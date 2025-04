Top 10 Operationele CRM Tools om uw Business te stroomlijnen

Ooit een spelletje "Whack-a-Mole" gespeeld? Beheer van relaties met klanten (CRM) kan vaak het gevoel geven dat je er vast in zit en zo snel mogelijk taken moet uitvoeren.

Het beheren van klantgegevens, verkoopupdates en marketingcampagnes - het houdt nooit op.

Hier komen operationele CRM-tools van pas. Ze organiseren, automatiseren en optimaliseren processen en helpen u om de hectiek van het bedrijfsleven te beheersen.

In dit artikel laten we u kennismaken met 10 operationele CRM tools die u kunnen helpen bij het beheren van relaties met klanten.

Wanneer het kiezen van de beste operationele CRM tools voor uw business, focus op functies die u helpen uw doelen te bereiken:

Klantengegevensbeheer: Zorg ervoor dat het CRM relevante klantengegevens en verkoopprestaties kan opslaan en analyseren. Zoek naar functies die eenvoudige toegang tot klantgegevens ondersteunen voor gepersonaliseerde interacties

Zorg ervoor dat het CRM relevante klantengegevens en verkoopprestaties kan opslaan en analyseren. Zoek naar functies die eenvoudige toegang tot klantgegevens ondersteunen voor gepersonaliseerde interacties Verkoop- en marketingautomatisering: Zoek naar tools die repetitieve taken zoals e-mailcampagnes en follow-ups automatiseren. Ondersteun verkoopprocessen met tools die de verkooptrechter beheren en de productiviteit van uw verkoop- en marketingteams verhogen

Zoek naar tools die repetitieve taken zoals e-mailcampagnes en follow-ups automatiseren. Ondersteun verkoopprocessen met tools die de verkooptrechter beheren en de productiviteit van uw verkoop- en marketingteams verhogen Pijplijnbeheer: Focus op tools die verkoopprocesbeheer ondersteunen en inzicht bieden in elke fase van de cyclus. Een tool die een visuele verkooppijplijn biedt, kan dit gemakkelijker maken

Focus op tools die verkoopprocesbeheer ondersteunen en inzicht bieden in elke fase van de cyclus. Een tool die een visuele verkooppijplijn biedt, kan dit gemakkelijker maken Klanteninteractie bijhouden: Zoek een goed operationeel CRM-systeem dat klantgericht is dat alle interacties met de klantenservice, e-mails en telefoontjes registreert. Deze inzichten helpen de klanttevredenheid en klantenbinding te verbeteren

Zoek een goed operationeel CRM-systeem dat klantgericht is dat alle interacties met de klantenservice, e-mails en telefoontjes registreert. Deze inzichten helpen de klanttevredenheid en klantenbinding te verbeteren Integratie en aanpassing: Kies voor verkoop-CRM-platforms die volledig aanpasbaar zijn aan de behoeften van uw bedrijf. Zorg ervoor dat het CRM naadloos integreert met uw bestaande tools, zoals projectmanagement- of marketingsoftware

Kies voor verkoop-CRM-platforms die volledig aanpasbaar zijn aan de behoeften van uw bedrijf. Zorg ervoor dat het CRM naadloos integreert met uw bestaande tools, zoals projectmanagement- of marketingsoftware Analyse en rapportage: Functies zoals verkoopvoorspellingen kunnen u helpen trends te voorspellen en middelen verstandig toe te wijzen. Zoek dus naar tools die verkooprapporten en inzichten in verkoopprestaties bieden

Functies zoals verkoopvoorspellingen kunnen u helpen trends te voorspellen en middelen verstandig toe te wijzen. Zoek dus naar tools die verkooprapporten en inzichten in verkoopprestaties bieden Gebruiksvriendelijke interface: Een CRM-platform met een gebruiksvriendelijke interface vermindert de afhankelijkheid van IT-teams en elimineert hindernissen zoals handmatige invoer van gegevens

Een CRM-platform met een gebruiksvriendelijke interface vermindert de afhankelijkheid van IT-teams en elimineert hindernissen zoals handmatige invoer van gegevens Schaalbaarheid en kosten: Beoordeel het prijsmodel, zoals abonnementen per gebruiker, om er zeker van te zijn dat het gekozen CRM past binnen uw budget. Zorg ervoor dat het CRM kan meegroeien met uw bedrijf en grotere teams en meer relaties met klanten kan ondersteunen

De juiste CRM-tool voor uw behoeften kan het verschil betekenen tussen verdrinken in eindeloze spreadsheets, gemiste follow-ups en gefrustreerde klanten of moeiteloos elke lead bijhouden, vervelende taken automatiseren en sterkere, persoonlijkere relaties opbouwen.

1. ClickUp (Beste aanpasbare CRM met naadloze samenwerking tussen teams)

Verander uw relaties met klanten met de alles-in-één ClickUp CRM-oplossing

Hebt u ooit een CRM app gewenst die het allemaal doet? ClickUp is de alles-in-één app voor werk die projectmanagement, kennismanagement en chatten combineert - allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

Met de CRM-software voor projectmanagement van ClickUp kunt u werkstromen maken en aanpassen die perfect bij uw bedrijf passen.

Gebruik aangepaste weergaven zoals lijsten, kanbanborden en gantt-grafieken om leads te beheren en klantinteracties effectief bij te houden in verschillende fasen van de verkooppijplijn.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-718.png ClickUp Dashboard /%img/

Visualiseer de voortgang van uw team en bijhoud succes met ClickUp Dashboards

Consolideer KPI's in aanpasbare ClickUp Dashboards om verkoop- en marketinggegevens op één plaats te visualiseren en te analyseren. Deze gecentraliseerde aanpak zorgt ervoor dat uw team snel toegang heeft tot vitale gegevens, wat geïnformeerde besluitvorming en gepersonaliseerde klantinteracties vergemakkelijkt.

Communiceer sneller en werk moeiteloos samen met ClickUp Chat

Met ClickUp chatten met ClickUp Chat kunt u uw werk en berichten naar één plaats brengen en in realtime samenwerken met uw team. Hiermee kunt u rechtstreeks vanuit chatberichten taken aanmaken en beheren, waardoor discussies met één klik worden omgezet in bruikbare items. Deze integratie zorgt er ook voor dat alle gesprekken automatisch gekoppeld worden aan relevante taken, documenten en projecten, wat zorgt voor context en continuïteit in interacties met clients.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-720.png ClickUp-taak /$$$img/

Blijf georganiseerd en verover uw takenlijst met ClickUp-taaken

Beheer uw taken efficiënt met ClickUp-taak . Taken toewijzen, prioriteiten stellen en voortgang bijhouden om ervoor te zorgen dat alle aspecten van relatiebeheer snel en effectief worden afgehandeld.

Wilt u meer voorsprong? ClickUp biedt verschillende sjablonen voor CRM-processen. Deze kant-en-klare sjablonen zijn ontworpen om uw processen voor relatiebeheer te vereenvoudigen en u tijd en moeite te besparen.

Voorbeeld: u kunt de ClickUp CRM sjabloon om leads, deals, accounts en contactpersonen naadloos bij te houden. Het beschikt over aangepaste statussen voor het bewaken van de voortgang van klantrelaties en aangepaste velden voor het vastleggen van essentiële informatie zoals contactgegevens en branche, allemaal georganiseerd in meerdere weergaven voor eenvoudige toegang en beheer.

ClickUp is de beste tool voor projectmanagement en CRM die ik ben tegengekomen. Dankzij de veelzijdigheid kun je echt al je Taken op één plek aanpakken zonder dat je veel abonnementen op andere diensten nodig hebt.

Brenna Keenan, directeur digitale marketing van SSM Creative Collective

💡 Pro Tip: Gebruik ClickUp Automatiseringen om tijd te besparen en handmatig werk te verminderen. Als u bijvoorbeeld een verkooppijplijn beheert, kunt u een automatisering instellen om een taak automatisch naar de kolom "Onderhandeling" te verplaatsen wanneer de status verandert in "Voorstel verzonden" Sla de automatisering op en zie hoe deze naadloos op de achtergrond draait.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-56.png ClickUp automatisering /%img/

Bespaar tijd en vereenvoudig workflows met krachtige ClickUp Automatiseringen

ClickUp beste functies

Werkstromen aanpassen aan uw unieke bedrijfsprocessen, van onboarding tot service automatisering

Maak gebruik van integraties met populaire tools zoals Slack, Google Drive en Salesforce om uw activiteiten te stroomlijnen

Genereer aangepaste rapportages om verkoopprestaties te analyseren, trends te voorspellen en klantbehoud te verbeteren

Gebruik ClickUp Brein clickUp's eigen AI-assistent, voor klantinteracties, het automatiseren van de invoer van gegevens en herinneringen voor follow-up, en het verkrijgen van inzicht in het gedrag van klanten om het bereik te personaliseren en de communicatie te stroomlijnen

ClickUp limieten

De leercurve kan steil zijn door de uitgebreide mogelijkheden

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.900+ beoordelingen)

4.7/5 (9.900+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.300+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Ik ben dol op ClickUp! Ik gebruik het voor alles in mijn bedrijf, van het beheren van mijn verkooppijplijn tot CRM-verkoopcycli, teamcommunicatie en productieplanningen.

De mogelijkheid om alles aan te passen maakt ClickUp flexibel en geeft je de mogelijkheid om elke ruimte je eigen te maken.

Ik vind het ook leuk dat ik gasten kan uitnodigen en deze functie kan gebruiken om mijn klanten hun producten in realtime door de fases van de productie te laten zien en met de grafiek kan ik alles samenbrengen voor een volledig overzicht van de productieplanning. Geverifieerde G2-beoordeling 2. HubSpot CRM (de beste voor gebruikersvriendelijke interface met marketingintegratie)

via HubSpot Ben je op zoek naar een CRM dat aanvoelt als een natuurlijke extensie van je team? HubSpot CRM is een intuïtief platform dat marketing, verkoop en klantenservice integreert, waardoor het een favoriet is onder bedrijven die hun relaties met klanten willen verbeteren.

Een van de meest gewaardeerde functies van HubSpot CRM is het gecentraliseerde dashboard, dat gebruikers een volledig overzicht geeft van hun activiteiten verkoop- en marketingstrategie . Gebruik het om interacties met klanten bij te houden, verkoopvoorspellingen te controleren en zelfs realtime updates van teamprestaties weer te geven.

Deze operationele CRM-software maakt het gemakkelijker om marketingcampagnes te maken en bij te houden, gepersonaliseerde e-mails te versturen en verkoopprestatiecijfers te analyseren.

HubSpot CRM's beste functies

Plan e-mails en vergaderingen vanuit de CRM met de ingebouwde planner voor vergaderingen

Gebruikmaken van ingebouwde integraties met sjablonen voor e-mail om e-mailcampagnes te automatiseren

Analyseer verkoopprestaties met verkoopdashboards die de effectiviteit van marketingcampagnes, advertenties en leadgeneratie-inspanningen meten

HubSpot CRM limieten

Voor sommige geavanceerde functies zijn abonnementen op hogere niveaus nodig

HubSpot CRM prijzen

Gratis

Startersklantenplatform: $16/maand (inclusief één zetel; extra zetels kosten $20/maand)

$16/maand (inclusief één zetel; extra zetels kosten $20/maand) Professionele klantenplatform: $1.300/maand (inclusief vijf zetels; extra zetels kosten $50/maand)

$1.300/maand (inclusief vijf zetels; extra zetels kosten $50/maand) Klantenplatform Enterprise: $4.300/maand (inclusief zeven zetels; extra zetels kosten $75/maand)

HubSpot CRM beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: 4.5/5 (4.200+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over HubSpot CRM?

Implementeerde HubSpot ongeveer 6 maanden geleden bij ons bedrijf. Het is geweldig geweest voor onze sales-, marketing- en serviceteams om gegevens op één plek te centraliseren. Voorheen waren al onze contacten verspreid over Gmail, onze website, willekeurige spreadsheets en post it aantekeningen... ja, we hadden het nodig. Reddit recensie Ook lezen: ClickUp vs. HubSpot: Welke CRM-tool is het beste? 👀 Weet je dat? In 1957 vormde de Life Circulation Company, dat later DialAmerica werd, de eerste inside sales team in de VS. -dat volledig uit vrouwen bestaat!

3. Salesforce Sales Cloud (Beste uitgebreide CRM met geavanceerde aanpassingen)

via SalesforceSalesforce verkoop cloud biedt een uitgebreid pakket tools om relaties met klanten te beheren, verkoopprocessen te automatiseren en diepgaande inzichten te bieden via geavanceerde analyses.

De functies ondersteunen aangepaste workflows, complexe verkoopprocessen en grote verkoopteams. Dankzij de uitgebreide integratiemogelijkheden kunnen bedrijven verbinding maken met verschillende applicaties van derden, waardoor een uniform ecosysteem ontstaat dat verschillende functies ondersteunt.

Bovendien biedt Salesforce Sales Cloud uitgebreide tools voor pijplijnbeheer die real-time zichtbaarheid bieden in het verkoopproces. Met deze functie kunnen verkoopmanagers de voortgang van deals bewaken en proactief gegevensbeheer en relatiebeheer mogelijk maken.

Salesforce Sales Cloud's beste functies

E-mail- en kalendercontent en CRM-gegevens automatisch synchroniseren met de functie Einstein van Salesforce

Gebruik robuuste rapportagetools om bedrijfsprestaties bij te houden

Samenwerken met leden van het team met behulp van ingebouwde communicatiefuncties en samenwerkingstools zoals Chatter

Salesforce Sales Cloud limieten

Het platform kan complex zijn, waardoor het tijd kost om het te leren en volledig te gebruiken

Aantrekkelijke functies zoals prognoses en offertebeheer zijn niet beschikbaar in de starterssuite

Prijzen van Salesforce Sales Cloud

Starter Suite: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Pro Suite: $100/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$100/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: $ 165/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$ 165/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Unlimited: $ 330/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$ 330/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Einstein 1 Sales: $500/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Salesforce Sales Cloud beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (23.100+ beoordelingen)

4.4/5 (23.100+ beoordelingen) Capterra: 4,4/5 (18.700+ beoordelingen)

4. Zoho CRM (Beste betaalbare CRM met multichannelcommunicatie)

via Zoho Ben je op zoek naar een operationeel en analytisch CRM dat je helpt om relaties met klanten te beheren en al je communicatiekanalen samenbrengt op één plaats? Dan is dit de oplossing voor jou. Zoho CRM is een operationele CRM-tool voor bedrijven van elke grootte. Het is vooral populair onder kleine tot middelgrote bedrijven die op zoek zijn naar een kosteneffectieve oplossing met veel functies om klantinteracties en verkoopcycli te stroomlijnen.

Het platform beheert moeiteloos multichannel communicatie. Van e-mail en telefoongesprekken tot live chatten en sociale media, Zoho zorgt ervoor dat je verbinding kunt maken met je klanten op de platformen van hun voorkeur.

Taken zoals leadgeneratie, herinneringen voor opvolging en druppelcampagnes per e-mail kunnen worden geautomatiseerd, waardoor uw verkoop- en marketingteams waardevolle tijd besparen.

Zoho CRM's beste functies

Ontvang realtime notificaties wanneer een klant interactie heeft met uw e-mails, website of berichten op sociale media met de functie SalesSignals

Identificeer en analyseer verkoopprestaties en trends in je gegevens met de AI-assistent Zia

Analyseer verkoopprestaties en verkooptaken met geavanceerde rapportagetools om strategische beslissingen te stimuleren

Zoho CRM limieten

Sommige gebruikers melden dat de interface minder intuïtief is dan die van andere CRM's

AI-tools zijn alleen beschikbaar in hogere niveaus

Zoho CRM prijzen

Gratis

Standaard: $14/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$14/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Professioneel: $23/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$23/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: $40/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$40/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Ultiem: $52/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Zoho CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (2.700+ beoordelingen)

4.1/5 (2.700+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (6.800+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Zoho CRM?

Zoho CRM onderscheidt zich door de intuïtieve interface en de mogelijkheid om workflows aan te passen. Integratie met andere tools in het Zoho ecosysteem vergemakkelijkt gecentraliseerd gegevensbeheer en automatisering van terugkerende taken, wat tijd bespaart en de efficiëntie van onze dagelijkse activiteiten verbetert. Daarnaast is de analysemodule zeer Voltooid en nuttig voor het nemen van beslissingen. Geverifieerde G2-beoordeling 5. Pipedrive (Beste verkoopgerichte CRM met visueel pijplijnbeheer)

via Pipedrive Wilt u uw hele verkoopcyclus in één oogopslag zien, met elke deal en elke fase op een verstandige manier? Dan Pipedrive is geweldig voor jou.

Het is een CRM-verkoopinstrument speciaal ontworpen om u en uw verkoopteams te helpen georganiseerd, gefocust en op koers te blijven om meer deals te sluiten.

Of je nu werkt in de makelaardij, softwareverkoop of een andere branche, de aanpasbare pijplijnen passen zich aan de behoeften van je team aan.

De inzichten en rapportage van Pipedrive zijn al even indrukwekkend. Je kunt rapporten genereren om prestaties bij te houden en conversiepercentages van pijplijnen te analyseren.

De eenvoud, gecombineerd met krachtige functies zoals mobiele apps en integraties met tools zoals Slack, Google Werkruimte en Trello, maakt het een ideale keuze voor verkoopprofessionals die een CRM willen dat zowel functioneel als gebruiksvriendelijk is.

Pipedrive beste functies

Synchroniseer alle e-mailcorrespondentie met het CRM met de functie Smart Email BCC

Voeg aantekeningen toe, stel herinneringen in en koppel bestanden rechtstreeks aan deals met de tools voor dealbeheer van Pipedrive

Plan gesprekken, vergaderingen en follow-ups rechtstreeks in de tool met activiteitenplanning

Visualiseer en beheer uw verkooppijplijn met een intuïtieve drag-and-drop interface

Pipedrive beperkingen

Beperkte functies voor marketingautomatisering in vergelijking met andere operationele CRM-software

Pipedrive prijzen

Essential: $24/maand per zetel

$24/maand per zetel Geavanceerd: $44/maand per zetel

$44/maand per zetel Professioneel: $64/maand per zetel

$64/maand per zetel Power: $79/maand per zetel

$79/maand per zetel Enterprise: $129/maand per zetel

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (2.100+ beoordelingen)

4.3/5 (2.100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Pipedrive?

Pipedrive heeft zijn CRM met succes gestructureerd met mensen in gedachten die misschien geen expert zijn in het gebruik van complexe software. Ze hebben het eenvoudig gemaakt zonder afbreuk te doen aan belangrijke functies. We gebruiken het elke dag voor eenvoudige verkopen tot ingewikkelde aanbestedingen en projecten en Pipedrive biedt alle activiteiten bijhouden van lead-in tot close. Geverifieerde G2-beoordeling Ook lezen: 10 Beste CRM-software in de cloud 6. Freshsales (Beste AI-gebaseerde CRM met leadwaardering)

via FreshsalesTijdelijke verkoop combineert serviceautomatisering, analyses en een intuïtieve interface om verkoopbeheer slimmer en sneller te maken.

Het is een van de beste voorbeelden van operationele CRM-software die volledig op AI is gebaseerd. Het is gericht op op dienstverlenende bedrijven die hun inspanningen willen richten op kansen met een hoge waarde.

Dankzij de mobiele app is Freshsales ook een krachtig hulpmiddel voor teams op afstand. Met de app kunnen verkopers leads beheren, fases van deals bijwerken en onderweg toegang krijgen tot klantinformatie.

Tot slot bieden de rapportage- en analysehulpmiddelen van Freshsales diepgaand inzicht in uw verkoopprestaties, of u nu conversiepercentages bijhoudt, het succes van een marketingcampagne analyseert of trends voorspelt.

Freshsales beste functies

Op AI gebaseerde lead scoring implementeren om te focussen op prospects met een hoge potentie

Aangepaste workflows maken voor lead-nurturing met de verkoopvolgorde functie, waardoor het gemakkelijker wordt om prospects te begeleiden

Alle klantinteracties - e-mails, gesprekken, chats en vergaderingen - consolideren in één weergave met 360-graden klantprofielen

Verkoopworkflows automatiseren om de efficiëntie te verhogen en handmatige inspanningen te verminderen

Freshsales limieten

Sommige gebruikers vinden de aanpassingsmogelijkheden limiet vergeleken met andere operationele CRM

Prijzen van Freshsales

Groei: Vanaf $9/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Vanaf $9/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Pro: $39/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$39/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: $59/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Freshsales beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.200+ beoordelingen)

4.5/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (610+ beoordelingen)

7. Bitrix24 (Beste alles-in-één CRM met projectmanagement)

via Bitrix24 Als u op zoek bent naar een operationele CRM-tool die het beheer van relaties met klanten integreert met samenwerking tussen teams en projectmanagement voor verkoop kan Bitrix24 een goede keuze zijn. Bitrix24 is een alles-in-één operationele CRM-software die is ontworpen om bedrijfsprocessen te beheren voor organisaties van elke grootte. Van een kleine startup tot een grote onderneming, Bitrix24 biedt een uitgebreid pakket tools om de productiviteit te verhogen en klantinteracties te beheren.

Het CRM-systeem van Bitrix24 centraliseert klantgegevens, houdt interacties bij en automatiseert verkooptaken. Deze functie is met name gunstig voor verkoopteams die de communicatie met clients overzichtelijk willen bijhouden.

Aangezien Bitrix24 ook tools voor projectmanagement biedt, kunnen uw marketingteams het gebruiken voor het plannen, organiseren en bewaken van projecten en het samenwerken tussen afdelingen.

Bitrix24 beste functies

Projecten en taken beheren met geïntegreerde tools die verschillende methodologieën ondersteunen, waaronder Kanban en Gantt grafieken

Websites maken en aanpassen met de ingebouwde websitebouwer

Toegang tot AI-gebaseerde verkoopondersteuning om inzichten en aanbevelingen te verkrijgen, die gegevensgestuurde besluitvorming ondersteunen

Bitrix24 limieten

De complexiteit van functies kan resulteren in een steile leercurve voor nieuwe gebruikers, waardoor mogelijk extra tijd nodig is voor training en aanpassing

Prijzen Bitrix24

Gratis

Basis: $61/maand (voor vijf gebruikers)

$61/maand (voor vijf gebruikers) Standaard: $124/maand (50 gebruikers)

$124/maand (50 gebruikers) Professioneel: $249/maand (voor 100 gebruikers)

$249/maand (voor 100 gebruikers) Enterprise: Vanaf 499 dollar/maand (250+ gebruikers)

Bitrix24 beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (540+ beoordelingen)

4.1/5 (540+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (920+ beoordelingen)

8. Insightly (Beste voor integratie van CRM met projectmanagement)

via InsightlyInsightly is een verenigde CRM-oplossing waarmee bedrijven moeiteloos interacties met clients en projectworkflows kunnen beheren.

Uw verkoopteam kan ook profiteren van de functies leadrouting en verkooppijplijnbeheer van Insightly, die de verdeling van leads automatiseren en real-time zichtbaarheid bieden in de fasen van deals.

Bovendien bieden de aanpasbare dashboards en geavanceerde rapportagetools van Insightly waardevolle inzichten in de bedrijfsprestaties. Gebruikers kunnen rapporten genereren die zijn afgestemd op hun behoeften, waardoor geïnformeerde besluitvorming en strategische abonnementen mogelijk worden.

Insightly beste functies

Projectmanagement integreren met CRM om projecten van clienten van begin tot voltooiing te overzien

Toegang tot mobiele applicaties om relaties met klanten en projecten onderweg te beheren

Leadtoewijzingen automatiseren voor een snelle en juiste follow-up door de juiste leden van het team

Insightly limieten

Beperkte geavanceerde aanpassingsmogelijkheden, die mogelijk niet voldoen aan de behoeften van bedrijven die sterk aangepaste workflows nodig hebben

Om de meeste geavanceerde functies te kunnen gebruiken, moeten klanten de CRM-suite voor de onderneming aanschaffen

Prijzen van Insightly

Plus: $29/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$29/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Professioneel: $49/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$49/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: $99/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Insightly beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (910+ beoordelingen)

4.2/5 (910+ beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (650+ beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: Enkele van de beste tijden om koud te bellen zijn tussen 8:00 en 9:00 AM en 4:00 tot 5:00 PM , ervan uitgaande dat u belt binnen uw tijdzone (zo niet, pas dan aan voor waar u belt).

Monday CRM van monday.com (het beste voor aanpasbare werkstromen met een intuïtieve interface)

via maandag.nl Wat dacht je van een operationeel CRM-systeem dat zowel zeer aanpasbaar als gebruiksvriendelijk is? Als uw antwoord ja is, dan is monday CRM misschien iets voor u.

monday.com werkt goed met teams van alle groottes, van startups tot grote ondernemingen die op zoek zijn naar verkoopprocesbeheer, gegevensbeheer en relatiebeheer binnen één intuïtieve interface.

Bovendien laten de integratiemogelijkheden al uw essentiële applicaties harmonieus samenwerken, waardoor een samenhangend ecosysteem ontstaat dat de werkstroom van uw team ondersteunt.

maandag CRM beste functies

Herhaalde taken automatiseren met no-code automatisering, waardoor de efficiëntie en nauwkeurigheid toenemen

Visualiseer de voortgang van projecten met dynamische borden, tijdlijnen en Gantt grafieken, voor transparantie en verantwoording

Werk in realtime samen met leden van het team met behulp van ingebouwde communicatiefuncties, wat teamwerk en afstemming bevordert

maandag CRM limieten

De prijs kan oplopen met de toevoeging van meer gebruikers en geavanceerde functies, wat een overweging kan zijn voor budgetbewuste teams

Initiële installatie kan tijd kosten om volledig aan te passen en te integreren met bestaande workflows, wat de onmiddellijke adoptie kan vertragen

monday CRM prijzen

Basis: $15/maand per zetel

$15/maand per zetel Standaard: $20/maand per zetel

$20/maand per zetel Pro: $33/maand per zetel

$33/maand per zetel Enterprise: Aangepaste prijzen

maandag CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (910+ beoordelingen)

4.6/5 (910+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (390+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over monday CRM?

Ons team vindt het geweldig hoe flexibel Monday CRM is. We kunnen veel doen op maandag dat we niet konden doen in andere software (of waarvoor we veel aangepaste/dev-ondersteuning nodig zouden hebben om het mogelijk te maken). We vinden het ook geweldig hoe makkelijk het integreert met monday work management en formulieren, die we al een paar jaar gebruiken en waardoor het gemakkelijker was om het CRM uit te bouwen. Geverifieerde G2-beoordeling 10. Koper (Beste voor naadloze integratie van Google Werkruimte)

via Koper Als uw werk sterk afhankelijk is van Google Werkruimte en u een operationele tool voor relatiebeheer wilt die naadloos aansluit op andere Google-apps, dan is deze CRM-tool iets voor u. Koper is een operationele CRM-software die rechtstreeks integreert met Google Werkruimte, waardoor een vertrouwde en intuïtieve omgeving ontstaat voor het beheren van relaties met klanten.

Copper is ontworpen voor kleine tot middelgrote bedrijven en integreert zichzelf in Gmail, Kalender en Drive, zodat u leads kunt beheren, e-mails kunt bijhouden en follow-ups kunt plannen zonder uw inbox te verlaten.

Deze integratie betekent minder tijd schakelen tussen applicaties en meer tijd voor het opbouwen van relaties met klanten.

Copper beste functies

Behandel terugkerende taken met automatisering van de werkstroom, zodat u tijd vrijmaakt voor meer strategische activiteiten

Automatiseer de invoer van gegevens door contactinformatie en interacties uit uw e-mails vast te leggen, zodat uw CRM moeiteloos up-to-date blijft

Koper limieten

Mogelijke leercurve voor nieuwe gebruikers door de uitgebreide functies die beschikbaar zijn

Koper prijzen

Starters: $12/maand per zetel

$12/maand per zetel Basis: $29/maand per zetel

$29/maand per zetel Professioneel: $69/maand per zetel

$69/maand per zetel Business: $134/maand per zetel

Koper beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.100+ beoordelingen)

4.5/5 (1.100+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (600+ beoordelingen)

Click met uw klanten via ClickUp

Iedereen wil dat zijn team werkt als een symfonie - elk instrument in perfecte harmonie, elke aantekening precies getimed. Dat is de coördinatie en duidelijkheid die de juiste operationele CRM-tool uw bedrijf kan brengen.

In dit artikel hebben we de beste operationele CRM-systemen besproken die bedrijven helpen bij het beheren van relaties met klanten, het stroomlijnen van verkoopprocessen en het stimuleren van succes.

Elke tool heeft zijn eigen unieke sterke punten, maar als het gaat om het combineren van flexibiliteit en samenwerking, springt er één uit: ClickUp.

ClickUp vereenvoudigt complexe processen zonder uw team te overweldigen. In tegenstelling tot tools die slechts op één gebied uitblinken, gaat ClickUp verder dan alleen een CRM. Het is een allesomvattende app voor projectmanagement, het bijhouden van klantinteracties en samenwerking tussen teams.

De uitgebreide aanpassingsmogelijkheden en naadloze integraties zorgen ervoor dat ClickUp zich aanpast aan de unieke behoeften van uw bedrijf. Meld u aan voor een gratis ClickUp account en zie het verschil dat het voor uw team kan maken. De beste tijd om uw efficiëntie en relaties met klanten te verbeteren is immers nu.