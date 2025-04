Marketing Teams praten graag over het koesteren van leads en het opbouwen van sterke relaties met klanten. Maar laten we niet vergeten dat financiële professionals voor vergelijkbare uitdagingen staan.

Accountants en accountantskantoren worstelen vaak met klantbetrokkenheid, leadbeheer en het navigeren door klantrelatiebeheersystemen, grotendeels door een gebrek aan training of tools. Of u nu van accountant wilt veranderen, een nieuwe accountant wilt aannemen of CRM-software voor boekhouding wilt verkennen, er is duidelijk behoefte aan betere oplossingen.

Het antwoord? Een CRM-oplossing op maat voor accountants.

Een goed CRM-systeem gaat verder dan het bijhouden van deadlines: het is een alles-in-één tool voor het beheren van de communicatie met de client, het stroomlijnen van boekhoudprocessen, het bijhouden van interacties en het eenvoudig koesteren van leads.

60 seconden samenvatting

Hier is een lijst met de 13 beste CRM-software voor accountants en hun USP's:

ClickUp : De beste voor het stroomlijnen van financieel projectmanagement en relaties met klanten

: De beste voor het stroomlijnen van financieel projectmanagement en relaties met klanten HubSpot CRM : Beste premium CRM-oplossing voor groeiende teams

: Beste premium CRM-oplossing voor groeiende teams Method CRM : Beste voor aanpasbare workflows voor gebruikers van QuickBooks

: Beste voor aanpasbare workflows voor gebruikers van QuickBooks QuickBooks CRM : De beste voor integratie van financieel beheer met CRM-functies

: De beste voor integratie van financieel beheer met CRM-functies Pipedrive : Het beste voor pipeline-optimalisatie voor verkoopteams

: Het beste voor pipeline-optimalisatie voor verkoopteams Insightly CRM : Beste voor projectmanagement met verkoopgerichte functies

: Beste voor projectmanagement met verkoopgerichte functies Zoho CRM : Beste budgetvriendelijke CRM voor starters en kleine bedrijven

: Beste budgetvriendelijke CRM voor starters en kleine bedrijven Liscio : Beste voor client communicatie en samenwerking voor accountants

: Beste voor client communicatie en samenwerking voor accountants Nimble : Beste relatiegerichte CRM met integraties voor sociale media

: Beste relatiegerichte CRM met integraties voor sociale media Accelo : Beste voor alles-in-één automatisering voor teams van professionele dienstverleners

: Beste voor alles-in-één automatisering voor teams van professionele dienstverleners Keap : Beste geavanceerde marketing automatisering voor kleine bedrijven

: Beste geavanceerde marketing automatisering voor kleine bedrijven Capsule : Beste betaalbare CRM met schaalbaarheid voor startups

: Beste betaalbare CRM met schaalbaarheid voor startups TaxDome: Beste voor het beheren van complexe workflows voor accountantskantoren

Wat moet u zoeken in CRM (Customer Relationship Management) voor accountants?

Laten we eerlijk zijn: met stapels werk en eindeloze spreadsheets hebben accountants het moeilijk om relaties met klanten te beheren als bijbaantje.

Zoals het gezegde luidt: "Accountant zijn is als een detective, maar je enige aanwijzingen zijn papierwerk en nummers." Het is een zware klus.

Als oplossing voor de problemen van een accountant zou een goede CRM voor accountants dus absoluut het volgende moeten bieden:

Gecentraliseerde toegang tot clientgegevens : Toegang tot en bijwerken van client informatie vanaf één dashboard zonder te hoeven zoeken in e-mails of bestanden

: Toegang tot en bijwerken van client informatie vanaf één dashboard zonder te hoeven zoeken in e-mails of bestanden Samenwerkingstools voor teams : Teams in staat stellen om bronnen te delen, tickets aan te maken en problemen op te lossen met kennisbanken of zelfstudies

: Teams in staat stellen om bronnen te delen, tickets aan te maken en problemen op te lossen met kennisbanken of zelfstudies Workstroom automatisering : Automatiseer terugkerende taken zoals het versturen van herinneringen voor belastingen of het opvolgen van leads

: Automatiseer terugkerende taken zoals het versturen van herinneringen voor belastingen of het opvolgen van leads Moeiteloze integraties : Naadloos synchroniseren met QuickBooks, Xero of andere boekhoudsoftware om handmatig werk te minimaliseren

: Naadloos synchroniseren met QuickBooks, Xero of andere boekhoudsoftware om handmatig werk te minimaliseren Vereenvoudigde client onboarding : Maak onboarding soepel met tools om documenten te verzamelen, herinneringen in te stellen en taken toe te wijzen

: Maak onboarding soepel met tools om documenten te verzamelen, herinneringen in te stellen en taken toe te wijzen De levenscyclus van klanten bijhouden : Verkrijg zichtbaarheid in de verkooppijplijn om knelpunten op te sporen en leads om te zetten in loyale clients

: Verkrijg zichtbaarheid in de verkooppijplijn om knelpunten op te sporen en leads om te zetten in loyale clients Ingebouwde branding tools : Gebruik e-mailsjablonen en campagnebeheer voor consistente, target communicatie

: Gebruik e-mailsjablonen en campagnebeheer voor consistente, target communicatie Analyses en inzichten: Visuele dashboards helpen je om de betrokkenheid van clients bij te houden en verbeterpunten te ontdekken

Pro Tip: Gebruik inzichten uit uw CRM om belangrijke vragen te beantwoorden, zoals:

Hoe lang blijven clients bij ons?

Converteren leads effectief?

De 13 beste CRM voor accountants

Zet je schrap, accountants, dit zou je wel eens kunnen choqueren. Bijna 39% van je millennial clients zegt dat ze op zoek zijn naar een adviseur die niet alleen bekwaam is, maar ook "prettig om mee te werken"

Ja, plezierig. Hier zijn 13 top CRM's voor accountants die je daarbij helpen.

1. ClickUp (Beste voor financieel projectmanagement en relaties met klanten)

Tussen de late nachten met het afstemmen van de boeken en het veldwerk van "Wat is dit voor uitgave?" e-mails, is het logisch dat de relaties met de client eronder lijden.

Een efficiënt CRM voor de boekhouding zoals ClickUp kan u helpen bij het automatiseren van uw client management en het verlichten van uw werklast, zodat alles gemakkelijker dan ooit georganiseerd (en aangenaam) blijft.

Laten we begrijpen waarom ClickUp is een go-to CRM voor veel accountants :

🤖 Taken voor terugkerende afstemming die zinvol zijn

Ooit uit het oog verloren hoeveel maanden een client achterloopt omdat zijn Taken verdwijnen als ze gemarkeerd zijn als "Nog te doen"?

Met ClickUp worden de afstemmingstaken elke maand opnieuw gegenereerd, of ze nu gesloten zijn of niet. Het is alsof uw achterstallige herinneringen een back-up abonnement hebben - perfect om die "Ask My Accountant" clients in de gaten te houden.

Taken weergaven die uw hoofd niet op hol brengen

Of u nu checklists voor clients, naderende belastingdeadlines of teamprojecten bijhoudt, met de verschillende weergaven van ClickUp-taak zit u altijd goed.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Project-Management-gif.gif ClickUp Projectmanagement: crm voor accountants /%img/

Bedien eenvoudig taken met ClickUp's 15+ veelzijdige weergaven voor CRM voor accountants

Liever lijsten voor reconciliaties? Geweldig. Hebt u een kalenderweergave nodig voor archiveringsdatums? Klaar. Werken aan een Kanban-stijl project voor een lastige audit? Geen probleem. Je kunt moeiteloos schakelen tussen weergaven.

☂ Gecentraliseerde klantgegevens voor slimmere relaties met klanten

ClickUp helpt u bij het maken van een gestructureerd CRM-systeem met hiërarchische mappen en submappen voor het opslaan van informatie over clienten, interacties en transactiegeschiedenis.

Het is alsof u een digitale Rolodex hebt, maar dan slimmer en minder snel bedolven onder papierwerk.

Sjablonen om een vliegende start te maken met uw werkstromen

ClickUp's sjablonen zijn perfect voor accountants en boekhouders verkoopteams .

De ClickUp CRM sjabloon helpt u uw leads, relaties met clients en verkooppijplijn op één plaats te beheren.

Pro Tip: Gebruik de sjablonen om een centrale klantendatabase op te bouwen. Organiseer clients hiërarchisch met mappen en submappen, zodat elk lid van het team gemakkelijk de nodige informatie kan vinden.

🤝🏻 Samenwerkingsdocumenten voor een efficiënt team

Accounting is zelden een solo-job en ClickUp weet dat.

Doet uw financieel team pitchdecks voorbereiden, SOP's delen of contracten opslaan?

Gebruik ClickUp Documenten om in realtime te creëren, te bewerken en samen te werken. Koppel documenten aan Taken zodat uw team alle context heeft die ze nodig hebben - eindeloze e-mailketens zijn niet nodig.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Docs-12.gif ClickUp Documenten : crm voor accountants /%img/

werk naadloos samen met uw team met ClickUp Docs_

📊 Aanpasbare dashboards voor financiële duidelijkheid

Houd budgetten bij, beheer betalingen of plan uw vrije uitgaven met ClickUp's dashboards . Met formule velden kunt u gegevens rechtstreeks binnen het platform berekenen, terwijl visuele analyse u een weergave op hoog niveau geeft van uw financiële gezondheid.

clickUp is ook een CRM voor accountants en laat u uw financiën beheren met ClickUp Dashboards_

Pro Tip: Bouw een financieel dashboard met ClickUp's sjabloon voor financieel beheer om uitgaven en prestaties bij te houden terwijl u met uw team samenwerkt aan budgetten.

⏳ Geautomatiseerde workflows om tijd te besparen

Dit is het beste deel van de ClcikUp ervaring.

ClickUp handelt niet alleen taken af, maar automatiseert ze zodat u geen tijd verliest.

Stel terugkerende notificaties in voor belastingdeadlines, follow-ups van clients of herinneringen voor projecten. De tool kan verzonden formulieren onmiddellijk omzetten in uitvoerbare Taken, zodat u altijd op de hoogte bent van binnenkomende verzoeken.

⌚ De functies voor tijdsregistratie en rapportage

Houd de werklast van je team in de gaten met de ingebouwde tijdsregistratie. De ClickUp extensie voor Chrome hiermee kunt u rechtstreeks vanuit uw browser tijd registreren voor Taken. Genereer aangepaste urenstaten of rapporten om ervoor te zorgen dat factureerbare uren altijd worden verantwoord.

registreer eenvoudig de tijd die aan Taken is besteed en genereer gedetailleerde rapporten_

ClickUp beste functies

1000+ integraties met tools zoals Google Werkruimte, QuickBooks en Microsoft Office

Terugkerende taken die automatisch regenereren

Aanpasbare sjablonen zoals het CRM-sjabloon en het sjabloon voor financieel beheer om werkstromen te vereenvoudigen

Dashboards met formule velden voor real-time financiële berekeningen en inzichten

Aan taken gekoppelde documenten voor soepel teamwerk en snellere voorbereiding

Tools voor tijdsregistratie en rapportage voor nauwkeurige facturering en voorspelling van werklast

Ingebouwde formulieren om verzendingen direct om te zetten in uitvoerbare Taken

50+ automatisering voor het stroomlijnen van repetitieve workflows op verschillende afdelingen

ClickUp limieten

Sommige geavanceerde weergaven zijn nog niet beschikbaar op de mobiele app

De uitgebreide functies vereisen enige inwerktijd voor nieuwe gebruikers

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. HubSpot CRM (het beste voor teams die op zoek zijn naar een CRM-oplossing binnen een ecosysteem)

via HubSpot CRM HubSpot CRM is een populaire keuze onder bedrijven voor het beheren van leads, contactpersonen en werkstromen. De intuïtieve tools en uitgebreide CRM-database maakt het aantrekkelijk voor veel teams.

HubSpot stelt gebruikers in staat om sterke verbindingen met clients op te bouwen en succes op de lange termijn te stimuleren met behulp van verschillende tools - het enige wat je hoeft te doen is toewijzing aan het ecosysteem.

HubSpot CRM beste functies

Lead bijhouden en notificaties : HubSpot CRM biedt realtime updates over leadgedrag, zoals het openen van e-mails en websitebezoeken

: HubSpot CRM biedt realtime updates over leadgedrag, zoals het openen van e-mails en websitebezoeken Aanpasbare pijplijnen : Visueel organiseren en bijhouden van deals, zodat je team op één lijn zit wat betreft voortgang

: Visueel organiseren en bijhouden van deals, zodat je team op één lijn zit wat betreft voortgang E-mail sjablonen en bijhouden : Maak gepersonaliseerde sjablonen voor e-mails en ontvang notificaties voor activiteiten om tijdige communicatie te garanderen

: Maak gepersonaliseerde sjablonen voor e-mails en ontvang notificaties voor activiteiten om tijdige communicatie te garanderen Vergaderingen plannen en live chatten : Direct verbinding maken met clients en prospects zonder van platform te wisselen

: Direct verbinding maken met clients en prospects zonder van platform te wisselen Dashboards voor rapportage: Houd de productiviteit van teams, verkoopprestaties en pijplijngegevens bij via gedetailleerde rapportages

HubSpot CRM limieten

Hoge kosten voor geavanceerde functies : De kosten stijgen aanzienlijk naarmate gebruikers of tools aan het abonnement worden toegevoegd

: De kosten stijgen aanzienlijk naarmate gebruikers of tools aan het abonnement worden toegevoegd Jaarcontracten : De meeste abonnementen vereisen een jaarlijkse toewijzing zonder optie voor vroegtijdige beëindiging

: De meeste abonnementen vereisen een jaarlijkse toewijzing zonder optie voor vroegtijdige beëindiging Beperkte gratis versie: Geavanceerde functies zoals A/B-testen en aangepaste rapportage zijn alleen beschikbaar in duurdere abonnementen

HubSpot CRM prijzen

Gratis

Starter Klantenplatform : $15/maand per gebruiker

: $15/maand per gebruiker Professioneel Klantenplatform : $1.170/maand

: $1.170/maand Klantenplatform Enterprise: $4.300/maand

HubSpot CRM beoordelingen en reviews

G2 : 4.4/5 (11.950+ beoordelingen)

: 4.4/5 (11.950+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (4.240+ beoordelingen)

3. Methode CRM (het beste voor gebruikers van QuickBooks die aanpasbare werkstromen willen)

via Methode CRM Method CRM is een aanpasbare tool die is ontworpen om werkstromen te vereenvoudigen en relaties met klanten te verbeteren, met name voor kleine tot middelgrote bedrijven die afhankelijk zijn van QuickBooks of Xero-integraties.

Het blinkt uit in het aanpassen aan unieke bedrijfsbehoeften en het automatiseren van taken zoals facturatie en follow-ups.

de beste functies van #### Method CRM

Tweewegsynchroniseren van QuickBooks en Xero : Synchroniseer automatisch klant- en transactiegegevens tussen uw CRM en boekhoudsoftware, zodat u verzekerd bent van nauwkeurigheid en tijd bespaart

: Synchroniseer automatisch klant- en transactiegegevens tussen uw CRM en boekhoudsoftware, zodat u verzekerd bent van nauwkeurigheid en tijd bespaart Aanpasbare werkstromen : Pas het platform aan uw unieke processen aan met flexibele automatiseringstools en een open API

: Pas het platform aan uw unieke processen aan met flexibele automatiseringstools en een open API Online klantportalen : Stel klanten in staat om schattingen goed te keuren, betalingen te doen en accountgegevens in te zien, waardoor de cashstroom en de klantervaring verbeteren

: Stel klanten in staat om schattingen goed te keuren, betalingen te doen en accountgegevens in te zien, waardoor de cashstroom en de klantervaring verbeteren Integratievriendelijk : Verbind Method CRM met tools zoals Outlook, Zapier en betalingsgateways voor verbeterde functies

: Verbind Method CRM met tools zoals Outlook, Zapier en betalingsgateways voor verbeterde functies Facturatie en verkoopopvolging: Automatiseer terugkerende taken zoals het aanmaken van offertes, facturatie en verkoopupdates om uw activiteiten te stroomlijnen

Methode CRM limieten

Beperkte marketingtools : Mist geavanceerde functies voor e-mailmarketing of A/B-testen

: Mist geavanceerde functies voor e-mailmarketing of A/B-testen Niet ideaal voor grotere bedrijven : Het platform is beter geschikt voor kleine tot middelgrote organisaties dan voor ondernemingen

: Het platform is beter geschikt voor kleine tot middelgrote organisaties dan voor ondernemingen Aanpassingsproblemen: Sommige gebruikers rapporteren problemen met synchroniseren en extra kosten voor het repareren van aanpassingen

Methode CRM prijzen

Contactbeheer : $25/maand per gebruiker

: $25/maand per gebruiker CRM Pro : $44/maand per gebruiker

: $44/maand per gebruiker CRM Enterprise: $74/maand per gebruiker

Methode CRM beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (290+ beoordelingen)

: 4.4/5 (290+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (100+ beoordelingen)

4. QuickBooks CRM (het beste voor de integratie van financieel beheer met CRM-functies)

via CRM van QuickBooks QuickBooks CRM is aangepast om naadloos te integreren met QuickBooks Online, waardoor het een handige optie is voor het beheren van relaties met klanten, facturatie en werkstromen.

Bonus: QuickBooks CRM is speciaal geschikt voor kleine bedrijven die financieel beheer combineren met basisfuncties op het gebied van CRM.

QuickBooks CRM beste functies

Twee keer synchroniseren met QuickBooks : Synchroniseer klant- en transactiegegevens automatisch tussen QuickBooks en CRM om het aantal fouten bij handmatige invoer te verminderen en de kosten te verlagen tijd te besparen Klantsegmentatie : Groepeer klanten voor gerichte campagnes, waardoor marketinginspanningen effectiever worden

: Synchroniseer klant- en transactiegegevens automatisch tussen QuickBooks en CRM om het aantal fouten bij handmatige invoer te verminderen en de kosten te verlagen tijd te besparen Facturen en betalingen bijhouden : Beheer facturen en betalingen rechtstreeks via CRM om factureringsprocessen te vereenvoudigen

: Beheer facturen en betalingen rechtstreeks via CRM om factureringsprocessen te vereenvoudigen Aanpasbare rapportage : Genereer rapportages die zijn afgestemd op uw zakelijke behoeften en die waardevolle inzichten bieden in financiële en verkoopprestaties

: Genereer rapportages die zijn afgestemd op uw zakelijke behoeften en die waardevolle inzichten bieden in financiële en verkoopprestaties Samenwerkingsportalen voor clients: Geef clients de mogelijkheid om schattingen goed te keuren, betalingen te doen en accountgegevens in te zien via beveiligde online portals

QuickBooks CRM limieten

Steile leercurve : Gebruikers vinden het vaak moeilijk om te navigeren en problemen op te lossen, vooral tijdens de inwerkfase

: Gebruikers vinden het vaak moeilijk om te navigeren en problemen op te lossen, vooral tijdens de inwerkfase Hoge abonnementskosten : Abonnementskosten kunnen snel oplopen, vooral voor bedrijven die geavanceerde functies nodig hebben

: Abonnementskosten kunnen snel oplopen, vooral voor bedrijven die geavanceerde functies nodig hebben Beperkte schaalbaarheid: Het platform is minder geschikt voor grotere organisaties of bedrijven met complexe automatiseringseisen

QuickBooks CRM prijzen

Eenvoudige start : $19/maand

: $19/maand Essentials : $28/maand

: $28/maand Plus : $40/maand

: $40/maand Geavanceerd: $76/maand

QuickBooks CRM beoordelingen en recensies

G2 : 4.0/5 (3.350+ beoordelingen)

: 4.0/5 (3.350+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (7.680+ beoordelingen)

wist je dat: 94% van de techbedrijven en 71% van de kleine bedrijven vertrouwen op CRM-systemen om hun activiteiten te stroomlijnen. Nog indrukwekkender? Bedrijven die een CRM gebruiken, hebben 86% meer kans om hun verkoopdoelen te overtreffen dan bedrijven zonder CRM.

5. Pipedrive (het beste voor verkoopteams die zich richten op pipeline-optimalisatie)

via Pipedrive Pipedrive is een CRM in de cloud, ontworpen voor verkoopteams. Het biedt een duidelijke en intuïtieve manier om deals bij te houden, pijplijnen te optimaliseren en workflows te automatiseren.

Bovendien waarderen de meeste accountants de bewakingsfunctie die hen inzicht geeft in de verschillende fases van de verkooptrechter.

Pipedrive beste functies

Verkooppijplijn aangepast : Visualiseer uw verkooptrechter met een dashboard in Kanban-stijl. Pas pijplijnen aan aan uw verkoopproces en houd deals efficiënt bij.

: Visualiseer uw verkooptrechter met een dashboard in Kanban-stijl. Pas pijplijnen aan aan uw verkoopproces en houd deals efficiënt bij. Lead en activiteit bijhouden : Bewaak leads en stel herinneringen voor activiteiten in voor een tijdige follow-up.

: Bewaak leads en stel herinneringen voor activiteiten in voor een tijdige follow-up. AI-verkoopassistent : Gebruik machine learning om verkoopgegevens te analyseren, bruikbare inzichten te bieden en terugkerende Taken te automatiseren.

: Gebruik machine learning om verkoopgegevens te analyseren, bruikbare inzichten te bieden en terugkerende Taken te automatiseren. Workstroom automatisering : Bespaar tijd door e-mails, dealbewegingen en andere verkoopprocessen in uw pijplijn te automatiseren.

: Bespaar tijd door e-mails, dealbewegingen en andere verkoopprocessen in uw pijplijn te automatiseren. Integraties met 500+ apps: Verbind naadloos met tools zoals Google Werkruimte, Microsoft Teams en Slack om activiteiten te centraliseren.

Pipedrive beperkingen

Geen gratis abonnement : Pipedrive heeft geen gratis plan, wat kleine bedrijven of nieuwkomers in CRM kan afschrikken.

: Pipedrive heeft geen gratis plan, wat kleine bedrijven of nieuwkomers in CRM kan afschrikken. Leercurve : Aanpassingsopties en geavanceerde functies kunnen overweldigend zijn voor beginners.

: Aanpassingsopties en geavanceerde functies kunnen overweldigend zijn voor beginners. Beperkte aangepaste velden en rapporten: Lagere abonnementen beperken het aantal beschikbare aangepaste velden en functies voor rapportage.

Pipedrive prijzen

Essentieel : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Geavanceerd : $24/maand per gebruiker

: $24/maand per gebruiker Professioneel : $49/maand per gebruiker

: $49/maand per gebruiker Power : $59/maand per gebruiker

: $59/maand per gebruiker Enterprise: $79/maand per gebruiker

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (2.080+ beoordelingen)

: 4.3/5 (2.080+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.020+ beoordelingen)

6. Insightly CRM (het beste voor verkoopgericht projectmanagement)

via Inzichtelijke CRM Insightly is een CRM voor verkoop, marketing en projectmanagement in de cloud.

Het beste deel? Het biedt tools voor lead bijhouden, pipeline management en workflow automatisering, waardoor het een veelzijdige optie is voor bedrijven die hun activiteiten willen stroomlijnen.

Insightly CRM beste functies

Lead- en projectmanagement : Volg leads, kansen en projecten naadloos in alle abonnementen om een duidelijke verkooppijplijn te behouden

: Volg leads, kansen en projecten naadloos in alle abonnementen om een duidelijke verkooppijplijn te behouden 1000+ app integraties : Verbinding maken met tools zoals QuickBooks, Slack en Microsoft Power BI om workflows te centraliseren

: Verbinding maken met tools zoals QuickBooks, Slack en Microsoft Power BI om workflows te centraliseren Aanpasbare dashboards : Maak visueel aantrekkelijke dashboards om de gegevens weer te geven die het meest relevant zijn voor je team

: Maak visueel aantrekkelijke dashboards om de gegevens weer te geven die het meest relevant zijn voor je team E-mailmarketingtools : Gebruik functies voor massamailing die in alle abonnementen zijn inbegrepen, met meer geavanceerde opties op premium niveaus

: Gebruik functies voor massamailing die in alle abonnementen zijn inbegrepen, met meer geavanceerde opties op premium niveaus Mobiele en webtoegang: Blijf in verbinding en beheer Taken vanaf elke locatie met behulp van Insightly's cloud-gebaseerde platform

Insightly limieten

Beperkt gratis abonnement : Limieten op records en opslagruimte maken de gratis versie minder praktisch voor groeiende teams

: Limieten op records en opslagruimte maken de gratis versie minder praktisch voor groeiende teams Werkstroom automatisering op premium abonnementen : Functies voor automatisering zijn alleen toegankelijk in de hogere abonnementen, waardoor de basis abonnementen minder concurrerend zijn

: Functies voor automatisering zijn alleen toegankelijk in de hogere abonnementen, waardoor de basis abonnementen minder concurrerend zijn Beperkte klantenservice: Telefonische ondersteuning en geavanceerde toestemmingen zijn alleen inbegrepen bij abonnementen op Enterprise-niveau

Insightly CRM prijzen

Plus : $29/maand per gebruiker

: $29/maand per gebruiker Professioneel : $49/maand per gebruiker

: $49/maand per gebruiker Enterprise: $99/maand per gebruiker

Insightly CRM beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (910+ beoordelingen)

: 4.2/5 (910+ beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (660+ beoordelingen)

7. Zoho CRM (het beste voor starters en kleine bedrijven)

via Zoho CRM Zoho CRM is een schaalbaar en budgetvriendelijk platform dat is ontworpen voor starters en kleine bedrijven.

Met een populair, gratis abonnement biedt het basisfuncties zoals lead bijhouden en contactbeheer, waardoor het een uitstekend invoerpunt is voor bedrijven.

Het beste deel is dat, met tools voor pijplijnbeheer, Zoho gebruikers leads kunnen ontdekken, beoordelen en toewijzen aan verkoopteams terwijl transacties, accounts en contactpersonen naadloos worden beheerd.

Zoho CRM beste functies

Gratis abonnement voor maximaal 3 gebruikers : Ideaal voor starters en kleine teams, met essentiële functies zoals lead- en contactbeheer

: Ideaal voor starters en kleine teams, met essentiële functies zoals lead- en contactbeheer Werkstroom automatisering op alle abonnementen : Bespaar tijd door repetitieve Taken te automatiseren, zelfs bij lagere abonnementen

: Bespaar tijd door repetitieve Taken te automatiseren, zelfs bij lagere abonnementen Eenvoudige integraties : Verbinding maken met het ecosysteem van Zoho of met tools van derden, zoals Mailchimp, QuickBooks en Google Analytics

: Verbinding maken met het ecosysteem van Zoho of met tools van derden, zoals Mailchimp, QuickBooks en Google Analytics Aanpasbare dashboards en rapportages : Krijg inzicht in de bedrijfsprestaties met op maat gemaakte visuals en het bijhouden van gegevens

: Krijg inzicht in de bedrijfsprestaties met op maat gemaakte visuals en het bijhouden van gegevens Mobiele app toegang: Beheer leads en contactpersonen onderweg en zorg voor een ononderbroken werkstroom

Zoho CRM beperkingen

Beperkte functies in het gratis abonnement : Ontbreekt het aan integraties en geavanceerde tools, waardoor het niet geschikt is voor groeiende bedrijven

: Ontbreekt het aan integraties en geavanceerde tools, waardoor het niet geschikt is voor groeiende bedrijven AI functies beperkt tot premium niveaus : Zia, de AI-assistent, en andere voorspellende tools zijn alleen beschikbaar in hogere abonnementen

: Zia, de AI-assistent, en andere voorspellende tools zijn alleen beschikbaar in hogere abonnementen Slordige gebruikersinterface (UI): Sommige gebruikers rapporteren dat de interface verouderd en minder intuïtief kan aanvoelen

Zoho CRM prijzen

Free: $0/per maand

$0/per maand Standaard : $14/maand per gebruiker

: $14/maand per gebruiker Professioneel : $23/maand per gebruiker

: $23/maand per gebruiker Enterprise : $40/maand per gebruiker

: $40/maand per gebruiker Ultimate: $52/maand per gebruiker

Zoho CRM beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (2.690+ beoordelingen)

: 4.1/5 (2.690+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (6.860+ beoordelingen)

8. Liscio (het beste voor client communicatie en samenwerking in accounting)

via Liscio Liscio is een gespecialiseerd CRM-platform dat gepersonaliseerd is voor boekhoudprofessionals. Het richt zich op veilige communicatie met de client, samenwerking en Taakbeheer.

U kunt rekenen op gebruiksvriendelijke functies die werkstromen vereenvoudigen en clientervaringen verbeteren.

Liscio beste functies

Veilig delen van bestanden en e-handtekeningen : Draag grote bestanden over (tot 2GB) en verzamel moeiteloos elektronische handtekeningen, zodat clientgegevens veilig blijven

: Draag grote bestanden over (tot 2GB) en verzamel moeiteloos elektronische handtekeningen, zodat clientgegevens veilig blijven Uitgebreide weergave tijdlijn : Toegang tot alle interacties met de client - e-mails, teksten, bestanden en verzoeken - in één weergave voor volledige transparantie

: Toegang tot alle interacties met de client - e-mails, teksten, bestanden en verzoeken - in één weergave voor volledige transparantie Tekst in twee richtingen : Communiceer sneller en gemakkelijker met clients terwijl gevoelige informatie veilig blijft

: Communiceer sneller en gemakkelijker met clients terwijl gevoelige informatie veilig blijft Aanpasbare agenda : Personaliseer client workflows door op maat gemaakte checklists te maken voor belastingvoorbereiding en andere terugkerende taken

: Personaliseer client workflows door op maat gemaakte checklists te maken voor belastingvoorbereiding en andere terugkerende taken Mobiele documentscanner: Cliënten kunnen documenten rechtstreeks mobiel scannen en uploaden, waardoor het verzamelen van gegevens wordt gestroomlijnd

Liscio limieten

Beperkte tagging van bestanden : Opties voor bestandsorganisatie zouden robuuster kunnen zijn voor het verwerken van grote hoeveelheden documenten

: Opties voor bestandsorganisatie zouden robuuster kunnen zijn voor het verwerken van grote hoeveelheden documenten Kosten voor add-on : Functies zoals tweeweg tekst brengen extra kosten per regel met zich mee

: Functies zoals tweeweg tekst brengen extra kosten per regel met zich mee Leren voor geavanceerde functies: Sommige gebruikers rapporteren dat ze extra training nodig hebben om het platform volledig te kunnen gebruiken

Liscio prijzen

Core : $40/maand per gebruiker

: $40/maand per gebruiker Pro : $60/maand per gebruiker

: $60/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Liscio beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (40+ beoordelingen)

9. Nimble (het beste voor relatiegerichte CRM met sociale integraties)

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Nimble-1400x658.png Nimble: crm voor accountants /%img/

via Behendig Nimble is een gebruiksvriendelijk CRM, ontworpen voor professionals en kleine bedrijven die relatiebeheer hoog in het vaandel hebben staan.

Bonus: De belangrijkste functie van Nimble is de mogelijkheid om contacten te verrijken met sociale en zakelijke gegevens, waardoor gebruikers een 360° weergave krijgen van prospects en clients.

Nimble beste functies

Integratie met sociale media : Naadloze verbinding met LinkedIn, Twitter en andere sociale platforms om contactprofielen te verbeteren

: Naadloze verbinding met LinkedIn, Twitter en andere sociale platforms om contactprofielen te verbeteren Verrijking van gegevens : Voeg automatisch e-mails, telefoonnummers en sociale profielen toe aan contactpersonen, waardoor een compleet beeld ontstaat

: Voeg automatisch e-mails, telefoonnummers en sociale profielen toe aan contactpersonen, waardoor een compleet beeld ontstaat Aanpasbare deal pijplijnen : Pas pijplijnen aan uw verkoopproces aan en houd de voortgang eenvoudig bij

: Pas pijplijnen aan uw verkoopproces aan en houd de voortgang eenvoudig bij Geautomatiseerde workflows : Beheer terugkerende taken met automatisering van de werkstroom, waardoor u tijd en moeite bespaart

: Beheer terugkerende taken met automatisering van de werkstroom, waardoor u tijd en moeite bespaart Groepsberichten en e-mail sequenties: Verzend bulkberichten of geautomatiseerde follow-ups rechtstreeks vanuit uw e-mailadres voor gepersonaliseerd bereik

Nimble limieten

Geen gratis abonnement : Er is alleen een 14-daagse gratis proefversie beschikbaar en geen gratis niveau voor doorlopend gebruik

: Er is alleen een 14-daagse gratis proefversie beschikbaar en geen gratis niveau voor doorlopend gebruik Maximaal opslagruimte : Beperkt tot 2 GB opslagruimte, wat beperkend kan zijn voor grotere teams of bedrijven met veel data

: Beperkt tot 2 GB opslagruimte, wat beperkend kan zijn voor grotere teams of bedrijven met veel data Onvoldoende 24/7 ondersteuning: Klantenservice is beperkt, waardoor assistentie op kritieke momenten kan worden vertraagd

Nimble prijzen

Maandelijks : $24,90/maand per gebruiker

: $24,90/maand per gebruiker Jaarlijks: $19,90/maand per gebruiker

Nimble beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (1.080+ beoordelingen)

: 4.5/5 (1.080+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (1.870+ beoordelingen)

10. Accelo (het beste voor teams van professionele dienstverleners die alles-in-één automatisering nodig hebben)

via Accelo Accelo is een uitgebreid PSA-platform (Professional Services Automation) dat ideaal is voor bedrijven die complexe projecten, tickets en retainers voor clients beheren.

Het verbindt het hele traject van de client, van offerte tot cash, vereenvoudigt de werkzaamheden en biedt bruikbare inzichten in tijdsregistratie, winstgevendheid en projectmanagement.

Accelo beste functies

Uniform platform : Centraliseert verkoop, projecten, tickets en facturatie in één oplossing voor naadloos beheer

: Centraliseert verkoop, projecten, tickets en facturatie in één oplossing voor naadloos beheer Automatisering : Stroomlijnt workflows, toewijzingen van taken en tijdsregistratie om de productiviteit van teams te verbeteren

: Stroomlijnt workflows, toewijzingen van taken en tijdsregistratie om de productiviteit van teams te verbeteren Aanpasbare modules : Pas verkoop-, project- en ticketprocessen aan aan de unieke behoeften van uw bedrijf

: Pas verkoop-, project- en ticketprocessen aan aan de unieke behoeften van uw bedrijf Wereldwijd ondersteuningsteam : Biedt 24/6 beschikbaarheid met verschillende hulpmiddelen, waaronder handleidingen, webinars en live chatten

: Biedt 24/6 beschikbaarheid met verschillende hulpmiddelen, waaronder handleidingen, webinars en live chatten Baten bijhouden: Houdt tijd, factureerbare uren en onkosten bij om inzicht te geven in het gebruik van resources en winstgevendheid

Accelo limieten

Complexiteit voor kleinere teams : De uitgebreide functies kunnen overdreven aanvoelen voor bedrijven met eenvoudigere behoeften

: De uitgebreide functies kunnen overdreven aanvoelen voor bedrijven met eenvoudigere behoeften Lastige tijdregistratie : Sommige gebruikers rapporteren extra overhead bij het tijdsregistreren en projectmanagement

: Sommige gebruikers rapporteren extra overhead bij het tijdsregistreren en projectmanagement Functionaliteit voor offertes: Recensenten hebben beperkingen aangetroffen in het offerte- en voorstelproces

Accelo prijzen

Aangepaste prijzen

Accelo beoordelingen en reviews

G2 : 4.4/5 (515+ beoordelingen)

: 4.4/5 (515+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (170+ beoordelingen)

11. Keap (het beste voor kleine bedrijven die op zoek zijn naar geavanceerde automatisering)

via Keap Keap is een CRM- en marketingautomatiseringsplatform op maat van kleine bedrijven. Het doel is om activiteiten te vereenvoudigen en de betrokkenheid van klanten te vergroten.

Keap staat bekend om zijn uitgebreide automatiseringsmogelijkheden en helpt bedrijven alles te beheren, van lead capture tot e-mail en sms-marketing.

Keap beste functies

Geavanceerde automatisering : Biedt in hoge mate aanpasbare automatisering voor marketing, lead-nurturing en teamworkflows

: Biedt in hoge mate aanpasbare automatisering voor marketing, lead-nurturing en teamworkflows Tools voor het vastleggen van leads : Verzamelt automatisch leads via formulieren, landingspagina's en integraties met sociale media

: Verzamelt automatisch leads via formulieren, landingspagina's en integraties met sociale media Ingebouwde betalingsverwerkers : Vereenvoudigt het innen van betalingen direct binnen het platform

: Vereenvoudigt het innen van betalingen direct binnen het platform Contact tagging en segmentatie : Automatisch taggen en organiseren van contacten voor target marketingcampagnes

: Automatisch taggen en organiseren van contacten voor target marketingcampagnes E-mail- en sms-marketing: Stelt bedrijven in staat om klanten te bereiken via gepersonaliseerde communicatie via meerdere kanalen

Keap limieten

Hoge kosten : Abonnementen beginnen bij $ 299 per maand, met extra kosten voor implementatie en schaalvergroting op basis van lijsten met contactpersonen

: Abonnementen beginnen bij $ 299 per maand, met extra kosten voor implementatie en schaalvergroting op basis van lijsten met contactpersonen Integratiekosten : Veel integraties vereisen extra kosten, die kunnen oplopen voor bedrijven die afhankelijk zijn van tools van derden

: Veel integraties vereisen extra kosten, die kunnen oplopen voor bedrijven die afhankelijk zijn van tools van derden Beperkte taalondersteuning: Momenteel is de documentatie niet beschikbaar in het Spaans, waardoor de toegankelijkheid voor niet-Engelse gebruikers beperkt is

Keap prijzen

Jaarlijks: $224/maand

Keap beoordelingen en reviews

G2 : 4.2/5 (1.500+ beoordelingen)

: 4.2/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (1.200+ beoordelingen)

12. Capsule (het beste voor starters die op zoek zijn naar een betaalbaar CRM met groeiflexibiliteit)

via Capsule Capsule is een eenvoudig maar zeer aanpasbaar CRM voor starters en kleine bedrijven.

Het blinkt uit in het centraliseren van clientinteracties, het bieden van duidelijke zichtbaarheid van de verkooppijplijn en het bieden van integraties met tools zoals Xero, Zendesk en Mailchimp.

Als je bereid bent om wat te investeren in je CRM, bieden de betaalde abonnementen van Capsule een uitstekende schaalbaarheid, waardoor het een goede keuze is voor groeiende bedrijven.

Capsule beste functies

Gecentraliseerd beheer van clients : Biedt één weergave van client interacties, wat zorgt voor naadloze communicatie en Taakbeheer

: Biedt één weergave van client interacties, wat zorgt voor naadloze communicatie en Taakbeheer Aanpasbare verkooppijplijnen : Efficiënt deals beheren met drag-and-drop pijplijn dashboards

: Efficiënt deals beheren met drag-and-drop pijplijn dashboards Betaalbare abonnementen : De prijzen op invoerniveau beginnen bij slechts €15 per gebruiker per maand

: De prijzen op invoerniveau beginnen bij slechts €15 per gebruiker per maand Premium integraties : Werkt naadloos samen met tools als QuickBooks, Slack, Xero en Mailchimp

: Werkt naadloos samen met tools als QuickBooks, Slack, Xero en Mailchimp Schaalbare abonnementen: Geavanceerde functies zoals automatisering van werkstromen, toegangscontrole voor teams en bedrijfsverrijking naarmate u schaalt

Capsule limieten

Beperkingen op Free abonnementen : Beperkte rapportage en geen geavanceerde integraties, waardoor het minder nuttig is voor groeiende teams

: Beperkte rapportage en geen geavanceerde integraties, waardoor het minder nuttig is voor groeiende teams Basis rapportage : Startersabonnementen missen gedetailleerde verkoop- en prestatieanalyses

: Startersabonnementen missen gedetailleerde verkoop- en prestatieanalyses Geen marketingtools: Beperkte native ondersteuning voor marketingcampagnes, afhankelijk van integraties van derden

Capsule prijzen

Starter : $18/maand per gebruiker

: $18/maand per gebruiker Groei : $36/maand per gebruiker

: $36/maand per gebruiker Gevorderd : $54/maand per gebruiker

: $54/maand per gebruiker Ultimate: $72/maand per gebruiker

Capsule beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (350+ beoordelingen)

: 4.7/5 (350+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (160+ beoordelingen)

13. TaxDome (het beste voor accountantskantoren die complexe workflows beheren)

via TaxDome TaxDome is een alles-in-één praktijkbeheersoftware op maat van belasting-, boekhoud- en accountantskantoren.

Het centraliseert client beheer project bijhouden en interne workflows, met functies voor naadloze samenwerking en automatisering.

TaxDome beste functies

Client portal : Biedt een gestroomlijnd, aanpasbaar portaal voor clientinteracties, inclusief veilig delen van documenten en e-handtekeningen

: Biedt een gestroomlijnd, aanpasbaar portaal voor clientinteracties, inclusief veilig delen van documenten en e-handtekeningen Werkstroom automatisering : Automatiseert terugkerende taken zoals herinneringen, facturatie en follow-ups voor de client, waardoor tot 40+ uur per maand wordt bespaard

: Automatiseert terugkerende taken zoals herinneringen, facturatie en follow-ups voor de client, waardoor tot 40+ uur per maand wordt bespaard Geïntegreerde facturatie en CRM : Combineert tijdsregistratie, facturatie en CRM-tools in één platform voor efficiënt backofficebeheer

: Combineert tijdsregistratie, facturatie en CRM-tools in één platform voor efficiënt backofficebeheer Dynamische updates : Regelmatige releases van functies op basis van feedback van gebruikers zorgen ervoor dat het platform meegroeit met de behoeften van gebruikers

: Regelmatige releases van functies op basis van feedback van gebruikers zorgen ervoor dat het platform meegroeit met de behoeften van gebruikers Wereldwijde toegankelijkheid: Meertalig platform met mobiele apps voor bedrijven en clients voor gebruiksgemak onderweg

TaxDome limieten

Steile leercurve : Het platform kan overweldigend aanvoelen voor nieuwe gebruikers zonder de juiste inwerkperiode

: Het platform kan overweldigend aanvoelen voor nieuwe gebruikers zonder de juiste inwerkperiode Beperkte notificaties : Gebruikers rapporteren hiaten in notificatiesystemen voor updates of wijzigingen van organisatoren

: Gebruikers rapporteren hiaten in notificatiesystemen voor updates of wijzigingen van organisatoren Weinig sjablonen: De aanpassingsmogelijkheden zijn uitgebreid, maar de kant-en-klare sjablonen voor pijplijnen en werkstromen zijn beperkt

TaxDome prijzen

3-jarig abonnement : $700/jaar per gebruiker

: $700/jaar per gebruiker 2-jarig abonnement : $750/jaar per gebruiker

: $750/jaar per gebruiker 1-jarig abonnement: $800/jaar per gebruiker

TaxDome beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (590+ beoordelingen)

: 4.7/5 (590+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3000+ beoordelingen)

Laat relaties met klanten niet verloren gaan met ClickUp

Steve Jobs zei ooit: "Kom dichter bij uw klanten dan ooit. Zo dichtbij dat je ze vertelt wat ze nodig hebben lang voordat ze het zelf beseffen."

Iedereen in het bedrijfsleven kan het eens zijn over één waarheid: clients behouden is veel moeilijker dan ze werven.

Naast het leveren van uitstekende service, hangt langdurige klantentrouw af van een uitstekende service aan de client. En met een bord dat al overvol is, is een CRM voor accountants het geheim om voorop te blijven lopen.

ClickUp biedt u de tools om workflows te automatiseren, client interacties bij te houden en al uw gegevens gecentraliseerd te houden.

Van terugkerende taken en aanpasbare dashboards tot soepele integraties met bestaande tools, ClickUp zorgt ervoor dat u zich kunt concentreren op wat echt belangrijk is - relaties opbouwen die blijven.

