Top ChatGPT alternatieven voor Enterprise oplossingen

Heb je ooit een assistent gewenst die je kon helpen met je taken, zoals het samenvatten van je e-mails, het schrijven van de eerste opzet van een blogpost of het stroomlijnen van je werk?

Kunstmatige intelligentie (AI) en grote taalmodellen (LLM's) zoals ChatGPT maken dit werkelijkheid. Deze AI-tools transformeren onze manier van werken, van het automatiseren van alledaagse taken tot het aanmaken van content en het verbeteren van klantinteracties, en dat alles met een hogere productiviteit.

🧠 Leuk weetje: Volgens PwC zal de wereldeconomie in 2030 met 14% zijn gegroeid dankzij AI-tools en -industrie die een verbijsterende bijdrage leveren aan de groei van de productiviteit 15,7 biljoen dollar .

Naarmate ondernemingen echter opschalen en de complexiteit van hun processen toeneemt, ontstaan er verschillende tekortkomingen in het AI-model. Voor dergelijke complexe eisen is ChatGPT misschien niet de ideale optie.

Dit is waar ChatGPT-alternatieven om de hoek komen kijken. Maar nu de markt overspoeld wordt met AI-assistenten, lijkt het vinden van een ChatGPT-alternatief op het vinden van een speld in een hooiberg.

Om je te helpen hebben we een lijst gemaakt van de 10 beste ChatGPT-alternatieven die speciaal zijn samengesteld voor vereisten van ondernemingen. 🌱

Dit is onze lijst met de beste alternatieven voor ChatGPT voor ondernemingen:

✅ ClickUp (Beste voor AI brainstorming, automatisering en het genereren van content)

(Beste voor AI brainstorming, automatisering en het genereren van content) ✅ Anthropic's Claude Enterprise (het beste voor AI op ondernemingsniveau)

(het beste voor AI op ondernemingsniveau) ✅ Google Gemini (Beste voor real-time gegevensverwerking en -analyse)

(Beste voor real-time gegevensverwerking en -analyse) ✅ Microsoft Copilot (de beste voor AI-aangedreven productiviteit in Microsoft ecosystemen)

(de beste voor AI-aangedreven productiviteit in Microsoft ecosystemen) ✅ Amazon Q (de beste voor aangepaste AI-tools in AWS-omgevingen)

Amazon Q (de beste voor aangepaste AI-tools in AWS-omgevingen) ✅ IBM Watsonx Assistant (Beste voor AI-ondersteuning van klanten op Enterprise-niveau)

(Beste voor AI-ondersteuning van klanten op Enterprise-niveau) Jasper AI (Beste voor AI-gestuurde content aanmaken)

(Beste voor AI-gestuurde content aanmaken) ✅ Perplexity AI (Beste voor AI-gestuurd onderzoek en het vinden van content)

(Beste voor AI-gestuurd onderzoek en het vinden van content) ✅ Meta's Llama (Beste voor aanpasbare AI-modelontwikkeling)

(Beste voor aanpasbare AI-modelontwikkeling) ✅ Cohere (Beste voor grootschalig natuurlijk taalbegrip)

Wat moet u zoeken in ChatGPT Alternatieven voor Enterprise oplossingen?

Bij het kiezen van een ChatGPT alternatief richt zich vooral op hoe de tool binnen de organisatie zal worden gebruikt.

ChatGPT blinkt uit in conversationele AI, maar bedrijven hebben vaak tools nodig voor specifieke functies, zoals projectmanagement, automatisering, het genereren van content of taakspecifieke AI-integraties. Daarom is het belangrijk om factoren te overwegen zoals:

Aanpassing : Selecteer een ChatGPT alternatief dat AI-modellen verfijnt door middel van aangepaste trainingsmogelijkheden voor ondernemingen om ze aan te passen aan hun werkstromen ✅

: Selecteer een ChatGPT alternatief dat AI-modellen verfijnt door middel van aangepaste trainingsmogelijkheden voor ondernemingen om ze aan te passen aan hun werkstromen ✅ Schaalbaarheid : Kies ChatGPT-alternatieven die meegroeien met uw groei en die geavanceerde functies bieden, zoals de mogelijkheid om afbeeldingen te genereren, de mogelijkheid om verschillende AI-modellen te gebruiken, realtime suggesties voor code en meer. Dit zorgt ervoor dat zelfs wanneer uw vereisten groeien, u nog steeds het meeste uit uw AI haalt tool ✅

: Kies ChatGPT-alternatieven die meegroeien met uw groei en die geavanceerde functies bieden, zoals de mogelijkheid om afbeeldingen te genereren, de mogelijkheid om verschillende AI-modellen te gebruiken, realtime suggesties voor code en meer. Dit zorgt ervoor dat zelfs wanneer uw vereisten groeien, u nog steeds het meeste uit uw AI haalt tool ✅ Integratiemogelijkheden : Ga voor ChatGPT-alternatieven die ervoor zorgen dat de tool naadloos integreert met uw bestaande workflows, tools en software-ecosystemen en de productiviteit verbetert ✅

: Ga voor ChatGPT-alternatieven die ervoor zorgen dat de tool naadloos integreert met uw bestaande workflows, tools en software-ecosystemen en de productiviteit verbetert ✅ Veiligheid en naleving van de regelgeving: Kies voor ChatGPT-alternatieven van enterprisekwaliteit met sterke maatregelen op het gebied van privacy, veiligheid en naleving van de regelgeving ✅

Kies voor ChatGPT-alternatieven van enterprisekwaliteit met sterke maatregelen op het gebied van privacy, veiligheid en naleving van de regelgeving ✅ Meertalig en wereldwijde ondersteuning: Ga op zoek naar ChatGPT-alternatieven die meertalige mogelijkheden bieden met nauwkeurige vertaling en herkenning van culturele nuances. Dit komt omdat wereldwijde ondernemingen kunstmatige intelligentie nodig hebben die meerdere talen begrijpt en ondersteunt voor verschillende klantenbestanden ✅

Ga op zoek naar ChatGPT-alternatieven die meertalige mogelijkheden bieden met nauwkeurige vertaling en herkenning van culturele nuances. Dit komt omdat wereldwijde ondernemingen kunstmatige intelligentie nodig hebben die meerdere talen begrijpt en ondersteunt voor verschillende klantenbestanden ✅ Geavanceerde analyse en rapportage: Kies ChatGPT-alternatieven met ingebouwde dashboards, functies voor rapportage en inzicht in gebruikersgedrag en betrokkenheidstrends die de ROI op de AI-prestaties en de impact ervan op de activiteiten meten ✅

ChatGPT kan uw go-to AI-chatbot zijn voor basisbehoeften, maar er zijn andere AI-gebruiksgevallen waar een ChatGPT-alternatief gedijt en onberispelijke resultaten oplevert.

Deze andere AI-modellen bieden unieke functies, waaronder AI-gestuurde automatisering van de werkstroom, gebruiksvriendelijke interfaces, technische documentatie en mogelijkheden om content te genereren die de productiviteit verhogen, de activiteiten stroomlijnen en de efficiëntie verbeteren.

Hier volgt een gedetailleerde blik op deze 10 beste ChatGPT alternatieven die ideaal zijn voor ondernemingen:

1. ClickUp (het beste voor AI brainstorming, automatisering en het genereren van content)

ClickUp is meer dan alleen een platform voor projectmanagement; het is de alles-in-één app voor werk die krachtige AI-mogelijkheden integreert met geavanceerde functies voor productiviteit.

Terwijl ChatGPT zich voornamelijk richt op gespreks-AI, verbeteren de geavanceerde functies van ClickUp de productiviteit op verschillende werkgebieden, van brainstorming en taakbeheer tot het genereren van content en automatisering van de werkstroom. Door AI direct in de werkomgeving te integreren, stelt dit ChatGPT-alternatief teams in staat om slimmer te werken, niet harder. /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss61-1.gif ClickUp Brein https://clickup.com/ai Meer informatie /$$$cta/

De kern van de AI-functie is ClickUp Brein , een intelligente assistent die naadloos integreert in ClickUp's Documenten projecten en Taken.

Deze functie biedt realtime suggesties, bruikbare inzichten en geautomatiseerde oplossingen die zijn afgestemd op uw werkstroom, waardoor de productiviteit en organisatie aanzienlijk worden verbeterd. 🤖

Stel je eens voor: brainstormen over nieuwe marketingcampagnes met AI-gestuurde mindmaps, automatisch taken toewijzen op basis van projectupdates of snel e-mails en rapporten opstellen met AI-assistentie. Met deze AI-chatbot is het allemaal mogelijk, zelfs met de gratis versie!

Bovendien werkt dit ChatGPT-alternatief binnen de context van de taken en documenten van je team, waarbij processen worden geoptimaliseerd door ideeën te genereren, content samen te vatten en mogelijke knelpunten te identificeren.

Je kunt het zelfs gebruiken met ClickUp Automatiseringen , een functie waarmee u krachtige workflows kunt bouwen op basis van triggers of gebeurtenissen.

Met deze eenmalige instelling kunt u herinneringen instellen, automatisch taken aanmaken en zelfs de volgende logische stap zetten zodra de vorige Taak is voltooid. Zo'n intelligente, contextbewuste aanpak maakt ClickUp tot een hulpmiddel van onschatbare waarde voor bedrijven die brainstorming, taakbeheer en automatisering in één samenhangend systeem willen combineren.

ClickUp Brain is dus niet zomaar een eenvoudig ChatGPT-alternatief voor het aanmaken van basiscontent of -taken. In plaats daarvan is het een geavanceerd neuraal taalmodel dat u kunt aanpassen en eigen kunt maken.

De beste functies van ClickUp

visualiseer uw volledige projecten met ClickUp Brain in ClickUp Dashboards om sleutelgegevens bij te houden

✅ Werk samen met je teamleden aan Taken, documenten of andere werkstromen met ClickUp Documenten voor realtime bewerking en geïntegreerde communicatie

stel duidelijke en meetbare doelen met Brain ClickUp Doelen met de mogelijkheid om individuele doelen bij te houden, wegversperringen te identificeren en AI herinneringen te gebruiken

✅ Automatiseer terugkerende werkstromen en processen met ClickUp Automatiseringen, met aangepaste triggers en op acties gebaseerde gebeurtenissen

✅ Integreer ClickUp Brain met 1000+ tools en platforms zoals Slack, Google Agenda, Microsoft Teams en meer om het te gebruiken Verbonden AI functie

Beperkingen ClickUp

lichte leercurve voor nieuwe gebruikers vanwege de uitgebreide functieset

Prijzen voor ClickUp

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

ClickUp is een favoriet onder teams geworden vanwege de krachtige functies van ClickUp AI en geavanceerd documentbeheer, met een gebruiker die zegt ,

Ik gebruik het sinds 2017. Het is geweldig. AI is erg goed. Ik gebruik de documenten voor mijn business als tweede brein. Geen klachten, behalve dat het moeilijk kan zijn om erachter te komen hoe je moet beginnen. De sjablonen helpen daarbij. Ik heb de meeste andere tools geprobeerd en ClickUp verslaat ze nog steeds allemaal als een allround project/product mgmt platform (zelfs Jira)._

➡️ Meer lezen: ChatGPT vs. ClickUp: Welke generatieve AI-tool is de beste?

2. Anthropic's Claude Enterprise (de beste voor gespreks-AI op ondernemingsniveau)

via claude OndernemingAntropische Claude Onderneming is een van de krachtigere AI-tools waarmee je veel kunt doen. Deze AI-chatbot is afgestemd op de behoeften van ondernemingen en biedt een krachtige mix van geavanceerde mogelijkheden en organisatorische functies.

Als alternatief voor ChatGPT Enterprise biedt Claude Enterprise ondernemingen een schaalbaar en veilig platform om complexe werkstromen te verwerken en contextbewuste inzichten te leveren. Het vermogen om uitgebreide gegevensinvoer te verwerken en zeer gedetailleerde, genuanceerde antwoorden te genereren maakt het een hulpmiddel van onschatbare waarde voor grootschalige activiteiten, waaronder het aanmaken van content, strategische planning en het oplossen van technische problemen.

Claude Enterprise benadrukt de controle en het aanpassingsvermogen van de gebruiker. Het ondersteunen van uitgebreide contextinteracties helpt organisaties het volledige potentieel van hun gegevens te ontsluiten, zodat nauwkeurige en geïnformeerde besluitvorming mogelijk is.

Anthropic's Claude Enterprise functies

verantwoordelijke en ethische output dankzij Claude's naleving van Constitutional AI

✅ Produceer betrouwbare en informatieve teksten met up-to-date antwoorden en functies voor technisch en creatief schrijven

✅ Maak analyse mogelijk van uitgebreide documenten, volledige codebases of datasets dankzij het feit dat Claude Enterprise tot 500.000 tokens kan verwerken

✅ Zorgen voor veiligheid en compliance op ondernemingsniveau, inclusief rolgebaseerde toestemmingen en auditlogboeken

De beperkingen van Claude Enterprise van Anthropic

geavanceerde functies vereisen technische expertise voor fijnafstelling en implementatie

kan langzamere responstijden hebben voor zeer grote of resource-intensieve query's

Anthropic's Claude Enterprise-prijzen

Aangepaste prijzen

Anthropic's Claude Enterprise beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Bekend om zijn ethische en mensachtige gespreks-AI, waarderen de meeste gebruikers de doordachte benadering van taalmodellering, met een beoordeling zegt ,

Ik moet het team van Anthropic prijzen voor het maken van een zeer goed product dat een aantal problemen lijkt te hebben opgelost die ik tegenkom met andere generatieve AI-tools. Claude lijkt erg intelligent en geeft antwoorden die natuurlijk en intuïtief zijn. De antwoorden klinken zoals je zou verwachten van een persoon._

3. Google Gemini (Beste voor real-time gegevensverwerking en -analyse)

via Google GeminiGoogle Tweelingen , voorheen bekend als Bard, is een geavanceerd AI-model dat speciaal is ontworpen om de productiviteit en samenwerking van ondernemingen te verbeteren.

In tegenstelling tot traditionele AI-tools combineert Google Gemini multimodale mogelijkheden, waardoor ondernemingen naadloos kunnen communiceren met tekst, afbeeldingen en audio. De diepe integratie met het ecosysteem van Google maakt het een natuurlijke fit voor ondernemingen die al gebruik maken van Google-diensten. Gemini's vermogen om content te genereren, bewerken en analyseren binnen vertrouwde platforms helpt workflows te optimaliseren en vermindert de noodzaak voor meerdere tools.

Bovendien heeft Google Gemini geavanceerde AI-gestuurde suggesties en functies voor automatisering, waardoor het kan helpen bij alles van het opstellen van e-mails tot het uitvoeren van datagestuurde analyses. Met zijn focus op schaalbaarheid en veiligheid op enterprise-niveau is Gemini gemaakt voor ondernemingen die op zoek zijn naar een intelligente en veilige AI-oplossing.

Google Gemini functies

tekst, afbeeldingen en audio verwerken en genereren, en talen vertalen, waardoor meer interactieve content kan worden aangemaakt

✅ Zorg voor relevante en bijgewerkte output op Google Gemini met de mogelijkheden voor real-time gegevensverwerking

✅ Toegang tot en verwerking van up-to-date informatie van Google zoekmachinegegevens en de uitgebreide kennisgrafiek

✅ Integreer met Google Werkruimte tools om naadloos te werken binnen Gmail, Google Documenten, Sheets en Slides voor AI-ondersteunde werkstromen

Google Gemini beperkingen

❌ Beperkte geavanceerde mogelijkheden voor automatisering in vergelijking met tools als ClickUp en Claude

voornamelijk geoptimaliseerd voor gebruikers van Google Werkruimte, waardoor flexibiliteit buiten het ecosysteem beperkt is

Google Gemini prijzen

Gemini Business : $24/maand per gebruiker

: $24/maand per gebruiker Gemini Enterprise: $36/maand per gebruiker

Google Gemini beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (160+beoordelingen)

: 4.4/5 (160+beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Lees meer: Google Gemini vs ChatGPT: Welke AI-tool is het beste?

4. Microsoft Copilot (Beste voor AI-aangedreven productiviteit in Microsoft ecosystemen)

via Microsoft CopilotMicrosoft Copiloot , een AI-tool die is gebouwd op dezelfde grote taalmodellen die worden gebruikt door ChatGPT, is diep geïntegreerd in het ecosysteem van Microsoft. Deze integratie verbetert de gebruikerservaring door taken te automatiseren en intelligente assistentie te bieden in applicaties zoals Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams en zelfs de zoekmachine Bing.

Een sleutel voordeel van Microsoft Copilot is zijn vermogen om complexe commando's te begrijpen en te verwerken binnen de context van het werk van de gebruiker. In Word helpt Copilot bijvoorbeeld bij het opstellen van documenten door content voor te stellen op basis van bestaande gegevens, terwijl het in Excel helpt bij het analyseren van trends en visualisaties genereert zonder complexe formules.

Deze contextuele bewustwording, in combinatie met functies voor veiligheid en compliance die inherent zijn aan Microsoft 365, maakt Copilot een aantrekkelijk alternatief voor organisaties die hun productiviteit willen verhogen door middel van AI-integratie.

Microsoft Copilot functies

genereer stukjes code, stel volledige functies voor en help zelfs bij het debuggen van functies in meerdere programmeertalen

✅ Automatiseer routinetaken, genereer content, analyseer gegevens en stimuleer samenwerking om de productiviteit te verhogen

e-mails beheren door threads samen te vatten en reacties voor te stellen, vergaderingen voorbereiden door agenda's te genereren en discussies samen te vatten

✅ Integreer naadloos met populaire ontwikkelomgevingen zoals Visual Studio Code en GitHub

De beperkingen van Microsoft Copilot

❌ Werkt het best voor gebruikers binnen het Microsoft 365-ecosysteem en beperkt cross-platform gebruikers

aanpassingen en geavanceerde automatiseringsmogelijkheden hebben een steile leercurve

Prijzen voor Microsoft Copilot

Business Microsoft 365 Copilot : $31,50/maand per gebruiker

: $31,50/maand per gebruiker Enterprise Microsoft 365 Copilot: $31,50/maand per gebruiker

Microsoft Copilot beoordelingen en reviews

G2: 4.3/5 (65+beoordelingen)

4.3/5 (65+beoordelingen) Capterra:Niet genoeg beoordelingen

De diepe integratie van Microsoft Copilot met de Office Suite maakt het een favoriete keuze voor ondernemingen. De mogelijkheid om repetitieve Taken te automatiseren en de productiviteit te verhogen heeft ervoor gezorgd dat lof als deze :

_Wat mij het meest bevalt aan deze service is het gebruiksgemak omdat het zeer gebruikersvriendelijk is. De implementatie geeft me de kans om mijn werk nog sneller en interactiever te doen. Ik gebruik het bijna elke dag. Ik heb een goede ervaring met het aantal functies

via Amazon QAmazon Q is een op bedrijven gerichte generatieve AI-dienst die is ontworpen om te worden geïntegreerd met verschillende Amazon Web Services (AWS). Dit maakt het een sterke kanshebber voor ondernemingen die al actief zijn binnen het AWS-ecosysteem.

In tegenstelling tot standalone ChatGPT-alternatieven biedt Amazon Q AI-tools en API's die eenvoudig kunnen worden geïntegreerd in applicaties, websites en werkstromen. Deze flexibiliteit maakt een breed bereik van use cases mogelijk, van het bouwen van chatbots en virtuele assistenten tot het analyseren van gegevens en het genereren van rapportages.

Amazon Q kan ook Amazon Q Apps maken en beheren - lichtgewicht, generatieve AI-applicaties die repetitieve Taken automatiseren en de productiviteit van teams verhogen. Gebruikers ontwikkelen deze apps door hun vereisten in natuurlijke taal te beschrijven, waardoor geavanceerde AI-mogelijkheden toegankelijk worden zonder dat hiervoor uitgebreide technische expertise nodig is.

Amazon Q functies

✅ Gebruik geavanceerde Natural Language Processing (NLP) voor het verwerken en begrijpen van enorme hoeveelheden ongestructureerde gegevens

✅ Eenvoudige integraties met AWS-services, waaronder SageMaker en Bedrock, voor schaalbare gegevensanalyse

behoud veiligheid op enterprise-niveau door bestaande identiteiten, rollen en toestemmingen te respecteren, zodat de toegang tot en het gebruik van gegevens voldoen aan het beleid van de organisatie

✅ Vereenvoudig gegevensverkenning en codeerstijl voor zakelijke gebruikers door generatieve BI-mogelijkheden, die multi-visuele antwoorden bieden met voorvertoningen van gegevens

De beperkingen van Amazon Q

❌ Hoge kosten van AWS-diensten, vooral voor uitgebreide opslagruimte en verwerking van gegevens

complexiteit van instelling en onderhoud van AI-modellen vereist geavanceerde technische expertise

Amazon Q pricing

Amazon Q Business Lite : $3/maand per gebruiker

: $3/maand per gebruiker Amazon Q Business Pro : $20/maand per gebruiker

: $20/maand per gebruiker Amazon Q Developer Gratis Proefversie : $0

: $0 Amazon Q Developer: $19/maand per gebruiker

Beoordelingen en beoordelingen van Amazon Q

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

AmazonQ wordt veel gebruikt voor specifieke business cases, waarbij de realtime datamogelijkheden en het contextuele begrip het meest worden gewaardeerd. A gebruiker vermeldt :

We gebruiken Amazon Q Code Whisperer als een algemene tool voor het voltooien en genereren van code. Het is heel gemakkelijk te gebruiken, zowel standalone als als een plugin voor VSCode. De functie voor het voltooien van code is geweldig en geeft een goed inzicht in het volledige softwareproject waaraan we werken, evenals goede inzichten in AWS-specifieke items._

6. IBM watsonx Assistant (Beste voor AI klantenservice op enterprise-niveau)

via jasper AI_Jasper AI is een krachtige AI-schrijftool die is ontworpen om marketingcontent op schaal te creëren binnen ondernemingen.

Jasper werkt gesynchroniseerd met verschillende marketingtools en -platforms en zorgt voor een samenhangende aanpak bij het aanmaken van content, waardoor het een waardevolle aanwinst is voor ondernemingen die hun marketingprocessen willen stroomlijnen. Deze specialisatie maakt Jasper een goede keuze voor ondernemingen die veel content nodig hebben en een krachtige AI-schrijfassistent nodig hebben om hen te helpen met lange formulieren en korte kopieën.

Jasper genereert content in meer dan 30 talen, voor wereldwijde marketingstrategieën en verschillende doelgroepen. Bovendien biedt het geavanceerde merkcontrole, zodat alle gegenereerde content in lijn is met de vastgestelde stem en stijlrichtlijnen van het bedrijf.

Jasper AI-functies

genereer verschillende soorten marketingcontent, waaronder blogberichten, berichten op sociale media, websiteteksten en e-mails met deze AI-schrijver

optimaliseer content voor zoekmachines met ingebouwde SEO-tools en functies

gebruik creatief schrijven aanwijzingen voor het aanmaken van content in lange vorm en het schrijven van een gedetailleerde blogpost of marketingkopie

✅ Krijg hulp bij het focussen op merkconsistentie en het behouden van een uniforme merkidentiteit voor verschillende kanalen en markten

Jasper AI limieten

is voornamelijk gericht op het schrijven van AI, waardoor het limiet wordt gesteld aan het gebruik ervan voor andere toepassingen door ondernemingen

kan moeite hebben met het aanmaken van zeer technische of niche-specifieke content

Prijzen voor Jasper AI

Maker : $49/maand per gebruiker

: $49/maand per gebruiker Pro : $69/maand per gebruiker

: $69/maand per gebruiker Business: Aangepaste prijzen

Jasper AI beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1200+ beoordelingen)

4.7/5 (1200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1800+beoordelingen)

Jasper AI onderscheidt zich duidelijk als het gaat om het aanmaken van content en het gebruik van AI om professionele merkcontent te schrijven. Maar gebruikers houden ook van de veelzijdigheid en beschikbaarheid van sjablonen voor elk specifiek gebruik, met een gebruiker aantekende :

Het beste aan Japer zijn de vele sjablonen die het aanmaken van content heel gemakkelijk maken. Je kunt een sjabloon kiezen, bijvoorbeeld een blog of LinkedIn post, en Japer wordt geleverd met vooraf geconfigureerde instellingen voor de specifieke behoeften. Dit maakt Jasper eenvoudiger dan de gebruikelijke modellen voor grote talen zoals chatten

➡️ Lees meer: 15 Beste AI-blogschrijvers om uit te proberen

8. Perplexity AI (het beste voor AI-onderzoek en het ontdekken van content)

via Perplexiteit AIPerplexiteit AI onderscheidt zich van andere LLM's en AI chattools door zich te richten op het geven van antwoorden met citaten en bronnen. Het is ontworpen als een onderzoekstool, waardoor het zowel een zoekmachine als een ChatGPT-alternatief is.

Als je Perplexity een vraag stelt, geeft het een antwoord en koppelingen naar de zoekresultaten en documenten die het heeft gebruikt om dat antwoord te formuleren. Dit maakt het een krachtig generatieve AI hulpmiddel voor ondernemingen die onderzoek moeten doen, informatie moeten verifiëren en gegevens uit betrouwbare bronnen moeten verzamelen.

Een opmerkelijke functie van Perplexity AI is het Enterprise Pro-aanbod, dat speciaal is afgestemd op gebruik door organisaties. Enterprise Pro legt de nadruk op veiligheid en controle en biedt end-to-end gegevensversleuteling om gevoelige informatie te beschermen. Het biedt ook integratiemogelijkheden met bestaande tools voor ondernemingen, waardoor het naadloos kan worden geïntegreerd in de huidige workflows.

Perplexity AI functies

optimaliseer het informatieverzamelingsproces en verhoog de productiviteit met de gebruikersvriendelijke interface en snelle responstijden van Perplexity AI

onderzoek verschillende onderwerpen en verzamel informatie uit betrouwbare bronnen

informatie uit meerdere bronnen samenvatten en beknopte overzichten bieden

verken verwante vragen en onderwerpen om je begrip te verdiepen

Perplexiteit AI limieten

hoofdzakelijk ontworpen voor onderzoek en het opzoeken van informatie, niet voor het aanmaken van algemene content

de focus ligt op het geven van antwoorden op basis van bestaande webinhoud, dus het is mogelijk niet geschikt voor taken waarbij origineel moet worden nagedacht of creatieve problemen moeten worden opgelost

Perplexity AI pricing

Gratis voor altijd

Enterprise Pro: $40/maand

Perplexity AI beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

4.6/5 (30+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Perplexity AI is een uitstekende keuze voor gebruikers die feiten moeten controleren en diepgaand onderzoek moeten doen. De citatiegebaseerde zoekopdrachten en betrouwbare output hebben het volgende opgeleverd feedback als deze :

Ik vind het geweldig dat het meerdere bronnen gebruikt en ze citeert. Het levert geweldige resultaten op wanneer je onderzoek doet, leert of content creëert. Super makkelijk te gebruiken._

➡️ Lees meer: 10 Beste Perplexity AI Alternatieven en Concurrenten

9. Meta's Llama (Beste voor aanpasbare AI-modelontwikkeling)

via Meta Llama De Meta AI, Lama (Large Language Model Meta AI) is een open-source groot taalmodel (LLM) ontworpen om geavanceerde AI-mogelijkheden te bieden voor verschillende toepassingen, waaronder oplossingen voor ondernemingen.

In tegenstelling tot propriëtaire AI-modellen zoals ChatGPT, stelt het open-source karakter van Llama bedrijven in staat om het model aan te passen en af te stemmen op hun behoeften, wat meer flexibiliteit en controle biedt. Dit aanpassingsvermogen maakt Llama een aantrekkelijke keuze voor ondernemingen die AI in hun activiteiten willen integreren zonder beperkt te zijn tot de beperkingen van closed-source platforms.

De nieuwste versie van dit ChatGPT-alternatief, Llama 3.3, verbetert de prestaties aanzienlijk en verlaagt de benodigde rekenkracht, waardoor het kan worden ingezet in verschillende omgevingen van ondernemingen.

Meta's Llama functies

generatieve AI-toepassingen op maat maken voor de behoeften van ondernemingen dankzij Meta's samenwerking met partners zoals Databricks voor moeiteloze integratie van Llama in bestaande data-infrastructuren

✅ Stimuleer samenwerking, groei en experimenten in bereiken van AI-ontwikkeling tot AI-oplossingen voor ondernemingen met het open-source framework

✅ Gebruik Meta AI voor verschillende toepassingen, van content aanmaken tot coderen in meerdere programmeertalen

stel onderzoekers in staat om het gedrag van grote taalmodellen te bestuderen en te begrijpen met behulp van uw AI-trainingsgegevens

De limieten van Meta Llama

extra inspanningen vereisen om te voldoen aan de normen voor veiligheid en governance van de onderneming

gemeenschapsgestuurde ontwikkeling kan leiden tot langzamere updates of uitbreidingen van functies

Meta's Llama prijzen

Free en open-source

Meta's Llama beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (140+ beoordelingen)

: 4.3/5 (140+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. Cohere (Beste voor grootschalig natuurlijk taalbegrip)

via samenhangend_Cohere is een AI-platform gespecialiseerd in oplossingen voor natuurlijke taalverwerking (NLP) op maat van ondernemingen. Het is een van de weinige AI-modellen met aanpasbare taalmodellen die bedrijven kunnen afstemmen op specifieke behoeften en geavanceerde AI-mogelijkheden kunnen integreren in hun bestaande workflows.

Een van de opvallende functies van Cohere is de gebruiksvriendelijke API. Met deze API kunnen ontwikkelaars NLP-functies opnemen in toepassingen zonder dat ze uitgebreide AI-expertise nodig hebben. Dit integratiegemak versnelt de inzet van AI-gedreven oplossingen in verschillende functies van het bedrijf.

Daarnaast zorgt de toewijzing van enterprise-grade veiligheid van het platform ervoor dat AI-oplossingen zowel schaalbaar als veilig zijn, in vergadering met de strenge eisen van moderne ondernemingen.

Functies van Cohere

✅ Gebruik meerdere talen voor toepassingen die taalvertalingen of meertalige communicatie vereisen

✅ Controleer en begrijp de uitvoer van de modellen met verschillende hulpmiddelen en functies

✅ Tekst genereren, documenten samenvatten, tekst classificeren en andere Taken op het gebied van natuurlijke taalverwerking uitvoeren

✅ Toegang tot duidelijke documentatie en ondersteuning voor ontwikkelaars

Beperkingen opheffen

minder focus op niet-conversationele AI-taken zoals gegevensanalyse of automatisering

❌ Afhankelijkheid van integraties met derden voor bredere oplossingen voor ondernemingen

Samenhangende prijzen

Aangepaste prijzen met verschillende prijsniveaus

Cohere beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Cohere wint aan populariteit vanwege de AI-functies voor ondernemingen, maar gebruikers waarderen vooral het gebruiksgemak. Eén gebruiker vermeldt ,

Ik vind het heel prettig om te voorkomen dat we nog een leercurve toevoegen aan het inwerkproces van onze clients. In plaats van hen te leren hoe ze een Zoom of Meet call moeten opzetten en hen daar doorheen te coachen, kan ik me volledig concentreren op het doorlopen van onze software.

Kies het beste ChatGPT alternatief voor uw Enterprise behoeften

Nu de ruimte voor AI wordt overspoeld door nieuwe opties, zullen bedrijven zich afvragen welke AI-chatbot ze het beste kunnen gebruiken.

Hoewel ChatGPT de kracht van grote taalmodellen en generatieve AI op de voorgrond heeft geplaatst, is het niet de beste AI-app voor elk gebruik. Elke AI-tool is gemaakt om een specifiek probleem op te lossen en biedt unieke mogelijkheden die aansluiten bij deze vereiste.

