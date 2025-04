Beste 15 Software voor het bijhouden van problemen in 2025 (functies, prijzen)

Klanten tevreden houden is makkelijker gezegd dan gedaan, vooral als je een groot klantenbestand hebt.

Gelukkig kun je tools gebruiken zoals problemen bijhouden software om een werkstroom op te zetten voor het identificeren, monitoren en oplossen van problemen van klanten. Op deze manier worden uw klanten tevreden in plaats van dood.

In dit artikel bespreken we wat software voor het bijhouden van problemen is en belichten we de 15 beste tools voor het bijhouden van problemen die momenteel beschikbaar zijn.

Wat is software voor het bijhouden van problemen?

**Met software voor het bijhouden van problemen kunt u de voortgang van elk ticket of probleem van een klant volgen totdat het met succes is opgelost. Zelfs uw interne team kan een softwarebug of probleem rapporteren met behulp van een IT issue tracking systeem.

Wanneer een klant een probleem rapporteert via uw ondersteuningskanaal (e-mail, live chatten, enz.), dan wordt de ticketbeheersysteem creëert een "ticket" Op basis van de workstroom van uw klantenservice kunnen agents zelfstandig tickets kiezen of aan specifieke tickets worden toegewezen.

De software voor het bijhouden van tickets documenteert in wezen het verzoek van de klant en de daaropvolgende interacties met vertegenwoordigers van de klantenservice. Het resultaat is dat klanten hun zorgen niet meerdere keren hoeven te herhalen (en hun geduld verliezen tijdens gesprekken! _)

Hier zijn de verschillende voordelen van het gebruik van software voor het bijhouden van problemen:

Problemen op tijd aanpakken met snel defectbeheer

De efficiëntie van projecten verbeteren

Samenwerking tussen teams stroomlijnen 👯

Klanttevredenheid verhogen

In wezen kan de IT-software voor bijhouden u helpen om alle zorgen weg te nemen die een klant kan hebben.

Top 15 Software voor het bijhouden van problemen in 2024

Hier is de top 15 van software voor het bijhouden van problemen op de markt:

1. ClickUp

De ClickUp Issue Tracker Lijst maakt het gemakkelijk om een oogje in het zeil te houden op openstaande problemen, wie eraan werkt en wat de status van de Taak is, allemaal in een oogopslag

ClickUp is een van de met de hoogste beoordeling tools voor productiviteit en het bijhouden van problemen gebruikt door productieve teams in kleine en grote bedrijven.

Met deze software voor projectmanagement voor klantenservice kunnen je teams de beste resultaten leveren voor klantenbinding .

ClickUp sleutel functies

Hier zijn een paar manieren waarop ClickUp u kan helpen met probleembeheer:

Agile-ScrumDashboards :krijg een weergave op hoog niveau van de workflow van uw klantenservice en bewaak de voortgang van uw team bij het bijhouden van defectenClickUp Sprint !

13. Atlassian Jira

Jira is een systeem voor het bijhouden van problemen waarmee leden van een team bugs en problemen kunnen vinden tijdens het testen van producten. Jira projectmanagement kan u ook volledige controle geven over de end-to-end ontwikkeling van uw product. Op deze manier nemen uw klanten niet de volledige controle over uw formulieren voor bugaanvragen!

Jira is echter extreem ingewikkeld om te gebruiken en ze dwingen u nu om te migreren naar hun cloud omdat ze afscheid nemen van hun server!

Atlassian Jira sleutel functies

Abonnementen communiceren en de werkstroom voor het bijhouden van problemen in kaart brengen met stappenplannen

Leden van het team op de hoogte stellen wanneer de status van een probleem verandert van backlog naar Nog te doen

Geef prioriteit aan bugs door ze in de kolom Nog te doen van je team te slepen met deze tool voor defectbeheer

Prijzen van Atlassian Jira

Jira heeft een gratis abonnement en betaalde abonnementen beginnen bij $7,75/gebruiker per maand.

Atlassian Jira klantbeoordelingen

G2: 4.2/5 (3.860+ beoordelingen)

4.2/5 (3.860+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (10.000+ beoordelingen)

14. Redmine

Redmine is een open source projectmanagement en tool voor het bijhouden van problemen waarmee u problemen kunt weergeven op een tijdlijn, een Gantt grafiek en een kalender.

De weergaven Gantt en kalender van de app hebben echter geen drag-and-drop functie.

Redmine sleutel functies

Creëer een aangepast veld, zoals tekst, numeriek of datum, om gedetailleerde problemen te creëren

Hiermee kunt u dubbele problemen identificeren en markeren

Ingebouwde wiki's voor documentatie en gezamenlijke bewerking

Redmine prijzen

Redmine heeft een gratis abonnement, maar sommige plug-ins vereisen een betaling.

Beoordelingen van Redmine klanten

G2: 4/5 (200+ beoordelingen)

4/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (110+ beoordelingen)

15. FreshDesk

FreshDesk is een omnichannel platform waarmee teams met klanten kunnen communiceren via e-mail, chatten, telefoon of sociale media.

Belangrijkste functies van FreshDesk

Functie voor botsingsdetectie zorgt ervoor dat meerdere agenten niet aan hetzelfde probleem werken

Een ticket tracker systeem koppelt gerelateerde tickets om op de hoogte te blijven van wijdverspreide problemen

Het dashboard van de planning helpt u de voortgang van het team te controleren

FreshDesk prijzen

FreshDesk heeft een gratis abonnement en betaalde abonnementen beginnen bij $15/gebruiker per maand.

Beoordelingen van FreshDesk klanten

G2: 4.3/5 (15+ beoordelingen)

4.3/5 (15+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.000+ beoordelingen)

Problemen met het bijhouden van problemen? Niet meer!

Met efficiënte software voor het bijhouden van problemen verloopt de workflow van uw klantenservice soepel en kunt u uw klanten voor u winnen.

En hoewel alle tools die we hier vermeld hebben u kunnen helpen met het ene of het andere aspect, zorgt ClickUp voor **alles!

Met ClickUp kunt u soortgelijke bugs groeperen door het volgende toe te voegen Tags naar hen. Bovendien kunt u het bijhouden van problemen versnellen met vooraf gemaakte Sjablonen voor Bug wachtrijen , Agile projectmanagement productbeheer en meer. Stap gratis over naar ClickUp om van uw probleembeheer een fluitje van een cent te maken.