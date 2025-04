Top Beautiful.ai alternatieven voor Gepolijste Presentaties

Wat maakt een goede presentatie? Gepolijste visuals? Een meeslepend verhaal?

Beautiful.ai, een AI-powered presentatiemaker, vereenvoudigt het aanmaken van dia's met drag-and-drop tools en AI-gegenereerde lay-outs.

Maar er zit een addertje onder het gras:

De 14-daagse gratis proefversie vereist een kredietkaart en abonnementen zijn prijzig

Vooraf ingestelde ontwerpen beperken de creativiteit

Aanpassingen schieten tekort in vergelijking met andere tools

Het goede nieuws? Er zijn betere alternatieven op de markt met meer flexibiliteit, slimmere AI-suggesties en naadloze samenwerking.

Deze gids behandelt de beste presentatiehulpmiddelen met AI om je te helpen ontwerpen, aanpassen en presenteren als een pro. Laten we beginnen! 🚀

Contouren en content voor presentaties genereren met ClickUp Brain

⏰ 60-seconden samenvatting

Hier volgt een kort overzicht van de beste Beautiful.ai alternatieven:

**Wat moet je zoeken in Beautiful.ai alternatieven?

Om de beste alternatieve AI presentatiehulpmiddelen voor Beautiful.ai te kiezen, moet je je richten op functies die het ontwerpproces vereenvoudigen en je presentaties interactief maken.

Hier zijn een aantal essentiële functies om prioriteit aan te geven:

AI-gestuurde ontwerptools : Kies voor presentatiesoftware met een AI-assistent om het ontwerpproces te stroomlijnen, slimme suggesties voor layout en content aan te bieden en tijd te besparen bij het maken van heldere presentaties 👾 Drag-and-drop interface

: Kies voor presentatiesoftware met een AI-assistent om het ontwerpproces te stroomlijnen, slimme suggesties voor layout en content aan te bieden en tijd te besparen bij het maken van heldere presentaties 👾 Sleep-en neerzet-interface : Kies voor een intuïtief platform waarmee je moeiteloos presentaties kunt maken door elementen naar hun plaats te slepen, zelfs op een leeg canvas 🕹️

: Kies voor een intuïtief platform waarmee je moeiteloos presentaties kunt maken door elementen naar hun plaats te slepen, zelfs op een leeg canvas 🕹️ Realtime functies voor samenwerking : Ga voor een tool die samenwerking in realtime ondersteunt, zodat teams ideeën kunnen brainstormen, dia's kunnen bewerken en naadloos kunnen samenwerken 🤝🏻

: Ga voor een tool die samenwerking in realtime ondersteunt, zodat teams ideeën kunnen brainstormen, dia's kunnen bewerken en naadloos kunnen samenwerken 🤝🏻 Bibliotheek met sjablonen : Zoek naar een uitgebreide bibliotheek met professioneel ontworpen sjablonen om u te helpen snel verbluffende presentaties te maken met behoud van merkconsistentie 📚

: Zoek naar een uitgebreide bibliotheek met professioneel ontworpen sjablonen om u te helpen snel verbluffende presentaties te maken met behoud van merkconsistentie 📚 Interactieve elementen : Geef prioriteit aan presentatiehulpmiddelen waarmee je interactieve functies kunt toevoegen zoals animaties, overgangen en klikbare elementen om je presentaties boeiend en dynamisch te maken 🤹

: Geef prioriteit aan presentatiehulpmiddelen waarmee je interactieve functies kunt toevoegen zoals animaties, overgangen en klikbare elementen om je presentaties boeiend en dynamisch te maken 🤹 Whiteboard functies : Overweeg tools met ingebouwde whiteboards die ideeën visualiseren, content in kaart brengen, en brainstormsessies verbeteren 📋

: Overweeg tools met ingebouwde whiteboards die ideeën visualiseren, content in kaart brengen, en brainstormsessies verbeteren 📋 Export- en deelopties: Zoek naar tools met flexibele exportopties (zoals PDF, PowerPoint of Google Slides) en eenvoudige deeloptie om ervoor te zorgen dat uw presentatiegedeelte overal toegankelijk is 📂

Ontdek de beste presentatiemaker alternatieven voor Beautiful.ai die het gemak van drag-and-drop functie bieden, je helpen verbluffende visuals te maken en je merk op punt houden.

1. ClickUp (het beste voor het maken van samenwerkingspresentaties en werkstromen) ClickUp is de alles-in-één app voor werk die projectmanagement, documenten en teamcommunicatie combineert, allemaal in één platform - versneld door next-generation AI automatisering en zoeken. Het past zich aan verschillende industrieën en vereisten aan, van het beheren van kleine persoonlijke taken tot het overzien van complexe bedrijfsactiviteiten.

Of u nu een team leidt, projecten beheert of boeiende presentaties maakt, ClickUp stroomlijnt werkstromen, verhoogt de efficiëntie en helpt u georganiseerd te blijven. 🦾

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss26-2.png ClickUp Whiteboards Prachtige ClickUp AI alternatieven https://clickup.com/features/whiteboards ClickUp Whiteboards gratis proberen /$$$cta/

Met ClickUp Whiteboards voeg afbeeldingen, tekeningen, stroomdiagrammen en andere visuele elementen toe aan uw presentaties en maak ze visueel opvallend en boeiend. Dit is een geweldige werkruimte om te brainstormen of presentaties te maken die uw publiek boeien. ✏️

Zo kun je bijvoorbeeld een interactieve verkoopstrategie schetsen, visuals integreren om verhalen te vertellen en het naadloos delen met teamgenoten.

Je kunt ook een customer journey map of een product roadmap ontwerpen en deze vervolgens delen met je team voor directe feedback. De drag-and-drop functie maakt het intuïtief, zodat je ideeën naadloos overgaan op het bord. Je kunt zelfs afbeeldingen genereren met AI op je whiteboard. 🧩

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss28.gif Klik hersenen mooie AI alternatieven https://clickup.com/ai ClickUp Brain gratis proberen /$$$cta/

Hulp nodig bij het maken van content voor deze presentaties? ClickUp Brein stapt in als uw creatieve AI-assistent. Het genereert presentatieschema's, ontwerpt dia's en levert zelfs content op maat voor verkoopdecks.

Als u bijvoorbeeld een pitch voorbereidt, kan ClickUp Brain een overtuigende inleiding opstellen, visuele ideeën voorstellen en gegevensinzichten aanbevelen om uw boodschap te ondersteunen. In combinatie met Whiteboards kunt u zo een indrukwekkende presentatie ontwerpen die klaar is om te delen. 🤖

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss29-3.png ClickUp Presentatie sjabloon Mooi AI alternatieven https://app.clickup.com/signup?template=t-200520751&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

ClickUp biedt ook duizenden sjablonen om uw werkstromen te stroomlijnen. Bijvoorbeeld de ClickUp presentatiesjabloon hiermee kunt u moeiteloos professionele presentaties organiseren en ontwerpen. Dit aanpasbare sjabloon helpt u uw ideeën te structureren, de voortgang bij te houden en in realtime samen te werken met uw team. 🌟

Dit is wat je er geweldig aan zult vinden:

Bouw vanaf het begin een duidelijke presentatiestructuur op

Gebruik de feedbackmechanismen om meningen te krijgen voor de uiteindelijke presentatie

Bijhouden van elke taak met betrekking tot de presentatie in een gecentraliseerde ruimte

De beste functies van ClickUp

Visualiseer ideeën voor presentaties samen met teamgenoten met behulp van ClickUp Whiteboards Bereid verkooppraatjes voor, genereer ideeën voor sociale mediacampagnes, schrijf blogs en e-mails met behulp van ClickUp Brein Noteer ideeën en content voor zakelijke presentaties in ClickUp Documenten Maak checklists en voeg herinneringen toe voor later in ClickUp Blocnote Integreer met populaire tools zoals Google Werkruimte, Slack en meer met ClickUp integraties ClickUp beperkingen

De uitgebreide functies van de tool kunnen een steile leercurve hebben voor gebruikers die niet technisch onderlegd zijn

Prijzen voor ClickUp

Free forever

Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7/maand per lid

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

💡 Pro Tip:Leer hoe je een presentatie beëindigt effectief door deze strategieën uit te proberen:

Stem je afsluiting af op wat resoneert bij je publiek 👥

Vat de belangrijkste punten samen en versterk uw kernboodschap 🔑

Sluit af door terug te koppelen naar uw openingsidee voor een samenhangend einde 🔄

Moedig vragen, discussies of feedback aan om het gesprek gaande te houden 🤝

Stroomlijn uw presentatiewerkstroom en maak indruk met gepolijste visuals en naadloze samenwerking door ClickUp 📊 te gebruiken

2. Prezi (het beste voor het maken van interactieve zakelijke presentaties)

via prezi_Prezi is een overtuigend alternatief voor Mooi.ai voor individuen en teams die op zoek zijn naar dynamische en boeiende presentatietools. In tegenstelling tot traditionele presentatietools op basis van dia's, biedt Prezi een niet-lineaire presentatiestijl, waarbij je kunt bouwen vanuit één groot canvas. Hierdoor kun je in- en uitzoomen om verschillende punten te benadrukken wanneer je gepolijste presentaties wilt maken.

De tool biedt ook geavanceerde functies voor bewerking, professionele sjablonen voor presentaties, multimedia-integratie en AI-tools waarmee je content kunt ordenen en animeren. Dankzij de samenwerkingsfuncties kunnen teams in realtime zakelijke voorstellen ontwerpen.

De beste functies van Prezi

Maak op beweging gebaseerde ontwerpen om presentaties interactief en boeiend te maken

Integreer met platforms zoals Zoom, Microsoft Teams en Slack

AI-hulp gebruiken voor geautomatiseerde suggesties voor layout en animatie

Prezi beperkingen

Overweldigend voor gebruikers die niet bekend zijn met niet-lineair presentatieontwerp

De AI-tools zijn nog steeds basaal vergeleken met andere presentatiesoftware

Prezi prijzen

Prezi heeft drie prijscategorieën gericht op individuen, studenten, docenten en teams:

Voor individuen

Standaard: $5/maand

$5/maand Plus : $19/maand

: $19/maand Premium: $29/maand

Voor studenten en docenten

EDU Plus: $4/maand

$4/maand EDU Pro: $8/maand

$8/maand EDU Teams: $19/maand per gebruiker

Voor Teams

Plus : $19/maand

: $19/maand Premium : $29/maand

: $29/maand Teams: $39/maand per gebruiker

Prezi beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (5.000+ beoordelingen)

4.2/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.000+ beoordelingen)

3. Decktopus (De beste voor het maken van eenvoudige presentaties voor vergaderingen in teams)

via dektopus_ Als je op zoek bent naar een eenvoudige, intuïtieve manier om in het oog springende presentaties te maken zonder uren te besteden aan het ontwerp, overweeg dan eens Decktopus . Het bevat aanpasbare sjablonen, een presentatieontwerperbot en geavanceerde functies zoals analyses om je te helpen prachtige diavoorstellingen te maken.

Deze AI-presentatiemaker biedt ook vooraf ontworpen thema's om tijd te besparen. Het is vooral handig voor zakelijke pitches, educatieve content of interne teamvergaderingen, en het integreert met tools zoals Google Spreadsheets voor datagestuurde presentaties.

Decktopus beste functies

Toegang tot een bibliotheek met professionele sjablonen om snel met uw presentatie te beginnen

Gebruik real-time samenwerking om presentaties met teamgenoten te maken

Voeg stockfoto's, pictogrammen en grafieken toe voor visuele verbetering

Decktopus limieten

Het heeft beperkte functies voor aanpassingen en bewerkingen

De presentatiesoftware kan geen PDF's exporteren en presentaties analyseren in het gratis abonnement

Decktopus prijzen

Free Forever : gratis

: gratis Pro Jaarlijkse toegang : $24.99/maand

: $24.99/maand Business Jaarlijkse toegang: $49.99/maand

Decktopus beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (50+ beoordelingen)

4.4/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

🔎 Wist je dat? In 1982 werd VCN ExecuVision geïntroduceerd, het eerste softwareprogramma voor het weergeven van een presentatie op een computerscherm. Gebruikers konden kiezen uit een bibliotheek met afbeeldingen bij de tekst van hun presentatie.

4. Visme (het beste voor het behouden van merkconsistentie in presentaties)

via Visme Met Visme heb je toegang tot presentatiesoftware waarmee je merkpresentaties kunt maken met behulp van geavanceerde functies voor bewerking. Terwijl Beautiful.ai zich richt op automatisering van het ontwerp om het aanmaken van presentaties te stroomlijnen, geeft Visme gebruikers meer controle over ontwerpelementen, waardoor het aanmaken van zeer persoonlijke en unieke presentaties mogelijk wordt.

Visme's professioneel ontworpen presentatie sjablonen en AI-gestuurde tools optimaliseren het presentatieproces. Visme ondersteunt niet alleen het maken van visueel aantrekkelijke presentaties, maar ook het creëren van verschillende soorten visuele content, waaronder infographics, rapporten en afbeeldingen voor sociale media. Het is een uitgebreide tool voor uiteenlopende ontwerpbehoeften.

De beste functies van Visme

Voeg animaties, datavisualisaties en interactieve functies toe om de betrokkenheid te vergroten

Gebruik stockfoto's, animaties en pictogrammen voor indrukwekkende visuals

Werk in realtime samen met teams, waardoor het delen van je presentaties naadloos verloopt

Visme limieten

Het gratis abonnement biedt minimale opslagruimte (500 MB) en geen downloads

Geavanceerde functies, zoals de brand kit, vereisen een Pro abonnement

PrijzenVisme

Gratis voor altijd

Starter : $29/maand

: $29/maand Pro: $59/maand per gebruiker

$59/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Visme beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (400+ beoordelingen)

4.6/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (700+ beoordelingen)

💡 Pro Tip: Naar een winnende client presentatie te maken volg deze stappen om indruk te maken en de deal te bezegelen:

Onderzoek en plan de pitch om de behoeften van de client te begrijpen 🕵🏼‍♂️

Maak een marketing trechter van uw presentatie om de reis van de client te begeleiden 📈

Gebruik visueel aantrekkelijke content om uw verhaal effectief te vertellen 🎨

Moedig tweeweg gesprekken aan voor een betere verbinding en begrip 💬

Stel duidelijke volgende stappen vast om uw presentatie met vertrouwen af te sluiten 📌

5. Pitch (het beste voor presentaties en samenwerking in teams)

via Pitch Een ander sterk alternatief voor Beautiful.ai is Standplaats is een presentatietool die eenvoud en design combineert tot snelle en visueel verbluffende resultaten. Met een intuïtieve interface stelt Pitch gebruikers in staat om strakke, efficiënte presentaties te maken.

Dankzij de functies voor samenwerking is de tool ideaal voor het werken met teams in realtime, waardoor het proces van bewerking en delen van presentaties wordt geoptimaliseerd. Of je nu een idee presenteert, gegevens laat zien of samenwerkt met je team, met Pitch maak je moeiteloos boeiende dia's.

De beste functies van Pitch

Maak dia's met behulp van 100+ kant-en-klare sjablonen op maat voor verschillende gebruikssituaties

Werk in realtime samen met je team voor snellere bewerking en feedback

Samenhangende presentaties met een gedeelde brand toolkit

Pitch limieten

Minder vormopties en minder variatie in grafiekontwerpen dan andere op de lijst

Ondersteunt het insluiten van content van derden niet

Prijsstelling

Free forever

Pro: $25/maand

$25/maand Business : $100/maand

: $100/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen

G2: 4.4/5 (40+ beoordelingen)

4.4/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (30+ beoordelingen)

6. Microsoft PowerPoint (het beste voor het maken van klassieke presentaties voor zakelijke pitches)

via Microsoft PowerPoint Wie heeft er niet gehoord van Microsoft PowerPoint ?

PowerPoint is een van de bekendste en meest gebruikte presentatieprogramma's, waardoor het een betrouwbaar alternatief is voor Beautiful.ai. Bekend om zijn uitgebreide functies en veelzijdigheid, stelt PowerPoint gebruikers in staat om presentaties te maken met volledige controle over het ontwerp. Bovendien ondersteunt het, in tegenstelling tot veel webgebaseerde tools, offline bewerking, waardoor het ideaal is voor gebruikers met beperkte internettoegang.

Ontwerp visueel aantrekkelijke content voor zakelijke pitches, educatieve lessen of creatieve projecten. Met functies zoals aanpasbare sjablonen, animaties, overgangen en samenwerking in realtime helpt PowerPoint je om ideeën effectief over te brengen en een blijvende indruk achter te laten. Of je nu gegevens laat zien met grafieken of video's insluit om verhalen te vertellen, PowerPoint past zich aan jouw behoeften aan.

De beste functies van Microsoft PowerPoint

Ontwerp met de AI-gestuurde Microsoft Copilot om lay-outs en visuals te genereren op basis van uw content

Verbeteringen aanbrengen met de tool Presenter Coach

Presentaties gemakkelijk offline bewerken, in tegenstelling tot veel presentatiesoftware op het web

Microsoft PowerPoint beperkingen

Gebruikers moeten hun werk regelmatig handmatig opslaan om ervoor te zorgen dat hun voortgang niet verloren gaat

Het heeft een limiet aan bewerking in samenwerkingsverband in vergelijking met andere tools

Prijzen voor Microsoft PowerPoint

Free forever

Betaalde abonnementen inbegrepen in het Microsoft 365 pakket

Beoordelingen en beoordelingen van Microsoft PowerPoint

G2: 4.7/5 (20.000+ beoordelingen)

4.7/5 (20.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

7. Wonderslide (het beste voor het maken van bedrijfspresentaties met merkontwerpen)

via wonderschuif Voor een gestroomlijnde en efficiënte manier om professionele presentaties te maken, Wonderslide biedt een gebruiksvriendelijk en veelzijdig ontwerpplatform. Door gebruikers een basisontwerp te laten uploaden, zet het neurale netwerk van Wonderslide dit snel om in een gepolijste presentatie, waardoor de tijd en moeite die gewoonlijk nodig zijn voor het ontwerpen aanzienlijk worden verminderd.

Het vereenvoudigt verder het aanmaken van nieuwe presentaties door aanpasbare sjablonen, een uitgebreide afbeeldingenbibliotheek en ontwerpopties met een eigen merknaam te bieden.

Wonderslide beste functies

Toegang tot een uitgebreide afbeeldingenbibliotheek voor diverse visuals en pictogrammen om uw dia's te verbeteren

Upload aangepaste afbeeldingen om automatisch de juiste lettertypen en kleuren te selecteren die bij de merkrichtlijnen passen

Presentaties exporteren als volledig bewerkbare .pptx-bestanden die compatibel zijn met PowerPoint en Google Slides

Wonderslide limieten

Zeer specifieke aangepaste ontwerpen vereisen mogelijk handmatige aanpassingen na het exporteren

In het basisabonnement kunnen wekelijks maximaal drie dia's worden gedownload

Wonderslide prijzen

Pay-as-you-go: $25 als eenmalige betaling

$25 als eenmalige betaling Pro abonnement : $9,99/maand

: $9,99/maand Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

Wonderslide beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Slides (het beste voor het maken van interactieve ontwikkelaarspresentaties)

via dia'sDia's is een presentatietool die gebruiksvriendelijke functies combineert met geavanceerde aanpassingsmogelijkheden. Het werkt volledig in de cloud en stelt gebruikers in staat om te creëren, te bewerken en te presenteren vanaf elk apparaat zonder te downloaden of te installeren. Een gebruiksvriendelijke interface en een verscheidenheid aan aanpasbare sjablonen maken deze toegankelijkheid compleet.

Een van de opvallende functies van Slides is het open-source format, dat gebruikers toegang geeft tot de volledige broncode van hun presentaties.

De beste functies van Slides

Voeg interactieve content toe om dia's boeiend te houden met iFrames of live embeds

Presentaties aanpassen met HTML/CSS voor een aangepaste, professionele look

Gebruik aantekeningen van sprekers en afstandsbediening om presentaties vlekkeloos live te geven

Beperkingen voor dia's

Het vereist bekendheid met HTML/CSS voor gebruikers voor geavanceerde aanpassingen

Geen ingebouwde animatiebibliotheek buiten aangepaste CSS

Prijzen voor slides

Light: $7/maand

$7/maand Pro : $14/maand

: $14/maand Teams: $28/maand per twee gebruikers

$28/maand per twee gebruikers Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen

G2: 4.4/5 (20+ beoordelingen)

4.4/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (40+ beoordelingen)

9. Keynote (het beste voor het ontwerpen van strakke zakelijke rapporten of voorstellen)

via KeynoteKeynote , de handtekening van Apple's presentatiesoftware, is een krachtig hulpmiddel voor het maken van visueel verbluffende presentaties, waardoor het een geweldig gratis alternatief is voor Beautiful.ai.

Keynote staat bekend om zijn strakke en intuïtieve ontwerp en biedt professioneel ontworpen sjablonen, animaties en overgangen die de kwaliteit van elke presentatie verhogen. De drag-and-drop interface zorgt voor gebruiksgemak en is geschikt voor zowel beginners als doorgewinterde professionals. Je kunt presentaties maken en bewerken op een Mac, iPad of iPhone, waarbij alle wijzigingen automatisch worden gesynchroniseerd via iCloud.

De beste functies van Keynote

Animaties en overgangen van bioscoopkwaliteit, zoals Magic Move, om boeiende visuals te maken

Gebruik tools voor het opnemen van presentaties met voiceovers

Presentaties bewerken op verschillende apparaten zonder voortgang te verliezen

Keynote beperkingen

Het is alleen beschikbaar voor Apple gebruikers en biedt ook niet veel exportmogelijkheden

Geëxporteerde bestanden verliezen vaak stukjes van de gebruikte afbeeldingen of animaties

Keynote prijzen

Free forever

Keynote beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (500+ beoordelingen)

4.4/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

10. Canva (het beste voor het snel maken van visuele content)

via _Canva Bekend om zijn drag-and-drop interface, Canva is een Tool voor het aanmaken van AI-content waarmee gebruikers met minimale inspanning visueel aantrekkelijke presentaties kunnen ontwerpen. Het biedt een breed bereik aan aanpasbare sjablonen, lettertypes, afbeeldingen en animaties, voor zowel persoonlijke als professionele behoeften.

Gebruik Canva's collaboratieve ontwerpomgeving vanaf het eerste ontwerp. Werk samen in realtime om presentaties te maken, te bewerken en te beoordelen, en stroomlijn zo de werkstroom voor zowel kleine projecten als grote campagnes. Bovendien verbetert Canva's integratie met tools zoals Slack en Google Drive de toegankelijkheid en bruikbaarheid.

De beste functies van Canva

Krijg toegang tot vooraf ontworpen sjablonen die zijn aangepast aan verschillende behoeften om snel projecten te starten

Maak verbluffende animaties voor diavoorstellingen of sociale media met Magic Animate

Pas lettertypen en kleurenschema's aan die worden voorgesteld door de AI-tool, zodat ze moeiteloos bij uw merk passen

Beperkingen van Canva

Voor sommige functies, zoals geavanceerde animaties en merkpakketten, heb je een Pro abonnement nodig

Heeft beperkte opslagruimte (5GB) in de gratis versie voor geüploade middelen

Prijzen voor Canva

Free forever

Canva Pro : €6/maand per persoon

: €6/maand per persoon Canva Teams: €9/maand per persoon

€9/maand per persoon Canva Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van Canva

G2: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

4.7/5 (4.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (12.000+ beoordelingen)

11. Slidebean (Beste voor het maken van presentaties voor startups)

via slidebean_Glijbaan is perfect voor startups, ondernemers, docenten en professionals die visueel aantrekkelijke pitchdecks, rapporten of educatieve presentaties willen zonder uren te besteden aan het ontwerp. Gebruikers kunnen zich concentreren op de content en de visuals worden naadloos geordend.

Een uniek aspect van Slidebean is de uitgebreide bibliotheek met aanpasbare sjablonen, waaronder pitchdecks van succesvolle bedrijven zoals Airbnb en Uber. Deze sjablonen bieden gebruikers een bewezen raamwerk waarop ze kunnen bouwen.

De beste functies van Slidebean

Bijhouden van analyses en inzichten in de interactie tussen kijkers en presentaties

Zet ruwe gegevens om in grafieken met AI om informatie duidelijk en visueel te presenteren

Automatiseer brandingthema's voor een consistente en professionele presentatie

Slidebean limieten

Het biedt geen gratis abonnement en heeft hoge abonnementskosten

Slidebean heeft een kleine grafische bibliotheek in vergelijking met concurrenten

Prijzen voor Slidebean

Starter: $8/maand

$8/maand Versnel: $99/maand

Slidebean beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (20+ beoordelingen)

4.4/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (50+ beoordelingen)

12. Mentimeter (het beste voor presentaties en betrokkenheid met live interactieve polling)

via Mentimeter Met Mentimeter verandert uw presentaties in interactieve ervaringen door middel van realtime polls, quizzen, woordwolken en sessies met vragen en antwoorden.

In tegenstelling tot Beautiful.ai, dat zich richt op het automatiseren van dia-ontwerp, legt Mentimeter de nadruk op interactiviteit. Daarom is het geschikt voor docenten, organisatoren van gebeurtenissen en professionals uit het bedrijfsleven die actieve deelname tijdens presentaties willen stimuleren.

De beste functies van Mentimeter

Live polls uitvoeren tijdens presentaties om real-time feedback van het publiek te verzamelen

Visualiseer de input van het publiek onmiddellijk met dynamische woordwolken

Ontwerp quizzen om presentaties boeiend en leerzaam te maken

Mentimeter limieten

Het gratis account is gelimiteerd tot twee vragen en vijf quizzen per presentatie

Minder aanpassingsmogelijkheden voor het ontwerp in vergelijking met Beautiful.ai en anderen

Prijzen van Mentimeter

Free Forever

Basic: $17.99/maand per gebruiker

$17.99/maand per gebruiker Pro : $24,99/maand per gebruiker

: $24,99/maand per gebruiker Enterprise-abonnement:Aangepaste prijzen

Mentimeter beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (600+ beoordelingen)

4.7/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (90+ beoordelingen)

13. Xtensio (Beste voor het maken van zakelijke documenten en presentaties)

via XtensioXtensio is een webgebaseerd platform waarmee teams interactieve documenten, presentaties en webpagina's kunnen maken, beheren en delen. Het positioneert zich als een veelzijdig alternatief voor Mooi.ai . Het is geweldig voor starters, marketeers, ontwerpers en kleine teams die op zoek zijn naar een eenvoudige manier om efficiënt professioneel materiaal te maken.

Het platform biedt real-time samenwerking onder een privé, branded dashboard, waardoor het ideaal is voor teams om samen documenten te maken, te bewerken en te delen als responsieve links of PDF's.

Xtensio beste functies

Combineer visuals en gegevens met grafieken, video's en formulieren voor interactieve communicatie

Gebruik verschillende deelopties, waaronder live weblinks, digitale diavoorstellingen en exporteerbare PDF's/PNG's

Behoud merkconsistentie door lettertypen, kleuren en lay-outs aan te passen voor alle documenten

Xtensio limieten

Het analytics dashboard is niet zo nauwkeurig als andere speciale tools

Het gratis abonnement bevat slechts 100 MB opslagruimte voor afbeeldingen

Xtensio prijzen

Free Forever

Solo Lite: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Plus : $25/maand voor twee gebruikers

: $25/maand voor twee gebruikers Business: $99,99/maand voor vijf gebruikers

Xtensio beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

4.5/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

Optimaliseer moeiteloos uw proces voor het aanmaken van presentaties met ClickUp!

Het maken van een overtuigende presentatie is de sleutel tot het aanspreken van uw team of belanghebbenden. Hoewel Beautiful.ai eenvoud biedt, mist het geavanceerde functies zoals merkconsistentie, naadloze samenwerking en flexibele export.

Voor een krachtigere oplossing gaat ClickUp verder dan basisontwerp. Brainstorm met whiteboards, genereer content in seconden met AI en werk in realtime samen voor feedback en revisies. Bovendien kun je je hele werkstroom beheren met automatisering en geavanceerd bijhouden. klaar om uw presentaties en projecten te verbeteren? Aanmelden voor ClickUp vandaag!