10 beste AI PDF data extractors voor informatieverwerking in 2025

Henry Ford zei ooit: "Als iedereen samen vooruit gaat, dan zorgt succes voor zichzelf."

En voor veel professionals vormen PDF-documenten de centrale fase in de samenwerking.

Uit een onderzoek van Adobe bleek dat 75% van de bedrijven vindt PDF's essentieel voor de samenwerking binnen hun organisatie.

Maar zonder de juiste tools kan het werken met PDF-bestanden aanvoelen als het zoeken naar een naald in een 2.5 biljoen-document hooiberg. (Ja, zoveel PDF's worden er jaarlijks gegenereerd!)

Enter PDF data extractors-slimme oplossingen die PDF gegevens extraheren door gestructureerde gegevens uit ongestructureerde PDF documenten te halen.

Laten we eens kijken naar enkele van de beste AI PDF data extractors die je kunt gebruiken voor informatie mining en teamsamenwerking.

Hier is een snelle lijst van onze top 10 AI PDF extractors waarvan het gegevensextractieproces zowel effectief als gebruiksvriendelijk is:

ClickUp: Het beste voor AI-gestuurd documentbeheer Adobe PDF Extract API: De beste voor automatisering van enterprise documenten Nanonets: Het beste voor automatisering van data-intensieve workflows Extracta.ai: Het beste voor veilige en eenvoudige extractie van documentgegevens Tenorshare AI: Het beste voor het samenvatten van lange PDF's Google Cloud Document AI: Het beste voor generatieve AI-gebaseerde documentverwerking PDF-Extract-Kit: Het beste voor open-source document parsing en aangepaste projecten Docparser: Het beste voor data-extractie zonder code en aangepaste projecten Parsio: Het beste voor AI-gestuurde e-mail en documentparsing DocHub: Het beste voor veilige en collaboratieve PDF bewerking

Wat moet u zoeken in een PDF Data Extractor?

PDF's zijn misschien geweldig voor het delen en bewaren van gegevens, maar laten we eerlijk zijn: ze zijn niet echt gemaakt voor snelle gegevensanalyse.

PDF data extractor - zij zetten ongestructureerde gegevens uit verschillende databronnen en gegevenstypen om in bruikbare inzichten. Of, als je een technische tovenaar bent, kun je creatief worden met AI-gerichte gegevensextractie (en andere geavanceerde technieken) en gestructureerde gegevens klaarstomen voor automatisering en rapportage. ✅

Je hebt alleen een actieve internetverbinding nodig en een PDF data extractie tool die naadloos integreert met je workstroom.

Met miljarden PDF's die dagelijks rondvliegen, hebben bedrijven tools nodig die PDF-extractie in grote volumes met minimale menselijke tussenkomst afhandelen.

hier leest u waar u op moet letten bij het kiezen van een PDF-extractor:

OCR-nauwkeurigheid: Leest tekst uit gescande PDF's

Leest tekst uit gescande PDF's Gegevens extractiemethoden: Opties voor extractie op basis van trefwoorden of op locatie

Opties voor extractie op basis van trefwoorden of op locatie Batchverwerking: Extraheer gegevens uit meerdere PDF's tegelijk

Extraheer gegevens uit meerdere PDF's tegelijk Aanpasbare regels: Creëer patronen voor unieke gegevensbehoeften

Creëer patronen voor unieke gegevensbehoeften API-integratie: Automatiseert workflows door verbinding met andere tools zoals Google Spreadsheets

Automatiseert workflows door verbinding met andere tools zoals Google Spreadsheets Beveiligingsfuncties:Beschermt gevoelige gegevens met versleuteling en privacycontroles

💡 Pro Tip: Zoek naar functies zoals analyse van layout, bestandsformaten en herkenning van tabel- of tabelgegevens om er zeker van te zijn dat uw PDF-extractor de Taak aankan. Deze tools zorgen ervoor dat uw activiteiten soepel verlopen.

De 10 beste gegevensextractors

1. ClickUp (de beste voor AI-gestuurd documentbeheer)

Dus je hebt een PDF en je hebt de gegevens geëxtraheerd. Geweldig! Maar houdt het werk daarmee op? Natuurlijk niet. Nu komt het echte werk: de gegevens analyseren, opslaan en organiseren tot iets bruikbaars.

Dat is veel en laten we eerlijk zijn: Je hebt een tool nodig om dit allemaal onder één dak te doen. ClickUp is de echte "alles app voor werk" die kennisbeheer, chatten en samenwerken combineert in één platform.

Elke manager kent de pijn van het omgaan met eindeloze bestanden verspreid over willekeurige mappen. Waar is dat contract met de client? Wat is er gebeurd met het conceptvoorstel? ClickUp AI helpt u uw bestanden te lokaliseren, samen te vatten en te delen met uw team en clients.

voeg eenvoudig belangrijke tags en informatie toe aan al uw bestanden met ClickUp Custom Fields_

ClickUp Verbonden zoeken

Wanneer u dat ongrijpbare deck moet vinden, ClickUp Verbonden zoeken helpt u uw documenten vanuit uw hele werkruimte te vinden, waardoor u kostbare tijd bespaart.

Verder kunt u binnen Verbonden zoeken kunt u vragen stellen en realtime, uitgebreide antwoorden krijgen over uw werk, waardoor kennis die vastzit in silo-systemen wordt bevrijd.

Maar dat is nog niet alles. Handmatige taken kunnen vaak vervelend worden en uw productiviteit beïnvloeden. Daarom ClickUp Automatiseringen zijn een levensredder. Met automatisering van taken kunt u automatisch taken toewijzen, statussen bijwerken en herinneringen sturen, zodat uw team zich kan concentreren op het grote geheel.

Bovendien kunt u met ClickUp's installatie zonder code in enkele minuten aangepaste workflows maken. Voeg daar ClickUp's ondersteuning voor integraties met meer dan 1000 tools (inclusief OCR tools) aan toe en je hebt een tool die het echt allemaal doet.

ClickUp Brein

Laten we het tot slot hebben over ClickUp Brein de AI-assistent die aanvoelt als een extra teamlid.

Of het nu gaat om het genereren van taken uit aantekeningen van vergaderingen, het samenvatten van uw PDF's of het leveren van beknopte projectupdates, ClickUp Brain maakt besluitvorming moeiteloos.

U kunt ook ClickUp Brain's AI-mogelijkheden om taken te maken en toe te wijzen aan uw teamleden. Moet een teamlid een PDF naar uw client sturen? Vraag het ClickUp Brain en zie hoe de magie zich in realtime ontvouwt!

voorbeeld: Stelt u zich eens voor dat u een vraag stelt over een client of project en onmiddellijk een antwoord krijgt op basis van uw projectgeschiedenis, chats of Taak-gegevens. Dat is de magie van realtime samenvattingen en contextuele antwoorden - allemaal ontworpen om je team op één lijn te houden en op de hoogte te houden.

ClickUp beste functies

Aangepaste velden : Eenvoudig gegevens categoriseren en extraheren om ze af te stemmen op werkstromen

: Eenvoudig gegevens categoriseren en extraheren om ze af te stemmen op werkstromen Slimme OCR-integraties: Extraheer gegevens uit gescande PDF-bestanden

Extraheer gegevens uit gescande PDF-bestanden Automatisering: Bespaar uren door repetitieve taken zoals handmatige invoer van gegevens te automatiseren

Bespaar uren door repetitieve taken zoals handmatige invoer van gegevens te automatiseren Eenvoudige integratie: Synchroniseer met meer dan 1000 tools zoals Google Spreadsheets, Salesforce, HubSpot en Figma

Synchroniseer met meer dan 1000 tools zoals Google Spreadsheets, Salesforce, HubSpot en Figma Visuele dashboards:Volg de voortgang van projecten en visualiseer gegevens

ClickUp limieten

Met een overvloed aan functies, kan het voor nieuwe gebruikers in het begin moeilijk zijn om te navigeren

ClickUp prijzen

Free Forever: Geschikt voor beginners

Geschikt voor beginners Unlimited: $7/maand per gebruiker-perfect voor kleine teams

$7/maand per gebruiker-perfect voor kleine teams Business: $12/maand per gebruiker-ideaal voor schaalvergrotende activiteiten

$12/maand per gebruiker-ideaal voor schaalvergrotende activiteiten Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen AI-tools voor $7/lid/maand op elk betaald abonnement

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

📌 Reddit Consensus: ClickUp schittert consequent als topkeuze voor projectmanagement, waarbij veel Redditors het functierijke ontwerp en de waarde voor hun geld prijzen. Gebruikers die zijn overgestapt van andere platforms waarderen de hulpmiddelen en de behulpzame klantenservice.

2. Adobe PDF Extract API (de beste voor automatisering van Enterprise-documenten)

Via Adobe ontwikkelaar Adobe PDF Extract API is de tool bij uitstek voor een AI-oplossing waarmee gestructureerde gegevens efficiënt worden geëxtraheerd. Deze API maakt gebruik van de AI van Adobe Sensei om content en structuur uit PDF's te halen, waardoor eenvoudige gegevensextractie van tekst, afbeeldingen en tabellen mogelijk is. 📊

Of het nu native of gescand is, ze produceren output in een gestructureerd JSON format, perfect voor ontwikkelaars en bedrijven die workflows willen automatiseren en productiviteit willen verhogen.

Adobe PDF Extract API beste functies

Nauwkeurige extractie van tekst, complexe tabellen en figuren

Biedt JSON-, CSV- en XLSX-formaten voor downstreamtoepassingen

Identificeert tabelgegevens en voert tabelafbeeldingen uit

Bevat kant-en-klare SDK's voor Java, Python, Knooppunt.js en .NET

Adobe PDF Extract API limieten

Voor een effectief gebruik van de API is vaak codeer- of ontwikkelaarsexpertise vereist

Het schalen van de service kan snel duur worden voor gebruik in grote volumes

Voor geavanceerde aanpassingen zijn mogelijk extra lagen of scripts nodig naast de basisinstallaties

Adobe PDF Extract API prijzen

Free prijsklasse: $0 (500 gratis transacties per maand)

$0 (500 gratis transacties per maand) Prijzen voor Enterprise: Aangepaste prijzen

Adobe PDF Extract API beoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.5/5 (3.430+ beoordelingen)

: 4.5/5 (3.430+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.850+ beoordelingen)

📌 Reddit Consensus: Adobe PDF Extract API is geweldig voor het verwerken van complexe PDF-datasets, vooral die met tabellen, figuren en grafieken. Redditors markeren vaak de superieure prestaties bij het parsen van tabellen en het uitlijnen van figuren met contextuele tekst, wat cruciaal is voor geavanceerde toepassingen zoals RAG pipelines of modeltraining.

3. Nanonets (het beste voor automatisering van gegevensintensieve werkstromen)

Via Nanonetten Nanonets zijn als het multigereedschap van AI-automatisering - ze ondersteunen intelligente document automatisering met gebruiksgemak. Het no-code AI-platform maakt zelfs complexe Taken gemakkelijk.

Stel je de hoofdpijn voor van het handmatig vastleggen en invoeren van gegevens als je bedrijfsprocessen dagelijks PDF bestanden en honderden e-mails ontvangen. (whew!) Het kan bijvoorbeeld factuurgegevens synchroniseren met QuickBooks, achterstallige betalingen markeren en je team op de hoogte stellen - waardoor menselijke fouten worden verminderd en uren werk wordt bespaard.

Of het nu gaat om factuurverwerking, het vastleggen van tabelgegevens of het beheren van grote gegevensvolumes, Nanonets zorgt ervoor dat workflows snel, nauwkeurig en geautomatiseerd verlopen. ⚡

Nanonets beste functies

Legt informatie vast van facturen en ontvangstbewijzen zonder voorgedefinieerde sjablonen

Snelle automatisering van goedkeuringen en markeren van afwijkingen

Optimaliseert supply chain operaties met snellere afhandeling van bestellingen

Gegevens doorsturen naar CRM, WMS of exporteren als CSV, XML of XLS

Nanonets beperkingen

Het verwerken van zeer grote hoeveelheden documenten kan de prijs aanzienlijk opdrijven.

Het instellen en aanpassen van sjablonen voor ingewikkelde documenten kan tijdrovend zijn.

Nanonets prijzen

Starter : $0/maand (eerste 500 pagina's gratis, daarna $0,3/pagina)

: $0/maand (eerste 500 pagina's gratis, daarna $0,3/pagina) Pro : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Enterprise: Aangepaste prijzen

Nanonets beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (90+ beoordelingen)

: 4.8/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (65+ beoordelingen)

📌 Reddit Consensus: Nanonets OCR biedt een indrukwekkend bereik aan OCR-services, waaronder handschrift-naar-tekst-mogelijkheden, wat in eerste instantie hoge verwachtingen wekt. Redditors waarderen de gepolijste UI en het gebruiksgemak.

4. Extracta.ai (het beste voor veilige en eenvoudige extractie van documentgegevens)

Via Uittreksel.ai Of u nu werkt met facturen, cv's of samenvattingen van vergaderingen, Extracta.ai maakt het extraheren van documentgegevens veilig en bliksemsnel.

Upload gewoon uw document, geef aan wat u nodig hebt en laat Extracta.ai de rest doen.

bonus: uw gegevens zijn volledig versleuteld, GDPR-compliant en worden nooit gebruikt voor training.

Extracta.ai beste functies

Extraheer gegevens uit verschillende documenten

Herkent en organiseert informatie automatisch

Verkrijgt bruikbare inzichten voor slimmere besluitvorming

Extracta.ai limieten

Omdat het relatief nieuw is, kan het geavanceerde functies missen die aanwezig zijn in gevestigde oplossingen

Extracta.ai prijzen

Probeer-voor-je-gratis abonnement: $0/maand , eerste 50 pagina's gratis

$0/maand eerste 50 pagina's gratis Pay-As-You-Go Plan: $0.10 per pagina

$0.10 per pagina Aangepaste oplossingen: Aangepaste prijzen

Extracta.ai beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. Tenorshare AI (het beste voor het samenvatten van lange PDF's)

Via Tenorshare AI Wist u dat meer dan 50% van de kantoorprofessionals besteden meer tijd aan het zoeken naar bestanden (dit is inclusief zoeken naar PDF's ) dan dat u echt werkt? Die tijd had je kunnen gebruiken om meer dan de helft van je werk te doen.

En daarom-Tenorshare AI! Een tool die je helpt om door lange PDF's te bladeren, er sleutelinzichten uit te halen en tijd besparen -terwijl uw gegevens veilig blijven.

Tenorshare AI beste functies

Markeert sleutelpunten voor sneller lezen en begrijpen

Stel vragen over het document en krijg direct antwoord

Gebruikt SSL-encryptie om de gegevens veilig te houden

Tenorshare AI limieten

Kan geen gescande of op afbeeldingen gebaseerde PDF's verwerken

Dagelijkse upload en aantal pagina's kunnen onvoldoende zijn voor zwaardere gebruikers

Richt zich voornamelijk op samenvatten en past mogelijk niet in complexe werkstroomomgevingen

Tenorshare AI prijzen

Free versie: $0/maand, 3 PDF's per dag uploaden, limiet van 30 pagina's per bestand

$0/maand, 3 PDF's per dag uploaden, limiet van 30 pagina's per bestand Betaalde versie: $4.99/maand

Tenorshare AI beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

6. Google Cloud Document AI (de beste voor generatieve AI-gebaseerde documentverwerking)

Via Google Cloud Document AI Google Cloud Document AI, aangedreven door machine learning, haalt gemakkelijk gegevens uit PDF's en maakt het extraheren van gegevens relatief eenvoudig.

Deze tool gebruikt Google's basismodellen om gestructureerde gegevens uit PDF's, facturen en andere documenten te halen. Ontwikkelaars kunnen ook aangepaste extractors gebruiken die geschikt zijn voor specifieke documenttypes, wat de nauwkeurigheid van de gegevensextractie kan verbeteren.

Google Cloud Document AI beste functies

Extraheert gegevens uit complexe documenten met minimale training

Verfijnde modellen voor specifieke documenttypen

Versnelt het aanmaken van datasets, waardoor de implementatietijd korter wordt

Automatische overgang naar bijgewerkte basismodellen voor consistente prestaties

Google Cloud Document AI limieten

Het configureren en aanpassen van pijplijnen vereist vaak vaardigheden van ontwikkelaars

Complexe prijzen kunnen duur worden voor grote volumes

Prijzen voor Google Cloud Document AI

Pay-As-You-Go: Prijzen variëren per processortype en functie

Google Cloud Document AI beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (30+ beoordelingen)

: 4.2/5 (30+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

📌 Reddit Consensus: Document AI staat hoog aangeschreven om zijn betrouwbare tekst extractie en metadata generatie, met name voor grote, diverse PDF datasets. Hoewel de nauwkeurigheid wordt geprezen, is de kosten kunnen een nadeel zijn waardoor sommige gebruikers op zoek gaan naar alternatieven zoals Gemini.

7. PDF-Extract-Kit (het beste voor open-source document-parsing en aangepaste projecten)

Via Parsio.io Als het beheren van e-mails en documenten aanvoelt als een Taak, kan Parsio nuttig zijn. Het kan automatisch gegevens uit e-mails, PDF-documenten en bijlagen halen.

Met functies als AI-gestuurde OCR en meerdere integraties kan Parsio gegevens extraheren uit handgeschreven documenten en afbeeldingen en deze openen via meer dan 6.000 apps.

Parsio beste functies

Automatisch gegevens extraheren uit inkomende e-mails

Gebruik OCR en GPT om gegevens te extraheren uit gescande PDF's, handgeschreven tekst en afbeeldingen

Gegevens markeren of AI het werk laten doen - perfect voor documenten met een vaste layout

Geparseerde gegevens formatteren en verfijnen voordat ze worden geëxporteerd

Verbinding maken met meer dan 6.000 apps via Zapier, Make of Pabbly Connect

Geparseerde gegevens downloaden als XLSX, CSV, JSON of rechtstreeks naar Google Spreadsheets pushen

Parsio limieten

Complexe of handgeschreven documenten kunnen handmatige regelaanpassingen nodig hebben

Het omzetten van geparseerde gegevens in bepaalde gespecialiseerde formats kan moeilijk zijn

Parsio prijzen

Zandbak : $0/maand, 30 kredieten

: $0/maand, 30 kredieten Starter : $49/maand, 1.000 kredieten/maand

: $49/maand, 1.000 kredieten/maand Groei : $149/maand, 5.000 kredieten/maand

: $149/maand, 5.000 kredieten/maand Business: $299/maand, 12.000 kredieten/maand

Parsio beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.6/5 (150+ beoordelingen)

10. DocHub (de beste voor veilige en gezamenlijke bewerking van PDF's)

Via DocHub DocHub is een veelzijdige editor voor PDF's die zich richt op naleving en veiligheid en biedt een reeks functies voor het beheren, bewerken en delen van PDF's.

Het intuïtieve ontwerp en de geavanceerde integraties zijn handig voor elke documentintensieve werkstroom.

DocHub beste functies

Volledig GDPR-, CPRA- en HIPAA-compliant met PCI DSS- en SOC 2-certificeringen voor ultieme gegevensbescherming

Tekst, afbeeldingen, markeringen, stempels en opmerkingen toe aan uw PDF PDF's herschikken, roteren, verwijderen of samenvoegen met behulp van een drag-and-drop interface

Werkt met Gmail, Google Drive en Dropbox voor probleemloos importeren en exporteren

Documenten onderweg openen en bewerken zonder dat er een speciale app voor nodig is

DocHub beperkingen

Meerdere bestanden tegelijk toevoegen kan omslachtig zijn.

De beperkte mogelijkheden voor handtekeningen en voltooide documenten voldoen mogelijk niet aan alle behoeften van gebruikers.

DocHub prijzen

Gratis : $0/maand

: $0/maand Pro: $14/maand (gratis proefversie beschikbaar voor 30 dagen)

DocHub beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (180+ beoordelingen)

: 4.6/5 (180+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (250+ beoordelingen)

Haal niet alleen gegevens op - optimaliseer ze met ClickUp

Zoals Albert Einstein ooit zei: "Zoek eenvoud in rommel"

In de hedendaagse bedrijfsomgeving vereist het bereiken van die eenvoud tools die efficiëntie, nauwkeurigheid en slimmere workflows vooropstellen.

En dat is precies wat PDF data extractors leveren. De ideale PDF data extractors ontsluiten waardevolle inzichten, automatiseren workflows en stroomlijnen Taken voor u en uw team.

Onder hen schittert ClickUp met zijn AI-aangedreven documentbeheer, aangepaste velden en naadloze integraties met OCR-tools! Het gaat niet alleen om het beheren van documenten; het gaat om het creëren van een werkstroom die voor u werkt.

Dus waarom wachten? Meld u aan op ClickUp en extraheer, bewerk en deel alle gegevens die u nodig hebt uit uw PDF's!