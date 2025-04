Top 11 Interne Communicatie Mobiele Apps voor Team Samenwerking

Heb je ooit het gevoel gehad dat de communicatie binnen je team een chaotisch telefoonspelletje is, waarbij berichten verloren gaan in de vertaling en Taken door de mazen van het net glippen? Dat hebben we allemaal wel eens meegemaakt!

Of je nu moet werken op afstand of wereldwijde teams moet managen, apps voor interne communicatie zijn de sleutel om iedereen op dezelfde pagina (en gezond) te houden.

We hebben de 11 beste mobiele apps voor interne communicatie voor je op een rijtje gezet, zodat je team beter kan samenwerken.

Denk aan minder threads e-mails, snellere updates en misschien zelfs minder "dringende" berichten 's avonds laat. Met deze apps vraag je je af hoe je ooit zonder hebt kunnen werken.

Het draait allemaal om het vinden van de perfecte interne communicatietool. Laten we beginnen met communiceren!

Waar moet je op letten bij mobiele apps voor interne communicatie?

Het kiezen van de juiste app voor interne communicatie is cruciaal voor het verbeteren van de productiviteit van uw team. Maar met talloze opties op de markt, hoe beslis je welke app het beste bij jouw organisatie past?

Hier is wat je prioriteit moet geven bij het evalueren van je opties:

Realtime communicatiefuncties : Zoek naar instant messaging, video calls en groep chats die de communicatie naadloos laten verlopen. Tools die audio messaging en scherm delen ondersteunen zijn vooral waardevol voor op afstand of op kantoor hybride teams Integratie van taken en projectmanagement : Zoek apps die Taakbeheer en Kanban-borden integreren, zodat teams doelen kunnen synchroniseren en taken efficiënt kunnen beheren

: Zoek naar instant messaging, video calls en groep chats die de communicatie naadloos laten verlopen. Tools die audio messaging en scherm delen ondersteunen zijn vooral waardevol voor op afstand of op kantoor hybride teams Overzichtelijke interface : Kies voor een app die intuïtief genoeg is voor iedereen om door te navigeren. Een eenvoudige interface minimaliseert de inwerktijd en zorgt ervoor dat de app een productiviteitsbooster wordt in plaats van een barrière

: Kies voor een app die intuïtief genoeg is voor iedereen om door te navigeren. Een eenvoudige interface minimaliseert de inwerktijd en zorgt ervoor dat de app een productiviteitsbooster wordt in plaats van een barrière Veiligheid en compliance : Zoek naar apps voor teamcommunicatie met geavanceerde encryptie, veilige logins zoals Azure Active Directory en naleving van industriestandaarden

: Zoek naar apps voor teamcommunicatie met geavanceerde encryptie, veilige logins zoals Azure Active Directory en naleving van industriestandaarden Aanpasbare functies: Gebruik apps die voorzien in delen van bestanden, delen van schermen, lijsten met taken of andere communicatiemiddelen die u nodig hebt voor uw externe werknemers of eerstelijnswerkers

Waar vind je al deze functies in één keer?

De 11 beste mobiele apps voor interne communicatie

Hier is een uitgebreide lijst met apps voor interne communicatie die voldoen aan de behoeften van je team, samenwerking bevorderen en zakelijke doelen op de lange termijn ondersteunen:

1. ClickUp (Beste alles-in-één app voor projectmanagement en samenwerking) ClickUp is meer dan alleen een tool voor projectmanagement; het is de alles-in-één app voor werk die projectmanagement, kennismanagement en chatten combineert - allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

ClickUp chatten is de ingebouwde berichtensuperster van uw team. In tegenstelling tot chattools van derden, houdt het alle projectgerelateerde discussies direct gekoppeld aan Taken.

Dit betekent geen gezoek meer door e-mails of gegoochel tussen platforms om cruciale informatie te vinden.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Chat-6.png Maak de communicatie van uw teams centrazlied en verbonden met de werkstromen met ClickUp Chat https://clickup.com/features/chat Probeer ClickUp Chat /$$$cta/

Met chatten kunt u projectupdates bespreken, ideeën brainstormen of snelle updates delen, en dit alles terwijl u berichten rechtstreeks koppelt aan relevante taken of projecten.

U kunt belangrijke berichten vastmaken zodat u ze gemakkelijk kunt terugvinden en de werkstroom van gesprekken naadloos op één plaats houdt.

Wil je die discussiepunten ergens vastleggen? ClickUp Documenten verbetert de samenwerking tussen documenten. Gebruikers kunnen documenten rechtstreeks in ClickUp maken, bewerken en delen en ze koppelen aan taken of projecten voor eenvoudige toegankelijkheid.

Deel en neem uw scherm op voor eenvoudige samenwerking met ClickUp Clips

Het is perfect voor het delen van updates, het uitleggen van complexe workflows of het inwerken van nieuwe teamleden zonder lange e-mails of vergaderingen. Neem op, deel en laat uw visuals het woord doen. ClickUp Samenwerkingsdetectie houdt uw team in realtime gesynchroniseerd. Deze functie waarschuwt gebruikers wanneer iemand anders dezelfde taak of hetzelfde document aan het bewerken is, waardoor conflicterende wijzigingen worden voorkomen en de coördinatie wordt verbeterd.

Bewerk documenten en werk samen aan content in realtime met ClickUp Collaboration Detection

Of het nu gaat om een abonnement op een project of een gedeeld document, u weet altijd wie waaraan werkt, wat teamwork en transparantie bevordert.

Flexibiliteit is een andere sleutel tot effectief projectmanagement, en Aangepaste weergaven van ClickUp leveren precies dat. Kies uit Lijst, Bord, Kalender, Tijdlijn, en meer om Taken te visualiseren op de manier die het beste werkt voor uw team.

Werk samen met uw teamleden door informatie te delen op de manier die u wilt met ClickUp Views

Borden bieden een Kanban-stijl werkstroom, terwijl Gantt weergaven helpen bij het bijhouden van afhankelijkheid en tijdlijnen. De mogelijkheid om te wisselen tussen weergaven zorgt ervoor dat iedereen in uw team gesynchroniseerd blijft, ongeacht hun werkstijl.

De dagen van lange, onsamenhangende e-mailketens zijn voorbij. ClickUp's vermeldingen en Opmerkingen toewijzen functies kun je leden van een team direct taggen binnen Taken, verantwoordelijkheden toewijzen of de aandacht vestigen op updates.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-773-1400x926.png ClickUp Vermeldingen en opmerkingen /%img/

Communiceer slimmer en werk beter samen met ClickUp Reacties en Vermeldingen

Gebruik threaded comments om discussies georganiseerd en bruikbaar te houden, zodat iedereen precies weet wat er van hem of haar wordt verwacht zonder verwarring.

Of uw team nu moet chatten, abonnementen opstellen of brainstormen, ClickUp houdt alles op één plek voor naadloze samenwerking.

ClickUp beste functies

Beheer moeiteloos repetitief werk met ClickUp's terugkerende taken . Of het nu gaat om wekelijkse team check-ins, maandelijkse rapportage of jaarlijkse abonnementen, u kunt taken automatiseren om tijd te besparen en het risico op het missen van deadlines te verminderen

met ClickUp's terugkerende taken . Of het nu gaat om wekelijkse team check-ins, maandelijkse rapportage of jaarlijkse abonnementen, u kunt taken automatiseren om tijd te besparen en het risico op het missen van deadlines te verminderen Definieer, bijhoud en visualiseer doelen voor teams en individuen rechtstreeks op het platform via ClickUp Doelen . Verdeel grotere doelstellingen in kleinere targets, koppel ze aan Taken en bewaak de voortgang in realtime

doelen voor teams en individuen rechtstreeks op het platform via ClickUp Doelen . Verdeel grotere doelstellingen in kleinere targets, koppel ze aan Taken en bewaak de voortgang in realtime Integreer met meer dan 1000 tools , waaronder Slack, Zoom, Google Drive en Microsoft Teams, via ClickUp integraties . Met deze integraties kunt u uw favoriete apps in het platform integreren, waardoor de workflows verbeteren en u minder tussen meerdere tools hoeft te schakelen

, waaronder Slack, Zoom, Google Drive en Microsoft Teams, via ClickUp integraties . Met deze integraties kunt u uw favoriete apps in het platform integreren, waardoor de workflows verbeteren en u minder tussen meerdere tools hoeft te schakelen Visualiseer en beheer relaties tussen taken met ClickUp-taak afhankelijkheid . U kunt taken markeren als "blokkerend", "wachtend op" of "gekoppeld", zodat iedereen weet wat er voltooid moet worden voordat u naar de volgende stap gaat

met ClickUp-taak afhankelijkheid . U kunt taken markeren als "blokkerend", "wachtend op" of "gekoppeld", zodat iedereen weet wat er voltooid moet worden voordat u naar de volgende stap gaat Meet de tijd die aan Taken wordt besteed rechtstreeks binnen het platform met Tijdsregistratie in ClickUp . Of u nu factureerbare uren beheert of productiviteit optimaliseert, deze functie biedt inzicht in waar tijd wordt toegewezen

ClickUp limieten

ClickUp heeft een grote leercurve. Het brede bereik van functies kan soms overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers, waardoor het een beetje tijd kost om eraan te wennen

De mobiele app is weliswaar volledig functioneel, maar moet nog enkele functies toevoegen die beschikbaar zijn op de desktop-app

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7/gebruiker per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.900+ beoordelingen)

4.7/5 (9.900+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.300+ beoordelingen)

🧠 Wist u dat: ClickUp onlangs is uitgeroepen tot de Nr. 1 software in 18 categorieën in het G2 2024 Winterrapport! Twee van de 18 categorieën waren Project Collaboration en Workstroom Management.

2. Slack (Beste voor instant messaging en teamcommunicatie)

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-774-1400x851.png Slack /%img/

via Slack Slack is een toonaangevende app voor interne communicatie die bekend staat om zijn mogelijkheden voor realtime messaging en uitgebreide integraties. Het is ideaal voor teams die de communicatie en samenwerking tussen werknemers willen verbeteren.

De mobiele app Slack biedt gebruikersvriendelijke navigatie, met een tabbalk die snel toegang biedt tot essentiële functies. Je kunt dus berichten inhalen, reageren op directe vermeldingen en taken beheren via je mobiel.

Slack beste functies

Organiseer gesprekken in speciale ruimtes voor specifieke projecten en teams, ervoor zorgen dat alle teamcommunicatie gestructureerd verloopt Privé één-op-één gesprekken tussen teamleden faciliteren

Voer lichte audio- of videogesprekken via Huddles en deel vooraf opgenomen video's met behulp van Clips

Deel documenten, afbeeldingen en andere bestanden rechtstreeks in gesprekken

Slack beperkingen

De overvloed aan kanalen en berichten kan leiden tot overmatige notificaties

End-to-end encryptie is niet altijd beschikbaar, wat gegevensrisico's met zich meebrengt

Slack prijzen

Gratis

Pro: $8,75/maand per gebruiker

$8,75/maand per gebruiker Business+: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Enterprise-rooster: Aangepaste prijzen

Slack beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (33.700+ beoordelingen)

4.5/5 (33.700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (23.500+ beoordelingen)

3. Workvivo (het beste voor het verbeteren van de betrokkenheid van werknemers en de bedrijfscultuur)

via Workvivo Combineer traditionele tools met functies die de betrokkenheid van werknemers bevorderen via Workvivo.

Met de Workvivo mobiele app kunt u op de hoogte blijven via een gepersonaliseerde activiteitenfeed, berichten delen met afbeeldingen en video's en de prestaties van collega's erkennen met shout-outs.

De app is gemaakt om werknemers te helpen zich meer verbonden te voelen met hun werk en de missie van de organisatie, ongeacht de locatie.

Workvivo beste functies

Plaats updates, deel nieuws en neem deel aan discussies op de Central Hub

Combineer traditionele intranet functies met sociale functies, zodat werknemers toegang hebben tot documenten en applicaties

Groepen aanmaken op basis van rente of projecten, om samenwerking te bevorderen

Meet de betrokkenheid, het sentiment en het gedrag van werknemers

Workvivo limieten

De prijsstructuur kan verwarrend zijn voor sommige gebruikers

Sommige gebruikers rapporteren problemen met de integratie met apps van derden, wat de werkstroom kan verstoren

Workvivo prijzen

Business-abonnement: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

Workvivo beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (1.900+ beoordelingen)

4.8/5 (1.900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (120+ beoordelingen)

via Microsoft Microsoft Teams is een mobiele app voor interne communicatie die naadloos integreert met de Microsoft Office-suite. Het biedt een uniform platform voor teamcommunicatie, samenwerking en videoconferenties met een aantal geweldige functies .

Met de mobiele app Microsoft Teams kunnen gebruikers met één tik deelnemen aan vergaderingen, content rechtstreeks vanaf hun mobiel delen en in realtime samenwerken met andere Office-apps.

De app ondersteunt ook push notificaties, waardoor gebruikers snel op de hoogte zijn van belangrijke berichten.

De beste functies van Microsoft Teams

Moeiteloos documenten, spreadsheets en presentaties maken en delen met Microsoft Office

Gesprekken organiseren op kanalen en teams

Hoogwaardige videogesprekken en vergaderingen houden met functies zoals scherm delen en vergaderingen opnemen

Deelnemen aan privé- of groepschats met dit app voor zakelijke berichten met functies zoals vermeldingen en threaded gesprekken

beperkingen van Microsoft Teams

Teams kan veeleisend zijn voor apparaten, waardoor de prestaties op oudere systemen afnemen

Het kan voor nieuwe gebruikers tijd kosten om de uitgebreide functies volledig te begrijpen

Microsoft Teams prijzen

Gratis

Microsoft Teams Essentials: $4,00/maand per gebruiker (jaarlijks abonnement)

$4,00/maand per gebruiker (jaarlijks abonnement) Microsoft 365 Business Basic: $6,00/maand per gebruiker (jaarlijks abonnement)

$6,00/maand per gebruiker (jaarlijks abonnement) Microsoft 365 Personal: $6,99/maand

$6,99/maand Microsoft 365 Family: $9,99/maand

$9,99/maand Microsoft 365 Business Standard: $12,50/gebruiker per maand (jaarlijks abonnement)

Note : Microsoft Teams is beschikbaar als onderdeel van de Microsoft 365 suite. De vermelde prijzen gelden voor de Microsoft 365-suite.

Beoordelingen en recensies van Microsoft Teams

G2: 4.3/5 (15.600+ beoordelingen)

4.3/5 (15.600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (9.700+ beoordelingen)

💡 Pro Tip:Voorkom overbelasting door notificaties aan te passen om alleen de meest relevante updates te ontvangen. Stel bijvoorbeeld Slack of Microsoft Teams zo in dat je alleen meldingen ontvangt bij directe vermeldingen of kritieke kanaalupdates.

5. Trello (het beste voor visueel Taakbeheer met Kanban-borden)

via Trello Bent u op zoek naar een gebruiksvriendelijke app voor interne communicatie die uitblinkt in visuele Taken en teambeheer ? Trello biedt een solide oplossing met zijn intuïtieve Kanban-borden.

Het stelt teams in staat om projecten en taken visueel te organiseren en het bevordert gezamenlijke communicatie .

Met de Trello mobiele app kun je direct vanaf je mobiele apparaten nieuwe kaarten maken, deadlines instellen en bestanden bijvoegen. De app ondersteunt realtime synchronisatie, zodat wijzigingen direct worden weergegeven op alle apparaten en voor alle leden van het team.

Trello beste functies

Maak borden met lijsten en kaarten die taken voorstellen, zodat de werkstroom duidelijk wordt gevisualiseerd

Integreer met tools zoals Slack, Google Drive en Jira om de functie te verbeteren

Automatiseer terugkerende Taken zonder code met de automatisering van Butler

Trello beperkingen

Is sterk afhankelijk van Power-Ups voor extra functies, wat duur kan worden

Mist geavanceerde functies zoals afhankelijkheid, die nodig zijn voor complexe projecten

Trello prijzen

Gratis

Standaard: $6/gebruiker per maand

$6/gebruiker per maand Premium: $12.50/gebruiker per maand

$12.50/gebruiker per maand Enterprise: Begint bij $17.50/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

Trello beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (13.600+ beoordelingen)

4.4/5 (13.600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (23.300+ beoordelingen)

📮ClickUp Insight: Kenniswerkers sturen een gemiddeld 25 berichten per dag , op zoek naar informatie en context.

Dit betekent dat er veel tijd wordt verspild aan scrollen, zoeken en het ontcijferen van gefragmenteerde gesprekken in e-mails en chats. had je maar een slim platform dat taken, projecten, chatten en e-mails (plus AI!) op één plek met elkaar verbindt. Maar Nog te doen: Probeer ClickUp !

6. Chanty (Beste voor kleine bedrijven die op zoek zijn naar een betaalbare alles-in-één communicatie app)

via Chanty Chanty is een app voor interne communicatie op maat van kleine bedrijven die op zoek zijn naar een betaalbare alles-in-één oplossing voor teamsamenwerking.

De mobiele app van Chanty, beschikbaar op iOS en Android, zorgt ervoor dat de leden van het team met elkaar in verbinding blijven en taken efficiënt beheren, zelfs als ze onderweg zijn.

Met de intuïtieve interface van de app kun je navigeren tussen chatten en Taken, waardoor effectieve samenwerking en soepele workflows mogelijk worden communicatiestrategie .

Chanty beste functies

Communiceer in realtime met je team via publieke en privé chats

Hoogwaardige audio- en videogesprekken voeren met scherm delen

Taken maken van berichten en voortgang bijhouden met een Kanban-bord

Chanty limieten

Minder integraties met derde partijen vergeleken met concurrenten

Sommige gebruikers hebben fouten gerapporteerd tijdens video gesprekken

Prijzen van Chanty

Gratis

Business: $4/maand per gebruiker

$4/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Chanty beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (40+ beoordelingen)

4.5/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

7. Connecteam (het beste voor het effectief beheren van bureauloze en frontliniewerkers)

via Connecteam Als je veel werkt met frontlinieteams of personeel op het veld, dan is Connecteam een must-have. Het is een alles-in-één communicatie app die een uitgebreid pakket aan tools biedt om activiteiten te optimaliseren en team communicatie te versterken.

Met de mobiele app Connecteam hebben werknemers toegang tot essentiële tools en kunnen ze rechtstreeks vanaf hun smartphone taken uitvoeren zoals inklokken, roosters raadplegen en communiceren met leden van het team.

Connecteam beste functies

Houd al je frontliniewerkers gesynchroniseerd met real-time teamcommunicatie via chatten, updates en notificaties

Maak en deel snel roosters en automatiseer urenstaten met al uw werknemers

Taken voor medewerkers toewijzen en bijhouden, met zichtbaarheid in verantwoordelijkheden en verantwoordelijkheden communicatiekloven dichten Connecteam beperkingen

Hoger prijsbereik vergeleken met concurrenten en meer geavanceerde functies zijn alleen beschikbaar in hogere abonnementen

Minder integraties met derden vergeleken met concurrenten

Connecteam prijzen

Het Small Business-abonnement: Gratis tot 10 gebruikers

Gratis tot 10 gebruikers Basis: $35/maand voor de eerste 30 gebruikers ($0,6/maand voor elke extra gebruiker)

$35/maand voor de eerste 30 gebruikers ($0,6/maand voor elke extra gebruiker) Geavanceerd: $59/maand voor de eerste 30 gebruikers ($1,8/maand voor elke extra gebruiker)

$59/maand voor de eerste 30 gebruikers ($1,8/maand voor elke extra gebruiker) Operations Expert: $119/maand voor de eerste 30 gebruikers ($3,6/maand voor elke extra gebruiker)

Connecteam beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1.700+ beoordelingen)

4.6/5 (1.700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (340+ beoordelingen)

👀 Wist u dit? Voor kantoormedewerkers zorgt de geofencing functie van Connecteam voor nauwkeurige klokinschrijvingen doordat werknemers alleen kunnen inchecken als ze zich op een specifieke locatie bevinden.

8. RingCentral (het beste voor robuuste video-conferenties en communicatie in de cloud)

via RingCentral RingCentral is een betrouwbare communicatie app die je team verbindt via robuuste video conferencing en cloud-based tools. Het is ideaal voor bedrijven die een schaalbare oplossing nodig hebben.

Deze mobiele app is gemaakt voor gebruikers onderweg en biedt jou en je team een samenhangende en verbonden workflow. Gebruikers van de app kunnen deelnemen aan vergaderingen, berichten verzenden en ontvangen en telefoongesprekken rechtstreeks vanaf hun mobiele telefoon beheren.

RingCentral beste functies

Voer high-definition video-oproepen die tot 500 deelnemers ondersteunen

Gebruik de cloud-gebaseerde Private Branch Exchange (PBX) voor onbeperkt bellen in de VS en Canada

Werk met meer dan 300 integraties met populaire toepassingen

RingCentral beperkingen

Het kan tijd kosten om de uitgebreide functies te leren en je eraan aan te passen

Sommige gebruikers rapporteren problemen met de reactietijd van de ondersteuning

RingCentral prijzen

Core: $30/maand per gebruiker (tot 100 gebruikers)

$30/maand per gebruiker (tot 100 gebruikers) Geavanceerd: $35/maand per gebruiker (tot 100 gebruikers)

$35/maand per gebruiker (tot 100 gebruikers) Ultra: $45/maand per gebruiker (tot 100 gebruikers)

RingCentral beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (1.000+ beoordelingen)

4.1/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (1.200+ beoordelingen)

via Staffbase Lever bedrijfsbrede updates en interne nieuwsbrieven en zorg ervoor dat medewerkers op de hoogte blijven en betrokken zijn bij Staffbase.

De mobiele app van Staffbase zorgt ervoor dat medewerkers onmiddellijk toegang hebben tot bedrijfsnieuws, updates en resources, zelfs als ze op afstand werken.

Medewerkers hebben via de mobiele app toegang tot belangrijke documenten en kunnen deelnemen aan interactieve functies zoals enquêtes en feedbackmechanismen.

Staffbase beste functies

Lever essentieel nieuws en informatie direct op de mobiele apparaten van werknemers

Geautomatiseerde en visueel aantrekkelijke nieuwsbrieven maken met gedetailleerde statistieken

Gebruik maken van een gecentraliseerde hub voor teamcommunicatie en toegang tot bedrijfsmiddelen

Staffbase limieten

Het kan een uitdaging zijn om een scheiding aan te brengen tussen landingspagina's en nieuwspagina's

Op maat gemaakt voor ondernemingen, wat duur kan zijn voor kleinere organisaties

Staffbase prijzen

Aangepaste prijzen

Staffbase beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (220+ beoordelingen)

4.6/5 (220+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (70+ beoordelingen)

10. monday.com (Beste voor projectmanagement en aangepaste werkstroom)

via maandag.nl monday.com is een dynamisch platform dat tools voor projectmanagement en aangepaste workflow biedt. Het is ideaal voor Teams die processen willen optimaliseren, Taken willen visualiseren of effectief willen samenwerken.

Met de mobiele app van monday.com kun je borden maken en bewerken, taken toewijzen, belangrijke gebeurtenissen instellen en de voortgang van je team in realtime volgen.

De app ondersteunt alle weergaven die de desktop-app ondersteunt, inclusief Kanban en Kalender, zodat je je werkstromen kunt visualiseren op basis van je behoeften.

monday.com beste functies

Werkstromen ontwerpen die bij je passen multifunctionele teams ' projectvereisten

Gebruik perspectieven zoals Kanban-borden, Gantt grafieken en kalenders voor visuele samenwerking Verminder handmatige inspanningen door repetitieve taken te automatiseren



monday.com limieten

Beperkte functies op de mobiele versie in vergelijking met de web versie

Vereist betaling voor een vast aantal gebruikers, wat niet altijd kosteneffectief is voor kleinere teams

monday.com prijzen

Gratis

Basis: $12/maand per zetel (minimaal drie gebruikers)

$12/maand per zetel (minimaal drie gebruikers) Standaard: $14/maand per zetel (minimaal drie gebruikers)

$14/maand per zetel (minimaal drie gebruikers) Pro: $24/maand per zetel (minimaal drie gebruikers)

$24/maand per zetel (minimaal drie gebruikers) Enterprise: Aangepaste prijzen

monday.com beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (12.600+ beoordelingen)

4.7/5 (12.600+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (5.300+ beoordelingen)

💡 Pro Tip: Bespaar tijd door sjablonen te maken voor taken die vaak herhaald worden, zoals het inwerken van nieuwe medewerkers of het plannen van wekelijkse Sprints. Met de meeste apps kun je taken dupliceren met vooraf gedefinieerde subtaken en deadlines.

11. Troop Messenger (het beste voor veilige communicatie in teams die eenvoudige interfaces nodig hebben)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-782.png Troop Messenger: Mobiele apps voor interne communicatie /$$img/

via Troep Messenger Het uitlekken van interne bedrijfsgesprekken en berichten (per ongeluk of opzettelijk) is de ergste nachtmerrie van elke manager en leidinggevende. Maar voorkomen is beter dan genezen en Troop Messenger is er om te helpen voorkomen dat een dergelijk scenario werkelijkheid wordt.

Het is een veilige mobiele app voor interne communicatie op maat van teams die veiligheid en eenvoudige interfaces vooropstelt.

Je kunt het gebruiken voor één-op-één of groep chats, bestanden delen in verschillende formaten en audio- en videogesprekken voeren, rechtstreeks vanaf je mobiele apparaten.

De mobiele app Troop Messenger ondersteunt ook functies zoals scherm delen en locatie bijhouden in een mobiel format, waardoor de samenwerking binnen je team wordt verbeterd.

De beste functies van Troop Messenger

Gebruik de burnout functie die een "zelfvernietiging timer" biedt voor vertrouwelijke berichten

Stuur berichten of bijlagen naar meerdere gebruikers of groepen tegelijk met de forkout functie, de communicatie efficiënter maken Schermen delen tijdens video-oproepen voor effectieve presentaties en discussies



limieten van Troop Messenger

Biedt minder integraties met derden in vergelijking met concurrenten

De interface van de mobiele app is minder gebruiksvriendelijk dan die van de web versie

Prijzen van Troop Messenger

Premium: $2.50/maand per gebruiker

$2.50/maand per gebruiker Enterprise: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Superior: $9/maand per gebruiker (binnenkort beschikbaar)

Troop Messenger beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (70+ beoordelingen)

4.6/5 (70+ beoordelingen) Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

Verbinding maken met je team met ClickUp

Herinner je je de analogie van het telefoonspel nog? Net als dat kan miscommunicatie een team lamleggen.

Elke tool die we hierboven hebben besproken, biedt unieke functies voor verschillende werkstromen en prioriteiten. Maar als je op zoek bent naar een alles-in-één app voor werk die projectmanagement, projectmanagement, Taak-taak, AI en automatisering integreert met teamcommunicatie, dan is ClickUp de tool bij uitstek. Het is veelzijdig, gebruiksvriendelijk en ontworpen om zich aan te passen aan de behoeften van je team.

