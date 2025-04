10 OneDrive-alternatieven voor cloud opslagruimte in 2025

Op zoek naar veilige opslagruimte in de cloud om samen te werken, belangrijke bestanden te delen of een back-up van je werk te maken?

Microsoft OneDrive is populair en biedt eenvoudige toegang en naadloze integratie met Microsoft 365.

Gebruikers van OneDrive uiten echter vaak hun bezorgdheid over gegevensbescherming en een gebrek aan geavanceerde functies voor veiligheid, zoals zero-knowledge encryptie. Velen klagen over trage synchronisatiesnelheden, beperkte gratis opslagruimte en integraties met apps van derden, en zelfs complexe toestemmingen voor het delen van bestanden.

Als je met deze uitdagingen wordt geconfronteerd, is het tijd om de beste alternatieven te onderzoeken.

het goede nieuws?_ Veel uitstekende opties bieden veilige opslagruimte, snellere prestaties en flexibelere en uitgebreidere functies voor de veiligheid.

Probeer het #1 alternatief voor OneDrive

In deze gids duiken we in de top 10 OneDrive alternatieven om je te helpen de perfecte oplossing voor jouw behoeften te vinden.

60-seconden samenvatting

Hier volgt een snel overzicht van de beste OneDrive alternatieven:

ClickUp : Het beste voor naadloze samenwerking en gecentraliseerd bestandsbeheer ✅

Het beste voor naadloze samenwerking en gecentraliseerd bestandsbeheer ✅ Nextcloud: Het beste voor zelf gehoste privé cloud opslagruimte ✅

Het beste voor zelf gehoste privé cloud opslagruimte ✅ Dropbox: Het beste voor teamsamenwerking en feedback ✅

Het beste voor teamsamenwerking en feedback ✅ Google Drive: Het beste voor het opslaan, delen en bewerken van documenten ✅

Het beste voor het opslaan, delen en bewerken van documenten ✅ MEGA: Het beste voor het delen van versleutelde bestanden met voltooide privacy ✅

Het beste voor het delen van versleutelde bestanden met voltooide privacy ✅ pCloud: De beste oplossing voor het opslaan en delen van gevoelige bestanden ✅

De beste oplossing voor het opslaan en delen van gevoelige bestanden ✅ Sync.com: De beste manier om gegevens veilig en versleuteld op te slaan ✅

De beste manier om gegevens veilig en versleuteld op te slaan ✅ Box: De beste oplossing voor opslagruimte en automatisering van werkstromen ✅

De beste oplossing voor opslagruimte en automatisering van werkstromen ✅ ShareFile: De beste oplossing voor veilige delen en opslag van bestanden ✅

De beste oplossing voor veilige delen en opslag van bestanden ✅ iCloud Drive: De beste oplossing voor persoonlijke opslagruimte en synchroniseren van bestanden ✅

**Wat moet u zoeken in OneDrive Alternatieven?

Wanneer u op zoek bent naar het beste OneDrive-alternatief, moet u zich richten op functies die voldoen aan uw behoeften op het gebied van opslagruimte, veiligheid en samenwerking. Een goede provider van opslagruimte in de cloud zorgt voor veilige delen van bestanden en documenten, efficiënt bestandsbeheer en eenvoudige apparaatintegratie.

Hier zijn enkele essentiële functies om prioriteit aan te geven:

End-to-end-encryptie : Kies een veilige cloudopslagoplossing die uw bestanden beschermt met een robuuste versleuteling die ervoor zorgt dat alleen u toegang hebt tot uw gegevens

: Kies een veilige cloudopslagoplossing die uw bestanden beschermt met een robuuste versleuteling die ervoor zorgt dat alleen u toegang hebt tot uw gegevens Ondersteuning voor grote bestanden : Kies een software voor het delen van bestanden die het uploaden en delen van grote bestanden, afbeeldingen en video's efficiënt kan afhandelen

: Kies een software voor het delen van bestanden die het uploaden en delen van grote bestanden, afbeeldingen en video's efficiënt kan afhandelen Veiligde datacenters : Kies diensten met hoge veiligheidsnormen en datacenters die voldoen aan de GDPR-richtlijnen voor een betere gegevensbescherming

: Kies diensten met hoge veiligheidsnormen en datacenters die voldoen aan de GDPR-richtlijnen voor een betere gegevensbescherming Flexibele abonnementen : Kies voor providers van cloudopslag die een bereik hebben van gratis abonnementen, eenmalige betalingsopties of kosteneffectieve oplossingen voor uiteenlopende opslagbehoeften

: Kies voor providers van cloudopslag die een bereik hebben van gratis abonnementen, eenmalige betalingsopties of kosteneffectieve oplossingen voor uiteenlopende opslagbehoeften Compatibiliteit met meerdere apparaten : Zoek naar naadloze integratie in platforms zoals Windows, Apple-apparaten en browsers voor ononderbroken toegang

: Zoek naar naadloze integratie in platforms zoals Windows, Apple-apparaten en browsers voor ononderbroken toegang Wachtwoordbeveiligde koppelingen : Deel bestanden veilig met koppelingen die verlopen en beveiligd zijn met wachtwoorden voor extra controle

: Deel bestanden veilig met koppelingen die verlopen en beveiligd zijn met wachtwoorden voor extra controle Opties voor opslagruimte : Overweeg providers met royale gratis opslagruimte in de cloud en schaalbare opties voor groeiende behoeften

: Overweeg providers met royale gratis opslagruimte in de cloud en schaalbare opties voor groeiende behoeften Samenwerkingstools: Kies een samenwerkingstool voor de cloud dat teamwerk verbetert met functies zoals gedeelde mappen, realtime updates en eenvoudig delen van bestanden

💡 Bonus tip: Op zoek naar toptools om Taken te organiseren, samenwerking te stroomlijnen en productiviteit van teams te verhogen? Ontdek de 20 beste softwaretools voor taakbeheer om uw werkstromen te verbeteren met gemak!

De 10 beste OneDrive alternatieven om te bekijken

Ontdek de top 10 OneDrive alternatieven met betrouwbare opslagruimte, razendsnel synchroniseren, concurrerende prijzen, een gebruiksvriendelijke interface, naadloze samenwerking en krachtige functies voor productiviteit:

1. ClickUp (het beste voor naadloze samenwerking en gecentraliseerd bestandsbeheer)

Als u op zoek bent naar een krachtig alternatief voor OneDrive dat ook Taakbeheer, samenwerking tussen documenten en integratie van kennisbanken combineert, ClickUp is het onderzoeken waard.

Het is een alles-in-één app voor werk, ontworpen voor teams en individuen om taken te organiseren, in realtime samen te werken, automatisering van workflows om productiviteit te verhogen en activiteiten te optimaliseren.

Vereenvoudig documentbeheer met ClickUp Docs

Meer informatie

ClickUp Docs onedrive alternatief

ClickUp Documenten hiermee kunt u documenten maken, opslaan en eraan samenwerken in uw werkruimte. Het is perfect voor het maken van wiki's, het opstellen van rapporten of het delen van projectupdates. U kunt documenten organiseren met geneste pagina's, sjablonen gebruiken om workflows te standaardiseren en bestanden veilig delen door delen in te stellen.

Moet u samen een project roadmap maken? Geen probleem! Met realtime bewerking kan iedereen bijdragen, teamgenoten taggen en zelfs delen van je document direct omzetten in uitvoerbare Taken.

De functie Docs Hub voegt nog meer organisatie toe. Door bronnen te categoriseren en filters te gebruiken, kunt u snel alles vinden, van aantekeningen voor vergaderingen tot projectrichtlijnen. Dit maakt ClickUp Docs perfect voor het beheren van kennisbanken of het opslaan van essentiële documenten.

Vind alles in enkele seconden met ClickUp Connected Search

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss50.png ClickUp gekoppeld zoeken https://clickup.com/features/connected-search Meer informatie /$$$cta/

Verspilt u wel eens tijd met het doorzoeken van eindeloze mappen of apps? ClickUp Verbonden zoeken lost dat op. Het is gekoppeld aan meer dan 20 populaire tools zoals Google Drive, Gmail, Slack, Dropbox, OneDrive en meer, zodat u precies kunt vinden wat u nodig hebt in een enkele zoekopdracht-geen app of site-hoppen vereist.

Stel bijvoorbeeld dat je op zoek bent naar een ontwerpbestand dat is opgeslagen in Dropbox of een brainstormdiscussie op Slack. In plaats van meerdere apps te openen, typt u het in de zoekbalk van ClickUp om onmiddellijk het bestand, de Taak of de e-mail te krijgen die u nodig hebt.

Wilt u nog een stapje verder gaan? Integreer uw kennisbank met ClickUp. Koppel bijvoorbeeld onboardingmateriaal, zoals trainingsgidsen of teamprocessen, rechtstreeks aan gerelateerde taken in ClickUp.

Dit bespaart tijd, houdt nieuwe medewerkers gefocust, bevordert de samenwerking en zorgt voor een soepele workflow.

Hernieuw de manier waarop u uw werkstromen beheert met ClickUp Brain ClickUp Brein is het ultieme AI-gestuurde neurale netwerk dat verbindingen legt tussen taken, documenten, mensen en de volledige kennisbank van uw bedrijf. Het slaat niet alleen informatie op, maar geeft direct antwoord op uw werkvragen, of het nu gaat om taken, projecten of teamgenoten.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss51.gif ClickUp Brein https://clickup.com/ai Probeer ClickUp Brain gratis uit /$$$cta/

Met functies zoals het maken van samenvattingen van vergaderingen, het opstellen van e-mails en het genereren van projectupdates, vermindert ClickUp Brain het drukke werk zodat u zich kunt concentreren op wat belangrijk is.

Wilt u alles op één plek? Net als de ClickUp Connect zoekfunctie integreert deze AI-assistent ook automatisch met apps zoals Google Drive, GitHub en Salesforce om uw werkstroom te centraliseren.

De beste functies van ClickUp

Taken, bestanden en documenten doorzoeken vanuit meerdere tools, waaronder Google Drive, Slack en Dropbox met ClickUp Connected Search

Integreer met uw favoriete tools om een uniforme werkruimte te creëren met ClickUp integraties Bewaar, organiseer en consolideer documenten op één plaats en bewerk ze in samenwerking met ClickUp Docs

Schrijf met AI-assistentie, vat taken samen en automatiseer ze, genereer aantekeningen voor vergaderingen, brainstorm ideeën of stel moeiteloos e-mails op met ClickUp Brain

Werk samen met teams en communiceer rechtstreeks met hen in taken en projecten met ClickUp Weergave chatten Taken efficiënt aanmaken, toewijzen en bijhouden, projecten opdelen in kleinere stappen en repetitieve taken automatiseren met ClickUp Automatiseringen Beperkingen van ClickUp

Hoewel ClickUp met veel tools integreert, kan de instelling van deze integraties soms tijdrovend zijn, vooral voor complexe installaties of minder gebruikelijke tools

ClickUp's mobiele app biedt mogelijk niet het volledige bereik van functies die beschikbaar zijn op de desktop-app

Prijzen voor ClickUp

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7/maand per ClickUp-werkruimte lid

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen) Een G2 recensie zegt: > _Clickup is voor ons de meest eenvoudige en gemakkelijk te installeren tool voor projectmanagement. Taken bijhouden is super eenvoudig met veel details. Delen met Teams en nieuwe leden uitnodigen om mee te werken aan het bord en de Taak is super eenvoudig. Integratie met tools van derden is ook mogelijk met veel beschikbare apps. De integratie van Datadog en ClickUp helpt enorm bij het maken van incidenttaken in ClickUp voor de gebeurtenissen die moeten worden aangepakt, waarna het team aan de incidenten kan werken. De klantenservice is erg behulpzaam. Het is de meest gebruikte tool voor ons hele project

💡 Pro Tip: Niet gekoppelde tools verspillen tijd en versnipperen werkstromen, maar Connected AI verenigt uw systemen, bespaart tijd en verhoogt de productiviteit. Dit is hoe verbonden AI silo's elimineert om tijd te besparen voor echt werk :

🧠 Centraliseer uw gegevens zodat alle kritieke informatie direct toegankelijk is

🔍 Vraag Connected AI om inzichten of samenvattingen direct uit elk document te halen

🛠️ Elimineer de "toggle tax" door alle tools in één naadloos platform te integreren

💰 Vervang meerdere apps met één functie om te vereenvoudigen en te besparen

🔒 Veilige toegang tot privé of openbare bestanden zonder de veiligheid van gegevens in gevaar te brengen

2. Nextcloud (Beste voor zelf gehoste privé cloud opslagruimte)

via NextCloud Nextcloud is een open-source oplossing voor gebruikers die op zoek zijn naar veilige cloud opslagruimte en functies voor samenwerking. Het biedt functies zoals bestandssynchronisatie, versleutelde opslagruimte en meer - allemaal gehost op uw server. Dit betekent dat u de controle heeft over uw gegevens.

Moet u een rapport delen of samenwerken aan een spreadsheet? Met Nextcloud is het eenvoudig om gedeelde werkruimten te maken, bestanden te synchroniseren tussen apparaten en documenten naadloos te bewerken met uw team.

De beste functies van Nextcloud

Deel moeiteloos bestanden met granulaire toestemmingen voor veilige samenwerking

Altijd toegang tot bestanden met desktop-, web- of mobiele apps

Verbeter de veiligheid met end-to-endencryptie en verificatie met twee factoren

Nextcloud beperkingen

Het biedt beperkte zoekmogelijkheden zonder extra plugins zoals Elasticsearch

Gebruikers hebben melding gemaakt van trage laadtijden en frequente crashes op servers met veel verkeer

Nextcloud prijzen

Basic : $38,63/jaar per gebruiker

: $38,63/jaar per gebruiker Standaard : $69,95/jaar per gebruiker

: $69,95/jaar per gebruiker Premium : $103,03/jaar per gebruiker

: $103,03/jaar per gebruiker Ultimate: $200,93/jaar per gebruiker

Nextcloud beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (100+ beoordelingen)

4.3/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (400+ beoordelingen) Een Capterra recensie zegt: > Je telefoon is belangrijk en de gegevens die erop staan zijn nog belangrijker. Bij sommige producten wordt een kleine hoeveelheid informatie geüpload, maar ontbreken tekstberichten, bellerslijsten en andere belangrijke bestanden. Met een 8tb harde schijf, gaan de kosten van andere commerciële cloud art tijdperk naar beneden het houden van uw informatie veilig en beveiligd_

🔍 Weet je dat? De opa van het internet, ARPANET, was de eerste service voor cloud opslagruimte. ARPANET maakte in de jaren 1960 de weg vrij voor de huidige giganten op het gebied van cloudopslag, zoals Google Drive en Dropbox! ☁️

3. Dropbox (het beste voor samenwerking en feedback in teams)

via dropbox_ Met Dropbox kun je je bestanden naadloos beheren en documenten en bestanden veilig opslaan, organiseren en delen. Het integreert met Google Werkruimte en Microsoft 365 voor naadloze bewerking, delen en directe feedback via documentcommentaar.

Met de functies Terugspoelen en geschiedenis van bestandsversies van Dropbox kun je eenvoudig eerdere versies van belangrijke bestanden terughalen of verwijderde documenten herstellen. Of je nu teamprojecten of persoonlijke bestanden beheert, Dropbox helpt alles veilig en toegankelijk te houden.

De beste functies van Dropbox

Deel moeiteloos bestanden met granulaire toestemmingen voor veilige samenwerking

Altijd toegang tot bestanden met desktop-, web- of mobiele apps

Verbeter de veiligheid met end-to-endencryptie en verificatie met twee factoren

De beperkingen van Dropbox

De functie voor versiegeschiedenis is beperkt in het gratis abonnement

Het Free abonnement biedt slechts 2GB, wat beperkend kan aanvoelen voor zware gebruikers

Prijzen voor Dropbox

Basic: Gratis

Gratis Plus: $11.99/maand

$11.99/maand Essentials : $19,99/maand

: $19,99/maand Business: $18/maand per gebruiker

$18/maand per gebruiker Business Plus: $30/maand per gebruiker

$30/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van Dropbox

G2: 4.4/5 (27.000+ beoordelingen)

4.4/5 (27.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (21.000+ beoordelingen)

💡 Bonus tip: 10 beste Dropbox-integraties (inclusief functies en prijzen!)

4. Google Drive (het beste voor het opslaan, delen en bewerken van documenten)

via google Drive_ Google Drive is een geweldig OneDrive-alternatief en biedt opslagruimte in de cloud die samenwerking en organisatie voor individuen en teams vereenvoudigt. Of je nu documenten, afbeeldingen of video's beheert, met Google Drive kun je bestanden openen en delen op verschillende apparaten zonder iets te hoeven missen.

Drive is geïntegreerd met Google Werkruimte en tilt teamwerk op kantoor naar een hoger niveau. Stel een voorstel op in Documenten, bereken nummers in Sheets of maak een presentatie in Slides, en werk ondertussen in realtime samen met teamgenoten.

De beste functies van Google Drive

Bestanden synchroniseren tussen apparaten voor naadloze werkstromen onderweg

Snel bestanden vinden met geavanceerde zoekfuncties en filters

Verbinding maken met Google Werkruimte tools zoals Gmail en Google Vergaderen voor gestroomlijnde Taken

Google Drive limieten

De maximale grootte van bestanden die kunnen worden geüpload is 5 TB

Gebruikers kunnen niet meer dan 750 GB op een dag uploaden en kopiëren

Prijzen voor Google Drive

Business Starter: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Business Standard: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Business Plus: $18/maand per gebruiker

$18/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen Een G2 beoordeling zegt > Google Drive is de beste tool voor samenwerking, en het coole is dat alles in een browser draait, overal, zonder software te installeren

Google Drive beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (42.000+ beoordelingen)

4.6/5 (42.000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (27.000+ beoordelingen)

💡Pro Tip: Is uw Google Drive een chaotische puinhoop?

Leer hoe Google Drive te organiseren en optimaliseer uw opslagruimte met deze eenvoudige stappen:

Organiseer bestanden in gecategoriseerde mappen om op de hoogte te blijven van uw gegevens📂

Gebruik duidelijke, uniforme namen voor bestanden en mappen om ze terug te vinden faster🏷️

Maak zoeken gemakkelijker door handige beschrijvingen toe te voegen aan bestanden en mappen🔍

Snel toegang tot sleutel documenten door ze een ster te geven⭐

Organiseer uw Drive visueel met kleuren voor mappen om ze beter te categoriseren🎨

Controleer en verwijder verouderde bestanden om uw Drive schoon te houden🧹

5. MEGA (Beste voor het delen van versleutelde bestanden met volledige privacy)

via MEGA MEGA biedt veiligheid en end-to-end encryptie voor wie veiligheid belangrijk vindt, zodat uw gegevens privé blijven. Van bestanden synchroniseren tussen apparaten tot delen met wachtwoordbeveiligde koppelingen, met MEGA zit je goed.

Met zijn royale gratis opslagruimte van 20 GB (uitbreidbaar met bonussen) en betaalde abonnementen tot 16 TB is MEGA perfect voor iemand die veel opslagruimte nodig heeft. De intuïtieve interface maakt het gebruiksvriendelijk voor persoonlijk en professioneel gebruik, of het nu gaat om het maken van back-ups van documenten of het delen van mediabestanden.

MEGA beste functies

Gegevens naadloos synchroniseren tussen apparaten met MEGA desktop- en mobiele apps

Herstel verwijderde bestanden met de functie Prullenbak voor per ongeluk verwijderde bestanden

Versleutel je bestanden veilig met end-to-end encryptie voor privacy

MEGA limieten

Free MEGA gebruikers kunnen tot ongeveer 5 GB gegevens per dag downloaden

Gebruikers kunnen documenten niet rechtstreeks in de tool bewerken en moeten bestanden downloaden om wijzigingen aan te brengen

MEGA prijzen

Gratis abonnement

Pro I : $10,42/maand

: $10,42/maand Pro II : $20,85/maand

: $20,85/maand Pro III: $31,28/maand

MEGA beoordelingen en recensies

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

➡️ Meer lezen: 10 beste software voor veilig delen van bestanden voor Business

pCloud (de beste software voor het opslaan en delen van gevoelige bestanden)

via pCloud pCloud is een ander OneDrive-alternatief waarmee je bestanden en mappen organiseren en bewaar, deel en werk naadloos samen aan documenten op verschillende apparaten. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface en toegang tot meerdere apparaten kun je alles beheren, van werkprojecten tot persoonlijke foto's.

Dankzij de veilige versleuteling aan client-zijde beschermt pCloud gevoelige documenten en bestanden. Met functies zoals versiebeheer van bestanden kunt u wijzigingen bijhouden, terwijl u met pCloud Drive opslagruimte op uw apparaat kunt besparen door bestanden rechtstreeks in de cloud te openen.

pCloud beste functies

Toegang tot uw bestanden op meerdere apparaten zonder extra kosten

Een back-up maken van foto's en bestanden van platforms zoals Facebook en Instagram

Gebruik de pCloud Drive als een virtuele harde schijf voor meer opslagruimte

pCloud-limieten

De versie van bestanden is beperkt tot 15 dagen voor gratis gebruikers

Het biedt slechts 10 GB gratis opslagruimte

pCloud-prijzen

Business : $9,99/maand

: $9,99/maand Business Pro: $19,98/maand

pCloud beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (150+ beoordelingen)

4.2/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (170+ beoordelingen) Een Capterra recensie zegt: > Tot nu toe hebben we de beste ervaring met pCloud omdat het onze bedrijfsgegevens zeer efficiënt beheert en de vertrouwelijkheid handhaaft. Voordelen: Grote bestanden kunnen ook worden geüpload naar pcloud, ook kunnen we multimediabestanden openen in pcloud omdat pcloud ingebouwde multimediaspelers heeft.

➡️ Meer lezen: 10 Beste software voor het organiseren van bestanden

7. Sync.com (Beste voor het veilig opslaan van gegevens met encryptie)

via Sync.com Op zoek naar een krachtig alternatief voor OneDrive waarbij privacy voorop staat? Sync.com is een uitstekende keuze. Dankzij Zero Knowledge-encryptie hebt u alleen toegang tot uw bestanden, waardoor het perfect is voor gevoelige gegevens. Eenvoudig bestanden opslaan, synchroniseren en delen tussen apparaten terwijl je gegevens veilig blijven.

Met functies zoals versiebeheer van bestanden, geavanceerde controle voor delen (koppelingen met wachtwoordbeveiliging en vervaldatums) en onbeperkte bestandsgroottes vereenvoudigt Sync.com je taken.

De beste functies van Sync.com

Deel bestanden veilig door koppelingen te maken die met een wachtwoord zijn beveiligd en instelling van vervaldatums en limieten voor downloaden

Bekijk en herstel eerdere versies van uw bestanden tot 365 dagen lang

Bescherm gevoelige gegevens met zero-knowledge encryptie, waar alleen jij toegang toe hebt

Sync.com limieten

Het ontbreekt aan ingebouwde functies om documenten rechtstreeks binnen het platform te bewerken

De gratis versie biedt slechts 5GB opslagruimte, wat onvoldoende kan zijn voor grote hoeveelheden gegevens

Prijzen voor synchroniseren.com

Personal: $5/maand

$5/maand Solo Basic : $8/maand

: $8/maand Solo Professional : $20/maand

: $20/maand Teams Standaard : $6/maand per gebruiker

: $6/maand per gebruiker Teams+ Unlimited : $15/maand per gebruiker

: $15/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Sync.com beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (30+ beoordelingen)

4/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (40+ beoordelingen)

8. Box (Beste voor opslagruimte van bestanden en automatisering van werkstromen)

via Box Met Box kun je je bestanden online opslaan, ze openen op verschillende apparaten en naadloos samenwerken met anderen via gedeelde mappen en koppelingen. De robuuste functies voor veiligheid, zoals geavanceerde versleuteling en toestemming, beschermen je gegevens.

Met Box kun je een projectrapport veilig delen met je team en tegelijkertijd bepalen wie het mag weergeven of bewerken. Je kunt het ook integreren met Microsoft tools zoals Excel om samen spreadsheets te bewerken zonder talloze bijlagen per e-mail te versturen.

De beste functies van Box

Altijd en overal toegang tot bestanden met Box Drive op desktops of de mobiele app voor Android en iOS

Werk in realtime samen met teamleden met functies voor het delen van bestanden en het geven van commentaar

Synchroniseer gegevens op verschillende apparaten voor up-to-date toegang, zodat er niets verloren gaat

De beperkingen van Box

Het gratis abonnement biedt slechts 10 GB, wat zelfs voor persoonlijk gebruik niet voldoende is

De mobiele app crasht vaak en is niet zo intuïtief en responsief als de desktop-app

Prijzen voor Box

Starter : $7/maand

: $7/maand Personal Pro : $14/maand

: $14/maand Business: $20/maand

$20/maand Business Plus: $33/maand

$33/maand Enterprise: $47/maand

$47/maand Enterprise Plus: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van boxes

G2: 4.2/5 (4.900+ beoordelingen)

4.2/5 (4.900+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (5.500+ beoordelingen) Een G2 recensie zegt: > Box is een fantastisch platform; het is perfect voor opslagruimte in de cloud, het heeft een gemakkelijk te begrijpen interface, het is schoon en ik hoef alleen maar in te loggen om op te slaan wat ik nodig heb. Geweldig voor back-ups, gemakkelijk in te stellen en te gebruiken. Naarmate ons bedrijf groeit en we meer clients, projecten en teamleden aannemen, past het zich aan de documentbehoeften aan. De mogelijkheid om te synchroniseren met individuele mappen stroomlijnt het proces van het opslaan, ophalen en delen van bestanden en documenten. Een goed voorbereide en professionele uitstraling is een aanwinst voor elke Business.

💡 Bonus tip: Op zoek naar een betrouwbaar alternatief voor Box? Ontdek de 10 Beste Box alternatieven voor Enterprise content management en vind de perfecte oplossing voor uw zakelijke behoeften!

9. ShareFile (de beste oplossing voor veilig delen en opslaan van bestanden)

via iCloud Drive Als je Apple apparaten gebruikt en een eenvoudige manier wilt om je bestanden op te slaan, te synchroniseren en te delen, dan is iCloud Drive een geweldige optie. Je kunt bestanden eenvoudig delen door een link te genereren en deze te delen met je vrienden en collega's.

Met iCloud Drive kun je bestanden zoals documenten, foto's en video's opslaan en openen op je iPhone, iPad, Mac of zelfs pc. Als je bijvoorbeeld aan een Keynote-presentatie werkt op je Mac, kun je die eenvoudig ophalen op je iPad.

De beste functies van iCloud Drive

Integratie met Apple apps zoals Foto's en Notities, voor een soepelere werkstroom

Toegang tot bestanden vanuit de Bestanden app op iOS, voor meer gemak onderweg

Geavanceerde gegevensbescherming inschakelen voor extra veiligheid, om gevoelige informatie te beschermen

iCloud Drive limieten

Nieuwe gebruikers krijgen slechts 5 GB gratis opslagruimte in de cloud, wat mogelijk niet genoeg is om back-ups te maken van meer dan één apparaat

in iCloud Drive ontbreken geavanceerde functies zoals versiebeheer, waardoor het moeilijk is om oude of verwijderde versies terug te halen

Prijzen voor iCloud Drive

50 GB : $0,99/maand

: $0,99/maand 200GB : $2,99/maand

: $2,99/maand 2TB : $9,99/maand

: $9,99/maand 6TB : $29,99maand

: $29,99maand 12TB: $59,99/maand

Beoordelingen en beoordelingen van iCloud Drive

G2: niet genoeg beoordelingen

niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

Documentorganisatie centraliseren en samenwerking stimuleren met ClickUp!

De juiste opslagruimte in de cloud is de sleutel om georganiseerd en productief te blijven voor persoonlijke bestanden of projecten in teamverband. Het zorgt voor veilige opslagruimte, soepele workflows en moeiteloos delen - essentieel voor efficiëntie.

De OneDrive alternatieven in deze lijst bieden functies zoals het veilig delen van bestanden, integratie met populaire tools, bewerking in samenwerkingsverband en geavanceerde zoekopties om het werk te vereenvoudigen en de productiviteit te verhogen.

ClickUp spant de kroon als uitgebreid alternatief voor Google Drive. Het combineert documentbeheer, samenwerking in teams en naadloze integratie met apps in één flexibel platform dat zich aanpast aan je workflows.

Klaar om uw werk te vereenvoudigen en georganiseerd te blijven? Meld u aan op ClickUp en ervaar productiviteit op een hoger niveau!