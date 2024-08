Notion vs Evernote – Welke tool voor het maken van notities is beter in 2024?

Notion vs Evernote _, wat kies jij?

Of het nu noteren

vergadernotities

herinneringen of een snel recept voor ramen dat je collega je gaf, notities 🗒️ maken deel uit van je dagelijkse leven.

En notities maken is gemakkelijk!

Wat _niet_ is, is het ontdekken van een uitstekende app voor het maken van notities die precies bij je past. 😒

Geen zorgen. We hebben je.

We helpen je de juiste app voor het maken van notities te kiezen door Notion vs Evernote te vergelijken en zelfs een geweldig alternatief voor beide te belichten.

Het belangrijkste verschil tussen Notion en Evernote is dat Evernote een programma is voor het maken van notities waarmee gebruikers hun bestanden in één programma kunnen organiseren, terwijl Notion een alles-in-één programma is voor het maken van notities

software voor projectbeheer

waarmee u uw aantekeningen en werk op één plaats kunt bewaren.

In dit artikel duiken we in alle details die Notion en Evernote van elkaar onderscheiden.

Wat is Notion?

Via Notie Notion is een app voor het maken van notities

met een vrij eenvoudige gebruikersinterface. Behalve dat het je helpt om digitale notities te maken zoals een gewone notitie-app, kun je er ook een beetje projecten en taken mee beheren.

belangrijkste functies

Sjablonen

Codeblokken

Borden

Real-time samenwerking

Notion Prijzen

Personal plan (gratis) : apparaat syncs, delen tot vijf gasten en onbeperkte pagina's

: apparaat syncs, delen tot vijf gasten en onbeperkte pagina's Persoonlijk pro ($4/maand) : onbeperkt aantal gasten en onbeperkt uploaden van bestanden, en versiegeschiedenis

: onbeperkt aantal gasten en onbeperkt uploaden van bestanden, en versiegeschiedenis Team ($8/gebruiker per maand): onbeperkte teamleden, geavanceerde machtigingen en collaboratieve werkruimte

Wat is Evernote?

Via Evernote De Evernote-app bestaat al een eeuwigheid en heeft nieuwere notitie-apps, zoals Apple Notes en Google Keep, voortdurend een run voor hun geld gegeven.

Niet alleen is Evernote een van de top apps voor het maken van notities maar het waagt zich nu ook in de wereld van taakbeheer.

Een typische Evernote gebruiker gebruikt de tool om verschillende redenen, van het maken van een dagelijkse notitie, een herinnering of zelfs bullet journaling.

Belangrijkste functies van Evernote

Web Clipper

Tekst zoeken in PDF's en documenten

Documenten scannen

Audio notities

Evernote Prijzen

Basic (gratis) : uitgebreide opmaak, webclipper en synchroniseren tot twee apparaten

: uitgebreide opmaak, webclipper en synchroniseren tot twee apparaten Premium ($7,99/maand) : PDF-annotaties, offline notities en aangepaste Evernote-sjablonen maken

: PDF-annotaties, offline notities en aangepaste Evernote-sjablonen maken Business ($14,99/gebruiker per maand): geschiedenis van teamactiviteiten, samenwerking in gedeelde ruimten en teambeheer

Vergelijking van functies van Evernote en Notion

AI-mogelijkheden

Notion

De AI-mogelijkheden van Notion zijn ontworpen om de productiviteit en organisatie van gebruikers te verbeteren. Een van de meest prominente functies zijn de algoritmen voor machinaal leren die informatie uit afbeeldingen en documenten kunnen halen en labelen.

Wanneer een gebruiker een afbeelding of document uploadt, kan de AI van Notion automatisch belangrijke informatie identificeren, zoals data, namen en locaties, en vervolgens de gegevens organiseren in een tabelformaat. Dit maakt het eenvoudig om complexe informatie te beheren en bij te houden.

Evernote

Evernote's AI Note Cleanup is een functie die machine learning gebruikt om notities te analyseren en categoriseren zodat ze beter georganiseerd en makkelijker terug te vinden zijn.

Evernote's AI Note Cleanup functie helpt gebruikers om notities georganiseerd te houden en taken op te volgen.

Opslag

Notitie

Notion blinkt hier uit.

Geen van hun plannen heeft een opslaglimiet, behalve hun testplannen voor teams.

Maar ze hebben wel een uploadlimiet.

Evernote

Evernote, aan de andere kant, heeft een opslaglimiet van 60MB uploads per maand voor hun basispakket.

Voor meer opslagruimte moet je een hoop geld betalen.

Bestandsgrootte

Begrip

Notion heeft een limiet van 5MB bestandsgrootte op hun gratis plan. Dat is erg weinig vergeleken met andere opties op de markt.

Als je echter meer nodig hebt, moet je upgraden naar hun betaalde plan of items verwijderen om ruimte te maken. De ene optie kost je geld en de andere verspilt je tijd.

Evernote

Evernote is een beetje genereuzer in dit geval. De app laat je gratis notities opnemen met een notitiegrootte tot 25MB.

Maar is dat genoeg voor jou?

Als je notities alleen platte tekst bevatten, dan zeker.

maar inclusief afbeeldingen en andere multimedia?

Dat wordt lastig!

Integraties

Het belangrijkste verschil tussen Notion en Evernote zijn de integratiemogelijkheden. Evernote integreert met de meeste veelgebruikte tools zoals Gmail, terwijl Notion de meeste essentiële integraties mist.

Notion

Integratie is helaas de grootste zwakte van Notion.

Je zult misschien moeten vertrouwen op Zapier of Automate voor je integraties omdat het directe integraties mist met de meeste andere tools zoals Gmail, Microsoft Outlook en Zoom.

Dit kan vervelend zijn omdat er zoveel betere alternatieven zijn die geen hulp nodig hebben om te integreren met je favoriete apps.

Evernote

Evernote heeft een grote voorsprong als het gaat om integraties.

Je kunt een aantal van de populairste tools gemakkelijk integreren met Evernote, zoals:

Gmail

Google Drive

Salesforce

Slack

Outlook

Zoekfunctionaliteit

Begrip

In Notion kun je biljetten doorzoeken met de functie snel zoeken. Hiervoor moet je de trefwoorden intypen die je zoekt.

Daarna kun je je zoekopdracht sorteren volgens je voorkeur.

Enkele van de sorteeropties zijn:

Aangemaakt: nieuws eerst

Gemaakt: oudste eerst

Beste overeenkomsten

Evernote

Evernote is iets geavanceerder met zijn zoekfunctionaliteit. Er zijn veel manieren om dingen snel terug te vinden op deze productiviteitsapp:

Gebruik de beschrijvende zoekfunctie en typ iets in als 'notities met afbeeldingen' of 'notities met budgetten'

Zoek dingen in een specifiek notitieblok door notitieblok: naam van het notitieblok in te typen

Maak een opgeslagen zoekopdracht om snel iets te vinden in plaats van de zoekbalk steeds opnieuw te gebruiken

Evernote vs Notion: Wat is beter?

Zowel Notion als Evernote zijn geweldige opties voor het beheren van notities, taken en projecten. Ze hebben echter elk hun eigen unieke set functies die inspelen op verschillende gebruikersbehoeften.

Notion is een geweldige optie voor degenen die de voorkeur geven aan een aanpasbare werkruimte met de mogelijkheid om verschillende soorten gegevens op één plek te organiseren en te beheren. Dit maakt het geweldig voor projectbeheer, het maken van notities en zelfs voor het bijhouden van een persoonlijk dagboek. Bovendien maakt de sjabloonfunctie van Notion het makkelijk om snel aan de slag te gaan en verschillende soorten pagina's te maken.

Aan de andere kant is Evernote een geweldige optie voor diegenen die eenvoud en gebruiksgemak belangrijk vinden. Evernote richt zich vooral op het maken en organiseren van notities en taken. Het heeft een krachtige zoekfunctie waarmee gebruikers gemakkelijk notities kunnen vinden op basis van trefwoorden of tags. Dit maakt het geweldig voor onderzoek en het bijhouden van ideeën.

Uiteindelijk komt de keuze tussen Notion en Evernote neer op persoonlijke voorkeur en het soort werk dat je doet.

Als je waarde hecht aan maatwerk en flexibiliteit, dan is Notion misschien de betere optie voor jou. Als je de voorkeur geeft aan eenvoud en gebruiksgemak, dan is Evernote misschien de betere keuze. Beide zijn geweldige opties en het is de moeite waard om ze uit te proberen om te zien welke het beste werkt voor jou.

Notion vs Evernote op Reddit

We zijn naar Reddit gegaan om te zien waar mensen zijn beland met betrekking tot Evernote vs. Notion. Als je zoekt op

Notion vs Evernote op Reddit

zijn veel gebruikers het erover eens dat Notion een bredere en nuttigere selectie van functies heeft:

"Notion doet alles wat ik zou willen dat Evernote deed met zijn organisatie en lay-out van notities. Het is ook veel beter in samenwerking. Mijn bedrijf gebruikt het voor onze hele strategische planning voor het hele kernteam."

Andere

Reddit gebruikers

merken op dat Evernote de betere optie is als je op zoek bent naar een digitale archiefkast:

"Evernote is nog steeds de betere digitale archiefkast voor universele archivering en dat heeft een plaats in een persoonlijke workflow."

Een Notion Vs Evernote Alternatief nodig? Maak kennis met ClickUp

De beste app is de app die efficiënt bij jou of je organisatie past.

En die app is ClickUp.

ClickUp is een van de

hoogst gewaardeerde

hulpmiddel voor projectbeheer.

Het is een projectbeheertool die veel betaalbaarder is dan Evernote en betere functies voor het maken van notities heeft dan Notion.

Hier zijn enkele van de belangrijkste functies die zeker indruk op je zullen maken:

1. ClickUp Kladblok

Je kunt zoveel notities maken als je wilt met

ClickUp's kladblok

.

Er is geen beperking voor uw ideeën.

ClickUp's rijke tekst bewerken

geeft u de mogelijkheid om kopteksten, cursief lettertype, numerieke lijsten, codefragmenten en nog veel meer toe te voegen.

Maar hier is de coolste van alle coole functies van ons kladblok:

Je kunt

al uw notities omzetten in uitvoerbare taken

.

Het enige wat je hoeft te doen is:

Klik op + binnen een notitie of op de notitieopties

Kies een lijst om aanpassingen te maken

Notities omzetten in uitvoerbare taken in ClickUp

En dat is het. Uw notitie is nu een taak waar u en uw team aan kunnen werken!

2. ClickUp Documenten

Soms volstaan notities niet.

Dan kunt u zich wenden tot

ClickUp's Documenten

.

Dit is waar u naartoe gaat om een

kennisbank

of wiki-sectie. Deel het met iedereen die je wilt, zowel privé als publiekelijk, met behulp van een link voor delen.

Je kunt je Documenten ook beschermen tegen ongewenste bewerkingen door simpelweg de optie Bescherm deze pagina in te schakelen en context toe te voegen voor je publiek.

Je documenten kunnen zelfs worden geïndexeerd door Google en andere zoekmachines.

In Documenten kun je zoveel pagina's toevoegen als je wilt.

Je kunt zelfs pagina's binnen een bestaande pagina (bovenliggende pagina) maken door ze te "nesten".

Om uw werk gemakkelijk te maken, kunt u met ClickUp ook documentsjablonen maken. Op deze manier kunt u

tijd besparen

in plaats van dezelfde documenten herhaaldelijk opnieuw te maken.

En u kunt ervoor zorgen dat uw document er perfect uitziet en een perfecte stijl heeft met deze opmaakfuncties:

Docstijl: kies de stijl die het beste bij uw document en werk past: op kennis gebaseerde stijl, Klassieke stijl of Blogstijl

kies de stijl die het beste bij uw document en werk past: op kennis gebaseerde stijl, Klassieke stijl of Blogstijl Coverafbeelding: voeg een coverafbeelding toe uit de galerij, uw bureaublad, een link of de Unsplash-bibliotheek

voeg een coverafbeelding toe uit de galerij, uw bureaublad, een link of de Unsplash-bibliotheek Ondertitel: voeg een ondertitel toe om context toe te voegen voor extra duidelijkheid voor je publiek

Ga ook niet op zoek naar annotatie-apps, want

ClickUp heeft PDF-annotatie

ook!

3.

ClickUp AI

De AI-geschikte schrijfassistent van ClickUp is een

AI hulpmiddel

gebruikt door tal van afdelingen in verschillende sectoren om boeiende content te creëren die bedrijven vooruithelpt. Het platform maakt gebruik van de kracht van kunstmatige intelligentie om het schrijfproces te stroomlijnen en te verbeteren, zodat teams gemakkelijker kunnen samenwerken en content van hoge kwaliteit kunnen produceren die aanslaat bij hun doelpubliek.

Met de schrijfassistent van ClickUp kunnen gebruikers:

Notities in seconden samenvatten

Actiepunten genereren

Notities opmaken

4.

ClickUp Mindmaps

Laat uw creatieve kant stralen want ClickUp heeft een plek voor uw ideeën met

Mindmaps

.

Maken en

projecten organiseren

taken en concepten met behulp van de modus Taken. Of gebruik de modus Blanco om te brainstormen zonder enig verband met taken.

Een mindmap maken in de modus Blank

ClickUp: Het antwoord op het debat tussen gelijkenis en idee

Het lijdt geen twijfel dat Notion en Evernote tot de bekendste apps voor standaard notities behoren.

Maar ze hebben hun beperkingen.

Of het nu de prijs is of de beperkte opslagruimte, het is een moeilijke keuze om te maken.

Wat je eigenlijk nodig hebt is een tool die alles biedt wat Evernote en Notion kunnen en meer.

gelukkig is dat precies waar ClickUp om de hoek komt kijken

Het is de ultieme

productiviteitstool

dat je projectmanager kan zijn, notities kan maken, taken kan bijhouden, documenten kan beheren, herinneringen kan ophalen en nog veel meer.

klinkt als een compleet pakket?

Dan

ontvang ClickUp vandaag nog gratis

en maak het maken van notities gemakkelijk, leuk en zinvol.

Gerelateerde artikelen: