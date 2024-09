10 beste software voor beheer van serviceaanvragen in 2024

U leidt een druk B2B-bedrijf waar dagelijks client verzoeken binnenstromen voor aangepaste softwareoplossingen. Elk verzoek en elke client is cruciaal, maar u kunt ze niet allemaal bijhouden. Handmatig beheer van e-mails en tickets leidt vaak tot verwarde verzoeken of vertraagde reacties.

Het resultaat? Je team zit te klungelen en je loopt het risico dat je clients wegjaagt.

Of je nu in de IT, klantenservice of het beheer van interne activiteiten werkt, de chaos van het handmatig afhandelen van verzoeken kan overweldigend zijn.

Maar hier is een oplossing! Software voor het beheer van serviceverzoeken die elke stap van het proces van serviceverzoeken centraliseert - van verzenden tot oplossen - en zo de efficiëntie en klanttevredenheid verhoogt.

Met onze jarenlange ervaring in het beheren van interne en klantenservicemeldingen hebben het ClickUp team en ik een lijst samengesteld van de 10 beste service request management software. Deze tool kan uw proces voor het beheren van serviceverzoeken transformeren.

Wat moet u zoeken in software voor het beheer van serviceverzoeken?

Bij de selectie van software voor het beheer van serviceverzoeken moet u rekening houden met functies en mogelijkheden die uw team zullen helpen om de efficiëntie en klanttevredenheid aanzienlijk te verbeteren.

Dit is waar u op moet letten:

Automatisering: Zorg ervoor dat de software beschikt over robuuste automatiseringsmogelijkheden om te handelen op basis van vooraf gedefinieerde regels, zoals het escaleren van verzoeken en het minimaliseren van handmatige interventie. Stel vervolgens de prioriteiten in voor het beheer van serviceverzoeken

Zelfbediening: Zoek naar software met de mogelijkheid om zelfbedieningsondersteuning te bieden, zoals FAQ's en handleidingen voor probleemoplossing, om het aantal serviceverzoeken tot een minimum te beperken en uw servicedeskteams te ontlasten

Rapportage en analyses: Zoek naar aanpasbare dashboards met realtime analysemogelijkheden. Als service provider hebt u uitgebreide functies voor rapportage nodig, omdat deze essentieel zijn voor het bijhouden van servicemetrics, het bewaken van de naleving van SLA's (Service Level Agreements) en het identificeren van gebieden die voor verbetering vatbaar zijn

Gebruiksvriendelijke interface: Selecteer request management tools met een intuïtieve interface voor gebruikers en beheerders om de trainingstijd te verkorten en een soepele dienstverlening te bevorderen

Selecteer request management tools met een intuïtieve interface voor gebruikers en beheerders om de trainingstijd te verkorten en een soepele dienstverlening te bevorderen Mobiele toegankelijkheid: Kies een mobiel-vriendelijke service request management tool die gebruikers en beheerders in staat stelt om verzoeken onderweg te beheren, wat de flexibiliteit en reactiesnelheid verbetert

Ga op zoek naar software die verschillende klantenservicebeheer- en sjablonen voor probleemformulieren om het beheerproces van serviceverzoeken te versnellen.

De 10 beste software voor beheer van serviceverzoeken

Dit zijn de top 10 software voor incidentbeheer om u te helpen uw activiteiten aanzienlijk te stroomlijnen.

1. ClickUp (het beste voor serviceaanvraagbeheer)

Wijs serviceverzoeken toe aan aangewezen teamleden met ClickUp Customer Service ClickUp , een veelzijdige software voor project- en klantmanagement, automatiseert en stroomlijnt workflows om het afhandelen van serviceverzoeken tot een fluitje van een cent te maken. Met zijn overvloed aan unieke functies biedt het ondersteuning tijdens het hele proces, van het initiëren van een Taak voor het serviceverzoek tot het bewaken en prioriteren ervan.

ClickUp-taak

Snel serviceverzoeken maken en toewijzen met ClickUp-taaken

Serviceverzoeken aanmaken, toewijzen en bijhouden als ClickUp-taak . Hiermee kunt u specifieke taken maken voor serviceverzoeken, deze bewaken en teamleden toewijzen om snel actie te ondernemen en de verantwoordelijkheid te vergroten.

Bovendien kunt u het volgende instellen De aangepaste statussen van de ClickUp-taak en prioriteiten voor elk om de verschillende statussen van een serviceverzoek weer te geven. Bijvoorbeeld Nieuw, In uitvoering, In afwachting van feedback en Voltooid.

Niet alleen dit, ClickUp-taak prioriteiten kunt u **verschillende vlaggen toevoegen: Voorbeeld: u hebt vijf tickets tegelijk. Je kunt deze functie gebruiken om je team te vertellen aan welke ze het eerst moeten werken.

ClickUp Klantenservice

Effectief serviceverzoeken beheren en veelvoorkomende problemen identificeren met ClickUp Customer Service ClickUp Klantenservice bespaart herhalingen en helpt u sneller op problemen te wijzen. Zo werkt het: U kunt tags gebruiken om veelvoorkomende problemen te markeren, ze onmiddellijk aan te pakken en te voorkomen dat ze zich opnieuw voordoen.

Nog te doen: het helpt je om serviceverzoeken te scheiden op basis van problemen, clients of soorten verzoeken. Bovendien kunt u met ClickUp Automatiseringen kunt u automatisch bepaalde verzoeken delegeren aan een bepaald lid op basis van specifieke criteria of de status van een taak wijzigen wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

ClickUp Tijdbeheer

Aanvragen voor tijdservice beheren en exacte tijdsinschattingen maken met ClickUp Time Management

Het is cruciaal om klanten een geschatte tijd te geven om hun serviceverzoeken op te lossen. Dit is vaak een lastige Taak, maar niet met ClickUp Tijdbeheer .

Volg de tijd die aan elk serviceverzoek wordt besteed om de efficiëntie te controleren en knelpunten te identificeren. Bovendien kunt u, met een idee van hoeveel tijd een soortgelijk verzoek kost, tijdsinschattingen voor taken instellen om verwachtingen, SLA's en deadlines te beheren.

ClickUp Dashboards

Beheer alle serviceverzoeken op één plaats en geef de voortgang weer met het ClickUp Dashboard

Tot slot, wilt u een holistische weergave van alle ontvangen serviceverzoeken op één plaats? ClickUp Dashboards maken het mogelijk.

Maak dashboards voor een weergave op hoog niveau van de statistieken van serviceverzoeken, zoals het aantal verzoeken, de gemiddelde responstijd en de verdeling van de status. Je kunt ook rapporten genereren en de prestaties van het team analyseren om verbeterpunten te identificeren.

Hoewel dit enkele voordelen zijn, lijkt het regelen van het beheerproces van serviceverzoeken veel moeite te kosten? ClickUp heeft een oplossing: zijn ClickUp sjabloon voor serviceverzoeken om sneller in actie te komen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-536.png Beheer serviceverzoeken met het ClickUp sjabloon voor serviceverzoeken https://app.clickup.com/signup?template=t-200557741&department=engineering-product Dit sjabloon downloaden /cta/

Met dit sjabloon kunt u:

Tijd besparen door een standaard format voor serviceverzoeken en consistentie tussen verzoeken garanderen

en consistentie tussen verzoeken garanderen Ervoor zorgen dat verzoeken snel en efficiënt worden toegewezen en afgehandeld door de kans op menselijke fouten te verkleinen

door de kans op menselijke fouten te verkleinen De status van verzoeken bijhouden door tags toe te voegen, zoals Geblokkeerd, Nieuw verzoek, Opgelost en In onderzoek om de voortgang bij te houden en prioriteit te geven aan taken

toe te voegen, zoals Geblokkeerd, Nieuw verzoek, Opgelost en In onderzoek om de voortgang bij te houden en prioriteit te geven aan taken Visualiseer verzoeken en krijg details door aangepaste attributen toe te voegen zoals schermafbeelding, geleverde oplossing, nummer computer, e-mail contactpersoon en locatie

ClickUp beste functies

Werkstromen automatiseren : Automatiseer het aanmaken, toewijzen en notificeren van taken op basis van triggers zoals het verzenden van verzoeken of prioriteit

: Automatiseer het aanmaken, toewijzen en notificeren van taken op basis van triggers zoals het verzenden van verzoeken of prioriteit Meldingen instellen: Houd alle belanghebbenden op de hoogte met notificaties en waarschuwingen over de status van het serviceverzoek en gebruik herinneringen om ervoor te zorgen dat er geen serviceverzoek over het hoofd wordt gezien

Houd alle belanghebbenden op de hoogte met notificaties en waarschuwingen over de status van het serviceverzoek en gebruik herinneringen om ervoor te zorgen dat er geen serviceverzoek over het hoofd wordt gezien Samenwerking tussen teams : Vergemakkelijk de samenwerking tussen de leden van het team door gebruik te maken vanClickUp samenwerking zodat ze commentaar kunnen geven, collega's kunnen taggen en details binnen threads van taken kunnen bespreken

: Vergemakkelijk de samenwerking tussen de leden van het team door gebruik te maken vanClickUp samenwerking zodat ze commentaar kunnen geven, collega's kunnen taggen en details binnen threads van taken kunnen bespreken Veiligheid verbeteren: Bescherm gevoelige informatie met robuuste functies voor veiligheid, waaronder aanpasbare toestemmingen en gegevensversleuteling

ClickUp beperkingen

Niet alle geavanceerde functies zijn beschikbaar op de ClickUp Mobile App (vanaf nu)

ClickUp prijzen

Gratis : Voor altijd

: Voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per ClickUp-werkruimte lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Zendesk (Beste voor geïntegreerd beheer van serviceverzoeken)

via Zendesk Zendesk vereenvoudigt de afhandeling van klanten door een centrale hub te creëren voor vragen, verzoeken en problemen van klanten.

Je klanten kunnen contact met je opnemen met hun klachten via e-mail, chatten, telefoon, mobiel of sociale kanalen. Hoe doe je dat allemaal tegelijk?

Zendesk maakt een ticket aan en zet het in de wachtrij zodat je alles op één plek hebt.

Je kunt ook Zendesk AI gebruiken, gebouwd op miljarden echte klantenservice-interacties. Het begrijpt de klantervaring, wat betekent dat je gepersonaliseerde ondersteuning kunt bieden.

Zendesk beste functies

Gebruik app integraties binnen Zendesk, zoals Jira, Salesforce en Slack

Ondersteun omnichannel communicatie om toegankelijkheid en gemak te verbeteren

Handel serviceverzoeken efficiënt af door communicatiemiddelen te integreren en samen te werken met teamleden

Zendesk limieten

Het kost tijd om de functies van de software te leren en deze aan te passen aan uw behoeften

Het gebruik van de mobiele applicatie is moeilijk en niet uitgerust met alle functies

Zendesk prijzen

Ondersteuningsteam : $19 per agent/maand

: $19 per agent/maand Support Professional : $55 per agent/maand

: $55 per agent/maand Support Enterprise: $115 per agent/maand

Zendesk beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (5.800+ beoordelingen)

4.3/5 (5.800+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (3.900+ beoordelingen)

3. Atlassian (Beste voor IT-servicemanagement)

via Atlassian Als uw serviceaanvragen vooral gericht zijn op IT-servicemanagement, dan is Jira Service Management precies wat u nodig hebt. Hiermee kunt u uw werkstroom optimaliseren door alles onder één platform te integreren, zodat u geen last meer hebt van zware, starre processen die silo's creëren.

Een van de beste aspecten van deze software is de no-code formulieren en automatisering processen om een waardestroom te creëren en repetitieve taken te elimineren. Bovendien helpt het open, collaboratieve platform je om verzoeken beter te beheren door de prioriteiten van het beheer van serviceverzoeken te sorteren.

Atlassian beste functies

Verbeter uw servicedesk met aangepaste add-ons en REST API

Beheer incidenten, problemen, wijzigingsbeheer en serviceverzoeken met één platform

Problemen snel en nauwkeurig oplossen door serviceverzoeken direct te koppelen aan ontwikkelingstaken en bugfixes

Atlassian beperkingen

Er zijn beperkte rapportage mogelijkheden om inzicht te krijgen in de service requests van het bedrijf

Atlassian prijzen

Free : Gratis

: Gratis Standaard : $17,65 per agent/maand

: $17,65 per agent/maand Premium : $44,27 per agent/maand

: $44,27 per agent/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Atlassian beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (700+ beoordelingen)

4.2/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (600+ beoordelingen)

4. OneDesk (Beste voor AI-ondersteund beheer van serviceverzoeken)

via OneDesk Met OneDesk kunt u tickets voor klantenservice, e-mails en andere interacties met klanten op één plaats vastleggen, beantwoorden en beheren.

Wat deze software onderscheidt is Odie ('OD'), de AI-agent die klanten antwoorden geeft op basis van jouw content.

Een andere unieke functie van deze ticketing software is email vastleggen en beantwoorden. U kunt automatisch verbinding maken met uw MS 365 of Google Werkruimte inbox om reacties vast te leggen en te threaden.

Je kunt ook werkstromen maken voor verschillende soorten verzoeken om tickets te genereren met standaard eigenschappen.

OneDesk beste functies

Ondersteun klanten via live chatten, formulieren, webportaal, kennisbank en tevredenheidsonderzoek

Train uw AI-agent door middel van kennisbankartikelen, eerdere query's en antwoorden, en reageer snel

Toegang tot realtime statistieken over de status van je tickets en de prestaties van je teams via dashboards en rapportages

OneDesk limieten

Updates verstoren de functie van de software en vereisen aanpassingen van het systeem

OneDesk prijzen

Standaard :$13,99 per gebruiker/maand

:$13,99 per gebruiker/maand Premium :$15.99 per gebruiker/maand

:$15.99 per gebruiker/maand Enterprise:$18,99 per gebruiker/maand

OneDesk beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (30+ beoordelingen)

4.3/5 (30+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. Zoho Desk (Beste voor gecategoriseerd beheer van serviceverzoeken)

via Zoho Desk Zoho heeft een ongecompliceerd ondersteuningssysteem voor klanten, agenten en managers.

De meest unieke functie van deze software is Round Robin, een automatische tickettoewijzing waarmee je tickets gelijkmatig over al je agents kunt verdelen op basis van de limiet die je instelt. Je kunt er ook voor zorgen dat tickets worden afgehandeld door de meest geschikte agents in je team.

Een voorbeeld: een query met betrekking tot sociale media moet naar een sociale media-expert gaan voor de beste oplossing in de kortste periode.

Zoho Desk's beste functies

Automatisch tickets organiseren op basis van vervaldatum, prioriteit en CRM status via aangepaste weergaven en werkmodi

Zorg voor een soepele samenwerking tussen ondersteunende medewerkers van verschillende afdelingen zodat er geen informatie verloren gaat

Tickets categoriseren met tags om ze aan de juiste vertegenwoordiger te koppelen

Zoho Desk beperkingen

Er is beperkte ondersteuning voor ticketing in verschillende talen

Zoho Desk prijzen

Gratis

Express: $7/gebruiker per maand

$7/gebruiker per maand Standaard : $14/gebruiker per maand

: $14/gebruiker per maand Professioneel : $23/gebruiker per maand

: $23/gebruiker per maand Enterprise: $40/gebruiker per maand

Zoho Desk beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (5.600+ beoordelingen)

4.4/5 (5.600+ beoordelingen) Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

6. HubSpot (Beste voor weergave van serviceverzoeken)

via HubSpot De HubSpot helpdesk stelt je in staat om gepersonaliseerde, AI-ondersteuning te bieden vanuit één bron van waarheid en 360-graden inzichten te benutten om vertegenwoordigers te voorzien van waardevolle informatie.

Als je bedrijf moeite heeft om de voortgang van serviceverzoeken bij te houden, dan is deze software de juiste keuze. Het geeft je team toegang tot het volledige klanttraject in één weergave.

HubSpot combineert ook omnichannel ondersteuning met geavanceerde service level agreements en routing functies om je groeiende ondersteuningsteam te beheren en de verwachtingen van de klant te overtreffen.

HubSpot beste functies

Beoordeel de prestaties van het serviceteam met behulp van robuuste rapportage- en analysetools

Verbeter reactietijden met geautomatiseerde workflows die follow-up taken, status updates en notificaties triggeren

Verbeter de samenwerking tussen teams en elimineer gemiste verzoeken via een gecentraliseerde inbox

HubSpot beperkingen

De uitgebreide functies maken het moeilijk om te begrijpen waar te beginnen en welke functies het beste te gebruiken zijn

Hubspot prijzen

Marketing Hub Professional : $800/maand (inclusief drie zetels)

: $800/maand (inclusief drie zetels) Marketing Hub Enterprise: $3.600/maand (inclusief vijf zetels)

HubSpot beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (11.000+ beoordelingen)

4.4/5 (11.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (4.100+ beoordelingen)

7. Help Scout (Beste voor gepersonaliseerd beheer van serviceverzoeken)

via Help Scout Help Scout beweert dat het de reactietijd van uw klanten met gemiddeld 30 minuten verkort. Met deze software kunnen uw klanten zichzelf helpen via een kennisbank en realtime ondersteuning van mensen krijgen wanneer ze die nodig hebben.

Daarnaast kun je de API en SDK gebruiken om dingen in het echt aan te passen en klanten en zelfs het interne team de best mogelijke ondersteuning bieden.

Ik vond deze externe en interne communicatie software aantrekkelijk omdat het reacties op ondersteuning kon personaliseren door toegang te krijgen tot context, gegevens en eerdere reacties.

Help Scout beste functies

AI-mogelijkheden gebruiken om informatie te verzamelen uit eerdere gesprekken en helpartikelen om merkgerichte antwoorden te maken die klaar zijn om te worden beoordeeld, herzien en verzonden

Verbeter de teamcoördinatie door alle klantinteracties op één plek te consolideren. Tag je team met behulp van vermeldingen om het anderen gemakkelijker te maken in te springen en te helpen

Inbox nul bereiken door het aantal e-mails te verminderen en ze effectief te beheren

Help Scout beperkingen

Er zijn limietensjablonen voor klantenserviceen de gebruikersinterface is voor verbetering vatbaar

Help Scout prijzen

Standaard : $25 per gebruiker/maand

: $25 per gebruiker/maand Plus : $50 per gebruiker/maand

: $50 per gebruiker/maand Pro: Aangepaste prijzen

Help Scout beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (400+ beoordelingen)

4.4/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

8. SolarWinds (Beste voor beheer van serviceverzoeken voor ondersteuning op afstand)

via SolarWinds SolarWinds kan uw volgende keuze zijn als u op zoek bent naar software die een gecombineerde oplossing biedt voor bureauticketing, IT-activabeheer en ondersteuning van eindgebruikers.

Het neemt klantenservice en interne ondersteuning een stap verder door betaalbare software voor afstandsbediening te bieden voor al uw behoeften op het gebied van klantenservice en helpdesk.

Een andere onderscheidende functie van deze software voor werk bestellingen is de servicecatalogus, die het proces voor het vervullen van serviceverzoeken standaardiseert.

SolarWinds beste functies

Geef eindgebruikers meer mogelijkheden met een gebruiksvriendelijk selfserviceportaal

Uitgebreide ondersteuning door toegang tot bestellingen en status van de levenscyclus

Zorg voor efficiënt incidentbeheer door het automatisch vastleggen, prioriteren en routeren van tickets

SolarWinds limieten

Het leren van de geavanceerde functies van de software vereist tijd en inspanning voordat deze kunnen worden geïmplementeerd

SolarWinds prijzen

Aangepaste prijzen

SolarWinds beoordelingen en reviews

G2: 4.3/5 (700+ beoordelingen)

4.3/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (570+ beoordelingen)

9. ServiceNow (Beste voor end-to-end zichtbaarheid beheer van serviceverzoeken)

via ServiceNow Met ServiceNow kunt u de dialoog aangaan met uw klanten op de manier die zij verkiezen via zelfbedieningsondersteuning via meerdere kanalen.

Het AI-aangedreven beheer van serviceverzoeken verbetert de samenwerking tussen afdelingen en biedt zichtbaarheid van begin tot eind voor alle belanghebbenden.

De software ondersteunt ook ITSM om problemen snel op te lossen en innovatie te versnellen. Virtuele agenten in natuurlijke taal kunnen onmiddellijk oplossingen bieden voor terugkerende IT-servicetaken, waardoor je team meer tijd heeft om te strategieën.

ServiceNow beste functies

Sleutelprestatie-indicatoren bijhouden, gedetailleerde rapporten genereren en gegevensgestuurde besluitvorming uitvoeren

Processen zoals incident- en wijzigingsbeheer stroomlijnen met behulp van natuurlijke-taalverstaan

Voltooid zicht krijgen op de status van problemen door front-, middle- en backoffice te verenigen op één platform

ServiceNow beperkingen

Het heeft een lang implementatieproces dat meerdere stappen en aangepaste opties vereist om in te stellen

ServiceNow prijzen

Aangepaste prijzen

ServiceNow beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.900+ beoordelingen)

4.4/5 (1.900+ beoordelingen) Capterra: 4,5/5 (200+ beoordelingen)

10. HappyFox (Beste voor beheer van serviceverzoeken op maat)

via HappyFox HappyFox is een praktisch helpdesk- en klantenservice-systeem dat de service vereenvoudigt en wijzigingsverzoek beheer via een robuust ticket ondersteuningssysteem, self-service kennisbank en communityforums.

Deze alles-in-één software voor serviceverzoeken kan worden gebruikt voor klantenservice, IT, HR en verkoop. Hiermee kunt u aangepaste velden en workflows maken voor gepersonaliseerde oplossingen voor serviceverzoeken.

HappyFox beste functies

Snellere responstijden en ervoor zorgen dat het meest geschikte personeel verzoeken afhandelt door automatische toewijzing

Serviceverzoeken categoriseren op ernst en complexiteit en de veiligheid maximaliseren door ervoor te zorgen dat alleen bevoegde professionals toegang hebben

Verbeter details en nauwkeurigheid in ingediende verzoeken door middel van aanpasbare webformulieren voor het verzenden van verzoeken

HappyFox beperkingen

De software biedt geen notificaties voor nieuwe updates en wijzigingen in het ticket, wat kan leiden tot gemiste details

HappyFox prijzen

Basic : $14 per agent/maand

: $14 per agent/maand Teams : $69 per agent/maand

: $69 per agent/maand Pro : $199 per agent/maand

: $199 per agent/maand Enterprise PRO: Aangepaste prijzen

HappyFox beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (130+ beoordelingen)

4.5/5 (130+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Service Request Management optimaliseren met ClickUp

Software voor het beheer van serviceverzoeken is een integraal onderdeel van het vereenvoudigen van ondersteunings- en serviceactiviteiten. Software voor het beheer van serviceverzoeken en sjablonen voor incidentrapporten helpen bij het automatiseren van de afhandeling van verzoeken, geven prioriteit aan taken en bieden gedetailleerde analyses om de klanttevredenheid te verbeteren en implementeren klantbeheerstrategieën .

ClickUp onderscheidt zich door zijn geavanceerde mogelijkheden voor het beheer van serviceverzoeken. Functies zoals AI-assistentie, eenvoudige verzoekidentificatie en visualisatie via aangepaste tags en details maken het een uitzonderlijk hulpmiddel voor het efficiënt beheren van serviceverzoeken. Aanmelden voor ClickUp om de manier waarop uw organisatie ondersteunt en service verleent te transformeren.