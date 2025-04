Top 7 Mac bestandsbeheerders voor 2025

Heb je ooit geprobeerd om je bestanden op je Mac te ordenen en had je het gevoel dat je verstoppertje aan het spelen was met je documenten? We hebben het allemaal wel eens meegemaakt - eindeloos door de Finder scrollen en ons afvragen waarom dat ene bestand dat je nodig hebt in de digitale leegte lijkt te zijn verdwenen.

Mac bestandsbeheerders: hulpmiddelen die zijn ontworpen om je chaotische bestandssysteem om te toveren in een georganiseerde krachtpatser.

Of je nu externe servers beheert, bestanden overdraagt of gewoon op zoek bent naar een betere bestandsverkenner voor je rommel, deze bestandsbeheerders zijn er om je te helpen.

Lokaliseer bestanden op lokale schijven, Google Drive en Slack met ClickUp

In deze blog laten we je kennismaken met de beste hulpmiddelen om je Mac-werkstroom onder de knie te krijgen.

**Wat moet u zoeken in Mac bestandsbeheerprogramma's?

Bij het kiezen van de beste bestandsbeheerder voor uw Mac gaat het niet alleen om het uiterlijk, maar ook om de tools waarmee u sneller en efficiënter kunt werken. Hier lees je waar je op moet letten als je er een kiest:

Dubbelpaneelnavigatie: Weergave en beheer van twee mappen naast elkaar voor snellere bestandsoverdracht en organisatie

Weergave en beheer van twee mappen naast elkaar voor snellere bestandsoverdracht en organisatie Bestandstoegang op afstand: Verbinding maken met FTP, SFTP, cloudservices en externe servers voor naadloos bestandsbeheer op verschillende platforms

Verbinding maken met FTP, SFTP, cloudservices en externe servers voor naadloos bestandsbeheer op verschillende platforms Geavanceerde zoekopties: Vind bestanden aan de hand van criteria zoals metagegevens, grootte, bestandstype of tags, zodat u nooit belangrijke documenten uit het oog verliest

Vind bestanden aan de hand van criteria zoals metagegevens, grootte, bestandstype of tags, zodat u nooit belangrijke documenten uit het oog verliest Bestandsbewerking in bulk: Hernoem, verplaats en kopieer meerdere bestanden in bulk om tijd en moeite te besparen bij herhalingen taken Integratie van apps van derden: Naadloos werken met apps voor cloud opslagruimte, editors of terminaltools om werkstromen te optimaliseren

Hernoem, verplaats en kopieer meerdere bestanden in bulk om tijd en moeite te besparen bij herhalingen taken Functie voor slepen en neerzetten: Draag bestanden snel over tussen mappen of toepassingen zonder dat u door menu's hoeft te bladeren

Draag bestanden snel over tussen mappen of toepassingen zonder dat u door menu's hoeft te bladeren Bestandsvoorvertoningstools: Geef documenten, afbeeldingen of media direct weer in de bestandsbeheerder zonder ze in aparte apps te openen

Geef documenten, afbeeldingen of media direct weer in de bestandsbeheerder zonder ze in aparte apps te openen Aanpasbare sneltoetsen: Stel sneltoetsen en commando's in voor snelle navigatie en automatisering van terugkerende taken

Stel sneltoetsen en commando's in voor snelle navigatie en automatisering van terugkerende taken Ingebouwde compressietools: Zip, unzip en beheer gecomprimeerde bestanden zonder afhankelijk te zijn van extra software voor het delen van bestanden Synchronisatiemogelijkheden: Houd bestanden bijgewerkt en consistent op verschillende apparaten of tussen lokale en externe opslagruimten

Zip, unzip en beheer gecomprimeerde bestanden zonder afhankelijk te zijn van extra software voor het delen van bestanden

De 7 beste Mac bestandsbeheerders

Wist u dat Fortune 500-bedrijven gemiddeld een verlies maken van 12 miljard dollar jaarlijks als gevolg van inefficiëntie door ongestructureerd documentbeheer?

Laten we de beste opties voor u onderzoeken:

1. ClickUp (het beste voor het maken, organiseren en delen van bestanden) ClickUp is meer dan alleen een productiviteitstool: het is uw ultieme bestandsbeheerder voor Mac, gemaakt om uw werkstroom te vereenvoudigen.

De hiërarchie van ClickUp helpt u georganiseerd te blijven door u een duidelijke structuur te geven om alles te beheren, van brede doelen tot in de kleinste details. Je kunt complexe projecten opdelen in beheersbare stappen met werkruimtes, ruimtes, mappen, lijsten en taken.

lokaliseer bestanden op lokale schijven, Google Drive, Slack en meer in seconden met ClickUp's Connected Search_

Met ClickUp Documenten kunt u uw bestanden maken, delen en organiseren in één hub. U kunt ideeën opstellen, roadmaps voor projecten maken of teamresources opslaan - en dat alles in realtime met geneste pagina's, sjablonen en uitgebreide opties voor opmaak.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss3-1.png Mac bestandsbeheerders: ClickUp Documenten /%img/

creëer, deel en orden uw documenten met ClickUp Docs_

Verder, ClickUp Brein tilt uw productiviteit naar een hoger niveau door u te helpen samenvattingen te genereren, updates te automatiseren en werkstromen naadloos te verbeteren.

💡 Bonustip: ClickUp Brain leert uw gewoontes kennen en stemt de zoekresultaten af op wat u nodig hebt. Het is alsof u een persoonlijke assistent hebt die weet waar dat contract met die client of dat project zich verstopt. Eerlijk waar, het is een totale game-changer voor bestandsbeheer op uw Mac!

De beste functies van ClickUp

Organiseer uw bestanden met ClickUp's gestructureerde hiërarchie. Maak Ruimtes voor brede categorieën zoals teams of projecten, Mappen voor het groeperen van gerelateerde taken of bestanden en Lijsten voor het opdelen van projecten in beheersbare delen

voor brede categorieën zoals teams of projecten, voor het groeperen van gerelateerde taken of bestanden en voor het opdelen van projecten in beheersbare delen Gebruik AI om bestanden slim te categoriseren en alles snel te vinden. Connected Search haalt resultaten niet alleen uit ClickUp, maar ook uit geïntegreerde tools zoals Google Drive, Dropbox en Slack

Taken toewijzen, deadlines instellen en acties automatisch triggeren om alles efficiënt te laten verlopen

Deel bestanden, laat opmerkingen achter en beheer toestemming rechtstreeks binnen het platform om soepel teamwerk en veiligheid van gegevens te garanderen

Herhaalde processen automatiseren met triggers, workflows en toegewezen acties

ClickUp limieten

Kan overweldigend aanvoelen voor beginners door het brede bereik aan functies

Geavanceerde functies zoals ClickUp AI zijn alleen beschikbaar in hogere abonnementen

Prijzen voor ClickUp

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

Over de bruikbaarheid van ClickUp voor het beheren van bestanden gesproken, een gebruiker zegt ,

Over het algemeen doet ClickUp het goed: het is heel gebruiksvriendelijk en biedt veel opties om overzichten te maken voor verschillende projecten en afdelingen, waardoor het gemakkelijk te integreren is in een werkende, vooraf gedefinieerde werkstroom van het bedrijf. De mogelijkheden om extra informatie te geven voor een taak zijn bijna onbeperkt door foto's, documenten etc. te integreren in de beschrijving van een taak door deze gewoon vanuit de bestandsverkenner naar de taak te slepen. Voor mij is het een toepassing die ik elke dag gebruik en die snel groeit binnen ons bedrijf.

2. Path Finder (Beste voor geavanceerde bestandsbeheer)

via padvinder_ Path Finder is een ideale keuze als je op zoek bent naar Mac bestandsbeheerders om totale controle te krijgen over je bestandssysteem. Het biedt krachtige functies zoals dual-pane navigatie, map synchronisatie en batch hernoemen, waardoor je het bestandsbeheer kunt stroomlijnen als nooit tevoren.

Je kunt ook verborgen bestanden manipuleren, mappen samenvoegen en geavanceerde zoekopdrachten uitvoeren voor een betere organisatie. Het integreert ook tools zoals een geïntegreerde terminal en taggen van bestanden voor een naadloze integratie werkstromen voor documentbeheer .

De beste functies van de padvinder

Weergave met twee vensters om naast elkaar door mappen te navigeren en snel bestanden over te zetten

Mapvergelijking en synchronisatie om bestanden op meerdere locaties consistent te houden

Batch hernoemen om een groot aantal bestanden efficiënt te verwerken

Bewerkbare padnavigator om snel naar een map of locatie te springen

De beperkingen van de padzoeker

Kan buggy zijn, met af en toe crashes of verlies van instellingen

De klantenservice wordt door sommige gebruikers als ontoereikend ervaren

Prijzen voor de padvinder

$29,95/gebruiker (eenmalig downloaden)

Path Finder beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

Over Path Finder gesproken, een gebruiker zegt ,

Pathfinder is geweldige software. Ik ben er dol op en gebruik het elke dag. Echter! Ik heb betaald voor een licentie voor versie 10.2. Toen ik vorige week een update deed naar versie 10.2, maakten ze mijn licentie ongeldig. Ze zeiden dat de licentie maar een jaar geldig was en dat mijn software nu een proefversie is en niet geactiveerd. Toen ik de licentie kocht zeiden ze dat mijn licentie voor v10 zou werken en dat ik niet zou hoeven upgraden tot v11. Ze hebben mijn vertrouwen beschaamd en ik zal nooit meer iets bij ze kopen.

Pro Tip: Je kunt de weergave met twee vensters gebruiken naast de synchronisatie van mappen om back-ups of projecten op meerdere schijven perfect te synchroniseren zonder handmatige inspanningen.

3. Commander One (de beste voor naadloos bestandsbeheer op verschillende apparaten)

via commandant Eén_ Commander One is een veelzijdige software voor bestandsorganisatie voor Mac-gebruikers, ontworpen om je werkstroom te vereenvoudigen en de bestandsorganisatie te verbeteren. Met de interface met twee vensters kun je gemakkelijk meerdere mappen naast elkaar beheren, bestanden naadloos overzetten en je werkstroom efficiënt houden.

Commander One biedt een allesomvattende oplossing, of je nu bestanden comprimeert, archieven beheert of werkt met bestanden op verbonden apparaten zoals iOS en Android. Met de geavanceerde zoekmogelijkheden kunt u zoeken op lokale schijven, cloud services en zelfs archieven, waardoor het een krachtig hulpmiddel is voor diegenen die complexe bestandssystemen beheren.

De beste functies van Commandant One

Beheer bestanden en zet content snel over tussen mappen met de interface met twee vensters

Bestanden zoeken en lokaliseren met behulp van geavanceerde Reguliere Expressies en hoofdlettergevoeligheid op lokale schijven, archieven en cloud opslagruimte

Bestanden moeiteloos comprimeren en uitpakken en archieven zoals ZIP, RAR, 7Z en TAR bewerken zonder ze uit te pakken

Verbind en beheer bestanden op iOS-, Android- en MTP-apparaten rechtstreeks vanaf je Mac voor naadloze bestandsverwerking

Commander One beperkingen

Voor veel geavanceerde functies moet je het Pro Pack kopen

In sommige gevallen ontbreekt de functie voor het direct zoeken naar bestandspaden

Prijzen voor Commander One

Persoonlijke licentie: $29.99

$29.99 Teamlicentie: $99,99

Beoordelingen en beoordelingen **Commander One

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

Over de efficiëntie en organisatie van Commandant Eén gesproken, zegt een gebruiker ,

Opmerkingen: Commander One helpt me mijn bestanden sneller te beheren. Het kan de bestanden ook in een wachtrij plaatsen. De standaard weergave met twee vensters maakt het gebruikers gemakkelijk om bestanden van de ene locatie naar de andere te verplaatsen.

🔍 Wist je dat? Je kunt de geavanceerde zoekfunctie gebruiken om bestanden te vinden op je Mac en in cloudservices en archieven, waardoor je tijd bespaart bij het beheren van grote datasets of opslagruimte op afstand.

4. ForkLift (het beste voor bestandsbeheer en -overdrachten met twee vensters)

via vorkheftruck_ ForkLift 4 is een van de krachtigste dual-pane Mac bestandsbeheerders en transfer clients ontworpen om efficiëntie te eisen. Je kunt verbinding maken met meerdere servers en moeiteloos bestanden overzetten met de drag-and-drop functie.

De geavanceerde synchronisatie- en zoekfuncties maken het ideaal voor het vergelijken van lokale en externe mappen of het lokaliseren van bestanden in netwerken. Met extra functies zoals bewerking op afstand, iCloud-integratie en archiefbeheer combineert ForkLift 4 flexibiliteit en kracht voor al uw behoeften op het gebied van bestandsbeheer.

De beste functies van ForkLift

Lokale of externe mappen vergelijken en synchroniseren met één-klik, tweeweg synchroniseren

Gebruik geavanceerde zoekfuncties en filters om bestanden te vinden op naam, extensie, tags of content, zelfs op externe servers

Naadloos bestanden beheren in cloud opslagruimte, iCloud en lokale schijven met de intuïtieve interface met twee vensters

Bewerk bestanden op afstand in de editor van je voorkeur en upload de wijzigingen automatisch als je ze opslaat

ForkLift limieten

Bestandsoverdrachten kunnen af en toe vertraging oplopen voordat ze starten

Geen duidelijke manier om problemen met externe hosts of de app zelf op te lossen

Prijzen voor ForkLift

Gebruiker: $19.95/jaar

$19.95/jaar Gezinslicentie: $29,95/jaar

$29,95/jaar Kleine Business: $69,95/jaar

VorkLift beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

muCommander (de beste voor lichtgewicht en open-source bestandsbeheer)

via muCommander muCommander is een gratis en open-source macOS bestandsbeheerder die het beheer van bestanden en mappen eenvoudiger en efficiënter maakt. De dual-pane interface, aanpasbare sneltoetsen, cloud opslagruimte en ondersteuning van externe servers maken het een geweldig alternatief voor je standaard bestandsbeheerder.

muCommander biedt naadloze toegang tot archieven zoals ZIP, RAR en 7z en virtuele bestandssystemen zoals FTP, SFTP en Amazon S3. Voor iedereen die een lichtgewicht Mac-bestandsbrowser met veel functies nodig heeft, biedt muCommander een ongeëvenaarde flexibiliteit die volledig kan worden aangepast aan uw werkstroom.

muCommander beste functies

Beheren en bestanden en mappen organiseren met zijn lay-out met twee vensters en batchbestandsbewerkingen

Verbinding maken met opslagruimte in de cloud en externe servers zoals Google Drive, Dropbox, FTP, SFTP en meer

Comprimeer en extraheer ZIP-, RAR-, 7z- en TAR-archieven of doorzoek ze als gewone mappen

De interface, werkbalken en sneltoetsen aanpassen voor een echt persoonlijke ervaring

muCommander limieten

Vereist Java 11 of later om te kunnen functioneren, wat een extra stap kan zijn voor gebruikers

Mist enkele geavanceerde functies zoals realtime synchronisatie of geavanceerde zoekmogelijkheden

prijzen vanmuCommander

Free (open bron)

muCommander beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Een gebruiker waardeert het vermogen van muCommander om moeiteloos met archieven om te gaan, zegt ,

Ik heb MUCommander gebruikt om in .zip-bestanden te bladeren zonder ze eerst te moeten decomprimeren. Deze functie alleen al maakt het de moeite waard om het in huis te hebben. Het heeft me uren bespaard om een specifieke afbeelding te vinden in een 675MB .zip-archief.

Pro Tip: Je kunt muCommander gebruiken als een lichtgewicht macOS bestandsbeheerder om snel toegang te krijgen tot externe servers en archieven. De universele functie om bladwijzers te maken is een tijdsbesparing voor veelgebruikte paden.

6. Nimble Commander (het beste voor krachtige gebruikers en geavanceerde bestandsbewerkingen)

via Nimble Commandant Nimble Commander is een alternatief bestandsbeheer ontworpen voor krachtige gebruikers die volledige controle willen over alle bestanden en mappen op hun Mac. Dankzij de interface met twee vensters en het toetsenbordgerichte ontwerp is het een veelgebruikt hulpmiddel voor ontwikkelaars, systeembeheerders en IT-professionals.

Met functies als een ingebouwde terminalemulator, geavanceerd mapbeheer en de mogelijkheid om verborgen bestanden weer te geven, is Nimble Commander perfect voor gebruikers die efficiëntie en flexibiliteit nodig hebben. Het is licht, snel en aanpasbaar, waardoor het een geweldig hulpmiddel is om Finder te vervangen voor geavanceerde werkstromen.

De beste functies van Nimble Commander

Gebruik de ingebouwde terminalemulator om shellcommando's te synchroniseren met navigatie door het bestandspaneel

Bestanden sorteren en batchgewijs hernoemen met patronen voor naadloze organisatie

Archieven doorbladeren, bewerken en comprimeren zonder het hele bestand uit te pakken, ideaal om bestanden efficiënt te archiveren

Verbinding maken met FTP-, SFTP-, WebDAV- of Dropbox-servers en bestanden op afstand bewerken zonder de app te verlaten

Nimble Commander beperkingen

Sommige geavanceerde functies, zoals de beheermodus, zijn niet beschikbaar in de Mac App Store versie

Extra installatie vereist om het programma volledig aan te passen en te integreren met externe tools

De prijzen voorNimble Commander

Gratis versie beschikbaar

Nimble Commander beoordelingen en recensies

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

💡 Pro Tip: De ingebouwde terminal en FTP client functies van Nimble Commander zijn perfect voor het stroomlijnen van Taken zoals het verplaatsen van bestanden, het bewerken van bestanden op afstand en het beheren van al uw Mac mappen zonder te hoeven schakelen tussen apps.

7. CRAX Commander (het beste voor geavanceerd bestandsbeheer en aanpassingen)

via commandant__CRAX CRAX Commander is een zeer aanpasbaar bestandsbeheerprogramma voor de Mac met twee vensters, ontworpen voor gebruikers die op zoek zijn naar een combinatie van eenvoud en kracht terwijl het organiseren van hun bestanden op de Mac . De intuïtieve interface ondersteunt tabbladen en bladwijzers, waardoor je sneller en overzichtelijker door bestanden kunt navigeren.

Met ingebouwde SVN, FTP en SSH clients blinkt het uit in het omgaan met bestanden op afstand, terwijl de geavanceerde zoekfunctie, tools voor meerdere hernoemingen en editor met syntaxis-highlighted het perfect maken voor het efficiënt beheren van bestanden en mappen.

CRAX Commander beste functies

Externe bestanden naadloos verwerken met ingebouwde ondersteuning voor FTP, SFTP, SMB en AFP

Voer batchbewerkingen uit met meerdere hernoemingen, mappen samenvoegen en checksumberekeningen

Uw ervaring met bestandsbeheer aanpassen met configureerbare werkbalken, snelkoppelingen op het toetsenbord en externe hulpmiddelen

Bestanden of mappen vergelijken en bewerken met behulp van ingebouwde geavanceerde zoekfuncties en contentvergelijking

CRAX Commander beperkingen

Beheerdersmodus en geavanceerde functies worden niet ondersteund in de Mac App Store versie

Sommige gebruikers vinden de uitgebreide aanpassingsmogelijkheden overweldigend

Prijzen voorCRAX Commander

Volledige versie: $25,99/gebruiker (eenmalig downloaden)

CRAX Commander beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

Herschep bestandsbeheer en productiviteit met ClickUp

Bij het kiezen van een Mac bestandsbeheerder moet u niet alleen kijken naar de functies, maar ook naar de integratie in uw bredere werkstroom. Ondersteunt het de samenwerking, integreert het met uw bestaande tools, optimaliseert het bestandsbeheer of verhoogt het uw algehele productiviteit?

Hoewel tools als Path Finder of ForkLift uitblinken op specifieke gebieden, missen ze misschien de veelzijdigheid van een alles-in-één oplossing. Dit is waar ClickUp zich onderscheidt. Het gaat niet alleen om het beheren van bestanden, het gaat om het volledig transformeren van uw manier van werken.

Met tools zoals ClickUp Docs, Brain en Connected Search gaat het verder dan het organiseren van bestanden en biedt het een uniform platform voor taken, samenwerking en automatisering.

Klaar om uw werkstroom te vereenvoudigen en uw productiviteit te verhogen? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp -het is gratis! 🚀