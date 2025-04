10 beste AI-programma's voor het verkorten van teksten in 2025

Ik herinner me de eerste keer dat ik probeerde een onderzoeksverslag van 20 pagina's samen te vatten in een samenvatting van één pagina. Laten we zeggen dat er veel te veel koffie bij kwam kijken en een koppige weigering om toe te geven dat ik te ver ging.

Nadat ik urenlang had geprobeerd om een samenvatting te maken en toch het aantal woorden te halen, wist ik dat er een betere manier moest zijn.

Maak kennis met AI-tekstverkorters - de moderne redders in nood voor studenten die verdrinken in deadlines, professionals die rapporten stroomlijnen en makers van content die pakkende opmerkingen maken.

🔍 Wist je dat? AI in de Business zal naar verwachting groeien met 36.6% jaarlijks tot 2030.

Deze hulpmiddelen zijn er niet alleen om het aantal woorden te verminderen; ze zijn ontworpen om de sleutelpunten te behouden en je tijd te besparen. Na het testen van een aantal van de beste AI-ondersteunde samenvattingshulpmiddelen die vandaag beschikbaar zijn, is dit wat ik heb geleerd.

Als je meer een visuele leerling bent, bekijk dan deze vlog over samenvatten met AI!

Wat moet u zoeken in een tekst verkorter?

Het samenvatten van content voor online delen is eenvoudiger met tekstverkorters, maar hun effectiviteit varieert sterk. De juiste tool kan de gebruikerservaring en betrokkenheid verbeteren en waardevolle analyses bieden.

In deze gids lees je waar je op moet letten om de beste tekstverkorter voor jouw behoeften te kiezen.

Aanpasbare samenvattingslengte: Hiermee kunt u een specifieke instelling instellen voor het aantal woorden of het verkortingspercentage

Hiermee kunt u een specifieke instelling instellen voor het aantal woorden of het verkortingspercentage Ondersteunt meerdere formaten: Accepteert invoer als platte tekst, PDF's, Word-documenten of URL's op het web

Accepteert invoer als platte tekst, PDF's, Word-documenten of URL's op het web AI-nauwkeurigheid: Maakt gebruik van geavanceerde algoritmen om sleutelpunten te behouden en te voorkomen dat essentiële details verloren gaan

Maakt gebruik van geavanceerde algoritmen om sleutelpunten te behouden en te voorkomen dat essentiële details verloren gaan Invoervak voor directe tekstinvoer: Een eenvoudige manier om tekst te plakken of te typen zonder bestanden te uploaden

Een eenvoudige manier om tekst te plakken of te typen zonder bestanden te uploaden Onderwerpspecifieke samenvatting: Kan de stijl aanpassen voor onderzoekspapers, artikelen of marketing content en voor elk een nauwkeurige samenvatting genereren

Kan de stijl aanpassen voor onderzoekspapers, artikelen of marketing content en voor elk een nauwkeurige samenvatting genereren Taalondersteuning: Ondersteunt meerdere talen voor niet-Engelse content

Ondersteunt meerdere talen voor niet-Engelse content Weergave van het aantal woorden en tekens: Bijhoudt de lengte van zowel de originele als de samengevatte tekst

Bijhoudt de lengte van zowel de originele als de samengevatte tekst Integratie met andere tools: Synchroniseert met apps zoals Google Documenten of software voor het maken van aantekeningen voor naadloze workflows

Synchroniseert met apps zoals Google Documenten of software voor het maken van aantekeningen voor naadloze workflows Samenvatten in batches: Verwerkt meerdere stukken tekst tegelijk, perfect voor onderzoek of bulktaken

Verwerkt meerdere stukken tekst tegelijk, perfect voor onderzoek of bulktaken Exportopties:Samenvattingen eenvoudig opslaan als bestand of direct delen

🧠 Leuk weetje: Tekst verkorters gebruiken aandacht mechanismen om te focussen op de belangrijkste delen van een zin. Het is alsof je een superslimme markeerstift hebt!

De 10 beste tekst verkorters

Het vinden van de juiste tekstverkorter kan overweldigend aanvoelen met zoveel opties. Ik heb de beste tools getest en dit zijn mijn aanbevelingen voor het verkorten van lange content met behoud van de sleutelpunten.

Laten we deze tools eens in detail bekijken:

1. ClickUp (Beste voor AI-documentatiebeheer)

Ik gebruik ClickUp Brein en het is gemakkelijk een van de slimste AI-tools die ik heb geprobeerd om tekst in te korten. Gebruikers kunnen hiermee taken, threads met opmerkingen, projectupdates en activiteiten op lijsten samenvatten in beknopte samenvattingen.

Of u nu een snel overzicht nodig hebt van de voortgang van een taak, een samenvatting van een lange thread met opmerkingen of een update van mijlpalen van een project, ClickUp AI doet het allemaal met slechts een paar klikken.

Ik kan samenvattingen op maat genereren voor specifieke tijdsbestekken of taken filteren op basis van configuraties met functies als Samenvatten, Voortgang bijwerkene en Lijst samenvattene.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss2.gif Tekst verkorter : ClickUp Docs /%img/

samenwerken, bewerken en samenvatten in realtime met ClickUp Docs_

Wat het nog beter maakt is ClickUp Documenten . Ik hoef niet met meerdere apps te jongleren omdat alles in één naadloze interface gebeurt. Ik kan opstellen, samenvatten en aI content bewerken in de werkruimte waar mijn projecten en taken staan.

🔮 Bonus tip: Met ClickUp Brain kunt u projectupdates op hoog niveau genereren over specifieke tijdsbestekken, zoals de afgelopen 7 of 30 dagen, en filteren op taakconfiguraties voor inzichten op maat. Ontdek alle manieren waarop ClickUp AI uw werkstroom kan optimaliseren !

De beste functies van ClickUp

Automatisch documenten, opmerkingen en taken samenvatten in overzichtelijke samenvattingen

Direct antwoord op vragen over uw werkruimte, met samenvattingen op maat van uw behoeften

Documenten rechtstreeks in uw werkruimte maken, bewerken en samenvatten

Wijzigingen naadloos bijhouden met ingebouwde versiebeheer van documenten voor betere samenwerking en transparantie

Beperkingen van ClickUp

Sommige gebruikers rapporteren een steilere leercurve voor nieuwe leden van het team die niet bekend zijn met het ecosysteem van ClickUp

Prijzen voor ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

Eén gebruiker deelden hun ervaring met ClickUp en benadrukten hoe het projectmanagement en documentatie stroomlijnt:

De basisfuncties van ClickUp voor projectmanagement zijn meer dan genoeg voor onze behoeften. De extra functies zoals meerdere weergaven (Kanban, kalender, Gantt grafiek) zijn super handig-het maakt het organiseren en bijhouden van werk veel gemakkelijker. De functie Documenten is ook erg handig; we gebruiken het vaak om alles gedocumenteerd op één plek bij te houden. Het voelt alsof ClickUp je een beetje van alles geeft wat je nodig hebt.

2. QuillBot (Beste voor veelzijdige schrijfondersteuning met AI)

via QuillBot QuillBot is een AI-samenvattingsprogramma dat parafraseren, grammaticacontrole en het samenvatten van tekst combineert. Het programma paragraaf samenvatter ondersteunt het maken van aangepaste samenvattingen en het condenseren van content, waardoor het ideaal is voor academisch en professioneel gebruik.

Het werkt naadloos op verschillende platforms met extensies voor browsers, mobiele apps en integraties zoals Google Documenten. De parafraser biedt negen unieke modi, waardoor flexibel herschrijven op maat mogelijk is.

QuillBot beste functies

Genereer samenvattingen tot 6.000 woorden lang

Aangepaste samenvattingen maken voor specifieke contentbehoeften

Onbeperkt teksten parafraseren met meerdere herschrijfmodi

AI-gegenereerde content detecteren voor originaliteitscontroles

QuillBot limieten

De grammaticacontrole zou geavanceerdere suggesties kunnen geven

De scherminterface voelt overbelast aan bij langdurig gebruik

QuillBot prijzen

Free : Gratis

: Gratis Premium: $9,95/maand

Beoordelingen en beoordelingen vanQuillBot

G2: 4.4/5 (30+ beoordelingen)

4.4/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (140+ beoordelingen)

Een gebruiker hoogtepunten hoe QuillBot hun schrijfproces sneller en stressvrij maakt:

Het helpt me mijn werk te versnellen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van mijn schrijfsels. Met de hulp van Quillbot kan ik zonder zorgen en stress werken dankzij de mogelijkheid om mijn zinnen te parafraseren, mijn grammatica te corrigeren en mijn content samen te vatten!

3. TLDR This (Beste voor reclamevrije online samenvatting van content)

via deze_TLDR TLDR This vereenvoudigt de overvloed aan informatie door artikelen, webpagina's en documenten met AI-precisie samen te vatten. Je kunt het gebruiken om metadata te extraheren, afleidingen te elimineren en beknopte inzichten te presenteren.

Het ondersteunt zelfs PDF's en Word-bestanden tot 25 MB. De extensie voor de browser maakt het samenvatten van een webpagina moeiteloos. Het markeren van sleutel argumenten en het overslaan van pluisjes zorgt voor duidelijkheid zonder onnodige details.

TLDR Deze beste functies

Artikelen en documenten automatisch samenvatten

Extraheer metadata zoals auteur, datum en leestijd

Elimineert advertenties en afleidingen voor een schone leeservaring

Gebruik extensies in de browser voor directe samenvattingen van webpagina's

TLDR Deze beperkingen

Versimpelt zelden complexe informatie

TLDR Deze prijsstelling

Gratis

Pro: $9.99/maand

TLDR This beoordelingen en recensies

Niet genoeg beoordelingen

4. Scribbr (Beste voor het verkorten van academische teksten en het ondersteunen van citaten)

via Scribbr De tools van Scribbr zijn op maat gemaakt voor studenten en academici, inclusief een gratis tekst samenvatter die lange academische teksten vereenvoudigt. Het samenvattingshulpmiddel is effectief voor het samenvatten van essays, onderzoekspapers of proefschriften tot hanteerbare content.

In combinatie met de plagiaatcontrole en de AI generator van content is een geweldige bron voor academisch schrijven.

Scribbr beste functies

Vat academische teksten snel samen met de gratis tekst samenvatter

Genereer nauwkeurige citaten in meerdere stijlen zoals APA en MLA

Detecteer plagiaat en AI content in je schrijven

Gratis tools gebruiken zoals grammaticacontrole en parafraseren

Toegang tot tijdbesparende sjablonen voor academische documenten

Scribbr beperkingen

Vooral gericht op academisch gebruik, beperkt bredere toepassingen

Scribbr prijzen

Gratis

Scribbr beoordelingen en recensies

Niet genoeg beoordelingen

5. Notta (Beste voor transcriptie van vergaderingen en realtime samenvattingen)

via Notta Notta is een AI-hulpmiddel voor het transcriberen, samenvatten en delen van samenvattingen van vergaderingen . Het vermogen om nauwkeurige transcripties en beknopte samenvattingen te maken van live vergaderingen of opnames bespaart tijd en verhoogt de productiviteit.

Notta ondersteunt 58 talen en zorgt ervoor dat tweetalige vergaderingen moeiteloos worden getranscribeerd en vertaald. Dankzij naadloze integraties met platforms als Notion, Slack en Salesforce wordt het beheer van werkstromen vereenvoudigd.

De beste functies van Notta

Transcriberen van vergaderingen en opnames in meer dan 58 talen

Genereer uitvoerbare samenvattingen met gemarkeerde beslissingen en inzichten

Deel aantekeningen en samenvattingen direct met team leden

Aantekeningen exporteren in verschillende formaten zoals TXT, Word, PDF en SRT

Notta limieten

Heeft af en toe moeite met de nauwkeurigheid van transcripties in rumoerige omgevingen

Notta prijzen

Gratis

Pro: $14,99/maand

$14,99/maand Business: $27,99/maand

$27,99/maand Enterprise:Aangepaste prijzen

Niet alle beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (130+ beoordelingen)

4.4/5 (130+ beoordelingen) Capterra:Niet genoeg beoordelingen

A medeoprichter van een start-up deelde hoe Notta hun vergaderingen voor teams heeft gestroomlijnd:

Airgram functioneert als een assistent, die niet alleen vergaderingen opneemt en transcribeert, maar ook aantekeningen maakt, inclusief een samenvatting, actielijsten, hoofdstukken voor navigatie, enz. Ik ben medeoprichter van een start-up en dit is geweldig voor onze teamvergaderingen: het bespaart veel tijd en het herhalen van dingen die tijdens eerdere vergaderingen zijn gezegd.

6. Paraphraser.io (Beste voor veelzijdig inkorten en herschrijven van tekst)

via Parafraser.io Paraphraser.io biedt AI-tools voor het efficiënt parafraseren, herschrijven en samenvatten van tekst. Meerdere modi zoals Vloeiendheid, Creatief en Verkorten stellen gebruikers in staat om unieke, beknopte content te genereren met behoud van de oorspronkelijke betekenis.

Het ondersteunt meer dan 20 talen en richt zich op een wereldwijd publiek. De functie Samenvatten is vooral handig voor studenten, docenten en professionals die lange content willen vereenvoudigen voor een betere leesbaarheid en productiviteit.

De beste functies van Paraphraser.io zijn

Tekst samenvatten en parafraseren met geavanceerde AI-modi

Behoud de oorspronkelijke betekenis terwijl je de structuur vereenvoudigt

Genereer plagiaatvrije tekst met aanpasbare herformuleringsmodi

Beperkingen van Parafraser.io

Ondersteunt momenteel alleen standaardtalen; bredere taalopties zouden de bruikbaarheid vergroten

Prijzen van Paraphraser.io

Zilver: $23/maand

$23/maand Goud: $40/maand

$40/maand Diamant: $499/maand

Beoordelingen en beoordelingen van Paraphraser.io

Niet genoeg beoordelingen

7. ChatGPT (het beste voor AI-gestuurde samenvattingen van tekst in gesprekken)

via openAI_ ChatGPT, ontwikkeld door OpenAI, is een veelzijdige AI-samenvattingstool die samenvattingen kan genereren, query's kan beantwoorden en aangepaste content kan maken voor verschillende domeinen.

Het is vooral effectief voor het vereenvoudigen van lange content in beknopte samenvattingen of het extraheren van sleutelpunten. De natuurlijke gespreksvaardigheid maakt het geschikt voor verschillende taken om tekst in te korten, van academische content tot samenwerking tussen zakelijke documenten .

De beste functies van ChatGPT

Genereer gedetailleerde of beknopte samenvattingen op basis van input van de gebruiker

Antwoorden aanpassen aan specifieke tonen, formats of vereisten

Kernpunten uit lange documenten of discussies halen

Werkt naadloos op verschillende apparaten via OpenAI's web app en API

ChatGPT limieten

Worstelt met nauwkeurigheid in zeer technische of nicheonderwerpen

ChatGPT prijzen

Gratis

Plus: $20/maand

$20/maand Pro: $200/maand

ChatGPT beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5.0 (650+ beoordelingen)

4.7/5.0 (650+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5.0 (70+ beoordelingen)

Een gebruiker deelde hoe ChatGPT opvalt als een krachtig en veelzijdig hulpmiddel:

ChatGPT heeft, in tegenstelling tot andere zoekmachines, een geheugen en begrijpt ook de context door gebruik te maken van de vorige prompts, waardoor het een krachtig systeem is om vragen te beantwoorden. Met de verbeterde versies kun je naast tekst ook afbeeldingen en video's toevoegen, wat erg handig is. Een goede metgezel bij het coderen. Maakt alledaagse Taken sneller en gemakkelijker.

Leuk weetje: ChatGPT bereikt 1 miljoen gebruikers in slechts 5 dagen - sneller dan elke andere social media app in de geschiedenis.

8. Editpad (de beste voor veelzijdige samenvattingen en bewerkingen van tekst)

via EditPad Editpad is een hulpmiddel voor het samenvatten van tekst dat het volgende combineert aantekening samenvatten tekst herschrijven en bewerking. De tekstsamenvatter condenseert lange content zoals artikelen, onderzoeksverslagen en rapporten op een efficiënte manier in verteerbare samenvattingen zonder sleutelpunten te verliezen.

Dit hulpmiddel voor AI-samenvattingen biedt parafrasering, plagiaatdetectie en grammaticacontrole, waardoor het een alles-in-één oplossing is voor studenten, schrijvers en professionals. Het haalt ook tekst uit afbeeldingen en genereert essays of verhalen, allemaal tegen betaalbare prijzen.

Editpad beste functies

Lange documenten samenvatten in beknopte, nauwkeurige rapporten

Content herschrijven en parafraseren met AI-tools

Tekst uit PDF's en afbeeldingen halen voor analyse of samenvatting

Genereer snel en gemakkelijk essays, verhalen en herschreven tekst

Inclusief extra tools zoals plagiaatdetectie en grammaticacontrole

Editpad beperkingen

Parafraseren kan soms de betekenis van sleutelzinnen veranderen, waardoor handmatige controle nodig is

Editpad prijzen

Basic Student: $5.99 (7 dagen)

$5.99 (7 dagen) Maandelijks Basis: $12.99/maand

$12.99/maand StudentPro: $9 (7 dagen)

$9 (7 dagen) MaandelijksPro: $19/maand

Editpad beoordelingen en recensies

Niet genoeg beoordelingen

9. Summary Generator (Beste voor snelle AI-gestuurde samenvattingen van tekst)

via samenvattingsgenerator_ Deze AI-gestuurde tool maakt van lange content beknopte, essentiële samenvattingen. Perfect voor studenten, onderzoekers en professionals, het haalt de sleutelpunten eruit en slaat onnodige details over. Dit hulpmiddel is ideaal voor onderzoekspapers, rapporten of lange artikelen waar de tijd beperkt is.

De geavanceerde AI-algoritmes zorgen voor precisie en behouden belangrijke informatie zonder de context te veranderen. Met een gebruiksvriendelijke interface levert het binnen enkele seconden nauwkeurige, gemakkelijk te lezen samenvattingen, waardoor de consumptie van content gestroomlijnd wordt voor drukke agenda's.

Samenvattingsgenerator beste functies

Genereer direct beknopte samenvattingen van lange documenten

Extraheer belangrijke details en vermijd irrelevante content

Behoud de oorspronkelijke betekenis met AI-powered precisie

Eenvoudige interface waarmee gebruikers tekst kunnen plakken en met één klik kunnen samenvatten

Samenvattingsgenerator limieten

Beperkt tot het samenvatten van geplakte tekst en mist integraties met externe platforms

Prijzen samenvattingsgenerator

Gratis

Samenvattingsgenerator beoordelingen en recensies

Niet genoeg beoordelingen

10. Jasper AI (Beste voor meertalige samenvattingen van tekst en hergebruik van content)

via jasper AI_ Jasper's AI-gestuurde tekstsamenvatter biedt geavanceerde functies om lange documenten, artikelen of rapporten samen te vatten tot duidelijke en beknopte samenvattingen. Jasper ondersteunt meer dan 25 talen en zorgt ervoor dat gebruikers samenvattingen kunnen maken op maat van hun publiek, terwijl de oorspronkelijke betekenis behouden blijft.

Met extra functies zoals Brand Voice en de mogelijkheid om content te hergebruiken voor verschillende platforms, is het een veelzijdige tool voor professionals, marketeers en makers van content. De geavanceerde sjablonen en aanpassingsmogelijkheden maken het bijzonder krachtig voor het efficiënt aanmaken van content.

De beste functies van Jasper AI

Teksten tot 5000 tekens samenvatten in meer dan 25 talen

Samenvattingen op maat maken met formaliteitsaanpassingen en instellingen voor doelgroepen

Samenvattingen eenvoudig hergebruiken in social media posts of e-mail content

Gebruik geavanceerde AI-sjablonen om werkstromen te stroomlijnen en uitvoer aan te passen

Jasper AI limieten

Steile leercurve in het beheersen van prompt design voor optimale resultaten

Prijzen voor Jasper AI

Maker: $49/maand per zetel

$49/maand per zetel Pro: $69/maand per zetel

$69/maand per zetel Business: Aangepaste prijzen

Jasper AI beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.200+ beoordelingen)

4.7/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.800+ beoordelingen)

Een jarenlange gebruiker geprezen Jasper voor zijn snelheid, efficiëntie en vermogen om aan de verwachtingen te voldoen:

Jasper is een uitstekende AI die informatieve teksten produceert. Na deze AI vele jaren gebruikt te hebben, voldoet Jasper aan al mijn verwachtingen. De snelheid waarmee Taken kunnen worden Voltooid is gewoonweg uitstekend als je eenmaal leert hoe je Jasper kunt afstemmen op je doelen. Naarmate ik meer bedreven raak met het platform, gebruik ik de hoogste tier, wat me geld en tijd bespaart.

Denk verder dan samenvattingen: Verhoog uw werkstroom met ClickUp

Bij het kiezen van een AI-tekstverkorter richt ik me niet alleen op de belangrijkste functies, ik wil er ook zeker van zijn dat het naadloos in mijn werkstroom past.

Ik zoek functies zoals realtime samenwerking, ondersteuning van meerdere platforms en de mogelijkheid om outputs aan te passen aan verschillende behoeften. De waarde van een tool staat of valt met de mogelijkheid om zich aan te passen aan projecten, teams en communicatieplatforms.

Dit is waar ClickUp echt in uitblinkt. Het is niet alleen een online tekst samenvatter; het is een alles-in-één productiviteitsoplossing die uw Taken, documenten en teams met elkaar verbindt.

Of ik nu werk aan project updates, nieuwsartikelen schrijf of rapportages vereenvoudig, ClickUp zorgt ervoor dat alles soepel en efficiënt verloopt.

