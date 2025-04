De belangrijkste supply chain KPI's en meetgegevens om bij te houden

Wat gebeurt er als je de kleine dingen in je toeleveringsketen uit het oog verliest?

een late levering hier, een voorraadfout daar - voor je het weet stapelen de klachten van klanten zich op, stijgen de kosten en gaat de productiviteit achteruit. Het beheren van een toeleveringsketen is complex, maar de echte uitdaging ligt in het weten wat je moet meten en hoe je de prestaties kunt optimaliseren.

Dat is waar supply chain KPI's u kunnen helpen:

✅ Inefficiënties identificeren voordat ze uitgroeien tot grotere problemen ✅ Processen optimaliseren om kosten te besparen en levertijden te verbeteren ✅ De klanttevredenheid verhogen door te zorgen voor naadloze leveringen

In dit artikel bespreken we de belangrijkste supply chain KPI's, waarom ze belangrijk zijn en hoe het bijhouden ervan u kan helpen om sneller en slimmer betere resultaten te leveren.

KPI's voor de supply chain zijn meetbare meetgegevens die de efficiëntie en prestaties van de supply chain meten

KPI's kunnen worden onderverdeeld in operationele, financiële en klantenservice meetgegevens

Sleutelketen KPI's zijn onder andere nauwkeurigheid van bestellingen, tijdige levering, voorraadrotatie, vullingsgraad en cyclustijd van kas naar kas. Deze KPI's helpen bedrijven knelpunten te identificeren, vertragingen te verminderen en de prestaties van de supply chain te verbeteren

Om de juiste KPI's te kiezen, moeten ze worden afgestemd op de doelen van het bedrijf, moet er worden gefocust op bruikbare meetgegevens en moeten er benchmarks voor de sector worden gebruikt

Om KPI's effectief te implementeren, moeten bedrijven duidelijke targets instellen, meetgegevens bijhouden met behulp van real-time gegevens en prestaties voortdurend analyseren

Gebruik software voor het instellen en bijhouden van KPI's zoals ClickUp om slimme doelen te stellen, realtime inzicht te krijgen in de supply chain en processen te automatiseren om supply chain KPI's te behalen

Supply Chain KPI's begrijpen

Sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) voor de supply chain zijn meetbare meetgegevens die de efficiëntie, betrouwbaarheid en afstemming op bedrijfsdoelen van de supply chain meten.

voorbeeld:

Supplier on-time delivery rate : Meet hoe betrouwbaar leveranciers hun deadlines halen

: Meet hoe betrouwbaar leveranciers hun deadlines halen Order fulfillment time: Houdt bij hoe snel bestellingen worden verwerkt vanaf het moment dat ze worden geplaatst tot aan de levering

Houdt bij hoe snel bestellingen worden verwerkt vanaf het moment dat ze worden geplaatst tot aan de levering Voorraadnauwkeurigheid: Zorgt ervoor dat voorraadniveaus overeenkomen met de werkelijke voorraad, waardoor verspilling of tekorten worden verminderd

Categorieën van supply chain KPI's

KPI's voor de supply chain vallen in drie categorieën uiteen:

Operationeel : Metrieken zoals cyclustijd voor orderverwerking en omloopsnelheid van voorraden houden de efficiëntie en de effectiviteit van supply chain processen bij

: Metrieken zoals cyclustijd voor orderverwerking en omloopsnelheid van voorraden houden de efficiëntie en de effectiviteit van supply chain processen bij Financieel : Indicatoren zoals de kosten van verkochte goederen (COGS) en transportkosten richten zich op kostenbeheersing en winstgevendheid

: Indicatoren zoals de kosten van verkochte goederen (COGS) en transportkosten richten zich op kostenbeheersing en winstgevendheid 🚚 Klantgericht: Maatstaven zoals het percentage op tijd geleverde bestellingen en perfecte bestellingen peilen de klanttevredenheid en leveringsprestaties

Deze categorieën werken samen voor een uitgebreide weergave van de gezondheid van de supply chain.

Hoe KPI's voor de toeleveringsketen zich verhouden tot Enterprise Resource Planning (ERP)

KPI's werken hand in hand met ERP-systemen. Zie ERP-platforms als de centrale hub die gegevens van al uw afdelingen met elkaar verbindt, zodat u de prestaties van de toeleveringsketen in realtime kunt meten en deze inzichten kunt omzetten in zinvolle acties.

Essentiële supply chain KPI's

We hebben de top supply chain KPI's geselecteerd die je kunt bijhouden; dit zijn ze:

Perfect Order Rate

De Perfect Order Rate (POR) meet het percentage foutloze bestellingen die van begin tot eind worden geleverd. Dit betekent dat elke stap van het proces, van het plaatsen van de bestelling tot het picken, verpakken, verzenden en afleveren, foutloos wordt Voltooid. Geen vertragingen, geen schade, geen verkeerde items en geen gemiste documentatie. Het is een gouden standaard voor klanttevredenheid, voorraadplanning en efficiëntie van de toeleveringsketen.

Percentage perfecte bestellingen (%) = (aantal perfecte bestellingen / totaal aantal bestellingen) × 100

Het bereiken van een hoog percentage perfecte orders weerspiegelt direct hoe goed uw magazijnactiviteiten draaien. Als alles in het magazijn soepel functioneert - nauwkeurig voorraadbeheer, nauwkeurig orderverzamelen en efficiënte verpakkingsprocessen - worden fouten verminderd en wordt ervoor gezorgd dat bestellingen voldoen aan de vraag van de klant.

🚀 Hoe u de POR kunt verbeteren:

Gebruik geautomatiseerde systemen voor voorraad- en orderbeheer

Gebruik barcodescanning om fouten bij het picken en verpakken te verminderen

Controleer en optimaliseer regelmatig de werkstromen in het magazijn

💡Pro Tip: Zelfs een daling van 1% in POR kan leiden tot verloren klanten. Geef prioriteit aan foutreductie in elke fase van de orderverwerking.

Cash-to-Cash cyclustijd

De Cash-to-Cash cyclustijd (C2C) meet hoe lang het duurt om contant geld dat is uitgegeven aan voorraad om te zetten in omzet. Het houdt de tijd bij tussen het betalen van leveranciers en het ontvangen van betalingen van klanten. Een kortere C2C betekent een betere efficiëntie en liquiditeit.

Door C2C te optimaliseren, kunt u de liquiditeit en het werkkapitaal verbeteren en zorgen voor soepele financiële operaties en sterkere relaties met leveranciers.

C2C (Dagen) = DIO + DSO - DPO

Waarbij:

DIO : Dagen Uitstaande Voorraad

: Dagen Uitstaande Voorraad DSO : Dagen Verkoop Uitstaand

: Dagen Verkoop Uitstaand DPO: Days Payable Outstanding

De crediteurenadministratie speelt een grote rol in de tijd die een bedrijf nodig heeft om zijn rekeningen te betalen. Als dit goed wordt beheerd, kunnen bedrijven hun betalingstermijnen verlengen zonder kosten voor betalingsachterstand. Plus, logistieke software kan helpen om geld vrij te maken, de werkstroom te verbeteren en het onderhandelen over betere deals met leveranciers gemakkelijker te maken. Het gaat erom uw financiën flexibel en uw relaties sterk te houden!

🚀 Hoe C2C verbeteren:

Gebruik geautomatiseerde systemen voor voorraad- en orderbeheer

Implementeer barcodescanning om fouten te verminderen

Controleer en optimaliseer regelmatig de werkstromen in het magazijn

Cyclustijd bestellingen van klanten

Customer Order Cycle Time (COCT) meet de totale tijd die nodig is om een bestelling van een klant uit te voeren-van het moment dat deze wordt geplaatst tot het moment dat deze wordt geleverd. Het benadrukt de efficiëntie van uw orderbeheer en fulfillmentprocessen en heeft directe invloed op de klanttevredenheid.

Een kortere cyclustijd in de toeleveringsketen leidt vaak tot een hogere klanttevredenheid en herhaalde bestellingen.

Cyclustijd bestelling klant (dagen)= Leveringsdatum bestelling - Plaatsingsdatum bestelling

🚀 Hoe COCT verbeteren:

Gebruik geautomatiseerde systemen voor orderbeheer

Optimaliseer verzamel-, verpakkings- en verzendprocessen

Knelpunten in de levering bijhouden en aanpakken

💡Pro Tip: De cyclustijd van bestellingen bij de klant (COCT) speelt een grote rol bij de vergadering over SLA's (Service Level Agreements) en is een van de belangrijkste factoren bij het leveren van bestellingen sleutel inkoop KPI . Het laat zien of je je aan je leveringsbeloften houdt.

Vulgraad

Fill Rate laat zien hoe goed u bestellingen van klanten uit uw huidige voorraad uitvoert. Het is een eenvoudige maar krachtige metriek die weergeeft hoe effectief uw voorraad aan de vraag voldoet.

Fill Rate is nauw verbonden met stockouts en voorraadbeheer. Een lage vullingsgraad wijst vaak op stockouts, wat leidt tot gemiste verkopen en ontevreden klanten. Goed voorraadbeheer, zoals nauwkeurige prognoses en tijdig bijvullen, is de sleutel tot een hoge vullingsgraad.

Vulgraad (%) = (Items op tijd geleverd / totaal bestelde items) ×100

🚀 Hoe de vullingsgraad verbeteren:

Gebruik nauwkeurige vraagvoorspellingen

Tijdige herbevoorradingsprocessen implementeren

Optimaliseer voorraadbeheersystemen

🧠 Wist u dat? Als u de juiste voorraadniveaus handhaaft, vermindert u voorraaduitval en houdt u klanten tevreden en loyaal. Een hoge vullingsgraad laat zien dat u efficiënt bent en toewijd aan het voldoen aan de verwachtingen en behoeften van de klant.

Voorraaddagen

Inventory Days of Supply (IDS) meet hoe lang uw huidige voorraad meegaat op basis van gemiddeld dagelijks gebruik of verkoop. Het is een kritieke maatstaf voor het in evenwicht brengen van voorraadniveaus met de vraag, zodat je geen te grote voorraden hebt of zonder sleutelproducten komt te zitten.

Om IDS te optimaliseren, moet je historische gegevens gebruiken om trends te herkennen en rekening te houden met seizoensinvloeden. Bovendien helpen realtime analyses, zoals huidige bestellingen en marktverschuivingen, bij het verfijnen van prognoses. Teamwork tussen verkoop, marketing en supply chain zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit.

IDS (dagen) = huidige voorraad / gemiddeld dagelijks gebruik

🚀 Hoe IDS verbeteren:

Historische gegevens gebruiken om vraagvoorspellingen te verbeteren

Monitor real-time analyses voor marktverschuivingen

Stem voorraadplanning af op verkoop- en marketingteams

💡Pro Tip: Controleer regelmatig de nauwkeurigheid van uw prognoses en pas deze aan op basis van de werkelijke vraagpatronen om de efficiëntie van uw voorraadbeheer voortdurend te verbeteren.

Nauwkeurigheid vrachtfactuur

Goederenfactuur nauwkeurigheid zorgt ervoor dat uw vrachtfacturen overeenkomen met de overeengekomen tarieven, diensten en verzendgegevens. Als uw facturen nauwkeurig zijn, voorkomt u te hoge betalingen, geschillen en onnodige kopzorgen in uw logistieke proces.

Correcte vrachtfacturen zorgen ervoor dat uw supply chain logistiek soepel blijft verlopen. Fouten kunnen leiden tot hogere kosten, betalingsachterstanden en beschadigde relaties met vervoerders. In LTL shipping, waar zendingen ruimte delen en de kosten afhangen van gewicht, afmetingen en extra diensten, kunnen fouten in de facturering zich snel opstapelen.

Goederenfactuur nauwkeurigheid (%) = (totaal aantal vrachtfacturen / aantal nauwkeurige vrachtfacturen) × 100

🚀 Hoe de nauwkeurigheid van vrachtbrieven verbeteren:

Gebruik geautomatiseerde vrachtcontrolesystemen

Valideer zendingsgegevens voordat u factureert

Controleer regelmatig de vervoerderscontracten en sluit ze op elkaar aan

Dagen uitstaande verkoop

Days Sales Outstanding (DSO) meet het gemiddelde aantal dagen dat een bedrijf nodig heeft om betalingen te innen na een verkoop. Het is een sleutelindicator voor hoe efficiënt een bedrijf zijn debiteuren beheert.

Een lagere DSO betekent snellere inningen en een gezondere kasstroom, waardoor bedrijven opnieuw kunnen investeren in hun activiteiten en minder afhankelijk zijn van externe financiering. Omgekeerd wijst een hoge DSO op betalingsachterstand, waardoor geld vast komt te liggen en het risico op oninbare vorderingen toeneemt.

DSO (Dagen) = (Totale kredietomzet / Debiteuren) × Aantal Dagen

🚀 Hoe DSO verbeteren:

Duidelijke betalingsvoorwaarden en een duidelijk betalingsbeleid instellen

Gebruik geautomatiseerde facturerings- en betalingssystemen

Proactieve incassoprocessen implementeren

Voorraadomzet

De Voorraadomzet houdt bij hoe vaak een bedrijf zijn voorraad verkoopt en aanvult in de loop van de tijd, wat de efficiëntie van het voorraadbeheer weerspiegelt.

Een hoge omloopsnelheid van de voorraad wijst op een efficiënt voorraadbeheer en een sterke verkoop, maar kan leiden tot voorraadproblemen. Een lage omloopsnelheid duidt op te grote voorraden of trage verkoop, waardoor de opslagkosten toenemen.

Voorraadomloop = Kosten van verkochte goederen (COGS) / Gemiddelde voorraad

🚀 Hoe kunt u de voorraadrotatie verbeteren:

De nauwkeurigheid van de vraagvoorspelling verfijnen

Processen voor nabestellen en herbevoorraden stroomlijnen

Voorraadniveaus optimaliseren om te voldoen aan de vraag

Brutomarge rendement op investering

Gross Margin Return on Investment (GMROI) meet de winstgevendheid van voorraden door de brutowinstmarge van een bedrijf te evalueren voor elke dollar die in voorraden wordt geïnvesteerd. Het benadrukt de financiële efficiëntie van voorraadbeheer.

GMROI helpt je ook je meest winstgevende items te identificeren en je voorraad te optimaliseren voor betere resultaten. Door regelmatig bij te houden kun je de prijzen nauwkeurig afstemmen, de voorraad slimmer beheren en je richten op producten met een hoge marge, zodat je duurzame winstgevendheid kunt garanderen.

GMROI = Brutomarge / Gemiddelde voorraadkosten

Waarbij de brutomarge het verschil is tussen verkoopopbrengsten en de kosten van verkochte goederen (COGS). Een hoge GMROI betekent dat je voorraad veel rendeert, terwijl een lage GMROI duidt op inefficiëntie, zoals te grote voorraden of producten met een lage marge.

🚀 Hoe GMROI verbeteren:

Focus op producten met hoge marges

Optimaliseer de voorraadniveaus om de houdbaarheidskosten te verlagen

Herzie regelmatig prijsstrategieën en pas deze aan

Voorraadsnelheid

Inventory Velocity bijhoudt hoe snel de voorraad zich door de toeleveringsketen beweegt, van aankoop tot verkoop. Het laat zien hoe efficiënt u de voorraad beheert en aan de vraag vergadert. Een snellere omloopsnelheid van de voorraad verlaagt de houdbaarheidskosten en verbetert de werkstroom, wat een directe invloed heeft op de radertjes. Een snelle omloopsnelheid betekent minder geld in opslagruimte en een kleiner risico op verouderde producten.

De omloopsnelheid van de voorraad helpt ook om de prijsstrategieën vorm te geven. Artikelen met een hoge omloopsnelheid kunnen lagere marges aan als gevolg van hogere verkoopvolumes, terwijl artikelen met een lage omloopsnelheid kortingen of promoties nodig kunnen hebben om de voorraad op te ruimen.

Omloopsnelheid voorraad = Kosten van verkochte goederen (COGS) / Gemiddelde voorraadkosten

🚀 Hoe u de omloopsnelheid van de voorraad kunt verbeteren:

Vraagvoorspelling verbeteren om voorraad af te stemmen op verkoop

Inkoop- en herbevoorradingsprocessen stroomlijnen

Promoties of kortingen gebruiken om langzaamlopende voorraad op te ruimen

Beste praktijken voor het selecteren van de juiste KPI's

Het kiezen van de juiste KPI's voor uw supply chain kan overweldigend aanvoelen, maar dat hoeft niet zo te zijn. Hier zijn enkele praktische tips om het proces gemakkelijker te maken:

Stem KPI's af op doelen van de business

Vraag jezelf af: elke supply chain KPI die je kiest moet terug te koppelen zijn aan je belangrijkste strategische doelstellingen, of dat nu het verlagen van operationele kosten, het versnellen van leveringen of het verbeteren van de klanttevredenheid is.

🌻 Voorbeeld: Als je Business als doel heeft om de werkstroom te verbeteren, concentreer je dan op statistieken zoals de cyclustijd van kas naar kassa en uitstaande verkoopdagen. Als klantervaring de prioriteit is, leg dan de nadruk op het aantal perfecte bestellingen en cyclustijden.

Houd KPI's meetbaar en uitvoerbaar

Met vage doelen zoals 'betere prestaties' komt u niet ver. Focus op specifieke, meetbare meetgegevens die uw team kan beïnvloeden.

Voorbeeld: In plaats van te streven naar 'beter voorraadbeheer', stel je een duidelijk doel zoals 'verlaag het aantal voorraaddagen van 45 naar 30 in het volgende kwartaal' Wissel 'Snellere leveringen' in voor het verkorten van de cyclustijd van bestellingen met 10% in zes maanden.

Hierdoor is de voortgang gemakkelijk bij te houden en heeft je team een duidelijk target om naartoe te werken.

Kies wat relevant is

Niet elke metriek is voor iedereen van belang. Stem uw KPI's af op uw publiek.

🌻 Voorbeeld:

Warehouse teams: Houd de omloopsnelheid van de voorraad en de vullingsgraad bij om de voorraadefficiëntie te meten

Houd de omloopsnelheid van de voorraad en de vullingsgraad bij om de voorraadefficiëntie te meten Inkoopteams: Focus op de Lead Time van leveranciers en de kosten per bestelling om de prestaties van leveranciers te stroomlijnen

Focus op de Lead Time van leveranciers en de kosten per bestelling om de prestaties van leveranciers te stroomlijnen Teams voor klantenservice: Geef prioriteit aan de nauwkeurigheid van bestellingen en de cyclustijd van klanten om klanten tevreden te houden

💡Pro Tip: Betrek elk team bij de selectie van hun KPI's. Als Teams inspraak hebben in wat ze bijhouden, worden de meetgegevens hun doelen en niet alleen maar mandaten van het bedrijf.

Minder is meer

Overweldig jezelf of je team niet door te veel KPI's bij te houden. Het is verleidelijk om alles bij te houden, maar dat zorgt vaak voor verwarring en minder focus. Kies in plaats daarvan een paar sleutel supply chain meetgegevens die er echt toe doen.

Begin met 3-5 sleutel KPI's voor elk gebied van je supply chain

Houd voor voorraad bijhouden niet 15 meetgegevens bij, maar beperk je tot omloopsnelheid, leveringsdagen en vullingsgraad

Bekijk KPI's regelmatig

KPI's staan niet in steen gebeiteld; ze moeten evolueren naarmate uw bedrijf en de voorwaarden van de markt veranderen. Regelmatige herzieningen helpen om ze in lijn te houden met uw huidige doelen.

Voer elk kwartaal een check-in uit. Beoordeel of je huidige KPI's resultaten opleveren. Zijn ze nog steeds afgestemd op je doelen?

🌻 Voorbeeld: Tijdens de lancering van een product kunt u zich richten op tijdige levering en nauwkeurigheid van bestellingen, maar later verschuiven naar klanttevredenheid en kostenefficiëntie.

Supply Chain KPI's implementeren en controleren

Het bijhouden van supply chain KPI's kan overweldigend aanvoelen. Met zoveel monitoringprocessen is het gemakkelijk om het grotere geheel uit het oog te verliezen. Hiervoor heb je software nodig die helpt bij het implementeren en monitoren van supply chain KPI's.

De juiste tools maken het gemakkelijker om gegevens in realtime te verzamelen, organiseren en analyseren. Hier zijn enkele essentiële tools om te overwegen:

Business intelligence (BI)-software: Biedt realtime dashboards en visualisaties om prestaties bij te houden en trends snel te herkennen

Biedt realtime dashboards en visualisaties om prestaties bij te houden en trends snel te herkennen Platformen voor gegevensanalyse: Helpt bij het analyseren van historische en real-time gegevens om inzichten te verkrijgen en verbeterpunten te identificeren

Helpt bij het analyseren van historische en real-time gegevens om inzichten te verkrijgen en verbeterpunten te identificeren ERP-systemen (Enterprise resource planning): Integreert gegevens tussen afdelingen, zodat KPI's nauwkeurig en consistent kunnen worden bijgehouden

Integreert gegevens tussen afdelingen, zodat KPI's nauwkeurig en consistent kunnen worden bijgehouden Software voor supply chain management: Bewaakt de prestaties van logistiek, voorraden en leveranciers en biedt gedetailleerde zichtbaarheid in KPI's van de supply chain

Een goede tool laat u niet alleen de nummers zien, maar legt de verbinding tussen uw supply chain-gegevens en uw doelen, zodat u slimmere en snellere beslissingen kunt nemen. ClickUp doet precies dat. Het is een uitgebreid platform dat het bijhouden, analyseren en uitvoeren van KPI's vereenvoudigt om uw supply chain-metriek op één plaats te bewaken met een supply chain KPI dashboard. ClickUp kan u helpen om uw KPI's in de gaten te houden:

ClickUp Doelen om het bijhouden van KPI's te vereenvoudigen ClickUp Doelen maakt het eenvoudig om de voortgang naar uw sleutel KPI's in te stellen, bij te houden en te meten. U kunt specifieke targets definiëren en opsplitsen in uitvoerbare stappen die gekoppeld zijn aan het bijhouden van de voortgang in realtime.

Bijvoorbeeld, inventaris mismanagement drijft de totale supply chain kosten op en legt beslag op het werkkapitaal. ClickUp Goals kan dit probleem aanpakken:

Stel een doel om de overtollige voorraad met 25% te verminderen in het volgende kwartaal. Verdeel dit in uitvoerbare stappen, zoals:

Het implementeren van opruimingsstrategieën voor langzaamlopende voorraad door middel van kortingen of bundels

Vraagprognoses verfijnen om voorraadniveaus af te stemmen op werkelijke verkooptrends

Onderhandelen met leveranciers over flexibelere minimum bestelhoeveelheden

Naarmate Taken worden Voltooid, werkt ClickUp-taak de voortgang automatisch bij, zodat u altijd weet hoe dicht u bij het behalen van uw doel bent.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image3-14.png KPI's voor de toeleveringsketen instellen met ClickUp doelen /%img/

stel uw belangrijkste KPI's in, houd ze bij en meet de voortgang met ClickUp Goals_

ClickUp Dashboards voor realtime inzichten ClickUp Dashboards geven u een real-time, aanpasbare weergave van uw supply chain KPI's om snellere en beter geïnformeerde beslissingen te nemen.

Bijvoorbeeld, vertragingen in de levering kunnen de klanttevredenheid schaden en uw reputatie schaden. Met ClickUp kunt u een realtime dashboard voor supply chain statistieken instellen om het aantal on-time leveringen bij te houden aan de hand van grafieken en voortgangsbalken. De gegevens worden automatisch bijgewerkt, waardoor het gemakkelijk is om knelpunten op te sporen, zoals vertragingen door onvoldoende personeel in het magazijn.

Of het nu gaat om voorraden, levertijden of kosten, ClickUp's KPI Dashboards houden alles overzichtelijk en gecentraliseerd. Het helpt u problemen vroegtijdig te herkennen, bedrijfsactiviteiten te stroomlijnen en het bijhouden van prestaties eenvoudig en uitvoerbaar te maken.

volg KPI's prestaties in real-time met ClickUp Dashboards_

Zonder een eenduidig systeem om beslissingen vast te leggen en bij te houden, gaan kritieke bedrijfsinzichten verloren in de digitale ruis. Met Taakbeheer van ClickUp mogelijkheden, hoeft u zich hier nooit zorgen over te maken. Taken maken van chatten, taak opmerkingen, documenten en e-mails met een enkele klik!

Integratie met ERP-systemen

Het beheren van tijdige levering kan een uitdaging zijn, vooral wanneer u te maken heeft met meerdere leveranciers en strakke deadlines. Vertragingen in handmatige updates of miscommunicatie tussen teams resulteren vaak in late verzendingen, ontevreden klanten en stijgende kosten. ClickUp integraties werkt naadloos samen met Enterprise Resource Planning (ERP)-systemen, waarbij real-time gegevens direct uit uw supply chain worden gehaald. Updates van de status van zendingen worden automatisch ingevuld in aangepaste velden, zoals de verwachte leveringsdatum, de huidige status en de details van de vervoerder. Je team krijgt direct zichtbaarheid op te late of vertraagde zendingen.

U kunt ook ClickUp Automatiseringen om notificaties te triggeren wanneer een zending vertraagd is of de werkelijke leveringsdatum dreigt te missen. Als bijvoorbeeld de ETA van een zending meer dan 24 uur verschuift, wordt het logistieke team gewaarschuwd om onmiddellijk actie te ondernemen. Inkoop, logistiek en klantenservice kunnen in realtime samenwerken om klanten te informeren of tijdlijnen aan te passen.

Het resultaat?

Te late zendingen worden minder omdat geautomatiseerde waarschuwingen en realtime gegevens je team proactief houden, waardoor de leverbetrouwbaarheid en het vertrouwen van de klant toenemen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image1-17-1400x841.png Verbeter supply chain KPI's met ClickUp Automatiseringen /$$$img/

leveringsketenprocessen automatiseren met ClickUp Automations_

KPI's beheren met sjablonen

Het beheren van KPI's in de toeleveringsketen voelt vaak aan als jongleren met de nauwkeurigheid van bestellingen, tijdlijnen voor leveringen, voorraadomzet en efficiëntie van leveranciers, en dit alles terwijl de teams op één lijn moeten zitten. Zonder de juiste tools kan dit leiden tot silo's, vertraagde updates en gemiste kansen. De ClickUp KPI sjabloon maakt het eenvoudig om de voortgang te bewaken en georganiseerd te blijven.

Stelt u zich voor dat u uw voorraaddagen (Inventory Days of Supply - IDS) terugbrengt van 45 naar 30 terwijl u de nauwkeurigheid van bestellingen en tijdige levering verbetert. Met aangepaste velden, zoals target waarde, werkelijke waarde en voortgang, kunt u specifieke supply chain-metrics toewijzen aan elk team, deze in realtime bewaken en onmiddellijk corrigerende maatregelen nemen wanneer de prestaties verslechteren.

Realtime waarschuwingen voor KPI-afwijkingen

Wachten tot het einde van de maand om problemen met prestaties te identificeren kan kostbaar zijn. ClickUp maakt real-time waarschuwingen mogelijk om teams onmiddellijk op de hoogte te stellen van KPI-afwijkingen, zodat ze proactief kunnen handelen.

Voorbeelden van gebruik:

⚠️ waarschuwing lage vullingsgraad: Als de vullingsgraad onder 90% daalt, triggert ClickUp een waarschuwing voor het inventarisatieteam

Als de vullingsgraad onder 90% daalt, triggert ClickUp een waarschuwing voor het inventarisatieteam ⏳ Melding vertraagde bestelling: Als een bestelling de verwachte cyclustijd overschrijdt, wordt het logistieke team gewaarschuwd

Als een bestelling de verwachte cyclustijd overschrijdt, wordt het logistieke team gewaarschuwd 🔄 Waarschuwing voor hoge C2C cyclustijd: Als de cyclustijd van kas naar kas boven een drempel stijgt, krijgen de financiële teams een waarschuwing

Hoe stelt u KPI-waarschuwingen in ClickUp in?

Gebruik ClickUp Dashboards om real-time KPI-prestaties te visualiseren Automatiseringen instellen om notificaties te triggeren op basis van KPI drempels ClickUp doelen gebruiken om de voortgang te bewaken en belanghebbenden automatisch te updaten Integreer met ERP-systemen om supply chain-gegevens te synchroniseren en waarschuwingen te automatiseren

ClickUp integreert naadloos met e-mail, Slack en Microsoft Teams, zodat waarschuwingen direct bij de juiste mensen terechtkomen en KPI-afwijkingen worden aangepakt voordat ze escaleren.

Neem de leiding over uw supply chain met ClickUp

Het beheren van supply chain KPI's hoeft niet ingewikkeld te zijn. Met de krachtige tools van ClickUp, zoals Goals en Dashboards, kunt u de belangrijkste doelen gemakkelijk in realtime bijhouden, analyseren en erop reageren voor effectief supply chain management. Van de instelling van duidelijke doelstellingen tot de automatisering van rapportages en de integratie met ERP-systemen, ClickUp vereenvoudigt elke stap van het proces.

Het combineert real-time bijhouden, geautomatiseerde rapportage en naadloze integraties om de duidelijkheid en controle te bieden die nodig zijn om de efficiëntie te verbeteren, de kosten van de toeleveringsketen te verlagen en resultaten te boeken.

Of u nu uw voorraad/verkoopverhouding optimaliseert, cyclustijden verkort of de nauwkeurigheid van bestellingen verbetert, ClickUp zet gegevens om in actie in één gebruiksvriendelijk platform.

Neem vandaag nog de controle over uw volledige supply chain. Aanmelden voor ClickUp en zie sneller meetbare resultaten.