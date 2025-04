10 Beste Project Intake Software voor efficiënte werkstroom

Naarmate organisaties groeien, verwerken ze steeds meer aanvragen voor projecten. Het bepalen van de drempels voor projectvoorstellen is echter cruciaal voor een succesvol intakeproces.

Zonder een gestructureerde aanpak kan de intake van projecten leiden tot miscommunicatie, gemiste deadlines en het mislukken van projecten. Uit een onderzoek blijkt dat 54% van de werknemers vindt dat hun totale werklast de belangrijkste oorzaak van stress is.

Dit is waar project intake software onmisbaar wordt. Deze tools stroomlijnen het intakeproces voor projecten en zorgen ervoor dat elk verzoek wordt geëvalueerd, geprioriteerd en bijgehouden.

In deze gids bekijken we de top 10 tools die je kunnen helpen bij het efficiënt beheren van het project intakeproces.

Wat moet u zoeken in software voor projectintake?

Als je een tool kiest om projectaanvragen te beheren, zoek er dan een die de productiviteit van je team verbetert en die je helpt om een standaard werkintake-proces te creëren.

Deze functies helpen je om tools te vinden die aansluiten bij de strategische doelen van je organisatie:

Aanpasbare formulieren voor projectintake: Met de software moet het mogelijk zijn om formulieren voor projectaanvragen kunt maken die zijn aangepast aan de behoeften van uw team. Dit zorgt ervoor dat elke projectaanvraag van begin tot eind alle noodzakelijke details bevat

Met de software moet het mogelijk zijn om formulieren voor projectaanvragen kunt maken die zijn aangepast aan de behoeften van uw team. Dit zorgt ervoor dat elke projectaanvraag van begin tot eind alle noodzakelijke details bevat Workflow automatisering: Automatisering bespaart tijd door goedgekeurde projectaanvragen direct om te zetten in uitvoerbare Taken of projecten, waardoor er minder handmatige inspanning nodig is

Automatisering bespaart tijd door goedgekeurde projectaanvragen direct om te zetten in uitvoerbare Taken of projecten, waardoor er minder handmatige inspanning nodig is Samenwerkingstools: Samenwerking is essentieel tijdens het proces van projectintake en -aanvraag. Zoek naar tools die real-time discussies tussen de sleutel belanghebbenden vergemakkelijken, inclusief deelopties voor commentaar en documenten

Samenwerking is essentieel tijdens het proces van projectintake en -aanvraag. Zoek naar tools die real-time discussies tussen de sleutel belanghebbenden vergemakkelijken, inclusief deelopties voor commentaar en documenten Realtime bijhouden: Dashboards en functies voor rapportage helpen bij het verkrijgen van sleutelinformatie over uw portfolio van projecten. Dit helpt u de voortgang van alle aanvragen te bewaken en weloverwogen beslissingen te nemen

Dashboards en functies voor rapportage helpen bij het verkrijgen van sleutelinformatie over uw portfolio van projecten. Dit helpt u de voortgang van alle aanvragen te bewaken en weloverwogen beslissingen te nemen Integratiemogelijkheden: De mogelijkheid om naadloos te integreren met andere tools zoals CRM's, software voor projectmanagement communicatie-apps of software voor taakbeheer zorgt voor soepele workflows in uw hele technologiestapel

De mogelijkheid om naadloos te integreren met andere tools zoals CRM's, software voor projectmanagement communicatie-apps of software voor taakbeheer zorgt voor soepele workflows in uw hele technologiestapel Schaalbaarheid: Kies schaalbare software om tegemoet te komen aan uw groeiende eisen op het gebied van projectmanagement en om het proces van werkintake naadloos te beheren

💡 Pro Tip: Om uw project intakeproces te vereenvoudigen test de gratis abonnementen of proefversies van de software om er zeker van te zijn dat het aansluit bij de werkstroom van je team. Zorg ervoor dat het eenvoudig in te stellen en te gebruiken is, zodat je team het snel kan gebruiken.

De 10 beste software voor projectintake

Om je te helpen de beste optie te kiezen, hebben we een lijst samengesteld met de 10 beste tools voor het afhandelen van je standaard intakeproces. Deze tools voorzien in verschillende behoeften gedurende de levenscyclus van projectmanagement zodat er een perfecte pasvorm is voor elk team.

Laten we eens kijken naar de beste tools om je te helpen bij het afhandelen van nieuwe projectaanvragen!

1. ClickUp (het beste voor uitgebreid en aanpasbaar projectmanagement)

ClickUp is een ideale optie voor bedrijven die behoefte hebben aan een tool voor projectportfoliomanagement die het projectintakeproces afhandelt.

Deze uitgebreide projectmanagement en productiviteitsplatform biedt een intuïtieve interface die het proces van werkintake vereenvoudigt en je helpt voorstellen van hoge kwaliteit te sturen.

ClickUp Formulier Weergave

Het project intakeproces automatiseren met ClickUp Formulier Weergave om alle vereiste projectgegevens gemakkelijk vast te leggen

Gebruik ClickUp Formulier Weergave kunt u reacties vastleggen en werk onmiddellijk naar de juiste teams routeren, wat bijdraagt aan een gestandaardiseerd intakeproces.

Wilt u een stap verder gaan? Pas de formulieren aan uw specifieke eisen aan. Zo kunt u alle essentiële projectgegevens vastleggen, van informatie over de client en de reikwijdte van het project tot budget en tijdlijnen.

Bovendien kunt u ze integreren in uw bestaande werkstromen, zodat u naadloos gegevens kunt verzamelen en minder gegevens handmatig hoeft in te voeren voor uw werkaanvragen.

ClickUp Projectmanagement

beheer projecttaken door ze aan de juiste belanghebbenden toe te wijzen en gedetailleerde informatie op te nemen met ClickUp-taakbeheer_

Naast het aanmaken van formulieren blinkt ClickUp uit in het automatiseren van sleutelaspecten van het projectintake-proces. Gebruik ClickUp Projectmanagement functies, verbind al uw werkstromen, documenten, dashboards en meer op een centrale locatie en definieer alle processtappen.

Of u nu leiding geeft aan een klein team of aan een grote organisatie, de schaalbaarheid van ClickUp en Tijdsregistratie functie garandeert dat je werk efficiënt blijft.

ClickUp chatten

Aantekeningen delen, samenwerken met uw teamleden en zorgen voor snelle en gemakkelijke communicatie met behulp van ClickUp Chat ClickUp chatten heeft een revolutie teweeggebracht in de samenwerking tussen onze teams door communicatie en projectmanagement te integreren, waardoor we niet langer meerdere tools nodig hebben.

U kunt chatten gebruiken om:

Gesprekken automatisch koppelen aan de juiste Taken en documenten in ClickUp voor voltooien van de context

Direct vanuit chatberichten met één klik taken aanmaken en deze toewijzen aan relevante teamleden met de FollowUps™ Functie

Onverwachte audio- en videogesprekken voeren en uw scherm delen met uw team met behulp van de functie SyncUps om vragen en problemen in realtime te verduidelijken

De beste functies van ClickUp

Trigger geautomatiseerde acties, zoals het toewijzen van taken, het versturen van notificaties en het bijwerken van statussen, om het intakeproces van projecten te stroomlijnen met ClickUp automatiseringen Plan en beheer planningen nauwkeurig met de native ClickUp Tijdsregistratie app die u zelfs kunt gebruiken vanuit de extensie voor Chrome

Bijhouden en benchmarken van project status met rijke en interactieve ClickUp Dashboards die u naar behoefte kunt aanpassen en delen met belanghebbenden

Gebruik ClickUp Brein om uw volledige digitale infrastructuur te verbinden - van mensen tot taken tot documenten binnen ClickUp en zelfs alle verbonden apps

Verbind ClickUp met essentiële bedrijfsapplicaties, zoals CRM's, marketingplatforms en communicatietools, om de algehele efficiëntie te verbeteren

Gebruik geavanceerde rapportage en analytische dashboards in ClickUp Portfolios om de sleutelcijfers bij te houden, knelpunten te identificeren en inzicht te krijgen in het proces van werkinname

Beperkingen van ClickUp

De uitgebreide functieset kan verwarrend zijn voor beginners

Prijzen voor ClickUp

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

Gebruikers roemen ClickUp om zijn intuïtieve taakbeheer, naadloze aanpassing en vermogen om complexe workflows te verwerken. Dit maakt de tool ideaal voor het afhandelen van het aanvraagproces van uw bedrijf!

Formulieren en goedkeuringsprocessen zijn zeer eenvoudig te implementeren en maken het verwerken van aanvragen tussen afdelingen veel eenvoudiger, wat tijd bespaart.

Tyler Guthrie, Directeur Inkomstenbeheer, Pulse voor Thuiszorg

2. Asana (het beste voor agile teams en visuele werkstromen)

via Asana De volgende op onze lijst is Asana, een populaire tool voor projectmanagement die bekend staat om zijn intuïtieve interface en focus op visuele workflows. Hoewel Asana niet specifiek is ontworpen als software voor projectintake, biedt het functies die de intakeprocessen voor projecten stroomlijnen, met name voor teams die in een agile omgeving werken.

Het organiseert taken, houdt de voortgang van projecten bij en onderhoudt een duidelijke communicatielijn tussen de leden van het team. Het splitst inkomende projectaanvragen op in beheersbare Taken en helpt zo de druk op uw projectmanager of besluitvormers te verlichten.

De beste functies van Asana

Intakeformulieren implementeren om projectinformatie van clients en belanghebbenden vast te leggen

Gebruik Kanban-borden, Gantt grafieken en andere visuele hulpmiddelen om de voortgang van projecten bij te houden en knelpunten te identificeren

Integreer met andere populaire zakelijke toepassingen, zoals Slack en Microsoft Teams, om een duidelijke werkstroom te creëren

De beperkingen van Asana

De functies van Asana voor het opnemen van projecten zijn niet zo uitgebreid

De prijs stijgt met elke nieuwe gebruiker, waardoor het duur is voor grotere teams

De prijzen van Asana

Personal: Free forever

Free forever Starters : $10,99/maand per gebruiker

: $10,99/maand per gebruiker Geavanceerd: $24,99/maand per gebruiker

Beoordelingen en beoordelingen van Asana

G2: 4.4/5 (10.000+ beoordelingen)

4.4/5 (10.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (13.000+ beoordelingen) Gebruikers houden van Asana vanwege de transparantie en omdat ze interne projecten kunnen afhandelen met tijdsregistratie en duidelijke communicatie.

_Asana heeft onze organisatie geholpen efficiënter en productiever met onze tijd om te gaan. We besteden minder tijd aan het zoeken naar dingen omdat we het hebben georganiseerd in projecten voor elk van onze teams. Met de functie voor deadlines kunnen we bijhouden wat er moet gebeuren. We hebben ook meer zichtbaarheid in waar onze Teams mee bezig zijn, hoe het werk vordert en wanneer we moeten stappen om iets naar de eindstreep te helpen

3. Workamajig (Beste voor creatieve bureaus en marketingteams)

via Werkamajig Workamajig is een uitgebreid platform voor workflow automatisering voor creatieve bureaus en marketing teams. Het biedt functies voor het beheren van uw projectlevenscyclus, van de eerste intake van de client tot de uitvoering van het project, facturatie en projectmanagement.

Wat Workamajig onderscheidt is de focus op de unieke behoeften van creatieve teams. Het biedt duidelijk zichtbaarheid in het gehele project intakeproces voor bureaus die met meerdere client projecten werken. Dit maakt het gemakkelijk om financiën te beheren, informatie te verzamelen, taken toe te wijzen en nog veel meer.

De beste functies van Workamajig

Aangepaste formulieren voor projectintake maken om noodzakelijke informatie van clients te verzamelen

Taken aanmaken, middelen toewijzen en statusupdates versturen automatiseren om de efficiëntie te verbeteren

Snel aangepaste voorstellen en contracten genereren voor clients om het aanmaken van projectvoorstellen te vereenvoudigen

Workamajig limieten

Workamajig richt zich op creatieve bureaus en marketing teams, waardoor het gebruik in andere industrieën beperkt is

Steilere leercurve in vergelijking met gebruikersvriendelijke tools voor projectmanagement

Prijzen van Workamajig

In-house : $39/maand per gebruiker (20+ gebruikers)

: $39/maand per gebruiker (20+ gebruikers) Bureau : $39/maand per gebruiker (20+ gebruikers)

: $39/maand per gebruiker (20+ gebruikers) Enterprise: Aangepaste prijzen

Workamajig beoordelingen en recensies

G2: 3.8/5 (280 beoordelingen)

3.8/5 (280 beoordelingen) Capterra: 3.7/5 (300+ beoordelingen) Gebruikers houden van de intuïtieve interface van Workamajig en de mogelijkheid om verschillende query's van klanten te verwerken.

Ik vind het geweldig dat Workamajig vele aangepaste opties biedt voor installatie en rapportage van projecten. Ik kom zelden obstakels tegen in het systeem als het gaat om werkstromen. De klantenservice is onberispelijk; ik heb wat voelt als honderden e-mails met vragen gestuurd en ze reageren altijd snel en gracieus._

Volgens onderzoek door ClickUp zonder een eenduidig systeem voor het vastleggen van beslissingen, kunnen belangrijke inzichten die u nodig hebt, verloren gaan in communicatiekanalen zoals chatten, e-mails of spreadsheets. Met ClickUp kunt u gesprekken direct omzetten in bruikbare Taken voor al uw taken, chats en documenten, zodat er niets tussen de mazen van het net valt.

4. Wrike (het beste voor grote ondernemingen en schaalbare werkstromen)

via Wrike Wrike is krachtige software voor projectintake, ontworpen met het oog op schaalbaarheid. Het beheert het projectintakeproces om efficiënt projectaanvragen vast te leggen, te prioriteren en uit te voeren.

De intuïtieve interface en automatiseringsmogelijkheden passen zich aan de veranderende behoeften van groeiende teams aan en helpen u uw organisatorische doelen te bereiken in een concurrerend landschap.

Of u nu een enkel project of een hele portfolio beheert, het biedt de zichtbaarheid en controle die nodig zijn om efficiënt resultaten te leveren.

Wrike beste functies

Ontwerp een aangepast formulier voor projectintake om de benodigde projectinformatie van clients en belanghebbenden vast te leggen

Volg de voortgang van het project in real-time voor inzicht in de prestaties van het project

Integreer naadloos met meer dan 400 apps, waaronder Slack, Google Drive en Salesforce

Wrike beperkingen

Complexe navigatie en configuratie

Het is duur, vooral voor grote teams, waardoor het een minder kosteneffectieve optie is

Wrike prijzen

Gratis

Team: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Business : $24,80/maand per gebruiker

: $24,80/maand per gebruiker Enterprise : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Pinnacle: Aangepaste prijzen

Wrike beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (3.700+ beoordelingen)

4.2/5 (3.700+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2.700+ beoordelingen)

5. Smartsheet (het beste voor gegevensgestuurd projectmanagement en rapportage)

via Smartsheet Smartsheet is een krachtige tool voor projectmanagement die de flexibiliteit van spreadsheets combineert voor het projectintakeproces. Zo kunt u een aangepast formulier voor projectintake maken binnen de spreadsheetachtige interface.

Met deze tool kun je de voortgang bijhouden en zorgen voor accountability. Het wordt veel gebruikt door teams in IT, marketing en productie om complexe projectaanvragen te beheren voor een gezond projectmanagement portfolio.

De beste functies van Smartsheet

Projectaanvragen vastleggen en voortgang bijhouden met een vertrouwde spreadsheetachtige interface

Beheer het intakeproces met functies voor het automatiseren van de verdeling van werk en het evalueren van aanvragen

Gebruik functies zoals realtime bewerking, opmerkingen en @mentions om het intakeproces te vereenvoudigen

De beperkingen van Smartsheet

De op spreadsheets gebaseerde interface is niet altijd even intuïtief, vooral als het gaat om complex projectmanagement

Er is geen gratis abonnement en zelfs het basisabonnement kost veel geld

Prijzen voor Smartsheet

Pro : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Business : $24/maand per gebruiker

: $24/maand per gebruiker Enterprise : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Geavanceerd werkbeheer: Aangepaste prijzen

Smartsheet beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (18.000+ beoordelingen)

4.4/5 (18.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

6. Adobe Workfront (het beste voor grootschalige projecten en samenwerking op ondernemingsniveau)

via Adobe-werkomgeving Adobe Workfront is een uitgebreid platform voor werkbeheer op ondernemingsniveau. De speciale project intakemodule stroomlijnt het vastleggen van projectaanvragen, het verzamelen van vereisten en het verkrijgen van goedkeuringen.

Het beste aan deze Adobe tool is dat je aangepaste formulieren kunt maken om alle benodigde projectinformatie vast te leggen, inclusief klantgegevens, projectomvang, budget en tijdlijnen.

De beste functies van Adobe Workfront

Intakeformulieren ontwerpen en gebruiken om alle benodigde projectinformatie van clients en belanghebbenden vast te leggen

Verwerk grootschalige externe en interne projecten en vereenvoudig projectmanagement

Integreer uw werk intakeproces met Adobe Creative Cloud en andere Clouds tools voor ondernemingen Beperkingen van Adobe Workfront

Complex en functierijk platform met een steile leercurve voor nieuwe gebruikers

Duur in vergelijking met vergelijkbare producten

Prijzen van Adobe Workfront

Selecteer : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Prime : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen **Ultimate Aangepaste prijzen

Adobe Workfront beoordelingen en recensies

G2: NA

NA Capterra: 4.4/5 (1.400+ beoordelingen) Gebruikers vinden het geweldig hoe uitgebreid de Adobe-tool is en hoe ze de stappen van het intakeproces voor hun projecten kunnen afhandelen.

De uitgebreide toolset van Workfront is fantastisch. Het resultaat is dat we projecten en documenten op één gemakkelijk toegankelijke plaats kunnen bijhouden, perfect voor audits en andere archiveringsdoeleinden.

7. ProjectManager (Beste voor gebruikersvriendelijke interface en gebruiksgemak)

via Projectmanager ProjectManager is een gebruiksvriendelijke tool voor projectmanagement, ontworpen om projectaanvragen te stroomlijnen voor teams, met name de projectmanager en leidinggevende teams. Gebouwd om agile methodologieën te ondersteunen, biedt het een intuïtieve interface voor het efficiënt plannen, bijhouden en beheren van werkintake. Functies zoals geautomatiseerde formulieren voor projectintake, projecten bijhouden en realtime voortgangsupdates maken het beheren van projecten van begin tot voltooiing eenvoudig.

De beste functies van ProjectManager

Maak een gedetailleerd formulier voor projectintake om alle benodigde projectinformatie vast te leggen

Bewaak de voortgang van projecten in realtime met interactieve Gantt grafieken, Kanban-borden en andere visuele hulpmiddelen

Gebruik gedetailleerde projectrapportages voor resource- en capaciteitsabonnementen

Integreer uw informatie eenvoudig met CRM en tools voor projectplanning zoals Trello, JIRA en meer

De beperkingen van ProjectManager

De functionaliteit kan beperkt zijn in vergelijking met sommige platforms op ondernemingsniveau

De rapportage- en analysemogelijkheden zijn niet zo geavanceerd

Prijzen voor ProjectManager

Teams : $16/gebruiker per maand

: $16/gebruiker per maand Business : $28/gebruiker per maand

: $28/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

ProjectManager beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (90+ beoordelingen)

4.4/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (300+ beoordelingen)

8. Acuity PPM (Beste voor portfoliomanagement en middelentoewijzing)

via Acuïteit PPM Acuity PPM is een uitgebreide oplossing voor portfoliobeheer die u helpt uw proces voor projectintake te verbeteren. Hoewel het niet gebouwd is om projectaanvragen te behandelen, verbetert het wel het projectportfoliomanagement (PPM) en zorgt het ervoor dat teams een duidelijke weergave van hun proces hebben.

Met krachtige analyses, mogelijkheden voor resourcemanagement en integratiefuncties stroomlijnt Acuity het intakeproces en helpt het je bij het prioriteren van de meest waardevolle projecten.

De beste functies van Acuity PPM

Evalueer en prioriteer projectaanvragen op basis van hun afstemming op strategische waarde en huidige status

Middelen toewijzen aan het project portfolio om de ROI te maximaliseren en risico's te minimaliseren

Belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) bewaken en inzichtelijke rapportages genereren om verbeterpunten te identificeren

De limieten van Acuity PPM

Gespecialiseerde oplossing voor portfoliomanagement, die voor sommige organisaties overkill kan zijn

Alleen ideaal als de geavanceerde functies overeenkomen met uw strategische prioriteiten

Acuity PPM prijzen

PPM Starter : $750 per maand (5 betaalde licenties)

: $750 per maand (5 betaalde licenties) PPM Essentials : $1050 per maand (5 betaalde licenties)

: $1050 per maand (5 betaalde licenties) PPM Plus : $1500 per maand (5 betaalde licenties)

: $1500 per maand (5 betaalde licenties) PPM Enterprise: Aangepaste prijzen

Acuity PPM beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (9.000+ beoordelingen)

4,7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

9. BrightWork (Beste voor Microsoft 365 integratie en gestroomlijnde werkstromen)

via BrightWork BrightWork is een platform voor projectmanagement en automatisering van werkstromen dat naadloos integreert met Microsoft 365. Dit maakt het een populaire keuze voor organisaties die sterk afhankelijk zijn van Microsoft tools.

Met een gestroomlijnde aanpak voor werkintake kunnen gebruikers projectaanvragen vastleggen en workflows beheren binnen de vertrouwde Microsoft-omgeving. Het kan ook worden gebruikt om aangepaste formulieren te maken om projectaanvragen vast te leggen, inclusief details zoals klantinformatie, projectomvang, tijdlijnen en budget.

BrightWork beste functies

Integreert naadloos met andere Microsoft 365-toepassingen, zoals Outlook, Teams en SharePoint

Gebruik aanpasbare sjablonen om een gedetailleerd formulier voor projectintake te maken om informatie over belanghebbenden vast te leggen

Stroomlijn goedkeuringsworkflows door de voortgang van projecten in realtime te bewaken met interactieve dashboards en rapportages

Beperkingen van BrightWork

Gelimiteerd tot organisaties die Microsoft 365 al gebruiken

Het platform is niet rijk aan functies

Prijzen van BrightWork

Project : Free Forever

: Free Forever Teams : $14/gebruiker per maand (20-50 gebruikers)

: $14/gebruiker per maand (20-50 gebruikers) Groepen : $12/gebruiker per maand (51-100 gebruikers)

: $12/gebruiker per maand (51-100 gebruikers) Afdelingen : $10/gebruiker per maand (101-250 gebruikers)

: $10/gebruiker per maand (101-250 gebruikers) Divisies : $8/gebruiker per maand (251-500 gebruikers)

: $8/gebruiker per maand (251-500 gebruikers) Organisaties: $6/gebruiker per maand (501-1000 gebruikers)

BrightWork beoordelingen en recensies

G2: NA

NA Capterra: NA

Project managers geweldig hoe het platform helpt om project- en portfoliomanagement eenvoudig te maken.

De functies van het BrightWork product maken ons project- en portfoliomanagement eenvoudiger en succesvoller. Als manager van onze PMO kan ik snel beslissen welke projecten worden goedgekeurd en welke worden afgewezen. Met behulp van hun OTB projectmanagement sjablonen kunnen we beginnen met de juiste hoeveelheid projectmanagement voor het betreffende project en team._

10. Planview (Beste voor complexe projecten en portfolio management op enterprise niveau)

via Planview Planview is een uitgebreide portfoliobeheeroplossing op ondernemingsniveau met robuuste functies voor het beheer van complexe projecten en portfolio's.

Het biedt een speciale module voor projectintake, waarmee organisaties aanvragen kunnen vastleggen, voorstellen kunnen evalueren en initiatieven kunnen prioriteren op basis van strategische doelstellingen. Dit is met name geschikt voor organisaties die zichtbaarheid nodig hebben in de toewijzing van middelen en de prioritering van projecten op schaal.

De beste functies van Planview

Projectvoorstellen evalueren en prioriteren op basis van hun afstemming op de doelen van de organisatie

Middelen effectief toewijzen binnen het portfolio van projecten om de ROI te maximaliseren en risico's te minimaliseren

Omgaan met grootschalige projecten met veel afhankelijkheid en complexe workflows

Planview limieten

Te veel functies leiden tot complexiteit en hogere kosten

Planview prijzen

Neem contact op met verkoop voor prijzen

Planoverzicht beoordelingen en recensies

G2: NA

NA Capterra: NA Gebruikers vinden het geweldig hoe gemakkelijk het is om tijdlijnen van projecten bij te houden met het platform en hoe snel ze elke dag hun projecten kunnen uitvoeren.

_Dit is een geweldige software voor projectmanagement die tijdlijnen en organisatie van projecten creëert en beheert. Het stelt ons in staat om eenvoudig uren van projecttaken en -activiteiten en tijd op deadlines bij te houden. Het stemt projecten goed op elkaar af en biedt hulpmiddelen om elk project dag voor dag uit te voeren. Het is gemakkelijk toegankelijk vanaf elke locatie

Stroomlijn uw project intakeproces met ClickUp

Een goed gestructureerd projectintake proces is de basis van succesvol projectmanagement. Na het verkennen van de beste project intake software opties, is het duidelijk dat de juiste tool het verschil maakt in het optimaliseren van efficiëntie en het afstemmen van projecten op strategische doelen.

ClickUp is de ideale oplossing voor bedrijven die hun werk intakeproces willen vereenvoudigen en verbeteren.

Of u nu projectaanvragen moet beheren, werk moet prioriteren, projecten moet bijhouden of de samenwerking moet stimuleren, ClickUp stelt uw organisatie in staat om het proces te stroomlijnen.

Klaar om de intake van uw projecten naar een hoger niveau te tillen? Probeer ClickUp vandaag nog uit en ervaar hoe een krachtige project intake oplossing uw succes stimuleert!