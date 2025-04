Hoe je de status van je Teams groen houdt en op koers blijft

De groene Microsoft Teams status is een signaal naar je organisatie dat zegt: "Hallo, ik ben hier en beschikbaar." Weten wanneer je in de buurt bent door deze actieve status maakt samenwerking en communicatie gemakkelijker.

Helaas verandert de app je status onder bepaalde voorwaarden automatisch van groen (Beschikbaar) naar geel (Weg). Dit gebeurt als je computer inactief is, als het vergrendelscherm verschijnt, als hij in de slaapstand gaat of als MS Teams op de achtergrond draait.

Het actief houden van je status tijdens werktijd wordt over het algemeen als goed beschouwd Etiquette voor Microsoft Teams in de meeste organisaties. Het laat zien dat je bereikbaar bent voor je collega's, vooral als je op afstand werkt.

Werk naadloos samen met #1 Teams Alternatief

Laten we eens kijken hoe je de status van je Teams groen kunt houden en actief kunt laten lijken, zelfs als je maar even weg bent!

60-seconden samenvatting

De status van Microsoft Teams decoderen: De groene status geeft aan dat je beschikbaar bent, maar verandert automatisch in "Weg" als je computer niet actief is, het vergrendelscherm verschijnt of Teams op de achtergrond draait

De groene status geeft aan dat je beschikbaar bent, maar verandert automatisch in "Weg" als je computer niet actief is, het vergrendelscherm verschijnt of Teams op de achtergrond draait Een goede etiquette handhaven: De status van Teams op actief instellen wordt in de meeste organisaties als een goede etiquette beschouwd om een soepele communicatie te garanderen

De status van Teams op actief instellen wordt in de meeste organisaties als een goede etiquette beschouwd om een soepele communicatie te garanderen Stel je status handmatig in: Je kunt je status instellen op "Beschikbaar" in de app om te voorkomen dat deze overschakelt naar "Weg" Dit kan zowel op desktop als mobiel gedaan worden

Je kunt je status instellen op "Beschikbaar" in de app om te voorkomen dat deze overschakelt naar "Weg" Dit kan zowel op desktop als mobiel gedaan worden Voorkom dat het apparaat in slaapstand komt te staan: Je kunt de instellingen van je apparaat aanpassen om te voorkomen dat het in slaapstand komt te staan, zodat je status actief blijft tijdens pauzes

Je kunt de instellingen van je apparaat aanpassen om te voorkomen dat het in slaapstand komt te staan, zodat je status actief blijft tijdens pauzes Gebruik een statusbericht: Een aangepast statusbericht kan collega's informeren over uw beschikbaarheid en deze na een paar uur wissen

Een aangepast statusbericht kan collega's informeren over uw beschikbaarheid en deze na een paar uur wissen Overweegalternatieven: Als de beperkingen van Teams je frustreren, probeer dan eens ClickUp , een alles-in-één platform voor communicatie en samenwerking met AI-gestuurde functies

Elke statusinstelling in Microsoft Teams begrijpen

Voordat we bespreken hoe je de status van Teams groen kunt houden, laten we eerst begrijpen wat elke statusoptie betekent!

Beschikbaar : Je bent actief en gratis. Het schakelt naar "Weg" wanneer je computer vergrendelt of inactief wordt

: Je bent actief en gratis. Het schakelt naar "Weg" wanneer je computer vergrendelt of inactief wordt Bezig : Je concentreert je, maar wilt nog steeds notificaties ontvangen

: Je concentreert je, maar wilt nog steeds notificaties ontvangen In vergadering of In gesprek : Automatisch ingesteld wanneer je deze activiteiten uitvoert, tenzij "Niet storen" is ingeschakeld

of : Automatisch ingesteld wanneer je deze activiteiten uitvoert, tenzij "Niet storen" is ingeschakeld Niet te storen : Moet je je concentreren? Dit blokeert notificaties voor je

: Moet je je concentreren? Dit blokeert notificaties voor je Ben zo terug : Voor als je even weg stapt

: Voor als je even weg stapt Blijf weg : Je werkt maar reageert niet meteen

: Je werkt maar reageert niet meteen Blijf offline: Voor als je je aanwezigheid wilt verbergen maar toch berichten wilt krijgen

👀 Wist je dat? Je collega's kunnen ervoor kiezen om een melding te krijgen als je Teams status verandert. Het enige wat ze hoeven te doen is naar de chat gaan om het profiel van een persoon te selecteren, er met de rechtermuisknop op te klikken en de optie Melden wanneer beschikbaar te selecteren.

Teams status groen houden

Je werkdag bestaat uit meer dan alleen het beantwoorden van berichten op Teams. Je moet ook schakelen tussen tabbladen, telefoontjes beantwoorden en korte pauzes nemen.

Helaas beschouwt Microsoft elke pauze van je apparaat langer dan 10 minuten, of zelfs als Teams op de achtergrond actief is, als een reden om niet te werken je status veranderen in "Weg" Veel mensen, waaronder een Reddit gebruiker is gefrustreerd door het probleem met de status van Microsoft Teams. De gebruiker zegt,

Ik beloof dat ik aan het werk ben, ik heb mijn jaarlijkse trainingsvideo's aan de gang en ik hoef niet rond te klikken. Het blijft me tonen als weg. Dat is vervelend, want ik verwacht binnenkort een telefoontje._ Het was leuk zolang het duurde

Maar maak je geen zorgen. We hebben de oplossing voor je. Het is tijd voor een snel uitstapje naar Microsoft Teams hacks om ervoor te zorgen dat je op de app wordt weergegeven als Beschikbaar:

1. Stel de status van Teams handmatig in op Beschikbaar op de app

Als je je afvraagt, "Hoe houd ik mijn Teams status groen?", dan lees je hier hoe je je status op "Beschikbaar" kunt zetten in de app:

Voor je Apple MacBook/ Windows PC

Open de Teams app

Ga naar de rechterbovenhoek van de app

Zoek daar je volledige naam en initialen (je profielicoon/ profielfoto)

Klik erop en je ziet een dropdown menu met verschillende statussen

Kies de optie "Available"status met de groene stip

via Microsoft Teams Om actief te kiezen op Teams Android/iOS app op mobiel:

Open je Microsoft Teams app

Zoek je profielpictogram in de linkerbovenhoek

Klik erop om de instellingen voor de status van Microsoft Teams te openen

Stel je status in op "Beschikbaar" (groen actief statuspictogram)

Je kunt ook je statusvoorkeur intypen in de zoekbalk van MS Teams en deze snel wijzigen.

Open de app Microsoft Teams

Ga naar de zoekbalk (middenboven)

Voer '/' (schuine streep) in om een menu met verschillende commando's te krijgen

Kies je status uit het menu

🧠 Leuk weetje: Als je op meerdere apparaten bent aangemeld bij Teams, wordt je status op alle apparaten gesynchroniseerd. Dus als je op je computer bent gemarkeerd als "Weg", wordt dit ook weergegeven op je mobiele app.

2. Voorkom dat je apparaat slaapt

De Pomodoro techniek raadt aan om elke 25 minuten vijf minuten pauze te nemen om een betere relatie met Taken op te bouwen. Natuurlijk, als je je zorgen maakt dat de status van je Teams naar "Weg" gaat, kan deze relatie verslechteren in plaats van verbeteren!

Een snelle manier om je Teams status actief te houden tijdens pauzes is door de instellingen van je apparaat zo in te stellen dat je wakker blijft.

Voor Windows gebruikers:

Open Instellingen vanuit het menu Start of met de Windows sleutel

Navigeer naar Systeem > Energie & batterij

Kies onder de optie Time-outs voor scherm, slaapstand en slaapstand de optie Nooit of kies de langste duur om uw systeem wakker te houden

/$$$img https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-501-1400x857.png Voor Windows Voorkom dat je apparaat slaapt /$$$img/

Voor MacBook gebruikers:

Open Systeeminstellingen via het Apple-pictogram rechtsboven in je scherm

Klik op de optie Scherm vergrendelen

Wijzig de slaapinstellingen van uw apparaat door de optie Beeldscherm uitschakelen voor zowel de netadapter als situaties met een stopcontact op de maximale duur in te stellen.

👀 Wist je dat? Je kunt de duur van een bepaalde status instellen in MS Teams. Stel dat je een persoonlijke vergadering hebt. Kies de optie Niet storen voor een paar uur. Helaas - je raadt het al - werkt dit niet om je Teams status actief te maken.

3. Statusbericht instellen in de Teams app van Microsoft

De kans is groot dat je collega's al op de hoogte zijn van de strijd om zichzelf actief te houden op Teams. Je kunt jouw deel doen om hen te laten weten dat je beschikbaar bent, ongeacht de status op de app.

Open de Teams app

Klik op je profielpictogram in de rechterbovenhoek

Ga naar de optie Bericht status instellen

Typ een bericht om je beschikbaarheid te herhalen

Er is nog een stap om deze methode perfect uit te voeren.

Idealiter zou je het statusbericht na een bepaald nummer moeten wissen, zodat je niet permanent Beschikbaar bent!

Ga naar de optie Statusbericht wissen na de optie onder het tekstvak

Open de dropdown en kies uit opties als Nooit, Vandaag, 1 uur, 4 uur en Deze week

Sla je wijzigingen op door op Klaar te klikken

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-504-1400x788.png Tijd instellen voor statusbericht /%img/

Ook lezen: 20 beste apps voor teamcommunicatie 👀 Wist je dat? In 2017 kondigde Microsoft aan dat Teams uiteindelijk Skype for Business zou vervangen, wat de overgang markeert van een berichtenplatform naar een communicatieprogramma voor ondernemingen.

Ook lezen: Voordelen en nadelen van Microsoft Teams: is het de juiste tool voor jouw team?

Beperkingen van het gebruik van Teams

Microsoft Teams is een ultrapopulaire tool die beschikt over meer dan 320 miljoen maandelijks actieve gebruikers !

Maar het platform heeft zijn deel aan beperkingen die ervoor kunnen zorgen dat team communicatie lastig.

Beperkte aanpassingen: Teams heeft beperkte opties voor het personaliseren van de gebruikersinterface en notificaties, wat frustrerend kan zijn voor gebruikers die de voorkeur geven aan een meer op maat gemaakte ervaring

Teams heeft beperkte opties voor het personaliseren van de gebruikersinterface en notificaties, wat frustrerend kan zijn voor gebruikers die de voorkeur geven aan een meer op maat gemaakte ervaring Gecompliceerde integraties: Terwijl Microsoft Teams integraties met de Microsoft 365 suite populair zijn, kan bestandsbeheer binnen de app omslachtig zijn, vooral als het om grote nummers gaat

Terwijl Microsoft Teams integraties met de Microsoft 365 suite populair zijn, kan bestandsbeheer binnen de app omslachtig zijn, vooral als het om grote nummers gaat Beperkingen bij het zoeken: Gebruikers kunnen het moeilijk vinden om specifieke content binnen chats te vinden

Gebruikers kunnen het moeilijk vinden om specifieke content binnen chats te vinden Audio/video kwaliteit : Hoewel over het algemeen goed, kan de audio- en videokwaliteit tijdens gesprekken er soms onder lijden, vooral bij zwakkere verbindingen

: Hoewel over het algemeen goed, kan de audio- en videokwaliteit tijdens gesprekken er soms onder lijden, vooral bij zwakkere verbindingen Inconsistente instellingen voor notificaties : Als de voorkeuren voor notificaties niet goed gesynchroniseerd zijn tussen apparaten, kan het zijn dat je op het ene apparaat wel notificaties ontvangt, maar op het andere apparaat niet

: Als de voorkeuren voor notificaties niet goed gesynchroniseerd zijn tussen apparaten, kan het zijn dat je op het ene apparaat wel notificaties ontvangt, maar op het andere apparaat niet Problemen bij het deelnemen aan vergaderingen: De nieuwe Microsoft Teams client zorgt er soms voor dat gebruikers niet kunnen deelnemen aan vergaderingen via Outlook. Vaak moet het apparaat opnieuw worden opgestart of moet Teams opnieuw worden opgestart om het probleem op te lossen

Ook lezen: Top 10 beste platformen voor virtuele vergaderingen

ClickUp gebruiken voor naadloze samenwerking

Microsoft Teams is een krachtig communicatiehulpmiddel en software voor scherm delen . De beperkingen, zoals onhandige integraties, problemen met synchroniseren en een limiet aan kanalen (200 openbare en 30 privé), verhinderen echter dat het een vlekkeloze software is teamsamenwerking platform.

Hier verschijnt ClickUp als een beter alternatief. Het is een alles-in-één app voor werk, waarbij teamcommunicatie en -samenwerking centraal staan. Dit is hoe het een geweldige vervanging voor Teams kan zijn:

1. Chatten met je team

Voortdurend schakelen tussen een app voor Taakbeheer en een andere voor communicatie is een recept voor rampspoed. En niet te vergeten, het is een zwart gat waar taken kunnen verdwijnen. ClickUp chatten lost dit op door chatten en werk te consolideren in één platform met behulp van AI. Het helpt context te onthouden en duidelijkheid te behouden.

Verwacht dat elke chat en thread automatisch wordt gekoppeld aan relevante taken, documenten en projecten. U vergeet waarschijnlijk een taak, maar ClickUp-taak niet!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-505-1400x932.png ClickUp Chat: hoe teams status groen houden /%img/

Zeg vaarwel tegen verstrooide gesprekken en onsamenhangende werkstromen met ClickUp Chat

Belangrijkste voordelen van ClickUp Chat voor samenwerking tussen teams

Zet een bericht om in een Taak en wijs deze onmiddellijk toe - u hoeft niet tussen tools te schakelen

AI-gegenereerde samenvattingen van threads maken om snel bij te praten

Werk samen via directe berichten, threads, kanalen, spraak- en videogesprekken

Gebruik vermeldingen om individuen, teams of hele groepen te taggen binnen taken, opmerkingen en documenten

2. Laat AI het werk voor u doen

Over 75% van de kenniswerkers maakt al gebruik van AI op het werk - een nummer dat op ongekende schaal toeneemt. En ClickUp Brein kan u helpen om dagelijkse taken minder inspannend te maken door integratie met uw werkruimte.

Het combineert automatisering, kennisbeheer en geavanceerde AI-mogelijkheden om workflows te beheren, wrijving te verminderen en teamafstemming te bevorderen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-506-1400x1272.png ClickUp Brain: hoe teams status groen houden /$$$img/

Gebruik ClickUp Brain om uw taken samen te vatten, betere kopij te schrijven en projectupdates te krijgen

Waarom u ClickUp Brain zou moeten gebruiken:

Koppel kennis van externe apps zoals Google Drive, GitHub en Salesforce

Krijg direct contextueel nauwkeurige antwoorden op vragen over taken, documenten en projecten

Genereer content van hoge kwaliteit met een ingebouwde spellingcontrole voor Taken en Documenten

Bespaar 30% meer tijd en verbeter de afstemming terwijl u de kosten van tools tot 75% verlaagt

3. Wijs opmerkingen toe aan je team vanaf één locatie

Stel je voor dat je een geest hebt die alle werkgerelateerde opmerkingen op één plaats organiseert zonder dat je je zorgen hoeft te maken over het missen van taken.

De naam van deze geest is ClickUp Commentaar toewijzen .

Waarom gebruiken?

Wijs opmerkingen direct toe aan leden van het team, zodat er niets door de mazen van het net glipt

Geef leden de mogelijkheid om opmerkingen direct in de interface op te lossen of opnieuw toe te wijzen

Geef je team de flexibiliteit om van elk commentaar een herinnering te maken voor een efficiënte werkstroom

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-507.png ClickUp Commentaar: hoe teams status groen houden /%img/

Verzamel uw toegewezen opmerkingen op één plaats met ClickUp Opmerkingen toewijzen

📮ClickUp Inzicht: Over 60% van de tijd van een team wordt besteed aan het zoeken naar context, informatie en items voor actie.

Volgens onderzoek door ClickUp teams verliezen kostbare uren met het springen tussen verschillende tools. om verbroken communicatie te voorkomen, integreer je berichtenverkeer in je werkstromen met een gecentraliseerd platform dat projectmanagement, samenwerking en communicatie verenigt. Probeer ClickUp , de alles app voor werk_.

Probeer ClickUp gratis uit

4. Vergaderingen opnieuw vormgeven met betere hulpmiddelen

Afgeleide discussies op het werk zijn niemands favoriet. Maar, vergaderingen beheren met ClickUp vergemakkelijkt de samenwerking tussen leden, verbetert het beheer van videoconferenties en maakt het gemakkelijker om door te gaan.

Overweeg ClickUp voor:

Het documenteren van aantekeningen van vergaderingen met uitgebreide bewerkingstools, waarbij opties voor tekstbewerking worden gebruikt om sleutelpunten te benadrukken en prioriteiten te benadrukken

Het omzetten van aantekeningen of discussies in taken en ze koppelen aan relevante projecten voor follow-ups

Een checklist van alle discussiepunten en items markeren als ze zijn behandeld

Teksten formatteren, taken aanmaken of acties direct triggeren binnen de aantekeningen en documenten van de vergadering met behulp van eenvoudige snelkoppelingen zoals "/taak" of "/checklist

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-508.png ClickUp-taak: hoe je de status van teams groen houdt /$$$img/

Voer uw vergaderingen soepel met ClickUp

Vóór ClickUp leidden vergaderingen en heen-en-weer communicatie via e-mail tot een zwart gat waarin items ongezien en onbeheerd werden achtergelaten. Hierdoor werden Taken niet op tijd beoordeeld en wist niemand hoe de creatieve ontwikkeling verliep. Nu kan iedereen in het team duidelijk zien wanneer welke items aan de beurt zijn, chatten en samenwerken aan de Taken Samantha Dengate , Senior Projectmanager bij Diggs

Ook lezen: Effectief deelnemen aan vergaderingen

Beter communiceren met ClickUp

Teams is een uitstekende communicatietool als je deel uitmaakt van het Microsoft 365 ecosysteem. Maar basisproblemen zoals inactiviteit op statussen kunnen een punt van frustratie zijn voor teams die graag op dezelfde pagina blijven.

Als u op zoek bent naar een soepeler communicatieplatform zonder het gedoe van overspringende tabbladen, kan ClickUp het antwoord zijn.

In tegenstelling tot platforms waarbij u met meerdere tools moet jongleren, brengt ClickUp alles - chatten, taken en documenten - samen in één uniforme werkruimte. Het intuïtieve ontwerp, de aanpasbare werkruimten en de AI-tools helpen teams georganiseerd, efficiënt en verbonden te blijven, ongeacht hun grootte of locatie. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit om te zien hoe communicatie beter kan!