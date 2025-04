Top 10 Streamlit Alternatieven om te verkennen in 2025

Streamlit is een open-source platform voor het bouwen van apps dat Python-scripts omzet in interactieve webapplicaties. Het werkt geweldig voor snelle prototypes, snelle gegevensanalyse en het maken van demo's van machine learning (ML) modellen.

Hoe eenvoudig en gebruiksvriendelijk Streamlit ook is, het mist de functies om schaalbare applicaties te bouwen met grote datasets. Bovendien maken de rigide lay-outs, eenvoudige stylingopties, beperkte aanpassingsmogelijkheden en problemen met de prestaties van Streamlit het moeilijk om toepassingen te maken met veel functies.

Dus, hier zijn de beste Streamlit alternatieven om je te helpen eenvoudig complexe applicaties te bouwen. Deze alternatieven bieden meer flexibiliteit en real-time samenwerking.

Analyseer eenvoudig grote datasets met de aangepaste widgets van ClickUp

Overzicht van 60 seconden

Hier zijn de beste Streamlit alternatieven om je te helpen interactieve website applicaties te maken:

Dash by Plotly: Het beste voor prototype-ontwikkeling in data science projecten Gradio: Het beste voor het maken van demo's van machine learning apps Panel: Het beste voor het bouwen van interactieve dashboards in Python Anvil: Beste voor geavanceerde app aanpassingen Shiny voor Python: Het beste voor het maken van prototypes voor webapplicaties Deepnote: Het beste voor real-time samenwerking aan code Mercury Framework: Het beste voor gebruikers van Jupyter Notebook Taipy: Het beste voor datavisualisatie Datalore: Het beste voor assistentie bij AI-code PixelFree Studio: Het beste voor gebruikers van Figma

Probeer voor codevrije interactieve datavisualisatie ClickUp . Het biedt widgets, grafieken, staafdiagrammen, tabellen, enz. om belangrijke ontwikkelingsgegevens bij te houden.

Wat moet je zoeken in Streamlit Alternatieven?

Voordat we in de beste Streamlit alternatieven duiken, zijn hier een paar functies waar je op moet letten bij het kiezen van je datavisualisatie tool.

📌 Aanpassing van componenten: Selecteer tools waarmee je aangepaste dashboards kunt maken met verschillende interactieve elementen naast de basisinvoer. Zorg ervoor dat ze interactieve visualisaties ondersteunen en stylingcomponenten en -thema's bieden

📌 Verwerking van grote datasets: Controleer hoe goed de tool omgaat met grote of streaming datasets. Kies tools die incrementele gegevens ondersteunen bij het bouwen van webapplicaties, zodat ze tegemoet kunnen komen aan groeiende applicatie-eisen

Integratie van werkstromen: Selecteer tools die compatibel zijn met uw bestaande technische stapel . Zorg ervoor dat ze CI/CD-pijplijnintegratie, testframeworks en bibliotheken ondersteunen, flowchart makers en andere MLOps- en DevOps-tools

📌 Aansluitmogelijkheden voor databronnen: Kies voor tools met native databaseconnectors en API-integratiemogelijkheden. Dit helpt om processen moeiteloos te stroomlijnen. Controleer ook of de tool verschillende bestandsformaten ondersteunt en gegevensupdates in realtime synchroniseert

De 10 beste Streamlit alternatieven

1. Dash van Plotly (het beste voor prototype-ontwikkeling in data science projecten)

via Dash door Plotly Net als Streamlit is Dash by Plotly ook een open-source platform voor het maken van interactieve webgebaseerde apps en dashboards. Het is een op Python gebaseerd framework voor datawetenschappers dat het visualiseren en bijwerken van gegevens in realtime eenvoudig maakt.

Dash is echter sneller dan Streamlit en biedt enterprise implementatiemogelijkheden voor productie-apps. Het heeft ook meerdere integraties-voor voorbeeld, het integreert met Python data science stacks, waaronder Plotly en Pandas, waardoor je aangepaste dashboards kunt maken met hogere interactiviteitsniveaus. Je kunt ook Google Spreadsheets integreren met Dash om een dashboard op maat te maken Google Spreadsheets dashboard binnen de Dash-toepassing en werk het bij op basis van de wijzigingen in Google Spreadsheets-gegevens.

Dash beste functies

Dashboards uitvoeren met Jupyter Notebook met behulp van jupyter-dash bibliotheek

Maak aantrekkelijke lay-outs met de Dash Design Kit

Update specifieke delen van je app met basis en geavanceerde callbacks

Dash beperkingen

De software heeft een steile leercurve. Je moet componenten, weergaven, callbacks, HTML, enz. begrijpen om grotere apps te bouwen

De layout is beperkend zonder HTML. Het kan dus een uitdaging zijn om de gewenste web app look te creëren

Dash prijzen

Free, open-source software

Dash by Plotly beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (30+ beoordelingen)

4.8/5 (30+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat vinden gebruikers van Dash by Plotly?

Ik ben er helemaal weg van hoe gebruikersvriendelijk Dash is! Het is zo makkelijk om het onder de knie te krijgen en te beginnen met het maken van interactieve web apps. Het feit dat het gebouwd is bovenop Python betekent dat ik alle Python-vaardigheden die ik al heb kan gebruiken, wat een enorm pluspunt is. De visualisaties zijn van topkwaliteit en het realtime bijwerken van de gegevens voelt als magie. Hoewel ik Dash graag gebruik, vind ik de layout soms wat beperkend. Het is niet altijd eenvoudig om het exacte uiterlijk te bereiken dat ik wil voor mijn web apps, vooral als ik streef naar een heel specifiek ontwerp. Als de apps complexer worden, kan ook de prestatie een klap krijgen, wat een beetje frustrerend kan zijn._

G2 beoordeling

tip: Integreer Dash met de grafische bibliotheek van Plotly om toegang te krijgen tot verschillende interactieve grafieken en kaarten en rijke visualisatieopties.

2. Gradio (het beste voor het maken van demo's van apps voor machinaal leren)

via Gradio Gradio is een eenvoudig te gebruiken Streamlit alternatief voor het maken van webinterfaces om je ML modellen te demonstreren. In tegenstelling tot Streamlit is dit Python framework snel op te zetten, intuïtiever, beginnersvriendelijk en meer geschikt voor eenvoudigere apps.

Wat Gradio populair maakt is de mogelijkheid om ML modellen te vereenvoudigen in demo's of apps die een breder publiek gemakkelijk kan begrijpen. Je kunt Gradio integreren in je Python notebook, het presenteren als een webpagina en apps delen via een publieke link, zodat teams op afstand met het model kunnen werken.

Gradio beste functies

Creëer en gebruik aangepaste componenten in je apps met de Gradio-bibliotheek voor aangepaste componenten

Bouw en bewerk codes en geef live wijzigingen weer met Gradio playground

Maak eenvoudig interactieve demo's en apps met vooraf gebouwde elementen zoals sliders, knoppen, dropdowns, enz.

Gradio beperkingen

Gradio is niet geoptimaliseerd voor het beheren van zwaar verkeer in productieomgevingen

Het is specifiek ontworpen voor ML/AI apps en heeft beperkte aanpassingen

Prijzen van Gradio

Gratis, open-source

Gradio beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

🧠 Wist je dat? Gradio werd overgenomen door Hugging Face 🤗 in 2022. Het maakt nu deel uit van hun AI-infrastructuur en je kunt verschillende openbare Gradio-demo's vinden in Hugging Face Ruimtes waar verschillende AI-modellen worden getoond.

3. Panel (het beste voor het bouwen van interactieve dashboards in Python)

via Paneel Net als Streamlit kunt u met de open-source bibliotheek Panel analytische websiteapplicaties en interactieve dashboards maken in pure Python. Het is een webframework dat integreert met het PyData ecosysteem, waardoor u interactieve gegevenstabellen en visualisaties kunt maken en eraan kunt werken voor efficiëntere werkstromen.

Vergeleken met Streamlit is Panel flexibeler en schaalbaarder met zijn brede array aan layout- en widgetopties. Het is geschikt voor het ontwikkelen van complexe web apps met ingewikkelde gebruikersinterfaces.

Panel beste functies

Maak complexe, verkennende apps met meerdere pagina's met reactieve API's op hoog niveau en callback-gebaseerde API's op lager niveau

Gebruik Panel sjablonen om verschillende app looks te creëren

Gegevens-apps aanpassen met een code editor, inclusief selectievakjes als knoppen en layout objecten met behulp van grid specs

Panel beperkingen

Heeft een steile leercurve door de uitgebreide functieset-widgets, bibliotheken, enz.

Panel is meer gericht op Python en minder op HTML/CSS, waardoor het minder responsief is en gelimiteerd in het stylen van web apps

Panel prijzen

Free, open-source

Paneel beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

4. Anvil (het beste voor geavanceerde app aanpassingen)

via Aambeeld Als je op zoek bent naar aanpassingen op hoog niveau, dan is Anvil een geweldig Streamlit alternatief. Het heeft een drag-and-drop interface waarmee je UI-elementen kunt aanpassen, stijlen kunt toepassen en de app kunt ontwerpen zoals jij dat wilt.

In tegenstelling tot Streamlit heeft Anvil een robuuste ingebouwde database waarmee je gegevens kunt bijwerken, bewerken en verwijderen met Python-statements. Je kunt app bestanden en machine learning modellen opslaan in de cloud, verbinding maken met Python notebooks, aangepaste domeinen toevoegen, verbinding maken met externe API's en de veiligheid van gegevens garanderen met ingebouwde two-factor verificatie.

Anvil beste functies

Schrijf en bewerk code direct in moderne browsers met een webgebaseerde IDE (Integrated Development Environment)

Gegevens opvragen, bewerken en verwijderen en apps verbinden met gegevens met een ingebouwd Python databasesysteem

Anvil apps in verschillende omgevingen uitvoeren met een open-source Anvil app server

Anvil apps automatisch publiceren met één klik en kiezen voor publieke of privé hosting

Anvil beperkingen

Sommige functies zijn niet functioneel. Bijvoorbeeld, het DataGrid component werkt niet op volledige breedte, waardoor gebruikers met kleine teksten blijven zitten

Sommige gebruikers zeggen dat de paywall voor aangepaste functies hoog is

Prijzen voor aambeeld

Gratis voor altijd

Hobby : $15/maand

: $15/maand Business : $109 per ontwikkelaar/maand

: $109 per ontwikkelaar/maand Enterprise (op locatie): Aangepaste prijzen

Anvil beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

Wat vinden gebruikers van Anvil?

_Snelheid om prototypes te maken is uitstekend omdat je componenten gewoon kunt slepen en neerzetten. Python-bibliotheken toevoegen en pakketten aanpassen wordt ondersteund. Sommige functies werken echter niet goed, zodat het erg moeilijk of onmogelijk is om een verfijnd resultaat op productieniveau te krijgen. (De volledige breedte van de Data Grid component werkt bijvoorbeeld niet, waardoor gebruikers met hun ogen naar de kleine tekst kijken). Ondersteuning krijgen is in feite onmogelijk en de klantenservice forums zijn inconsistent en af en toe vijandig

G2 beoordeling

5. Shiny voor Python (het beste voor het maken van prototypes voor webapplicaties)

via Deepnote Deepnote is voor gebruikers die op zoek zijn naar gebruiksvriendelijke, op samenwerking gerichte en AI-gestuurde alternatieven voor Streamline. Het is een eenvoudig, robuust platform dat data science teams laat samenwerken en tegelijkertijd notitieblokken laat bewerken, wat de productiviteit van teams verbetert.

Het handigste aan Deepnote is het cloudgebaseerde framework, waarmee je overal aan je project dashboards kunt werken en de resultaten met anderen kunt delen. Bovendien helpt de AI-integratie bij het bouwen van analytische webapplicaties met slimme code voltooiing, automatische gegevensopschoning en verschillende technieken zoals hyperparameter tuning en functie selectie.

Deepnote beste functies

Werk in realtime met meerdere mensen aan een notitieblok met ingebouwd versiebeheer en commentaar

Bouw en implementeer interactieve data-apps rechtstreeks vanuit de notebooks en deel inzichten en rapportages met teams

Omgevingen aanpassen door bibliotheken en afhankelijkheid op te geven om de prestaties van apps te optimaliseren

Deepnote beperkingen

Zelfs voor kleine functiewijzigingen in een blok code moet u het hele notitieblok uitvoeren, waardoor het proces vervelend en omslachtig is

Lange laadtijd voor grotere projecten en frequente crashes die uw werkstroom kunnen verstoren

Deepnote prijzen

Gratis

Teams : $59 per editor/maand

: $59 per editor/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Deepnote beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (220+ beoordelingen)

4.5/5 (220+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Deepnote?

Ik ben dol op de gebruikersinterface van Deepnote. Het maakt werken met kleine tot middelgrote datasets supergemakkelijk en voegt handige functies voor samenwerking toe. Hun "App"-benadering voor interne dashboards doet me denken aan Retool en is een fantastische functie om gegenereerde inzichten te delen met niet-technische teamleden zonder tijdrovende voorbereiding (gegenereerde grafieken in PowerPoint plakken of iets dergelijks). Echter, voor zeer kleine datasets, vooral als samenwerking niet nodig is, kan Deepnote een beetje te zwaar zijn, en het lokaal uitvoeren van Jupyter (of vergelijkbare tooling) omzeilt de noodzaak om je data bloot te stellen via API of het eerst te uploaden._

G2 beoordeling

7. Mercury Framework (het beste voor gebruikers van Jupyter Notebook)

via Taipy Zoals dashboard software taipy heeft krachtige data visualisatie tools om je te helpen interactieve dashboards te maken met behulp van tabellen, tabellen, grafieken en kaarten. Het is een schaalbaar platform dat geschikt is voor complexe toepassingen die hoge prestaties vereisen.

Terwijl Streamlit vooral bedoeld is voor prototyping, is Taipy gebouwd voor zowel prototyping als productie. Het draait front-end en back-end op aparte threads, zodat de app niet crasht als er apps op de achtergrond draaien.

Taipy beste functies

Gebruik geavanceerde datavisualisatiemogelijkheden om inzichten in gegevens op verschillende manieren te presenteren

Apps en dashboards aanpassen met behulp van vooraf gemaakte of aangepaste thema's

Integreer met Taipy Studio voor toegang tot de grafische editor

Zware taken op de achtergrond uitvoeren zonder de huidige werkstromen te vertragen

Taipy beperkingen

Taipy Cloud heeft wat haperingen bij het uploaden en pagina's worden traag opnieuw weergegeven

Omdat Taipy relatief nieuw is, beschikt het niet over de middelen om gebruikers te helpen het platform optimaal te benutten

Taipy prijzen

Taipy is een gratis open-source bibliotheek. Het biedt echter ook aangepaste business- en Enterprise-abonnementen

Taipy beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

9. Datalore (Beste voor hulp bij AI-code)

via Datalore Datalore van JetBrains is een intelligent, collaboratief platform voor datavisualisatie en -analyse. Het combineert Jupyter Notebooks met AI-code-assistentie die helpt codes te voltooien en interactieve dashboards te maken voor uw zakelijke use cases.

Met Datalore kunnen omgevingsbeheerders aangepaste omgevingen en interactieve besturingselementen maken om dynamische dashboards en apps te maken. Het kan ook worden gehost in een privé cloud of on-premises, om tegemoet te komen aan uw extra aanpassings- en veiligheidsbehoeften.

Datalore beste functies

Gebruik slimme codeerhulp voor Python, Scala, Kotlin en R om verschillende apps te maken

Converteer notebooks in interactieve gegevensverhalen en deel statische of interactieve rapporten met belanghebbenden

Werk in realtime samen met je team aan code en deel notitieblokken met behulp van koppelingen of uitnodigingen per e-mail

Datalore beperkingen

Volgens enkele gebruikers heeft Datalore een beperkte opslagruimte, wat resulteert in het verlies van gegevens bij het werken met grote datasets

De software heeft bugs en moet opnieuw worden opgestart

Datalore prijzen

Cloud Gratis

Cloud : $35 per gebruiker/maand

: $35 per gebruiker/maand Op locatie: Aangepaste prijzen

Datalore beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat vinden gebruikers van Datalore?

Het is goed, vooral voor pakketbeheer en rapportage. Het vereist echter goed beheer van toestemming voor het delen van notitieblokken en rapporten, ik denk dat de meeste ondernemingen dit vereisen._

Capterra beoordeling

10. PixelFree Studio (het beste voor gebruikers van Figma)

via Pixelvrije Studio PixelFree Studio is een low-code applicatieontwikkelingsplatform dat naadloos ontwerpen omzet in begrijpelijke code. Met PixelFree kunt u Pro-Code genereren in zes programmeertalen-HTML5, React, Vue, Angular, C# voor desktop-apps en #C voor web-apps, passend bij uw beoogde applicatieontwerp.

Bovendien kun je het overal vandaan hosten zonder afhankelijk te zijn van bibliotheken of frameworks, waardoor je een flexibeler ontwikkelingsproces kunt implementeren.

PixelFree Studio beste functies

Importeer Figma ontwerpen snel en automatiseer de conversie van ontwerpen naar menselijk leesbare codes

Genereer native codes die overeenkomen met het ontwerp van uw visuele applicatie

In realtime samenwerken met uw team aan code

PixelFree Studio limieten

De software is sterk afhankelijk van Figma voor het importeren van ontwerpen. Dus, niet-Figma gebruikers vinden het misschien minder toegankelijk

Zonder bibliotheken of frameworks mist PixelFree mogelijk ingebouwde componenten voor apps en dashboards

PixelFree Studio prijzen

PixelFree Studio heeft afzonderlijke abonnementen voor enkele en zakelijke licenties. Dit zijn de zakelijke licentie abonnementen.

$49,95/maand

$499/jaar

Aangepaste prijzen voor ondernemingen

PixelFree Studio beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

Streamlit en de meeste Streamlit alternatieven zijn gericht op code. Ze vereisen technische expertise voor datavisualisatie. Dit limiteert hun toegang voor niet-tech gebruikers.

Datavisualisatie hoeft echter niet zo ingewikkeld te zijn. ClickUp is een veelzijdig, codevrij interactief hulpmiddel voor gegevenstoepassingen dat het interpreteren van gegevens gemakkelijk maakt. De infrastructuur van Enterprise ondersteunt de visualisatie en analyse van grote datasets, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen.

Gegevens visualiseren met aangepaste dashboards

gegevens visualiseren met ClickUp Dashboards_

Bouw uitgebreide interactieve ClickUp Dashboards die belanghebbenden een in één oogopslag weergave geven van het huidige proces, doelen, komende taken, prioriteiten, verbeteringen en andere details. Voeg widgets, grafieken en diagrammen, staafdiagrammen, tabellen, enz. toe om alles in vogelvlucht weer te geven, van de productiviteit van teams tot belangrijke ontwikkelingsgegevens.

Wilt u meer weten over het gebruik van ClickUp Dashboards? Bekijk deze video. 👇

Verbeter productiviteit met gegevensintegraties

Verbinding maken met meer dan 1000 ClickUp integraties van Figma tot GitHub, om data te importeren, processen te stroomlijnen en toegang te krijgen tot alle werkstromen zonder van platform te wisselen. ClickUp's native integraties stellen u in staat om het platform te verbinden met uw bestaande tech stack voor naadloze operaties.

Software-interacties bijhouden met contextdiagrammen

contextdiagrammen maken met ClickUp Whiteboards_

Visualiseer complexe systeemrelaties met ClickUp Whiteboards . Gebruik lijnen met verschillende kleuren om interacties te onderscheiden, voeg gedetailleerde aantekeningen toe voor elke verbinding en maak realtime aanpassingen met behulp van de sleep-en neerzet-interface.

Werk samen met je team aan contextdiagrammen en creëer ClickUp-taak rechtstreeks vanuit de diagramcomponenten. U kunt ook ClickUp's sjablonen voor contextdiagrammen om het proces te versnellen.

Trends analyseren met AI

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image4-13.png ClickUp Brein https://app.clickup.com/login?product=ai&ai=true Probeer ClickUp Brain gratis uit /$$$cta/

Automatiseer het analyseren van datasets en verkrijg inzichten op basis van AI met ClickUp Brein . Extraheer sleutelpatronen, identificeer correlaties en genereer samenvattingen van complexe datasets. U kunt AI vragen om de gegevenstrends in eenvoudige taal uit te leggen voor meer duidelijkheid. Daarnaast kun je rapportages genereren, suggesties krijgen op basis van historische trends en afwijkingen identificeren voordat ze invloed hebben op je project.

In realtime samenwerken met belanghebbenden

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image9-10.png Stroomlijn communicatie met ClickUp chatten /%img/

houd uw team in realtime op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingsupdates met ClickUp Chat_

Maak gebruik van ClickUp Documenten en ClickUp chatten om samen te werken aan app-ontwerpen, code, contextdiagrammen en workflows. Terwijl ClickUp Docs u kan helpen bij het centraliseren van uw app-ontwikkelingsbronnen, functieverzoeken en feedback, kan de chatfunctie de communicatie tussen de leden van het team stroomlijnen zodat niemand iets mist.

Werkstromen stroomlijnen en routinetaken automatiseren

werkstromen stroomlijnen met ClickUp Automations_

Gebruik ClickUp's meer dan 100 Aangepaste sjablonen voor automatisering om routinetaken te beheren, gegevens te analyseren, standaardrapporten te maken en projecthandoffs te beheren. Je kunt ontwikkelingsworkflows automatiseren, zoals code review, ontwerpgoedkeuring, notificaties van voltooide review versturen, implementatie checklists maken, en nog veel meer.

Met alle robuuste functies van ClickUp vraag je je vast af wat de prijsabonnementen zijn. Hier vindt u een kort overzicht van de prijzen van ClickUp.

Free Forever : gratis

: gratis Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

Ontvang het beste Streamlit alternatief voor datavisualisatie en het bouwen van apps

Streamlit is geweldig voor het bouwen van datagecentreerde applicaties. Maar als je op zoek bent naar tools om meer dynamische en interactieve applicaties of dashboards te maken, overweeg dan onze lijst met Streamlit alternatieven.

Hoewel alle alternatieven goed zijn, dienen ze specifieke doelen. Kies bijvoorbeeld Taipy voor betere front-end en back-end bewerkingen, Dash voor geavanceerde functies voor interactiviteit en Gradio voor het maken van demo's.

Als je op zoek bent naar een tool voor datavisualisatie die eenvoudig is, maar toch over krachtige functies beschikt, overweeg dan ClickUp. Hiermee kun je gegevens weergeven en analyseren met aangepaste dashboards, workflows automatiseren en er met ClickUp AI belangrijke inzichten uithalen, in realtime samenwerken en integreren met meer dan 1000 tools.

Meer informatie over ClickUp? Gratis aanmelden !