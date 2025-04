Top 10 Timeular Alternatieven voor 2025

Tijd is geld. Maar bijhouden met behulp van de juiste technieken is een heel ander spel.

Een rapport geeft aan dat 35% van de eigenaren van bedrijven zegt dat slecht tijdbeheer een productiviteitsblokker is. Deze tijdverspilling leidt tot verloren uren, gemiste kansen en een gefrustreerd team. Hulpmiddelen voor tijdbeheer zoals Timeular zijn crucialer dan ooit om teams op schema te houden en bedrijven beter te laten draaien. Sommige gebruikers hebben echter problemen met de tool gemeld, zoals onnauwkeurig bijhouden, een buggy interface en dure abonnementen.

Als dat bij jou het geval is, kun je terecht bij deze blogpost. We hebben een lijst samengesteld met 10 topalternatieven voor Timeular, voltooid met hun belangrijkste functies, voor- en nadelen, prijzen en beoordelingen van echte gebruikers. Laten we eens kijken wat de beste tools voor tijdsregistratie zijn!

Overzicht van 60 seconden

Hier zijn de beste Timeular alternatieven waaruit je kunt kiezen:

ClickUp: Het beste voor uitgebreid tijd- en productiviteitsbeheer Clockify: Het beste voor nauwkeurige tijdsregistratie tegen betaalbare kosten Tijdig: Het beste voor geautomatiseerde tijdsregistratie Quickbooks Time: het beste voor mobiele tijdsregistratie RescueTime: het beste voor productiviteitsanalyse Toggl Track: Het beste voor freelancers en startups Everhour: Het beste voor projectbudgettering Hubstaff: Het beste voor gedetailleerde tijds- en activiteitenmonitoring van werknemers Jibble: Beste voor nieuwkomers op zoek naar een gratis oplossing Harvest: Het beste voor vereenvoudigde facturering en facturering

Wat moet u zoeken in een Timeular-alternatief?

Als je op zoek bent naar het beste alternatief voor Timeular, probeer er dan een te kiezen die de volgende sleutel functies heeft:

Eenvoudige timer bediening: Zoek een tool voor tijdsregistratie met snelle en eenvoudige bediening, zoals sneltoetsen of widgets

Zoek een tool voor tijdsregistratie met snelle en eenvoudige bediening, zoals sneltoetsen of widgets Automatische tijdregistratie: Zorg ervoor dat uw alternatief rustig op de achtergrond draait en zowel werk- als inactieve uren registreert. Door dit proces te automatiseren worden fouten geminimaliseerd en blijven uw urenregistraties nauwkeurig

Zorg ervoor dat uw alternatief rustig op de achtergrond draait en zowel werk- als inactieve uren registreert. Door dit proces te automatiseren worden fouten geminimaliseerd en blijven uw urenregistraties nauwkeurig Project- en projectmanagement: Zoek naar een Timeular-alternatief waarmee u tijd kunt invoeren per project, client en taak, terwijl u deze direct vanaf hetzelfde platform beheert

Zoek naar een Timeular-alternatief waarmee u tijd kunt invoeren per project, client en taak, terwijl u deze direct vanaf hetzelfde platform beheert Aangepast dashboard in realtime: Gebruik een dashboard om een snelle momentopname te krijgen van de huidige tijdsregistratie, actieve timers en uw dagelijkse of wekelijkse voortgang

Gebruik een dashboard om een snelle momentopname te krijgen van de huidige tijdsregistratie, actieve timers en uw dagelijkse of wekelijkse voortgang Platformonafhankelijke toegankelijkheid: Kies voor een Timeular-alternatief waarmee uw werknemers hun tijd overal kunnen bijhouden - een die probleemloos werkt op desktop, web en mobiel, met offline ondersteuning en automatische synchronisatie

Kies voor een Timeular-alternatief waarmee uw werknemers hun tijd overal kunnen bijhouden - een die probleemloos werkt op desktop, web en mobiel, met offline ondersteuning en automatische synchronisatie Uitgebreide rapportage en analyses: Zoek naar een ideaal alternatief waarmee u gedetailleerde en aanpasbare rapporten kunt maken over hoe tijd wordt besteed aan projecten, trends in productiviteit en factureerbare uren

Zoek naar een ideaal alternatief waarmee u gedetailleerde en aanpasbare rapporten kunt maken over hoe tijd wordt besteed aan projecten, trends in productiviteit en factureerbare uren Krachtige integraties: Zorg ervoor dat uw Timeular-alternatief naadloos integreert met de platforms waar uw bedrijf al van afhankelijk is, zodat u probleemloos verbinding kunt maken met verschillende tools van derden

Top 10 Timeular alternatieven

Met deze functies zijn hier de 10 beste Timeular alternatieven om te verkennen.

1. ClickUp (het beste voor uitgebreid tijd- en productiviteitsbeheer)

Combineer tijdsregistratie met projectmanagement met ClickUp en blijf op de hoogte van uw tijdsregistraties en projecten op één platform ClickUp is meer dan alleen krachtige software voor projectmanagement. Het is de alles app voor werk. ClickUp's tijdbeheer en productiviteitscontrole functie voegt een extra dimensie toe aan uw werkstroom en geeft u een volledige momentopname van uw bedrijf. Houd uw tijd rechtstreeks bij op uw taken of integreer met populaire apps voor timers.

Wil je zien hoe productief je bent geweest of welke Taken je uren opslokken? Open een Urenregistratie weergave op je projecten om te zien waar je team mee bezig is geweest.

Nog beter, al deze tools zijn gemakkelijk te integreren met je taken en projecten. Neem blokkeren van tijd voorbeeld. In plaats van te jongleren met afzonderlijke tools, kunt u binnen ClickUp tijd blokken in uw kalender en deze blokken onmiddellijk omzetten in Taken.

Zo blijven uw planning en takenlijst perfect gesynchroniseerd zonder extra moeite.

ClickUp Project tijdsregistratie

Stel tijdsinschattingen in met de ClickUp-functies voor het bijhouden van projecttijden en kom te weten hoeveel tijd aan projecten en taken is besteed

Klaar om te beginnen met het monitoren van uw activiteiten? ClickUp's tijdsregistratie voor projecten functie kunt u tijdsinschattingen instellen, de werkelijk bestede tijd aan taken en subtaken bijhouden en de twee vergelijken. Dit geeft u een duidelijke weergave van hoe goed uw tijdsinschattingen overeenkomen met de realiteit op zowel taak- als projectniveau.

ClickUp Brain

Als u nog een stap verder wilt gaan in uw tijdbeheer, is er ClickUp's ingebouwde assistent met AI, ClickUp Brein kan uw werkdag maximaliseren en u veranderen in een efficiëntie ninja!

Concentreer u op wat belangrijk is met ClickUp Brain, dat uw agenda voor u bepaalt

Laat AI u op tijd gebaseerde herinneringen sturen en u vertellen op welke taken u zich hierna moet concentreren. Dit verhoogt uw productiviteit en helpt u zich te concentreren op de juiste taken op het juiste moment.

Beheer uw tijd en productiviteit efficiënt door een weergave in vogelvlucht te krijgen met behulp van ClickUp's Tijdlijnweergave

Als u een stapje terug moet doen en naar het grotere geheel moet kijken in plaats van naar de details, ClickUp weergaven is de beste manier.

Schakel over naar de Tijdlijn weergave om uw bijgehouden gegevens naast de voortgang van het project te volgen. U kunt zien hoe uw tijdsregistratie overeenkomt met mijlpalen, deadlines en afhankelijkheid van het project - inzichten die standalone tijdregistrators niet kunnen bieden.

ClickUp sjablonen

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-151.png ClickUp Tijdmanagement sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-205471245&department=personal-use Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

We weten dat vanaf nul beginnen een intimiderende gedachte kan zijn. Daarom hebben we een rijke bibliotheek samengesteld van kant-en-klare, volledig aanpasbare sjablonen voor tijdmanagement om je op weg te helpen!

Bijvoorbeeld de ClickUp Tijdmanagement sjabloon is een must-have voor professionals die omgaan met talloze dagelijkse verantwoordelijkheden. Eenmaal Klaar kun je je Taken in statussen zoals Nog te doen, In uitvoering en Voltooid zetten. Het voorziet je ook van aangepaste velden voor prioriteiten, deadlines en tijdsinschattingen.

Heb je een eenvoudigere manier nodig om je tijd en productiviteit bij te houden? De ClickUp Persoonlijk Tijdmanagement Sjabloon is het proberen waard. Het helpt u productief te blijven door de manier waarop u uw voortgang grafiekt en uw taken beheert te verbeteren. Met weergaven zoals Takenlijst en Deadlines houdt het u gefocust op wat het belangrijkst is en vermindert het stress door een betere tijdsorganisatie.

ClickUp beste functies

Neem tijd op vanaf uw desktop, mobiele app of extensie in uw browser en koppel het aan ClickUp-taak Voeg handmatig tijd in het verleden toe of pas deze aan door een datumbereik in te stellen of bestaande invoer te bewerken

Aan invoer aantekeningen toevoegen om het werk te beschrijven dat u voor het team en de client hebt gedaan

Gebruik labels op Taken om uren eenvoudig te organiseren en te filteren

Factureerbare en niet-factureerbare tijd effectief bijhouden en factureren wordt een fluitje van een cent

ClickUp limieten

Bepaalde weergaven van ClickUp, zoals Formulieren, zijn niet beschikbaar op de mobiele apps

Een hoog niveau van aanpassingen kan enigszins overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.900+ beoordelingen)

4.7/5 (9.900+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.300+ beoordelingen)

Ik had een projectmanagementsysteem nodig om de taken van mijn eigen clients en die van mijn team van freelancers te coördineren. Ik heb een aantal andere oplossingen geprobeerd en geen enkele bood de combinatie van flexibiliteit en tijdsregistratie. Tijdregistratie was de sleutel omdat ik als bedrijf met een uurtarief een tijdsregistratie nodig had die geïntegreerd was in mijn projectmanagementsysteem om te voorkomen dat ik elke maand twee verschillende systemen moest samenvoegen om facturen te maken. ClickUp loste de tijdsregistratie voor mij op en bood een enorme flexibiliteit waarmee ik mijn clients, projecten en taken kon structureren op een manier die zeer bevorderlijk was voor hoe ik werk en projecten beheer. Zelfs toen mijn systemen en processen evolueerden, bood ClickUp de flexibiliteit om zich samen met mij aan te passen. Het is geweldig!

Keith Mohering, CEO, L2 Digital

2. Clockify (Het beste voor nauwkeurige tijdsregistratie tegen een betaalbare prijs)

via Klokweergave Als u uw werknemers nauwlettend in de gaten wilt houden zonder een fortuin uit te geven, is Clockify een goede optie.

Beheerders kunnen ervoor zorgen dat alle werkuren nauwkeurig worden geregistreerd door gedwongen tijdsregistratie in te schakelen. In tegenstelling tot Timeular's flexibele tijdsregistratie, vraagt deze functie gebruikers automatisch om ontbrekende tijd in te vullen, waardoor volledige en consistente records worden gegarandeerd.

Als iemand bijvoorbeeld 6 uur van een 8-urige werkdag logt, moet hij zijn timesheet voltooien voordat hij deze indient. Dit is vooral handig voor bedrijven die een nauwkeurige facturering of fulltime administratie nodig hebben om aan de regels te voldoen.

Clockify bevat ook functies zoals GPS bijhouden, automatische schermafbeeldingen om de 5 minuten, inactiviteitdetectie en het blokkeren van handmatige tijdsbewerkingen voor specifieke medewerkers.

Clockify beste functies

Houd de tijd bij met een begin- en eind-timer op mobiel, desktop of extensies in de browser om elke werkminuut vast te leggen

Urenregistraties goedkeuren en facturen maken, inclusief kortingen en belastingen

Detecteer inactieve tijd en ontvang notificaties om inactieve invoer te verwijderen

Op tijd gebaseerde rapporten, aanwezigheidsrapporten of samenvattingen genereren om productiviteit te analyseren

Tijd offline bijhouden en invoer automatisch synchroniseren als je weer online bent

Clockify beperkingen

De interface van Clockify kan verwarrend lijken voor nieuwe gebruikers

Beperkte opties als het gaat om thema's

Inconsistent wisselen tussen mobiele en desktop-apps

Clockify prijzen

Free: Gratis voor altijd

Gratis voor altijd Basis: $4.99/maand per gebruiker

$4.99/maand per gebruiker Standaard: $6.99/maand per gebruiker

$6.99/maand per gebruiker Pro: $9.99/maand per gebruiker

$9.99/maand per gebruiker Enterprise: $14,99/maand per gebruiker

$14,99/maand per gebruiker Bundel: $15,99/maand per gebruiker

Clockify beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (170+ beoordelingen)

4.5/5 (170+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (9.100+ beoordelingen)

3. Timely (het beste voor geautomatiseerde tijdsregistratie)

via Tijdig Geen fan van handmatige tijdsregistratie? Timely helpt u uw tijd te besparen . Het werkt geruisloos op de achtergrond en registreert automatisch uw digitale activiteiten - e-mails, vergaderingen, werk aan documenten, surfen op het web en met behulp van AI om ze te organiseren in invoer van projecten. Dit betekent geen timers meer starten en stoppen of proberen te onthouden waar je aan gewerkt hebt.

De functie Memory Tracker van Timely creëert een privé, visuele tijdlijn van je werkdag die alleen jij kunt zien. U kunt eenvoudig de AI's tijdstoewijzingen controleren en activiteiten naar de juiste projecten slepen.

Terwijl je bij Timeular elke Taak handmatig moet bijhouden, kun je bij Timely je tijdsregistraties later bekijken en aanpassen. Het is perfect voor multitaskers of iedereen die zijn dag moet reconstrueren voor een nauwkeurige facturering.

Timely beste functies

Live rapporten delen met clients die in realtime worden bijgewerkt wanneer ze worden vernieuwd

Snapshot-rapporten met vaste tijden met één klik naar clients sturen

Automatische herinneringen ontvangen om in te klokken of je team eraan herinneren om hun uren te registreren

Synchroniseren met je kalender om geplande gebeurtenissen en bijgehouden tijd weer te geven

Verbinding maken met verschillende projectmanagement tools zoals ClickUp, Asana en Trello

Tijdlimieten

Geen tijdzone-opties voor internationale werknemers

Gebruikers kunnen met de mobiele versie geen tijd bijhouden die op verschillende apps is gebruikt

Prijzen van Timely

Starter: $11/maand per gebruiker

$11/maand per gebruiker Premium: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Unlimited: $28/maand per gebruiker

Tijdige beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (430+ beoordelingen)

4.8/5 (430+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (200+ beoordelingen)

4. QuickBooks Time (het beste voor mobiele tijdsregistratie)

via QuickBooks Tijd QuickBooks Time, een populaire keuze onder mobiele teams en teams op afstand, onderscheidt zich door zijn geofencingtechnologie.

In plaats van bijhouden aan een bureau, kan het werknemers automatisch in- en uitklokken wanneer ze een werklocatie betreden of verlaten. Als je team bijvoorbeeld vereist dat je op locatie bent, houdt het systeem je tijd automatisch bij en wijst die op basis van je locatie toe aan het juiste project. Dit voorkomt handmatige fouten en houdt de uren op locatie nauwkeurig.

Met deze tools en hun verbinding met QuickBooks voor salarisadministratie, facturatie en boekhouding is QuickBooks Time een goede optie voor bedrijven die tijdsregistratie nodig hebben die rechtstreeks gekoppeld is aan financiële processen, iets wat Timeular niet biedt.

QuickBooks Time beste functies

Werkuren, kilometers, locatie en meer bijhouden met gedetailleerde urenstaten

Aangepaste rapportages maken om de kosten van opdrachten te analyseren, de salarisadministratie te plannen en de winstgevendheid te meten

Verbinding maken met populaire HR- en payrolltools zoals ADP, Square en JazzHR

Gebruik de mobiele app om uw urenstaten in realtime bij te werken

QuickBooks Time limieten

Ontbreekt aan projectspecifieke functies voor tijdsregistratie

Beperkte aanpassingen

Prijzen QuickBooks Time

Eenvoudige start: $35/maand

$35/maand Essentials: $65/maand

$65/maand Geavanceerd: $235/maand

$235/maand Geavanceerd: $235/maand

$235/maand Add-on Time Premium: $20/maand voor 1 beheerder + $8/gebruiker per maand

$20/maand voor 1 beheerder + $8/gebruiker per maand Elite add-on tijd: $40/maand voor 1 beheerder + $10/gebruiker per maand

QuickBooks Time beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.400+ beoordelingen)

4.5/5 (1.400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (6.900+ beoordelingen)

5. RescueTime (het beste voor productiviteitsanalyse)

via RescueTime RescueTime benadert tijdsregistratie op een unieke manier: Het geeft automatisch een beoordeling van de apps en websites die u gebruikt op een schaal van "zeer productief" tot _"zeer storend"

In plaats van simpelweg je uren bij te houden, scoort deze tijdsregistratie app je productiviteit door je activiteiten te groeperen en je deze labels aan te laten passen aan je rol en doelen. Als je bijvoorbeeld een social media manager bent, zou je Facebook als "productief" kunnen markeren, maar als software ontwikkelaar zou je het als _"afleidend" kunnen labelen

Met Focussessies helpt RescueTime u om bij de Taak te blijven. Deze sessies blokkeren afleidende websites, leggen notificaties het zwijgen op, houden uw concentratietijd bij en onthullen hoe zaken als vergaderingen of laat op de avond werken uw productiviteit beïnvloeden. Het is een krachtige manier om uw werkdag onder controle te krijgen en uw doelen te bereiken.

RescueTime beste functies

Bekijk gedetailleerde rapportages over uw meest en minst productieve tijden

Stel doelen en houd bij hoe uw tijd zich tot die doelen verhoudt

Productiviteitspatronen over dagen en weken vergelijken

Integreer met kalender apps om te zien hoe vergaderingen de productiviteit beïnvloeden

RescueTime limieten

Het ondersteunt niet meerdere talen, wat gevolgen heeft voor wereldwijde teams

Soms registreert de offline tijdsregistratie niet alle activiteiten

Prijzen RescueTime

Alleen: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Teams: $9/maand per gebruiker

RescueTime beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (90+ beoordelingen)

4.1/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (140+ beoordelingen)

6. Toggl Track (het beste voor freelancers en starters)

via Toggl Track Nieuwe bedrijven en freelancers met een krap budget hebben vaak verkiezen Toggl Track boven hun concurrenten vanwege twee gratis functies: automatische tijdsregistratie en inactiviteitdetectie.

Dit eenvoudige en gebruiksvriendelijke alternatief voor Timeular detecteert automatisch wanneer je stopt met werken en vraagt of je de inactieve tijd wilt behouden of verwijderen. Het categoriseert ook je werk op basis van de apps en websites die je gebruikt, waardoor je de moeite van constante handmatige updates bespaart.

Daarnaast gaat Toggl verder dan automatiseringstools en handige snelkoppelingen met zijn Timeline Insights. In plaats van eenvoudige tijdlijnen creëert het een visuele tijdlijn van je werkdag en analyseert deze op hiaten of verkeerd toegewezen tijd.

Als je bijvoorbeeld normaal gesproken vergaderingen met klanten bijhoudt, maar er een vergeet, zal Tijdlijn Insights dit markeren en het juiste project en de juiste Taak voorstellen op basis van je kalender en activiteiten in het verleden.

Toggl Track beste functies

Schakel eenvoudig tussen timers met sneltoetsen

Maak gedetailleerde rapportages met aanpasbare factureerbare tarieven

Projecten voorstellen voor invoer van tijd op basis van uw gewoonten uit het verleden

Tijd bijhouden vanuit extensies voor browsers of desktop-apps

Gebeurtenissen in de kalender omzetten in invoer met toegewezen projecten

Toggl Beperkingen bijhouden

De mobiele app ondersteunt geen verschillende weergaven van kalenders

Sommige gebruikers vinden de functies voor rapportage te beperkt

Toggl Track prijzen

Gratis (tot vijf gebruikers)

(tot vijf gebruikers) Starter: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Premium: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Toggl Beoordelingen en beoordelingen bijhouden

G2: 4.6/5 (1.500+ beoordelingen)

4.6/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.500+ beoordelingen)

7. Everhour (het beste voor projectbudgettering)

via Everhour Tijdsregistratie en projectmanagement worden nog moeilijker als je werkt met krappe projectbudgetten. Om je daaraan te houden, moet je precies weten waar de tijd en het geld van je team naartoe gaan. Dat is waar het budgetteringssysteem van Everhour het verschil maakt.

Bijvoorbeeld, als een project een limiet van 40 uur heeft, waarschuwt de tool je als je in de buurt komt en kan zelfs leden van je team blokkeren om meer uren te registreren als het limiet is bereikt. Dit houdt je projecten op schema en voorkomt budgetoverschrijdingen voordat ze plaatsvinden.

Bovendien is Everhour eenvoudig te verbinden met projectmanagement tools zoals ClickUp en Asana. Updates van uren of tijdsinschattingen worden automatisch gesynchroniseerd, dus alle wijzigingen die u aanbrengt worden direct doorgevoerd in uw projectmanagement systeem zonder extra inspanning.

Everhour beste functies

Taak updates automatisch synchroniseren met projectmanagement tools

Volg de projectkosten in real-time met behulp van teamtarieven

Plan terugkerende tijdsinschattingen voor reguliere taken

Automatisch facturen genereren van bijgehouden factureerbare uren

Everhour limieten

Tijdregistratie is niet altijd accuraat, vooral voor medewerkers in verschillende landen

Sommige gebruikers hebben problemen met de integratie gerapporteerd

Prijzen voor Everhour

Free: Gratis voor altijd (tot 5 zetels)

Gratis voor altijd (tot 5 zetels) Teams: $10/maand per gebruiker

Everhour beoordelingen en reviews

G2: 4.7/5 (150+ beoordelingen)

4.7/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

8. Hubstaff (het beste voor gedetailleerde tijds- en activiteitmonitoring van werknemers)

via Hubstaff Als je op zoek bent naar een tool die gespecialiseerd is in het bieden van gedetailleerde inzichten in hoe je team werkt, dan is Hubstaff misschien wel je beste gok.

Zo werkt het: Hubstaff controleert activiteitsniveaus door bij te houden of je team hun toetsenbord of muis gebruikt binnen intervallen van 10 minuten. Als iemand bijvoorbeeld de helft van die tijd actief is, wordt zijn activiteitsgraad weergegeven als 50%.

Het registreert geen toetsaanslagen, alleen of er activiteit is, dus het houdt het eenvoudig en gericht op betrokkenheid. Daarnaast heeft het een handige functie voor het detecteren van inactiviteit met aangepaste herinneringen, geofencing en planningstools.

Wat Hubstaff onderscheidt is de diepgang. Het legt schermafbeeldingen vast, houdt bezochte URL's bij en analyseert activiteiten om je een volledig beeld te geven van de bestede tijd. Het toont ook de beschikbaarheid van medewerkers, tijdlijnen van projecten en limieten voor werklast die je gaandeweg kunt aanpassen.

Hubstaff beste functies

Houd projectbudgetten bij met realtime waarschuwingen

Eenvoudige abonnementen voor teams en werklasten met visuele borden

Maak automatisch loonrapporten aan op basis van gewerkte uren en loontarieven

Controleer de winstgevendheid van projecten door de geplande uren te vergelijken met de werkelijk bestede tijd

Goedkeuring van urenstaten vereenvoudigen met aangepaste workflows en herinneringen

Hubstaff beperkingen

De functies voor het monitoren van productiviteit zijn beperkt

Sommige gebruikers vinden de interface minder intuïtief en onhandig

Hubstaff prijzen

Starter: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Groeien: $9/maand per gebruiker

$9/maand per gebruiker Teams: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: $25/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Hubstaff beoordelingen en reviews

G2: 4.5/5 (1.250+ beoordelingen)

4.5/5 (1.250+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.500+ beoordelingen)

Door al je gesprekken, taken en threads te centraliseren in je werkruimte, ClickUp stelt je in staat om het platformhoppen achterwege te laten en snel de antwoorden te krijgen die je nodig hebt. Er gaat nooit context verloren!

9. Jibble (Beste voor nieuwkomers op zoek naar een gratis oplossing)

via Jibble Als je net begint met tijdsregistratie en je niet meteen wilt toewijzen aan dure tools, is Jibble een goede keuze.

Het gratis abonnement ondersteunt nauwkeurige klok-ins door AI te gebruiken om aanwezigheid te verifiëren via de mobiele apparaten van werknemers, waardoor het risico op buddy punching wordt verminderd. Ondertussen kun je met de geavanceerde functies verschillende overuren instellen voor doordeweekse dagen en weekenden, vereiste pauzes bijhouden en zelfs waarschuwingen krijgen wanneer werknemers de limieten van overwerk naderen of pauzes missen.

Jibble integreert ook met grote salarissystemen zoals Stripe en Paylocity, zodat je automatisch berekeningen kunt maken op basis van bijgehouden tijd.

Jibble beste functies

Real-time aanwezigheidsdashboards maken om laatkomers en afwezigen bij te houden

Pauzes en lunchtijden bijhouden met aangepast beleid

Shiftschema's beheren met automatisering van notificaties voor leden van het team

Jibble-beperkingen

Gebrek aan gedetailleerde inzichten en aangepaste rapportages

Technische storingen en beperkte functie op de mobiele versie

Jibble prijzen

Free: Gratis voor altijd

Gratis voor altijd Premium: $4.99/maand per gebruiker

$4.99/maand per gebruiker Ultiem: $9.99/maand per gebruiker

$9.99/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Jibble beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

4.5/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (1250+ beoordelingen)

10. Harvest (de beste voor vereenvoudigde facturering)

via Harvest Harvest, een favoriet onder dienstverlenende bedrijven, helpt u om factureerbare uren bij te houden en betaald te krijgen zonder tussen verschillende systemen te hoeven springen.

Met dit platform kun je zowel je uren als je uitgaven bijhouden en vervolgens gepolijste facturen genereren met factureerbare uren, bonnetjes en zelfs berekende belastingen. Een voorbeeld: een consultant kan zijn uren bijhouden, ontvangstbewijzen voor diners met klanten toevoegen en een professionele factuur maken met één tool.

Harvest biedt ook eenvoudige maar gedetailleerde rapporten om tijdsregistraties, onbetaald werk en winstgevendheid bij te houden per client, project of lid van het team. Als je op zoek bent naar nog meer transparantie, kun je met het Client Dashboard klanten hun facturen en betalingen laten weergeven via een unieke URL die je kunt delen.

De app houdt ook de winstgevendheid van projecten en de bezettingsgraad van teams bij, waardoor je toezicht kunt houden op middelenbeheer terwijl de facturering eenvoudig blijft.

Harvest beste functies

Bouw gewoonten op voor tijdsregistratie met geautomatiseerde herinneringen

Vergrendel invoer en uitgaven zodra ze gefactureerd of goedgekeurd zijn

Genereer facturen op basis van uw invoer en ontvang betalingen van clients via Stripe en PayPal integraties

Inzicht krijgen in hoe je team werkuren besteedt en projectkosten bijhouden

Harvest limieten

Basisfuncties voor rapportage

Beperkte functionaliteit en aanpassingen

Harvest prijzen

Gratis abonnement: Voor altijd gratis

Voor altijd gratis Pro Plan: $13.75/maand per gebruiker

$13.75/maand per gebruiker Premium Plan: $17,50/maand per gebruiker

Harvest beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (800+ beoordelingen)

4.3/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (600+ beoordelingen)

Samen uw tijd en projecten beheren met het juiste Timeular-alternatief-ClickUp!

Wanneer het leven druk wordt, kunnen stress en gemiste deadlines zich opstapelen. Een goed Timeular alternatief kan je helpen georganiseerd te blijven, productiviteit te verhogen en een gezondere balans tussen werk en privé te creëren.

Voordat je de juiste kiest, moet je eerst een tool vinden die bij je past. Zoek iets dat op verschillende platforms werkt, dat integreert met je favoriete projectmanagement tools en kalenders, en dat automatische tijdsregistratie en nuttige analyses biedt.

Onze lijst bevat de beste opties, maar onze favoriet is ClickUp.

ClickUp biedt alle essentiële functies die je nodig hebt om je persoonlijke en team productiviteit bij te houden. Dankzij de tijdsregistratie functie en de alles-in-één projectmanagement software kunt u zich concentreren op wat belangrijk is en slimmere beslissingen nemen op basis van uw doelen. Aanmelden voor ClickUp vandaag gratis!