via de chat verzenden

Skype-beperkingen

Soms slechte audio- of videokwaliteit

Problemen met de verbinding zoals wegvallende gesprekken komen vaak voor

Mist geavanceerde functies voor geïntegreerde vergaderingen en projectmanagement

Skype-prijzen

Gratis abonnement

Mobiel en vast, VS: $3,59/maand

$3,59/maand Mobiel en vast, Noord-Amerika: $8,39/maand

Skype beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (22.000+ beoordelingen)

4.3/5 (22.000+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (500+ beoordelingen)

👀Did You Know? In de VS, 37 miljard dollar wordt jaarlijks verspild aan onproductieve vergaderingen.

7. Google Werkruimte (de beste voor moeiteloze samenwerking)

via Google Werkruimte Google Werkruimte is ook een beroemde Microsoft Teams alternatief . Het is ontworpen om teams op kantoor of op afstand met elkaar in verbinding te houden. Dankzij de integratie van de verschillende apps - Google Agenda, Vergaderen, Drive, Sheet, enz. - kun je een document starten, een videogesprek bijwonen en bestanden delen vanuit één suite met tools zonder ook maar iets te missen.

Google Werkruimte beste functies

Bestanden overal opslaan en openen met ruime opslagruimte in de cloud

Integreren met tools zoals Gemini voor geavanceerde generatieve AI-mogelijkheden

Toegang tot uw werk op elk apparaat, of het nu een pc, Mac of mobiel apparaat is

Google Werkruimte limieten

Af en toe bugs of problemen kunnen de werkstroom verstoren

Hoewel de offline modus beschikbaar is, is deze minder responsief en betrouwbaar

Er kunnen compatibiliteitsproblemen zijn met niet-Google apps of bepaalde versies van Windows

Prijzen van Google Werkruimte

Gratis versie: 14 dagen gratis proefversie

14 dagen gratis proefversie Business Starter: $7,20/gebruiker per maand

$7,20/gebruiker per maand Business Standard: $14,40/gebruiker per maand

$14,40/gebruiker per maand Business Plus: $21,60/gebruiker per maand

Google Werkruimte beoordelingen en reviews

G2: 4.6/5 (40.000+ beoordelingen)

4.6/5 (40.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (16.000+ beoordelingen)

8. Slack (het beste voor het centraliseren van teamcommunicatie en samenwerking)

via Slack De Huddles functie van Slack staat gelijk aan 'water-cooler' gesprekken tijdens kantooruren. Het zijn snelle, spontane audiogesprekken om dingen te bespreken zonder de app (of je bureau) te verlaten. Het is perfect voor brainstormsessies en het delen van desktops zonder de formaliteit en de extra stappen van het plannen van een hele vergadering.

Maar hoe geweldig ze ook zijn om on-the-fly samen te werken, het beheren van deze snelle gesprekken kan soms leiden tot overbelasting als ze niet onder controle worden gehouden, en nieuwe gebruikers hebben nog steeds te maken met een beetje leercurve.

Slack beste functies

Deel schermen, documenten, afbeeldingen en andere bestanden binnen gesprekken

Maak kanalen voor verschillende projecten of teams om discussies georganiseerd te houden

Deelnemen aan of vertrekken uit Huddles wanneer nodig

Vind berichten en bestanden uit het verleden met de krachtige zoekfunctie van Slack

Slack limieten

Huddles kunnen niet worden weergegeven als opnames van vergaderingen, dus er is geen referentie voor gemiste discussies

Sommige functies van Slack zijn niet beschikbaar tijdens Huddles

Slack prijzen

Gratis abonnement

Pro : $7,25/gebruiker per maand

: $7,25/gebruiker per maand Business+ : $12,50/gebruiker per maand

: $12,50/gebruiker per maand Enterprise Grid: Aangepaste prijzen

Slack beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (30.000+ beoordelingen)

: 4.5/5 (30.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (20.000+ beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: 71% van de mensen beweerde in 2022 emoji's te hebben gebruikt op het werk. Van hen gaf 68% toe het leuk te vinden als hun collega's emoji's gebruiken tijdens de communicatie op het werk, terwijl 63% zich meer verbonden voelde met hun teamgenoten.

9. Zoho Meeting (het beste voor zakelijke samenwerking)

via Dialpad Dialpad AI Vergaderingen houdt het simpel maar slim. Het is een tool voor videovergaderingen met AI-functies zoals realtime transcriptie en samenvattingen van vergaderingen die u verlossen van eindeloos aantekeningen maken. De installatie is snel en als je al andere Dialpad apps gebruikt, werkt alles perfect samen.

Dat gezegd hebbende, het is niet zonder eigenaardigheden-audio en video kunnen soms haperen, vooral tijdens lange gesprekken, en de mobiele app voelt een beetje uitgekleed vergeleken met de desktop-app.

Dialpad beste functies

Gebruik de één-klik toegang tot het platform voor installatie binnen enkele minuten

Toegang tot klantdocumenten, e-mails en gebeurtenissen in de agenda tijdens gesprekken

Integreer met productiviteitstools zoals Google Werkruimte en Microsoft 365

Dialpad beperkingen

Dit Cisco Webex-alternatief heeft basisfuncties voor aanpassingsopties zoals achtergronden voor vergaderingen, logo's of op maat gemaakte e-mailuitnodigingen

Functies zoals live transcriptie en gesprekssamenvattingen zijn nuttig, maar vereisen mogelijk training of veelvuldig gebruik om er voordeel uit te halen

Dialpad prijzen

Gratis

Business: $20/gebruiker per maand

Dialpad beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1500+ beoordelingen)

4.4/5 (1500+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (500+ beoordelingen)

Andere video communicatiemiddelen

Groeiende bedrijven moeten andere tools ter vervanging van Cisco Webex overwegen om te voldoen aan de algemene behoeften op het gebied van projectmanagement en teams.

Zou je je bijvoorbeeld niet willen aanmelden voor een alles-in-één platform dat zich kan vermommen als gratis software voor projectmanagement een betere videoconferentie-ervaring bieden en extra Taken vervullen?

ClickUp ClickUp is misschien (nog!) geen volwaardige tool voor videovergaderen, maar het vult de andere opties in deze lijst aan als de everything app for work. Hier lees je hoe je het kunt gebruiken als een Cisco Webex-alternatief.

Neem uw scherm op en deel het direct vanuit elke Taak met ClickUp Clips

Overweeg ClickUp clips . Het geeft een nieuwe draai aan videovergaderen door u in staat te stellen uw scherm op te nemen met een voice-over, dit te delen met uw team en asynchroon samen te werken zonder dat iedereen tegelijk beschikbaar hoeft te zijn.

In plaats van live vergaderingen kunnen teamleden communiceren, updates delen en feedback geven via async video communicatie . Dus als tijdzones een probleem zijn voor je team, gebruik dan deze functie.

📮ClickUp Inzicht: Over 41% van de professionals geeft de voorkeur aan instant messaging voor team communicatie. Hoewel het een snelle en efficiënte uitwisseling mogelijk maakt, zijn berichten vaak verspreid over meerdere kanalen, threads of rechtstreekse berichten, waardoor het moeilijker is om informatie later terug te vinden.

Met een geïntegreerde oplossing zoals ClickUp chatten worden uw chatten in kaart gebracht bij specifieke projecten en taken, waardoor uw gesprekken in context blijven en direct beschikbaar zijn.

ClickUp Chat houdt discussies gefocust, of u nu brainstormt over ideeën, updates geeft of teamgenoten tagt voor snelle input.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-78.png ClickUp chatten: Webex-alternatieven /$$img/

Voer snelle audio-videogesprekken en deel uw scherm met SyncUps in ClickUp Chat

U kunt ook in snelle video- en audiogesprekken springen (zoals Huddles!) met SyncUps in ClickUp Chat. Het resultaat? Een Webex-alternatief dat even goed werkt voor realtime en async bijpraten.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-79-1400x746.png ClickUp chatten: Webex-alternatieven /$$img/

Breng uw taken, gesprekken en ClickUp AI samen met ClickUp-taak chatten

Over bijpraten gesproken, koppel ClickUp Chat met ClickUp Brein met de AI-superkrachten van ClickUp Brain kunt u veel meer doen dan alleen berichten verzenden en beantwoorden:

Verander berichten in Taken met één klik

Koppel gesprekken aan de juiste taken om de context centraal te houden

Gemiste berichten inhalen met directe AI samenvattingen

Stel vragen over bestaande discussies in chatten en krijg duidelijke antwoorden zonder je collega's te hoeven pingen

Een andere briljante functie in ClickUp is ClickUp Vergaderingen . Het is een gecentraliseerde hub voor het organiseren, plannen en opvolgen van vergaderingen, zelfs zonder ingebouwde oplossing voor videoconferenties. In plaats van het hosten van videogesprekken richt het zich op de voorbereiding en opvolging van vergaderingen, waardoor teams op één lijn en productiviteit blijven.

Binnen ClickUp kunt u gedetailleerde agenda's voor vergaderingen maken taken koppelen aan discussiepunten, vervolgacties toewijzen en resultaten bijhouden.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-80.png ClickUp's sjabloon voor vergaderingen https://app.clickup.com/signup?template=t-4389460&department=hr-recruiting Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp vergaderingen sjabloon stelt u in staat om agenda's en items voor acties van vergaderingen te beheren en direct op te volgen. Het biedt vijf ClickUp weergaven: lijst', 'Board', 'Embed', 'Gesprek' en 'Kalender' U kunt ook aangepaste statussen gebruiken zoals 'Ongepland', 'Gepland' en 'In uitvoering'

ClickUp beste functies

Snelle video-updates of instructies asynchroon opnemen en delen, zodat er geen onnodige vergaderingen nodig zijn

Aangepaste relaties tussen taken maken, zoals afhankelijkheid, blokkers of gerelateerde items

Gebruik de ClickUp Zoom integratie om vergaderingen in te plannen, transcripties te bekijken, updates te synchroniseren en resultaten bij te houden, allemaal op één plek - u hoeft niet te jongleren tussen apps

Koppel ClickUp aan uw MS Teams met behulp van ClickUp Integraties voor Microsoft Teams . Zet gesprekken snel om in uitvoerbare taken, koppel updates rechtstreeks aan ClickUp-taak en deel zelfs de voortgang van Taken zonder Teams te verlaten

ClickUp beperkingen

Ondanks het feit dat ClickUp geweldige integraties biedt, heeft het geen voltooide, ingebouwde functie voor videoconferenties

Gebruikers kunnen wat tijd nodig hebben om de vele functies van ClickUp te begrijpen

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Werkruimte per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.500+ beoordelingen)

4.7/5 (9.500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een van de klanten van ClickUp, Samantha Dengate, Sr. Projectmanager bij Diggs, zegt:

Vóór ClickUp leidden vergaderingen en heen-en-weer communicatie via e-mail tot een zwart gat waarin items ongezien en onbeheerd bleven liggen. Hierdoor werden Taken niet op tijd beoordeeld en wist niemand hoe de creatieve ontwikkeling verliep. Nu kan iedereen in het team duidelijk zien wanneer welke items aan de beurt zijn, chatten en samenwerken binnen de taken. Samantha Dengate sr. Projectmanager bij Diggs

💡Pro Tip: Maak van ClickUp een 'geheugenbank' voor uw vergaderingen. Neem belangrijke discussies op, voeg ze toe als Clips en koppel ze direct aan uw projecten of taken. Uw team kan sleutelmomenten van vorige vergaderingen opnieuw bekijken zonder oude aantekeningen door te moeten spitten.

Organiseer en beheer uw volgende vergadering met ClickUp

Cisco Webex vergaderingen zijn voor veel bedrijven een goede keuze geweest, maar video conferencing is niet genoeg voor productiviteit en samenwerking. Teams hebben tools nodig die integreren met hun werkstromen, beter communiceren en zich aanpassen aan hun unieke behoeften. En daar stappen oplossingen zoals ClickUp in!

Als de alles-in-één app voor werk organiseert ClickUp de communicatie, taken en kennisdeling van uw teams met behulp van de integratiemogelijkheden, asynchrone updates en ClickUp-taak.

Met zijn gratis abonnement en 1000+ integraties kan je team meteen beginnen met beter samenwerken. Aanmelden voor ClickUp gratis!