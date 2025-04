Hoe Microsoft Teams Kanban-bord gebruiken voor betere werkstroom

Projectmanagement is meer dan alleen het bijhouden van taken. Het gaat om naadloze samenwerking, duidelijke verantwoording en voortdurende verbetering.

Stel je bijvoorbeeld een softwareteam voor dat jongleert met meerdere clients. De projectmanager besluit om een Kanban-bord te implementeren om Taken te organiseren, en plotseling:

✅ Het visueel bijhouden van Taken vermindert verwarring ✅ De werklast is gelijkmatig verdeeld over de leden van het team ✅ Deadlines worden consistenter gehaald

Klinkt dit als iets wat jouw team kan gebruiken?

In deze gids laten we je zien hoe je een Kanban-bord in Microsoft Teams kunt instellen en maximaliseren om het beheer van taken, de samenwerking en de efficiëntie te verbeteren.

Je kunt een Kanban-bord instellen in Microsoft Teams met behulp van Planner of Azure DevOps om Taken visueel te beheren (maar dit heeft enkele limieten)

Maak eerst een team aan in Microsoft Teams en integreer Azure DevOps

Voeg een Kanban-bord toe en configureer kolommen als Backlog, In uitvoering en Klaar

Uitdagingen: Beperkte aanpassingen, geen geavanceerde rapportage en problemen met externe integratie

Uitdagingen: Beperkte aanpassingen, geen geavanceerde rapportage en problemen met externe integratie

: ClickUp biedt onbeperkte boards, automatisering en geavanceerde rapportage Bespaar tijd met ClickUp's sjablonen voor een snellere installatie en gestroomlijnde workflows

Wat is een Kanban-bord?

Een Kanban-bord is een visueel, agile hulpmiddel om taken en werkstromen te beheren. Het helpt teams om georganiseerd te blijven en voortgang bij te houden.

Taken worden meestal weergegeven als kaarten en bewegen over kolommen met het label Nog te doen, In uitvoering en Klaar. Dit systeem zorgt voor transparantie, zodat je gemakkelijk kunt zien wie waar aan werkt.

Kanban-borden zijn vooral populair bij Agile teams omdat ze:

Voorkom overbelasting door multitasking door werk in uitvoering te limieten

door werk in uitvoering te limieten Helpen bij het vroegtijdig opsporen van knelpunten om de efficiëntie te verbeteren

om de efficiëntie te verbeteren Zich gemakkelijk aanpassen aan verschillende werkstromen in verschillende industrieën

Een Kanban-bord maken in Microsoft Teams

Een Kanban-bord instellen in Microsoft Teams kan de manier veranderen waarop je team Taken beheert en samenwerkt aan projecten.

Er zijn tal van manieren om er een te creëren in Teams. Je kunt kiezen uit gratis en betaalde opties, de Kanban-tools van Microsoft en add-ons van derden die soortgelijke functies bieden.

Het ecosysteem heeft gratis tools zoals Microsoft Planner en Azure DevOps die helpen bij het maken van een Kanban-bord in Teams. Aangezien Azure Boards naadloos kan integreren met Microsoft Teams, gaan we het verkennen om een Kanban-bord te maken.

leuk weetje: Het woord "Kanban" komt van het Japanse woord voor "visueel signaal" of "kaart", wat weergeeft hoe kaarten Taken op het bord voorstellen om de voortgang bij te houden!

1. Open Microsoft Teams en maak een nieuw team aan

Log eerst in bij Microsoft Teams en maak een nieuw team aan of kies een bestaand team om je Kanban-bord in onder te brengen.

Klik op het Teams-pictogram in de linker zijbalk

Selecteer Deelnemen aan of Creëer team onderaan

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-817.png Team maken of lid worden van team in Microsoft Teams /%img/

via Microsoft Teams

Kies Maak een team en volg de aanwijzingen om je team een naam te geven. Voeg een beschrijving toe en voeg leden toe

via Microsoft Teams

Selecteer wat voor soort team het wordt - privé of openbaar. Je kunt ook de gevoeligheid label van uw team selecteren

via MicrosoftTeamss Je kunt aan de slag als je al een team hebt ingesteld! Dit nieuwe teamgebied wordt de centrale hub voor projectmanagement en samenwerking tussen projecten.

2. Je Azure DevOps project instellen

Tegelijkertijd moet je je Azure DevOps project instellen om je Kanban-bord te maken.

Log in op je Azure DevOps account

via Azure DevOps

Klik op Nieuw project en geef het een naam die relevant is voor je team of project

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-821.png Maak een nieuw project in Azure DevOps /%img/

via Azure DevOps

Kies uw instellingen voor zichtbaarheid (privé of openbaar) en klik op Project maken

3. Configureer je Kanban-bord

Zodra je project op Azure DevOps staat, is het tijd om je Kanban-bord te configureren.

Ga naar de tab Borden in het linkermenu van je project

Selecteer Kanban om het standaard bord te openen

Pas de kolommen van je Kanban-kaarten aan om de werkstroom van je team weer te geven (bijvoorbeeld Backlog, In uitvoering en Klaar)

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-822.png Je Kanban-borden configureren /$$$img/

via Azure DevOps Dit bord dient als visuele weergave van je taken en voortgang.

4. De Azure DevOps-connector toevoegen aan Microsoft Teams

Laten we nu je Kanban-bord integreren in Microsoft Teams.

Navigeer in Microsoft Teams naar het team of kanaal waar je het bord wilt toevoegen

Klik op de '+' tab bovenaan het kanaal

Zoek naar Azure DevOps in de map met apps en klik op Toevoegen

via Azuur DevOps

Verificatie van uw Azure DevOps account door te typen "@Azure Boards Sign in"

via Azure DevOps

Maak ten slotte verbinding met je project door "@Azure Boards link" plus de URL van je project te typen om het specifieke project aan je teamkanaal te koppelen

Eenmaal ingesteld, kan je team direct communiceren met het board binnen MS Teams.

5. Werkitems toevoegen en toewijzen

Nu kun je gemakkelijk werkitems van je Microsoft Teams toevoegen aan je Kanban-tool door deze stappen te volgen:

Klik op de knop + Nieuw werkitem om taken, bugs of verhalen van gebruikers te maken

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-825.png Nieuw werkitem /%img/

Wijs deze taken toe aan leden van het team, stel deadlines in en voeg relevante details toe

Pas elk detail van uw Kanban-bord aan met ClickUp

Kanban-kaarten maken voor taken en wijs ze prioriteitsniveaus, tags en deadlines toe

Met ClickUp heb je volledige controle over het uiterlijk van je bord, met opties om Taak-taak velden aan te passen en zelfs externe tools te integreren - allemaal dingen waar Microsoft Teams moeite mee heeft.

Taken toewijzen en automatiseren

Wijs taken toe aan je team leden met slechts een paar klikken.

Open een kaart met taken en gebruik het veld Toegewezen persoon om verantwoordelijkheid toe te wijzen.

Automatiseer terugkerende taken en notificaties met behulp van ClickUp Automatiseringen en bespaart u tijd en moeite

Organiseer uw gegevens in bulk met ClickUp Automatiseringen

In tegenstelling tot Teams biedt ClickUp robuuste automatiseringsopties om handmatig werk tot een minimum te beperken.

Samenwerken en voortgang bewaken

Communicatie en bijhouden gaat moeiteloos in ClickUp.

Voeg opmerkingen, bijlagen en checklists toe aan individuele kaarten met taken om alles op één plek te houden

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-829.png ClickUp Dashboard: microsoft Teams kanban-bord /%img/

Houd je team op één lijn door de voortgang te bewaken met ClickUp

Gebruik ingebouwde weergaven zoals Raad van bestuur weergave en Lijstweergave om de voortgang van het team te volgen

Toegang tot realtime updates met ClickUp's Activiteitenstroom, zodat u nooit kritieke updates mist

Zeg vaarwel tegen de beperkingen van notificaties - ClickUp zorgt ervoor dat u altijd op de hoogte bent.

Geavanceerde rapportage en inzichten

De geavanceerde functies van ClickUp kunnen u helpen bij het bijhouden van de voortgang van uw team.

Genereer rapporten om het aantal voltooide taken, deadlines en productiviteitstrends te analyseren

Gebruik dashboards om de sleutel Kanban statistieken te visualiseren en knelpunten in uw werkstroom te identificeren

Met deze tools kun je de efficiëntie en werkstroom van je teams voortdurend verbeteren.

💡Pro Tip: Gebruik ClickUp's Lopende werkzaamheden (WIP) limieten om het aantal taken in specifieke kolommen te beperken. Dit helpt voorkomen dat uw team te veel multitaskt en zich meer richt op het voltooien van huidige taken voordat u aan nieuwe begint.

Waarom zou u ClickUp gebruiken om Kanban-borden te maken?

ClickUp is een alles-in-één app die de veelvoorkomende limieten aanpakt waarmee gebruikers van Microsoft Teams worden geconfronteerd:

Geen limieten op kanalen, taken of integraties

Volledige ondersteuning voor het taggen van metadata en het categoriseren van Taken

Robuuste automatisering en real-time samenwerkingstools

Een bibliotheek met sjablonen om uw installatieproces te versnellen

De interface van ClickUp is veel verfijnder dan die van Trello. Van de algemene visuele presentatie tot de mate van controle die de gebruiker heeft over de interface... Het is zoveel meer dan een Kanban-bord, maar zelfs de Kanban-weergave is gewoon schoner

Matt Brunt, grafisch ontwerper, Creative Element

Ook lezen: Scrum vs. Kanban: Onthul de Superieure Agile Strategie

Uw Kanban-borden instellen met ClickUp

A Kanban-bord nog te doen: het moet meer doen dan taken organiseren, het moet het werk stroomlijnen, knelpunten wegnemen en de efficiëntie verhogen. Hoewel Microsoft Teams een basisinstallatie biedt, kunnen de beperkingen op het gebied van automatisering, rapportage en aanpassingen je team vertragen. ClickUp is een uitstekend alternatief voor Kanban-borden in Microsoft Teams en tilt het naar een hoger niveau met:

✔ AI-gestuurde automatisering voor soepelere werkstromen

aanpasbare borden die zich aanpassen aan elk project

✔ Real-time inzichten om de voortgang moeiteloos te volgen

