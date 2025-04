Een schermopname delen

Werknemers besteden verrassend veel tijd aan het herhalen van dezelfde Taken. Deze redundantie kost de Amerikaanse economie een duizelingwekkende hoeveelheid tijd $1,8 biljoen per jaar . Ja, biljoen met een "T"

Dit is precies waarom schermopnames een zegen zijn. Voor de persoon die opneemt, bespaart het hen de herhaling van dezelfde demo een dozijn keer. Voor de kijker betekent het dat hij een miljoen keer op replay hoeft te drukken zonder nog een keer "Kun je die stap nog een keer uitleggen?" te hoeven sturen

Schermopnames delen is de enige manier om ervoor te zorgen dat ze hun doel dienen en in de juiste handen terechtkomen zonder verloren te gaan in de digitale leegte. Als je eerste gedachte is: "Ik e-mail ze gewoon", laten we dan even pauzeren. Grote videobestanden zijn niet geschikt als bijlage bij e-mail.

Gelukkig zijn er genoeg manieren om schermopnamen efficiënt te delen, van browsergebaseerde tools tot platforms voor opslagruimte in de cloud.

Gemakkelijk schermopnames maken en delen

In dit artikel kijken we naar de beste tools voor deze taak en een aantal best practices die je kunt volgen voor de beste schermopnames.

60-seconden samenvatting

❓ Waarom schermopnames belangrijk zijn: Bespaar tijd en verminder herhalende demo's met duidelijke visuele oplossingen

💯 Best practices: Gebruik MP4 voor compatibiliteit, optimaliseer de kwaliteit, vervaag gevoelige details en houd de opnames beknopt

Top tools voor delen: Dropbox, YouTube, Google Drive, Slack en ClickUp bieden unieke deelopties

Dropbox: Geweldig voor eenvoudig delen, maar het ontbreekt aan Taakbeheer

YouTube: Perfect voor openbaar delen maar beperkt voor samenwerking

Google Drive: Flexibel met toestemming, maar kan versnipperd aanvoelen voor projecten

Slack: Ideaal voor snel intern delen, maar beperkt tot 5-minuten clips

🟢 ClickUp voordeel: Video's opnemen, transcriberen en invoegen in Taken met naadloze integratie van projecten

Een schermopname maken

De meeste moderne apparaten zijn uitgerust met een vooraf geïnstalleerde schermopnametool (hoewel deze vaak vrij eenvoudig zijn). Maar als je apparaat dat niet heeft, of als je op zoek bent naar iets efficiënters, laten we de basis behandelen.

Wat moet een goede schermopnametool doen?

Uw hele scherm opnemen, een specifiek venster of alleen een geselecteerd gebied

Webcam overlay toestaan voor een picture-in-picture ervaring

Gelijktijdig microfoon- en systeemaudio opnemen

Ingebouwde deelopties voor video of snelle exportmogelijkheden bieden

Gebruiksvriendelijk zijn (niemand heeft tijd voor verwarrende menu's)

Betaalbare prijzen bieden die overeenkomen met de waarde ervan

Als je aan het rondkijken bent, kun je terecht bij populaire opties zoals Loom (gratis voor maximaal 25 video's van minder dan 5 minuten), Camtasia (bekend om de beste bewerkingen) en OBS Studio (perfect voor live streaming). Wil je transcripties bij je opnames? Kijk dan eens naar Descript, dat automatische transcriptie toevoegt.

Maar wat als je dit allemaal wilt plus Taakbeheer? Dan is ClickUp komt binnen.

voorbeeld: Laten we zeggen dat je een project leidt met teamleden in verschillende tijdzones. Iedereen moet duidelijkheid hebben over de processen, maar live gesprekken plannen is niet praktisch. Dat is waar ClickUp clips stap in: een schermrecorder die rechtstreeks is ingebouwd in het platform voor projectmanagement van ClickUp.

Met ClickUp Clips 3.0, kunt u:

Uw volledige scherm of een specifiek venster/tabblad met voice-over opnemen

Opnamen rechtstreeks aan Taken, opmerkingen of ClickUp Documenten voor extra context

Leg uitleg of walkthroughs vast terwijl u georganiseerd blijft binnen projecten

Maar wacht, er is meer. Ga naar ClickUp Brein , een AI-gestuurde transcriptietool.

In enkele minuten zijn uw opnames getranscribeerd, voorzien van een tijdstempel en doorzoekbaar. Wilt u aantekeningen maken of sleutelpunten markeren? Geen probleem, u kunt dit eenvoudig doen met de ClickUp Brain AI functies.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Brains-AI-features-1400x836.png ClickUp Brain: Een schermopname delen /$$$img/

met ClickUp Brain worden uw opnames automatisch getranscribeerd, Voltooid met tijdstempels_

💡 Pro Tip: Op zoek naar AI-gevoede schermrecorders? Bekijk onze lijst met de 10 beste AI-schermrecorders .

Hulpmiddelen om een schermopname te delen

Zoals we al hebben afgesproken, is e-mail niet ideaal voor het delen van grote videobestanden.

Dus, hoe doe je het delen van video's met schermopnames? Gelukkig zijn er genoeg opties waarmee je je geduld niet op de proef hoeft te stellen. Hier zijn een paar populaire en efficiënte keuzes:

1. Dropbox: Proces en functies voor scherm delen

via Slack Slack is niet alleen voor eindeloze GIF-oorlogen en snelle "Kun je even bellen?"-berichten. Het is ook een eenvoudige manier om schermopnames rechtstreeks in de gesprekken van je team te integreren.

Met Slack Clips kun je video, audio of schermopnames opnemen en delen in kanalen en DM's. Dit betekent updates, demo's en schermopnames. Dit betekent dat updates, demo's en video's asynchroon kunnen worden gecommuniceerd zo worden onnodige vergaderingen vermeden en blijft iedereen gesynchroniseerd.

📌 Hoe te delen:

Open een kanaal of DM in Slack

Klik op het camerapictogram in het veld met berichten om de opname te starten

Kies ervoor om je scherm, een specifiek venster of zelfs jezelf op te nemen met de camera aan

Voeg optionele aanpassingen toe zoals het vervagen van je achtergrond of het wisselen van microfoons

Klik na de opname op Stop opname en voeg een thumbnail of begeleidend bericht toe

Klik op het pictogram met het papieren vliegtuigje om je opname direct te delen

Voordelen van Slack

Geweldig voor asynchrone communicatie met ingebouwde Clips voor snelle updates

Perfect voor teams die jongleren met verschillende tijdzones

⚠️ Cons van Slack

Limiet van vijf minuten op Clips is misschien niet voldoende voor langere updates of demo's

Delen buiten Slack vereist extra stappen, zoals downloaden en opnieuw uploaden

ideaal voor: Teams die jongleren met verschillende tijdzones en schema's en behoefte hebben aan asynchrone communicatie met een rijke context.

5. Schermopnamen e-mailen met Microsoft Outlook en Gmail

via Outlook Ja, we hebben e-mail wat problemen gegeven, maar voor kleinere clips blijft het een gemakkelijke en eenvoudige deeloptie.

Bovendien kun je met e-mail een handig spoor van berichten bijhouden voor toekomstige context en is het eenvoudig om bestanden naar meerdere mensen door te sturen zonder de context uit te leggen.

📌 Hoe deel je bestanden:

Sla uw schermopname op als een video bestand

Open Microsoft Outlook of Gmail en stel een nieuwe e-mail op

Klik op het paperclip icoon om uw video bestand bij te voegen

Selecteer het bestand op uw computer en klik op Verzenden

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Gmail.png Gmail: Een schermopname delen /$$$img/

via Google ✅ Pros van het e-mailen van schermopnamen:

Handig voor het snel delen van kleinere schermopnames

Onderhoudt een e-mail spoor voor eenvoudige referentie en doorsturen

Eenvoudig en vertrouwd voor de meeste gebruikers

⚠️ Cons van het e-mailen van schermopnames:

Limieten voor bestandsgrootte (20MB voor Outlook, 25MB voor Gmail) beperken het delen van grotere video's

Geen ingebouwde functies voor samenwerking, waardoor extra tools nodig zijn voor feedback en updates

✨ Ideaal voor: Individuen of teams die delen van kleinere schermopnames (minder dan 25MB) die een snelle, eenvoudige methode nodig hebben om bestanden te communiceren terwijl er een duidelijk e-mailspoor blijft voor toekomstige referentie.

6. ClickUp: Deel schermopnamen direct voor eenvoudige samenwerking

Zie ClickUp als Taakbeheer en schermopname in de ultieme krachtcombinatie. We hebben ClickUp Clips al besproken, dus u weet dat het de ultieme tool is om video's te delen. Vergeet het typen van uitputtende stap-voor-stap handleidingen; neem gewoon op, deel en laat uw team in hun eigen tempo bijpraten.

wist u dat: Volgens een onderzoek onder meer dan 2.000 bedrijven neemt 74% van de trainers video op in hun trainingen, wat laat zien dat visuele content steeds belangrijker wordt voor effectief onderwijs.

Het echte goud zit echter in de mogelijkheid van ClickUp om schermopnames direct te delen binnen ClickUp-taak . Hierdoor beschikken teams over maximale informatie en kunnen ze moeiteloos samenwerken.

Kortom, door opnames in taken te integreren, hebben teams toegang tot alle context die ze nodig hebben zonder tussen tools te hoeven schakelen of links te hoeven zoeken.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Clips.gif ClickUp Clips: Een schermopname delen /$$$img/

deel uw schermopnamen onmiddellijk met uw team om in realtime samen te werken met ClickUp Clips_

Pro Tip: Moet u feedback geven? Commentaar op video's is gekoppeld aan tijdlijnen, zodat iedereen op dezelfde pagina zit. Met de Clips Hub kunt u al uw video's op één plek organiseren, doorzoeken en sorteren, zodat u niet eindeloos hoeft te e-mailen.

De kers op de taart is ClickUp chatten . Het voegt een extra laag flexibiliteit toe bij het delen van schermopnames:

Gebruik Chats om schermopnames te delen binnen specifieke Lijsten, Mappen of Ruimtes, zodat ze gekoppeld blijven aan relevante projecten

Bespreek opnames direct in chats naast Taken, zodat er minder follow-up e-mails nodig zijn

Schakel naadloos tussen chatten en Taakbeheer, zodat er niets verloren gaat in de vertaling

Toestemmingen voor delen aanpassen om te bepalen wie toegang heeft tot schermopnamen, zodat alles veilig blijft in plaats van verschillende platforms te gebruiken

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Chat-7.png ClickUp chatten: Een schermopname delen /$$$img/

Afbeeldingen en video's delen met één klik en ze verbinden met Taken voor beter beheer met ClickUp Chat

✅ Pros van ClickUp:

Combineert schermopname, delen en taakbeheer in één platform

Maakt naadloze samenwerking mogelijk met functies zoals opmerkingen met tijdstempel, transcripties en het insluiten van video's in Taken

⚠️ Cons van ClickUp:

Uitgebreide functies kunnen nieuwe gebruikers overweldigen, waardoor het tijd kost om het systeem te leren kennen

ideaal voor: Teams die op zoek zijn naar een alles-in-één oplossing om schermopname, Taakbeheer en samenwerking te vereenvoudigen zonder dat ze meerdere tools nodig hebben.

De juiste tool voor scherm delen kiezen

We hebben een aantal tools besproken, maar om de perfecte tool voor schermdeling te selecteren, richten we ons op de fundamentele factoren: gebruiksgemak, toegankelijkheid, privacy, functies voor samenwerking en integratie met tools voor projectmanagement. Hier volgt een overzicht van elke factor:

Gebruiksgemak: privacy: samenwerking: integratie: pluspunten: minpunten: minpunten: minpunten: minpunten: minpunten: minpunten: minpunten: minpunten: minpunten: minpunten: minpunten: minpunten: minpunten: minpunten: minpunten: minpunten: minpunten: minpunten: minpunten: minpunten: minpunten: minpunten: minpunten: minpunten: minpunten: minpunten: minpunten: minpunten: minpunten: minpunten: minpunten: minpunten: minpunten: minpunten Dropbox is eenvoudig te gebruiken, maar beperkt voor samenwerking Openbare koppelingen voor grote bestanden Instelbare toestemmingen Commentaar is basaal Integratie met andere apps Eenvoudig in gebruik, creëert eenvoudig deelbare koppelingen, goede instellingen voor privacy Beperkte functies voor samenwerking, integratie met projectmanagement ontbreekt YouTube is gemakkelijk te uploaden, maar minder intuïtief voor privacy. Openbare en privé opties zijn goed voor openbare of privé toegang. Geen chatten met het team, feedback via opmerkingen. Geen integratie met projectmanagement. Zeer geschikt voor grote opslagruimtes, ideaal voor openbaar of privé delen. Geen tools voor samenwerking met teams, het beheren van koppelingen kan vervelend zijn, geen projectworkflows Google Drive Gebruiksvriendelijk voor basis delen Gemakkelijk delen met links Fijnmazige bediening Basisfuncties voor samenwerking Beperkte projectintegraties Flexibele functies, gebruiksvriendelijk, ondersteunt samenwerking op gedeelde bestanden Ongeorganiseerd zonder koppelingen naar taken, toestemming kan vervelend zijn Slack is eenvoudig, maar het beste voor intern gebruik. Vereist aanwezigheid van het team in Slack. Beperkte externe privacyopties. Sterk voor interne discussies. Geen integratie met Taaksystemen. Perfect voor interne communicatie, asynchrone updates met Clips. Clips zijn beperkt tot 5 minuten en er zijn geen deelopties voor extern gebruik Intuïtief, combineert opname en projectmanagement Deelbare links + direct insluiten in taken Volledig geïntegreerde privacy en toestemmingen Naadloze feedbacklussen met taken, opmerkingen en annotaties met tijdstempel Gecentraliseerde taak- en projectworkflows Combineert schermopname, delen en projectmanagement naadloos Vereist tijd om alle mogelijkheden te leren kennen, maar levert ongeëvenaarde samenwerking

Het is duidelijk: ClickUp onderscheidt zich. De magie zit in het delen van schermopnames direct binnen taken, waardoor alles georganiseerd en toegankelijk blijft voor uw team.

Met functies zoals het insluiten van video's, het toevoegen van commentaar met tijdstempel en het transcriberen met ClickUp Brain, wordt samenwerken een fluitje van een cent en verlopen werkstromen soepel zonder dat u het doorheeft.

voorbeeld: Stel u voor dat u een nieuw teamlid inwerkt dat op afstand werkt in een andere tijdzone. In plaats van meerdere gesprekken te plannen, neemt u een gedetailleerde productdoorloop op met ClickUp Clips.

ClickUp Brain transcribeert de opname automatisch en de sleutelpunten worden voorzien van een tijdstempel zodat u ze gemakkelijk kunt terugvinden. U kunt de video insluiten in de inwerktaak, waar de nieuwe medewerker direct vragen kan stellen in de opmerkingen.

De feedback is gecentraliseerd, er zijn geen verspreide e-mails, Slack DM's of verwarring. De nieuwe leden van het team halen hun achterstand in hun eigen tempo in, terwijl de rest zich zonder onderbreking op hun taken concentreert.

Best practices voor het delen van schermopnamen

Het effectief delen van schermopnamen vereist een beetje abonnement, vooral als u wilt dat uw video's er goed uitzien, veilig blijven en uw boodschap zonder verwarring overbrengen.

Hier zijn enkele tips om het proces soepeler te laten verlopen:

Ook lezen: Projectmanagement voor videoproductie

1. Zorgen voor video kwaliteit en compatibiliteit

U wilt niet dat uw team scheel kijkt naar wazige tekst of worstelt om een bestand te openen dat niet werkt op hun apparaat. Om uw schermopnamen helder en toegankelijk te houden:

Gebruik MP4 : Het is de gouden standaard voor compatibiliteit tussen platforms

: Het is de gouden standaard voor compatibiliteit tussen platforms Stel de resolutie in : Ga voor 1080p voor topkwaliteit of 720p als kleinere bestandsgroottes van belang zijn

: Ga voor 1080p voor topkwaliteit of 720p als kleinere bestandsgroottes van belang zijn Balanceer de bitrate en de grootte van het bestand : Te hoog en het bestand is enorm; te laag en de kwaliteit is beschamend

: Te hoog en het bestand is enorm; te laag en de kwaliteit is beschamend Controleer de framesnelheid : 30 fps werkt voor de meeste scenario's, tenzij je iets opneemt wat snel gaat

: 30 fps werkt voor de meeste scenario's, tenzij je iets opneemt wat snel gaat Optimaliseer compressie: Gebruik tools die de grootte van bestanden verkleinen zonder dat je video eruitziet alsof hij in 1995 is opgenomen

Pro Tip: Test het bestand altijd op verschillende apparaten en platforms voordat je het deelt - niets is zo dodelijk voor de productiviteit als "Het opent niet voor mij."

2. Privacy en veiligheid

Een geweldige schermopname kan snel verkeerd uitpakken als er gevoelige gegevens worden vrijgegeven. Hier leest u hoe u uzelf en uw team kunt beschermen:

Blur of pixelate : Gebruik bewerkingstools om gevoelige informatie zoals wachtwoorden of persoonlijke gegevens te verbergen

: Gebruik bewerkingstools om gevoelige informatie zoals wachtwoorden of persoonlijke gegevens te verbergen Sluit onnodige browsertabbladen : Voorkom dat je per ongeluk je winkelwagentje vol met dubieuze items laat zien

: Voorkom dat je per ongeluk je winkelwagentje vol met dubieuze items laat zien Scherm maskeren : Gebruik softwarefuncties om tijdens het opnemen selectief delen van je scherm te verbergen

: Gebruik softwarefuncties om tijdens het opnemen selectief delen van je scherm te verbergen Toestemming vragen: Als er mensen in je opname voorkomen, laat het ze dan weten en vraag hun toestemming voordat je deelneemt

3. Tips voor effectieve communicatie

Een deel van goede schermopnamen gaat over het vertellen van het juiste verhaal. Hier lees je hoe je jouw verhaal impactvol maakt:

Houd het kort en duidelijk : Niemand wil een uitleg van 20 minuten over iets dat 2 minuten kan duren

: Niemand wil een uitleg van 20 minuten over iets dat 2 minuten kan duren Markeer sleutelpunten : Gebruik annotaties of verbale aanwijzingen om de aandacht te vestigen op wat belangrijk is

: Gebruik annotaties of verbale aanwijzingen om de aandacht te vestigen op wat belangrijk is Diversifieer de communicatie: Gebruik schermopnames naast chatten, e-mails en gesprekken om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde pagina zit

ClickUp tilt communicatie naar een hoger niveau door schermopnamen rechtstreeks in Taken op te nemen. U kunt leden van het team taggen om ervoor te zorgen dat ze op de hoogte worden gebracht van updates of opmerkingen toewijzen als uitvoerbare Taken.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Assign-Comments-5.png ClickUp Commentaar Toewijzen: Een schermopname delen /$$$img/

maak communicatie eenvoudig met directe feedback en bewerkingen _met ClickUp Assign Comments

Delen is zorgzaam en minder stressvol met ClickUp

Zoals Carl Sandburg ooit zei: "Iedereen is slimmer dan iedereen."

Kennisoverdracht is het geheime wapen van elke organisatie - het is gewoon een kwestie van wie het beter hanteert. Door oplossingen, workflows of operationele knowhow vast te leggen, te documenteren en te delen, kan uw team overbodige taken overslaan en zich sneller concentreren op het bereiken van hun doelen.

Hier is de waarheid: hard werken is onmogelijk zonder slim werken, en schermopnames zijn de belichaming van slimmer werken. Ze leveren visueel bewijs van oplossingen, vereenvoudigen het delen van kennis en verhogen de productiviteit. Maar alleen met de juiste tool.

Daarom moet u voor ClickUp kiezen. Met functies zoals ClickUp Clips kunt u naadloos video's opnemen, delen en direct in Taken invoegen, terwijl ClickUp Brain uw opnames transcribeert, tijdstempels toevoegt en ze doorzoekbaar maakt.

Alles is gecentraliseerd, zodat uw team effectief kan samenwerken zonder van tool te wisselen of context te verliezen.

Het resultaat is dat informatie alomtegenwoordig en gemakkelijk toegankelijk is, ongeacht wie er bijkomt of vertrekt. Maak een gratis account aan op ClickUp en zie waarom delen met ClickUp slimmer, sneller en minder stressvol is.