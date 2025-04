12 beste cloud CRM tools voor gestroomlijnd business management

Je verkoopteam wordt overspoeld door een stroom leads, spreadsheets vermenigvuldigen zich razendsnel en niemand herinnert zich wanneer een query van een klant niet door de mazen van het net glipte. Klinkt dat bekend?

Het is de chaos waar veel bedrijven mee te maken krijgen als ze relaties met klanten beheren zonder de juiste tools. 😵‍💫

Dat is waar cloud-gebaseerde CRM-software als een superheld invalt voor het beheer van uw verkooppijplijn. Het maakt al uw klantgegevens, contactbeheer en verkoopinzichten altijd en overal toegankelijk - op kantoor of in een lounge op het vliegveld.

Centraliseer klantgegevens met de beste CRM-tool voor de cloud

In deze gids wordt onderzocht wat CRM-software zo bijzonder maakt en wat de beste cloud CRM-tools zijn om verkoopstrategieën te transformeren. 🚀

⏰ 60-seconden samenvatting

Het juiste CRM kan het verschil betekenen tussen het beheren van klanten en het opbouwen van relaties. Een goed CRM organiseert uw gegevens, stroomlijnt werkstromen, verhoogt de productiviteit en zorgt ervoor dat u nooit een kans mist. Hier volgt een korte blik op de beste webgebaseerde CRM's:

ClickUp : Beste voor alles-in-één projecten en CRM-oplossingen ✅

Beste voor alles-in-één projecten en CRM-oplossingen ✅ Salesforce Sales Cloud: De beste voor verkoopautomatisering met AI ✅

De beste voor verkoopautomatisering met AI ✅ Zoho CRM: De beste voor een schaalbare CRM-oplossing met veel functies ✅

De beste voor een schaalbare CRM-oplossing met veel functies ✅ HubSpot CRM: De beste voor een gebruiksvriendelijke provider van CRM ✅

De beste voor een gebruiksvriendelijke provider van CRM ✅ Pipedrive: Beste voor dealgericht verkoop-CRM met intuïtief pijplijnbeheer ✅

Beste voor dealgericht verkoop-CRM met intuïtief pijplijnbeheer ✅ Freshsales: Beste voor AI-aangedreven CRM-software met naadloze automatisering van verkoop ✅

Beste voor AI-aangedreven CRM-software met naadloze automatisering van verkoop ✅ Microsoft Dynamics 365: De beste voor geavanceerde, AI-gestuurde CRM- en ERP-oplossingen ✅

De beste voor geavanceerde, AI-gestuurde CRM- en ERP-oplossingen ✅ Insightly CRM: Oplossingen op maat voor groeiende bedrijven ✅

Oplossingen op maat voor groeiende bedrijven ✅ Nimble : Het beste voor relatiegerichte CRM voor gestroomlijnde communicatie ✅

: Het beste voor relatiegerichte CRM voor gestroomlijnde communicatie ✅ Zendesk Sell: De beste oplossing voor eenvoudige CRM met eenduidige zichtbaarheid voor klanten ✅

De beste oplossing voor eenvoudige CRM met eenduidige zichtbaarheid voor klanten ✅ SugarCRM: Beste voor aanpasbare CRM met geavanceerde automatisering ✅

Beste voor aanpasbare CRM met geavanceerde automatisering ✅ Apptivo CRM: De beste voor budgetvriendelijke, aanpasbare CRM-oplossingen ✅

What Should You Look for in a Cloud-Based CRM Software? De juiste cloud CRM-software kiezen is cruciaal, maar de traditionele one-size-fits-all regels werken niet voor hen. Dus, hoe doe je de selectie van de juiste software?

Dit zijn de prioriteiten bij het evalueren van cloud-gebaseerde CRM-systemen:

Real-time toegankelijkheid van gegevens: Toegang tot klantinzichten, verkoopgegevens en rapportages vanaf elk apparaat, zodat uw team overal productiviteit heeft

Toegang tot klantinzichten, verkoopgegevens en rapportages vanaf elk apparaat, zodat uw team overal productiviteit heeft Geautomatiseerde workflows: Stroomlijn terugkerende taken zoals follow-ups, invoer van gegevens en het bijhouden van deals, zodat uw team zich kan bezighouden met activiteiten met een hoge waarde

Stroomlijn terugkerende taken zoals follow-ups, invoer van gegevens en het bijhouden van deals, zodat uw team zich kan bezighouden met activiteiten met een hoge waarde Visualisatie van de verkooppijplijn: Volg deals in elke fase van de verkoopcyclus met eenvoudig te begrijpen dashboards om kansen te maximaliseren

Volg deals in elke fase van de verkoopcyclus met eenvoudig te begrijpen dashboards om kansen te maximaliseren Aanpasbare rapportage: Pas analyses aan uw zakelijke behoeften aan, zodat u prestaties kunt meten en datagestuurde beslissingen kunt nemen

Pas analyses aan uw zakelijke behoeften aan, zodat u prestaties kunt meten en datagestuurde beslissingen kunt nemen Integratie met bestaande tools: Verbinding maken met e-mail platforms, marketingsoftware en andere tools om een naadloze workstroom voor uw team te creëren

Verbinding maken met e-mail platforms, marketingsoftware en andere tools om een naadloze workstroom voor uw team te creëren Geavanceerd beheer van contacten: Sla alle interacties met klanten op één plek op en beheer ze voor een betere relatieopbouw en communicatie

🔍 Weet je dat? Overweeg bij het kiezen van een CRM-oplossing tools met AI-gestuurde functies. Business die gebruik maakt van generatieve CRM-software met AI zijn 83% meer kans om hun verkoopdoelen te overtreffen.

De 12 beste cloud CRM's die u moet kennen

De beste cRM-software in de cloud kan overweldigend maar de moeite waard zijn. Een solide CRM in de cloud vereenvoudigt het beheer van contacten en het bijhouden van verkopen, stroomlijnt workflows en stelt teams in staat doelen te overtreffen.

Laten we eens kijken naar de 12 beste cloud CRM-oplossingen voor uw behoeften:

visualiseer en beheer uw verkooppijplijn moeiteloos met ClickUp Board Views zoals Kanban, lijsten en tabellen_

Met 10+ flexibele weergaven, zoals Kanban-borden en lijstweergaven, kunnen bedrijven moeiteloos verkooppijplijnen bijhouden, accounts beheren en klantbetrokkenheid in realtime overzien.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss2-5-1400x935.png beste cloud CRM: ClickUp Dashboards /%img/

controleer sleutelgegevens zoals customer lifetime value en grootte van deals met ClickUp Dashboards_

De prestatiedashboards bieden bruikbare inzichten in customer lifetime value en grootte van deals, zodat teams datagestuurde beslissingen kunnen nemen.

Het platform integreert naadloos met tools als Slack, HubSpot, Gmail en meer, waardoor klantcommunicatie wordt gecentraliseerd en workflowsilo's worden geëlimineerd.

Bovendien vereenvoudigen automatiseringen bedrijfsprocessen door automatisch statusupdates te triggeren, taken toe te wijzen en prioriteiten van teams te optimaliseren voor maximale efficiëntie.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss3-6.png : ClickUp's CRM sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-102457750&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$cta/ ClickUp's CRM sjabloon biedt een gecentraliseerde oplossing om klantenbeheer te stroomlijnen. Het helpt bij het bijhouden van verkooppijplijnen, het organiseren van contactgegevens en het automatiseren van terugkerende processen, waardoor teams tijd besparen.

Aanpasbare statussen, velden en weergaven stellen bedrijven in staat om prioriteit te geven aan taken en klantinformatie te analyseren.

De beste functies van ClickUp

Visualiseer customer lifetime value, grootte van deals en teamprestaties met meer dan 50 aanpasbare widgets

Verkoopprocessen op maat maken met fases, lead scoring en gedetailleerde velden voor bijhouden

Bespaar tijd met het automatisch aanmaken van taken, statuswijzigingen en herinneringen

Gebruik 10+ weergaven om accounts, pijplijnen en Taken moeiteloos te beheren

Werk in realtime samen met teams of clients aan gedeelde documenten

ClickUp limieten

Lichte leercurve voor nieuwe gebruikers vanwege de uitgebreide functies

Prijzen ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp Brain: Add-on voor $7/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5.0 (9.000+ beoordelingen)

: 4.7/5.0 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4,6/5.0 (4.000+ beoordelingen)

Een gebruiker hoogtepunten,

Ik gebruik ClickUp voor mijn zakelijke projecten, zoals projecten met klanten en de bijbehorende Taken, maar ook als CRM-systeem. Ik hou echt van ClickUp en de voortdurende updates met nieuwe functies of verbeteringen maken het steeds beter.

💡 Pro Tip: ClickUp Brein helpt verkoopteams slimmer te werken met directe antwoorden, geautomatiseerde updates en gepersonaliseerde follow-ups. Integreer naadloos met tools zoals Salesforce om workflows te stroomlijnen en te focussen op het verbeteren van klanttevredenheidspercentages.

2. Salesforce Sales Cloud (het beste voor AI-gestuurde automatisering van verkoop)

via Salesforce verkoop cloud Salesforce Sales Cloud is een krachtpatser voor het automatiseren van verkoopprocessen en het verhogen van de omzetgroei.

De AI-gestuurde inzichten, zoals Einstein Analytics, begeleiden verkopers door fases van deals en bieden realtime prognoses en pipelinebeheer.

Functies zoals automatisering van werkstromen, offertetools en het bijhouden van activiteiten bieden een gecentraliseerde bron van waarheid voor het beheren van relaties met klanten.

De beste functies van Salesforce Sales Cloud

Genereer realtime en nauwkeurige prognoses met AI-inzichten die zijn afgestemd op specifieke doelen van uw business

Deals bijhouden en knelpunten opsporen met intuïtieve tools voor pipelinebeheer

Processen zoals leadtoewijzing automatiseren met drag-and-drop workflowbouwers

E-mails, gebeurtenissen en afspraken automatisch registreren voor een uniforme weergave in CRM

De beperkingen van Salesforce Sales Cloud

UI kan moeilijk te navigeren zijn, vooral voor nieuwe gebruikers

Low-code tools voldoen mogelijk niet volledig aan geavanceerde zakelijke behoeften zonder aangepaste code

Prijzen voor Salesforce Sales Cloud

Starterpakket: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Pro suite: $100/maand per gebruiker

$100/maand per gebruiker Enterprise : $ 165/maand per gebruiker

: $ 165/maand per gebruiker Unlimited: $330/maand per gebruiker

$330/maand per gebruiker Einstein 1 verkoop: $500/maand per gebruiker

Beoordelingen en beoordelingen van Salesforce Sales Cloud

Capterra: 4,4/5,0 (18k+ beoordelingen)

4,4/5,0 (18k+ beoordelingen) G2: 4,4/5,0 (23k+ beoordelingen)

🔍 Weet je dat? Gemiddeld bespaart een CRM-oplossing werknemers 5-10 uur per week door alledaagse taken zoals follow-ups en invoer van gegevens te automatiseren. Stel je eens voor wat je team met die extra tijd zou kunnen doen!

3. Zoho CRM (de beste oplossing voor een schaalbare CRM-oplossing met veel functies)

via Zoho Zoho CRM is een kosteneffectieve oplossing met veel functies, ideaal voor bedrijven van elke grootte. Het biedt een bereik aan tools, waaronder verkoopprognoses, AI-ondersteuning met Zia, communicatie via meerdere kanalen en geavanceerde automatisering van processen.

Het verbetert de samenwerking en gegevensbeheer door naadloze integratie in het ecosysteem van Zoho en tools van derden.

De functie Blueprint valt op door de automatisering van processen, waardoor teams gegevens kunnen vastleggen en workflows effectief kunnen stroomlijnen.

Zoho CRM beste functies

Gebruik de AI-tools van Zia om voorspellende analyses te krijgen, taken te beheren en met klanten te communiceren via conversationele AI

Communiceer met klanten via e-mail, sociale media en telefoonkanalen vanuit één gecentraliseerd platform

Stroomlijn verkoopworkflows door routineprocessen zoals leadtoewijzing, follow-ups en gegevensupdates te automatiseren

Zoho CRM limieten

Beperkte beschikbaarheid van sommige integratie met applicaties van derden

Zoho CRM prijzen

Free Forever

Standaard: $14/maand per gebruiker

$14/maand per gebruiker Professioneel: $23/maand per gebruiker

$23/maand per gebruiker Enterprise: $40/maand per gebruiker

$40/maand per gebruiker Ultiem: $52/maand per gebruiker

Zoho CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5.0 (2.700+ beoordelingen)

4.1/5.0 (2.700+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5.0 (6.800+ beoordelingen)

Als we het hebben over de algemene gebruikssituatie van Zoho CRM, dan is een gebruiker op G2 zegt,

Zoho CRM onderscheidt zich door de intuïtieve interface en de mogelijkheid om workflows aan te passen. Integratie met andere tools in het Zoho ecosysteem vergemakkelijkt gecentraliseerd gegevensbeheer en automatisering van terugkerende taken, wat tijd bespaart en de efficiëntie van onze dagelijkse activiteiten verbetert. Daarnaast is de analysemodule zeer Voltooid en nuttig voor het nemen van beslissingen.

💡 Pro Tip: Wil je zien hoe goed presterende bedrijven het beste uit hun CRM-tools halen? Duik in echte CRM voorbeelden en use cases om nieuwe manieren te ontdekken om betrouwbare klantenservice te bieden.

4. HubSpot CRM (Beste voor een gebruiksvriendelijke CRM provider)

via HubSpot HubSpot CRM onderscheidt zich door zijn eenvoud en geavanceerde gratis functies, waardoor het ideaal is voor groeiende bedrijven.

Het biedt tools zoals real-time pijplijn bijhouden, AI-gestuurd e-mails schrijven, vergaderingen plannen en live chat software, die allemaal de productiviteit van teams verbeteren.

HubSpot's Smart CRM verenigt gegevens over verkoop, marketing en klantenservice en biedt een uitgebreide weergave van klantinteracties.

De beste functies van HubSpot CRM

Bijhouden en beheren van uw verkooppijplijn met real-time visuele CRM dashboards AI-gestuurde e-mailtools gebruiken om gepersonaliseerde communicatie op te stellen en op het juiste moment op te volgen

Betrek prospects met live chatsoftware voor directe communicatie

Toegang tot gedetailleerde rapportages over verkoopactiviteiten, productiviteit en teamprestaties

HubSpot CRM beperkingen

Sommige geavanceerde functies zoals automatisering workflows zijn alleen beschikbaar in betaalde tiers

Rapporten over aangepaste eigenschappen vereisen mogelijk extra maatwerk en training

Prijzen voor HubSpot CRM

Sales Hub Starter: $20/maand per zetel

$20/maand per zetel Startersklantenplatform: $16/maand per zetel

$16/maand per zetel Professionele Hub Verkopen: $890/maand (drie zetels inbegrepen)

$890/maand (drie zetels inbegrepen) Sales Hub Enterprise: $3.600/maand (inclusief vijf zittingen)

Hubspot beoordelingen en reviews

G2: 4.4/5.0 (2.000+ beoordelingen)

4.4/5.0 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5.0 (2.000+ beoordelingen)

💡 Pro Tip: Het kiezen van de juiste CRM-software voor ondernemingen verandert de efficiëntie van uw organisatie. Lees alles over de beste CRM-tools voor grootschalige activiteiten om de communicatie te stroomlijnen en iedereen op dezelfde pagina te houden.

5. Pipedrive (Beste voor dealgerichte verkoop-CRM met intuïtief pijplijnbeheer)

via Pipedrive Pipedrive is ontworpen om verkoopteams te helpen deals effectief te organiseren, bij te houden en af te sluiten. Het dashboard in Kanban-stijl stelt gebruikers in staat om verkoopproductiviteit verbeteren dealfases aanpassen en follow-ups automatiseren.

Met realtime verkoopinzichten, AI-gestuurde suggesties en aanpasbare velden stelt Pipedrive verkopers in staat om zich te concentreren op de juiste kansen op het juiste moment.

Het ondersteunt ook geautomatiseerde lead-nurturing, e-mail bijhouden en integraties met populaire apps.

De beste functies van Pipedrive

Visualiseer verkooppijplijnen en pas fases van deals aan met een Kanban-achtig dashboard

Automatiseer lead-nurturing en follow-ups met AI-gestuurde inzichten en prompts

Aangepaste velden maken en berekeningen automatiseren voor CRM-functionaliteit op maat

Toegang tot realtime verkooprapporten en statistieken om de prestaties van teams te optimaliseren

Pipedrive limieten

Mist enkele geavanceerde functies voor automatisering in vergelijking met duurdere CRM's

Rapportagetools zijn weliswaar nuttig, maar vereisen mogelijk extra aanpassingen voor diepgaande analyse

Pipedrive prijzen

Essential: $14/maand per gebruiker

$14/maand per gebruiker Geavanceerd: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Professioneel: $59/maand per gebruiker

$59/maand per gebruiker Power: $69/maand per gebruiker

$69/maand per gebruiker Enterprise: $99/maand per gebruiker

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5.0 (1.700+ beoordelingen)

4.2/5.0 (1.700+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5.0 (2.900+ beoordelingen)

Een gebruiker vatte het treffend samen als een

krachtige CRM geschikt voor schaalbaarheid, van starters en kleine bedrijven tot ver daarbuiten.

🔍 Weet je dat? De meeste bedrijven zien hun verkoop met 29% stijgen na het implementeren van een CRM provider.

6. Freshsales (Beste voor AI-aangedreven CRM-software met naadloze automatisering van de verkoop)

via FreshSales Freshsales combineert AI-functies met een gebruiksvriendelijke interface, zodat verkoopteams processen kunnen stroomlijnen en deals sneller kunnen sluiten.

Freddy AI biedt geavanceerde inzichten zoals dealaanbevelingen, intentiescores en het automatisch schrijven van e-mails om teams te helpen zich te concentreren op taken met een hoge waarde.

Met de Kanban-achtige weergave kunnen gebruikers leads, accounts en deals visueel organiseren. De ingebouwde communicatietools zoals live chatten, e-mail en telefoon zorgen voor soepele interacties met klanten.

De beste functies van Freshsales

Aanbiedingen organiseren en bijhouden met weergaven in Kanban-stijl voor accounts, contactpersonen en pijplijnen

Automatiseer terugkerende taken zoals lead scoring, e-mail sequenties en activiteitstoewijzingen met Freddy AI

Verkrijg bruikbare inzichten met deal aanbevelingen, intentie scoring en voorspellingen van Freddy AI

Versverkoop limieten

Talrijke instellingen kunnen de installatie overweldigend maken voor nieuwe gebruikers

Apps ontwikkelen voor Freshsales kan een uitdaging zijn vanwege inconsistenties in gegevensstructuren tussen lokale en live-omgevingen

Prijzen voor Freshsales

Gratis

Groei: $11/maand per gebruiker

$11/maand per gebruiker Pro: $47/maand per gebruiker

$47/maand per gebruiker Enterprise: $71/maand per gebruiker

Vernieuwde beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5,0 (1.200+ beoordelingen)

4,5/5,0 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5.0 (600+ beoordelingen)

Bonus lezen: Een cultuur opbouwen waarin de klant centraal staat, is de sleutel tot retentie en groei. Ontdek bruikbare tips om uw business klantgerichter te maken .

7. Microsoft Dynamics 365 (de beste voor geavanceerde, AI-gestuurde CRM- en ERP-oplossingen)

via Microsoft Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365 combineert krachtige AI-tools met een geïntegreerd CRM- en ERP-platform voor end-to-end business management.

Van tools voor automatisering van verkoop tot geavanceerde analyses, verbindt Dynamics 365 teams, processen en gegevens voor naadloze klantinteracties. Met Microsoft Copilot profiteren gebruikers van contextuele AI-inzichten voor leadprioritering, opportunityoverzichten en automatisering van workflows.

Microsoft Dynamics 365 functies

AI-gebaseerde Copilot gebruiken om inzichten in natuurlijke taal te genereren, e-mails op te stellen en vergaderingen voor te bereiden

Automatiseer lead- en opportunitybeheer om uw verkoopproces te stroomlijnen

Integreer naadloos met Microsoft 365, Power Platform en Teams om samenwerking te centraliseren

Microsoft Dynamics 365 limieten

Scheiding van kernfuncties (verkoop, service, marketing) kan de invoering voor bepaalde organisaties bemoeilijken

Prijzen voor Microsoft Dynamics 365

Sales Professional: $65/maand per gebruiker

$65/maand per gebruiker Sales Enterprise: $105/maand per gebruiker

$105/maand per gebruiker Sales Premium: $150/maand per gebruiker

$150/maand per gebruiker Microsoft Relationships Sales: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van Microsoft Dynamics 365

G2: 3.8/5.0 (1.500+ beoordelingen)

3.8/5.0 (1.500+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

A makelaar die Microsoft 365 gebruikt zegt op G2,

Met de voltooide productsuite van Microsoft 365 kan ik mijn vastgoedactiviteiten beheren. Met Outlook kan ik mijn agenda, mijn contactpersonen en al mijn e-mails beheren. Er zijn veel addons in de Microsoft store waarmee ik Outlook kan aanpassen tot mijn beste CRM voor makelaars. Alles staat op één plek. En natuurlijk helpen Word, Formulieren en Excel me om mijn bedrijf te beheren met formulieren, brieven, grafieken, checklists en alles wat ik nodig heb om mijn bedrijf te runnen.

**Weet je dat? 71% van de kleine bedrijven vertrouwen op CRM-oplossingen in de cloud om de communicatie met klanten te stroomlijnen en verkooppijplijnen bij te houden.

8. Insightly CRM (oplossingen op maat voor groeiende bedrijven)

via Insightly Insightly CRM biedt een veelzijdig platform om klantgegevens te centraliseren, verkoopprocessen te stroomlijnen en diepere relaties met klanten te bevorderen.

Teams kunnen leads beheren, workflows automatiseren, gepersonaliseerde marketingcampagnes creëren en projecten bijhouden vanuit één intuïtieve interface.

De geavanceerde tools, zoals kennisbeheer, bijhouden van SLA's en segmentatie op ondernemingsniveau, maken het zeer geschikt voor groeiende organisaties in diverse sectoren.

Lichte beste functies

Leads beheren en bijhouden met een gecentraliseerde database om conversiepercentages te verhogen

Automatiseer werkstromen om repetitieve taken te elimineren en tijd vrij te maken voor strategisch werk

Maak geavanceerde rapportages en krijg toegang tot vooraf gebouwde dashboards voor datagestuurde beslissingen

Persoonlijke marketingcampagnes uitvoeren met A/B-tests en aanpasbare sjablonen voor e-mails

Lichte beperkingen

Lagere abonnementen beperken de toegang tot belangrijke functies zoals productbeheer, dat alleen beschikbaar is in het hogere abonnement

De interface met oranje thema mist aanpassingsopties, wat de brandingflexibiliteit beperkt

Lelijke prijzen

Plus: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Professioneel: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Enterprise: $99/maand per gebruiker

Lichte beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5.0 (900+ beoordelingen)

4.2/5.0 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.0/5.0 (650+ beoordelingen)

9. Nimble (Beste voor relatiegerichte CRM voor gestroomlijnde communicatie)

via Behendig Nimble is een relatiegericht CRM dat teams in staat stelt interacties met klanten te beheren en verkoopprocessen eenvoudig te verbeteren. Het kan naadloos worden geïntegreerd met Microsoft 365, Google Werkruimte en sociale platforms.

Nimble consolideert ook contactgegevens, houdt de communicatiegeschiedenis bij en automatiseert workflows. Het intuïtieve ontwerp stelt gebruikers in staat om contacten te verenigen en te verrijken terwijl het gepersonaliseerde outreach automatiseert.

De beste functies van Nimble

Consolideer klantinformatie met uniforme contactrecords verrijkt met sociale en zakelijke inzichten

E-mail sequenties en groepsberichten automatiseren voor gepersonaliseerd bereik op schaal

Werkstromen beheren met aanpasbare sjablonen voor het bijhouden van leads en dealbeheer

Genereer leads rechtstreeks vanaf uw website met behulp van ingebouwde webformulieren

Nauwkeurige limieten

Integratie met andere CRM-oplossingen zoals Salesforce of Microsoft Dynamics is beperkt, waardoor gegevensoverdracht moeilijk is

Niet-gerelateerde e-mails kunnen af en toe gekoppeld worden aan de verkeerde contactpersoon of werkstroom bij gedeelde e-mailadressen voor meerdere deals

Nauwe prijsstelling

Teams abonnement: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Business-abonnement : $26/maand per gebruiker

: $26/maand per gebruiker Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

Nauwkeurige beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5.0 (1.000+ beoordelingen)

4.5/5.0 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5.0 (1.800+ beoordelingen)

Over de transformatiemogelijkheden van Nimble gesproken, een gebruiker op G2 zegt,

Nimble CRM heeft de manier waarop ons team werkt volledig veranderd. Wat ik het leukste vind aan Nimble is de mogelijkheid om al onze klantgegevens naadloos te integreren in één intuïtief platform. Vroeger worstelden we met verspreide informatie over verschillende tools, maar Nimble brengt het allemaal samen, waardoor het gemakkelijk is om interacties bij te houden, leads te beheren en deals sneller dan ooit af te sluiten. De gebruikersinterface is ongelooflijk gebruiksvriendelijk, waardoor zelfs onze niet-technisch onderlegde leden van het team met minimale training aan de slag kunnen.

💡 Pro Tip: CRM-software is zo goed als uw strategie. Ontdek 10 door experts goedgekeurde CRM-strategieën om teams op één lijn te brengen en succes bij de klant te stimuleren.

10. Zendesk Sell (de beste voor eenvoudige CRM met eenduidige zichtbaarheid voor klanten)

via Zendesk verkopen Zendesk Sell is ontworpen om verkoopteams te helpen hun productiviteit te verhogen, pijplijnen effectief te beheren en een betere klantervaring te bieden. Het uniforme platform geeft teams een weergave van het volledige klanttraject, waarbij inzichten in verkoop en service worden gecombineerd.

Functies zoals geautomatiseerde instellingen voor taken, e-mail bijhouden en aanpasbare pijplijnen maken het organiseren van leads en het sluiten van deals eenvoudiger. Met geavanceerde analyses en prognoses kunnen teams datagestuurde beslissingen nemen om hun prestaties te optimaliseren.

Zendesk Sell beste functies

Verkoop pijplijnen aanpassen en bijhouden voor een betere zichtbaarheid van deals en leads

Automatiseer routinetaken zoals follow-ups, toewijzing van deals en planning van activiteiten

Verkrijg realtime inzichten met geavanceerde rapportage, analyses en prognosetools

Gegevens beheren met aangepaste velden, tags en filters om de CRM-software af te stemmen op uw business

Zendesk Sell limieten

Bugs in de sleutel functies, zoals het niet query'en van aangepaste velden en een gebroken functie voor het samenvoegen van leads, contactpersonen en deals

Problemen met toestemming waarbij gebruikers met beperkte rechten de taken van anderen kunnen bewerken, wat tot verwarring leidt

Zendesk Sell prijzen

Teams: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Groei: $55/maand per gebruiker

$55/maand per gebruiker Professioneel: $115/maand per gebruiker

$115/maand per gebruiker Enterprise: $169/maand per gebruiker

Zendesk Sell beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5.0 (400+ beoordelingen)

4.2/5.0 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5.0 (100+ beoordelingen)

🧠 Fun feit: Hoewel er veel discussie is over wie de CRM-software heeft uitgevonden, Robert en Kate Kestnbaum , die ACT (Automatisering van Contact Bijhouden) zijn begonnen, worden hier vaak voor gekroond!

11. SugarCRM (Beste voor aanpasbare CRM met geavanceerde automatisering)

via SugarCRM SugarCRM biedt CRM-software waarmee bedrijven volledige controle krijgen over hun klantgegevens en verkoopprocessen.

Gebruikers kunnen 360-graden klantprofielen creëren, waarbij activiteiten, geschiedenis en inzichten in één weergave worden geconsolideerd voor eenvoudigere besluitvorming.

De AI-gestuurde tools helpen bij het prioriteren van leads, het voorspellen van inkomsten en het begeleiden van verkopers met bruikbare inzichten. Teams kunnen aangepaste werkstromen ontwerpen, terugkerende taken zoals case management en e-mail follow-ups automatiseren en sentimentanalyse gebruiken om klantinteracties te meten.

De beste functies van SuikerCRM

Consolideer alle klantgegevens op één plek met 360-gradenweergaven van klanten voor een volledig begrip van je clients

Gebruik AI-gestuurde inzichten voor voorspellende analyses en begeleide verkoop om kansen effectief te prioriteren

Gebruik geavanceerde prognosetools om omzet- en verkooptrends te voorspellen voor betere, nauwkeurige abonnementen

SugarCRM limieten

Geen eenvoudige optie om verwijderde gegevens te herstellen in de standaard cloud editie

Backend aanpassen vereist kennis van programmeren en ingebouwde voorbeelden voor berekende velden zijn limiet

Prijzen voor SuikerCRM

Essentials: 19/maand per gebruiker (minimaal 3 gebruikers)

19/maand per gebruiker (minimaal 3 gebruikers) Standaard: 59/maand per gebruiker (minimaal 10 gebruikers)

59/maand per gebruiker (minimaal 10 gebruikers) Geavanceerd: 85/maand per gebruiker (minimaal 10 gebruikers)

85/maand per gebruiker (minimaal 10 gebruikers) Premier: 135/maand per gebruiker (minimaal 10 gebruikers)

SugarCRM beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5.0 (1.000+ beoordelingen)

3.9/5.0 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 3.8/5.0 (400+ beoordelingen)

A gebruiker over SugarCRM zegt,

Sterke en flexibele CRM-tool, niet alleen voor verkoop en verdeling. SugarCRM maakt een zeer goed beheer van uw verkoop- en distributieprocessen mogelijk, maar ook van andere processen zoals factuurprocessen dankzij de hoge flexibiliteit en de mogelijkheid tot aanpassing. Hierdoor is het mogelijk voor een beheerder om veel wijzigingen en aanpassingen aan te brengen, zodat er geen IT-consultant nodig is voor elke wijziging in het systeem.

⚡ Bonus tip: Uw verkooppijplijn beheren als een project? Leer beproefde strategieën om processen te stroomlijnen en uw verkoopteam op koers te houden. Leer hoe .

12. Apptivo CRM (Beste voor budgetvriendelijk, aanpasbaar CRM-systeem)

via CRM van Apptivo Apptivo CRM biedt een betaalbare en zeer aanpasbare oplossing, waardoor het perfect geschikt is voor bedrijven van elke grootte. Het ondersteunt geavanceerde verkoopautomatisering, marketing en relatiebeheer met tools voor leadbeheer, e-mailvolgorde en workflowautomatisering.

De schaalbaarheid van het platform, van kleine verkoopteams tot organisaties op Enterprise-niveau, wordt versterkt door functies zoals CPQ-tools (Configureer, Prijs en Offerte), beheer van meerdere pijplijnen en aangepaste branding.

Apptivo CRM beste functies

Beheer en monitor meerdere verkooppijplijnen tegelijk om sneller deals te sluiten

Stroomlijn communicatie en elimineer repetitieve taken met geautomatiseerde workflows

Gebruik sjablonen, reeksen en e-mail synchroniseren in twee richtingen om opens, kliks en follow-ups bij te houden

Genereer nauwkeurige offertes en beheer prijzen efficiënt met CPQ-tools

Apptivo CRM limieten

Beperkte geavanceerde rapportage mogelijkheden in lagere abonnementen

Sommige gebruikers melden af en toe een vertraging in de mobiele app

Apptivo CRM prijzen

Lite: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Premium: $30/maand per gebruiker

$30/maand per gebruiker Ultimate: $50/maand per gebruiker

$50/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Apptivo CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5.0 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5.0 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5.0 (2.000+ beoordelingen)

Centraliseer al uw klantgegevens met ClickUp

Kiezen voor een CRM-servicebedrijf het gaat niet alleen om functies en prijzen, maar ook om de afstemming op uw bedrijfsdoelen en de aanpasbaarheid aan de workflows van uw team. Bedenk hoe intuïtief je team het CRM-systeem kan gebruiken, hoe de klantenservice is en hoe schaalbaar het is.

Bij het onderzoeken van deze factoren springt ClickUp eruit met zijn alles-in-één projectmanagement- en CRM-platform, dat ongeëvenaarde flexibiliteit en een zeer aanpasbare interface biedt.

De naadloze integratiemogelijkheden en automatiseringstools zorgen ervoor dat u relaties beheert en tegelijkertijd bruikbare inzichten verkrijgt die groei stimuleren.

Wacht niet langer- Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en transformeer de manier waarop u uw verkoop- en klantrelaties beheert!