10 uitstekende financiële KPI's die je in 2025 moet bijhouden

Of je nu een grote onderneming bent of een startende onderneming, elk bedrijf moet zijn financiën bijhouden.

En hoewel de financiële wereld zeer onvoorspelbaar is, blijft één ding hetzelfde:

Als CFO of eigenaar van een bedrijf moet u de financiële prestaties van uw organisatie bijhouden.

Op deze manier kunt u vooruit plannen en voorkomen dat u geld verliest. 💸

maar hoe doe je dat?

Door financiële KPI's te gebruiken!

In dit artikel bespreken we wat financiële KPI's zijn en belichten we tien financiële KPI's die elke eigenaar van een bedrijf moet bijhouden.

Laten we wat KPI's verzilveren! 💰

Wat zijn financiële KPI's?

Een Key Performance Indicator (KPI) bijhoudt hoe goed je bedrijf presteert in termen van het bereiken van haar kern business objecten .

_Wat zijn de belangrijkste doelstellingen van uw bedrijf als het om financiën gaat?

Wilt u meer inkomsten verdienen dan u uitgeeft aan bedrijfskosten ?

wilt u uw kasstroom verhogen?

of wilt u een meer diverse_ inkomstenbron?

Financiële sleutel prestatie indicatoren bijhouden van uw bedrijf prestaties om deze doelen te bereiken.

In een notendop, financiële KPI's illustreren de financiële gezondheid van je bedrijf en helpen je te bepalen of je bedrijf winst zal maken.

**Weet je niet zeker waarin KPI's verschillen van statistieken?

Bekijk de_ verschillen tussen KPI's en metrics .

10 financiële KPI's die je moet bijhouden

Hier zijn tien financiële KPI's waar je financiële team in moet investeren:

1. Operationele kasstroom

Je operationele kasstroom is een financiële KPI die de totale kasstroom meet die wordt gegenereerd door de dagelijkse bedrijfsactiviteiten van je bedrijf.

Zo bereken je het:

Deze KPI geeft de financiële gezondheid .

Het bepaalt ook of je bedrijf een positieve kasstroom kan handhaven of dat je externe financiering nodig hebt om alle uitgaven aan te kunnen.

Noot: Bij het gebruik van deze metriek is het een goed idee om te kijken naar operationele KPI's , zoals operationele marge of bedrijfswinst, om de gegevens beter te begrijpen.

2. Huidige ratio

Deze KPI meet het vermogen van je bedrijf om alle schulden in één jaar af te betalen.

Zo bereken je het:

Een current ratio van minder dan 1,0 geeft aan dat je bedrijf niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen tenzij je je kasstroom verhoogt.

En als het tussen 1,3-5,0 is, goed nieuws!

Dit duidt op financiële stabiliteit. 😌

Een current ratio hoger dan 5 betekent dat je bedrijf veel geld heeft (wat geweldig is), maar het betekent ook dat het bedrijf vrijwel niets nuttigs doet met dat geld:

Een laag netto-inkomen betekent dat je bedrijf misschien worstelt met verschillende factoren, zoals een slechte middelenbeheer of inefficiënte prijsmodellen.

Aan de andere kant geeft een hoog netto-inkomen aan dat je bedrijf goed presteert.

4. Nettowinstmarge

Deze KPI meet het percentage winst dat een bedrijf maakt op zijn totale omzet.

Je nettowinstmarge laat de winstgevendheid van je bedrijf zien.

Zo bereken je het:

5. Brutowinstmarge

Deze financiële KPI meet de hoeveelheid geld die overblijft van de omzet na aftrek van alleen de kosten van de verkochte goederen.

De brutowinstmarge of brutomarge laat zien of je bedrijf financieel gezond is.

Zo bereken je het:

Een hoge brutowinstmarge betekent dat je bedrijf alle bedrijfskosten kan betalen en nog steeds geld over heeft om te investeren in innovatie en groei.

je weet wat ze zeggen:_

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/image19-3.gif een man die zegt dat je geld uitgeeft om geld te verdienen /%img/

6. Lopende debiteuren- en crediteurenrekeningen

Current accounts receivable is een KPI die de hoeveelheid geld meet die debiteuren aan je business verschuldigd zijn.

Zo bereken je het:

Deze prestatie-indicator helpt financiële teams te voorspellen hoeveel geld er binnenkomt en wanneer.

Een hoog debiteurensaldo betekent echter dat je debiteuren je nog veel geld schuldig zijn.

waarom is dat een probleem?

Als het uitstaande bedrag er al een tijdje staat, betekent dit dat uw bedrijf misschien een incassoprobleem heeft of geen langetermijndebiteuren kan behandelen.

Aan de andere kant meet kortlopende crediteuren het bedrag dat je bedrijf verschuldigd is aan leveranciers, banken en crediteuren.

Zo bereken je het:

7. Werkkapitaal

Je werkkapitaal is het geld dat direct beschikbaar is voor de kortetermijnbehoeften van je bedrijf.

Deze KPI kijkt naar de huidige financiële positie van uw bedrijf.

Werkkapitaal omvat zaken als beschikbare contanten, kortetermijninvesteringen en huidige debiteuren.

Dit gezegd hebbende, geeft deze financiële KPI aan of je bedrijf de beschikbare activa heeft die nodig zijn om aan de financiële verplichtingen op korte termijn te voldoen.

Zo bereken je het:

8. Kosten klantenwerving

Deze financiële KPI meet de hoeveelheid geld en middelen die je bedrijf investeert in het binnenhalen van nieuwe klanten.

Dit omvat middelen zoals:

Reclamekosten

Marketing kosten

Creatieve kosten

Salarissen

De kosten voor klantenwerving zijn een maatstaf voor de gezondheid van een bedrijf.

Het is eigenlijk een zeer nuttige financiële KPI om de toekomstige winstgevendheid van een bedrijf te bepalen.

Zo bereken je het:

9. Verhouding schuld/eigen vermogen

Deze KPI meet hoe efficiënt je bedrijf omgaat met de investeringen van de aandeelhouders.

Zo bereken je het:

Als je een innovatieve startup bent, is het een goed idee om dit bij te houden bedrijfsmetriek .

waarom?

Een hoge omzetgroei geeft aan dat uw bedrijf kan uitbreiden, nieuw talent kan aantrekken en investeerders kan aantrekken!

Geïnteresseerd in meer voorbeelden? Hier zijn ze_ 50+ KPI voorbeelden en een sjabloon om ze bij te houden.

Hoe KPI's bijhouden en meten met ClickUp

Denkt u erover om uw financiële doelen met pen en papier bij te houden?

Of Excel-spreadsheets wat dat betreft?

Nou, dat is niet genoeg!

waarom?

Je pen en papier gaan niet automatiseren en stroomlijnen processen voor u.

Bovendien krijg je geen krachtige automatisering herinneringen of doelen bijhouden functies met spreadsheets.

In plaats daarvan heb je alleen het volgende nodig KPI-managementsoftware zoals ClickUp. ClickUp helpt u bij het eenvoudig instellen van strategische doelen en het bijhouden van uw voortgang naar belangrijke bedrijfsdoelstellingen.

maak u geen zorgen, wij voegen de daad bij het woord 🤑

ClickUp maakt het bijhouden van financiële KPI's een fluitje van een cent:

1. Doelen Omdat KPI's zich richten op sleutel bedrijfsdoelstellingen, moet je eerst een paar doelen instellen.

Doelen in ClickUp zijn containers op hoog niveau die u kunt opsplitsen in kleinere, kwantificeerbare doelen Targets. Voltooi de kleinere targets en je bent op weg om dat doel te bereiken!

Verkennen hoe je ClickUp kunt gebruiken om doelen te stellen voor je team.

2. Dashboards Dashboards

in ClickUpggeven u een overzicht op hoog niveau van alles wat er met uw financiën gebeurt.

Beheer uw financiële doelen, houd uw uitgaven bij, bekijk uw winst en budgettoewijzingen... Dashboards geven u nauwkeurige inzichten in uw financiële prestaties, zodat u kunt voorspellen waar uw bedrijf zich in de toekomst zal bevinden.

Bonus:_ Algemeen grootboek sjablonen

3. Rapporten

Net zoals je financiële rapporten hebt, heb je ook rapporten over werknemers nodig om te zien of je financiële team naar je toe werkt KPI's .

Gelukkig kunt u met ClickUp het volgende toevoegen widgets voor tabellen naar je financiële KPI Dashboard, zoals:

Voltooid Rapport: bijhouden van het aantal voltooide taken door elke teamgenoot

bijhouden van het aantal voltooide taken door elke teamgenoot Aangewerkt: krijg inzicht in hoeveel taken elke teamgenoot heeft gewerkt op een specifieke dag, week of maand

krijg inzicht in hoeveel taken elke teamgenoot heeft gewerkt op een specifieke dag, week of maand Werkruimte-punten: gamificeer uw financiële taken om uw financiële processen nog boeiender te maken

gamificeer uw financiële taken om uw financiële processen nog boeiender te maken Wie staat er achter:zie welke leden van het team notificaties en achterstallige taken hebben

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/image12-9-1400x839.png widgets voor tabellen in ClickUp /%img/

4. Berekeningen

zeg vaarwel tegen je rekenmachine, want je kunt het rekenwerk gewoon in ClickUp doen!

Met ClickUp kunt u krachtige kolomberekeningen numerieke gegevens gebruiken in je Taken. Je kunt dit doen in de Lijstweergave en Tabel weergave .

Bovendien kunt u formule velden om de kosten van een bestelling van een nieuw product of de winst uit verkoop te berekenen.

Je kunt zelfs snel KPI's berekenen zoals werkkapitaal en kosten voor klantenwerving!

Zo heb je al je statistieken op een rijtje, letterlijk. 🤩

5. Terugkerende taken Stel Terugkerende taken in voor processen die u dagelijks, wekelijks of zelfs per kwartaal herhaalt.

Je kunt bijvoorbeeld een terugkerende taak instellen voor driemaandelijkse deadlines voor belastingaangifte of zelfs factuurverzoeken.

We weten wel, facturen organiseren, informatie over clients verzamelen en facturen bijhouden kan tijdrovend zijn.

Gelukkig maar, sjablonen in ClickUp kunnen u helpen om uw inkomen te beheren , clients, verkoop en meer in enkele seconden.

Dit zijn enkele van de sjablonen die je krijgt:

Facturering: alles bijhoudensoorten facturen Accounting: uw crediteuren- en debiteurenadministratie bijhouden

Bedrijfscontroles: stroomlijn uw audit abonnement

Boekhouding: uw boekhoudprocessen beheren

Inwerken: gemakkelijk nieuwe clients aannemen en met ze samenwerken

maar dit is nog maar het begin

Lees meer over hoe ClickUp u kan helpen met financieel projectmanagement .

Veelgestelde vragen over financiële KPI's

Hier zijn de antwoorden op enkele brandende financiële KPI-vragen:

1. Wat zijn achterblijvende indicatoren?

Achterblijvende indicatoren communiceren gebeurtenissen die al hebben plaatsgevonden. Enkele veelvoorkomende voorbeelden zijn winst- en omzetgroei.

Omdat vertragende indicatoren trends bevestigen die al in uitvoering zijn, zijn ze ongelooflijk nuttig als je activa wilt verkopen of kopen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/image20-4.gif Patrick deelt gratis geld uit /%img/

2. Wat zijn voorlopende indicatoren?

Voorlopende indicatoren zijn prestatie-indicatoren die gebeurtenissen en trends in de economie in de toekomst voorspellen. Bijvoorbeeld het nummer van de producten die elke klant naar verwachting zal kopen.

3. Wat zijn kwantitatieve indicatoren?

Dit zijn indicatoren die gemeten kunnen worden met een nummer, percentage of ratio.

Bijvoorbeeld, de conversieratio of operationele winstmarge.

4. Wat zijn kwalitatieve indicatoren?

Kwalitatieve indicatoren zijn niet-numerieke factoren (meningen of percepties) die de voortgang naar een object bepalen.

Kwalitatieve indicatoren meten meestal niet-financiële KPI's zoals de tevredenheid van werknemers en klanten.

Gesloten boeken 📗

Financiële KPI's bepalen of uw bedrijf zich in de juiste richting beweegt om inkomstenenwinstte genereren

Maar het kiezen van een paar financiële KPI's uit onze KPI bibliotheek is slechts de eerste stap.

nog te doen: gewoon zeggen dat je geld wilt verdienen en er het beste van hopen?

Om je doelstellingen met succes te bereiken, moet je de KPI's die je instelt bijhouden en beheren.

En om dat efficiënt te doen, hebt u ClickUp nodig.

Van aangepaste dashboards die u helpen uw financiën bij te houden tot formule velden waarmee u in een handomdraai berekeningen kunt uitvoeren, ClickUp heeft E-V-E-R-Y-T-H-I-N-G die u nodig hebt om uw KPI's te bereiken. Ontvang ClickUp vandaag nog gratis om al uw financiële doelen te verpletteren. 👊