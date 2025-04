10 Beste CRM voor financieel adviseurs

Jongleren met klanten, portfolio's beheren en zorgen voor naleving - aan je werklast lijkt nooit een einde te komen. Voeg daar de druk van het opbouwen van sterkere relaties met klanten aan toe en je lijst met taken wordt al snel overweldigend.

Dit is waar een krachtige CRM het verschil maakt.

In deze blogpost kijken we naar de beste CRM voor financiële adviseurs om je te helpen je praktijk te verbeteren en sterkere, duurzame relaties met klanten op te bouwen. 🤝

⏰ 60-seconden samenvatting

Het juiste CRM helpt financiële adviseurs om clients te beheren, werkstromen te stroomlijnen en hun bedrijf te laten groeien. Hier zijn de top 10 opties:

ClickUp (Beste voor financieel projectmanagement en relaties met klanten)

Wealthbox CRM (de beste voor intuïtieve en gebruiksvriendelijke workflows)

Redtail CRM (de beste voor samenwerking en communicatie in teams)

Creatio (de beste voor zeer flexibele en op maat gemaakte oplossingen)

Salesforce Financial Cloud (de beste voor grootschalige financiële ondernemingen)

Zoho CRM (de beste voor geavanceerde functies en waarde voor je geld)

Oracle NetSuite (de beste voor geïntegreerd business management)

AdvisorEngine (de beste voor naadloos vermogensbeheer)

Microsoft Dynamics 365 (Beste voor op groei gerichte financiële organisaties)

UGRU (Beste voor kleine financiële bedrijven)

Wat is CRM voor financieel adviseurs?

CRM voor financiële adviseurs is gespecialiseerde software die ontworpen is om client interacties te helpen beheren en verbeteren. Deze platforms centraliseren klantgegevens, waaronder persoonlijke gegevens, financiële doelen en communicatiegeschiedenis, waardoor een uitgebreid profiel van elke client ontstaat.

Ze helpen je gemakkelijk portfolio reviews, belastingdeadlines en investeringsjubilea bij te houden.

Dankzij de automatisering van CRM verlopen follow-ups, planning en rapportage moeiteloos, zodat je meer tijd hebt om de relaties met je klanten te versterken.

🧠 Leuk weetje: De eerste tastbare CRM-tool was Rolodex (ontworpen in 1956), een apparaat dat werd gebruikt om fysieke contactkaarten met klantinformatie op de achterkant op te slaan.

**Wat moet u zoeken in CRM voor financiële adviseurs?

Let op deze sleutel functies bij het selecteren van een CRM voor financiële adviseurs:

Naadloze integratie: Ga op zoek naar een uitgebreide CRM-oplossing die soepel integreert met uw bestaande tools, zoals systemen voor financiële planning en portfoliobeheer, om de nauwkeurigheid van gegevens te behouden

Ga op zoek naar een uitgebreide CRM-oplossing die soepel integreert met uw bestaande tools, zoals systemen voor financiële planning en portfoliobeheer, om de nauwkeurigheid van gegevens te behouden Flexibiliteit bij het aanpassen: Zorg ervoor dat u dashboards, velden en workflows kunt toevoegen en aanpassen aan uw unieke zakelijke behoeften

Zorg ervoor dat u dashboards, velden en workflows kunt toevoegen en aanpassen aan uw unieke zakelijke behoeften Beveiliging en compliance van gegevens: Geef de voorkeur aan CRM-systemen met sterke functies op het gebied van veiligheid, zoals versleuteling en back-up van gegevens, en zorg voor naleving van industriële voorschriften zoals GDPR en HIPAA

Geef de voorkeur aan CRM-systemen met sterke functies op het gebied van veiligheid, zoals versleuteling en back-up van gegevens, en zorg voor naleving van industriële voorschriften zoals GDPR en HIPAA Mobiele toegang: Kies voor een CRM met mobiele mogelijkheden, zodat u clientgegevens en Taken overal kunt beheren

Kies voor een CRM met mobiele mogelijkheden, zodat u clientgegevens en Taken overal kunt beheren Schaalbaarheid en kosteneffectiviteit: Kies een CRM-systeem dat met uw bedrijf kan meegroeien, met schaalbare functies en flexibele abonnementen

Leuk weetje: CRM ontstond in de jaren 1980 toen bedrijven databases begonnen te gebruiken om klantinteracties vast te leggen en te beheren.

De 10 beste CRM voor financiële adviseurs

De juiste CRM transformeert client management, stroomlijnt activiteiten en stimuleert groei voor financiële adviseurs. Hier is een lijst met de 10 beste CRM voor financiële adviseurs. 👇

1. ClickUp (Beste voor financieel projectmanagement en relaties met klanten) ClickUp

is de alles app voor werk, en het is net zo nuttig voor financiële adviseurs als voor teams in elke branche. ClickUp voor financiële teams combineert naadloos projectmanagement met CRM-mogelijkheden voor het organiseren van clientgegevens, het bijhouden van communicatie en het automatiseren van follow-ups.

ClickUp CRM

/$$cta/ CRM van ClickUp zorgt ervoor dat u alles onder controle hebt, van de instelling van financiële doelen tot het bijhouden van accounts en het berekenen van winst.

ClickUp Dashboards ClickUp Dashboards

zorgen voor een naadloze overgang van financiële abonnementen naar details. U kunt de toewijzing van budgetten, uitgaven en winst in realtime volgen met behulp van meer dan 50 aanpasbare kaarten.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Dashboards-19.png ClickUp Dashboards: Beste CRM-software in de financiële dienstverlening /%img/

Gebruik ClickUp Dashboards voor het analyseren van client lifetime value, portfolioprestaties en grootte van deals

ClickUp Docs

Bovendien, ClickUp Documenten vereenvoudigt de organisatie van clientgegevens met een schaalbare structuur voor portfolio's en sleuteldocumenten. Het is ook handig om taken te delen met belanghebbenden, instellingen voor gebruikerstoestemming in te stellen voor betere controle en opmerkingen met realtime bewerking te gebruiken om communicatie en goedkeuringen te stroomlijnen.

Wanneer we een nieuwe productlancering of een promotie hebben, dient ons grafisch ontwerpteam de ontwerpen in via ClickUp en in plaats van heen en weer te gaan tussen e-mails en vergaderingen, kan ik gewoon direct commentaar geven op het document, wat het hele proces efficiënter en effectiever maakt. Ik zou zeggen dat de functie voor het geven van commentaar en ClickUp me gemakkelijk 50% van mijn tijd besparen

Caelin Smith, CRM Lead bij Diggs

/$$$img https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Docs-11.gif Werk samen met je team met realtime bewerking in ClickUp Docs /%img/

Samenwerken met uw team via realtime bewerking in ClickUp Docs

Bovendien biedt ClickUp verschillende sjablonen om u een voorsprong te geven.

Bijvoorbeeld de ClickUp CRM sjabloon helpt bij het beheren van relaties met clients en het bijhouden van interacties, terwijl de ClickUp sjabloon voor financieel beheer vereenvoudigt budgettering, het bijhouden van doelen en het bewaken van de winst.

De beste functies van ClickUp

Gebruik ClickUp integraties: Verbind apps zoals Outlook en Google Drive met ClickUp en andere tools die u al gebruikt

Verbind apps zoals Outlook en Google Drive met ClickUp en andere tools die u al gebruikt Centraliseer communicatie met klanten:* Integreer uw e-mails rechtstreeks in ClickUp, zodat u klanten kunt bereiken, updates kunt sturen, reacties kunt bijhouden en klanten aan boord kunt nemen

ClickUp limieten

De uitgebreide functies van het platform kunnen overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

ClickUp's mobiele app biedt mogelijk niet dezelfde functies als de desktop-app

Prijzen voor ClickUp

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7 / 5 (9.000+ beoordelingen)

4.7 5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

🤝 Vriendelijke herinnering: Houd uw CRM-gegevens nauwkeurig door verouderde gegevens regelmatig te controleren en te verwijderen.

2. Wealthbox CRM (de beste voor intuïtieve en gebruiksvriendelijke werkstromen)

via Wealthbox Wealthbox is een CRM voor samenwerking, ontworpen voor financiële adviseurs die een gebruiksvriendelijk platform willen met een sociale feed voor real-time teamcommunicatie.

Met deze software kunt u een persoonlijk tintje geven aan uw CRM-workflow door emoji's toe te voegen aan opmerkingen en activiteitenstromen voor een meer betrokken en levendige teamdynamiek.

De beste functies vanWealthbox CRM

Voeg aantekeningen toe aan contactrecords, rechtstreeks vanaf het dashboard, door hun naam in te typen

Communiceer met clients en leden van het team via een live nieuwsfeed

Cliënten direct bellen door op hun telefoonnummer te klikken, wat tijd bespaart en de communicatie vereenvoudigt

E-mails verzenden, doorsturen of Bcc'en naar je privé Wealthbox e-mailadres Dropbox om ze automatisch te koppelen aan de relevante contactpersoon

Pas gegevensvelden aan met tekst, datums of selectievakjes en rangschik ze moeiteloos met een drag-and-drop interface

Wealthbox CRM limieten

De complexiteit van het systeem maakt de installatie tijdrovend

Navigatie tussen clients vereist te veel klikken, wat de werkstroom vertraagt

Prijzen voorWealthbox CRM

Basis: $59/maand per gebruiker

$59/maand per gebruiker Pro: $75/maand per gebruiker

$75/maand per gebruiker Premium: $99/maand per gebruiker

$99/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Wealthbox CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.5 / 5 (100+ beoordelingen)

4.5 5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (140+ beoordelingen)

🔍 Wist u dat? De markt voor CRM-software zal naar verwachting jaarlijks groeien met 10.34% van 2024 tot 2029 tot een bedrag van $145,60 miljard in 2029. Deze consistente groei weerspiegelt de toenemende wereldwijde vraag naar deze oplossingen.

3. Redtail CRM (Beste voor het bevorderen van samenwerking en communicatie tussen teams)

via CRM van Redtail Redtail CRM is een beheer van klantcommunicatie oplossing voor grote financiële ondernemingen. Het biedt tools voor het beheren van Taken, het bijhouden van verkopen en het verbeteren van de betrokkenheid bij de client, terwijl het naadloos integreert met de standaard tools in de sector.

De gebruiksvriendelijke interface en robuuste ondersteuning van de software zorgen ervoor dat financiële professionals de software gemakkelijk kunnen gebruiken.

Redtail CRM beste functies

Gebruik Seminar om te prospecteren, campagnes te beheren en de betrokkenheid van clients bij te houden

Ingebouwde audit trails voor SEC & FINRA compliance

voor SEC & FINRA compliance Beheer de agenda's van uw team met een aanpasbare kalender die synchroniseert met Office 365 en Google Agenda

Vastleggen en bijhouden van klantinteractie met aantekeningen, zodat alle relevante klantgeschiedenis toegankelijk is

Ondersteun verkooppijplijnbeheer met de Opportunity Tracker, zodat u geen prospect over het hoofd ziet

Redtail CRM limieten

Gebruikers rapporteren lange reactietijden bij klantenservice

Taken toevoegen en organiseren is ingewikkeld

Prijzen van Redtail CRM

Lancering: $45/maand per gebruiker

$45/maand per gebruiker Groei: $65/maand per gebruiker

$65/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Redtail CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (130+ beoordelingen)

4.3/5 (130+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (80+ beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: De term 'AI CRM' heeft een grote vlucht genomen 4x gestegen in Google zoekvolume sinds 2022! Deze groei kan worden toegeschreven aan Generative AI, robo-advisors, sentimentanalyse en meer.

4. Creatio (de beste voor zeer flexibele en op maat gemaakte oplossingen)

via Creatio Creatio CRM is een volledig aanpasbaar, end-to-end verkoopbeheerplatform voor financiële adviseurs. Creatio onderscheidt zich door de focus op samenstelbare verkooptoepassingen, waardoor financiële teams het CRM kunnen aanpassen aan hun unieke behoeften zonder dat ze gespecialiseerde ontwikkelingsvaardigheden nodig hebben.

Creatio is gebouwd op een enterprise-grade, no-code platform en stelt adviseurs in staat om financiën organiseren leads beheren, verkopen voorspellen en interacties met clients bijhouden terwijl het naadloos integreert met andere tools.

De beste functies van Creatio

Taken van teams coördineren, kalenders en e-mails synchroniseren en geïntegreerde communicatietools gebruiken voor slimme notificaties

Budgetvoorstellen verwerken contracten en orderverwerking via omnichannel ondersteuningskanalen

Automatiseer en bewaak verkoopworkflows van lead tot afsluiting, verminder handmatige taken en zorg voor consistentie

Profiteer van intelligente NBA- (Next Best Action) en NBO-aanbevelingen (Next Best Offer), verkoopdraaiboeken en beslissingspaden om uw verkoopteam te begeleiden

Creatio limieten

De prijzen van Creatio kunnen hoog zijn voor kleine en middelgrote bedrijven met een beperkt budget

Gebruikers hebben problemen gerapporteerd met de functionaliteit van de mobiele app

Prijzen voor Creatio

Groei: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Enterprise: $55/maand per gebruiker

$55/maand per gebruiker Unlimited: $85/maand per gebruiker

Creatio beoordelingen en recensies

G2: 4.7 / 5 (250+ beoordelingen)

4.7 5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (120+ beoordelingen)

💡 Pro Tip: Stel alerts in voor belangrijke gebeurtenissen voor clients, zoals verjaardagen van investeringen of mijlpalen. Zo blijft uw communicatie op tijd en laat u clients zien dat u altijd aan hun belangen denkt.

5. Salesforce Financial Cloud (het beste voor grote financiële ondernemingen)

via Financiële cloud van Salesforce Salesforce Financial Services Cloud wordt aangedreven door AI en branchespecifieke functies en biedt een eenduidige weergave van relaties met clients om slimmere besluitvorming te stimuleren.

Deze CRM-software kan verbinding maken met verschillende databronnen, waaronder kernbanksystemen, vermogensplatforms en verzekeringsplatforms.

De beste functies van Salesforce Financial Cloud

Gebruik Einstein Relationship Insights om kansen te ontdekken, de behoeften van de client te voorspellen en financiële aanbevelingen te personaliseren

Meerdere lagen van relaties met klanten weergeven en contextuele acties ondernemen om uw relaties met klanten te versterken

Integreer Salesforce Scheduler in uw werkstroom voor naadloos boeken van afspraken, waardoor interactie met clients en follow-ups efficiënter verlopen

De beperkingen van de financiële cloud van Salesforce

Salesforce licenties zijn duur in vergelijking met de geboden functies

Er zijn meer integraties nodig om de functies uit te breiden, vooral voor vermogensbeheer

Prijzen voor de financiële cloud van Salesforce

Enterprise: $300/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$300/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Unlimited: $475/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$475/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Einstein 1 Sales: $700/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en beoordelingen voor de financiële cloud van Salesforce

G2: 4.2 / 5 (90+ beoordelingen)

4.2 5 (90+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

🔍 Wist u dat? Michael McCafferty bekend staat als de 'Vader van CRM' omdat hij in 1985 TeleMagic uitvond, de eerste CRM-software.

6. Zoho CRM (Beste voor geavanceerde functies en waarde voor je geld)

via Zoho CRM Zoho CRM biedt financiële dienstverleners een zeer aanpasbare tool voor het bouwen van een sterk CRM-strategie en het leveren van topservice. Het centraliseert alle cruciale gegevens van clients en helpt u om georganiseerd te blijven, persoonlijke ondersteuning te bieden en uw bedrijf te laten groeien.

Dankzij de unieke combinatie van AI-mogelijkheden en integraties met derde partijen maakt Zoho CRM je team efficiënter, transparanter en klantgerichter. Bovendien kun je als software voor het bijhouden van klanten hiermee kunt u al uw financiële accounts in één weergave controleren en beheren.

Zoho CRM beste functies

Gebruik Zia, Zoho's AI assistent, voor intelligente voorspellingen, herinneringen en aanbevelingen over de beste acties om te ondernemen

Maak aangepaste AI-voorspellingen voor elke module, inclusief standaard en aangepaste modules, met Prediction Builder

Verbind Zoho CRM met meer dan 100 populaire bedrijfsapplicaties, waaronder Zoho Finance Plus, Zoho Survey en Zoho Sign

Geef prioriteit aan leads die klaar zijn voor verkoop door hun demografische en gedragsgegevens te evalueren met de functie Lead Scoring

Zoho CRM limieten

Steile leercurve voor instellingen van aangepaste opties zonder de juiste training

Responstijd klantenservice voor verbetering vatbaar

Zoho CRM prijzen

Standaard: $30/maand per gebruiker

$30/maand per gebruiker Professioneel: $35/maand per gebruiker

$35/maand per gebruiker Enterprise: $50/maand per gebruiker

$50/maand per gebruiker Ultiem: $65/maand per gebruiker

Zoho CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.1 / 5 (2.700+ beoordelingen)

4.1 5 (2.700+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (6.800+ beoordelingen)

🔍 Wist je dat? 94% van de financiële adviseurs gebruikt sociale mediasites om business te vinden en uit te voeren.

7. Oracle NetSuite (Beste voor geïntegreerd bedrijfsbeheer)

via NetSuite Voor financiële adviseurs die moeten jongleren met statistieken van clients, transacties en complexe financiële KPI's oracle NetSuite biedt een aanpasbaar platform om CRM-processen te verfijnen.

Het wordt gedefinieerd door zijn vermogen om verder te gaan dan de traditionele CRM-functies. Van het beheren van client budgetten tot het bijhouden van commissies en zorgen voor naleving, NetSuite combineert efficiëntie met precisie. De integratie met ERP (enterprise resource planning) zorgt voor een voltooide afstemming tussen klantinteracties in de front-office en financiële gegevens in de back-office.

De beste functies van Oracle NetSuite

Vereenvoudig het beheer van relaties met partners door gezamenlijke marketingcampagnes, verkoopprognoses en commissies te beheren met realtime samenwerkingstools

Gebruik de mobiele versie om kalenders weer te geven, klantinformatie bij te werken of interacties onderweg te registreren

Stroomlijn marketingautomatisering door campagnes te beheren, prestaties bij te houden en leads af te stemmen op de verkooptrechter

Het beheer van de klantenservice verbeteren met geautomatiseerde afhandeling van cases, online client portals en kennisbank tools voor self-service

Oracle NetSuite limieten

Het implementatieproces is complex en vereist vaak IT-ondersteuning

Hoge licentie- en onderhoudskosten maken het ongeschikt voor kleinere bedrijven

Prijzen van Oracle NetSuite

Aangepaste prijzen

Oracle NetSuite beoordelingen en recensies

G2: 4.0/5 (3.500+ beoordelingen)

4.0/5 (3.500+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (1.600+ beoordelingen)

8. AdvisorEngine (Beste voor naadloos vermogensbeheer)

via AdvisorEngine AdvisorEngine CRM biedt tools om client interacties te personaliseren, workflows te organiseren en dagelijkse werkzaamheden efficiënter te beheren. De functies vereenvoudigen complexe Taken, verbeteren relaties met de client en verbeteren de communicatie. Deze oplossing helpt je om georganiseerd te blijven terwijl je een betrouwbare ervaring levert aan je clients.

AdvisorEngine beste functies

In contact komen met prospects en clients met behulp van no-code integraties voor verhoogde efficiëntie

Gegevensgestuurd contactbeheer toepassen om de interactie met clients te verbeteren, zodat u bij elk contactpunt een persoonlijke service kunt bieden

Portefeuillebeheer verbeteren door herbalancering te automatiseren en aangepaste belastinginstellingen om naleving te garanderen

AdvisorEngine limieten

Documentbeheer is niet efficiënt vergeleken met het vorige servergebaseerde systeem

Software-updates worden beperkt door een ouder onderliggend platform, wat resulteert in onhandige en verouderde prestaties

Prijzen voorAdvisorEngine

AdvisorEngine CRM: $65/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

AdviseurEngine beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.4/5 (20+ beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: Financiële adviseurs kunnen soms optreden als informele huwelijksadviseurs, die financiële meningsverschillen tussen een stel oplossen.

9. Microsoft Dynamics 365 (het meest geschikt voor financiële organisaties die gericht zijn op groei)

via Microsoft 365 Microsoft Dynamics 365 is een veelzijdige oplossing op maat voor CRM en projectmanagement . De sleutel tot differentiatie ligt in de integratie van financieel beheer met geavanceerde AI, waardoor real-time cashstroomvoorspelling, belastingbeheer en analyse van bedrijfsprestaties mogelijk worden.

Met de ingebouwde schaalbaarheid en naadloze integratie in het ecosysteem van Microsoft, stelt Dynamics 365 u in staat om wendbaar te blijven en te gedijen in een voortdurend evoluerende industrie.

De beste functies van Microsoft Dynamics 365

Behandel complexe belastingjurisdicties, -tarieven en -aftrekbaarheid met een uniform belastinggegevensmodel

Maak moeiteloos verbinding met Microsoft 365 apps en andere zakelijke tools voor een uniforme werkstroom

Versnel het financiële afsluitproces met automatisering en zelfbedieningsanalyses, bespaar tijd en verminder fouten

Microsoft Dynamics 365 limieten

De interface kan als minder intuïtief worden ervaren in vergelijking met andere CRM-oplossingen

Gebruikers hebben soms systeemvertragingen gerapporteerd, vooral bij het verwerken van grote datasets

Prijzen voor Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 Finance: $210/maand per gebruiker

$210/maand per gebruiker Dynamics 365 Finance Premium: $300/maand per gebruiker

Beoordelingen en beoordelingen van Microsoft Dynamics 365

G2: 4.0 / 5 (700+ beoordelingen)

4.0 5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (5.780+ beoordelingen)

💡 Pro Tip: Segmenteer uw clients op basis van hun financiële doelen en behoeften. Stem uw communicatie af op verschillende groepen om meer gerichte en relevante diensten aan te bieden, waardoor uw interacties meer impact hebben.

10. UGRU (Beste voor kleine financiële bedrijven)

via UGRU UGRU integreert CRM, software voor financiële planning, marketing automatisering en project boekhouding . Het helpt interacties met clients en financiële portfolio's naast elkaar te beheren, waardoor het bijhouden van beide aspecten van het werk eenvoudiger wordt.

Naast CRM en planningstools bevat UGRU ook boekhoudfuncties zoals facturatie en financiële dashboards. Deze functies vereenvoudigen de dagelijkse werkzaamheden en geven duidelijk inzicht in de financiële gezondheid van je bedrijf.

UGRU beste functies

Sla clientdocumenten, belscripts, e-mailsjablonen en andere bronnen op in één bibliotheek

Verkoopkansen visualiseren en bijhouden en geldstromen voorspellen met pijplijnrapporten, zodat u een duidelijk beeld krijgt van het potentieel van uw bedrijf

Contact houden met clients en leads met tools voor massamails, automatisering van e-mails en campagneanalyses

UGRU limieten

Sommige gebruikers vinden dat de prijs niet in overeenstemming is met de waarde die wordt geboden

De interface is minder intuïtief vergeleken met andere CRM-platforms

UGRU-prijzen

CRM Plus: $59/maand voor drie gebruikers

$59/maand voor drie gebruikers Prestatie: $139/maand voor drie gebruikers

$139/maand voor drie gebruikers Professional: $179/maand voor drie gebruikers

$179/maand voor drie gebruikers Adviseur Pro: $324/maand voor drie gebruikers

UGRU beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

ClickUp voor betere verbindingen met clienten

Het vinden van de juiste CRM is de sleutel tot het behouden van sterke relaties met uw clienten en het soepel laten verlopen van uw business.

ClickUp onderscheidt zich door de combinatie van CRM en projectmanagement tools, waardoor u een duidelijke weergave krijgt van klantgegevens, communicatie en financiële portfolio's - alles op één plek. De aanpasbare dashboards, documenten en sjablonen maken organiseren, bijhouden en samenwerken gemakkelijker dan ooit. Het is een betrouwbare oplossing voor financiële teams die op de hoogte willen blijven van grote doelen en dagelijkse taken. Aanmelden voor ClickUp vandaag nog!