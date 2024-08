8 levensveranderende technologische innovaties waar je vrouwen dankbaar voor kunt zijn

Gooi een microchip in een willekeurig publiek en je zult zeker iemand treffen die wel eens gehoord heeft van mensen als Thomas Edison, Bill Gates, Alexander Graham Bell of Mark Zuckerberg.

Krediet foto: De Bewaker Als je de film uit 2016 hebt gezien Hidden Figures weet je dat Taraji P. Henson ons meisje Katherine Johnson speelde, de levensechte menselijke computer die de meest vertrouwde wiskundige - man of vrouw - bij NASA werd.

In 1953 begon Katherine te werken bij de NACA West Area Computing unit. Omdat de organisatie in die tijd raciaal gesegregeerd was, waren Katherine's collega's allemaal briljante Afro-Amerikaanse vrouwen zoals zij die handmatig intensieve wiskundige berekeningen voltooiden voor de ingenieurs van het programma.

Katherine blonk vooral uit in het berekenen van vluchten trajecten met de hand; in feite gebruikte ze ingewikkelde wiskunde om ervoor te zorgen dat astronauten veilig in de ruimte kwamen en weer terug. Haar eerste grote succes was met Amerika's eerste bemande ruimtevlucht in 1961. In 1962, toen NACA NASA was geworden en computers begonnen met het berekenen van banen, vroeg astronaut John Glenn aan Johnson om persoonlijk te controleren of de nieuwe elektronische computer de banen van de astronauten had berekend abonnement op zijn vlucht had correct. Katherine's werk was ook van vitaal belang bij het redden van de bijna rampzalige Apollo 13 missie.

Simpel gezegd, zonder Katherine Johnson zou de huidige verkenning van de ruimte waarschijnlijk veel minder geavanceerd en veel gevaarlijker zijn. De miljardairs staan voor altijd bij haar in het krijt.

3. Computer Programmeren

Krediet voor foto's: Vassar Ten eerste, laat het bekend zijn dat deze vrouw niet alleen een technisch genie was, ze was ook nog eens een verdomde marine-admiraal. Grace Murray Hopper deed een metrische ton van berekeningen van onschatbare waarde voor de oorlogsinspanningen in de Tweede Wereldoorlog, maar haar grootste professionele prestatie wordt beschouwd als de uitvinding van de elektronische computerprogrammering zoals wij die nu kennen.

Stel je dit eens voor: je bent in een grote Harvard-werkkamer die voor 10% uit ruimte bestaat en voor 90% uit computers. Je kijkt naar de legendarische Merkteken I machine, een vijf ton wegende voorloper van de computer waar Grace de eerste programmeerhandleiding voor schreef.

Leuk feitje #1: Ze bedacht de termen "bug" en "debugging" toen ze letterlijk motten uit Marks pezige ingewanden moest verwijderen.

Admiraal Hopper was ook de hoofdprogrammeur voor UNIVAC de eerste volledig elektronische digitale computer. Dit leidde ertoe dat ze COBOL mede ontwikkelde, een computertaal (zoals Javascript of Python) die Bill Gates implementeerde met Microsoft in 1978.

Leuk feitje #2: Ze bedacht de zin: "Het is gemakkelijker om vergeving te vragen dan om toestemming te vragen." We hebben geen andere keuze dan Stan.

4. Moderne startpagina's met veiligheidssystemen en CCTV

Krediet voor foto's: Tijdlijn Wandel door een willekeurige middenklasse buurt in een buitenwijk en bijna elk huis heeft een grasmarkering aan de voorkant die de lokale verdorvenen waarschuwt dat dit huis wordt beschermd door een veiligheidssysteem.

Terugspoelen naar Queens, New York in de jaren 1960. Een huisvrouw genaamd Marie Van Brittan Brown wacht al een hele tijd op een reactie van de politie op haar telefoontje - een frustrerende gebeurtenis die vaak voorkomt in overwegend zwarte buurten in haar buurt. Ze bedacht dat er een betere manier moest zijn om zich thuis veiliger te voelen en contact op te nemen met de autoriteiten zonder hun mogelijke partijdigheid. En zo ontstond de eerste veiligheidssysteem voor thuis geboren .

Marie tekende de abonnementen voor een prototype van een video- en audiosysteem dat met één tik op de knop contact opnam met de politie of hulpdiensten, bellen was niet nodig. Met de hulp van haar man verwierf Marie het patent voor het systeem in 1969.

De uitvinding van mevrouw Van Brittan Brown was de eerste in zijn soort voor consumenten en werd de enige basis voor videobewaking, op afstand bediende deursloten, alarm triggers met een druk op de knop, instant messaging naar providers en politie, evenals tweeweg spraakcommunicatie.

5. Computeralgoritmen

Krediet voor foto's: Lookfar Als je van poëzie houdt, heb je misschien wel eens van Lord Byron gehoord. Hij is een beetje de slechte jongen van de Britse romantiek, maar zelfs hij kon zich niet voorstellen dat zijn enige "wettige" kind uiteindelijk een verouderd erfgoed zou nalaten.

We hebben het over Ada Lovelace, geboren in 1815. Ada groeide op met een fascinatie voor wiskunde, machines en het omzetten van fantasievolle ideeën in praktische uitvindingen. Haar vader noemde haar zelfs de " Prinses van Parallellogrammen ." Daar is die oude Byron humor.

Ga naar 1833 op een feestje. De uitvinder Charles Babbage liet zien wat we nu kennen als de eerste computer voor algemeen gebruik. Hij vertelde dat het apparaat uitblonk in berekeningen, maar de feestgangers waren in de war over hoe het eigenlijk werkte. Behalve Ada.

Om een lang verhaal kort te maken, Ada werkte samen met Babbage om te "vertalen" hoe de machine werkte en vergeleek het met de Jacquardweefgetouw. Net zoals de zijdeweefmachine automatisch beelden kon maken met behulp van een ketting van ponskaarten, weefde Babbage's machine algebraïsche patronen. Ze legde ook uit hoe de machine bepaalde berekeningen kon uitvoeren die ze zelf had geschreven computerprogrammeur en uitvinder van het "algoritme

6. Moderne Telecommunicatie

Krediet foto: MIT Shirley Ann Jackson was de eerste Afro-Amerikaanse vrouw die een doctorsgraad behaalde in de Verenigde Staten, maar dat is nog maar het begin.

Het was 1973 en ze was net gepromoveerd in de kernfysica. Ze beschreef dat hij rente had op "de elektronische, optische, magnetische en transporteigenschappen van nieuwe halfgeleidersystemen" Daar kan ik niets mee, maar ik dwaal af.

Later in haar carrière voerde Jackson een aantal succesvolle theoretische natuurkundige experimenten uit die het volgende opleverden baanbrekend wetenschappelijk onderzoek over golven met ladingsdichtheid. Dit onderzoek dat ze hielp ontwikkelen leidde direct tot de uitvindingen van de faxapparaat, tiptelefoon, glasvezelcellen, zonnecellen en de technologie achter ID en wisselgesprek.

Als introvert persoon die de telefoon nooit zou opnemen als er geen ID was, zou ik niets zijn zonder Shirley Ann Jackson.

7. Coderen voor beginners

Krediet foto: Prog.wereld Als je aan een computerprogrammeur denkt, denk je waarschijnlijk niet aan een kleine katholieke non. Zuster Mary Kenneth Keller had inderdaad haar geloften afgelegd om in 1940 met Jezus te trouwen, maar er was geen bepaling die zei dat ze niet verder kon gaan om de eerste vrouw die promoveerde in computerwetenschappen .

Zuster Keller ging werken in Dartmouth's toen alleen voor mannen bestemde computer science center om haar liefde voor technologie te volgen. Op de universiteit hielp ze bij het creëren van BASIC programmeren , een codeertechniek die symbolen benadrukt, wat erg handig is voor beginners.

Terwijl Microsoft al sinds de jaren '70 BASIC-programmering gebruikte in hun eigen pc's, breidde het bedrijf in 1991 de innovatie van Zuster Mary uit door het uitbrengen van Visual Basic , een softwaretaal die tot op de dag van vandaag wordt gebruikt.

8. Het internet

Krediet voor foto's: De Atlantische Oceaan Ja, het verdomde internet.

Oké, het is waar dat niemand het internet heeft uitgevonden het internet . Zie het meer als een decennialang groepsproject dat stukje bij beetje is opgebouwd, maar zoals bij elk groepsproject dragen sommige mensen uiteindelijk veel meer bij dan anderen.

Maak kennis met Radia Perlman, een Amerikaanse computerprogrammeur en ingenieur die bijdroeg aan het "groepsproject" met de naam "spanning tree protocol" (STP)

Lezer, ik verwacht niet dat je weet wat een STP is. Na onderzoek naar deze briljante vrouwen weet ik niet eens meer wat een boom is. Ik laat het Reddit gebruiker MenosDaBear uitleggen beknopt :

"Je hebt meer dan één manier om ergens op het netwerk te komen. Spanning tree kiest de beste weg en blokeert de andere wegen zodat dingen niet in cirkels ronddraaien. Als je beste weg dan breekt, opent het een van die andere paden die fundamenteel zijn voor de werking van netwerkbruggen, wat de basis is van het Internet."

Radia's werk heeft natuurlijk een enorme invloed op hoe netwerken zichzelf organiseren en gegevens verplaatsen. Ze heeft ook het op spanning tree gebaseerde Ethernet verbeterd door het ontwerpen van TRILL (TRansparent Interconnection of Lots of Links), een systeem waarmee Ethernet optimaal gebruik kan maken van bandbreedte, oftewel beter WiFi.

We hebben veel moderne gemakken te danken aan vrouwen in de techniek. Maar dat is niet genoeg.

Wanneer vrouwen eisen dat ze meer ruimte mogen innemen in de techwereld, bedoelen we niet de ruimte die de gapende kloof is tussen de vertegenwoordiging van mannen en vrouwen, lonen of kansen.

Tegen de jaren 1970 begon het landschap te veranderen toen zowel de overheid als de industrie zich het volledige potentieel realiseerde van alle macht in computers stoppen. Vrouwen werden uitgefaseerd en mannen vervingen hen met betere titels, een beter salaris en een betere behandeling.

Het is niet zo dat vrouwen geen briljante technologen meer waren, maar dat de mannen met macht terugvielen in hun oude comfortzones. Te midden van de verschuiving van computers van aanvullende hulpmiddelen naar de ruggengraat van hele bedrijven vertrouwden (lees: huurden) de meeste bedrijfsleiders mensen in die eruitzagen, spraken en handelden zoals zij. En zo begon de " gebroken sport" probleem dat er de oorzaak van is dat vrouwen het tegenwoordig moeilijker hebben om een voet tussen de deur te krijgen dan om de ladder op te klimmen.

Het is geen wonder dat de jaren 1980 het tijdperk was van vrouwen die het kantoor binnenstapten in enorme schoudervullingen, op hoge hakken, met hun haar gekapt om een paar extra centimeters aan hun lengte toe te voegen - ruimte innemen is iets wat we tot kunst hebben verheven.

Maar ik blijf optimistisch dat het tij in de technische wereld zal keren voor vrouwen. Elke dag dat ik aan het werk ben, ben ik vereerd om ongelooflijke vrouwen te zien op elke afdeling en op elk niveau van ClickUp. Intersectionele inclusiviteit is niet alleen een "nice-to-have" bij bedrijven die echt toegewijd zijn aan innovatie: het is een niet aflatende toewijding.

Terwijl ClickUp als platform blijft groeien, zijn we altijd op zoek naar mensen die de gedrevenheid, visie, werkethiek en het lef van de vrouwen waarover u net hebt gelezen, belichamen. Klik hier om de huidige vacatures te bekijken en te zien of jij (of iemand die je kent) er misschien bij past.