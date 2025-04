Hoe markering in een PDF snel en gemakkelijk verwijderen

Heb je ooit een PDF-document geopend en voelde je je aangevallen door neonlichten die van de pagina schreeuwden?

Of het nu gaat om "Oeps, verkeerde kleur!" of "Wie heeft dit hele document gemarkeerd?" als je weet hoe je highlights in een PDF kunt verwijderen, kun je je verstand - en je ogen - redden.

Het herstellen van gemarkeerde tekst is vaak nodig om fouten te corrigeren, een gescande PDF op te schonen of een opgepoetst rapport voor je baas te laten schitteren.

Je kunt die overdreven enthousiaste aantekeningen gemakkelijk beheren met software zoals Adobe Acrobat Reader en andere programma's annotatietools .

Of u nu op een Mac- of Windows-computer werkt, met een paar eenvoudige stappen kunt u geselecteerde markeringen verwijderen, bepaalde gedeelten opschonen of zelfs een heel document aanpassen. Klaar om controle te krijgen over je PDF? Aan de slag!

60-seconden samenvatting

Dit zijn de stappen om highlights in een PDF te verwijderen:

Stap 1: Open je PDF in Adobe Acrobat of een ander programma zoals Smallpdf, Xodo of Sejda

Stap 2: Selecteer de gemarkeerde tekst die u wilt verwijderen

Stap 3: Klik op het prullenbakpictogram of de verwijderoptie om de markering te verwijderen

Stap 4: Sla je bewerkte PDF op

Voor het verwijderen van markeringen op uw mobiel, gebruikt u apps zoals PDFGear, PDF Expert of PDFelement

gebruikt u apps zoals PDFGear, PDF Expert of PDFelement Beperkingen van het gebruik van Adobe of een andere PDF: Limieten op bestandsbeperkingen, gebrek aan samenwerkingsfuncties en een enorme leercurve voor geavanceerde software

of een andere PDF: Limieten op bestandsbeperkingen, gebrek aan samenwerkingsfuncties en een enorme leercurve voor geavanceerde software Gebruik ClickUp Docs voor een uitgebreider beheer van uw documenten en samenwerkingsbehoeften

voor een uitgebreider beheer van uw documenten en samenwerkingsbehoeften **Bonus tips voor strategisch markeren: maak highlights met kleurcodering voor meer duidelijkheid, maak een back-up van uw originele bestanden en converteer ze naar een bewerkbaar format zoals Docs

Methoden om markering in PDF te verwijderen

Het verwijderen van gemarkeerde tekst is eenvoudiger dan het toevoegen ervan - zorg ervoor dat je de juiste hulpmiddelen gebruikt voor Zoeken in PDF annotatie en meer.

Hier zijn drie handige tools die u kunt gebruiken om de geselecteerde hoogtepunten uit uw PDF-bestand te verwijderen:

Methode 1: Adobe Acrobat gebruiken

Het zou bijna misdadig zijn om over PDF's te praten zonder Adobe Acrobat te vermelden. Per slot van rekening is Adobe de pionier achter het aanmaken van de Portable Document Format ! Met Acrobat kun je het volgende toevoegen commentaar toevoegen aan een PDF aantekeningen maken, achtergronden wijzigen en zelfs tekst bewerken om feedback in documenten op te slaan.

En dat is nog niet alles: Acrobat heeft een AI-assistent waarmee je met PDF's kunt werken via query's in natuurlijke taal, snel antwoorden kunt krijgen en met één klik samenvattingen kunt genereren.

Adobe Acrobat heeft een desktop-app voor zowel Windows- als Mac-apparaten, evenals apps voor Android- en iOS-telefoons.

Om markering in een PDF-bestand te verwijderen met Adobe Acrobat, volg je deze eenvoudige stappen:

Open uw PDF-bestand in Adobe Acrobat

Klik één keer op de gemarkeerde tekst om deze te selecteren

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-682.png Gemarkeerde tekst in Adobe Acrobat: zo verwijder je markering in PDF /%img/

via Adobe Acrobat

Zoek de gereedschapskist en selecteer de prullenbak iconto de markering te verwijderen

Sla je markeringsvrije document op en download het

Je kunt deze werkbalk ook gebruiken om de kleur van de gemarkeerde tekst te veranderen (klik gewoon op het pictogram in het midden) of een opmerking toe te voegen (het pictogram in de linkerhoek van het menu).

Het linkerpaneel biedt ook toegang tot andere handige hulpmiddelen voor verschillende acties, zodat u uw PDF-annotaties en bewerkingen gemakkelijker kunt beheren.

Hier is een alternatieve methode om markeringen te verwijderen in Adobe Acrobat:

Selecteer de gemarkeerde tekst

Ga naar het tabblad Commentaar aan de rechterkant van het scherm

Zoek het tabblad Commentaar voor de markering die u wilt verwijderen

Beweeg de cursor over de drie puntjes in het tabblad en selecteer Verwijderen in het menu

via Smallpdf

Upload uw PDF-bestand met de optie Bestanden selecteren

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-687-1400x652.png Bestand uploaden /%img/

Kies de gemarkeerde tekst die je uit je bestand wilt verwijderen

Selecteer nu het prullenbakpictogram dat verschijnt

via Xodo

Selecteer de markering die je wilt verwijderen

Druk op het prullenbakpictogram dat verschijnt zodra je tekst is gemarkeerd

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-690-1400x651.png Prullenbakpictogram : Zo verwijder je markering in PDF /%img/

Xodo is een webtool met een speciale app in de Microsoft Store. Een volledig functionele mobiele app kan worden gedownload voor Android- en iOS-apparaten.

🧠 Onthoud: U kunt de gemarkeerde tekst in een document niet verwijderen als deze deel uitmaakt van de originele gescande PDF.

4. Sejda

Sejda heeft krachtige OCR-mogelijkheden, waardoor het converteren van gescande documenten naar doorzoekbare en bewerkbare PDF's eenvoudig wordt. Het is handig om tekst uit een afbeelding of een gescande PDF te halen, waardoor je flexibeler met je bestanden kunt werken!

Zo verwijder je highlights met Sejda:

Selecteer de knop PDF-bestand uploaden

via Sejda

Klik op de optie Annoteren in het bovenste menu

Kies de highlights die je uit je PDF wilt verwijderen

Klik op het prullenbakpictogram en verwijder de markeringen

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-692.png Prullenbak pictogram /%img/

Sejda biedt een desktop-app die werkt op zowel Mac- als Windows-apparaten.

Gebruikers van Android en iOS moeten echter vertrouwen op het webgebaseerde platform, omdat er nog geen speciale mobiele app voor Sejda is.

💡Pro Tip: Met de Sejda PDF Editor kun je een watermerk of e-handtekening toevoegen aan je PDF's met speelse aanpassingsopties. Je kunt de transparantie, rotatie en plaatsing van het watermerk aanpassen, waardoor het een functionele en creatieve functie heeft voor het personaliseren van documenten.

Methode 3: Mobiele apps voor het verwijderen van highlights

Als je liever PDF bestanden op je mobiele apparaat opent, maak je dan geen zorgen - we hebben een paar fantastische apps voor je!

1. PDFGear

Naast markeren kun je met PDFGear PDF formulieren invullen door tekst, vinkjes en andere symbolen toe te voegen. Het ondersteunt ook handtekeningen op basis van afbeeldingen, toetsenbordinvoer en tekeningen uit de vrije hand, waardoor het eenvoudig is om documenten rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat te voltooien en te ondertekenen.

Zo verwijdert u een markering uit uw PDF met PDFGear:

Upload uw PDF naar de app

Klik één keer op de gemarkeerde tekst

via PDFGear

Klik op de knop Verwijderen in het menu dat verschijnt

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-37-713x1400.jpeg Knop Verwijderen in PDFGear /%img/

PDFGear is beschikbaar in zowel de Google Play als de Apple App Store, zodat het compatibel is met een groot bereik aan apparaten.

2. PDF Expert

Deze mobiele applicatie combineert alle essentiële annotatietools met krachtige AI-functies om je te helpen je PDF-document moeiteloos te transformeren. Als je een Apple-apparaat gebruikt, kun je PDF Expert downloaden in de App Store en gebruikmaken van het brede bereik aan tools.

Markeringen verwijderen:

Upload je PDF naar de app

Klik op de gemarkeerde tekst

Selecteer Verwijderen om highlights uit je PDF te verwijderen

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Highlighted-Text-in-PDF-Expert-Image-685x1400.jpg Gemarkeerde tekst in PDF Expert /%img/

via PDF Expert

3. PDF-element

Een andere AI-gestuurde PDF editor voor Android gebruikers is PDFelement. Het beste deel? Deze veelzijdige toepassing werkt naadloos op Windows, Mac en iOS en biedt dezelfde robuuste functies op alle platforms.

Markering verwijderen:

Upload je PDF naar de app

Selecteer de beledigende markeringen

Klik op Verwijderen zodra de optie verschijnt

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Highlighted-Text-in-PDFelement-Image.jpg Gemarkeerde tekst in PDF-element: Hoe markering in PDF verwijderen /$$$img/

via PDF-element Ook lezen: 10 beste software voor documentautomatisering in 2025

Beperkingen van bovenstaande methoden

Hoewel deze tools de klus kunnen klaren, is het essentieel om rekening te houden met hun beperkingen voordat je een account aanmaakt of op die knop voor downloaden klikt:

Gebruiksbeperkingen in gratis versies of proefversies : Tools zoals Sejda hebben vaak dagelijkse gebruikslimieten of beperkingen van de bestandsgrootte, zoals het toestaan van slechts drie Taken per uur en het werken met documenten tot 50MB of 200 pagina's

: Tools zoals Sejda hebben vaak dagelijkse gebruikslimieten of beperkingen van de bestandsgrootte, zoals het toestaan van slechts drie Taken per uur en het werken met documenten tot 50MB of 200 pagina's Problemen met de prestaties bij grote bestanden : Sommige software kan tragere verwerking of prestatieproblemen hebben bij het verwerken van grote PDF's, wat kan leiden tot vertragingen bij het laden of de bewerking

: Sommige software kan tragere verwerking of prestatieproblemen hebben bij het verwerken van grote PDF's, wat kan leiden tot vertragingen bij het laden of de bewerking Leercurve voor geavanceerde tools : Hoewel Adobe Acrobat een uitgebreide functieset biedt, kan het onder de knie krijgen ervan extra tijd en moeite kosten, vooral voor degenen die niet bekend zijn met professionele PDF bewerkingssoftware.

: Hoewel Adobe Acrobat een uitgebreide functieset biedt, kan het onder de knie krijgen ervan extra tijd en moeite kosten, vooral voor degenen die niet bekend zijn met professionele PDF bewerkingssoftware. Beperkte functies voor samenwerking: Veel van deze tools bieden annotatie- en commentaarmogelijkheden, maar vaak ontbreken realtime samenwerkingsopties of integratie met team workflows waardoor ze minder ideaal zijn voor samenwerkingsprojecten

Ook lezen: Twee Word-documenten vergelijken

ClickUp als alternatief voor PDF-annotatie

In tegenstelling tot de andere tools, ClickUp doet meer dan alleen met PDF's werken - het is de alles-in-app voor werk. Van samenwerken aan projecten tot het bijhouden van gedetailleerde documentatie en het bijhouden van voortgang in realtime, ClickUp kan dat allemaal en nog veel meer.

"Maar hoe kan het gemarkeerde tekst beheren?" vraagt u zich af. Laten we het hebben over ClickUp Docs!

ClickUp Documenten

ClickUp Docs is een veelzijdige software voor samenwerking bij documenten die al uw samenwerkingsbehoeften aankan. Dit is hoe het helpt:

Vermijd het verzenden van eindeloze PDF revisies met, _"Wie heeft dit gemarkeerd?" In plaats daarvan kunt u meepraten over hetzelfde document met behulp van real-time samenwerking

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-61.gif ClickUp Documenten /%img/

Ervaar live bewerking in ClickUp Docs

Voeg een schoon PDF-document rechtstreeks aan action items toe clickUp gebruiken Docs, dat naadloos integreert met Taken voor een betere organisatie en toegankelijkheid.

Relaties gebruiken om ClickUp-taken en ClickUp-taakdocumenten te koppelen

Toegang krijgen tot de versiegeschiedenis en op elk moment precies die informatie herstellen die u nodig hebt

Deelbare koppelingen gebruiken met aanpasbare toestemmingen om het gedoe met omvangrijke bijlagen per e-mail te elimineren

Uw ClickUp Documenten formatteren met ontwerpaanpassingsopties zodat ze er gepolijst en professioneel uitzien

Als u op zoek bent naar een plek om uw documenten op te slaan, te beheren en te delen zonder de chaos van malafide hoogtepunten, ClickUp Docs misschien wel de oplossing zijn die u zoekt.

ClickUp Redactie

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-63.gif ClickUp Documenten /%img/

Verbind ClickUp Docs met werkstromen en geniet van alle informatie op één plaats

Hebt u meer PDF-functies nodig? U kunt ook afbeeldingen, video's en PDF's annoteren met ClickUp Redactie .

Het kan een levensredder zijn bij het beheren en perfectioneren van uw documenten, vooral als u de chaos van overmatige of misplaatste markeringen probeert te vermijden. Je kunt zelfs aantekeningen rechtstreeks in het document plaatsen in plaats van het te overspoelen met willekeurige markeringen en cryptische opmerkingen.

Geen giswerk, geen verwarring - alleen duidelijke, bruikbare feedback.

Dit is hoe het overkomt:

Zoek het probleem, los het op: Heb je een gedeelte gevonden dat onnodig is gemarkeerd? Gebruik de tool Redactie om het aan te geven met een expliciete opmerking als, "Laten we deze markering verwijderen - het leidt af!"

Heb je een gedeelte gevonden dat onnodig is gemarkeerd? Gebruik de tool Redactie om het aan te geven met een expliciete opmerking als, "Laten we deze markering verwijderen - het leidt af!" Samenwerken als een pro: Met Redactie wordt nakijken een teamsport. U kunt collega's, clients of teamgenoten uitnodigen om de PDF rechtstreeks in ClickUp te beoordelen. Het is een brainstormsessie voor uw documenten

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-693-1400x914.png ClickUp Hulpmiddelen voor Redactie /$$$img/

Werk samen met je teamgenoten en geef suggesties met de tools van ClickUp Redactie

Houd de voortgang bij zonder het overzicht te verliezen: Zodra een markering is gemarkeerd voor verwijdering, kunt u deze in een Taak programmeren. Wijs het toe aan uzelf of aan een teamlid, houd de status bij en markeer het als Klaar wanneer de opkuis voltooid is. Geen vergeten bewerkingen meer!

Gebruik versiebeheer: Omdat alle feedback op één plaats wordt opgeslagen, is er geen risico dat u bijhoudt wat er is voorgesteld of bijgewerkt. Redactie houdt alles georganiseerd en toegankelijk, zelfs als uw PDF evolueert

De functie Review van ClickUp fungeert als editor en projectmanager en vereenvoudigt PDF-reviews, beheert bewerkingen en zorgt ervoor dat uw documenten gepolijst en professioneel zijn.

ClickUp klant Michael Holt , CEO (Chief Executive Officer) bij EdgeTech, zegt:

Onze meest recente waardering van de collaboratieve impact van ClickUp was toen we werkten aan een Content abonnement voor een productlancering. We waren in staat om een opslagplaats voor content te bouwen en te onderhouden met behulp van de Docs-tool, die een hiërarchische structuur, bewerking in samenwerkingsverband en krachtige functies voor insluiten bevatte.

Michael Holt, CEO (Chief Executive Officer) bij EdgeTech

Ook lezen: 12 Krachtige software voor het vergelijken van documenten voor Teams 💡Quick Hack: Als je team de neiging heeft om PDF's te veel te highlighten (of debatteert over wat een highlight verdient), kan de tool ClickUp Redactie helpen. Wijs annotatie kleuren toe aan team leden en stel een 'highlight limiet' in per pagina. Het is net als budgetteren, maar dan voor highlighters!

Tips voor het beheren van gemarkeerde PDF's

Ik weet dat we ons richten op het verwijderen van markeringen uit PDF's, maar als u liever het gedoe van het later verwijderen ervan vermijdt, zijn deze acht tips voor het bewust markeren precies wat u nodig hebt!

✅ Wees strategisch met markeren

Vraag jezelf voordat je meerdere pagina's markeert af: "Is dit echt nodig?" Minder is meer als het om leesbaarheid gaat.

✅ Gebruik kleurcodering

Als u meerdere secties moet markeren, geef elke kleur dan een specifiek doel. Dit houdt uw PDF annotaties georganiseerd en zinvol!

Voorbeeld:

Geel voor hoofdideeën

Blauw voor referenties

Groen voor actie items

Dit maakt je document overzichtelijk en gemakkelijk te navigeren, zelfs als het volledig geannoteerd is.

✅ Maak een aantekening van uw kleuren codes

Als je kleurcodes gebruikt, zet dan een kleine aantekening of boodschap aan het begin van het document. Dit helpt iedereen die het bestand bekijkt om het doel van elke kleur te begrijpen.

✅ Bekijk de hoogtepunten regelmatig

Maak er een gewoonte van om uw hoogtepunten opnieuw te bekijken.

_Zijn ze nog relevant?

_Zouden sommige verwijderd kunnen worden?

Door je PDF's up-to-date te houden, blijven ze relevant en waardevol; anders kunnen ze snel overweldigend worden!

✅ Gebruik PDF software

Gebruik PDF-readers om hoogtepunten gemakkelijk te beheren. Hiermee kunt u zonder problemen highlights bewerken, verplaatsen of verwijderen uit PDF's.

✅ Communiceer om samen te werken

Stel basisregels op als meerdere mensen pagina's in hetzelfde document markeren. Gebruik hulpmiddelen voor Redactie voor expliciete annotaties.

✅ PDF's converteren voor flexibiliteit

Moet u nog een complete revisie doen? Importeer de PDF in een bewerkbaar format zoals Word om grootschalige wijzigingen aan te brengen. Nadat u de content hebt opgeschoond, kunt u deze opnieuw converteren naar PDF format.

✅ Back-up van originele bestanden

Voordat u belangrijke bewerkingen uitvoert, moet u een back-up maken van het originele document, zodat u kunt terugkeren naar de onaangeroerde versie.

👀 Wist u dat? Het gebruik van tools om PDF's toegankelijk te maken voor mensen met een handicap is met 1 procent gestegen 450% in de afgelopen tien jaar wat de groeiende nadruk op inclusiviteit weerspiegelt.

PDF's bekijken, annoteren en beheren met ClickUp

Het verwijderen van markeringen uit PDF's hoeft geen gedoe te zijn. Met de tools kunt u uw documenten opschonen, fouten herstellen en de leesbaarheid verbeteren.

Hoewel elke tool sterke punten en limieten heeft, zoals gratis gebruik of een leercurve, kunt u met ClickUp uw documenten opschonen, fouten herstellen en de leesbaarheid verbeteren oplossingen voor documentbeheer zoals ClickUp vereenvoudigen de bewerking van, het maken van aantekeningen bij en het samenwerken aan PDF's.

Met Redactie kunt u nauwkeurig pDF's annoteren en feedback omzetten in bruikbare Taken zonder het platform te verlaten.

In tegenstelling tot standalone tools die zich alleen richten op bewerking, integreert ClickUp in uw werkstroom. U kunt eenvoudig bewerkingen van documenten koppelen aan tijdlijnen van projecten, teamopdrachten en algemene doelen. Aanmelden voor ClickUp vandaag nog gratis aan en geef werkstroombeheer een kans!