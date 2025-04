Top 11 AI-tools voor automatisering van de werkstroom in 2025

AI will change the way we work and run our businesses in the same way that the introduction of the internet did.

Richard Potter, medeoprichter en CEO, Peak

Repetitief werk is dodelijk voor de productiviteit - niemand meldt zich aan voor eindeloze handmatige taken, maar toch lijken ze zich sneller op te stapelen dan je ze kunt opruimen.

Gelukkig heeft AI, net als de meeste andere sectoren, een groot potentieel om een revolutie teweeg te brengen.. automatisering van werkstromen .

AI-oplossingen voor workflowautomatisering vereenvoudigen het leven van projectmanagers, bedrijfsleiders en productiviteitsenthousiastelingen door bedrijfsprocessen te optimaliseren, goedkeuringen te automatiseren en menselijke fouten te verminderen.

Van natuurlijke taalverwerking tot voorspellende analyses, de nieuwste AI automatisering van werkstromen tools denken vooruit om werk moeiteloos voor je te maken.

Dit artikel onderzoekt de beste AI-tools voor automatisering van werkstromen die u kunnen helpen u te richten op resultaten in plaats van processen om productiviteit te verhogen .

Hier is een lijst met toonaangevende AI automatiseringstools die de productiviteit van uw organisatie kunnen verbeteren:

Het kiezen van de juiste AI-workflowtools is cruciaal voor het verbeteren van processen, het verminderen van handmatige inspanningen en het verhogen van de productiviteit. Hier zijn de sleutel functies die je moet overwegen om er zeker van te zijn dat de tool aan je behoeften voldoet:

Gebruiksgemak: Kies voor tools met een intuïtieve interface, zoals drag-and-drop automation builders, om het aanmaken van workflows te vereenvoudigen en ervoor te zorgen dat teams er snel mee aan de slag gaan

Kies voor tools met een intuïtieve interface, zoals drag-and-drop automation builders, om het aanmaken van workflows te vereenvoudigen en ervoor te zorgen dat teams er snel mee aan de slag gaan Aanpassing en flexibiliteit: Kies tools waarmee u workflows kunt aanpassen aan uw specifieke behoeften en aanpassen aan veranderende processen zonder uitgebreide herconfiguratie

Kies tools waarmee u workflows kunt aanpassen aan uw specifieke behoeften en aanpassen aan veranderende processen zonder uitgebreide herconfiguratie Integratie met AI: Zorg ervoor dat de tool AI gebruikt om taken te automatiseren, zoals het genereren van workflows, het aanmaken van content en het samenvatten van gegevens, zodat u tijd bespaart

Zorg ervoor dat de tool AI gebruikt om taken te automatiseren, zoals het genereren van workflows, het aanmaken van content en het samenvatten van gegevens, zodat u tijd bespaart Integratie met andere apps: Zoek een tool die naadloos aansluit op uw bestaande software, zoals databases en communicatie apps, om soepele workflows mogelijk te maken

Zoek een tool die naadloos aansluit op uw bestaande software, zoals databases en communicatie apps, om soepele workflows mogelijk te maken Functies voor samenwerking: Kies voor realtime functieoverschrijdende samenwerking , toegang voor meerdere gebruikers en ingebouwde communicatietools, die essentieel zijn voor het verbeteren van teamwerk en coördinatie

Kies voor realtime functieoverschrijdende samenwerking , toegang voor meerdere gebruikers en ingebouwde communicatietools, die essentieel zijn voor het verbeteren van teamwerk en coördinatie Schaalbaarheid en prestaties: Selecteer een tool die met uw bedrijf meegroeit en efficiënt omgaat met toenemende werklasten en inzicht biedt in prestatiecijfers

Selecteer een tool die met uw bedrijf meegroeit en efficiënt omgaat met toenemende werklasten en inzicht biedt in prestatiecijfers Veiligheid en compliance: Geef de voorkeur aan tools met sterke functies op het gebied van veiligheid en naleving van regelgeving om gevoelige gegevens te beschermen en risico's te beperken

Geef de voorkeur aan tools met sterke functies op het gebied van veiligheid en naleving van regelgeving om gevoelige gegevens te beschermen en risico's te beperken Geavanceerde analyse: Zoek naar functies voor realtime monitoring en uitgebreide rapportage om de prestaties van de werkstroom te volgen en verbeterpunten te identificeren

💡 Pro Tip: Begin bij het implementeren van AI automatisering van werkstromen met processen met een laag risico en een grote impact om snel waarde aan te tonen en interne ondersteuning op te bouwen voor verdere implementatie.

Of je nu op zoek bent naar AI-ondersteuning voor invoer van gegevens of bedrijfsprocessen wilt automatiseren, deze AI-tools voor workflowautomatisering hebben een oplossing voor je:

1. ClickUp (de beste voor AI-gestuurd projectmanagement met automatisering van workflows)

Visualiseer en beheer al uw werkstromen en bijbehorende taken op één plaats met ClickUp-taak ClickUp is de alles-in-één app voor werk die projectmanagement, kennismanagement en chatten combineert - allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken. Met zijn krachtige functies zoals ClickUp Brain en geavanceerde automatiseringen kunt u processen slimmer en efficiënter beheren.

Of het nu gaat om het verbeteren van werkstromen, het visualiseren van ideeën of naadloos samenwerken, ClickUp biedt de flexibiliteit en het vermogen om alles te centraliseren in één robuust platform. ClickUp Automatiseringen vereenvoudigen uw werklast door terugkerende taken te automatiseren. U kunt eenvoudig vooraf gedefinieerde, op regels gebaseerde acties en triggers instellen voor het uitvoeren van Taken binnen ClickUp.

Instelling van triggers voor notificaties, automatisering van procesupdates en moeiteloze communicatie met ClickUp Automatiseringen

Voorbeeld:

Taken bijwerken, resources toewijzen en automatisch notificaties versturen

Maak aangepaste automatiseringen op maat van de specifieke behoeften van uw team

Handmatige, alledaagse processen elimineren, zodat je team zich kan richten op doelen met een hoge prioriteit

📮ClickUp Insight: We hebben onlangs ontdekt dat ongeveer 33% van de kenniswerkers bericht dagelijks 1 tot 3 mensen om de context te krijgen die ze nodig hebben.

Maar wat als u alle informatie gedocumenteerd en direct beschikbaar zou hebben? Met ClickUp Brain's AI Knowledge Manager aan uw zijde behoort het wisselen van context tot het verleden.

ClickUp Brein tilt projectmanagement naar een hoger plan door AI te gebruiken om de Taken, documenten, mensen en kennis van uw bedrijf met elkaar te verbinden. Dit geavanceerde neurale netwerk maakt het volgende mogelijk:

Geautomatiseerde werkstromen: Genereer aangepaste workflows op basis van instructies in gewoon Engels met de NLP (Natural Language Processing) Automation Builder, waardoor u tijd bespaart en minder moeite hoeft te doen

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ClickUp-Brain-4.gif ClickUp Brein /%img/

Maak aangepaste automatiseringen met natuurlijke taalprompts met ClickUp Brain

AI-communicatie : Chat met de AI om onderwerpen samen te vatten, vragen te beantwoorden en zelfs items voor actie te genereren vanuit uw chatgeschiedenis binnen ClickUp AI

: Chat met de AI om onderwerpen samen te vatten, vragen te beantwoorden en zelfs items voor actie te genereren vanuit uw chatgeschiedenis binnen ClickUp AI Intelligente inzichten: Krijg direct antwoord op vragen over ClickUp-taak, documenten en leden van uw team in uw ClickUp woskpace. ClickUp Brain genereert ook samenvattingen en teamrapporten en helpt bij het schrijven van taken, waardoor slimmere communicatie mogelijk wordt

Met ClickUp Brain krijgt u een AI Project Manager die taken automatisch beheert en bijwerkt, een AI Knowledge Manager die antwoorden geeft door uw documenten, taken en teamgegevens te analyseren, en een AI Writer om eenvoudig gepersonaliseerde en inzichtelijke content te maken.

Alles in één.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-57-1356x1400.png ClickUp Brein /%img/

Gebruik ClickUp Brain voor tips over hoe u elk element van de werkstroom kunt automatiseren en optimaliseren

ClickUp's AI assistent is intuïtief en gebruiksvriendelijk. Hij is gebouwd op NLP en begrijpt eenvoudige op tekst gebaseerde prompts, zodat er geen code of complexe invoer nodig is.

Hij kan worden gebruikt voor verschillende toepassingen, zoals het creëren van content, het uitvoeren van onderzoek, het samenvatten van gegevens of het moeiteloos genereren van workflows.

Naast de functies van ClickUp AI biedt ClickUp ook functies voor diagrammen voor alles van het maken van werkstroomdiagrammen om te brainstormen en te plannen:

Samen brainstormen : Gebruik interactieve ClickUp Whiteboards om ideeën te genereren en visueel te delen met uw team

: Gebruik interactieve ClickUp Whiteboards om ideeën te genereren en visueel te delen met uw team Georganiseerde abonnementen : Breng verbindingen in kaart en visualiseer het traject van uw project met ClickUp Mindmaps Vergrote duidelijkheid : Krijg een duidelijk overzicht van uw project met deze hulpmiddelen, help uw team inspanningen te synchroniseren en op koers te blijven

: Breng verbindingen in kaart en visualiseer het traject van uw project met ClickUp Mindmaps

ClickUp beste functies

Gemakkelijk aan de slag, ongeacht uw technische expertise, dankzij de gebruikersvriendelijke interface van ClickUp

Pas uw werkruimte aan met verschillende weergaven, waaronder Lijsten, Borden, Kanban en Kalenders

Gebruik aangepaste velden, aangepaste statussen en integraties met uw favoriete tools om het platform aan te passen aan uw unieke behoeften

Maak gebruik van ingebouwde sjablonen voor het in kaart brengen van processen en sjablonen voor werkstromen om processen te visualiseren, ontwerpen en optimaliseren

ClickUp limieten

Sommige gebruikers vinden de importfunctie van ClickUp onbetrouwbaar en rapporteren bugs en inconsistenties

De uitgebreide functies van het platform kunnen overweldigend zijn, wat leidt tot verwarring en een steile leercurve

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.900+ beoordelingen)

4.7/5 (9.900+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.300+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

We hebben andere platforms geprobeerd, maar geen ervan bood het niveau van aanpassing en automatisering dat we nodig hadden. ClickUp stelt ons in staat om een transparante operatie uit te voeren.

Oscar Aguilar, Marketing Operations Manager, CEMEX 👀 Weet je dat? Volgens Deloitte is de twee grootste barrières voor de invoering van automatisering op de werkplek zijn procesfragmentatie en IT-klaarheid.

2. Bardeen (Beste voor invoer en beheer van gegevens)

via Bardeen Bardeen is een cloudgebaseerde software voor automatisering van werkstromen tool die bedrijven van elke grootte kunnen gebruiken voor automatisering van robotische processen.

Bardeen kan verschillende Taken automatiseren, waaronder de invoer van gegevens, e-mailmarketing en het plaatsen van berichten op sociale media. Het biedt ook een AI-aangedreven web-scraping tool die gegevens kan extraheren op de huidige webpagina, gegevens kan verrijken van een lijst met koppelingen of automatisering kan triggeren wanneer een website verandert.

Bardeen beste functies

Maak aangepaste classificeerders op maat van uw behoeften. Definieer uw criteria en Bardeen zorgt voor de categorisatie van uw gegevens, inclusief e-mailadressen, leads, enz.

Automatiseer vervelende Taken met de machine-learning mogelijkheden van Bardeen. Filter leads, routeer e-mails en ondersteun vragen moeiteloos

Geef prioriteit aan de veiligheid van gegevens dankzij de SOC 2 Type II-certificering van Bardeen, zodat uw gevoelige informatie beschermd blijft

Maak gebruik van krachtige automatisering zonder uw budget te belasten dankzij de flexibele prijsstelling van Bardeen

Bardeen beperkingen

Steilere leercurve in vergelijking met andere social listening tools

Vereist technische kennis voor de instelling van geavanceerde automatiseringen

Bardeen prijzen

Gratis

Pro: $60/maand

$60/maand Business: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise: Aangepaste prijzen

Bardeen beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (30+ beoordelingen)

4.9/5 (30+ beoordelingen) Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

leuk weetje: Bardeen leert terwijl het toekijkt hoe u werkt. Het kan automatisering voorstellen op basis van uw gewoonten, zelfs voordat u weet dat u ze nodig hebt.

3. Copy.ai (het beste voor het automatiseren van marketing- en verkooptaken)

via Kopiëren.ai Door gebruik te maken van geavanceerde AI-algoritmen, Kopiëren.ai stelt gebruikers in staat om moeiteloos content van hoge kwaliteit te genereren.

Of u nu een doorgewinterde marketeer, een beginnend schrijver of een drukke ondernemer bent, Copy.ai kan u helpen om writer's blok te overwinnen, uw workflow te stroomlijnen en boeiende content te produceren die aanslaat bij uw target publiek.

Copy.ai beste functies

Toegang tot een enorme bibliotheek met AI-gebaseerde sjablonen om uw schrijfproces te starten en tijd te besparen

Ontvang realtime suggesties en verbeteringen om uw schrijfstijl, toon en duidelijkheid te verbeteren

Stem de gegenereerde content af op uw specifieke merkstem, stijl en publieksvoorkeuren

Vertaal uw content in meerdere talen om een wereldwijd publiek te bereiken

Test verschillende variaties van je content om de meest effectieve aanpak te bepalen

Copy.ai limieten

Content kan soms erg generiek overkomen

Vereist uitgebreide feitencontrole

Copy.ai prijzen

Gratis

Starters: $49/maand

$49/maand Geavanceerd: $249/maand

$249/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Copy.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (180+ beoordelingen)

4.7/5 (180+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (60+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Copy.ai?

_Copy.ai kan tijdbesparend zijn bij het genereren van korte content, zoals productbeschrijvingen, e-mails, nieuwsbrieven of andere formulieren voor marketingmateriaal. Het is gemakkelijk te gebruiken en biedt functies voor automatisering van de werkstroom die geweldig zijn voor het stroomlijnen van het proces voor het aanmaken van content Capterra beoordeling 4. N8N (Beste voor native AI-automatisering van werkstromen voor technisch onderlegde mensen)

via N8NN8N is een open-source werkstroombeheer tool speciaal ontworpen voor technische gebruikers. Het biedt een krachtig en flexibel platform voor het verbinden van verschillende applicaties en diensten, het automatiseren van taken en het verbeteren van workflows.

U kunt N8N installeren en uitvoeren op uw eigen server of cloud-infrastructuur als een self-hosted oplossing. Dit geeft u voltooide controle over uw gegevens en werkstromen.

N8N beste functies

Integreer met populaire AI-services zoals TensorFlow en OpenAI om workflows te bouwen die machine learning en kunstmatige intelligentie bevatten

Werk met extensies op basis van code met JavaScript en Python. Hierdoor kunt u de functionaliteit van N8N uitbreiden om zelfs de meest complexe Taken te automatiseren

Beheer een hoog volume aan werkstroomuitvoer, waardoor het geschikt is voor grote ondernemingen en complexe automatiseringsscenario's

Geen stress over veiligheid met functies zoals rolgebaseerde toegangscontrole en SOC 2-compliance

Gebruik en wijzig N8N vrij, want het is een open-source project met een fair-code licentie

N8n beperkingen

Kleinere vooraf gebouwde integratiebibliotheek in vergelijking met andere platforms, waardoor vaak aangepaste knooppunten nodig zijn voor bepaalde diensten

Beperkte officiële ondersteuningsopties, voornamelijk afhankelijk van ondersteuning door de gemeenschap en documentatie

N8n prijzen

Starter: $24/maand

$24/maand Pro: $60/maand

$60/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

N8N beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (30+ beoordelingen)

4.8/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (20+ beoordelingen)

de moderne geschiedenis van werkstromen kan worden herleid tot Frederick Taylor en Henry Gantt, hoewel de term "werkstroom" tijdens hun leven niet als zodanig werd gebruikt. In feite was een van de eerste Instances van de term "workflow" in een tijdschrift over spoorwegtechniek uit 1921 .

5. Aisera (Beste voor IT-servicemanagement)

via Aisera Een van de gespecialiseerde oplossingen voor AI-gestuurd IT-servicemanagement (ITSM), Aisera valt op.

Door gebruik te maken van geavanceerde AI en machine learning-technologieën is Aisera's software voor Taak Automatisering automatiseert routinetaken, verbetert de oplostijd van incidenten en verbetert de algehele IT-efficiëntie.

Het platform van Aisera stelt IT-teams in staat om uitzonderlijke service-ervaringen te leveren door ticketclassificatie, prioritering en oplossing te automatiseren.

Met AI-gedreven inzichten kunnen IT Teams proactief potentiële problemen identificeren, downtime verminderen en de tevredenheid van gebruikers verbeteren.

Aisera beste functies

Automatisch classificeren en prioriteren van tickets, identificeren van de hoofdoorzaak van incidenten en aanbevelen of automatiseren van oplossingen

AI gebruiken om proactief potentiële incidenten te identificeren voordat gebruikers er last van hebben, zodat IT-teams preventieve maatregelen kunnen nemen

Gebruik maken van Agent Assist om agents te helpen taken sneller te voltooien door ze relevante informatie en oplossingsvoorstellen te geven

Integratie met bestaande ticketingsystemen en communicatiekanalen om gebruikers een conversationele interface te bieden voor het indienen van verzoeken en het verkrijgen van hulp

Aisera limieten

Initiële installatie en implementatie kan complex zijn en gevoelig voor problemen ondanks behulpzame Customer Success Managers

Moeite met het leveren van precieze zoekresultaten voor complexe query's, wat invloed heeft op het oplossen van problemen

Aisera prijzen

Aangepaste prijzen

Aisera beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (110+ beoordelingen)

4.4/5 (110+ beoordelingen) Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

Wat zeggen gebruikers over Aisera?

Aisera gebruikt AI om zelfbedieningsoplossingen te leveren, zoals chatbots en virtuele agenten, waarmee een breed bereik aan vragen van consumenten effectief kan worden afgehandeld. Dit vermindert de afhankelijkheid van menselijke agenten en bespaart bedrijfskosten.

Het platform biedt consistente beschikbaarheid, wat cruciaal is voor e-commerce ondernemingen die wereldwijd opereren en clients in verschillende tijdzones hebben. Geverifieerde G2-beoordeling 6. Taskade (Beste voor het bouwen van getrainde AI-agenten)

via Taskade Hoewel het voornamelijk een hulpmiddel voor projectmanagement is, Taskade kan AI-training ondersteunen door gegevens te organiseren, samenwerking te vergemakkelijken en real-time toegang tot informatie te bieden. Het structureren van datasets binnen de borden en taken van Taskade helpt bij het stroomlijnen van AI-leren, terwijl de functies voor samenwerking het delen van kennis en feedback mogelijk maken, waardoor een interactievere trainingsomgeving ontstaat.

Taskade beste functies

Verzamel gegevens uit verschillende databronnen zoals documenten, bestanden, webbronnen en zelfs YouTube-video's om AI-agenten te trainen

Geef uw AI-agent toegang tot live projecten. Hierdoor kan de agent in realtime leren terwijl u aan uw projecten werkt

Taskade beperkingen

Aanpassing voor esthetiek en layout voldoet mogelijk niet aan de behoeften van alle gebruikers

Biedt basistiming van taken, maar mist uitgebreide functies voor tijdsregistratie

Taskade prijzen

Gratis

Taskade Pro: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Taskade voor Teams: $20/maand per gebruiker

Taskade beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (50+ beoordelingen)

4.6/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (60+ beoordelingen)

💡 Pro Tip: Combineer tools voor workstroom automatisering met AI-gestuurde chatbots voor end-to-end klantenservice automatisering, inclusief het genereren en oplossen van tickets.

7. Kissflow (het beste voor het bouwen van aangepaste apps zonder code)

via KissflowKissflow is een revolutionair low-code/no-code applicatieontwikkelingsplatform waarmee iedereen, ongeacht technische expertise, aangepaste bedrijfsapplicaties kan bouwen.

De intuïtieve interface van Kissflow en de drag-and-drop functionaliteit maken ingewikkelde codering overbodig, zodat gebruikers en ontwikkelaars krachtige applicaties kunnen maken die werkstromen optimaliseren, taken automatiseren en de algehele bedrijfsefficiëntie verbeteren.

Kissflow beste functies

Visueel ontwerpen van de layout, functionaliteit en workflows van je app zonder ook maar één regel code te schrijven

Maak gebruik van een bibliotheek met kant-en-klare sjablonen voor typische zakelijke toepassingen, zoals formulieren voor verlofaanvragen, onkostendeclaraties en goedkeuringsworkflows

Applicatiegegevens veilig opslaan en beheren met robuuste mogelijkheden voor gegevensbeheer die u controle geven over de toegang en toestemming van gebruikers

Integreren met bestaande bedrijfssystemen zoals CRM, ERP en platforms voor cloud opslagruimte

Flexibel implementeren wanneer het u uitkomt, zodat u uw applicaties op locatie of in de cloud kunt hosten

Kissflow beperkingen

Beperkte API ondersteuning kan een belemmering vormen voor bedrijven die uitgebreide integratiemogelijkheden nodig hebben

Het dashboard vertoont af en toe storingen, wat de bruikbaarheid beïnvloedt

Kissflow prijzen

Basis: $1.500/maand (inclusief 50 gebruikers)

$1.500/maand (inclusief 50 gebruikers) Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies over Kissflow

G2: 4.3/5 (580+ beoordelingen)

4.3/5 (580+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (50+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Kissflow?

De integraties bieden kant-en-klare interfaces voor het automatiseren van specifieke processen en gegevensuitwisseling tussen systemen, en de workflows zijn ongelooflijk eenvoudig te gebruiken, zelfs voor mensen zonder ontwikkelingservaring. Capterra beoordeling 8. Zapier (het beste voor automatisering van app-integraties)

via Zapier Als je op zoek bent naar automatisering van workflows terwijl je je favoriete apps met elkaar verbindt, Zapier heeft een fantastische oplossing.

Stel je een wereld voor waarin gegevens moeiteloos stromen tussen je CRM, e-mailmarketingplatform en projectmanagementtool, waardoor je geen handmatige invoer van gegevens meer hoeft te doen en je je kunt richten op meer strategische taken.

Zapier maakt dit mogelijk met een uitgebreide bibliotheek van meer dan 7.000 ondersteunde apps, van productiviteitstools tot marketingplatforms.

Zapier beste functies

Gebruik de kracht van "Zaps", geautomatiseerde werkstromen die je maakt met behulp van een eenvoudige drag-and-drop interface, om je werk uit handen te nemen

Zeg maar dag tegen complexe code! Zapier geeft voorrang aan gebruiksvriendelijkheid. Met zijn intuïtieve interface kan iedereen krachtige automatisering maken

Taken automatiseren zoals het toevoegen van nieuwe leads aan je CRM op basis van verzonden formulieren of het versturen van follow-up e-mails op basis van klantinteracties

Zaps aanpassen met voorwaardelijke logica, filters en vertragingen om aan je specifieke behoeften te voldoen

Zapier beperkingen

Zapier heeft geen mobiele app, waardoor er geen app integraties kunnen worden gemaakt op telefoons of tablets

De prijs neemt toe met het aantal automatiseringen en zaps, waardoor krappe budgetten onder druk kunnen komen te staan

Zapier prijzen

Gratis

Professioneel: $29,99/maand

$29,99/maand Teams: $103,50/maand

$103,50/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Zapier beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.300+ beoordelingen)

4.5/5 (1.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.900+ beoordelingen)

💡 Pro Tip: Gebruik voorwaardelijke logica (als-dan regels) binnen AI workflow tools om dynamische workflows te maken die zich automatisch aanpassen aan veranderingen in gegevens of processen.

9. HubSpot (Beste voor CRM automatiseringen)

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-64-1400x859.png HubSpot: AI hulpmiddelen voor werkstromen /%img/

via HubSpot De HubSpot Operations Hub is een game-changer voor bedrijven die hun verkoopprocessen willen automatiseren en de efficiëntie van hun workflow willen verbeteren.

Deze suite gaat verder dan basiscontactbeheer en biedt krachtige functies voor automatisering om je verkooppijplijn te optimaliseren, leads te voeden en deals sneller te sluiten.

HubSpot beste functies

Creëer geautomatiseerde workflows die acties triggeren op basis van specifieke criteria. Wijs bijvoorbeeld automatisch leads toe aan verkopers of stuur follow-up e-mails

Houd uw verkooppijplijn bijgewerkt met de mogelijkheid om leads naar de juiste fasen te slepen. Houd de voortgang van deals bij, automatiseer updates en krijg waardevolle inzichten in je verkoopprestaties

Betrek leads met gepersonaliseerde e-mailsequenties getriggerd door specifieke acties. Koester leads met waardevolle content om top-of-mind te blijven tijdens het kooptraject

Plan vergaderingen moeiteloos met ingebouwde koppelingen naar vergaderingen en round-robin planning

Verkrijg waardevolle inzichten in uw verkoopprestaties met gedetailleerde rapportages en dashboards. Bijhouden van statistieken zoals dealconversiepercentages en leadbronnen

HubSpot beperkingen

Lagere abonnementen bevatten geen functies voor A/B-testen, waardoor de experimenteermogelijkheden beperkt zijn

HubSpot heeft geen branchespecifieke kolommen of trackers, waardoor het minder is toegesneden op niche-eisen

HubSpot prijzen

Gratis

Operationele Hub Starter: $20/maand per zetel

$20/maand per zetel Startersklantenplatform: $20/maand per zetel

$20/maand per zetel Operations Hub Professional: $800/maand (inclusief één hub; extra zetels beginnen bij $50/maand)

$800/maand (inclusief één hub; extra zetels beginnen bij $50/maand) Operations Hub Enterprise: $2.000/maand (inclusief één zetel; extra zetels beginnen bij $75/maand)

HubSpot beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (460+ beoordelingen)

4.5/5 (460+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (260+ beoordelingen)

10. Gamma (het beste voor het maken van presentaties en websites)

via PipefyPipefy is een leidende automatisering van bedrijfsprocessen (BPA) platform ontworpen om organisaties van elke grootte in staat te stellen om werkstromen te verbeteren, knelpunten te elimineren en operationele uitmuntendheid te bereiken.

In tegenstelling tot traditionele, starre BPA-oplossingen biedt Pipefy's AI-workflow automation tool een gebruiksvriendelijke, no-code aanpak waarmee iedereen in enkele minuten aangepaste workflows kan bouwen en beheren.

Pipefy beste functies

Visueel ontwerpen van workflows met aanpasbare fasen, geautomatiseerde taken en voorwaardelijke logica met een intuïtieve drag-and-drop interface

Verkrijg waardevolle inzichten in uw werkstromen met real-time rapportage en dashboards. Houd de voortgang bij, identificeer knelpunten en neem datagestuurde beslissingen

Schaal mee met uw bedrijf met flexibele abonnementen en aanpassingsopties om aan uw specifieke behoeften te voldoen

Integreer met functies voor enterprise veiligheid en controleer gebruikerstoegang voor optimale veiligheid van gegevens

Pipefy beperkingen

Niet alle velden zijn doorzoekbaar, wat het snel vinden van specifieke kaarten of gegevens kan bemoeilijken

Navigatie kan een uitdaging zijn en automatiseringen binnen pipes kunnen te complex aanvoelen

Pipefy prijzen

Starter: Gratis

Gratis Business: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Onbeperkt: Aangepaste prijzen

Pipefy beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (220+ beoordelingen)

4.6/5 (220+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (310+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Pipefy?

Ik ben onder de indruk van Pipefy's intuïtieve, gebruiksvriendelijke interface. Het was gemakkelijk om aan de slag te gaan en complexe functies te gebruiken zonder overweldigd te worden! Met deze efficiënte tool kon ik snel functionele stroomdiagrammen maken die mijn idee of abonnement nauwkeurig weergaven - een onschatbare bron voor professionele exposanten zoals ik._ Geverifieerde G2-beoordeling Niet alleen aanpassen. Optimaliseer uw werkstromen met ClickUp

Wanneer tijd van essentieel belang is, is automatisering meer dan alleen een voordeel. AI-gestuurd tools voor procesautomatisering hebben onze manier van werken veranderd door repetitieve taken over te nemen, waardoor teams tijd vrijmaken om zich te richten op strategische prioriteiten die succes stimuleren.

Van deze tools combineert de veelzijdige automatiseringsoplossing ClickUp krachtige functies van ClickUp AI met een gebruiksvriendelijke interface om tegemoet te komen aan verschillende bedrijfsbehoeften.

ClickUp biedt een alles-in-één platform om workflows te verbeteren, de samenwerking tussen teams te verbeteren en de productiviteit te verhogen. Met ClickUp Brain kunt u eenvoudig aangepaste workflows creëren, terugkerende taken automatiseren en verbinding maken tussen taken, documenten en teaminzichten - alles op één plek. Meld u vandaag nog aan bij ClickUp en ontdek hoe AI-gestuurde werkstromen uw productiviteit kunnen optimaliseren!