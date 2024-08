10 beste klantervaringssoftware in 2024

"Maak een klant, geen verkoop." Ik zweer bij deze aanpak als het gaat om klantervaring. Ik heb er mijn prioriteit van gemaakt om sterke relaties met klanten op te bouwen door vertrouwen en loyaliteit op te bouwen.

Natuurlijk had mijn reis zijn deel van struikelblokken-inconsistente kwaliteit van de klantenservice, trage responstijd, gefragmenteerde klantgegevens en gebrek aan personalisatie - ik heb het allemaal gezien.

Maar de tegenslagen hebben me geleerd dat met de juiste tools en aanpak het leveren van een uitzonderlijke klantervaring een tweede natuur wordt.

In deze blog heb ik een lijst samengesteld met de 10 beste klantervaringssoftwaretools die je kunnen helpen klantgegevens te centraliseren, feedback te verzamelen via verschillende kanalen en klantgedrag te analyseren om de algemene klanttevredenheid te verbeteren.

Wat moet je zoeken in klantervaringssoftware?

Na het evalueren van een groot aantal softwareoplossingen voor klantervaringsbeheer, heb ik de sleutel factoren geïdentificeerd die je moet overwegen om klantinteracties te verbeteren en je agenten in staat te stellen de verwachtingen van de klant te overtreffen:

Flexibel en aanpasbaar: Kies customer experience (CX)-software die zich aanpast aan elk type bedrijf en past bij uw unieke behoeften, ongeacht de grootte en aard van uw organisatie

Kies customer experience (CX)-software die zich aanpast aan elk type bedrijf en past bij uw unieke behoeften, ongeacht de grootte en aard van uw organisatie Makkelijk te configureren: Zoek naar CX-software die naadloos te configureren is. Zorg ervoor dat u het systeem gemakkelijk kunt instellen zonder dat u diepgaande kennis van codering nodig hebt. Controleer ook of de tool uw softwareontwikkelaars en ontwerpers in staat stelt om uw enquêteprogramma te implementeren

Zoek naar CX-software die naadloos te configureren is. Zorg ervoor dat u het systeem gemakkelijk kunt instellen zonder dat u diepgaande kennis van codering nodig hebt. Controleer ook of de tool uw softwareontwikkelaars en ontwerpers in staat stelt om uw enquêteprogramma te implementeren Analyse van klantervaringen: Ga voor klantervaringssoftware met omnichannel CX-analyse. Dit helpt u bij het verzamelen en analyseren van klantgegevens van meerdere kanalen, zoals sociale media, e-mails, callcenterinteracties, enz. en bij het nemen van datagestuurde beslissingen

Ga voor klantervaringssoftware met omnichannel CX-analyse. Dit helpt u bij het verzamelen en analyseren van klantgegevens van meerdere kanalen, zoals sociale media, e-mails, callcenterinteracties, enz. en bij het nemen van datagestuurde beslissingen Voorspellende mogelijkheden: Selecteer tools die voorspellende analyses bieden om klantverloop en ontevredenheid voor te blijven door de klantervaring in verschillende fasen van het klanttraject te meten

Selecteer tools die voorspellende analyses bieden om klantverloop en ontevredenheid voor te blijven door de klantervaring in verschillende fasen van het klanttraject te meten Integraties: Business bedrijven gebruiken meerdere apps om hun activiteiten uit te voeren. Zoek dus een platform voor klantervaringsbeheer dat kan integreren met uw bestaande apps en personaliseer uw werkstroom

Business bedrijven gebruiken meerdere apps om hun activiteiten uit te voeren. Zoek dus een platform voor klantervaringsbeheer dat kan integreren met uw bestaande apps en personaliseer uw werkstroom Automatisering: Ga op zoek naar een CX-oplossing die automatisch feedback van klanten kan verzamelen, snel kan reageren op query's van klanten, tickets kan toewijzen aan agenten op basis van de eisen van de klant, enz.

De 10 beste software voor klantervaring

Het verbeteren van de klantervaring is vandaag de dag crucialer dan ooit voor uw business, en het kiezen van de juiste software kan het verschil maken. Hier volgt een lijst met de 10 beste klantervaringssoftware op basis van functies, prijzen, limieten en klantbeoordelingen.

Deze kunnen je helpen bij het leveren van uitzonderlijke service en het opbouwen van duurzame relaties met klanten.

1. ClickUp (het beste voor klantencommunicatie en -beheer)

Op ClickUp een van onze waarden is het opbouwen van een cultuur waarin de klant centraal staat. Klantgerichtheid is de drijfveer achter alles wat we doen en dus gebruiken we ClickUp om ons te helpen onze klanten tevreden te stellen!

Van communicatie met de client tot clientmanagement, klantanalyses en projectmanagement, doelen klantenservice instelling en teamsamenwerking-ClickUp helpt bij het automatiseren en stroomlijnen van de volledige CX-workstroom.

Met de ClickUp CRM oplossing ik kan de verkooppijplijn visualiseren, accounts van klanten bijhouden en relaties met klanten beheren. U kunt ook uw volledige klantendatabase op ClickUp bouwen en deze gebruiken om toegang te krijgen tot alle relevante informatie en documenten.

Beheer klantgegevens efficiënt en krijg gedetailleerde inzichten met de CRM-oplossing van ClickUp

ClickUp Dashboards zijn de perfecte manier om uw customer lifetime value te monitoren. De 50+ widgets helpen u geavanceerde inzichten te krijgen in het gedrag van uw klanten. U kunt ook trends bijhouden, verbeterpunten vinden en taken toewijzen aan teamleden om uw klantervaring te verbeteren. ClickUp Software voor projectmanagement voor klanten maakt het teams van de klantenservice gemakkelijk om te synchroniseren met alle updates van klanten. Ze kunnen gemakkelijk taken delegeren, prioriteiten instellen en problemen markeren, zodat alle inspanningen op elkaar zijn afgestemd.

verbeter de communicatie met de klant door ervoor te zorgen dat er snel actie wordt ondernomen met de ClickUp Software voor klantprojectmanagement_

Een van de opvallende functies van ons platform is ClickUp Brein . Het is een AI-assistent die het klantenbeheer verbetert door:

Klantgesprekken en productfeedback samen te vatten

Enquêtes voor klanten te genereren

Het creëren van gepersonaliseerde campagnes

Op maat gemaakte reacties van klanten te genereren

Handleidingen voor klantenservice te maken

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Brain-16.png ClickUp Brein /%img/

Personaliseer klantinteractie en verbeter klantervaring met ClickUp Brain

ClickUp sjablonen zijn geweldig voor het stroomlijnen van al uw klantinteracties via verschillende kanalen. U kunt klantinteracties eenvoudig beheren en relaties met klanten verbeteren met ClickUp's sjabloon voor het beheren van meerdere interacties . Het helpt bij het bijhouden van taken en deadlines voor verschillende klantprojecten, het bewaken van de voortgang en het prioriteren van werklasten. U kunt het ook gebruiken om taken te organiseren, bronnen te beheren en samen te werken met uw team.

ClickUp's sjabloon voor het beheren van meerdere opdrachten

De Sjabloon voor communicatieplan door ClickUp heeft mijn team geholpen bij het opzetten van een effectieve communicatiestrategie om te zorgen voor duidelijke en consistente communicatie met klanten. Probeer het uit als u uw gewenste publiek wilt targetten, de beste communicatiekanalen wilt identificeren en het succes van uw communicatie-inspanningen wilt meten.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Communication-Plan-1.png ClickUp's Communicatie Abonnement

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De Sjabloon voor klanttevredenheidsonderzoek is uitstekend voor het meten van klanttevredenheid. Het helpt u te begrijpen wat klanten van uw product vinden. U kunt het ook gebruiken om klantenenquêtes te maken, reacties vast te leggen, resultaten van enquêtes te beoordelen en mogelijkheden te identificeren om de klantervaring te verbeteren.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Customer-Satisfaction-Survey-Template.png ClickUp's sjabloon voor klanttevredenheidsonderzoek

Download deze sjabloon /$$$cta/

ClickUp beste functies

Visualiseer klantincidenten en risicotrends: Krijg een overzicht van de meest risicovolle klantsegmenten, identificeer redenen voor klantverloop en voorspel inkomsten metClickUp Dashboards

identificeer trends in verschillende klantsegmenten en voorspel omzet met ClickUp Dashboards_

E-mailintegratie: Automatiseer klantcommunicatie en stuur onboarding e-mails of projectupdates naar de klanten metClickUp's e-mail integratie

e-mails naar klanten verzenden en ontvangen rechtstreeks in ClickUp_

Genereer content op maat: Verbeter de klantervaring door de communicatie te personaliseren metClickUp Brein *Verzamel relevante gegevens: Ontvang feedback van klanten en zet deze om in bruikbare items metClickUp Formulieren *Werkstroom automatiseren: Zorg voor een snelle reactie van de klant door taken te automatiseren metClickUp Automatiseringen ClickUp beperkingen

Sommige gebruikers vinden de eerste installatie en het aanpassingsproces tijdrovend vanwege de enorme array aan opties en functies

De mobiele app biedt niet de volledige functie die beschikbaar is op de desktop-app

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7 per maand per gebruiker

: $7 per maand per gebruiker Business: $12 per maand per gebruiker

$12 per maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per ClickUp-werkruimte lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.500+ beoordelingen)

4.7/5 (9.500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.100+ beoordelingen)

2. HubSpot (Beste automatisering voor klantenservice)

via HubSpot HubSpot's AI-aangedreven klantenservice software helpt klantenservice activiteiten te stroomlijnen en klantenservice te automatiseren. Het biedt een gecentraliseerde klantendatabase voor de weergave van klantgezondheidsscores, productgebruik en tickets.

Het beste aan HubSpot's CRM is de mogelijkheid om feedback van klanten te verzamelen via aangepaste enquêtes. Het biedt een gedetailleerd analyseverslag van de service dat helpt bij het identificeren van het risico op churn en het vinden van gebieden om de klanttevredenheid te verhogen.

Bovendien analyseert de AI-integratie klantinteracties en biedt inzichten om klantcommunicatie te personaliseren op basis van de kanalen en het type probleem.

HubSpot beste functies

Stuur klanten automatisch door naar de juiste agent of het juiste team met AI-gestuurde chatbots

Verkrijg uniforme klantinzichten om de klantenservice te verbeteren en klanten te behouden

Verbeter de efficiëntie van klanten met een helpdesk en robuuste ticketing werkruimte

Gepersonaliseerde klantportalen bieden om de klantervaring te verbeteren

HubSpot beperkingen

HubSpot biedt jaarcontracten, wat leidt tot hogere initiële kosten

Het biedt geen A/B-tests op lagere abonnementen

HubSpot prijzen

Gratis tools

Start Klant Platform: $20 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$20 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Professioneel Klantenplatform: $1300 per maand voor 5 gebruikers, jaarlijks gefactureerd

$1300 per maand voor 5 gebruikers, jaarlijks gefactureerd Klantenplatform Enterprise: $4.300 per maand voor 7 gebruikers

HubSpot beoordelingen en reviews

G2: 4.4/5 (2.000+ beoordelingen)

4.4/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (4.000+ beoordelingen)

3. Podium (Beste voor marketingcampagnes op maat)

via Podium Podium is een interactietool voor klanten waarmee bedrijven klantinformatie kunnen beheren, getuigenissen van clients , online beoordelingen en berichten van klanten. De functie Contactprofielen vereenvoudigt het bijhouden van klantinteracties via verschillende kanalen, zodat u voor elke client een persoonlijke ervaring kunt creëren.

Het beste aan de Podium-software voor klantervaringsbeheer is dat u tags kunt toevoegen aan elk klantprofiel, zoals VIP-klant, Oprichter en Winkels detailhandel, om uw berichten af te stemmen op de kenmerken van de klant.

Podium beste functies

Stuur snelle enquêtes via tekstberichten en krijg realtime inzichten van klanten

Begrijp waar klanten zich bevinden in hun reis in de fase van de klant en personaliseer hun ervaringen

Creëer gepersonaliseerde berichten met AI voor tekstmarketingcampagnes

AI inzetten voor verkoop, gesprekken plannen en klantcommunicatie automatiseren

Podium limieten

De aanpassingsmogelijkheden voor berichten zijn beperkt

U moet aanzienlijke verwerkingskosten betalen bovenop de bestaande kosten voor het aannemen van betalingen van klanten

Podium prijzen

Core : $399 per maand

: $399 per maand Pro : $599 per maand

: $599 per maand Handtekening: Aangepaste prijzen

Podium beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (1.500+ beoordelingen)

4,5/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (500+ beoordelingen)

4. Zendesk (het beste voor het beheren van klantinteracties via meerdere kanalen)

via zendesk Zendesk's conversationele CRM is een geweldig hulpmiddel voor het personaliseren van klantervaringen en het winnen van klantloyaliteit. Het helpt je om altijd in verbinding te blijven met klanten. Je kunt toegang krijgen tot alle berichten en interacties van klanten over verschillende kanalen op één plek en gemakkelijk antwoorden vanuit een uitgebreide interface.

De functie Agent copilot begeleidt agenten om sneller oplossingen te bieden door de volgende stappen te voorspellen, acties aan te bevelen en de werkstroom te automatiseren.

Zendesk beste functies

Geniet van multichannel ondersteuning voor e-mail, chatten, telefoon en sociale media om alle klanten te bedienen

Voeg aangepaste berichten toe aan uw website, mobiele app, populaire sociale kanalen en diverse tools voor zakelijke productiviteit om klanten en zakelijke partners direct te ondersteunen

Routeer inkomende interacties automatisch naar agenten op basis van de eisen van de klant

Zendesk beperkingen

Het biedt beperkte aanpassingsmogelijkheden voor het optimaliseren van ticketingworkflows voor ondersteuning

Het heeft beperkte eCommerce integraties

Zendesk prijzen

Free: 14 dagen gratis proefversie

14 dagen gratis proefversie Suite Team : $55 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

: $55 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Suite Growth: $89 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$89 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Suite Professional: $115 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$115 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Suite Enterprise: Aangepaste prijzen

Zendesk beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (5.000+ beoordelingen)

4.3/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (3.000+ beoordelingen)

5. Birdeye (het beste voor het verkrijgen van gedetailleerde klantinzichten)

via vogeloog_ Birdeye is een AI-gestuurde klantervaringssoftware die feedback van klanten in realtime verzamelt en analyseert, zodat u kansen kunt identificeren om de klantervaring te verbeteren. De AI-functie voor berichten stelt je in staat om verbinding te maken, te converteren en de dialoog aan te gaan met klanten via verschillende kanalen.

Het beste aan deze tool is dat je klantbeoordelingen kunt vergelijken met lokale concurrenten om de sterke en zwakke punten van je bedrijf te identificeren. Het helpt je ook om trends in klantbetrokkenheid te identificeren en de inspanningen dienovereenkomstig te optimaliseren.

Birdeye beste functies

Reacties op enquêtes en klantbeoordelingen omzetten in tickets voor ondersteuning

Verzamel betalingen, stuur herinneringen voor afspraken en vraag om beoordelingen en verwijzingen, allemaal via één platform

Gebruik de mobiele app van Birdeye om onderweg verbinding te maken met klanten

Start geautomatiseerde enquêtecampagnes om direct feedback van klanten te krijgen

Birdeye limieten

De meertalige ondersteuningsopties zijn beperkt

Het ondersteunt geen geavanceerde filtering of segmentatie van klantgegevens

Birdeye prijzen

Aangepaste prijzen op basis van grootte van bedrijf en sector

Birdeye beoordelingen en reviews

G2: 4.8/5 (2.000+ beoordelingen)

4.8/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (600+ beoordelingen)

6. Zoho Desk (Beste voor AI-aangedreven klantenservice)

via Zoho Desk Zoho Desk is een uitgebreide beheersoftware voor klantervaringen voor het oplossen van query's van klanten, het bijhouden van beoordelingen van klantgeluk, het automatiseren van workflows en het identificeren van problemen bij de klantenservice.

Zia, de AI-assistent van Zoho, is geïntegreerd in de website en app. Klanten kunnen met Zia chatten om relevante antwoorden op hun query's te krijgen. De AI-assistent analyseert het sentiment achter elk ticket en voegt er context aan toe, zodat je passende oplossingen kunt bieden.

Zoho Desk biedt een omnichannel ticketing systeem en een intuïtieve weergave van tickets. Dit helpt je om tickets snel op te lossen en de klantervaring te verbeteren. Ook is Zoho CRM automatisch geïntegreerd in Zoho Desk om toegang te krijgen tot relevante gegevens en klanten gepersonaliseerde oplossingen te bieden.

Zoho Desk beste functies

Verzamel supporttickets van verschillende kanalen en organiseer ze in één interface om de responstijd voor klanten te verkorten

Voorkom overlapping van tickets met behulp van de functie voor botsingsdetectie bij agenten

Meet het geluk van de klant via geavanceerde analyses en identificeer verbeterpunten

Ontvang notificaties voor niet-helpende oplossingen met de AI-assistent

Zoho Desk beperkingen

Het heeft beperkte mogelijkheden voor dashboard rapportage

Zoho Desk heeft problemen met de integratie met Office 365

Zoho Desk prijzen

Free: 15 dagen gratis proefversie

15 dagen gratis proefversie Express: $7 per maand per gebruiker

$7 per maand per gebruiker Standaard : $14 per maand per gebruiker

: $14 per maand per gebruiker Professioneel : $23 per maand per gebruiker

: $23 per maand per gebruiker Enterprise: $40 per maand per gebruiker

Zoho Desk beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (5.000+ beoordelingen)

4.4/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.000+ beoordelingen)

7. GainSight (Beste voor het implementeren van selfservice voor klanten)

via Gainsight GainSight is een andere effectieve software voor het beheer van klantervaringen. Het biedt gecentraliseerde self-service middelen, geautomatiseerde call-to-actions en in-app functies voor een soepele onboarding van klanten. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met klanten in de app om de onboarding te versnellen.

Gainsight helpt je bij het verzamelen en analyseren van feedback in elke fase van het klanttraject en het identificeren van trends om de klantervaring te verbeteren. Het beste deel is dat het alle gestructureerde en ongestructureerde klantgegevens, zoals enquêtereacties, online beoordelingen en aantekeningen van vergaderingen, op één plek ordent. Dit helpt je om inzichten uit gegevens om te zetten in bruikbare items.

GainSight beste functies

Personaliseer de gebruikerservaring op basis van de behoeften van de klant met geavanceerde opties zoals segmentatie op basis van behoefte en gedrag

Identificeer de hoofdoorzaken van slechte klantervaringen en werk samen met verschillende afdelingen om deze op te lossen

Gebruik de ingebouwde analysefuncties om de sleutelgegevens over gebruikersbetrokkenheid en gedrag bij te houden

GainSight limieten

Er ontbreekt een functie voor voorspellende analyses om het verloop bij klanten te voorspellen

Prijzen van GainSight

Essentials : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Enterprise: Aangepaste prijzen

GainSight beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

4.4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (40+ beoordelingen)

8. Qualtrics (Beste voor enquêtebeheer)

via Qualtrics Qualtrics gebruikt een datagestuurde aanpak om de klantervaring te verbeteren. Het verzamelt en analyseert ongestructureerde en gestructureerde feedback van klanten via verschillende kanalen gedurende het hele klanttraject, zodat je klantinteracties kunt analyseren en kunt afwegen welke klantcontactpunten het belangrijkst zijn.

De functie automatisering van Qualtrics wijst automatisch acties toe aan de juiste teams voor een snelle reactie op query's van klanten. Het helpt ook klantensegmenten en -profielen op te bouwen om clientinteracties te personaliseren.

Qualtrics beste functies

Ontvang realtime waarschuwingen wanneer specifieke triggerwoorden of -termen worden gedetecteerd in de feedback van klanten

Toegang tot aangepaste sjablonen voor enquêtes om tegemoet te komen aan de behoeften van verschillende klanten

Centraliseer alle klantinteracties en feedback op één plaats om rijke klantprofielen te creëren en de klantervaring te personaliseren

Werkstromen automatiseren om klanten snelle oplossingen te bieden en klantgedrag te voorspellen

Qualtrics limieten

Je hebt enige codeervaardigheden nodig om enquêtes aan te passen buiten de basisopties die beschikbaar zijn

Het biedt niet voldoende tools voor bulk datamanipulatie

Qualtrics prijzen

Aangepaste prijzen gebaseerd op grootte van bedrijf en industrie

Qualtrics beoordelingen en reviews

G2: 4.4/5 (500+ beoordelingen)

4.4/5 (500+ beoordelingen) Capterra: N/A

9. Live Agent (Beste voor het aanbieden van een meerkanaals helpdesk)

via Live-agent Live Agent is een volledig aanpasbaar platform voor klantervaring met geavanceerde functies voor helpdesk, zelfbediening en ticketbeheer. Met de live chat widget kunnen agents snel reageren op vragen van klanten. Je kunt het integreren in elke website en app voor een snelle klantenservice.

Live Agent biedt je ook de software die je nodig hebt om een callcenter op te zetten om complexe query's van klanten te behandelen en persoonlijke ondersteuning te bieden. Dit helpt bij het opbouwen van klantenvertrouwen en -loyaliteit.

Wat deze software onderscheidt van andere softwareoplossingen voor klantervaring is de integratie van apps voor sociale media. Je kunt rechtstreeks vanuit het ticketingsysteem verbinding maken met klanten via apps voor sociale media.

Live Agent beste functies

Beheer berichten van klanten op verschillende sociale platforms op één plek, waardoor de kans kleiner wordt dat u opmerkingen, directe berichten en vermeldingen van uw klanten uit het oog verliest

Agenten helpen bij het bijhouden van problemen van klanten die niet onmiddellijk kunnen worden opgelost met behulp van de ticketing software

Volg het traject van de klant om een ticket op te lossen in één thread met de hybride functie voor ticketstreams

Live Agent limieten

Sommige gebruikers zien ruimte voor verbetering in de rapportage functie

Je kunt ticket tags niet weergeven op de hoofdpagina

Live Agent prijzen

Free: 30 dagen gratis proefversie

30 dagen gratis proefversie Klein : $15 per maand per gebruiker

: $15 per maand per gebruiker Middelgroot : $35 per maand per gebruiker

: $35 per maand per gebruiker Groot : $59 per maand per gebruiker

: $59 per maand per gebruiker Enterprise: $85 per maand per gebruiker

Live Agent beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.400+ beoordelingen)

4.5/5 (1.400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.500+ beoordelingen)

10. Medallia (Beste voor uitgebreid feedbackbeheer)

via medallia_ Medallia helpt bij het vastleggen, controleren en reageren op real-time feedback van klantgegevens. Een van de opvallende functies is dat het feedback uit verschillende bronnen analyseert om de behoeften en het gedrag van bestaande en potentiële klanten te voorspellen. Het platform helpt ook bij het identificeren van klanten die het risico lopen op churning en stelt op basis van die bevindingen de beste actie voor.

Ik vind het leuk hoe Medallia inzicht biedt in het digitale gedrag van klanten. Het houdt automatisch de klantbetrokkenheid op de website en app bij en geeft ideeën om klantinteracties te personaliseren.

Medallia beste functies

Krijg nauwkeurige feedback van klanten in verschillende regio's door spraak naar tekst te vertalen in 30+ talen met behulp van AI

Automatisch klantgedrag bijhouden, inclusief focustijd en aantal klikken

Verkrijg gedetailleerde inzichten in video feedback van klanten met behulp van object herkenningstechnologie

Benchmarks van concurrenten leren en klanttrajecten analyseren

Medallia limieten

Het implementatieproces duurt lang en kost veel middelen

Er ontbreekt een functie voor voorspellende analyses

Medallia prijzen

Aangepaste prijzen op basis van grootte van bedrijf en branche

Medallia beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (100+ beoordelingen)

4,5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

Verbeter klantervaring met ClickUp

Het verbeteren van de efficiëntie van klantenservice, het analyseren van realtime inzichten, het leveren van een gepersonaliseerde ervaring en het afhandelen van klachten van klanten vereist een systematische aanpak. Dit is precies waarom u een alles-in-één softwareoplossing voor klantervaring zoals ClickUp nodig hebt.

ClickUp helpt u alle relaties met klanten in één oogopslag weer te geven, klantgegevens te centraliseren, klantgerichtheid te personaliseren en nog veel meer. Bovendien automatiseert het taken om de efficiëntie van de klantenservice te verbeteren. Gratis aanmelden op ClickUp om uw klantervaring naar een hoger niveau te tillen!